文件属性
FileGetInteger() 函数用于获取文件属性。ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER 枚举的所需属性的标识符会在调用期间传递给它。
ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER
|
ID
|
ID 描述
|
FILE_EXISTS
|
检查是否存在
|
FILE_CREATE_DATE
|
创建日期
|
FILE_MODIFY_DATE
|
最近的更改日期
|
FILE_ACCESS_DATE
|
最后访问文件的日期
|
FILE_SIZE
|
文件的字节大小
|
FILE_POSITION
|
文件指针的位置
|
FILE_END
|
获取文件结束标志
|
FILE_LINE_END
|
获取线型结束标志
|
FILE_IS_COMMON
|
在所有程序端共享的文件夹中打开文件 (请见 FILE_COMMON)
|
FILE_IS_TEXT
|
文件打开为文本文件 (请见 FILE_TXT)
|
FILE_IS_BINARY
|
文件打开为二进制文件 (请见 FILE_BIN)
|
FILE_IS_CSV
|
文件打开为 CSV 文件(请见 FILE_CSV)
|
FILE_IS_ANSI
|
文件打开为 ANSI 文件(请见 FILE_ANSI)
|
FILE_IS_READABLE
|
打开文件为可读文件 (请见 FILE_READ)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
打开文件为可写入文件 (请见 FILE_WRITE)
FileGetInteger() 函数有两个不同的调用选项。在第一个选项中，用于获取文件属性，指定使用FileOpen()函数打开文件时获得的句柄。该选项允许获得文件的全部属性。
FileGetInteger() 函数的第二个选项通过文件名称返回文件属性的值。使用该选项，只能获得下面的一般属性：
- FILE_EXISTS – 存在带有指定名称的文件
- FILE_CREATE_DATE – 带有指定名称的文件的创建日期
- FILE_MODIFY_DATE – 带有指定名称的文件的修改日期
- FILE_ACCESS_DATE – 带有指定名称的文件的最近访问日期
- FILE_SIZE – 带有指定名称的文件的大小
当尝试获取除了上面指定的以外属性时，FileGetInteger()调用的第二个选项将会返回错误。