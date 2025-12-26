韩国消费者信心指数 (South Korea Consumer Confidence)
国家：
韩国
KRW, 韓圓
部门：
消费者
|低级别
|109.9
|108.4
|
112.4
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|107.9
|
109.9
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
消费者信心指数反映了个人对经济活动的预期。这个指数基于对家庭的月度调查来计算，包括消费者对以下问题的意见：韩国的总体经济形势，受访者自身的财务情况，以及受访者在储蓄和支出方面的意向。调查参与者对过去12个月的趋势和未来12个月的前景进行了评估。韩国经济的短期前景可以基于消费者信心指数来评判。
最后值:
真实值
预测值
"韩国消费者信心指数 (South Korea Consumer Confidence)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
109.9
108.4
112.4
11月 2025
112.4
105.7
109.8
10月 2025
109.8
109.7
110.1
9月 2025
110.1
112.2
111.4
8月 2025
111.4
111.5
110.8
7月 2025
110.8
107.4
108.7
6月 2025
108.7
100.4
101.8
5月 2025
101.8
96.4
93.8
4月 2025
93.8
92.0
93.4
3月 2025
93.4
93.8
95.2
2月 2025
95.2
92.7
91.2
1月 2025
91.2
89.9
88.2
12月 2024
88.4
100.8
100.7
11月 2024
100.7
101.8
101.7
10月 2024
101.7
97.0
100.0
9月 2024
100.0
95.4
100.8
8月 2024
100.8
105.7
103.6
7月 2024
103.6
102.3
100.9
6月 2024
100.9
97.2
98.4
5月 2024
98.4
101.2
100.7
4月 2024
100.7
99.3
100.7
3月 2024
100.7
100.4
101.9
2月 2024
101.9
102.2
101.6
1月 2024
101.6
100.8
99.7
12月 2023
99.5
97.5
97.2
11月 2023
97.2
98.8
98.1
10月 2023
98.1
101.3
99.7
9月 2023
99.7
103.1
103.1
8月 2023
103.1
101.9
103.2
7月 2023
103.2
99.2
100.7
6月 2023
100.7
96.4
98.0
5月 2023
98.0
93.4
95.1
4月 2023
95.1
90.9
92.0
3月 2023
92.0
90.3
90.2
2月 2023
90.2
90.1
90.7
1月 2023
90.7
88.0
90.2
12月 2022
89.9
87.4
86.5
11月 2022
86.5
89.9
88.8
10月 2022
88.8
89.9
91.4
9月 2022
91.4
87.2
88.8
8月 2022
88.8
91.0
86.0
7月 2022
86.0
99.3
96.4
6月 2022
96.4
103.1
102.6
5月 2022
102.6
103.4
103.8
4月 2022
103.8
103.0
103.2
3月 2022
103.2
103.6
103.1
2月 2022
103.1
104.1
104.4
1月 2022
104.4
105.7
103.8
12月 2021
103.9
107.1
107.6
11月 2021
107.6
105.2
106.8
