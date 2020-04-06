Nostradamus X Scalper
🔮 诺查丹玛斯 X 剥头皮交易者 🔮
推荐交易对：⚡ 黄金
推荐时间周期：⚡ M15
💰 专业机器人精准捕捉市场峰谷
诺查丹玛斯是一款全自动交易系统，精准捕捉市场转折点。它昼夜不息地运作，做出无情绪的决策，助您实现利润最大化！
⚡ 为何选择诺查丹玛斯？
🎯 智能入场系统
自动检测趋势反转点
精准把握高低点位入场时机
通过止损单与限价单实现风险控制
🛡️ 高级风险管理
智能止损与止盈——守护您的盈利
追踪止损——让盈利持续增长，止损及时止损
盈亏平衡——自动锁定持仓交易
最大回撤——保护您的账户免受损失
💵 灵活的交易手数管理
固定手数——经典模式
自动手数——基于风险百分比计算
余额手数——根据您的账户余额设定比例
📊 专业仪表盘
实时盈亏追踪
胜率与统计数据
即时点差与状态监控
综合绩效摘要
🚀 诺斯特拉达穆斯独特功能
✅ 24/7自动驾驶模式 - 睡眠中持续盈利
✅ 点差过滤器 - 拒绝高点差交易
✅ 时间控制 - 仅在指定时段运行
✅ 智能止盈 - 基于交易量的盈利目标
✅ 全面定制 - 所有参数均可调整
✅ 零延迟 - 即时订单执行
✅ 支持所有品种 - 外汇、黄金、指数...
🎁 附加功能
🔹 彩色仪表盘 - 实时监控账户信息
🔹 全球统计 - 完整记录所有交易
🔹 魔术数字 - 同时运行多个机器人
🔹 轻松设置 - 即插即用系统
💪 适用人群
✔️ 新手 - 全自动运行，无需干预
✔️ 专业人士 - 可通过高级参数自定义
✔️ 短线交易者 - 快速进出策略
✔️ 投资者 - 长期投资组合增长
🎯 效果
诺查丹玛斯X短线交易者虽无法预测市场未来，但运用数学与算法精准捕捉最佳入场时机！