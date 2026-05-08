BTC Hybrid EA

BTC Hybrid EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易顾问，专为希望以结构化和可配置方式交易 BTCUSD 的交易者而设计。

该EA基于混合交易框架构建，结合了方向性入场、对冲逻辑、分阶段网格管理、篮子订单利润管理以及多层风险保护机制。它可以监控市场环境、交易敞口、点差变化、浮动回撤以及当前篮子订单状态，并通过图表上的 Daily Mimic Panel 直接显示关键交易信息。

BTCUSD 是一种高波动性的交易品种。本EA不保证盈利，不消除交易风险，在实盘使用前，应先在策略测试器和模拟账户中进行充分测试。

主要交易概念

BTC Hybrid EA 针对 BTCUSD 使用分阶段交易结构。EA可以根据所选择的启动模式、当前网格阶段、篮子订单状态、点差水平、交易时段状态以及风险控制设置来开仓和管理持仓。

该系统旨在管理活跃的交易周期，同时让用户可以控制手数大小、网格距离、篮子利润目标、最大交易敞口、点差限制、滑点限制以及回撤保护。

BTC Hybrid EA 适合希望使用可配置自动交易管理系统，而不是简单固定入场策略的交易者。

主要功能

专注于 BTCUSD 交易

BTC Hybrid EA 主要面向 BTCUSD 交易，并包含用于管理比特币市场波动性的可配置参数。

多种启动模式

EA包含可选择的启动模式，用于控制交易周期的开始方式，包括买入、卖出、对冲、趋势跟随、反转趋势以及以 BTCUSD 为核心的交易行为。

分阶段网格管理

EA采用多阶段网格结构。每个阶段都可以设置独立的网格距离、倍率和管理逻辑。

相比单一固定网格设置，这种结构可以让EA更灵活地管理交易周期。

篮子利润管理

BTC Hybrid EA 可以将多个已开仓交易作为一个整体篮子进行管理，并监控当前交易周期的综合结果。

当达到设定的篮子利润目标时，EA可以根据用户选择的设置关闭当前篮子订单。

对冲逻辑

EA包含针对 BTCUSD 的对冲交易管理逻辑。根据所选择的模式和市场条件，可以使用对冲行为来辅助交易管理。

由于 BTCUSD 波动较大，对冲设置可能会快速增加浮动敞口，因此用户应谨慎测试相关参数。

回撤控制

BTC Hybrid EA 包含回撤控制设置，用于帮助管理账户风险敞口。

这些控制功能旨在帮助限制风险，并在不适合的市场环境下减少不受控的交易扩展。

点差与滑点保护

BTCUSD 的点差和执行条件可能快速变化。

EA包含点差和滑点过滤器，当经纪商交易条件超出用户设定限制时，可帮助避免新的入场交易。

交易时段控制

EA包含交易时段控制功能，允许用户将交易活动限制在指定的市场时段内。

这有助于避免在不稳定或低流动性时段产生不必要的入场。

新闻与事件保护

BTC Hybrid EA 包含新闻和市场事件保护逻辑，用于在敏感市场时段减少新的交易敞口。

这对于 BTCUSD 尤其重要，因为重大经济数据、利率决议和高影响力市场新闻期间，价格可能出现剧烈波动。

Daily Mimic Panel 面板

EA包含图表内置的 Daily Mimic Panel，用于实时监控和可视化测试。

该面板可以显示重要信息，例如：

  • EA运行状态

  • 当前篮子订单状态

  • 净利润或浮动结果

  • 止盈目标

  • 当前交易模式

  • 当前网格阶段

  • 当前点差状态

  • 新闻过滤器状态

  • 事件过滤器状态

  • 面板上的 BTCUSD 标签

使用建议

在实盘账户使用 BTC Hybrid EA 之前，建议用户：

  • 在 MT5 策略测试器中测试EA。

  • 使用可视化模式了解EA的交易行为。

  • 测试不同经纪商的 BTCUSD 交易条件。

  • 从保守的手数开始。

  • 未经充分测试前，避免使用激进的网格或倍率设置。

  • 在实盘使用前，先在模拟账户中运行EA。

风险提示

BTCUSD 是高波动性交易品种。自动交易可能导致亏损，特别是在使用网格、对冲或基于倍率的交易策略时。

BTC Hybrid EA 不保证盈利，不保证从回撤中恢复，也不能消除市场风险。

过去的测试结果不代表未来表现。用户需自行负责选择合适的设置、经纪商条件、杠杆、账户规模和风险限制。


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Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
专家
Mean Machine GPT Gen 2 – 原创。现在更智能、更强大、前所未有的卓越。 我们在2024年末用Mean Machine开启了整个变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 Mean Machine GPT Gen 2是那个原创愿景的下一次进化。 我们没有替换原版。我们让它进化了。 大多数系统响应一次、行动一次，然后忘记一切。 Mean Machine GPT Gen 2不会。 它记住每一笔交易、每一个决策、每一个结果，以及为什么入场、为什么持有、为什么退出背后的确切推理。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是原版Mean Machine，重建为持久的专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。Mean Machine GPT Gen 2从真实结果中学习，跨越变化的市场状态进行适应，并持续优化在实盘条件下应用均值回归和趋势跟随逻辑的方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 核心保持不变：围绕英联邦货币对构建的专业策略，针对低波动性时段优化，由Sacred Phi仓位管理和多模型共识驱动。 但现
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Quantum Time Sovereign
Tingting Yu
专家
Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
作者的更多信息
Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid AI Gold Engine 是一款面向 MetaTrader 5 上 XAUUSD 黄金交易 的高级智能交易系统，围绕结构化市场分析、分阶段篮子订单管理、智能恢复控制、交易时段过滤、新闻保护以及多层 AI 风格决策逻辑而设计。 该 EA 适合希望使用黄金自动化交易系统的交易者，系统提供清晰的图表反馈、灵活的风险设置，并围绕 Grid、Martingale、Hedge 和趋势跟随行为建立多层保护机制。 该 Expert Advisor 并不依赖单一信号。它会在允许新的交易周期或恢复操作之前，综合分析趋势结构、市场状态识别、Fair Value Gap、支撑与阻力、点差变化、新闻过滤、美联储事件过滤、篮子订单风险敞口、回撤速度、保证金水平以及执行质量。 主要交易理念 该 EA 专注于 XAUUSD ，并采用混合型交易结构，结合以下功能： 趋势跟随入场 智能 BUY / SELL / WAIT / BLOCK 决策逻辑 Fair Value Gap 识别与回测分析 支撑与阻力冲突检查 分阶段 Grid 恢复系统 标准 Martingale 选项 Hedging 与
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Aegis QuadFlow Manual AI Trader
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
Aegis QuadFlow AI Trader Aegis QuadFlow AI Trader 是一款适用于 MetaTrader 5 的半自动交易智能系统，集多周期市场分析、手动交易执行、自动持仓管理和网格篮子控制于一个专业交易界面中。 该 EA 使用集中式规则型 AI 引擎，在多个时间周期上分析十个技术组件，并生成以下五种市场建议之一： 等待 卖出 强力卖出 买入 强力买入 十指标 AI 引擎 分析引擎持续评估以下十个技术组件： 流动性扫荡 — LS 检测价格在前期市场高点和低点附近可能出现的看涨或看跌流动性扫荡。 锚定成交量加权平均价 — AVW 分析当前价格相对于锚定成交量加权平均价的位置。 成交量分布 — VP 计算所选历史区间内的成交量分布和控制点 Point of Control。 订单流压力 — OF 根据 K 线结构、收盘位置和可用成交量数据估算买方与卖方压力。 公允价值缺口 — FVG 检测当前活跃的看涨和看跌价格失衡区域。 市场趋势强度 — MTS 使用均线排列、均线斜率和价格结构评估趋势方向与强度。 支撑阻力工具 — SRT 识别附近的支撑与阻
Quantum FVG AI Manual Trader
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 MetaTrader 5 专业手动交易辅助工具 Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 是一款专为 MetaTrader 5 设计的手动交易辅助 EA，帮助交易者通过一个清晰的面板分析市场结构、Fair Value Gap、公平价值缺口、多时间周期方向、支撑与阻力、RSI 行为、动能状态以及交易管理水平。 这款 EA 适合需要专业视觉化决策辅助工具的交易者，而不是完全自动化的黑箱机器人。它可以帮助交易者更快阅读市场、更有条理地规划交易，并以更清晰的方式管理手动订单。 主要概述 Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 将多个市场分析组件整合到一个紧凑的 Daily Mimic Panel 中。该面板显示当前品种资料、当前时间周期、价格、点差、市场方向、强度等级、信号原因、手动订单控制、风险设置、RR 选择、止盈目标以及预估风险/利润信息。 该 EA 的设计目标是为手动交易决策提供支持，并将有用的市场背景直接显示在图表上。它可以减少交易者频繁切换多个指标的需求，因为重
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs SafePair Manual Trader Pro MultiPairs 是一款先进的 MetaTrader 5 智能交易系统，专为专业手动交易、半自动交易管理、多品种监控、风险规划以及智能市场分析而设计，并通过一个强大的控制面板集中管理。 该 EA 适合需要快速手动执行、结构化风险控制、智能交易辅助和清晰图表决策支持的交易者，同时避免随机信号和缓慢的面板反应。 EA 配备专业的 Daily Mimic Panel ，用户可以直接在图表上管理交易、监控市场状况、控制关键交易功能，并接收智能交易建议。 高级 EA 智能分析引擎 该 EA 现在加入了高级市场智能分析引擎，可通过多项加权因素分析实时市场情况，包括： 趋势方向 多周期确认 价格行为 波动率状态 动能强度 支撑与阻力区域 流动性行为 Fair Value Gap 确认 点差状态 交易时段 交易安全过滤器 市场稳定性评分 根据该分析，EA 会在 Daily Mimic Panel 顶部显示清晰的交易建议： Recommended Action: BUY
Major Pairs Hybrid EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
Major Pairs Hybrid EA MT5 是一款为 MetaTrader 5 开发的多品种 Expert Advisor，主要用于通过结构化的篮子管理系统管理主要外汇货币对。它支持灵活的 Grid Stages、独立的货币对启用设置、TP 目标设置以及可选择的 start modes。 该 EA 适合希望通过一个统一系统管理多个货币对的交易者，而不是在不同图表上运行多个独立机器人。它允许用户同时管理多个交易品种，并对每个货币对、每个阶段和每个篮子的行为进行细致控制。 EA 支持 independent pair trading、connected basket trading、dual-symbol basket modes、triangular basket modes，以及针对启用货币对的 group basket management。 Main Concept 该 EA 的核心理念是结构化的多货币对篮子管理。 用户不必对所有交易品种使用相同逻辑，而是可以单独设置每个 major pair 在每个 grid stage 中的行为。这让用户可以更灵活地控制交易品种启用状态
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