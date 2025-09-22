Delta Fusion Pro – 高级订单流分析，专为日内交易设计



Delta Fusion Pro 是一款专业的 MetaTrader 4 指标，能够揭示市场中的主动订单流，实时显示机构压力的强度和方向。与传统的成交量指标不同，它分析买盘（Ask）与卖盘（Bid）之间的成交量差值（Delta），用于提前预测反转、确认趋势并识别专业兴趣区域。

主要特点

智能自动调节系统

根据以下条件自动调整所有参数：

交易品种类型（外汇、加密货币、指数、大宗商品、股票）

操作周期

市场波动率（ATR）

最近平均成交量

无需手动配置，适合新手交易者——指标自动完成校准！

核心功能

净Delta与累计Delta

计算主动买盘/卖盘成交量差值，支持自定义 EMA 平滑

实时显示方向性压力

可自定义直方图颜色（买入/卖出）

价格/成交量背离

自动检测常规与隐藏背离

强度分类：强/中/弱

高级过滤：成交量确认、趋势、时间距离

图形信号（彩色箭头）

市场失衡

识别显著的买盘/卖盘比例失衡（可配置比率）

最小成交量阈值验证

图表显示彩色点（多头/空头）

Infusion Volume

检测异常成交量峰值（相对平均值）

可自定义倍数因子和周期

突出机构干预和成交量高潮

Splash Signal

图形化显示成交量峰值

蜡烛上下显示 Wingdings 符号

信号在蜡烛收盘时生成（无重绘）

可自定义偏移和大小

POC Delta（控制点）

计算 Delta 集中度最高的价格

自动方法：Freedman-Diaconis 或 ATR

水平线 + 可选带状区域

会话期间动态更新

Delta Profile

基于主动 Delta 的成交量分布图

模式：净Delta或绝对值

可配置左/右锚定

突出显示最重要的 N 个价格水平

彩色矩形按强度比例显示

VWAP Delta

基于主动成交量的加权平均价格

三种计算模式： NET_DELTA_WEIGHTED：仅净Delta NET_ALL_VWAP：买盘+卖盘并考虑方向 NET_AVG_BUY_SELL：买卖VWAP平均值

分别显示买入、卖出和净值线

交互式面板

控制面板（UCP）

实时管理所有功能的开关：

Delta Profile

POC Delta

VWAP Net

背离

失衡

Infusion

Splash

可拖动，自由放置在图表上，带彩色状态指示（蓝色=开启 / 灰色=关闭）。

买卖百分比面板

显示主动买卖成交量百分比

动态颜色（买入 > 卖出时为绿色）

可自定义文本模板

多周期强度面板

汇总当前周期 + M15 + H1 + H4

渐进式图形条，强度分类（强/中/弱）

详细提示显示各周期数值

优化缓存系统，提升性能

可配置参数

会话重置：自定义会话开始时间

平滑周期：累计Delta的EMA过滤（默认：10）

背离：7个高级参数（摆动、阈值、趋势/成交量过滤）

失衡：比例和最小成交量

Infusion/Splash：周期和倍数因子

POC：计算方法、带宽、精确到点

Delta Profile：分箱、Top N、宽度、颜色

VWAP：计算模式、线条颜色、样式

面板：位置、字体大小、颜色、模板

操作优势

通过POC和Delta Profile识别机构区域

多重确认背离，提前预测反转

失衡与Infusion确认突破

实时情绪分析（买卖面板+多周期）

交互式面板，灵活适应市场环境

确认信号无延迟（Splash无重绘）

完全自定义颜色、阈值和显示方式

适用人群

外汇、指数、加密货币、大宗商品的日内交易者

需要高级成交量分析的剥头皮和日内交易者

寻求多信号确认的主观交易者

新手：开启自动调节后，指标自动校准

高手：可完全控制高级参数

技术要求

平台：MetaTrader 4

周期：全部（优化于 M1–H4）

工具：外汇、指数、加密货币、大宗商品、股票

资源：轻量优化（智能缓存，按需计算）

完整文档

详细技术手册、最佳实践和每项功能的分步指南，购买后可通过 MQL5 私信联系卖家获取。

免责声明

Delta Fusion Pro 是用于辅助交易的分析工具，不构成交易建议或收益保证。用户需自行承担交易决策责任。使用需具备技术能力并进行适当风险管理。

用专业订单流分析，改变您的日内交易！