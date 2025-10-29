EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators

For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?!
Suggestion : Ce produit est méticuleusement conçu pour être pratique, évitant la complexité théorique et s'appuyant exclusivement sur le subconscient comme réflexe d'observation. Par conséquent, le cerveau comprendra naturellement les informations de manière sophistiquée, favorisant une culture de propriété personnelle qui cultive le trading réussi. Même les novices peuvent obtenir des résultats en une semaine d'application constante, un fait qui peut être confirmé par une démonstration d'essai de prototype. Nous vous encourageons vivement à nous contacter sans tarder. Ne manquez pas l'opportunité d'acquérir ce produit exceptionnel, qui se distingue à la fois comme le meilleur et unique dans sa catégorie. Un tel produit est sans égal sur le marché, même à un prix élevé qui est principalement de nature théorique. Ce produit a reçu l'approbation des bureaux de traders professionnels et d'établissements d'enseignement réputés. La bonne nouvelle est que vous pouvez l'obtenir à un prix très avantageux, actuellement disponible avec une remise promotionnelle de 45 %. Agissez dès que possible (ASAP).

Ces produits sont uniques en raison du développement d'algorithmes complexes dérivés de fonctions multi-indicateurs pour huit paires, huit périodes de temps et huit ombres. De plus, il existe une fonction d'assistant de panneau de trading robuste et pratique qui facilite des dizaines de transactions simultanément, fournissant des conseils à jour sur Pivot, Sup123 et Res123. De plus, un EA-Robot supplémentaire est inclus pour la formation au réglage des variables entre MA et RSI.

Tout cela est regroupé dans un seul fichier et il a été démontré qu'aucun produit complexe comparable n'existe sur aucun marché, y compris MQL5.com, à des prix aussi abordables que ceux proposés aux étudiants. Nous présentons des produits authentiques selon leurs descriptions et aucun n'est trompeur. Nous comprenons que vous ayez pu être trompé par des présentations et des images de backtests prometteurs qui ne sont pas visibles au départ.

EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [  Products for maximum trading activity at economical prices  > are in the series MAX products ] |>  MT5 platform is also available, click here !

Notre compétence en tant que consultants et coachs est le fruit de plusieurs décennies d'expérience. Nous créons et développons des produits de pointe prêts à l'emploi pour aider les traders individuels, des débutants aux professionnels, sans théories déroutantes. Tout est affiché visuellement dans un format WYSIWYG sophistiqué, entraînant et perfectionnant le subconscient à reconnaître et à effectuer des transactions de manière plus compétente et responsable. Les produits de confiance donnent l'impression d'être coachés directement par des assistants experts.

Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.

We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.

List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK 

Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing

Backtest Settings [Strategy Tester] 

Symbol: GBPUSD

T.Frame: H1

T.Profit: 500

S.Loss: 1000

Period: Jan 1, 2024 ~ until now   >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]

Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner 

> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product

> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here

It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].

[FX Indicator PRO] Features: [EA CyberBot PRO] Features:
  • 8 pairs of symbols together on one screen.
    8 Timeframes analysis of popular indicators.
    8 Symbols analysis in main chart time ranges.
    Automatic horizontal line time period background.
    Pivot, Resistance and Support updated daily.
    Shawl-shaped trend signals accompany the charts.
    "Mastermind Advicer" expert in the right corner.
    Choice of 5 Oscillators according to trader needs.   
      • Trading Panel Pad Assistant for manual trading.
      • EA Robot Trading Algorithm EMA vis-à-vis RSI
    • The EA CyberBot PRO product also includes the FX Indicator PRO [All in One File]
  • [ Oscillators ] Stochastic, CCI, RSI, MACD & Momentum. At the bottom of the screen. [MT4 with Add-Ons]
    [ Reversal Code ] Available as support for the "scalping trigger" signal section [MT4 only]
  • [ EA Trade Panel ] .. simplifies operational functions for traders, it practical even for beginners
    [ EA Robot Trading ] .. modify variables such as EMA ~ RSI and conduct frequent backtests
    [ Telegram Alert ] Complementary "Reversal Code" to Telegram [EA CyberBot MT4 only]

Starting from the background of the main screen, it displays daily, weekly, and monthly time information via vertical lines, along with automatic calculations of Pivot, Resistance, and Support functions via horizontal lines at any time.

