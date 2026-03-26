Protectron — 账户保护系统

一款实时监控账户净值的工具，当净值达到设定的上限或下限阈值时，自动平掉所有持仓。可与任何 EA（智能交易系统）或手动交易策略并行运行，且不干扰其自身逻辑。

概述

Protectron 加载到图表后，会持续监控账户总净值，其中包含浮动盈亏。当净值在任一方向达到设定的阈值时，所有持仓将被立即平仓，挂单亦可选择一并删除。整个过程无需人工干预。

该工具以被动方式与其他智能交易系统及手动交易共存运行。对于需要自动执行每日回撤限制与盈利目标的自营交易公司（prop firm）交易者而言，它尤为实用。

计算方式

上限与下限阈值均支持五种计算模式：固定净值水平、相对初始入金的美元金额、入金百分比、当前余额百分比，或关闭。两个阈值可以各自独立关闭。

图表显示

实时面板显示当前净值、距离各阈值的差距以及当前的保护状态。所有指标均在每个报价跳动时更新。

功能特性

自动或手动检测初始入金

触发时可选删除挂单

触发时发出提醒通知

单次执行逻辑，防止重复操作

同时提供 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 版本

文档

完整的参数说明与配置示例请参见产品文档。