韩国央行(BOK) M2货币供应年率y/y (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)
国家：
韩国
KRW, 韓圓
部门：
货币
|低级别
|7.1%
|6.1%
|
7.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|6.3%
|
7.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
韩国央行(BOK) M2货币供应年率y/y反映了与去年同期相比，每月在韩国流通的纸币和硬币以及银行账户上的资金的总额变化。M2货币供应增长表明人们购买力有所增加，因此被视为对KRW报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"韩国央行(BOK) M2货币供应年率y/y (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
7.1%
6.1%
7.2%
9月 2025
7.2%
6.0%
6.8%
8月 2025
6.8%
5.7%
6.4%
7月 2025
6.4%
5.7%
5.4%
6月 2025
5.4%
5.5%
6.0%
5月 2025
6.0%
5.2%
5.8%
4月 2025
5.8%
5.2%
4.9%
3月 2025
4.9%
4.5%
5.7%
2月 2025
5.6%
3.9%
5.7%
1月 2025
4.0%
6.0%
5.1%
12月 2024
5.6%
6.2%
6.1%
11月 2024
6.1%
5.5%
5.6%
10月 2024
5.6%
5.3%
5.3%
9月 2024
5.3%
5.3%
5.2%
8月 2024
5.2%
5.2%
5.5%
7月 2024
5.5%
5.7%
5.2%
6月 2024
5.2%
4.8%
4.6%
5月 2024
4.6%
7.5%
5.6%
4月 2024
5.6%
5.9%
4.6%
3月 2024
4.6%
5.1%
4.4%
2月 2024
4.4%
2.0%
4.0%
1月 2024
4.0%
1.9%
3.0%
12月 2023
2.8%
1.8%
2.4%
11月 2023
2.4%
1.3%
1.6%
10月 2023
1.6%
1.0%
1.9%
9月 2023
1.9%
1.2%
2.0%
8月 2023
1.9%
2.2%
2.1%
7月 2023
2.1%
3.1%
2.7%
6月 2023
2.9%
3.1%
2.2%
5月 2023
2.1%
4.2%
2.8%
4月 2023
4.1%
4.6%
4.4%
3月 2023
4.5%
4.8%
4.6%
2月 2023
4.4%
5.9%
4.3%
1月 2023
5.1%
3.3%
4.8%
12月 2022
4.4%
4.9%
5.7%
11月 2022
5.7%
6.5%
6.0%
10月 2022
5.9%
6.6%
6.7%
9月 2022
6.7%
6.8%
6.8%
8月 2022
6.8%
6.4%
7.1%
7月 2022
7.1%
6.7%
7.5%
6月 2022
7.5%
8.4%
8.6%
5月 2022
8.6%
7.9%
7.4%
4月 2022
7.4%
9.5%
8.5%
3月 2022
8.5%
10.2%
9.5%
2月 2022
9.5%
10.3%
10.0%
1月 2022
10.0%
10.4%
10.5%
12月 2021
10.2%
10.4%
9.8%
11月 2021
9.8%
10.4%
10.1%
10月 2021
10.1%
10.3%
9.6%
9月 2021
9.6%
10.5%
10.3%
