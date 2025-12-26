韩国生产者物价指数(PPI)年率y/y (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)
国家：
韩国
KRW, 韓圓
部门：
价格
|低级别
|1.9%
|1.6%
|
1.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.8%
|
1.9%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
生产者物价指数(PPI)年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份国内生产者商品和服务的售价平均变化。生产者物价指数被认为是消费价格通货膨胀的一个领先指标，而它又对整体通胀水平具有显著影响。高于预期的数值可能对韩元报价有积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"韩国生产者物价指数(PPI)年率y/y (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
1.9%
1.6%
1.6%
10月 2025
1.5%
2.1%
1.2%
9月 2025
1.2%
0.9%
0.6%
8月 2025
0.6%
1.1%
0.5%
7月 2025
0.5%
0.7%
0.5%
6月 2025
0.5%
0.0%
0.3%
5月 2025
0.3%
0.5%
0.8%
4月 2025
0.9%
1.3%
1.3%
3月 2025
1.3%
1.5%
1.5%
2月 2025
1.5%
1.2%
1.8%
1月 2025
1.7%
1.3%
1.7%
12月 2024
1.7%
0.5%
1.4%
11月 2024
1.4%
1.0%
1.0%
10月 2024
1.0%
1.3%
1.0%
9月 2024
1.0%
0.9%
1.6%
8月 2024
1.6%
1.8%
2.6%
7月 2024
2.6%
2.6%
2.5%
6月 2024
2.5%
2.8%
2.3%
5月 2024
2.3%
2.2%
1.9%
4月 2024
1.8%
1.8%
1.5%
3月 2024
1.6%
1.7%
1.5%
2月 2024
1.5%
2.0%
1.3%
1月 2024
1.3%
1.5%
1.2%
12月 2023
1.2%
0.0%
0.6%
11月 2023
0.6%
0.1%
0.7%
10月 2023
0.8%
1.5%
1.4%
9月 2023
1.3%
1.6%
1.0%
8月 2023
1.0%
-0.3%
-0.3%
7月 2023
-0.2%
-0.4%
-0.3%
6月 2023
-0.2%
0.1%
0.5%
5月 2023
0.6%
0.5%
1.6%
4月 2023
1.6%
2.3%
3.3%
3月 2023
3.3%
4.1%
4.8%
2月 2023
4.8%
4.1%
5.1%
1月 2023
5.1%
5.7%
5.8%
12月 2022
6.0%
6.1%
6.2%
11月 2022
6.3%
6.6%
7.3%
10月 2022
7.3%
7.1%
7.9%
9月 2022
8.0%
7.4%
8.2%
8月 2022
8.4%
8.7%
9.2%
7月 2022
9.2%
9.3%
10.0%
6月 2022
9.9%
10.2%
9.9%
5月 2022
9.7%
10.2%
9.7%
4月 2022
9.2%
9.1%
9.0%
3月 2022
8.8%
7.4%
8.5%
2月 2022
8.4%
8.3%
8.9%
1月 2022
8.7%
8.5%
9.0%
12月 2021
9.0%
9.8%
9.8%
11月 2021
9.6%
9.7%
9.1%
10月 2021
8.9%
7.3%
7.6%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件