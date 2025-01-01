文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构输入/输出常量文件属性 

文件属性

FileGetInteger() 函数用于获取文件属性。ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER 枚举的所需属性的标识符会在调用期间传递给它。

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

ID

ID 描述

FILE_EXISTS

检查是否存在

FILE_CREATE_DATE

创建日期

FILE_MODIFY_DATE

最近的更改日期

FILE_ACCESS_DATE

最后访问文件的日期

FILE_SIZE

文件的字节大小

FILE_POSITION

文件指针的位置

FILE_END

获取文件结束标志

FILE_LINE_END

获取线型结束标志

FILE_IS_COMMON

在所有程序端共享的文件夹中打开文件 (请见 FILE_COMMON)

FILE_IS_TEXT

文件打开为文本文件 (请见 FILE_TXT)

FILE_IS_BINARY

文件打开为二进制文件 (请见 FILE_BIN)

FILE_IS_CSV

文件打开为 CSV 文件(请见 FILE_CSV)

FILE_IS_ANSI

文件打开为 ANSI 文件(请见 FILE_ANSI)

FILE_IS_READABLE

打开文件为可读文件 (请见 FILE_READ)

FILE_IS_WRITABLE

打开文件为可写入文件 (请见 FILE_WRITE)

FileGetInteger() 函数有两个不同的调用选项。在第一个选项中，用于获取文件属性，指定使用FileOpen()函数打开文件时获得的句柄。该选项允许获得文件的全部属性。

FileGetInteger() 函数的第二个选项通过文件名称返回文件属性的值。使用该选项，只能获得下面的一般属性：

  • FILE_EXISTS – 存在带有指定名称的文件
  • FILE_CREATE_DATE – 带有指定名称的文件的创建日期
  • FILE_MODIFY_DATE – 带有指定名称的文件的修改日期
  • FILE_ACCESS_DATE – 带有指定名称的文件的最近访问日期
  • FILE_SIZE – 带有指定名称的文件的大小

当尝试获取除了上面指定的以外属性时，FileGetInteger()调用的第二个选项将会返回错误。