King Darwin

5

高端黄金交易解决方案
（实时信号）

KING DARWIN 旨在帮助交易者以长期市场视角实现持续成功。其理念非常简单：纪律与风险控制。始终只持有一个仓位，每笔交易均预设止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit），每天最多进行一笔交易，避免任何不必要的过度交易。

LIVE SIGNAL Darwinex 专用优化（Darwinex Ready）——该 EA 最初优先为 Darwinex 平台交易而设计，并推荐使用 Mode 1 模式。

首发价格 —— 不要错过这次机会！每售出 5 份，价格上涨 10 美元！

当前价格仅剩最后 5 份授权。
下一阶段将提高售价。

为了保持策略的有效性和长期表现，本 EA 采用限量发售模式。

考虑到开发过程中投入的大量时间与成本，目前的首发价格几乎可以说是一份赠礼。

经过市场实战验证、精心打造的交易引擎：

本 EA 专为稳健、平滑增长而设计，不追求高风险操作。

采用精英级趋势跟踪系统，捕捉结构化市场动能。

将超过 14 年的交易经验融入严谨的算法体系之中。

当市场出现高概率机会时，KING DARWIN 将果断执行交易，并通过移动止损（Trailing Stop）快速锁定利润，往往一次行情即可转化为盈利交易。

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无论您是新手还是经验丰富的交易者，安装和使用都非常简单：

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• 无复杂参数：所有设置均已完成优化，您无需修改任何参数。

• Mode 0：默认模式，适用于低点差账户，风险高于 Mode 1。

• Mode 1：专为 DARWINEX 平台或标准高点差账户设计的交易模式。

• 多周期兼容：可在任意时间周期运行，后台均使用同一套高概率交易引擎。

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最低要求与建议配置

• 推荐经纪商：ECN / RAW / 低点差（Low Spread）账户类型。

• 特别针对 Ultima Markets 进行了优化。开设 Ultima Markets Cent 或 ECN 账户时，请使用邀请码：MeanFX，我们已为用户争取到更优的交易条件。

• 黄金 XAUUSD 报价需为两位小数格式。

• 最低初始资金：100 美元（不推荐）。

• 推荐初始资金：300 美元以上。

• 账户类型：对冲账户（Hedging）。

重要免责声明

本 EA 作者不保证任何盈利结果。

金融市场交易存在较高风险。如果使用不当的风险设置，亏损可能超出您的预期。

历史表现并不代表未来收益。

本 EA 是一款专业交易工具，但并不意味着能够保证盈利。

用户需自行承担以下责任：

• 在真实账户使用前，先在模拟账户（Demo Account）进行充分测试。

• 根据自身情况选择适当的风险参数。

• 充分理解自动化交易所涉及的各种风险。

最后说明

本 EA 适合重视以下特点的交易者：

• 清晰且结构化的交易逻辑。

• 严格的风险管理。

• 透明且纪律严明的自动化交易。

• 针对黄金市场特性进行专项优化。

本 EA 并非为投机赌博或追求不切实际高收益而设计，而是面向愿意先进行充分测试、理解系统运行逻辑，并根据自身情况合理调整风险的专业交易者。


评分 1
Roberto Liguoro
1543
Roberto Liguoro 2026.06.13 17:43 
 

Really nice ea, by the way the developer is very helpful and a good person. I recommend it!

