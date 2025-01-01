文件属性

FileGetInteger() 函数用于获取文件属性。ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER 枚举的所需属性的标识符会在调用期间传递给它。

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

ID ID 描述 FILE_EXISTS 检查是否存在 FILE_CREATE_DATE 创建日期 FILE_MODIFY_DATE 最近的更改日期 FILE_ACCESS_DATE 最后访问文件的日期 FILE_SIZE 文件的字节大小 FILE_POSITION 文件指针的位置 FILE_END 获取文件结束标志 FILE_LINE_END 获取线型结束标志 FILE_IS_COMMON 在所有程序端共享的文件夹中打开文件 (请见 FILE_COMMON) FILE_IS_TEXT 文件打开为文本文件 (请见 FILE_TXT) FILE_IS_BINARY 文件打开为二进制文件 (请见 FILE_BIN) FILE_IS_CSV 文件打开为 CSV 文件(请见 FILE_CSV) FILE_IS_ANSI 文件打开为 ANSI 文件(请见 FILE_ANSI) FILE_IS_READABLE 打开文件为可读文件 (请见 FILE_READ) FILE_IS_WRITABLE 打开文件为可写入文件 (请见 FILE_WRITE)

FileGetInteger() 函数有两个不同的调用选项。在第一个选项中，用于获取文件属性，指定使用FileOpen()函数打开文件时获得的句柄。该选项允许获得文件的全部属性。

FileGetInteger() 函数的第二个选项通过文件名称返回文件属性的值。使用该选项，只能获得下面的一般属性：

FILE_EXISTS – 存在带有指定名称的文件

FILE_CREATE_DATE – 带有指定名称的文件的创建日期

FILE_MODIFY_DATE – 带有指定名称的文件的修改日期

FILE_ACCESS_DATE – 带有指定名称的文件的最近访问日期

FILE_SIZE – 带有指定名称的文件的大小

当尝试获取除了上面指定的以外属性时，FileGetInteger()调用的第二个选项将会返回错误。