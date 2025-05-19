Copy Cat More Trade Copier MT4

5

Copy Cat More Trade Copier MT4 (复制猫MT4) 不仅仅是一个简单的本地交易复制工具；它是一个为当今交易挑战而设计的完整风险管理与执行框架。从 prop firm 挑战到个人账户管理，它都能通过强大的执行力、资本保护、灵活配置以及先进的交易处理来适应各种情况。

该复制器同时支持 Master（发送端） 和 Slave（接收端） 模式，能够实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及 Close By 操作。它兼容模拟账户与真实账户，支持交易或投资者密码，并通过持久交易记忆系统（Persistent Trade Memory）确保即使 EA、终端或 VPS 重启后也能恢复。可同时管理多个 Master 与 Slave，并通过前缀/后缀自动调整或自定义符号映射来处理跨平台或跨经纪商差异。


主要功能:
  • 快速、稳定、精确
  • 高安全性，不使用潜在危险的 DLL 和 Webrequest
  • 持久交易记忆（Persistent Trades Memory）
  • 自动识别符号前缀/后缀
  • 部分平仓功能支持 MT4/5
  • 支持 Close By
  • 支持反向复制
  • 可让复制的交易保持空白 Magic Number 和备注
  • 账户风险管理与保护
  • 支持移动止损、止盈和止损选项
  • 基于交易的手数与风险控制
  • Better Price 逻辑（更优价格）
  • 还有更多高级功能！

止损与止盈管理

止损和止盈可跟随 Master、不设定、用点数定义，或通过 ATR/ADR 动态计算。止盈还可设为止损的倍数。所有设置均遵循经纪商的 StopLevel 和 FreezeLevel 限制，确保交易顺利执行。

交易过滤与控制

交易可按 符号、Magic Number 和备注 进行过滤，支持包含和排除列表。这些列表既可部分匹配（例如 “USD” 匹配所有美元货币对），也可完全定义，提供精细控制。

该复制器还支持 反向复制（买单变卖单，卖单变买单），并允许用户 忽略 Master 的平仓，以便在 Slave 端独立管理。挂单可以复制或忽略，部分平仓Close By 操作都会被准确识别并复制。

复制速度、价格过滤与交易时段

执行可根据需要故意延迟并随机化，以满足 prop firm 的规则。用户还可启用 Better Price 逻辑（更优价格），通过点数、金额、ATR 百分比或 ADR 百分比来过滤入场，并支持容差范围和 SL/TP 自动调整。

支持基于时间的交易控制，通过 两个独立的交易时段过滤器，可以限制在指定的星期几或小时内进行交易。这有助于精确匹配交易计划、新闻事件或 prop firm 限制。

初始同步与手数分割

启动时，用户可选择是否立即复制已有交易：复制全部、仅盈利、仅亏损或不复制。交易手数不仅可通过固定值、倍数、账户模式（净值、余额、可用保证金、净值×杠杆）调整，还可通过 分割 成小单实现。分割可按手数或按订单数进行，支持溢出或余量控制，以确保符合经纪商严格的手数限制。

回撤与资金保护

系统包含日回撤、总回撤和净值保护功能，特别适用于 prop firm 环境。可按百分比或固定金额设定，当触发时，复制器会自动锁定交易直到次日或条件恢复。保护机制可基于余额、净值或初始资金，根据不同 prop firm 规则应用。

高级风险管理工具

复制器内置 移动止损引擎，支持点数、ATR 或 ADR 多种方法。移动止损可定义为 SL 的倍数，并可自定义移动步长、保本水平，仅在受控交易中启动。此外，篮子平仓系统 能整体管理交易组，具备全局止损、止盈、移动止损、保本及手续费/掉期费用控制。篮子管理可实现基于组合层面的交易退出。手数还能通过 最小/最大过滤器 控制，同时支持交易数量过滤，确保风险敞口始终在可接受范围内。

Magic Number、备注与重试逻辑

复制的交易可保持 空白 Magic Number，继承 Master 的 Magic Number，或使用自定义输入。备注同样灵活：可为空白、继承 Master 或自定义。独特功能: 即使 Master 有 Magic Number 和备注，Slave 复制交易仍可保持空白。若因经纪商限制或网络临时问题导致复制失败，系统会自动多次重试，以平衡可靠性与速度。

首次入金与指标

复制器支持自动检测首次入金以建立准确的基准，也可手动设置。内置 ATR 与 ADR 指标，用于高级止损、止盈和基于波动率的管理，帮助用户实现动态的交易保护。

评分 3
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 21:12 
 

Execelente copiador, utilizo em várias contas financiadas. Não tem problema alguma quanto a execução das ordens. Recomendo!!

