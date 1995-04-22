Spike Catcher MT5
- 专家
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Ghaith KhaddourI've always had the passion for trading and how it all works since i first began in 2012, so i decided to create something that truly expresses my love for this beautiful art wiithout the hassle of constant monitoring. I'm very proud of what i have created and i know you'll be too...
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Spike Catcher
迈向交易的未来，使用Spike Catcher。这不仅仅是一个典型的EA——它是一个最先进的交易工具，旨在为您提供在动态市场中的竞争优势。通过利用复杂的架构，这个专家顾问将最新的交易策略与先进的风险控制机制相结合，使您能够以信心和准确性进行交易。
每周交易范围：7 to 11。
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特别早期接入价格：50。到目前为止，只有4用户受益。在售出5个单位后，价格将提高到70。
迈向交易的未来，使用Spike Catcher。这不仅仅是一个典型的EA——它是一个最先进的交易工具，旨在为您提供在动态市场中的竞争优势。通过利用复杂的架构，这个专家顾问将最新的交易策略与先进的风险控制机制相结合，使您能够以信心和准确性进行交易。
联系 → 获得专家设置和提示 → 达成可靠的回测结果"交易成功依赖于有效管理风险，而让您的利润增长——Spike Catcher在这两方面都表现出色，强调安全和稳定的表现。"
核心交易方法
Spike Catcher通过利用价格通道来识别最佳的进出点。它仔细检查设定范围内的价格波动，在下限附近发起买入，在上限附近进行卖出，或反之。这种方法帮助您利用可预测的价格波动。结合MACD过滤器增加了一层额外的保护，通过忽略虚假的突破，而追踪止损机制在市场趋势向您有利时保护您的收益。
此外，智能跟踪止损机制会在趋势展开时持续确保您的利润。这个跟踪止损会根据市场的变化而动态调整，有效地最小化损失并提高潜在回报。本质上，Spike Catcher不仅作为一个趋势跟随者运作，还作为一个风险控制者，旨在优化每一个交易机会。
|方面
|细节
|符号
|CADJPY
|时间框架
|M30
|趋势跟随系统
|是，旨在识别并追随强劲的市场趋势，直到它们消失。
|MACD过滤器
|是，包括以增强安全性，仅允许高概率交易。
|高级跟踪止损
|是，旨在确保利润，同时减少回撤，动态适应市场条件。
|风险设置
|完全可调整，以便您可以根据个人风险水平和交易风格进行定制。
| 博客
|https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369
|频道
|https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots
Spike Catcher支持多种交易账户，包括用于prop firm挑战的账户，是寻求以信心通过这些挑战的交易者的绝佳伴侣。
重要: 为了避免重复交易，请确保在同一时间仅在一个图表上运行Spike Catcher。这种做法可确保最佳性能并防止重复交易行为。
快速开始
- 将Spike Catcher附加到您的CADJPY M30时间框架图表。
- 根据您首选的交易方式设置风险参数。
- 放松心情，让EA为您处理交易操作。
无论您的目标是稳定盈利还是成功完成资金账户测试，Spike Catcher都提供了帮助您实现交易目标的工具和方法。
注意: 购买后，请务必与我们联系，以便获得免费访问我们的Telegram频道，在那里您将获得独家的交易提示、礼物和最新更新。