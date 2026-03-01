- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
208
Profit Trades:
169 (81.25%)
Loss Trades:
39 (18.75%)
Best trade:
600.25 USD
Worst trade:
-2 429.79 USD
Gross Profit:
14 174.35 USD (274 577 pips)
Gross Loss:
-14 896.47 USD (146 638 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (1 529.60 USD)
Maximal consecutive profit:
1 741.98 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
88.14%
Max deposit load:
41.21%
Latest trade:
3 days ago
Trades per week:
11
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
-0.19
Long Trades:
117 (56.25%)
Short Trades:
91 (43.75%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-3.47 USD
Average Profit:
83.87 USD
Average Loss:
-381.96 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-939.36 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 429.79 USD (1)
Monthly growth:
-3.76%
Annual Forecast:
-45.67%
Algo trading:
93%
Drawdown by balance:
Absolute:
954.55 USD
Maximal:
3 720.98 USD (78.06%)
Relative drawdown:
By Balance:
28.43% (3 723.03 USD)
By Equity:
21.39% (3 905.17 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|38
|GBPCAD
|32
|AUDUSD
|20
|GBPAUD
|16
|GBPNZD
|14
|EURJPY
|12
|NZDCAD
|10
|CADJPY
|9
|EURUSD
|9
|EURAUD
|9
|USDCAD
|8
|GBPUSD
|6
|GBPCHF
|6
|AUDJPY
|4
|EURCAD
|3
|BTCUSD
|2
|DE40
|1
|ETHUSD
|1
|GBPJPY
|1
|JP225
|1
|US30
|1
|US500
|1
|USTEC
|1
|XAGUSD
|1
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|1.7K
|GBPCAD
|-40
|AUDUSD
|709
|GBPAUD
|-1.3K
|GBPNZD
|-142
|EURJPY
|-3.4K
|NZDCAD
|1K
|CADJPY
|596
|EURUSD
|-60
|EURAUD
|-439
|USDCAD
|-520
|GBPUSD
|-9
|GBPCHF
|86
|AUDJPY
|182
|EURCAD
|-469
|BTCUSD
|-65
|DE40
|39
|ETHUSD
|-64
|GBPJPY
|37
|JP225
|88
|US30
|97
|US500
|430
|USTEC
|537
|XAGUSD
|125
|XAUUSD
|87
|EURGBP
|74
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|6.6K
|GBPCAD
|1.9K
|AUDUSD
|2.4K
|GBPAUD
|-6.1K
|GBPNZD
|129
|EURJPY
|-6.5K
|NZDCAD
|3K
|CADJPY
|2.2K
|EURUSD
|-296
|EURAUD
|-546
|USDCAD
|895
|GBPUSD
|263
|GBPCHF
|716
|AUDJPY
|715
|EURCAD
|-1.2K
|BTCUSD
|-52K
|DE40
|5.2K
|ETHUSD
|-2.5K
|GBPJPY
|94
|JP225
|49K
|US30
|26K
|US500
|13K
|USTEC
|78K
|XAGUSD
|1.8K
|XAUUSD
|4.6K
|EURGBP
|165
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +600.25 USD
Worst trade: -2 430 USD
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +1 529.60 USD
Maximal consecutive loss: -939.36 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real39
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.54 × 157
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 8
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.50 × 2
|
VantageMarkets-Live 19
|4.70 × 20
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.95 × 80
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.52 × 108
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.66 × 214
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
Just2TradeSVG-MT5
|13.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.33 × 249
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|15.75 × 8
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|25.79 × 155
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
40 USD per month
5%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
35
93%
208
81%
88%
0.95
-3.47
USD
USD
28%
1:100