Grab
52
Grab 2025.09.15 16:47 
 

I been using Copy Cat Trade Copier MT4 for couple months now and honestly its the best copier I tried. What really blow me away is the Better Price logic. It don’t just copy a trade, it check the market price and sometimes give me a better entry than the master. That’s like having extra edge build right into the copier.

The functions are super fexible too. I can change lot sizing, symbol mapping, time filters, even risk controls. Its way more than just basic copy, it feels like a full risk management tool.

I tried other copiers before but nothing come close, this one really stand out as best in the market. For me its 5 stars no question.

Benson III
58
Benson III 2025.07.08 17:30 
 

Yo. I bought this copier end of last week for the "Close By" and partial close functions. Turns out it does those really well, and the copier is faster than other copiers Ive used (Im not joking). Im solely a guy that trawls through telegram looking for investor passes to login a copy. I have hundreds of active investor passes, some good, some crap. But going forward this is the copier Ill use cos its quick and smart. Doesnt seem to slow down my my PC like other ones (Ive used TS Copier for a few years but its super heavy on PC resources) so this is my new choice of copier to go fwd with. Im using mostly default settings, but have set pending orders to false. Only trade executions Ill have incase spreads and shit are different. Only other thing Ive found is this copier cant copy the source Comment the way I'd like, but the actual options, functions (including equity protector and copying is a 10/10. I bought the MORE version MT4 to get all the functions. Once you get it running its top banana. Oh andthe guy on user support is excellent as well, answered all my questions including user guide. 19/11 - Have just seen your reply - Most Welcome.