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ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Gold Slayer
Eugen-alexandru Zibileanu
4.64 (11)
专家
Gold Market Domination 一款通过 QuantConnect 开发的精密剥头皮交易机器（在黄金市场上无可匹敌，设置请私信） 它只有一个目的：在 GOLD（XAUUSD）市场上实现绝对主导，并带来持续稳定的盈利交易结果。  实时信号，历史信号请查看我们的 MyFXBook 页面 MeanFX 首发价格：现已上调至 99$ – 此价格仅剩 2 份，不要错过！每售出 5 份将涨价 10$ 最终价格 1666$ 老实说，这个起步价堪称礼物，考虑到开发所花费的大量时间、成本，以及它所提供的质量和性能。 一款久经市场验证的交易引擎，精密打造而成： • 本版本包含大量挂单策略，每种策略针对不同的市场条件设计，像一台完美润滑的机器协同工作，以平衡风险（Arbitrary Pending Orders Risk Equilibrium System） • 此版本专为个人高杠杆账户设计，可带来出色的 ROI，适合希望每天都能看到交易和进步的交易者 • 精英级趋势跟随系统，能够捕捉结构化的动量。 • 将超过 14 年的交易专业经验浓缩成算法的严谨纪律。 当概率较高时
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Surfer EA
Eugen-alexandru Zibileanu
4.83 (12)
专家
乘风破浪，驾驭 RSI 波动 Surfer EA 是一款全新且充满活力的网格交易（Grid）智能交易系统（EA），结合了基于 RSI（相对强弱指数）的智能交易逻辑与趋势确认机制，旨在更高效地应对外汇市场变化。 试试 Surfer 的升级版本：Gold Slayer 或 Quant Invest Surfer EA 的入场信号基于我们的旗舰指标 Reversion King （Telegram 信号发送与管理工具——可自动运行您的 Telegram 信号频道）。 点击获取我们的高胜率指标 当前状态：测试阶段（欢迎留下真实评价） 目前我们正处于测试阶段，以收集来自真实用户的反馈以及在不同市场环境下的表现数据。 测试期间提供： 当前版本的 EA 无论使用何种手数，止盈（TP）金额均被锁定为固定美元数额。 目前尚未提供“防爆仓”设置（Bulletproof Settings）。这些设置将在下一版本中作为预设参数发布，并基于过去数年的真实市场数据优化，表现优异。 您可以在自己的模拟账户上测试 EA。 目前阶段请尽情测试和体验。 注意： 回测（Backtest）时，为了提升运行速度，面板功能将被禁
FREE
Quant Invest
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (3)
专家
专为交易者打造，为结果而设计 一款专门为黄金市场（XAUUSD）开发的高精度剥头皮交易系统，通过 QuantConnect 构建。 LIVE SIGNAL （请勿在 Darwinex 上使用，这只是一个展示性的压力测试，在其他平台上的表现会更好） Quant Invest 专为具有长期视野、纪律严明并尊重市场的交易者设计： 同一时间仅持有一个仓位，每笔交易都设有预定义的止损和止盈，默认每笔交易风险为 1%，每天最多一笔交易，避免不必要的过度交易。 首发价格 —— 现已提升至 60 美元 不要错过这个机会，每售出 5 份价格上涨 10 美元！ 当前价格仅剩 4 个名额。 下一价格：70 美元 为了保持策略表现，该 EA 采用限量发行。 考虑到开发成本，目前的起始价格几乎等同于赠送。 经过市场验证的交易引擎，精心打造： 该 EA 旨在实现稳定、平滑的增长，同时避免承担过大风险。 兼容 Prop Firm（可在输入参数中设置风险百分比）。 一套精英级趋势跟随系统，能够捕捉结构化市场动能。 将 14 年以上的交易经验融入算法纪律之中。 当高概率机会出现时……Quant Invest 会执行交易
MeanReversion Pro System
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
指标
Mean Reversion Pro System 一款高精度均值回归（Mean Reversion）指标，将三套独立信号引擎、BUY/SELL交易信号、双震荡指标过滤器以及自适应多周期甘恩射线（Gann Ray）集成于一个高效优化的工具中，专为短线交易者（Scalpers）打造。 主要功能： 无重绘（No Repaint） 多时间周期分析（MTF） 自动止盈（TP）和止损（SL） 声音提醒 针对 M3-M5 周期优化 长影线反转识别（Wick Detection） K线突破确认（Candle Break） 立即体验升级版——我们的全新指标宣称拥有高达 90% 胜率！ 核心理念 传统布林带（Bollinger Bands）只有在价格收盘突破带宽后才会产生信号，因此会错过许多高概率机会： 价格短暂刺穿布林带形成长影线后迅速回归区间。 Mean Reversion Pro 同时捕捉两种情况： 收盘价突破信号（经典均值回归） 长影线拒绝信号（Wick Rejection） 您可以单独使用其中一种模式，也可以同时启用两种模式。 当价格通过长影线突破布林带但最终收盘重新回到带内时，这通常是市场中
Candle Timer and Spread
Eugen-alexandru Zibileanu
实用工具
ENJOY for FREE  kindly leave a positive review. Candle elapsing time and spread on the  Bid Price Line Apply to Chart > Works on any timeframe, no bugs, fully optimised Try the Gold Version EA   < Click here Candle Time Indicator, Candle Timer, Candle Clock, Candle Timer for MT5, Time Candle, Timer Candle. Spread Indicator, Spread count, Spread Clock, Spread Timer, Spread in Points, Spread in Pips
