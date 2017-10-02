图形界面 XI: 表格单元中的文本编辑框和组合框 (统合构建15)

内容





概述

首篇文章 图形界面 I: 函数库结构的准备 (第 1 章) 详细研究了这个函数库。每篇文章的末尾, 附加了当前开发阶段的完整版函数库。文件必须放置于存档中所在的相同目录下。

下一次更新侧重于表格控件 (CTable 类)。前一版中 可以将复选框和按钮添加到表格单元中。我们用文本框和组合框扩展这些控件的阵容。新版中还增加了在应用程序运行时管理窗口大小的功能。





调整窗口大小

为了方便使用列表视图、表格或多行文本框, 通常需要减少窗口或将其最大化到整个图表。有多种方式来管理窗口大小。

通过单击特殊按钮即可从正常到全屏快速切换模式。



双击窗口标题也能将窗口最大化为全屏。再次双击将窗口返回到前一次状态。

可以通过使用鼠标左键拖动其边框来调整窗口大小。



我们来观察这是如何在函数库中实现的。

为了创建全屏模式按钮, 单独声明了 CButton 类的实例。公有 CButton::GetFullscreenButtonPointer() 方法设计用于获得指向该按钮的指针。省缺情况下, 窗体上的按钮被禁用。使用 CButton::FullscreenButtonIsUsed() 方法启用该按钮。

class CWindow : public CElement { private : CButton m_button_fullscreen; bool m_fullscreen_button; public : CButton *GetFullscreenButtonPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_button_fullscreen)); } void FullscreenButtonIsUsed( const bool state) { m_fullscreen_button=state; } bool FullscreenButtonIsUsed( void ) const { return (m_fullscreen_button); } };

全屏按钮是由通用方法 CWindow::CreateButtons() 方法 (见下面的代码清单) 创建的, 其中创建了所有启用的按钮。类似于显示工具提示和最小化窗体的按钮, 全屏模式按钮只能在主窗口中使用。

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\full_screen.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\minimize_to_window.bmp" bool CWindow::CreateButtons( void ) { if (CElementBase::ProgramType()== PROGRAM_SCRIPT ) return ( true ); int i= 0 ,x_size= 20 ; int buttons_total= 4 ; string icon_file= "" ; m_right_limit= 0 ; CButton *button_obj= NULL ; for ( int b= 0 ; b<buttons_total; b++) { ... else if (b== 1 ) { m_button_fullscreen.MainPointer( this ); if (!m_fullscreen_button || m_window_type==W_DIALOG) continue ; button_obj=:: GetPointer (m_button_fullscreen); icon_file= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\full_screen.bmp" ; } ... } return ( true ); }

窗口的最小尺寸自动设置为创建控件时指定的大小。但这些值可以被覆盖。在当前版本中, 不能将窗口大小设置为小于 200 x 200 像素。这是在初始化控件属性的方法中进行控制的 — CWindow::InitializeProperties()。

class CWindow : public CElement { private : int m_minimum_x_size; int m_minimum_y_size; public : void MinimumXSize( const int x_size) { m_minimum_x_size=x_size; } void MinimumYSize( const int y_size) { m_minimum_y_size=y_size; } }; CWindow::CWindow( void ) : m_minimum_x_size( 0 ), m_minimum_y_size( 0 ) { ... } void CWindow::InitializeProperties( const long chart_id, const int subwin, const string caption_text, const int x_gap, const int y_gap) { ... m_x_size =(m_x_size< 1 )? 200 : m_x_size; m_y_size =(m_y_size< 1 )? 200 : m_y_size; ... m_minimum_x_size =(m_minimum_x_size< 200 )? m_x_size : m_minimum_x_size; m_minimum_y_size =(m_minimum_y_size< 200 )? m_y_size : m_minimum_y_size; ... }

在调整窗口大小最大化到全屏之前, 必须保存当前尺寸、坐标和自动大小调整模式 (如果已设置)。这些值存储在该类的特殊私有字段中:

class CWindow : public CElement { private : int m_last_x; int m_last_y; int m_last_x_size; int m_last_y_size; bool m_last_auto_xresize; bool m_last_auto_yresize; };

CWindow::OnClickFullScreenButton() 方法用于处理全屏按钮上的点击。它首先检查控件的标识符和索引, 然后将代码分为两个模块:

如果窗口当前未最大化, 请将其切换到全屏模式。接下来, 获得当前图表维度, 当前尺寸, 窗口坐标和自动大小调整模式存储在类的特殊字段中。由于全屏模式需要在主图的尺寸发生变化时自动调整窗体, 所以需要 启用自动大小调整的模式 。之后, 设置窗口大小。同时, 窗口位置设置在左上角, 以便填充整个图表空间。按钮中的图标被替换为另一个。

