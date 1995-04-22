SuperR V2
- 专家
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Mario El KallabI Code EAs as a hobby and spend most of time investing in developing my skills and my EAs. Im a mechanical engineer with some personally acquired coding skills and a passion to trading and market analysis.
- 版本: 2.0
- 激活: 5
概述
SuperR V2 是一款专业的趋势跟踪智能交易系统 (EA)，它将久经考验的 SuperTrend 指标与先进的理性二次核 (RQK) 滤波器相结合。这种独特的组合能够提供卓越的趋势检测能力，同时有效过滤市场噪音。
主要功能
该 EA 采用标准的 SuperTrend 算法，并使用单波段跟踪来可靠地识别趋势。RQK 核滤波器作为一种精密的信号确认机制，确保仅在趋势得到基础价格结构支撑时才会入场。
优化预设 — 该 EA 包含针对五种主要交易品种的预优化设置：
XAUUSD（黄金）
BTCUSD（比特币）
US100/NAS100（美国科技股）
EURUSD
USOIL（WTI 原油）
用户可以从下拉菜单中选择这些预设，无需手动优化。此外，EA 还提供自定义模式，供喜欢手动调整参数的交易者使用。
智能风险管理 — 该EA具备以下功能：
基于ATR的止损和止盈
利用近期波动点智能设置止损
追踪止损功能
自动盈亏平衡止损管理
基于账户风险百分比的动态手数调整
所有交易品种的持仓规模验证
全面的保护系统：
每日最大回撤保护（百分比和绝对值）
最大连续亏损保护
每日最大交易限额
净值保护
保证金安全检查
持仓冻结检测和解决
交易时段筛选器（亚洲、伦敦、纽约交易时段）
点差监控和筛选
通用兼容性 — 该EA可自动适应：
外汇货币对
贵金属（黄金、白银）
加密货币（BTC、ETH等）
股票指数（US100、NAS100、US30、GER40）
原油（USOIL等） WTI原油）
输入参数
交易品种配置文件
选择优化预设：自定义、黄金、比特币、美国科技股、欧元/美元、美国原油
启动时自动应用配置文件
启动时显示配置文件信息
超级趋势设置
超级趋势周期：10（可调）
超级趋势倍数：2.5（可调）
RQK内核设置
回溯：8（可调）
权重：8.0（可调）
起始K线：20（可调）
最小RQK斜率（ATR百分比）
入场逻辑
信号到期K线
交替信号模式
交易间隔最小K线数
每个趋势只做一笔交易
确认超时
狙击模式
出场逻辑
超级趋势反转时出场
RQK反转时出场
追踪止损ATR倍数
智能止损亏损
盈亏平衡设置
启用/禁用盈亏平衡
盈亏平衡触发点数
盈亏平衡缓冲 ATR 倍数
资金管理
手数（固定或基于风险）
每笔交易风险百分比
止损 ATR 倍数
止盈 ATR 倍数
交易时段设置
交易时段过滤器（开启/关闭）
GMT 时差
交易时段开始和结束时间
亚洲、伦敦、纽约交易时段切换
保护系统
最大连续亏损
最大每日亏损百分比
交易间冷却时间（秒）
亏损暂停时间（分钟）
每日亏损重置
最大点差
点差模式（自动、点数、点数、百分比、绝对值）
持仓保护
持仓时长阈值
持仓 ATR 倍数阈值
保证金保护
最低保证金水平
低净值止损
最低净值百分比
最大回撤保护
最大回撤百分比
最大回撤金额
回撤操作（平仓+暂停、仅暂停、仅平仓）
回撤冷却时间（分钟）
基于余额的回撤
其他设置
定时器间隔
启动时平仓
魔术数字
交易备注
通知（推送、邮件）
调试日志
最小报价间隔
交易条件
EA 适用于：
时间周期：M15、H1（已优化）
账户：支持净额结算和对冲
最低余额：100 美元（推荐）
点差：尽可能低（EA 包含点差保护）
安装
从 MQL5 市场下载 EX5 文件
将文件放入 MetaTrader 5 的 Experts 文件夹
重启 MetaTrader 5 或刷新导航器
将 EA 附加到图表
从列表中选择您喜欢的交易品种下拉菜单
根据您的账户规模配置风险设置
支持
您可以通过以下方式获得支持：
MQL5.com 上的产品评论区
MQL5.com 消息系统
重要提示：此 EA 不保证盈利。过往业绩并不代表未来表现。在进行真实交易前，请务必在模拟账户上进行充分测试。