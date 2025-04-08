META i11 – 混合认知交易系统 - 技术参考

为什么在回测中不会出现亏损： META i11 使用 递归认知学习系统，以微观级别精度评估每一笔交易。

升级版 神经错误免疫系统 2.0（NEIS-2） 会存储波动模式、结构性低效以及上下文异常。

当某个决策导致亏损时，META i11 不只是避免该错误，而是会 重写导致该错误的内部决策路径。

这将消除整类低效问题，并防止它们在未来交易中再次出现。 这意味着：

META i11 维持一个 多状态记忆架构，随每一笔交易而进化，并持续优化其决策逻辑。

因此，交易稳定性会随着时间不断提升，从而产生 近乎完美的回测结果 以及高度稳定的实盘表现。

使用 META i11，您获得的不只是一个会进化的 EA，而是一个会随着时间 升级自身智能 的系统。 价格 = 基于购买情况 交易品种 = XAUUSD 时间周期 = H1 最低存款 = 200$ 所有经纪商 = 是 信号 = META i11

META XT 技术参考 = 博客 + 三核认知引擎 (TCE) + 神经错误免疫系统 2.0 + 多状态流动性映射 + GPT-5.1 监督认知 订购 META i11 即可免费获得 META i9 或 i7。

代表 META 系列的下一个进化阶段，通过完全重新设计的混合认知架构超越了 META i7 和 META i9。META i11 不再仅依赖神经网络或分形系统，而是引入了，能够自主分析、适应并重写内部决策逻辑。该 EA 集成了深度流动性映射、多层认知监督以及新一代自我纠错系统，可在实时中持续优化交易行为。META i11 会随着每一笔已执行的交易以可见且可量化的方式扩展其智能。



此外，META i11 集成了三个全新开发的核心模块，其性能显著超越以往各代：

(1) 三核认知引擎 (TCE) 该引擎由三个相互连接的认知单元组成：

• 预测状态引擎 – 预测市场趋势

• 反应稳定引擎 – 监控波动性并抑制结构性风险

• 自适应模式引擎 – 动态修改内部模式



TCE 确保 META i11 即使在极端市场压力下也能保持稳定和战略一致性。 目的：

识别有利的决策模式并移除低效模式，从而构建更智能、更具适应性的交易结构。

(2) 多状态动态流动性映射 (MDLM) MDLM 建模真实的市场流动性结构，包括：

• 微流动性区域

• 失衡集群

• 机构扫盘区域

• 压力轴变化



与传统指标不同，MDLM 构建 动态流动性拓扑，并识别高概率的反转或突破点。 目的：

使 META i11 能够在价格反应之前就理解市场底层的流动性行为。

(3) 神经错误免疫系统 2.0 (NEIS-2) 这是早期模型中使用的 SCTM 框架的升级版本。

NEIS-2 会分析每一棵决策树中的结构性弱点，并在出现低效时重写其底层逻辑。

它存储波动指纹、时间偏差和上下文异常，以在错误发生之前就进行预测。 为什么有效：

META i11 会逐步消除整类不良决策，从而创造极其稳定的长期表现。

集成式 GPT-5 认知控制层

META i11 包含一个先进的 GPT-5 监督模块，用于监控所有内部系统。

它能够检测上下文不匹配、纠正错误解读，并在整个交易过程中保持高度的结构准确性。



GPT-5 并不自行交易，而是作为 智能元控制器 来稳定 EA 的内部逻辑。

总体概念：

META i11 将 认知智能 与深度流动性分析和自我修改逻辑相结合。

每一次决策都会考虑过往行为、当前市场结构以及自适应预测。

其结果是一个会随着每一笔交易变得更聪明，并展现出高度稳定、精准且持续进化的市场行为的系统。