韩国进口价格指数年率y/y (South Korea Import Price Index y/y)
国家：
韩国
KRW, 韓圓
部门：
价格
|低级别
|2.2%
|-1.2%
|
0.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.6%
|
2.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
进口物价指数年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份韩国进口的商品和服务的价格变化。计算指标使用的每一个商品或服务品类都有一定的权重。进口物价指数的增长反映了本国的贸易活动，是韩国消费通货膨胀的领先指标。
最后值:
真实值
预测值
"韩国进口价格指数年率y/y (South Korea Import Price Index y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
2.2%
-1.2%
0.5%
10月 2025
0.5%
0.0%
0.7%
9月 2025
0.6%
-0.5%
-2.2%
8月 2025
-2.2%
-1.2%
-5.9%
7月 2025
-5.9%
-8.1%
-6.2%
6月 2025
-6.2%
-7.2%
-5.1%
5月 2025
-5.0%
-5.2%
-2.6%
4月 2025
-2.3%
2.8%
3.4%
3月 2025
3.4%
3.2%
4.3%
2月 2025
4.6%
7.4%
6.5%
1月 2025
6.6%
3.3%
6.8%
12月 2024
7.0%
10.4%
2.8%
11月 2024
3.0%
2.1%
-2.5%
10月 2024
-2.5%
-3.4%
-3.7%
9月 2024
-3.3%
-6.5%
1.8%
8月 2024
1.8%
9.2%
9.9%
7月 2024
9.8%
11.4%
9.6%
6月 2024
9.7%
4.7%
5月 2024
4.6%
2.9%
4月 2024
2.9%
2.8%
-0.5%
3月 2024
-0.7%
1.8%
-0.4%
2月 2024
-0.2%
6.9%
0.5%
1月 2024
0.2%
2.4%
-4.0%
12月 2023
-4.1%
-5.7%
-8.8%
11月 2023
-8.5%
-14.6%
-9.9%
10月 2023
-10.2%
-7.8%
-9.6%
9月 2023
-9.6%
-7.9%
-9.2%
8月 2023
-9.0%
-14.5%
-13.6%
7月 2023
-13.5%
-20.8%
-16.1%
6月 2023
-15.7%
-15.2%
-12.3%
5月 2023
-12.0%
-9.1%
-6.0%
4月 2023
-5.8%
-10.5%
-6.9%
3月 2023
-6.9%
-0.5%
-0.7%
2月 2023
-0.5%
-3.0%
1.9%
1月 2023
1.7%
1.3%
8.7%
12月 2022
9.1%
8.9%
14.0%
11月 2022
14.2%
18.6%
19.4%
10月 2022
19.8%
27.5%
24.2%
9月 2022
24.1%
20.8%
22.9%
8月 2022
22.9%
23.1%
25.6%
7月 2022
27.9%
33.0%
33.6%
6月 2022
33.6%
34.5%
36.5%
5月 2022
36.3%
28.0%
35.4%
4月 2022
35.0%
42.5%
35.9%
3月 2022
35.5%
22.5%
30.7%
2月 2022
29.4%
31.0%
30.5%
1月 2022
30.1%
31.6%
29.6%
12月 2021
29.7%
28.6%
35.0%
11月 2021
35.5%
42.7%
36.3%
10月 2021
35.8%
33.2%
26.6%
