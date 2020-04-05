BosPro
- 专家
-
- 版本: 1.44
- 激活: 5
BOSPro EA – MT5智能突破交易系统
概述
BOS EA 是一款完全自动化的 MetaTrader 5 专家顾问（EA），用于通过智能结构突破（Break of Structure, BOS）策略进行市场交易，并结合动量与波动性过滤器。
该EA专为希望获得纪律性入场、动态风险管理，以及自动规避高风险市场条件（如高点差、新闻波动和周末跳空）的交易者设计。
系统使用：
- Swing高点 / Swing低点突破识别
- RSI动量确认
- ATR波动率过滤
- K线实体强度确认
- 动态风险仓位计算
- 新闻过滤
- 周末保护
- Telegram交易通知
适用于黄金、外汇及高波动市场。
主要功能
✔ 结构突破（BOS）入场
基于 swing high 与 swing low 自动识别有效突破机会。
✔ 动态风险管理
根据账户余额和设定风险百分比自动计算手数。
✔ RSI动量过滤器
在入场前确认多头或空头动量，避免弱信号交易。
✔ ATR波动率过滤器
仅在市场波动足以支持趋势时进行交易。
✔ 强势K线确认
通过K线实体强度分析过滤假突破。
✔ 点差保护
在点差过高时自动停止交易。
✔ 高影响新闻过滤
避免在重大新闻期间交易，例如：
- 非农就业数据（NFP）
- CPI通胀数据
- FOMC会议
- 鲍威尔讲话
- 利率决议
✔ 周末保护机制
- 周末收盘前停止开仓
- 自动在周末前平仓，避免跳空风险
- 避免周三三倍隔夜利息
✔ Telegram通知
实时接收交易通知，包括：
- BUY信号
- SELL信号
- 止盈触发
- 止损触发
- 自动平仓事件
✔ 最多5层加仓（网格加仓）
在行情对你有利时增加盈利空间。
风险管理
该EA包含专业资金管理机制：
- 每单风险百分比（建议0.1%–0.5%）
- 自动手数计算
- 固定止损与止盈
- 经纪商手数限制保护
推荐设置
交易市场（仅限）：
- XAUUSD（黄金）
推荐时间周期：
- M5
推荐经纪商：
- ECN低点差
- 快速执行
输入参数
|设置
|说明
|RiskPercent
|每笔交易风险百分比
|SwingLength
|Swing识别灵敏度
|StopLossPoints
|止损距离
|TakeProfitPoints
|止盈距离
|RSI Levels
|动量确认参数
|ATR Filter
|波动率过滤器
|News Filter
|新闻交易限制
|Weekend Filter
|周末交易保护
|Telegram Settings
|Telegram通知设置
重要说明
- 请合理使用风险管理
- 建议使用VPS进行24/7运行
- 仅优化用于 MetaTrader 5
- 实际表现可能因不同经纪商和市场情况而变化
为什么选择 BOS EA？
BOS EA 将突破交易、动量确认以及高级风险保护系统整合为一个完整的自动化交易工具。
适合重视以下方面的交易者：
- 智能入场
- 可控风险
- 稳定执行
- 自动化保护
使用 BOS EA，让交易更纪律、更高效。
技术支持与账户要求
如果您在测试或设置 EA 时有任何问题，欢迎随时给我发送消息，我很乐意为您提供帮助。
默认设置
本 EA 的默认参数已针对 2 位报价的黄金（XAUUSD） 进行了优化。
建议最低账户资金
超微型账户（Ultra Micro Account）： 最低 500 美元
标准账户（Standard Account）： 最低 5,000 美元
在开始交易之前，请确认您的经纪商提供的 黄金（XAUUSD）合约规模、最小交易手数以及交易品种规格 与本 EA 的设置相匹配。
⚠ 重要提示： 在真实账户交易之前，请务必先在模拟账户上进行测试，以确保 EA 与您经纪商的交易条件兼容。
💰 定价模式（限时抢先体验）
原价： 1,200 美元
首发优惠价： 299 美元（早期购买者专享）
📈 价格上涨规则：
每售出 100 份，价格将上涨 100 美元。