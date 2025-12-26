韩国出口价格指数年率y/y (South Korea Export Price Index y/y)
国家：
韩国
KRW, 韓圓
部门：
价格
|低级别
|7.0%
|5.8%
|
4.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|6.9%
|
7.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
出口物价指数年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份从韩国出口和再出口的商品的价格变化。商品以其在国家出口中的重要地位为基础参与指标计算。出口物价指数的增长表示本国贸易活动增长，可被视为对韩元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"韩国出口价格指数年率y/y (South Korea Export Price Index y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
7.0%
5.8%
4.8%
10月 2025
4.8%
-0.4%
2.1%
9月 2025
2.2%
0.4%
-1.1%
8月 2025
-1.0%
0.0%
-4.5%
7月 2025
-4.3%
-8.6%
-4.5%
6月 2025
-4.5%
-4.5%
-2.6%
5月 2025
-2.4%
-4.0%
0.4%
4月 2025
0.7%
7.7%
6.4%
3月 2025
6.3%
8.4%
6.3%
2月 2025
6.3%
3.2%
8.6%
1月 2025
8.5%
6.0%
10.5%
12月 2024
10.7%
3.2%
7.0%
11月 2024
7.0%
0.0%
1.7%
10月 2024
2.0%
2.9%
1.0%
9月 2024
1.2%
3.9%
5.5%
8月 2024
5.7%
8.0%
13.0%
7月 2024
12.9%
16.5%
12.1%
6月 2024
12.2%
7.6%
5月 2024
7.5%
6.2%
4月 2024
6.2%
3.1%
2.3%
3月 2024
2.6%
6.0%
4.5%
2月 2024
4.2%
7.5%
3.6%
1月 2024
3.7%
1.7%
-2.4%
12月 2023
-2.3%
-4.3%
-7.4%
11月 2023
-7.2%
-11.2%
-9.3%
10月 2023
-9.5%
-9.3%
-8.9%
9月 2023
-8.9%
-7.4%
-7.9%
8月 2023
-7.9%
-12.5%
-12.8%
7月 2023
-12.8%
-16.5%
-15.0%
6月 2023
-14.7%
-11.6%
-11.3%
5月 2023
-11.2%
-13.4%
-7.2%
4月 2023
-7.5%
-9.0%
-6.2%
3月 2023
-6.4%
-2.4%
-2.6%
2月 2023
-2.7%
-4.8%
-1.2%
1月 2023
-1.3%
-2.4%
3.0%
12月 2022
3.1%
5.6%
8.3%
11月 2022
8.6%
15.9%
13.5%
10月 2022
13.7%
13.1%
14.7%
9月 2022
15.2%
8.4%
13.0%
8月 2022
13.4%
22.9%
15.9%
7月 2022
16.3%
22.0%
23.5%
6月 2022
23.7%
22.0%
23.4%
5月 2022
23.5%
21.5%
22.0%
4月 2022
21.4%
23.4%
23.4%
3月 2022
22.8%
18.3%
20.5%
2月 2022
20.3%
20.4%
22.0%
1月 2022
22.3%
22.6%
23.3%
12月 2021
23.5%
28.6%
25.5%
11月 2021
25.5%
27.1%
26.1%
10月 2021
25.3%
20.2%
20.4%
