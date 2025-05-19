Copy Cat More Trade Copier MT4 (复制猫MT4) 不仅仅是一个简单的本地交易复制工具；它是一个为当今交易挑战而设计的完整风险管理与执行框架。从 prop firm 挑战到个人账户管理，它都能通过强大的执行力、资本保护、灵活配置以及先进的交易处理来适应各种情况。

该复制器同时支持 Master（发送端） 和 Slave（接收端） 模式，能够实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及 Close By 操作。它兼容模拟账户与真实账户，支持交易或投资者密码，并通过持久交易记忆系统（Persistent Trade Memory）确保即使 EA、终端或 VPS 重启后也能恢复。可同时管理多个 Master 与 Slave，并通过前缀/后缀自动调整或自定义符号映射来处理跨平台或跨经纪商差异。

快速、稳定、精确

高安全性，不使用潜在危险的 DLL 和 Webrequest

持久交易记忆（Persistent Trades Memory）

自动识别符号前缀/后缀

部分平仓功能支持 MT4/5

支持 Close By

支持反向复制

可让复制的交易保持空白 Magic Number 和备注

账户风险管理与保护

支持移动止损、止盈和止损选项

基于交易的手数与风险控制



Better Price 逻辑（更优价格）

还有更多高级功能！

止损与止盈管理

止损和止盈可跟随 Master、不设定、用点数定义，或通过 ATR/ADR 动态计算。止盈还可设为止损的倍数。所有设置均遵循经纪商的 StopLevel 和 FreezeLevel 限制，确保交易顺利执行。

交易过滤与控制

交易可按 符号、Magic Number 和备注 进行过滤，支持包含和排除列表。这些列表既可部分匹配（例如 “USD” 匹配所有美元货币对），也可完全定义，提供精细控制。

该复制器还支持 反向复制（买单变卖单，卖单变买单），并允许用户 忽略 Master 的平仓，以便在 Slave 端独立管理。挂单可以复制或忽略，部分平仓 和 Close By 操作都会被准确识别并复制。

复制速度、价格过滤与交易时段

执行可根据需要故意延迟并随机化，以满足 prop firm 的规则。用户还可启用 Better Price 逻辑（更优价格），通过点数、金额、ATR 百分比或 ADR 百分比来过滤入场，并支持容差范围和 SL/TP 自动调整。

支持基于时间的交易控制，通过 两个独立的交易时段过滤器，可以限制在指定的星期几或小时内进行交易。这有助于精确匹配交易计划、新闻事件或 prop firm 限制。

初始同步与手数分割

启动时，用户可选择是否立即复制已有交易：复制全部、仅盈利、仅亏损或不复制。交易手数不仅可通过固定值、倍数、账户模式（净值、余额、可用保证金、净值×杠杆）调整，还可通过 分割 成小单实现。分割可按手数或按订单数进行，支持溢出或余量控制，以确保符合经纪商严格的手数限制。

回撤与资金保护

系统包含日回撤、总回撤和净值保护功能，特别适用于 prop firm 环境。可按百分比或固定金额设定，当触发时，复制器会自动锁定交易直到次日或条件恢复。保护机制可基于余额、净值或初始资金，根据不同 prop firm 规则应用。

高级风险管理工具

复制器内置 移动止损引擎，支持点数、ATR 或 ADR 多种方法。移动止损可定义为 SL 的倍数，并可自定义移动步长、保本水平，仅在受控交易中启动。此外，篮子平仓系统 能整体管理交易组，具备全局止损、止盈、移动止损、保本及手续费/掉期费用控制。篮子管理可实现基于组合层面的交易退出。手数还能通过 最小/最大过滤器 控制，同时支持交易数量过滤，确保风险敞口始终在可接受范围内。

Magic Number、备注与重试逻辑

复制的交易可保持 空白 Magic Number，继承 Master 的 Magic Number，或使用自定义输入。备注同样灵活：可为空白、继承 Master 或自定义。独特功能: 即使 Master 有 Magic Number 和备注，Slave 复制交易仍可保持空白。若因经纪商限制或网络临时问题导致复制失败，系统会自动多次重试，以平衡可靠性与速度。

首次入金与指标

复制器支持自动检测首次入金以建立准确的基准，也可手动设置。内置 ATR 与 ADR 指标，用于高级止损、止盈和基于波动率的管理，帮助用户实现动态的交易保护。