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Super Hero Signals
Eugen-alexandru Zibileanu
4 (3)
指标
SUPER HERO Signals 是 MeanFX 推出的全新交易指标。它将精准交易信号与自适应 TP/SL（止盈/止损）水平相结合，从而帮助交易者获得具有最佳统计优势的交易机会。 每售出 5 份后价格将上涨一次，下一阶段价格为 50 美元 。 购买前请先联系我，以获取实时图表演示和最新交易统计数据。这将帮助您做出更明智的决定，并有望提升您的交易表现。 为什么选择 SUPER HERO Signals？ 经统计验证的 M15 黄金（XAUUSD）交易表现 （专注于精通单一时间周期，而不是同时涉猎多个市场却无法保持稳定结果。） 每天仅产生 1 至 3 次交易机会，胜率高，并具备明确的统计优势。 图表上仅显示经过确认的 BUY（买入）和 SELL（卖出）信号。 指标会根据市场情况自动生成每笔交易的止盈（TP）和止损（SL）水平。 平均胜率达到 75% 以上。 平均盈亏比达到 1:2 以上，止盈目标至少为止损距离的两倍。 支持手机推送通知和实时警报。 采用适合 Prop Firm（资金管理公司）规则的交易方式。 简单易懂，适合所有经验水平的交易者。 可获得开发者提供的个人技术支持。 10
MeanReversion Pro System MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
指标
Mean Reversion Pro System MT4 Version A precision mean reversion indicator combining three independent signal engines with BUY and SELL signals , two oscillator filters, and an adaptive multi-timeframe Gann ray, all in a single, optimized tool built for scalpers. No repaint  Multi-timeframe  Auto TP SL  Sound alerts  3m-5m optimized  Wick detection + Candle break The concept: Standard Bollinger Bands only signal when price   closes   beyond the band missing the countless high-probability setup
Bitcoin Emperor
Eugen-alexandru Zibileanu
专家
掌控加密货币市场 Bitcoin Emperor EA 是一款全新且充满活力的智能交易系统（Expert Advisor），专为 Bitcoin BTCUSD 市场打造，采用趋势确认策略，该策略自 2024 年底 以来已被证明行之有效，并持续适用于当前市场。 立即试用 VIP 黄金专家：Gold Slayer Bitcoin Emperor 的入场信号基于我们的顶级指标： Reversion King （TELEGRAM 信号发送与管理器——可自动运行并管理您的 Telegram 信号频道）。 点击这里试用我们高胜率指标 设置： 交易品种： BTCUSD（BITCOIN） 时间周期： 任意 建议账户资金（USD）： $2,000+（高风险！）、$5,000+（中等风险）、$10,000+（标准） 手数： 自动 账户类型： Hedging Standard 或低点差账户（ECN RAW ZERO PRIME + 等） VPS： 强烈推荐 Reversion King Indicator 我们刚刚发布了一款性能强大的指标，胜率约为 90% 。 MeanReversion Pro Syste
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Neuro Gann
Eugen-alexandru Zibileanu
指标
神经学习指标 ：将它设置到图表上，让它自动寻找自己的最佳设置。 Neuro Gann AI 是一款适用于 MetaTrader 5 的神经学习信号指标，它完成了大多数工具需要您自己完成的事情。它会研究您当前交易品种的近期历史数据以及实际市场状态，找出能够带来最佳结果的指标过滤器设置、止损和目标距离，并自动为您应用这些设置。切换到另一个时间周期后，它会重新从零开始学习，因此您始终使用的是适合当前图表的交易设置，而不是您猜测出来的数字。 其背后的方法是 W.D. Gann 的价格区间划分。当价格顺应更高时间周期趋势返回到信号区域时，指标会在K线上标记入场点，并绘制入场线、三个目标位以及止损位。它还会通过移动平均线及其通道过滤器确认信号，并为您选择更高时间周期的确认，因此您不必在所有市场中固定使用同一套设置，而是主要跟随趋势进行交易。 经过验证的统计表现（几乎适用于所有资产） M1 - M5 - M15 - M30 - H1，非常灵活，可以同时运行于所有时间周期，以获得更多信号！ 在实时交易中自适应调整策略和所有设置，生成具有高胜率的交易，并将所有统计优势掌握在我们这一边 图表上仅显示经过确
MeanFX Hydra
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
专家
使用 Double Headed Hydra 抓住黄金与澳元之间的联动机会 澳大利亚是全球最大的黄金出口国之一，因此 XAUUSD 的波动通常会直接影响澳元（AUD）的强弱。当金价上涨时，澳元往往会升值，从而在 AUDCAD 上形成高概率的动量交易机会。 这款 Expert Advisor（EA）专为识别并交易这些市场条件而打造，通过结合黄金价格走势与 AUDCAD 的趋势行为，帮助交易者精准捕捉由相关性驱动的交易机会，并配合动态网格系统（Dynamic Grid System）优化仓位管理，在市场波动期间实现更理想的出场效果。 首发价格 — 50 美元 千万不要错过这个机会！每售出 5 份，价格将上涨 10 美元！ 当前价格仅剩最后 2 份。 为了保持策略性能，本 EA 采用限量发售。 无论你是新手还是经验丰富的交易者，安装设置都非常简单，步骤如下： MeanFX Hydra — 安装教程 在 Market Watch 中确认 XAUUSD 与 AUDCAD 已显示（右键 → Show Symbol） 打开 XAUUSD 与 AUDCAD 两个品种的图表，以确保两个品种都能实时接收
