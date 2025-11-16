Pingo AI
- 专家
- Anastasiya Morozova
- 版本: 1.3
- 更新: 3 十二月 2025
- 激活: 10
Pingo
Pingo是一款全自动交易机器人，旨在为外汇市场提供稳定、安全的交易环境。
该投资顾问的设计重点在于严格的风险控制，并且不采用马丁格尔策略、网格策略或平均策略等危险策略。
MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155602
工作原理
Pingo 利用智能波动率过滤器分析价格模式和短期市场动态。
该机器人能够识别冲动区和修正区，从而以较高的成功概率和最小的风险进入市场。
交易决策严格按照算法做出，不受情绪或交易员干预。
安全性和可靠性
不使用鞅、平均或危险位置管理方法
通过动态批次或固定数量进行风险管理
兼容任何经纪商和账户类型
主要特点
- 无需马丁格尔策略、平均策略、锁定策略或网格策略即可生效
- 使用精确的价格和波动性分析算法
- 针对高执行速度和最小回撤进行了优化
- 设置简单——“设置好就不用管了”
- 适合长期自动化交易
推荐工具和设置
时间周期：M15
账户类型：ECN 或原始价差账户
最低存款额：100 美元起
建议点差：最高 20 个点推荐货币对：
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
- USDCAD
Pingo适合哪些人？
对于寻求自动化、安全策略的交易者而言，这种策略至关重要。
对于那些想要分散投资组合的人来说
对于喜欢“设置好就不用管”方法的初学者来说
对于重视稳定性和算法透明度的经验丰富的交易者而言
结果与测试
Pingo 已在历史数据和真实市场条件下进行了测试。
结果显示，资产余额稳定增长，风险适中，回撤幅度极小。
支持与更新
开发人员不断改进算法，添加新功能，并针对当前市场状况优化操作。
购买后所有更新均可免费获取。
Pingo 是自动化交易领域值得信赖的合作伙伴。
稳定性、安全性和精心设计的算法是其构建的三大支柱。
With new version 1.3 during 3 weeks only 3 trades all of them hit the stop loss But version 1.0 better than this version.