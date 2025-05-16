Golden Scalper PRO

3.83

Golden Scalper PRO：让我们的技术为您服务！

说明书与参数文件：购买后请联系我获取完整的说明书和设置文件。

价格：价格会随着许可证的销售数量增加而上涨。

剩余名额：3

黄金交易是金融市场上波动性最大、风险最高的品种之一，它需要极高的精准度、深入的分析能力以及强大的风险管理能力。Golden Scalper PRO 正是为此而生，结合了先进的技术与高效的交易策略，旨在帮助交易者在黄金市场中获得最大收益。无论是新手还是专业交易员，它都能为您提供强大的支持，让您在这个充满挑战的市场中安全高效地交易。Golden Scalper 拥有智能自适应系统、多周期分析、自动调整仓位以及严密的风险控制功能，能够在瞬息万变的市场中迅速做出反应，同时保障您的资金安全。


交易品种 XAUUSD（黄金）
交易周期 M5

最低资金 500 美元
支持平台 任何经纪商
账户类型 任何，建议低点差账户
杠杆 1:500 及以上
VPS服务器 建议使用，但非必须
交易品种 SPX500（纳斯达克100）
交易周期 M5

最低资金 1000 美元
支持平台 任何经纪商
账户类型 任何，建议低点差账户
杠杆 1:500 及以上
VPS服务器 建议使用，但非必须


深入了解 Golden Scalper PRO！

基于人工智能的高级策略

Golden Scalper 基于强大的人工智能技术，结合神经网络进行深度学习、分析与预测。系统采用神经进化网络，能够不断自我学习，优化交易策略，实时适应市场变化。这使得 Golden Scalper 能够根据市场的动态变化，智能调整风控和交易精度。

同时，Golden Scalper 集成了 Echo State Network（ESN），这是一种高效的递归神经网络，能够分析大量历史数据，捕捉隐藏的市场模式，并精确预测价格走势。ESN 在时间序列建模方面表现出色，帮助系统实时捕捉市场信号并转化为精准的交易决策。


图形模式与市场行为分析

Golden Scalper 能够实时扫描图表，分析价格行为模式，识别反复出现的市场结构。同时结合新闻过滤系统，有效提高交易信号的准确率。

为了进一步增强稳定性与可靠性，Golden Scalper 引入了 生成对抗网络（GAN） 技术。通过模拟各种市场极端情形，进行压力测试，从而优化交易策略，预防罕见风险事件。

这种先进的模拟机制让 Golden Scalper 即使在高波动、黑天鹅事件或突发市场变化下也能保持稳定盈利，最大限度地保护账户资金安全。

智能风险管理系统

Golden Scalper PRO 内置强大的风险控制模块。通过灵活的倍数因子和三种交易策略模式，用户可以根据自己的交易风格（激进、稳健或保守）自由调整。所有参数都可以根据个人需求进行微调。


动态调整交易频率

Golden Scalper PRO 拥有根据市场波动自动调整交易频率的能力。当市场波动较大时，系统会增加交易频率，以捕捉更多的短线机会；当市场波动较低时，自动降低交易频率，仅选择高质量的信号进行交易。

这种自适应机制，让交易机器人能够在高效盈利与风险控制之间找到完美平衡，且无需人为干预，完全自动运行。

经过长期实盘验证的高效策略

超过十年的实盘交易测试，证明了 Golden Scalper PRO 能够在各种市场环境下持续盈利。即便面对经济危机、黑天鹅事件或其他极端波动，也能保持资金增长与可控的回撤。

*强烈建议在真实账户使用前，先在模拟账户中进行充分测试。由于系统依赖实时新闻过滤，回测无法体现实际市场的完整情况，因此回测结果与真实交易结果可能存在较大差异。


易于使用且高度自定义

Golden Scalper PRO 的默认参数经过精心优化，即使是新手也可以轻松上手。而对于有经验的交易者，系统提供了丰富的自定义选项，包括交易频率、策略选择、订单间距、资金管理等，让您能够根据个人风格打造专属的交易系统。

Golden Scalper 不仅仅是一个交易工具，更是您在黄金市场中的智能交易伙伴。无论您是刚入门的新手，还是经验丰富的专业交易员，它都能为您提供精准、安全、高效的交易解决方案。