On the main symbol pair chart, there is a blue/red scarf to support the trend code. Additionally, there is a function to display 8 pairs of symbols simultaneously in the time range according to the main graphic, serving for harmonized analysis of global markets.

At the top left of the screen, there is a function for replacing with another pair than the previously registered 8 pairs of symbols. There is also a function for switching between timeframes M1, M5, M15, M30, H1, H4. These two functions can loop automatically every 18 seconds.

At the bottom left of the screen, there is a comparison of the main symbol pairs in each timeframe against the WPR, MACD, CCI, STOCH, MA indicators to form an analysis in the form of prediction arrows and several recommendations.

On the right of the screen, it contains a lot of information that can be used if needed to support the final results of the overall analysis to become the best recommendation.

Highly recommended if you are experienced enough.

> La plateforme « CYBERBOT PROJECT » a été créée pour les traders qui opèrent avec un professionnalisme et une expertise exceptionnels, caractérisés par les attributs suivants :

    • - Peut détecter le bon élan au bon moment et au bon endroit de manière massive et efficace.
    • - Chaque action dans leurs activités commerciales est soutenue par des données solides et une analyse responsable.
    • - Devenir un expert avec des compétences personnelles continuellement perfectionnées et compétentes dans son domaine.
    • - Comprendre l'analyse générale des robots EA, y compris les algorithmes de leurs créateurs.
    • - Devenez un analyste expert et un exécuteur expert et pouvez créer un EA-robot 2MA cross RSI.

> La plateforme « CYBERBOT PROJECT » fonctionne comme un mastermind 100% expert en temps réel, 24 heures sur 24. Sans théorie, tout peut être maîtrisé visuellement, du débutant au senior dans le monde du business des produits dérivés.

> L'avantage est que tous les avantages dont disposent les traders peuvent être observés ici. Pour ceux qui ont déjà connu une déception ou une perte financière avec des EA passifs, nous recommandons d'envisager cette plateforme.

Ne tradez pas comme un joueur, le secret du gagnant est ici [CyberBot Project] La plateforme présentée est transparente et sophistiquée. Même les débutants peuvent devenir instantanément plus experts en une semaine | Une expérience réussie précieuse et inoubliable | Des produits structurés de manière professionnelle pour vous préparer à devenir un excellent analyste et un trader expert pour réussir votre liberté financière | Le meilleur choix est ici ‼

Présentation : EA CyberBot PRO [MT4|MT5] Trading Forex Crypto avec 8 paires, 8 périodes et 8 ombres dans un seul graphique. Il s'agit d'un programme Expert Advisor [EA] de conception sophistiquée avec une capacité « prête à l'emploi ». Il a créé une plate-forme complète contenant Robot EA, Trade Panel Pad et Multi-Indicators parfaitement intégrés dans un seul fichier. La combinaison de ces fonctions dans une seule plate-forme en fait un outil puissant pour le trader averti, au service des efforts de trading sérieux tout en agissant également comme un outil pédagogique pour établir des pratiques de trading de meilleure qualité. Il est conçu comme un atout précieux qui est essentiel pour les traders expérimentés, les courtiers introducteurs (IB) et les sociétés à terme en tant qu'outil promotionnel en intégrant la marque dans le produit tout en augmentant le chiffre d'affaires et en permettant aux clients de devenir plus confiants et de s'impliquer activement dans les transactions de manière indépendante.

Notre programme s'est avéré efficace pour améliorer considérablement les compétences, grâce à des années de recherche et de développement en matière de conseil et d'éducation. Grâce à une programmation intensive MQL4 et MQL5, nous répondons aux besoins fondamentaux des traders sur les marchés financiers. Notre approche se concentre sur une formation 100 % pratique, éliminant la théorie fastidieuse et entraînant le subconscient à une maîtrise réflexive. Cela transforme des perceptions jusque-là ambiguës en une réalité claire, analysable et sécurisée dans les activités commerciales.

Conseiller : Améliorez votre efficacité et votre efficience de trading grâce à des conseils visuels et à une analyse fonctionnelle en direct, « What You See Is What You Get » (wysiwyg), permettant une exécution des transactions en temps réel avec une confiance inébranlable dans chaque décision prise. La nature facile à utiliser de cet outil a facilité une transition rapide pour devenir un analyste qualifié, permettant aux traders individuels d'opérer avec la finesse d'un trader professionnel chevronné. Dès l'étape d'analyse, des dizaines de signaux actifs ont été disponibles pour 8 paires, 8 délais et 8 ombres simultanément, y compris les lignes Pivot-Résistance-Support qui sont activement impliquées dans le graphique pour chaque paire automatiquement chaque jour. L'étape d'exécution se poursuit avec la facilité de déplacer rapidement les valeurs des ordres, le stop loss et le take profit sur 8 paires à la fois en déplaçant simplement la ligne sur le graphique, vous permettant de vous concentrer davantage sur son placement à l'emplacement souhaité. Pour les créateurs d'EA, des tests de paramètres variables et des fonctions de backtest ont été fournis pour les MA et RSI croisés.

