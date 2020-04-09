监视多币种的交易信号（第一部分）：开发应用程序结构

内容目录

概述

随着 Meta Trader 5 平台的深入发展，针对外汇市场、证券交易所等进行处理的工具大量出现，也涌现出越来越多的盈利机会。 蓬勃发展的方面之一是算法交易：新创建的自动交易系统可精准实现各种复杂的交易思路。 然而，部分市场参与者仍然偏好手动交易。 他们遵循特定规则和算法，并基于这些信号创建交易系统，而最终的入场决策则由人工执行。 与自动交易系统相比，此方法有一个缺点：即使严格且明确地遵守预定义规则，依然存在人类主观性的因素。 虽然，许多手动交易系统展现出积极的结果。

即使在手动交易期间，交易者也会遵循某种操作算法和一连串动作，而这些可表述为五个主要任务：

定义交易信号。

定义入场规则和入场类型。

开仓管理。

定义离场信号。

定义离场规则。

在手动交易中，每一项任务都意味着交易者与终端（开仓、平仓和管理持仓），以及交易系统之间的互动（运用某些技术手段在相关市场中寻找信号）。 所有这些动作可能要花费很多时间，且还要求交易者细心、专注和守纪律。 本系列文章之目的是为手动执行操作的交易员减轻负担。 我们逐步创建一个便捷、灵活的多币种应用程序，该应用程序能够生成交易信号，并帮助交易者发现所需的信号。

应用程序的基本结构

在继续实现应用程序之前，我们先确定其主要模块及其内部结构，以及它们之间的交互顺序。 如同最具时代感的应用程序一样，这里有两个关键点： 初始启动。 在初始启动期间，应用程序先要熟悉交易环境，接收操作所需的数据，并允许用户设置所需的参数，记住在界面中选定的所有偏好选项。

在初始启动期间，应用程序先要熟悉交易环境，接收操作所需的数据，并允许用户设置所需的参数，记住在界面中选定的所有偏好选项。 次级启动。这次是启动已配置完毕的应用程序。 作为规则，此阶段的应用程序会根据先前的指定设置直接操作。 不过，应用程序可以部分重新配置，或者用户可以返回到初始启动。 图例 1 应用程序的基本结构。 如图例中所见，初始和次级启动的顺序仅是步骤次序上有所不同。 现在，我们看一下初始和次级启动应包括的内容。

初始应用程序启动

以上是首次启动的主要任务。 然而，根据经纪商和帐户类型的不同，MetaTrader 5 终端的市场观察中可能存在数百种正在交易的金融产品。 这是一个庞大的数据集，而通用型应用程序不太可能需要显示所有的数据。 甚或，大多数系统都是针对特定市场、特定货币对、或特定时间帧内的特定交易所股票量身定制的。 故此，我们需要一个筛选所有交易金融产品的工具，从中可以发现信号并进行交易，以及选择所需时间帧的工具。 所以，初始启动结构由三个连续的步骤构成： 选择操作品种。

选择操作时间帧。

创建交易信号。 步骤 1. 现在，我们创建相关的布局，从而在将来的监视器中实现相应的功能。 图例 2 步骤 1: 选择操作品种。 我们来详尽研究初始启动第一步中包含的界面元素和功能： 标题含有应用程序名称、以及有关步骤编号及其名称的信息。 在这种情况下，将如下所示：步骤1：选择品种。 一组按钮，可快速选择常用组，诸如全部、直盘、交叉盘。 按钮被实现为开关，从 “Majors（直盘）” 按钮中可以看到：如果按钮处于激活状态（蓝色），则选定品种组；当按钮处于非激活状态（灰色）时，则未选定品种组。 所选品种集可在可编辑字段里输入自定义名称。 当您创建单独的品种集时会需要它。 例如，当监视器中运用若干种不同设置或策略变体时，就要用到它。 “Load（加载）”按钮依据输入字段中的名称（点 3）加载先前创建的一组选定品种。 热键 L 也可执行该操作。 “Save（保存）”按钮依据输入字段中的名称（点 3）保存先前创建的一组选定品种。 热键 S 也可执行该操作。 一组复选框含有品种名称。 它包含来自该交易帐户市场观察的完整可用列表。 初始应用程序移至下一步设置的按钮。 图例 3 有效和可用品种总数。 在此步骤的程序实现中，应记住，品种总数（图例 3）可能超出应用程序的高度。 因此，有必要启用自动高度调整。 步骤 2. 现在，我们移至下一步：选择时间帧。 鉴于 MetaTrader 5 中的时间帧是恒定的，因此第二步布局的创建更加容易。

图例 4 步骤 2: 选择操作时间帧. 这是第二步内容的构成： 标题含有应用程序名称和当前设置步骤。 在这种情况下，步骤 2：选择时间帧。 一组预设按钮与第一步目的相同：快速选择常用的组。 在此情况下，您可以选择所有时间帧（ALL），也可以选择较高的时间帧（Senior）或较低的时间帧（Junior）。 一组复选框，其中包含所有可用时间帧的名称。 返回步骤 1（Back）或至下一步（Next）的导航按钮。 步骤 3. 在创建信号生成布局之前，我们需要确定多币种监视器的格式，以及交易信号的显示和示意图形工具集。

