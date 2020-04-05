BOSPro EA – MT5智能突破交易系统

概述

BOS EA 是一款完全自动化的 MetaTrader 5 专家顾问（EA），用于通过智能结构突破（Break of Structure, BOS）策略进行市场交易，并结合动量与波动性过滤器。

该EA专为希望获得纪律性入场、动态风险管理，以及自动规避高风险市场条件（如高点差、新闻波动和周末跳空）的交易者设计。

系统使用：

Swing高点 / Swing低点突破识别

RSI动量确认

ATR波动率过滤

K线实体强度确认

动态风险仓位计算

新闻过滤

周末保护

Telegram交易通知

适用于黄金、外汇及高波动市场。

主要功能

✔ 结构突破（BOS）入场

基于 swing high 与 swing low 自动识别有效突破机会。

✔ 动态风险管理

根据账户余额和设定风险百分比自动计算手数。

✔ RSI动量过滤器

在入场前确认多头或空头动量，避免弱信号交易。

✔ ATR波动率过滤器

仅在市场波动足以支持趋势时进行交易。

✔ 强势K线确认

通过K线实体强度分析过滤假突破。

✔ 点差保护

在点差过高时自动停止交易。

✔ 高影响新闻过滤

避免在重大新闻期间交易，例如：

非农就业数据（NFP）

CPI通胀数据

FOMC会议

鲍威尔讲话

利率决议

✔ 周末保护机制

周末收盘前停止开仓

自动在周末前平仓，避免跳空风险

避免周三三倍隔夜利息

✔ Telegram通知

实时接收交易通知，包括：

BUY信号

SELL信号

止盈触发

止损触发

自动平仓事件

✔ 最多5层加仓（网格加仓）

在行情对你有利时增加盈利空间。

风险管理

该EA包含专业资金管理机制：

每单风险百分比（建议0.1%–0.5%）

自动手数计算

固定止损与止盈

经纪商手数限制保护

推荐设置

交易市场（仅限）：

XAUUSD（黄金）

推荐时间周期：

M5

推荐经纪商：

ECN低点差

快速执行

输入参数

设置 说明 RiskPercent 每笔交易风险百分比 SwingLength Swing识别灵敏度 StopLossPoints 止损距离 TakeProfitPoints 止盈距离 RSI Levels 动量确认参数 ATR Filter 波动率过滤器 News Filter 新闻交易限制 Weekend Filter 周末交易保护 Telegram Settings Telegram通知设置

重要说明

请合理使用风险管理

建议使用VPS进行24/7运行

仅优化用于 MetaTrader 5

实际表现可能因不同经纪商和市场情况而变化

为什么选择 BOS EA？

BOS EA 将突破交易、动量确认以及高级风险保护系统整合为一个完整的自动化交易工具。

适合重视以下方面的交易者：

智能入场

可控风险

稳定执行

自动化保护

使用 BOS EA，让交易更纪律、更高效。

技术支持与账户要求

如果您在测试或设置 EA 时有任何问题，欢迎随时给我发送消息，我很乐意为您提供帮助。

默认设置

本 EA 的默认参数已针对 2 位报价的黄金（XAUUSD） 进行了优化。

建议最低账户资金

超微型账户（Ultra Micro Account）： 最低 500 美元

标准账户（Standard Account）： 最低 5,000 美元

在开始交易之前，请确认您的经纪商提供的 黄金（XAUUSD）合约规模、最小交易手数以及交易品种规格 与本 EA 的设置相匹配。

⚠ 重要提示： 在真实账户交易之前，请务必先在模拟账户上进行测试，以确保 EA 与您经纪商的交易条件兼容。

💰 定价模式（限时抢先体验）

原价： 1,200 美元

首发优惠价： 299 美元（早期购买者专享）

📈 价格上涨规则：

每售出 100 份，价格将上涨 100 美元。

⏳ 越早购买，享受的优惠越大，获得的优势也越明显。