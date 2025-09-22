BB Scalping Expert 是我最新的强大突破/剥头皮和非马丁格尔黄金交易杰作！该系统结合使用布林带和之字形指标进行突破交易。在布林带的高点和低点设置多个挂单，触发后会设置追踪止损，跟随突破价位，直至订单被止损。 该 EA 使用之字形指标进行动态止损，以保护您的账户并妥善管理风险。 这款 EA 可以在任何时间范围内交易任何货币对，但它是黄金 M1 的最佳选择，可进行大量交易并快速获利！
建议最低存款：1000 美元
Open new series - 开/关新系列订单的开始 Trade Buy - 允许顾问购买 Trade Sell - 允许顾问出售 Support manual orders true/false – 支持手动下单 Order Comment – BB Scalping
BB 剥头皮 Start lots –开始批次
Use Money Management – 使用资金管理进行自动手数计算
Autolot. Free margin for each 0.01 lot - 每 0.01 手开仓的可用保证金金额
TP - 止盈
Trail Start, points - 激活追踪止损
Trail Step - 激活追踪止损时距价格的距离
Close from reverse signal true/false – true 或 false，如果信号反转，将关闭未平仓交易
Start hour –应允许 EA 开始交易的时间，输入 1 或 2 等 End hour –EA 应停止进入新系列交易的时间 Draw on-off –是否允许 EA 在图表上绘制利润标签 Next is Font settings 接下来是字体设置
Background color Result – 背景颜色 结果
Magic EA – 是 EA 分配给其订单的特殊编号
Next are settings of ZigZag indicator - 接下来是ZigZag指标的设置
Next are settings of Bollinger Band indicator -接下来是布林带指标的设置
bonjour, il m'est impossible de recupérer l'expert dans mon terminal mt4 sur mon vps, pouvez vous m'envoyer le fichier EX4 si je vous donne mon numero de compte et mon nom, s'il vous plait merci d'avance. Code erreur 2025.12.25 17:59:25.334 MQL4 Market: product [150138] not found in the database