Game Changer Indicator

Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。

购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！

请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。请小心诈骗者，不要从其他人那里购买任何套件！

设置

  • 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报
  • 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知
  • 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
评分 10
WillemJvR1
76
WillemJvR1 2025.12.12 09:00 
 

love this indicator specialy on 1 min trading ..

p.s.de
62
p.s.de 2025.12.11 10:04 
 

I rarely leave reviews, but this indicator truly deserves it. Game Changer is by far the best indicator I’ve ever purchased on MQL5 — and I’ve tested many. The signals are incredibly accurate, clean, and easy to read. No clutter, no confusion, just clear confirmations that actually make sense in real trading conditions. From the first day of using it, I noticed how confidently I could take entries. The timing of the signals is excellent, and the way the indicator visually presents momentum shifts makes trading so much more stress-free. You can see the market direction instantly. The support from the developer is also outstanding — fast responses, clear guidance, and genuinely helpful assistance. It’s rare to find this level of support on MQL5, and it makes the product even more valuable. Huge thanks to the developer — you’ve created something truly exceptional. This tool has genuinely improved my trading, and I can say it is superior to everything else I’ve tried on the Market. I highly recommend it to anyone who wants a reliable, serious indicator. Keep up the amazing work. Strukov and Daleen!

miley miles
59
miley miles 2025.11.08 22:51 
 

Here’s how I see it: Game Changer is a really good trend-indicator with thoughtful design, especially for traders who want clarity in direction and want to ride rather than chase moves.

