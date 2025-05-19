Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。

该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。

手册/设置 | Copy Cat More MT4 | 频道

特色功能：

易于设置——快至30秒（见视频）。

快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。

高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。

持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。

可从手动或EA复制，支持所有账户类型。

品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。

非常灵活的多主端和多从端复制，设置简单。

高级方法：MT4/5部分平仓、反向交易和对冲平仓。

复制交易的魔术编号和注释可留空，实现外观变化。

账户风险管理和保护，适用于经纪商和资金管理公司账户。

追踪止损、止盈和止损选项来管理风险和收益。

广泛的手数控制，超过10种选项。

基于账户和/或单个交易的更优价格，捕获有利入场点。

在临时经纪商/连接问题时自动重试，快速执行逻辑。

还有更多高级功能。

止损和止盈管理

止损和止盈可以跟随主端、保持未设置状态、以点数定义，或使用ATR或ADR因子动态计算。止盈也可以设置为相对于止损的倍数。所有设置都遵守经纪商强制的止损水平和冻结水平限制，以减少执行拒绝。

交易过滤和控制

交易可以按品种、魔术编号和注释进行过滤，提供包含和排除列表。这些列表可以处理部分匹配（例如，"USD"代表所有美元货币对）或完整定义以实现精细控制。跟单软件还支持反向复制（买入变卖出，反之亦然），并允许交易者在从端独立管理平仓时忽略主端退出。挂单可以被复制或忽略，同时部分平仓和对冲平仓操作都能被准确检测并跨平台复制。

复制速度、价格过滤器和时段

执行可以使用随机时间故意延迟，以更好地符合资金管理公司的要求。交易者还可以启用更优价格逻辑，通过点距、美元价值、ATR百分比或ADR百分比过滤入场，具有容差窗口和自动止损/止盈差值调整。通过两个独立的时段过滤器支持基于时间的交易控制，其中交易可以按星期几和一天中的特定小时受限，以符合交易时间表、新闻事件或资金管理公司限制。

初始同步和手数分割

启动时，交易者可以选择是否立即复制现有交易、仅复制盈利的、仅复制亏损的，或不复制。交易手数可以通过固定、倍数和基于账户的模式（净值、余额、可用保证金、净值×杠杆）进行调整，也可以分割成较小的头寸。分割可以按手数或交易数量进行，具有溢出或余数控制，确保与严格的经纪商手数限制兼容。

回撤和净值保护

日回撤、整体回撤和净值保护功能有助于保护交易账户，特别是在资金管理公司环境中。限制可以按百分比或固定美元值设置，当违反时，跟单软件可以自动锁定交易直到第二天或直到条件重置。保护可以应用于余额、净值或初始账户参考，取决于资金管理公司规则。

高级风险管理工具

跟单软件包括具有多种方法的追踪止损引擎：固定点数、ATR或ADR。追踪可以定义为止损的因子，具有可定制的追踪步长、盈亏平衡水平，并且仅对受管理的交易生效。此外，篮子平仓系统集体管理交易组，具有全局止损、止盈、追踪止损、盈亏平衡和手续费/隔夜利息感知。篮子管理支持依赖于投资组合级别退出的策略。手数也可以通过最小/最大过滤器控制，而交易数量过滤器允许设置每个品种或所有交易的最少或最多活跃交易数，以将风险暴露保持在限制范围内。

魔术编号、注释和重试逻辑

复制的交易可以不携带魔术编号（空白）、继承主端的魔术编号或使用手动指定的输入。同样的灵活性适用于交易注释：它们可以是空白、从主端复制或设置为自定义用户定义字符串。Copy Cat Copier的独特功能是能够让从端交易的魔术编号和注释保持空白，即使主端有它们。

更新：

Copy Cat More MT5 (复制猫MT5) 的功能和特性不断更新，您在一次性购买后将免费获得这些更新。



请在购买前向我索取试用版本，以检查您的经纪商兼容性。