现在就加入 Golden Scalper PRO，开启高效、稳定、安全的交易新旅程！


评分 12
forex2929
45
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

davidw96
26
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

推荐产品
Arman Flying EA X3
Samir Arman
专家
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
专家
Based on my original trading strategy, it appears that this EA is programmed to use technical analysis to identify an inside candle pattern in the current candle and wait for a breakout in either direction. If the price breaks out higher, the EA will place a buy order, and if it breaks out lower, the EA will place a sell order. The take profit and stop loss levels are set at 50 pips each. Additionally, using a martingale strategy, which involves increasing the lot size after a losing trade, ca
FREE
Canadian Taiga
Charbel Abboud
专家
CANADIAN TAIGA是一个专业的投资组合EA，使用趋势跟踪交易系统，基于波动率突破和突破支撑/阻力位的原则。它适用于所有加拿大元货币对。CANADIAN TAIGA的核心原则是利用复杂的对冲模块，在所有加元货币对上捕捉交易机会。 下载CANADIAN TAIGA并按照建议在所有加元货币对上进行测试，如果它没有达到描述的预期效果，请不要购买它。不要太担心高的建模质量，因为它主要在最低的时间框架（M5）上工作。 非常重要的是，强烈建议您在图表上启动EA，同时禁用自动交易按钮，并在初始化后重新启用自动交易，或者您可以在市场时间以外的图表上激活它，最好是在周末，因为EA可能而且很可能在初始化时执行一次快速的单一交易（立即开仓和平仓），以进行快速执行质量测试。然而，该交易将以最小的手数0.01执行，因此用户将花费几分钱作为佣金。 请记住，任何交易系统的性能都受到经纪商条件的高度限制 - 甚至不要想在随机的经纪商上尝试 - 只在知名的真正的ECN经纪商上尝试，他们的点差小，佣金低。        推荐的时间框架。 M5.        支持所有加元对（USDCAD, CADJPY,
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
专家
Big Player EA USDJPY is an EA that generates trading signals with custom strategies. The EA scans 5 months of history and generates signals and buys or sells on these signals. At least 5 months of data should be behind when testing the EA. Also, cross Takeprofit strategies are implemented in the EA. Single, double, triple and quad TP strategies are applied. Thanks to the cross Takeprofit strategies, the EA works easily even during high activity times. Big Player EA Family Single Symbols:   EUR
North Star EA
Zhongqu Wu
专家
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
专家
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
专家
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
Murasame
Akihiro Tanaka
专家
概述 “Murasame”是一个趋势跟踪系统，每次交易平均需要大约 25 小时。 无网格、无鞅、无双面、1 个位置。 止损是通过追踪移动的。 无网格、无鞅、无双面、1 个位置。 止损是通过追踪移动的。 安装 货币对 英镑日元 时间轴 30分钟   (ver.4.0~) 格林威治标准时间 +2/+3   （ 仅适用于 5 个 每日柱 ） MT4 设置显示柱数 1000 或更多 参数 魔法号 幻数 夏令 0：无 / 1：美式 / 2：英式 允许传播 允许点差（点） 金钱管理 0：固定 / 1：净值保证金 / 2：余额 很多 固定手数 风险％ 当选择“超额保证金”或“余额”时，手数按照与止损金额的比例计算。 [计算示例] (10,000[超额保证金或余额(美元)] × 10/100[风险10(%)]) ÷ (150[止损(点)] × 10[兑换(美元)]) ≒ 0.66[手数]
Smart Golden
Yi Hsiu Tsai
5 (2)
专家
“Smart Golden”是一款专为黄金市场设计的产品，采用剥头皮策略，并且不使用类似马丁格尔、网格和对冲等管理方法。 我们使用AI工具（机器学习）从历史黄金数据中提取稳健的特征，这些特征直接编码到“Smart Golden”中。 由于我们不持续训练特定的历史数据（过拟合）或ChatGPT预测，因此我们可以最大限度地减少过拟合的可能性。 交易信号 当前价格为 199 USD 。下一个价格是 299 USD ，仅剩 5份 。 功能： 剥头皮策略 不涉及马丁格尔、网格、对冲等资金管理方法。 回测最大回撤< 5% 每笔交易都有止损以防止意外损失。 设置： 交易品种：XAUUSD 时间框架：M1 最低存款：200美元 账户类型：ECN/Raw/Razor 杠杆：1:30+ 起始手数：0.01 风险管理器：是 GMT偏移：取决于您的经纪商 使用DST：是
Next Generation
Volodymyr Zubov
专家
Automatically trading advisor for the MT4 terminal. Any trading instruments. Minimum settings. Detailed display of style and trading conditions on the screen of your terminal. It starts working immediately after installation and connection to your MT4 account. Any timeframe below H4. Recommended timeframe for displaying trading sessions H1. You choose the optimal working time for a trading robot. Best wishes and a passing trend.
