韩国央行制造业商业调查指数(BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))
国家：
韩国
KRW, 韓圓
部门：
业务
韩国央行(BOK)制造业BSI从工业企业管理者的角度反映了韩国的一般经营状况。该指标是根据一项调查计算出来，在调查期间，受访者会评估当月的状况、销售和回报，以及对下个月前景的展望。高于预期的数值可能对韩元报价有积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"韩国央行制造业商业调查指数(BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
70
69
68
11月 2025
68
70
70
10月 2025
70
66
70
9月 2025
70
68
68
8月 2025
68
73
70
7月 2025
70
70
73
6月 2025
73
66
68
5月 2025
68
63
68
4月 2025
68
70
65
3月 2025
65
63
63
2月 2025
63
65
62
1月 2025
62
68
68
12月 2024
68
70
69
11月 2024
69
72
69
10月 2024
69
73
71
9月 2024
71
74
73
8月 2024
73
80
78
7月 2024
78
69
72
6月 2024
72
70
71
5月 2024
71
74
74
4月 2024
74
77
76
3月 2024
76
74
72
2月 2024
72
75
72
1月 2024
72
75
72
12月 2023
72
73
71
11月 2023
71
68
69
10月 2023
69
66
67
9月 2023
67
71
71
8月 2023
71
68
69
7月 2023
69
71
70
6月 2023
70
72
68
5月 2023
68
68
67
4月 2023
67
64
65
3月 2023
65
65
66
2月 2023
66
73
71
1月 2023
71
70
70
12月 2022
70
72
75
11月 2022
75
72
73
10月 2022
73
82
82
9月 2022
82
77
80
8月 2022
80
85
82
7月 2022
82
89
85
6月 2022
85
80
85
5月 2022
85
76
83
4月 2022
83
94
93
3月 2022
93
97
93
2月 2022
93
92
93
1月 2022
89
88
88
12月 2021
88
87
87
11月 2021
87
91
92