推荐产品
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
实用工具
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
实用工具
Utility, which draws buy or sell trendlines, which can also become support or resistances able to close any position on the screen Algorithm that calculates the gain of the position, at the touch closure of the line.   The benefits you get: Works on forex and CFD, timeframe from M1 to Weekly. Easy to use screen control panel. Audible warning messages at the touch of the line. Easy to use.
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
实用工具
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
实用工具
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 – Download The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced tool designed for capital management, risk control, and streamlined trading within the MetaTrader 4 (MT4) platform. With its functional and specialized interface, this expert advisor allows traders to effortlessly set and manage Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels. In addition to simplifying trade execution, the tool provides features for defining acceptable risk, expected profit (R/R), and adv
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
指标
Commodity Channel Index Message is an indicator for the MetaTrader 4 trading platform. Unlike the original indicator, this three in one version has a system of alerts that inform on market situation changes. It consists of the following signals: when the Main line crosses the levels of extreme zones and 50% level; when the Main line crosses the Trend line in the indicator window; Divergence on the last bar. Values of the middle and extreme levels and divergence zones are customizable. Parameter
PanelKjutaMultiTerminal
Jurii Kuvshinov
实用工具
Panel "panel_kjutaMultiTerminal" for trading. Opens, modifies, closes and deletes trading and pending orders from the chart using virtual lines, buttons and the active information terminal. Automatically opens an order by indicator levels. Hints in Russian, English or disabled. It has a number of functions for trailing virtual Take Profit lines and limit orders. Displays information on the active information terminal.  Hides and includes virtual lines S/L , T / P, buttons "<>","M","X", as well a
VN Trade Panel II
Vyacheslav Nekipelov
4 (1)
实用工具
The new version of the trading panel, which now has the ability to separately close Buy and Sell orders, display targets for all orders on the chart, as well as the ability to use the panel to trade with brokers working on the FIFO rule. Also, the new version adds option buttons for separate management of open orders. It has a convenient visualized interface and intuitive control without a lot of additional tabs to which traders have to be distracted and switch their attention. Thanks to this,
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
实用工具
It is so very disappointing when the price does not have enough points to achieve Take Profit and makes a reversal. This EA sets virtual levels near the TakeProfit levels. This EA sets virtual levels next to TakeProfit orders. If these levels are reached by price, breakeven or trailing stop is applied for an order. Features This EA does not set new orders. The aim of this EA is to manage stop losses of existing orders that are set by another EA or manually (magic number equals 0). For correct w
Savage Trades Manual Trading Assistant EA
Gary Leon Patton
5 (1)
实用工具
Savage Trades M.T.A.  is a Manual Trade Assistant expert advisor. This EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. 1.) Quickly Execute trade entries with the click of a button with your own predetermined Stop Loss and Take Profit. 2.) Non-Repainting retracement and reversal warnings indicated by arrows and system alert. 3.) Auto adjusting Support and Resistance levels with strength indicated by color shade. 4.) Auto adjusting Fibo
SimpleStop
Dmitry Timin
实用工具
SimpleStop is a utility for professional traders: full support for the strategy tester for manual trading (Backtest) - placing, dragging, deleting orders (also available in the demo version); placing orders in one click at the price with no limits on the maximum allowed offset level, as well as in a closed market. The EA places an appropriate order at the appropriate time - stop, limit or opening a position by market within the maximum slippage; automatic Money Management; automatic placement of