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
专家
请在 购买后 给我写信，以便收到 使用手册 （ PDF ）以及详尽 解说视频 的链接！！！ EA 始終須在設定狀態下啟動！！！ 在此下載 SETFILE 和說明  Candle Power EA 針對 S+P 500 的均值回歸股票策略。 五種策略組合的投資組合方法——專為波動性市場階段、修正期以及作為可能的戰術性投資組合保障而開發。 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 害怕下一次崩盘吗？ 有了 Candle Power EA ，就不必担心。该 EA 把 五个互补的均值回归策略 （
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
专家
Hello all The expert works on the moving average indicator Calculating the number of points from the current price and the index Entering into a profit deal 5 pips If the trend reverses with a new signal, it enters a trade with the trend with opening consolidation deals with the same size of the original lot With the closure of all together on a profit of  5 points Cooling deals with the same size of the basic lot 15 pips opens a new trade Work on the M15. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Aut
Advisor for graphic arrows
Vladimir Khlystov
专家
The EA opens trades using the indicator's graphical arrows. If the indicator needle does not have a binding buffers, it is possible to test this indicator with the help of dagnogo adviser. Specify the arrow codes in the parameters and the EA will trade on them. You can find out the arrow codes by opening the arrow properties. following values are set by default: 225; //Up arrow code 226; //Down arrow code
IT ADX Momentum EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
5 (1)
专家
Discover our latest addition, IT ADX Momentum , a major breakthrough in the world of automated trading. Our EA redefines the rules of the game by fully harnessing the ADX indicator to offer you exceptional performance. Using ADX in IT ADX Momentum EA The IT ADX Momentum EA relies on a sophisticated strategy that leverages ADX analysis to make informed trading decisions while implementing a grid strategy to maximize profits in the event of unfavorable market movements, always closing positions
FREE
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
专家
LayerStop EA only performs an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, thus only monitor the trailing stoploss. No specific conditions are used to open pending order. Pending order BUYSTOP or SELLSTOP will generated immediately after an Expert Advisor is attach in the chart. Suitable for News High Impact. If you already attach LayerStop EA in the chart, and want LayerStop EA performs new one an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, you need to remove LayerStop EA from chart a
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
专家
Intelligent Detector is an expert advisor that works based on Artificial Intelligence algorithms for the EURUSD symbol. Its trading strategy is Swing trade, which identifies safe trades in order to prevents high-risk decisions and uncertain positions. It has been able to make the most stable profits over a long period of about 19 years (not every expert has this capability and they are only responsive in short and specific period), it has not overfitted. Caution: The number of licenses are lim
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
专家
