BB Scalping

Bands Jazz Iurii Tokman 专家

Bands Jazz Bands Jazz - EA 交易基于对 布林带 指标信号的分析。 Expert Advisor 的算法很简单，它使用 SL、TP 和未平仓头寸的拖网。 设置说明 TimeBeginHour - 数字，设置交易开始时间的小时。值从 0 - 24。 TimeBeginMinute - 数字，设置交易开始时间的分钟数。值从 0 - 60。 TimeEndHour - 数字，设置交易结束的小时。值从 0 - 24。 TimeEndMinute - 数字，设置交易结束时间的分钟数。值从 0 - 60。 period - 计算布林带指标的平均周期。 偏差 - 布林带指标主线的标准偏差数。 band_shift - 指标相对于布林带指标价格图表的移动。 Applied_price - 布林带指标的应用价格。 shift - 从指标缓冲区接收的值的索引（相对于当前柱向回移动指定的周期数），用于布林带指标。 SL - 损失水平限制，以点为单位 TP - 预期利润水平，以点为单位 MN - 订购幻数。用作用户定义的标识符。 L