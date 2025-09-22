Delta Fusion Pro
- 指标
- Francesco Secchi
- 版本: 8.0
- 更新: 6 十二月 2025
- 激活: 5
Delta Fusion Pro – 高级订单流分析，专为日内交易设计
Delta Fusion Pro 是一款专业的 MetaTrader 4 指标，能够揭示市场中的主动订单流，实时显示机构压力的强度和方向。与传统的成交量指标不同，它分析买盘（Ask）与卖盘（Bid）之间的成交量差值（Delta），用于提前预测反转、确认趋势并识别专业兴趣区域。
主要特点
智能自动调节系统
根据以下条件自动调整所有参数：
- 交易品种类型（外汇、加密货币、指数、大宗商品、股票）
- 操作周期
- 市场波动率（ATR）
- 最近平均成交量
无需手动配置，适合新手交易者——指标自动完成校准！
核心功能
- 净Delta与累计Delta
- 计算主动买盘/卖盘成交量差值，支持自定义 EMA 平滑
- 实时显示方向性压力
- 可自定义直方图颜色（买入/卖出）
- 价格/成交量背离
- 自动检测常规与隐藏背离
- 强度分类：强/中/弱
- 高级过滤：成交量确认、趋势、时间距离
- 图形信号（彩色箭头）
- 市场失衡
- 识别显著的买盘/卖盘比例失衡（可配置比率）
- 最小成交量阈值验证
- 图表显示彩色点（多头/空头）
- Infusion Volume
- 检测异常成交量峰值（相对平均值）
- 可自定义倍数因子和周期
- 突出机构干预和成交量高潮
- Splash Signal
- 图形化显示成交量峰值
- 蜡烛上下显示 Wingdings 符号
- 信号在蜡烛收盘时生成（无重绘）
- 可自定义偏移和大小
- POC Delta（控制点）
- 计算 Delta 集中度最高的价格
- 自动方法：Freedman-Diaconis 或 ATR
- 水平线 + 可选带状区域
- 会话期间动态更新
- Delta Profile
- 基于主动 Delta 的成交量分布图
- 模式：净Delta或绝对值
- 可配置左/右锚定
- 突出显示最重要的 N 个价格水平
- 彩色矩形按强度比例显示
- VWAP Delta
- 基于主动成交量的加权平均价格
- 三种计算模式：
- NET_DELTA_WEIGHTED：仅净Delta
- NET_ALL_VWAP：买盘+卖盘并考虑方向
- NET_AVG_BUY_SELL：买卖VWAP平均值
- 分别显示买入、卖出和净值线
交互式面板
- 控制面板（UCP）
实时管理所有功能的开关：
- Delta Profile
- POC Delta
- VWAP Net
- 背离
- 失衡
- Infusion
- Splash
可拖动，自由放置在图表上，带彩色状态指示（蓝色=开启 / 灰色=关闭）。
买卖百分比面板
- 显示主动买卖成交量百分比
- 动态颜色（买入 > 卖出时为绿色）
- 可自定义文本模板
- 多周期强度面板
- 汇总当前周期 + M15 + H1 + H4
- 渐进式图形条，强度分类（强/中/弱）
- 详细提示显示各周期数值
- 优化缓存系统，提升性能
可配置参数
- 会话重置：自定义会话开始时间
- 平滑周期：累计Delta的EMA过滤（默认：10）
- 背离：7个高级参数（摆动、阈值、趋势/成交量过滤）
- 失衡：比例和最小成交量
- Infusion/Splash：周期和倍数因子
- POC：计算方法、带宽、精确到点
- Delta Profile：分箱、Top N、宽度、颜色
- VWAP：计算模式、线条颜色、样式
- 面板：位置、字体大小、颜色、模板
操作优势
- 通过POC和Delta Profile识别机构区域
- 多重确认背离，提前预测反转
- 失衡与Infusion确认突破
- 实时情绪分析（买卖面板+多周期）
- 交互式面板，灵活适应市场环境
- 确认信号无延迟（Splash无重绘）
- 完全自定义颜色、阈值和显示方式
适用人群
- 外汇、指数、加密货币、大宗商品的日内交易者
- 需要高级成交量分析的剥头皮和日内交易者
- 寻求多信号确认的主观交易者
- 新手：开启自动调节后，指标自动校准
- 高手：可完全控制高级参数
技术要求
- 平台：MetaTrader 4
- 周期：全部（优化于 M1–H4）
- 工具：外汇、指数、加密货币、大宗商品、股票
- 资源：轻量优化（智能缓存，按需计算）
完整文档
详细技术手册、最佳实践和每项功能的分步指南，购买后可通过 MQL5 私信联系卖家获取。
免责声明
Delta Fusion Pro 是用于辅助交易的分析工具，不构成交易建议或收益保证。用户需自行承担交易决策责任。使用需具备技术能力并进行适当风险管理。
用专业订单流分析，改变您的日内交易！
Delta Fusion Pro is a powerful all-in-one volume analysis tool for FX traders, combining divergence, VWAPs, market profiles, POC, market imbalance, and more. It lets MetaTrader 4 compete with TradingView and other advanced platforms, revealing market dynamics that price charts alone can’t show. The author is highly skilled in programming, has deep FX knowledge, and is a friendly, approachable professional. Ideal for scalpers and short-term traders, it provides a clear view of real-time market pressure to spot potential entries and exits with confidence.