推推出UniTradeXpert：您的终极外汇程式！ 揭示UniTradeXpert的非凡潜力，这是一款尖端的专家顾问，精心打造，旨在增强您的外汇交易体验。凭借近 7年的全面数据分析支持 ，这款EA以惊人的 99.9% 准确率在竞争激烈的市场中为您提供决定性的优势。 UniTradeXpert的卓越之处在于其对在 AUDCAD货币对中 一小时的时间框架内进行震荡交易。这种专业的方法确保了最大的效率和盈利能力，捕捉市场震荡的核心。 UniTradeXpert专注于风险管理，融入了坚固的止损机制，保护您的资本，在市场波动期间提供安心。这种策略性方法确保了长期的成功，而不需采取像马丁格尔这样的高风险策略。 UniTradeXpert真正独特之处在于它的用户中心化方法。我们精心包含了 三种推荐的资金管理策略 ，并配以视觉吸引力的图形。这让您可以根据个人偏好自定义风险回报比例。 作为其可靠性的证明，UniTradeXpert经历了严格的测试和优化，在各种市场条件下产生出色的成绩。这款无与伦比的EA是您实现稳定获利潜力的入场券。 加入成功交易者的行列，体验UniTradeXpert的
Shooting Target
Chui Yu Lui
专家
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Arman Flying EA R1
Samir Arman
专家
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
专家
尊敬的交易者， 我很高兴向您介绍我们的最新项目。 EA BitBull。 真正的加密货币交易现在已成为现实！ 由于该策略极具独特性，我仅想出售有限数量的许可证。因此，价格将稳步上涨以限制销售。 下一价格为 790 美元。 在我们来自世界各地的尊贵合作伙伴的帮助下，我们成功开发了一种创新的加密策略。 该策略无缝结合了趋势跟随和均值回归策略的原理。 通过使用先进的神经网络，如 RNN（循环神经网络）和 LSTM（长短期记忆网络）。 在成功完成 BTC BitBull EA 之后，我们现在专注于交易对 ETH/BTC 和 ETH/USD。 特别值得注意的是，无需任何先前的交易经验即可受益于这项技术！ 为获得最佳效果，应遵守并采用以下设置和配置： 经纪商 任何经纪商，优先 ECN/零点差 杠杆 从 1:20 起 保证金 最低 50 美元 交易品种 BTC/USD —— 稍后将添加更多品种 时间框架 H1 主要功能： 策略盈亏比 1:2 —— 2 次盈利覆盖 1 次亏损 严格的止盈和止损 每笔交易均设止损 独特策略 24/7 交易——即使在周末 小额保证金
Destiny Master
Victor Adhitya
专家
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
CloseDelet Orders
Hafis Mohamed Yacine
专家
CloseDelet_Orders CloseAtProfit is an EA that I use only to close orders after defined profit, or loss,  close all orders  ,  also delete pending orders.  I am using it in live trading.  The speed of closing depends on time when it trades, on broker you are using and symbols you are trading. INPUTS: win_USD_All   =    close all orders (sell+buy)  when the profit is greater than defined profit to close; win_USD_BUY =    close only orders buy   when the profit is greater than defined profit to cl
Element 8
Vladimir Deryagin
专家
Ea交易的工作原理是跟随趋势的头寸反转。 Ea交易设置非常直观。 您可以在任何货币对上使用此Ea交易，之前使用测试选择了设置。 Ea交易设置,描述: （周一，周二，周三，周四，周五，周六，周日）-选择交易一周中的一天，或者这一天的小时，直到您可以交易。 Magic是开放交易的唯一数量。 交易量-初始交易的交易量。 使用所选系数增加手数的符号-在手数和增加该手数的系数之间选择动作符号。 在亏损的情况下，将交易转移到下一个交易日–如果当前头寸因亏损而平仓，当启用此参数时，下一个头寸将在下一个交易日开仓。 前一个订单手数乘以或相加的系数-系数本身价值的选择。  已平仓的无利可图交易和未平仓的盈利交易之间的百分比差异-设置已平仓订单和未平仓的盈利订单之间的百分比差异。 P.S-任何人谁需要添加任何功能，这个专家顾问与随后的出版物在市场上，写:)有一个很好的利润，朋友。
Pip Professional
Yaroslav Varankin
专家
Pip Professional: A Reliable Advisor Pip Professional is a reliable advisor that operates on a new algorithm featuring three filters and uses moving averages (MA) to determine the trend. Recommendations: Max Spread: Trades will not be opened once the set spread value is reached. Slippage: Deviation from the price at the moment of order opening. Take Profit: 40 pips. Stop Loss: 35 pips. Lots: Trade size of 0.1. Timeframe: From M1 to D1. Currency Pairs: GBPUSD, EURUSD, and others. You can test th
Axel Bot MT4
Salman Metioui
专家
Axel Bot is a sophisticated trading algorithm designed to empower traders with advanced hedging strategies. By seamlessly integrating with major financial markets, Axel Bot allows users to execute trades algorithmically, minimizing risk and maximizing potential returns. The bot leverages real-time market data, advanced analytics, and predictive modeling to identify opportunities for hedging, enabling traders to protect their portfolios against unfavorable market movements. With its intuitive int
