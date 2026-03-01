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Signals / MetaTrader 5 / AOT ICMarket
Thi Ngoc Tram Le

AOT ICMarket

Thi Ngoc Tram Le
Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le

4.4 (237)
Hi, I’m Le — a professional algorithmic trader from Vietnam.
I design and develop advanced trading strategies, transforming them into powerful algorithmic robots for MetaTrader 5.
5 products 8 signals 1 topic 2 comments
0 reviews
Reliability
35 weeks
0 / 0 USD
Copy for 40 USD per month
growth since 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-6
1:100
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
208
Profit Trades:
169 (81.25%)
Loss Trades:
39 (18.75%)
Best trade:
600.25 USD
Worst trade:
-2 429.79 USD
Gross Profit:
14 174.35 USD (274 577 pips)
Gross Loss:
-14 896.47 USD (146 638 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (1 529.60 USD)
Maximal consecutive profit:
1 741.98 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
88.14%
Max deposit load:
41.21%
Latest trade:
3 days ago
Trades per week:
11
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
-0.19
Long Trades:
117 (56.25%)
Short Trades:
91 (43.75%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-3.47 USD
Average Profit:
83.87 USD
Average Loss:
-381.96 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-939.36 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 429.79 USD (1)
Monthly growth:
-3.76%
Annual Forecast:
-45.67%
Algo trading:
93%
Drawdown by balance:
Absolute:
954.55 USD
Maximal:
3 720.98 USD (78.06%)
Relative drawdown:
By Balance:
28.43% (3 723.03 USD)
By Equity:
21.39% (3 905.17 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD 38
GBPCAD 32
AUDUSD 20
GBPAUD 16
GBPNZD 14
EURJPY 12
NZDCAD 10
CADJPY 9
EURUSD 9
EURAUD 9
USDCAD 8
GBPUSD 6
GBPCHF 6
AUDJPY 4
EURCAD 3
BTCUSD 2
DE40 1
ETHUSD 1
GBPJPY 1
JP225 1
US30 1
US500 1
USTEC 1
XAGUSD 1
XAUUSD 1
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 1.7K
GBPCAD -40
AUDUSD 709
GBPAUD -1.3K
GBPNZD -142
EURJPY -3.4K
NZDCAD 1K
CADJPY 596
EURUSD -60
EURAUD -439
USDCAD -520
GBPUSD -9
GBPCHF 86
AUDJPY 182
EURCAD -469
BTCUSD -65
DE40 39
ETHUSD -64
GBPJPY 37
JP225 88
US30 97
US500 430
USTEC 537
XAGUSD 125
XAUUSD 87
EURGBP 74
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 6.6K
GBPCAD 1.9K
AUDUSD 2.4K
GBPAUD -6.1K
GBPNZD 129
EURJPY -6.5K
NZDCAD 3K
CADJPY 2.2K
EURUSD -296
EURAUD -546
USDCAD 895
GBPUSD 263
GBPCHF 716
AUDJPY 715
EURCAD -1.2K
BTCUSD -52K
DE40 5.2K
ETHUSD -2.5K
GBPJPY 94
JP225 49K
US30 26K
US500 13K
USTEC 78K
XAGUSD 1.8K
XAUUSD 4.6K
EURGBP 165
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +600.25 USD
Worst trade: -2 430 USD
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +1 529.60 USD
Maximal consecutive loss: -939.36 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.17 × 6
Exness-MT5Real39
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-6
1.54 × 157
RoboForex-ECN
1.63 × 8
CapitalPointTrading-MT5-4
2.50 × 2
VantageMarkets-Live 19
4.70 × 20
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.95 × 80
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
10.52 × 108
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
ICMarketsSC-MT5-3
10.66 × 214
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
Just2TradeSVG-MT5
13.00 × 2
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.33 × 249
STARTRADERFinancial-Live 3
15.75 × 8
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
25.79 × 155
2 more...
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No reviews
2026.05.27 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.26 21:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
AOT ICMarket
40 USD per month
5%
0
0
USD
16K
USD
35
93%
208
81%
88%
0.95
-3.47
USD
28%
1:100
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.