Candle Timer and Spread Met4
Eugen-alexandru Zibileanu
指标
ENJOY for FREE  kindly leave a positive review. Candle elapsing time and spread on the  Bid Price Line Apply to Chart > Works on any timeframe, no bugs, fully optimised Candle Time Indicator, Candle Timer, Candle Clock, Candle Timer for MT5, Time Candle, Timer Candle. Spread Indicator, Spread count, Spread Clock, Spread Timer, Spread in Points, Spread in Pips
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Gridney Spears
Eugen-alexandru Zibileanu
4.67 (3)
专家
Using Grids with Efficacity and Style Gridney Spears EA is a dynamic Martin Girl Expert Advisor designed to navigate the AUDCAD market with smart ADR based logic combined with trend confirmation from Moving Averages. > TRY our full Version EA for gold:   Gold Slayer  (the future leader of the market) Try our top tier indicator: Reversion King (TELEGRAM SIGNAL SENDER and MANAGER- auto runs your telegram signal channel) >GET OUR HIGH% WINRATE INDICATOR HERE<   Current Status: TESTING PERIOD -  Lea
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The One MeanFX
Eugen-alexandru Zibileanu
专家
一个市场，一种策略，一个赢家…… 先进的黄金交易EA（Expert Advisor），配备智能对冲与仓位恢复系统。 体验更强版本：Gold Slayer 或 Quant Invest < The One 的入场逻辑基于我们的旗舰级指标： Reversion King 。 点击获取我们的高胜率指标 < 参数设置 交易品种： XAUUSD（黄金） 时间周期： H1（1小时） 建议账户资金： 2,000美元以上（高风险） 5,000美元以上（中等风险） 10,000美元以上（标准配置） 建议手数： 根据杠杆大小，每 5,000 至 10,000 美元资金使用 0.01 手。 账户类型： 标准账户或低点差账户（ECN、ZERO、PRIME 等）。 推荐经纪商 本EA专为 Ultima Markets 进行了特别优化。 开设 Ultima Markets Cent 或 ECN 账户时，请使用邀请码 MeanFX 。我们已为用户争取到更优质的交易条件，并为 Ultima Markets 客户提供专属技术支持。 VPS： 强烈推荐使用。 我们衷心感谢每一位测试 The One EA 并留下真实评
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Reversion King MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
指标
市场新王者登场 —— 指标 + 订单管理系统（TP1 + TP2 + TP3）（完整交易系统） 该指标集成了一套先进的交易策略、可自定义订单管理系统以及均值回归（Mean Reversion）交易体系。系统结合 Envelopes 通道扩展技术，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器筛选高概率反转机会，生成清晰的 BUY（买入）和 SELL（卖出）信号。 本指标绝不重绘（No Repaint）。 您不仅能够学习如何寻找优质交易机会，还能掌握如何高效管理多个持仓，并利用已有盈利仓位来覆盖潜在亏损交易，实现更专业的资金管理。 本指标专为 M5 时间周期开发和优化，在几乎所有交易品种和货币对上均具有出色表现。同时支持历史回测，可帮助您评估系统在不同市场环境下的表现与适用性。 指标会自动生成清晰的多头（Long）和空头（Short）信号，并基于 ATR 自动计算入场价、止损位（Stop Loss）和止盈位（Take Profit），让风险管理从交易开始就融入系统之中。 多级止盈系统（Multi-TP）设有三个递进式目标位。您可以在 TP1 部分获利了结，在 TP2 进一步锁定利润，并将剩余仓位持
Super Hero Signals MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
指标
SUPER HERO Signals   是 MeanFX 推出的全新交易指标。它将精准交易信号与自适应 TP/SL（止盈/止损）水平相结合，从而帮助交易者获得具有最佳统计优势的交易机会。 每售出 5 份后价格将上涨一次，下一阶段价格为   50 美元 。 购买前请先联系我，以获取实时图表演示和最新交易统计数据。这将帮助您做出更明智的决定，并有望提升您的交易表现。 为什么选择 SUPER HERO Signals？ 经统计验证的 M15 黄金（XAUUSD）交易表现 （专注于精通单一时间周期，而不是同时涉猎多个市场却无法保持稳定结果。） 每天仅产生 1 至 3 次交易机会，胜率高，并具备明确的统计优势。 图表上仅显示经过确认的 BUY（买入）和 SELL（卖出）信号。 指标会根据市场情况自动生成每笔交易的止盈（TP）和止损（SL）水平。 平均胜率达到 75% 以上。 平均盈亏比达到 1:2 以上，止盈目标至少为止损距离的两倍。 支持手机推送通知和实时警报。 采用适合 Prop Firm（资金管理公司）规则的交易方式。 简单易懂，适合所有经验水平的交易者。 可获得开发者提供的个人技术支持