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
专家
15% Discount Going on Previous Price 350$ Current    Price 299$ Contact @mahicmc21 telegram  EA Strategy Take scalp Positions in Higher Time Frame Trend with safe Pips Distance Major Pair EurUsd Major & Safe TF is H1 / Minor & Aggressive TF is M1 Minimum Deposit is 500$ / SAFE Deposit is 1000$ For each 500$ you can add 1 Major Pair I am running this EA 24 Hour with all high impact news. About Setting : Do not Change settings. I putted best Numbers in source code and this numbers working well
Gold BB PRO
Vojtech Svobodnik
1 (1)
专家
Gold BB PRO is a professional version of Gold BB FREE, which uses a portfolio of strategies based on Bollinger Bands . Gold BB PRO was developed for XAUUSD . This Expert Advisor has been tested from year 2006 to 2021 .  Doesn't use Martingale or other dangerous strategies. Backtest, which you can see bellow in screenshots section, used the real tick data with 99,90% accuracy. With this strategy one can trade using fixed lots  or using a risked percentage of the balance . Recommendations Symbol
Work Stations
Maryna Shulzhenko
专家
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
AIS TrailingStop Moral Expectation
Aleksej Poljakov
专家
该交易专家的主要目的是利用追踪止损来支持未平仓头寸。专家可以跟踪手动和其他顾问开设的头寸。 止损和止盈水平的计算是基于市场价格变化的统计关系。借助这一点，顾问可以选择利润和风险之间的最佳比率。一有机会，专家就会将仓位移至盈亏平衡点，然后开始跟踪价格。头寸的盈亏平衡点是根据累计掉期和佣金来计算的。 此外，还增加了使用您自己的算法开仓的功能。因此，对顾问进行了重大更改，包括输入参数。 追踪止损参数： Trailing Stop timeframe-顾问用来计算止损和获利水平的时间范围； UseTakeProfit-跟踪仓位时使用您自己的获利。 交易策略主要参数： Lot – 如果使用其内部策略，专家将开设的头寸数量； Slippage – 价格滑点（最小值 1）； Best price-专家开仓时使用的过滤器； MinRisk-控制风险。启用此过滤器可以降低风险，但也会降低盈利能力。 策略参数： Symbol Name——顾问应该监控的符号。如果未指定参数，则使用安装顾问的符号； Strategy-选择您自己的交易策略。 None- 未发生该符号的交易； Strategy para
Labyrinth
Yvan Musatov
专家
Labyrinth - Trend Expert Advisor. It works by entering the market in lots of buy and sell. It does not form a series of rendering, and therefore you can work with them starting from $ 1000! Which is great for beginners. The bot implements a money management system, which consists in a competent calculation of the risk depending on the deposit. For the correct calculation of the volume, you need to specify the base deposit for calculating the risk. By default, we are talking about a $ 1000 depos
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
Golden Mirage mt4
Michela Russo
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
专家
DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
The Golden Way
Lin Lin Ma
专家
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
专家
Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
专家
HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
专家
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
专家
Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith 是面向 XAUUSD（黄金）的强大且自律的算法交易系统。 它 不 使用高风险手法（如网格、马丁等），并且每一笔交易都由 止损 保护。 逻辑：识别 趋势行情 并交易 回撤 ，每个信号只开 一 单。 无需复杂设置——默认参数已为实盘优化：将 EA 拖到图表即可开始交易。 为什么更可靠 安全结构： 无网格、无加倍、无摊平——仅按纪律性入场并设置 SL。 入场纪律： 一信号 → 一持仓。 聚焦 XAUUSD： 逻辑针对黄金在 M5 周期的波动特性精调。 少见优势（黄金）： 固定 TP:SL = 1:1 。 一次 TP 盈利可覆盖一次 SL 亏损，便于控制回撤与规划收益。 限量价格 当前价格仅限 5 份 。之后价格 将上调 。 立即以优惠价格入手 Gold Zenith 。 Live signal 运行环境与用法 交易品种： XAUUSD 周期： M5 账户类型： ECN / RAW / RAZOR（非强制，但点差越低越好） 运行时间： 全天
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
