Trojan Forex Hero mt5 nzdusd candlestick patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。

这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (NZDUSD) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。 在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。 该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。 该 EA 以 CANDLESTICK PATTERNS 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。

主要特点 该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。 每个仓位在开仓时就已设定好固定的止盈（TP）和止损（SL）点位。 手数也是根据输入自动计算和确定的。 始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。 该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RBNZ）或任何其他突然的价格变动具有很强的抵御能力。你不需要做任何事情，EA 会自我保护。

三种操作模式：

固定仓位：您可以在输入框中输入所需的固定仓位。 固定利润：您可以在输入框中输入所需的利润金额（以美元为单位）。该金额将保持固定，仓位将自动计算。 自动仓位：您可以在输入框中输入作为目标利润使用的账户余额百分比。

如何安装 下载此 EA、 确保所有货币对（NZDUSD）都在 Market Watch（Ctrl+M）中、 将 (NZDUSD) 图表设置为 H1 时间框架、 将此 EA 放置在 (NZDUSD) 图表上、 检查并调整参数，如下图所示、 单击 “确定 ”激活、 完成！

INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 如果您想自定义，可以使用以下参数： [#01] 魔法数字，

[#02] 操作模式（固定仓位或固定利润或自动仓位），

--- 如果 [#02] 为固定仓位，

--- 如果 [#02] 为固定利润（美元），

--- 如果 [#02] 为自动仓位，

[#06] 评论，

[#07] 后缀 ，

[#08] 最大持仓数量（1或2），

[#09] 策略1（开启或关闭），

[#10] 策略2（开启或关闭）。

我致力于不断优化和改进我的所有 EA，为您和我提供最好的交易体验。您将免费收到所有更新，我还会根据客户建议为 EA 添加新功能。



这位专家的主要策略是 - 烛台图 - 作者：Steve Nison

烛台图最常用于股票和货币价格形态的技术分析。交易者和专家根据过去的形态来判断可能的价格走势，他们使用开盘价、收盘价、该时间段的最高价和最低价。 开盘价和收盘价之间的区域称为实体，高于或低于实体的价格偏离称为阴影。价格范围是蜡烛图时间段内移动经过的上影线顶部和下影线底部之间的距离。价格区间的计算方法是用最高价减去最低价。 烛台形态是烛台图上的特定烛台序列，主要用于识别趋势。对形态的识别是主观的，用于制图的专家必须依靠预定义的规则来匹配形态。目前有 42 种公认的形态，可分为简单形态和复杂形态。

吞没形态 吞没形态为交易者在预期趋势可能反转时进入市场提供了一种方法。吞没形态是一种反转烛台形态，可以是看跌形态，也可以是看涨形态，这取决于它是出现在上升趋势的末端还是下降趋势的末端。该形态由两根蜡烛组成。第一根蜡烛的特征是烛体较小，随后是一根较高的蜡烛，其烛体完全吞没了前一根蜡烛的烛体。 当看涨吞没形态出现在下降趋势的底部时，会发出最强烈的信号，表明买盘压力激增。 看跌吞没形态与看跌吞没形态正好相反。

锤形 锤形是一种单一的日本蜡烛图形态。它是黑色或白色的蜡烛图，由靠近高点的小实体组成，上影线较短或没有上影线，下影线（或尾部）较长。在下跌趋势中形成的锤子烛台被视为看涨形态。总之，锤形蜡烛图出现在下降趋势中，显示出较长的下影线，在区间顶部有一个较小的实体。价格可能正在形成底部，并将反转上行。

吊人 悬人烛是一种日式蜡烛图，烛体较小，几乎没有或根本没有上影线（或灯芯）和下影线。要使 “吊人 ”蜡烛有效，下影线必须至少是烛身的两倍。蜡烛体必须位于交易区间的上端。 总之，“吊人 ”烛出现在上升趋势中，显示出较长的下影线，而实体较小，位于交易区间的顶部。价格可能已经见顶，有可能向下反转。

三法形态 三法形态至少由五根蜡烛图组成，也可能包括更多蜡烛图。三法形态是一种趋势延续形态，可能出现在上升趋势中，也可能出现在下降趋势中。在上升趋势中，它被称为上升三法形态。在下跌趋势中，它被称为 “下跌三法 ”形态。

这位专家还使用了一篮子指标作为基础，其中最主要的指标是由开发者创建和优化的独特独家指标。