Ce produit offre des fonctionnalités puissantes qui répondent aux exigences des traders débutants et de ceux qui progressent vers un niveau plus expert. Les utilisateurs ont rapidement amélioré leurs compétences de manière significative ; en seulement une semaine, les individus peuvent améliorer considérablement leurs capacités. Comment est-ce possible ? Rassurez-vous, cela a été prouvé et testé grâce aux résultats positifs de ses utilisateurs. Il est très facile à utiliser et repose à 100 % sur la capacité du subconscient à le transformer en une action réflexe à chaque opportunité de jackpot. Il peut être utilisé comme stratégie de scalping lorsque la dynamique de retournement se produit, ainsi que comme stratégie à long terme lorsque les conditions de tendance sont présentes. Dans les chapitres sous cette description, nous présentons également des scénarios et des stratégies précis pour obtenir la meilleure dynamique pour des activités de trading plus sûres et plus sûres. La bonne nouvelle est que vous avez trouvé ce produit complet unique ; nous vous garantissons qu'il n'existe aucun autre produit aussi puissant que celui-ci, même si le prix est beaucoup plus élevé.

Comment utiliser la stratégie sur les produits du « Projet CyberBot »

méthode n°1 : Méthode des points pivots, stratégie de support et de résistance avec ordres d'achat à limite et ordres de vente à limite

Le produit a été rigoureusement testé pour une application avec la méthode des points pivots et la stratégie de support et de résistance. En plaçant des ordres à cours limité au niveau trois et un take profit (TP) au minimum au niveau deux, cet outil s'avère inestimable pour gérer plusieurs ordres quotidiennement. Cependant, il est essentiel de posséder des compétences supplémentaires, notamment une compréhension fondamentale du marché, lors de la détermination des paramètres de stop loss (SL) et du placement d'ordres supplémentaires à une distance supérieure au niveau trois pour obtenir des gains substantiels et constants.

  • Étape 1 : [BACKTEST] Coaching pour l'observation de la position Pivot Sup123 Res123 à l'aide de la fonctionnalité « Strategy Tester » affichée chaque jour en fonction de la paire cible à trader, meilleure cohérence du modèle.
  • Étape 2 : [INSTRUMENT] Entraînez-vous sur le panneau de Trade Assistant, faites glisser et déposez sur le graphique des paires au niveau 3 pour les ordres à cours limité et les positions TP au niveau 2 pour les ordres conservateurs, si agressifs à un niveau plus petit.
  • Étape 3 : Maîtrisez les informations fondamentales du monde qui sont actuellement d'actualité, comme la guerre, etc. Afin d'obtenir de plus grands profits avec des ordres à cours limité multiples, des positions supplémentaires. Cela demande de la compétence et de l'expérience.
  • Étape 4 : Vous pouvez placer de nombreux ordres à cours limité sur plusieurs paires ; mais n'oubliez pas d'ajuster votre position en fonction des conditions du lendemain suivant le point pivot, le dernier Sup123 Res123.
  • Étape 5 : Cette stratégie consiste à diffuser une position d'espoir qui présente un risque moindre que l'exécution directe d'une position ouverte. Si la chance arrive, cet outil d'accroche peut rapporter plus de bénéfices de manière plus sûre et plus sûre.

Voici une description détaillée et une stratégie d'exécution pour le trading de produits dérivés utilisant des points pivots, des supports et des résistances, basées sur une analyse technique, destinées aux traders avancés :

> Aperçu
Dans le trading avancé de produits dérivés, l'utilisation de points pivots, de niveaux de support et de résistance est essentielle pour identifier les niveaux de prix à forte probabilité et les inversions ou continuations potentielles du marché. Ces niveaux clés servent de base à l'élaboration de stratégies qui maximisent les ratios risque/récompense. Les traders experts utilisent une combinaison de ces indicateurs techniques ainsi que d'autres outils pour affiner les stratégies d'entrée et de sortie.