专家
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 TRUE 时，买卖信号将被反转 适用于不同市场结构的适配测试 MaxConsecutiveTrades
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
专家
EvoTrade：市场上首个自学习交易系统 让我为您介绍EvoTrade——一款结合了前沿计算机视觉和数据分析技术的独特交易顾问。这是市场上首个自学习交易系统，能够实时运行。EvoTrade会分析市场情况，调整策略，并动态适应变化，在任何环境下都能提供卓越的精准度。 EvoTrade使用先进的神经网络技术，包括用于分析时间依赖性的长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），用于识别复杂市场模式的卷积神经网络（CNN），以及用于实时策略调整的强化学习算法，例如近端策略优化（PPO）和深度Q学习（DQL）。这些技术使EvoTrade能够发现隐藏的市场信号，并精确调整其操作以适应当前市场动态。 在每次交易后，EvoTrade会重新评估其方法，自动更新止盈（TP）和止损（SL）等参数。系统的使命不仅是对变化做出反应，还要不断优化其交易策略，确保在任何市场条件下都能保持相关性和高效性。 为什么选择EVOTRADE交易顾问？ 实时信号 ： 交易顾问的价格将与其实时信号的增长成正比迅速上升 EvoTrade的技术架构 深度神经网络 EvoTrade的核心是一种采用混合架构的多层神经网络。卷
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
专家
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损（Stop Loss），并遵循“一次信号，只开一单”的原则。 促销活动
作者的更多信息
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
Golden Arrow Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
指标
发现未来的交易方式 - Easy Entry Points! 由著名的Felipe FX开发，Golden Arrow Scalper 是下一代交易指标，旨在提供直观且高效的交易体验。具有先进功能和用户友好界面，这个指标是所有级别的交易者的完美工具。 主要功能： 简单的入口信号：   通过快速和慢速EMA的交叉来识别理想的入口点，确保交易决策的准确性和及时性。 声音警报：   设置声音警报以实时通知EMA的交叉，让您能够迅速反应市场变化。 完全定制：   调整快速和慢速EMA的设置，以符合您的交易风格和特定策略。 清晰的视觉：   使用不同的颜色（SeaGreen和Red）来轻松识别EMA的交叉，便于快速且有信息的决策。 优化性能：   Easy Entry Points经过开发，以确保在任何交易平台上都能快速且高效地运行。 为什么选择Golden Arrow Scalper？ 由专家开发：   由Felipe FX开发，这是最受尊敬的交易指标开发者之一。 易于使用：   适合初学者和经验丰富的交易者，配置简单且易于理解。 支持和更新：   跟踪持续开发并定期更新，确保您始终处于市场
Usd Killer Gemini AI Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
专家
USD Killer Gemini EA 是为那些希望通过强大且高度自动化的策略安全性来最大化运营的交易者提供的解决方案。这款下一代 EA 由 Felipe FX 开发，结合​​了尖端技术和先进指标，可提供高效且有利可图的交易。 用于确认入场的高级指标，USD Killer 是利用 AI Gemini 的所有力量开发的，我们发现图表上每天出现的模式，从长远来看增强自信。 可配置的功能 Martingale：一种明智的方法，在亏损后增加后续每笔交易的手数，旨在确保长期积极且安全的交易。 回撤比例：根据回撤比例调整订单功能，有效控制风险，保障您的资金安全。 每日目标：设定每日交易目标和损失限额，以简化和有效的风险管理。当达到限制时，EA 会自动停止操作。 每日信号过滤器：使用基于前一天蜡烛收盘价的信号来确定新订单的条目，从而提高交易准确性。 手数：严格检查确保交易量始终在经纪商允许的范围内，避免订单被拒绝。 优点 完全自动化：让 EA 执行所有分析和操作，而您则专注于其他活动。非常适合寻求完全自动化而又不影响安全性和性能的交易者。 风险管理：通过实施 Martingale
Aurora Scalper Trade
Felipe Jose Costa Pereira
专家
Aurora Scalper Trade 是一套先进的网格系统，多年来已在真实账户上成功运行。它并非像大多数系统那样依赖历史数据拟合，而是专为利用市场中的真实低效性而设计。因此，它不是一个单纯依赖网格维持生存的“碰运气”系统，而是通过真正的市场机制来实现稳定盈利。 支持的货币对： AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD 推荐时间周期： M15 功能特色 单图表设置： 只需一个图表即可交易所有货币对 支持多个货币对 强大的回测和实盘表现 无需设置 GMT 时区 使用非常简单：只需阅读下面 3 行说明 相比其他高质量系统价格更加亲民 安装方法 EA 仅需加载在 一个 M15 图表上 ，推荐使用 AUDCAD 如果您的经纪商使用后缀（例如 AUDCAD.a），请在参数 Symbol 中更新名称 只使用推荐的货币对。不需要 .set 文件，所有设置都已内置于 EA 中 为确保新闻过滤和时间识别功能正常运行，请允许访问以下网站： https://ec.forexprostools.com https://www.worldtimeserver.com http://timesrv.onlin
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
专家
USD Killer Gemini EA 是为那些希望通过强大且高度自动化的策略安全性来最大化运营的交易者提供的解决方案。这款下一代 EA 由 Felipe FX 开发，结合​​了尖端技术和先进指标，可提供高效且有利可图的交易。 用于确认入场的高级指标，USD Killer 是利用 AI Gemini 的所有力量开发的，我们发现图表上每天出现的模式，从长远来看增强自信。 可配置的功能 Martingale：一种明智的方法，在亏损后增加后续每笔交易的手数，旨在确保长期积极且安全的交易。 回撤比例：根据回撤比例调整订单功能，有效控制风险，保障您的资金安全。 每日目标：设定每日交易目标和损失限额，以简化和有效的风险管理。当达到限制时，EA 会自动停止操作。 每日信号过滤器：使用基于前一天蜡烛收盘价的信号来确定新订单的条目，从而提高交易准确性。 手数：严格检查确保交易量始终在经纪商允许的范围内，避免订单被拒绝。 优点 完全自动化：让 EA 执行所有分析和操作，而您则专注于其他活动。非常适合寻求完全自动化而又不影响安全性和性能的交易者。 风险管理：通过实施 Martingale
筛选:
Hong Xin Zhang
151
Hong Xin Zhang 2025.07.31 02:59 
 