UPD1 Trade Panel Friendly MT4
Vitaliy Kuznetsov
5 (4)
实用工具
带有预设订单和MT4终端自动批量计算的交易面板。 注意，交易面板在策略测试器中不起作用（仅用于跟踪止损测试）。 手册、说明、下载轻量级演示版。 成功的交易者以自律和有能力的资金管理而着称. 如果您使用固定手数，那么您将面临风险。 毕竟，在不同的时间范围内有不同的距离，一笔无利可图的交易可以复盖几个有利可图的交易。 如果您使用自动手数，以便每笔交易的止损不超过存款的1％，那么您就解决了这个问题。 此外，交易者使用部分关闭，交易转移到盈亏平衡，追踪止损，分析图表上的过去交易。 有足够的细微差别，所以我决定写一个交易面板。 对于我的口味，它原来是相当实用和舒适。 交易面板功能 。 使用任何账户和货币 。 批量计算订单的可视化预设 。 用于批量计算的挂单可视化预设 。 您可以作为一个多订单工作，一次放置2或3个订单 。 从定期存款/可用保证金/流动资金计算的能力 。 支持4k屏幕分辨率和缩放 。 两种颜色主题（黑色和白色）。 自动更改 。 4种类型的面板布局和方便的折叠成一个小按钮 。 启用/禁用声音主题 。 能够创建屏幕截图（手动和自动）。 能够在图表上显示已关闭交易的历史记录（开/关）。
Auto SL and TP Maker
Oleg Remizov
实用工具
Auto SLTP Maker MT4  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
Auto Breakeven MT4
Volodymyr Hrybachov
实用工具
用於自動設置盈虧平衡水平的實用程序，在經過給定距離時將交易轉移到盈虧平衡點。讓您將風險降至最低。由專業交易者為交易者創建。該實用程序適用於交易者手動或使用顧問打開的任何市場訂單。可以通過幻數過濾交易。該實用程序可以同時處理任意數量的訂單。 MT5 版本 https://www.mql5.com/ru/market/product/57077 公用事業可以做什麼： 從 1 點設置虛擬盈虧平衡水平 設定盈虧平衡的實際水平 分別處理每個訂單（為每個訂單分別設置盈虧平衡水平） 處理一籃子單向訂單（盈虧平衡水平設置為所有訂單通用，分別買入和賣出） 處理一籃子雙向訂單（盈虧平衡水平為所有訂單設置通用，一起買入和賣出） 對於測試和工作，您可以使用圖表上的按鈕。 選項： BREAKEVEN_STOP - 將訂單移動到盈虧平衡點的點數； BREAKEVEN_STEP - 訂單關閉時的利潤點數； BASKET - 一籃子訂單或每個訂單單獨； MULTIDIRECTIONAL - 雙向或單向訂單； 虛擬 - 真實或虛擬的止損和止盈； MAGIC_NUMBER - 訂單的幻數，如果 = -1，則它
Close at Specific Time for MT4
Christian Paul Anasco
实用工具
Close all trades at the specified hour and minute! Once the specified time is hit, all orders will be automatically closed. ========================================== INPUTS: Closing type:   Set to specify if you wanted to close all of the trades on the account or just the trades under the current chart symbol. Closing hour:   Set the exact closing hour. Closing minute:   Set the exact closing minute. If current time is equal or more than the closing minute and is equal to closing hour, then all
Trading Helper
Siarhei Vashchylka
实用工具
Trading Helper - Program for trading and money management. It works with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Comfortable trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Fixed percent method. The panel can select the lot size based on a predetermined risk 3. Trading with a fixed lot. In a few clicks, select a lot and open a Trade 4. Posi
Fever ESM
Evgenii Morozov
实用工具
Trading Advisor for margin currency pairs and metals. Conservative trading of 100,000 units per 0.01 lot. The standard trade is 10,000 units per 0.01 lot. Aggressive trading with high risks of 1000 units per 0.01 lot. You can always pick up your starting lot.  The EA is fully automated, you only have to put up the initial lot depending on your initial deposit. The recommended timeframe is H1. 1. Test on any steam, iron and fuel oil 2. Try starting with convenient depots 3. When going into a dra
TP1 TP2 TP3 panel
Denis Paul Richard Remanjon
3.5 (2)
实用工具
TP1 TP2 TP3 panel is a simple tool designed for manual trading. It helps you to follow free or paid forex signals with multiple take profit (TP1 TP2 TP3). Fill the fields (volume, SL, TP1, TP2, TP3) in pips or price, press the ‘Sell’ or ‘Buy’ buttons and the program opens 3 identical orders. It also adds TP1 and TP2 lines on chart. When TP1 is reached, the program automatically closes order #1 and moves SL for order #2 and order #3 according to your settings. When TP2 is reached, the program aut
News Scalping Executor Pro Utility for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
实用工具
News Scalping Executor Pro is an utility which helps to trade high impact and huge volatility   news . This utility helps to create two opposite orders with risk management and profit protection. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. It can lock profit by moving stop loss or partially closing of orders. To be profitable with this type of trading you
Virtual TPSL Close M4
Kenneth Parling
实用工具
介绍 虚拟 TPSL Close M4 订单管理实用工具（专家顾问）管理您使用的另一位专家顾问所建立的现有未平仓头寸或您的手动开仓订单，并以虚拟止盈和止损水平将其平仓。 顾问在完全虚拟模式下运行，没有任何视觉水平显示超过一个彩色箭头对象，当监控的头寸被平仓时，无论是盈利还是亏损，都可以在图表上标记其平仓头寸（如果开仓并附带实用程序）。 如何使用这个实用程序？ 简单，打开一个图表 - 任何图表和时间范围都可以，因为仅从一个图表进行监控。 将此顾问附加到它，指定您想要监控的交易品种和幻数（0 表示手动订单）以及头寸类型 - 买入、卖出或两者，并设置您希望平仓的虚拟止盈水平 。 还可以监控止损水平（可选），如果您选择使用此功能，请不要忘记设置所需的虚拟止损水平。 此外，如果您的头寸已经存在止盈和/或止损水平，请确保该顾问的虚拟水平低于实际头寸水平。 策略测试员 在策略测试器中运行此实用程序时，您可以选择在演示目的中应使用哪些订单类型。
Smartility
Syed Oarasul Islam
实用工具
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
Trade panel manual
Wiktor Keller
实用工具