> Points pivots : concept clé

Les points pivots sont une série de niveaux calculés à partir des prix les plus hauts, les plus bas et les prix de clôture de la veille. Ces niveaux servent de référence pour les points de retournement potentiels ou les zones de dynamique de l'action des prix. Les points pivots sont largement utilisés dans le trading intraday pour prédire le sentiment du marché, la dynamique et les directions probables des prix.

Vous trouverez plus de détails sur la théorie de base des points pivots, du support et de la résistance sur le blog. Cliquez ici !

> Explication de l'image du couloir latéral/de la tendance dans le diaporama ci-dessous :

||Regardez des visualisations avec des images animées et des descriptions explicatives. ||Ce matériel est destiné à une compréhension globale des « modèles ». Il fournit également la meilleure solution dans les cas de pression de courant très forte.

Remarque : Il est important de noter que certains commentaires peuvent suggérer que l'image de la vague, qui sert à illustrer le marché, est trop idéaliste et ne reflète pas fidèlement les complexités de la réalité. Cette observation est vraie, surtout si l'on est encore au stade de base (BASIC). En fait, CYBERBOT, dans ses conseils, conseille à chaque client de ne pas se laisser influencer outre mesure par la représentation graphique telle qu'elle apparaît. Néanmoins, il est essentiel de réussir à la visualiser comme une vague nette et ordonnée. Ce faisant, vous deviendrez habile à déterminer la ligne centrale (balance) comme ligne de référence analytique.

[ Insider ] [ Informer ] Pour les membres de CyberBot, lorsque vous utilisez le « CyberBot Project » pour des transactions réelles, améliorez vos décisions grâce à l'expérience et à la reconnaissance des modèles des paires majeures. Les fondamentaux et la psychologie du trading de GPT-4 et de Google AI Gemini soutiennent les actions judicieuses. Conseils : Augmentez vos gains en utilisant les signaux de déclenchement de huit paires de devises, diffusés en direct 24h/24 et 7j/7 sur des plateformes comme YouTube, Twitch et Kick. Recherchez « CyberBot 8 Pairs » et sélectionnez l'option « live » ; nous garantissons un coaching précis. Avec de la cohérence, vous pouvez devenir un expert en seulement une semaine. Nous vous enverrons la stratégie avec « ReviewPass ». [ Réseaux neuronaux ]
Message pour les acheteurs / locataires : La boutique MQL5.com accorde spécifiquement la permission à chaque acheteur ou locataire de devenir un évaluateur avisé avec des notes positives pour ce produit. Pour notre équipe, cela est inestimable pour prioriser notre capacité à répondre efficacement aux besoins d'informations personnelles de chaque acheteur ou locataire, ainsi que pour faciliter des améliorations stratégiques significatives. Chaque avis avisé sera uniquement en mesure de « ReviewPass », permettant au système du programme de répondre au plus haut niveau d'amélioration à l'avenir. Nous vous recommandons vivement de soumettre rapidement une note positive, car MQL5.com ne fournit pas cette fonctionnalité, ce qui complique notre capacité à faire la différence entre les messages des clients et les avis avisés sur nos produits de formation gratuits. DÈS QUE POSSIBLE : Et obtenez une garantie de coaching pour obtenir des bénéfices constants avec le secret des stratégies efficaces qui sont spécifiquement destinées aux clients CyberBot. Guidance vidéo préliminaire, choisissez en fonction du métatrader du produit : [ Setup EA CyberBot MT4 ] || [ Setup EA CyberBot MT5 ] || [ Setup VR CyberBot MT5 ]

[Cible PORTFOLIO > 95% Blue] En 2024, les produits avec la formule « CyberBot Project » ont la capacité d'atteindre une cible de plus de 95% Blue. Pour preuve, nous pratiquons des activités de trading en exécution réelle tout en encadrant et en développant le programme, en suivant les étapes de la méthode et de la stratégie pour démontrer sa capacité à atteindre la cible de plus de 95% Blue. Veuillez explorer le site Web |< myfxbook|statement html>| Cliquez ici ! sur le compte « CyberBot Project » dans la colonne « Historique » de ses transactions. [Ce compte réel est utilisé par l'équipe entre le développement du produit « CyberBot Project » sur le marché MQL5. pour prouver la méthode d'exécution selon la formule secrète de « CyberBot Project »].


