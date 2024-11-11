Flora 欢迎来到一个新的交易时代。Flora不仅仅是另一个EA—它是一个复杂的解决方案，旨在为您在不断发展的市场中提供优势。基于先进的框架，专业顾问结合了尖端策略和创新风险管理系统，让您能够自信而精准地进行交易。

Welcome to a new era of trading. Flora is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results "交易成功在于管理风险，同时让利润增长—Flora正是如此，专注于安全性和一致性。"

策略的核心

Flora专注于跟随趋势的系统，追踪强劲、成熟的市场趋势。该EA探测这些趋势，并尽可能长时间地顺势而为，使您能够捕捉到大量一致的收益。通过跟随市场动力，Flora确保您始终处于趋势的正确一侧，而基于MACD的过滤器提供额外的安全层，防止在市场状况疲软或不确定时入场。

此外，先进的跟随止损系统在趋势进展时动态锁定您的利润。这个跟随止损根据市场状况进行调整，确保最小的回撤，同时最大化潜在回报。总之，Flora既是一位趋势追随者，也是一位风险管理者，为您优化每一次交易。

方面 细节 符号 USDCHF 时间框架 H1 跟随趋势系统 是的，设计用于捕捉强劲的市场趋势并追随它们直到趋势消退。 MACD过滤器 是的，集成了额外的安全性，确保只执行高概率交易。 高级跟随止损 是的，旨在锁定利润的同时最小化回撤，并根据市场状况动态调整。 风险设置 可调节以匹配您的交易风格和风险承受能力。

Flora兼容多种交易账户，包括 自营公司挑战，使其成为希望自信通过这些考验的交易者的理想选择。

警告： Flora应仅在一个图表上使用，以防止交易重叠。这确保EA在其最高潜力下运行，并且不会在多个图表上复制交易。

如何开始 将Flora附加到您的USDCHF H1图表上。 根据您的策略配置您的风险偏好。 出去玩，其他的交给EA处理。

无论您是追求一致性，还是试图通过资金账户挑战，Flora都有技术和策略来帮助您实现交易目标。