Trade panel manual is a multifunctional trading assistant. It allows you to open market and pending orders in one click. Value is set via button menu edit or deleted by specific buttons pending orders and the value of take profit and stop loss in one click. Through the edit menu of the button, a value is set that can be easily changed by simply moving level_tp lines for take profit or stop loss levels and for pending orders. It is possible to select orders and determine for them and set the leve
Hedge Trade
Mothusi Malau
实用工具
️ Hedge Trade — Smart Fixed-Offset Hedging EA Turn adverse moves into controlled recovery cycles. Hedge Trade is a professional-grade MetaTrader 4 Expert Advisor that protects any open trade by automatically placing and managing one intelligent hedge order. It’s built for traders who prefer to open their own base position but want an automated, disciplined hedging system to manage drawdown and capture counter-moves — safely, transparently, and without martingale. Key Features Automatic Hedg
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
指标
MT5版本  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator   是一個完整的交易系統，包含   Bill Williams   的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels   交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag   表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
实用工具
Ultimate Trade Assistant MT4 — 多功能交易助手 拥有超过66项功能的全能交易工具，为专业交易者打造高效与精确的执行体验。 该助手集 风险管理、自动下单、仓位控制、行情分析 于一体。 帮助您在外汇、指数、黄金、股票及加密货币市场中快速反应、精确下单， 实现更稳定的交易策略执行。 界面清晰、反应迅速，兼容所有MT4平台版本，适合各级交易者使用。 主要功能 一键下单与快速订单管理 自动手数计算 与风险控制，保护账户资金安全 智能挂单（网格、OCO、隐藏订单、虚拟止损/止盈） 部分平仓、移动止损、盈亏平衡与时间控制 内置市场波动率、货币强度与交易时段分析 使用指南 阅读完整指南 试用版 下载试用版 (MT4) 联系开发者 如有问题、改进建议或发现错误，请随时： 联系开发者
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
实用工具
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
SL InfoPanel
Sergei Lopukhov
实用工具
SL InfoPanel is an information panel that displays operational trading information on the current instrument. The panel contains the following information: The first column: The fixed profit for the specified period of time and the percentage of this profit to the current deposit (the time period is configured in the "Account History"). The value is colored blue if there is a profit and red if there is a loss. Open Long orders (number of lots/number of orders). Open Short orders (number of l
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
实用工具
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
MT4 high accuracy indicators4
Xue Hang Pan
指标
Indicator function This index buys and sells according to the color, using time is one hour,Please run the test on a 30-minute cycle It is best to use 1H for testing   About update questions In order to be more suitable for market fluctuations, the company regularly updates the indicators   Product cycle and trading time applicable to indicators Applicable mainstream currency pair EUR/USD GBP/USD NZD/USD AUD/USD USD/JPY USD/CAD USD/CHF Applicable mainstream cross currency pair EUR/JPY EUR/GBP E
GGP Trade Copier MT4
Mohammadmahmood Pirayeh
实用工具
GGP Trade Copier  EA is an automatic trading bot that can help traders automatically replicate the trading strategies and operations from one trading terminal to others by experiencing exceptionally fast trade copying system. Its easy-to-use setup allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. The software supports multiple trading varieties, including Forex, commodities, stocks,
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in the most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M30,D1,W1 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read the
该产品的买家也购买
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
实用工具
平均助手——这种交易辅助工具将使用两种技术帮助您平均之前无利可图的头寸： 标准平均 对冲，随后根据趋势开仓 该实用程序能够 一次性筛选出多个不同方向的未平仓头寸，包括买入和卖出头寸。例如，您建了一个卖出仓位和一个买入仓位，但两个仓位均未盈利，或者一个仓位亏损，一个仓位盈利但盈利不足，您想对这两个仓位进行平均，以便平仓——我的“平均助手”实用程序可以帮助您。 平均助手实用程序 - 允许您自动计算下一个仓位的规模、下单价格、平均仓位和平仓的方向以及您指定的获利规模。 该实用程序还允许您使用“买入”和“卖出”按钮开仓。您只需指定所需的止盈大小和起始手数即可。实用程序本身将以最初指定的止盈价或平均价平仓，并会尝试以平均价平仓，同时考虑您为平均系列设置的止盈。 事实上，对于那些接受并理解平均线逻辑，同时又了解其风险的人来说，这款工具将是一个非常实用的助手。在 95% 的情况下，这项技术将帮助您全自动平仓并获利。 要开始工作，只需将实用程序拖到图表上，设置平均的 TP 大小并单击“开始平均”按钮，实用程序将尝试通过单个获利来关闭图表上所有未平仓交易。 使用此实用程序时，您初始开仓的交易量不应过大
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
实用工具
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
实用工具