King Bridge Telegram Utility
Eugen-alexandru Zibileanu
实用工具
MT5 To Telegram Signal Bridge — Free Utility What it does This Utility ea connects The REVERSION KING Indicator to your Telegram bot or channel in real time. It runs silently on one chart and automatically forwards trading signals, TP hits, and SL events as formatted messages — no manual copy-pasting, no screen watching. Features Sends new signal alerts with entry, TP1, TP2, TP3, SL levels and R:R ratio Sends TP1, TP2, TP3 hit confirmations with points gained Sends SL hit notifications with poin
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Candle Flowing PnL on Chart
Eugen-alexandru Zibileanu
实用工具
Candle Flowing PnL on Chart This indicator shows PnL realised profits or losses flowing live on chart above or below candle were it took place. The nice part is it groups the same candle result, for example if you closed a grid with multiple positions you will see the result of candle PnL grouped. Basically this indicator helps trading directly from the chart, no need for toolbox windows, you can see live current open PnL , already cloed positions PnL and Today realised PnL You can switch to mo
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Trade Panel Manager and Assistant
Eugen-alexandru Zibileanu
实用工具
Trade Panel Manager and Assistant 2026 - “The trading tool we all wish existed when we started trading.” Comes with 3 expansive panels: Main / Grid / Minipanel Trade panel manager is a comprehensive trade management panel for MetaTrader 5, designed for traders who want full control over their entries, exits, and risk without leaving the chart. It handles everything from a single market order to complex grid setups, all through a clean drag-and-drop interface built directly on the chart. The ma
Titan FX
Eugen-alexandru Zibileanu
专家
释放泰坦之力，驾驭三策略网格引擎 为稳定而打造。为掌控而设计。由3层策略驱动。 Titan FX 是一款强大的 AUDCAD H1 自动交易 EA，基于网格执行系统构建，并结合了 3 种不同的交易策略协同运作，以适应不断变化的市场环境并捕捉高概率交易机会。 Titan FX 不依赖单一的入场模型，而是将多种策略逻辑整合到同一个核心引擎中，使其能够更灵活、更精准地应对市场的不同阶段。最终形成了一套更完整的 AUDCAD 交易系统，能够更智能地管理入场、优化仓位恢复，并在市场波动中更高效地处理交易。 通过可自定义的自动手数设置，Titan FX 让交易者能够根据账户资金规模和个人交易风格来匹配风险，同时保持安装和使用上的简洁高效，无论是新手还是有经验的交易者都能轻松上手。 为什么选择 Titan FX？ Titan FX 是为那些希望拥有一套专注于 AUDCAD、并具备更智能结构的网格系统的交易者而打造的，而不仅仅是一个普通的加仓平均机器人。通过将 3 种独立策略整合到同一个 EA 中，Titan FX 能够根据价格行为和市场环境动态调整自身的交易逻辑，使其不再是单一维度的系统，而是更加灵
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Roberto Liguoro
1543
Roberto Liguoro 2026.06.13 17:43 
 

Really nice ea, by the way the developer is very helpful and a good person. I recommend it!

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