图例 5 显示单元规划图。 图例 5 标准信号显示单元及其主要五个组成部分。 我们更详细地研究它们： 边框。 显示单元的边框拥有一种属性，即颜色。 背景。 背景也拥有一种颜色属性。 图像。 图形元素是 bmp 格式图像。 标签。 文本元素拥有以下属性：颜色、大小和数值。 工具提示。 工具提示拥有文本值。 如您所料，上述元素的各种属性组合，可配置特定任务、指标、信号、它们的集合和类型。 现在我们看一下初始设置的第三步。 图例 6 步骤 3: 创建交易信号。 请注意两个主要元素：一个按钮将信号添加到信号列表（Signal List - 信号列表），以及含有名称和 “Edit - 编辑” 选项（通过“Edit - 编辑” 按钮）的信号列表。 单击编辑按钮将打开另一个带有信号设置的窗口。 至于目前，我们实现标准的设置。 可用的设置会一步步扩展。

图例 7 交易信号创建和编辑窗口的原型。 研究含有新建和先前创建信号的操作原型： 单击添加信号将打开信号编辑窗口。 在第一点，选择指标的类型，而后会基于该指标创建交易信号。 根据在“指标设置”部分中选择的指标，显示该指标的相关设置。 在下一板块中，为您提供特定信号出现的条件。 此设置还取决于所选的指标。 在该原型中，以 RSI 指标为示例来展示信号（规则）的出现。 在这种情况下，它的 RSI 值为 70 或以上。 标签部分中的一个选项可指定如何在指标模块中使用文本标签。 您可以选择显示指标值或添加自己的文本标签。 可以在 “Label color（标签颜色）” 部分中设置指定文本标签的颜色。 切换选项。 “Use Background（使用背景）”允许设置信号块的背景颜色。 切换选项。 “Use Border - 使用边框”允许设置信号块的边框颜色。 切换选项。 “Use Tooltip（使用工具提示）”允许为当前信号添加弹出注释。 切换选项。 “Use Image（使用图像）”允许将给定列表中的图形元素添加到信号模块中。 “Timeframes（时间帧）”允许配置时间帧列表，只在该列表中搜索配置的信号。 一旦添加并配置所需的信号后，您会进入交易信号监视器。 至此，初始设置完成。 进一步的步骤涉及应用程序的主要部分。 次级应用程序启动

当应用程序第二次启动，无论在终端的另一个图表或新开图表上重新启动时，将访问在“初始启动”期间收集的数据。 这就是为什么忽略品种和时间帧选择窗口，且您会跳到正在运行的监视器的原因。 然而，如图例 1 所示，您始终可以返回到初始启动阶段，还可以编辑现有交易信号，或添加新的交易信号。 图例 8 交易信号监视器的主窗口。 在次级启动期间，将打开主监视器窗口。 我们来研究此处显示的主要元素组，以及之前能影响到它们的设置。 在初始启动步骤 1 中选择的品种列表垂直显示。 这些主要品种与在终端市场观察中选择的品种一致。 在初始启动的第 2 步中选择的工作时间帧。 一组信号模块，与选定的时间帧和品种相对应。 窗口标题中的控制按钮从左到右：设置、最小化窗口、关闭应用程序。

注意 “Settings（设置）”按钮。 在次级启动期间，它允许切换交易信号的创建/编辑（图例 6），以及切换到初始设置模式。

创建应用程序框架



现在我们已经确定了未来应用程序的主要结构，我们来创建一个文件夹，监视器的所有文件都将位于该文件夹中。 在 <数据文件夹>\MQL5\Experts 目录下，创建一个名为 Signal Monitor 的文件夹。 然后于此文件夹中创建以下文件：

Signal Monitor.mq5 — 主应用程序文件。

— 主应用程序文件。 Program.mqh — 该文件将包含主应用程序类 CProgram；图形库将要连接它。

— 该文件将包含主应用程序类 CProgram；图形库将要连接它。 MainWindow.mqh — 一个包含文件，其中包含创建主应用程序窗口所需的方法实现。

— 一个包含文件，其中包含创建主应用程序窗口所需的方法实现。 SetWindow.mqh — 包含文件，其中包含设置窗口的视觉和逻辑组件的方法实现（图例 6-7）。

— 包含文件，其中包含设置窗口的视觉和逻辑组件的方法实现（图例 6-7）。 StepWindow.mqh — 包含文件，其中包含在初始启动期间逐步设置界面的方法实现。

如果一切都正确完成，您将拥有以下文件结构，如图例 9 所示：

图例 9 应用程序的文件结构。

现在，我们只需要连接图形库，并将所有文件合并到一个系统中即可。 首先，打开文件 Signal Monitor，MainWindow，SetWindow，StepWindow ，并在应用程序类 Program 里将它们的文件连接一起。

#include "Program.mqh"

现在，打开 Program.mqh 并连接图形库，以及含有主界面元素的文件。

#include <EasyAndFastGUI\WndEvents.mqh> class CProgram { public : CProgram( void ); ~CProgram( void ); }; #include "MainWindow.mqh" #include "SetWindow.mqh" #include "StepWindow.mqh" CProgram::CProgram( void ) { } CProgram::~CProgram( void ) { }





结束语

初始应用程序设置至此完毕。 在下一篇文章中，我们将创建主界面窗口，配置它们之间的交互，并利用本文中研讨的控件充实它们。

附件档案包含所有列出的文件，这些文件位于相应的文件夹中。 为了正确操作，请将 MQL5 文件夹放置在终端的根目录中。 若要打开 MQL5 文件夹所在的终端根目录，请在 MetaTrader 5 终端里按 Ctrl+Shift+D 组合键，或使用关联菜单，如下图例 10 中所示。





图例 10 在 MetaTrader 5 终端根目录中打开 MQL5 文件夹