Overall, it's a pretty good EA with a lot of modifiable parameters and variables. You need to carefully figure out how to maximize its performance, reduce risks while increasing profits. Although it's a good EA, it's still necessary to incorporate manual risk control. For example, close existing positions on the eve of important data releases to prevent unexpected situations.The user support gets four stars because the price dropped after I made the purchase ：（

Prince Brex
128
Prince Brex 2025.07.27 01:28 
 

user support is phenomenal. however please do not waste your money with this EA, its honestly no reliable, it blew the account in less than 2 weeks with medium recommended set files with all the news settings active.

forex2929
45
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

Cachito2005
141
Cachito2005 2025.07.19 14:30 
 

The support Felipe is friendly and willing to help and very kind, however the EA is not reliable. my account with $1030 was blow the last wednesday . am concerned, I dont know if I return to use on one real account.

davidw96
26
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Erwin Fonke
464
Erwin Fonke 2025.07.18 09:31 
 

I used this bot on a 625 account and a 10k challange account. the 625 account got burned after 24h and my 10k challange the day after. The support guy is friendly and willing to help but the bot is not that great if you ask me.

liu000202
848
liu000202 2025.07.16 23:15 
 

The simulated version performed well, but in the actual version, all $1000 in my two iC accounts was reset to zero

George A.
28
George A. 2025.07.15 21:37 
 

I tested Golden Scalper PRO for almost a month, and it worked well during the first few weeks, my account grew from $1,000 to $1,520. But everything collapsed in a single day. I used the Medium set provided by the seller and adjusted the server time offset. Even so, the bot ended up blowing my account. What’s most concerning is how the bot operates, it opens trades against the trend and keeps increasing the lot size, as if it's betting the market will reverse no matter what. But just one bad session... and it takes your account down. If the bot has to risk $1,400 just to make $300, something’s not right. In my opinion, this bot is not a serious trading tool. Maybe it works with large accounts over $10k, but with moderate capital, the risk is extremely high. It feels more like gambling than a professional strategy.

Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

JN143
19
JN143 2025.07.02 19:11 
 

So far so good, the EA has performed really well since I purchased it 2 weeks ago, navigating some tricky trading sessions in between. Currently meeting my target of USD 100 average profit per day. Developer is super helpful and is highly responsive to queries.

Dhiiraj A
463
Dhiiraj A 2025.06.24 17:19 
 

Very supportive developer , replies to each and every query . Ea performing very well . I recommend it .

Marco Scherer
1685
Marco Scherer 2025.05.28 08:27 
 

A great EA! With some trades, I initially wonder, “Why this one? That doesn’t make any sense…” but a few minutes later, I see a nice profit on my account. For an EA running on the 5-minute chart, it’s been surprisingly stable so far. I’ll let it run for a while and update my review later based on how it performs over time.

----

Update after a few weeks: this EA is a no-brainer!

The best way to use it is to run it on a separate account and simply forget about it. With this bot, I can confidently say: I can start it, go on vacation for a week without checking, and come back to a profitable account!

It trades a bit less than other EAs, but it's 1000 times safer, making large drawdowns very unlikely. Even with just 0.01 lot, you can easily reach up to $500 profit per week, depending on market conditions.

Felipe Jose Costa Pereira
1209
来自开发人员的回复 Felipe Jose Costa Pereira 2025.05.29 16:07
Thanks bro, we are very happy to receive this feedback!
回复评论