Trade Copier Pro 是一个强大的工具，多账户之间进行远程复制的贸易超过互联网不同的位置。这是一个信号提供商的理想解决方案，谁想要与全球范围内对自己规则的人分享他的贸易。一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以得到贸易额从多供应商也是如此。 供应商和接收器可与供电内置的数据库管理系统来管理他的合作伙伴名单。 这个工具允许全局配置模式（copy过来互联网）和本地模式（在同一台PC/服务器内复制）之间进行选择。 要求： MetaTrader4的4.00版构建670或以上。 参考： 如果你只需要在本地复制与更低的价格，你可以检查Auto Trade Copier在： https://www.mql5.com/en/market/product/4676 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以从多个供应商收到交易。     供应/接收器可通过供电数据库管理系统，而无需额外的工具管理自己的接收器/供应商名单（添加，删除，编辑，启用/禁用）。     全球模式（copy过来互联网）和本
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
实用工具
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
实用工具
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
实用工具
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
实用工具
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
实用工具
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
实用工具
Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
实用工具
将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT4。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |     MT5版本  |     不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT4 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT4 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
实用工具
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
实用工具
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
实用工具
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version   here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatib
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
实用工具
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
实用工具
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager PRO – 高级 MT4 风险与交易控制系统 免费版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632 概述 Crystal Trade Manager PRO（CTM）是一款为 MetaTrader 4 打造的完整专业级风险管理与交易控制工具。 它专为需要严格执行、稳定风险保护和智能自动化的交易者而设计。 系统可全面管理风险、保护账户权益、执行每日限制、自动设置 SL/TP，并提供专业级的一键式快速交易面板。 非常适合参与 prop firm 挑战、日内交易、剥头皮交易以及专业资金管理的交易者。 同时提供完整的 MT5 版本。 核心亮点功能 1. 高级风险与回撤保护 支持每日回撤限制 1%–70% 。 一旦达到回撤上限，系统将立即平掉 所有仓位 。 可选：突破后自动删除 所有挂单 。 每日锁仓模式：当天达到限制后阻止新下单，次日自动恢复。 完全符合各大 prop firm 的规则与要求。 2. 日内盈利与亏损目标自动化 可设置每日 盈利目标 与 亏损限制 （账户货币，例如 USD）。 达到任何目
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
实用工具
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to your telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to any telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows you to visualize all t
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
实用工具
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
实用工具
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
实用工具
A ready-made multitimeframe trading system based on automatic plotting and tracking of Fibonacci levels for buying and selling any symbol. Advantages Determines the trend direction based on a complex of 14 indicators ( Cx ), extremums of ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Displaying the values of 14 indicators comprising the trend direction ( Cx ) Plotting horizontal levels, support and resistance lines, channels View the plotting option of Fibonacci levels on any timeframe, with the abilit
作者的更多信息
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (75)
专家
MT4版本: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 通过HFT MT5挑战性能监控（不适用于真实账户）： 经纪商：Fusion Market 登录：89600 密码：Greenman89$ 服务器：FusionMarkets-demo 超过700条5星真实评价（早期发布的MT4版本）： https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews 公共频道： https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea MT4版本: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 主要特点 专为HFT挑战设计: 针对Prop Firms挑战设计，低回撤，带止损。 支持: 除了提供set文件外，还提供全面的手册和视频教程，包括VPS设置、MT设置、EA下载、机器人设置和运行。应要求提供折扣代码和链接。还提供Team Viewer、AnyDesk或远程桌面访问支持，适合初学者。
All In One Breakout
Dilwyn Tng
5 (4)
专家
突破策略是最经得起时间考验、常青且可靠的交易方法之一。它们旨在在关键价格水平捕捉动能——通常发生在市场盘整之后——随后往往会出现强劲的走势。这使得突破系统非常适合希望把握日内或基于交易时段趋势的交易者。 All-In-One Breakout EA [全方位突破EA] 充分利用这一原理，在安静时期（例如东京开盘前、伦敦开盘前或纽约开盘前）识别价格区间，并在价格突破该区间时进入交易。这使策略能够： 在趋势的早期阶段入场，在大部分走势耗尽之前进入交易。 通过等待动能确认，避免陷入震荡或盘整市场。 适应不同的交易时段和交易品种，提高灵活性。 这一战略优势进一步通过EA的共振过滤器、自定义退出逻辑和资金管理控制得到加强，使其成为新手和有经验交易者使用这一常青交易策略的强大工具。 主要功能和优势 双重突破模式 ：区间突破 (RBO) 和开盘突破 (OBO) 基于规则的逻辑 ：每一个入场、出场和管理规则都是确定性的，提供透明性和优化的便利。它不是像AI EA那样的“黑箱”操作。 多交易品种： 突破策略可用于US30、黄金、USDJPY、GBPUSD、DE40等不相关的品种。 不同的时间周期：  
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
专家
HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
专家
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
PropFirm Equity Protector
Dilwyn Tng
实用工具
Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
Prop Firm Toolbox
Dilwyn Tng
实用工具
Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
筛选:
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 21:12 
 

Execelente copiador, utilizo em várias contas financiadas. Não tem problema alguma quanto a execução das ordens. Recomendo!!

Grab
52
Grab 2025.09.15 16:47 
 

I been using Copy Cat Trade Copier MT4 for couple months now and honestly its the best copier I tried. What really blow me away is the Better Price logic. It don’t just copy a trade, it check the market price and sometimes give me a better entry than the master. That’s like having extra edge build right into the copier.

The functions are super fexible too. I can change lot sizing, symbol mapping, time filters, even risk controls. Its way more than just basic copy, it feels like a full risk management tool.

I tried other copiers before but nothing come close, this one really stand out as best in the market. For me its 5 stars no question.

Dilwyn Tng
52485
来自开发人员的回复 Dilwyn Tng 2025.10.02 08:55
Thank you, Grab! 🙏 I’m glad the Better Price logic impressed you — that’s one of the unique features I wanted to give traders an edge beyond simple copying. Great to know you’re also making use of the flexible functions like lot sizing, symbol mapping, and time/risk controls. Your feedback means a lot, and I’m happy the copier stands out for you as the best choice. Thanks again for the 5 stars and continued support!
Benson III
58
Benson III 2025.07.08 17:30 
 

Yo. I bought this copier end of last week for the "Close By" and partial close functions. Turns out it does those really well, and the copier is faster than other copiers Ive used (Im not joking). Im solely a guy that trawls through telegram looking for investor passes to login a copy. I have hundreds of active investor passes, some good, some crap. But going forward this is the copier Ill use cos its quick and smart. Doesnt seem to slow down my my PC like other ones (Ive used TS Copier for a few years but its super heavy on PC resources) so this is my new choice of copier to go fwd with. Im using mostly default settings, but have set pending orders to false. Only trade executions Ill have incase spreads and shit are different. Only other thing Ive found is this copier cant copy the source Comment the way I'd like, but the actual options, functions (including equity protector and copying is a 10/10. I bought the MORE version MT4 to get all the functions. Once you get it running its top banana. Oh andthe guy on user support is excellent as well, answered all my questions including user guide. 19/11 - Have just seen your reply - Most Welcome.

Dilwyn Tng
52485
来自开发人员的回复 Dilwyn Tng 2025.10.02 09:01
Thanks a lot, Benson! 🙏 Glad to hear the speed and resource usage really stood out — I’ve put a lot of effort into making the copier lightweight but powerful. Great that the Close By and Partial Close features are working exactly as you needed, and I understand about the comment copying, currently comment function does these:
- blank Slave Trades Comment
- copy Master Comment into Slave Trades
- user can specify a Comment for Slave Trades
You may want to chat with me on the Comment new features you need.
Really appreciate you highlighting both the performance and support side. Happy to have you using the MORE version, and I’ll keep working to make it even better for traders like you.
回复评论