。之后, 设置窗口大小。同时, 窗口位置设置在左上角, 以便填充整个图表空间。按钮中的图标被替换为另一个。 如果窗口当前最大化, 请将其切换到以前的窗口大小。在此, 窗口的自动更改模式将切换到先前的状态。然后, 取决于哪种模式被禁用, 设置先前的窗口大小 。此外, 设置按钮的上一次位置和相应的图标。

在 CWindow::OnClickFullScreenButton() 方法的末尾, 窗体重绘:

class CWindow : public CElement { private : bool m_is_fullscreen; public : bool OnClickFullScreenButton( const int id= WRONG_VALUE , const int index= WRONG_VALUE ); }; bool CWindow::OnClickFullScreenButton( const int id= WRONG_VALUE , const int index= WRONG_VALUE ) { int check_id =(id!= WRONG_VALUE )? id : CElementBase::Id(); int check_index =(index!= WRONG_VALUE )? index : CElementBase::Index(); if (check_id!=m_button_fullscreen.Id() || check_index!=m_button_fullscreen.Index()) return ( false ); if (!m_is_fullscreen) { m_is_fullscreen= true ; SetWindowProperties(); m_last_x =m_x; m_last_y =m_y; m_last_x_size =m_x_size; m_last_y_size =m_full_height; m_last_auto_xresize =m_auto_xresize_mode; m_last_auto_yresize =m_auto_yresize_mode; m_auto_xresize_mode= true ; m_auto_yresize_mode= true ; ChangeWindowWidth(m_chart.WidthInPixels()- 2 ); ChangeWindowHeight(m_chart.HeightInPixels(m_subwin)- 3 ); m_x=m_y= 1 ; Moving(m_x,m_y); m_button_fullscreen.IconFile( "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\minimize_to_window.bmp" ); m_button_fullscreen.IconFileLocked( "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\minimize_to_window.bmp" ); } else { m_is_fullscreen= false ; m_auto_xresize_mode=m_last_auto_xresize; m_auto_yresize_mode=m_last_auto_yresize; if (!m_auto_xresize_mode) ChangeWindowWidth(m_last_x_size); if (!m_auto_yresize_mode) ChangeWindowHeight(m_last_y_size); m_x=m_last_x; m_y=m_last_y; Moving(m_x,m_y); m_button_fullscreen.IconFile( "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\full_screen.bmp" ); m_button_fullscreen.IconFileLocked( "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\full_screen.bmp" ); } m_button_fullscreen.MouseFocus( false ); m_button_fullscreen.Update( true ); return ( true ); }

自定义 ON_CLICK_BUTTON 事件到达时在控件的事件处理程序中调用 CWindow::OnClickFullScreenButton() 方法。

void CWindow::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { ... if (OnClickFullScreenButton(( uint )lparam,( uint )dparam)) return ; ... return ; } }

结果如下:





图例. 1. 切换到全屏并返回的示例。





为了切换到全屏模式并返回, 双击窗口标题, 现在就可以在控件的事件处理程序中处理这个双击 (ON_DOUBLE_CLICK) 窗口标题 事件。

void CWindow::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_DOUBLE_CLICK) { if (CursorInsideCaption(m_mouse.X(),m_mouse.Y())) OnClickFullScreenButton(m_button_fullscreen.Id(),m_button_fullscreen.Index()); return ; } }

这就是它如何工作的:





图例. 2. 通过双击标题切换到全屏的演示。





现在我们来研究通过拖动其边框来调整窗口大小的方式。使用 CWindow::ResizeMode() 方法来启用它。

class CWindow : public CElement { private : bool m_xy_resize_mode; public : bool ResizeMode( void ) const { return (m_xy_resize_mode); } void ResizeMode( const bool state) { m_xy_resize_mode=state; } }; CWindow::CWindow( void ) : m_xy_resize_mode( false ) { ... }

若要跟踪鼠标左键点击窗口边框事件, 需要在 ENUM_MOUSE_STATE 枚举中多添加一个 (PRESSED_INSIDE_BORDER) 标识符, 它位于 Enums.mqh 文件中。

enum ENUM_MOUSE_STATE { NOT_PRESSED = 0 , PRESSED_INSIDE = 1 , PRESSED_OUTSIDE = 2 , PRESSED_INSIDE_HEADER = 3 , PRESSED_INSIDE_BORDER = 4 };

如果已启用调整大小模式, 则为鼠标光标创建带有新的来自 ENUM_MOUSE_POINTER 枚举 MP_WINDOW_RESIZE 标识符的图像对象。

enum ENUM_MOUSE_POINTER { MP_CUSTOM = 0 , MP_X_RESIZE = 1 , MP_Y_RESIZE = 2 , MP_XY1_RESIZE = 3 , MP_XY2_RESIZE = 4 , MP_WINDOW_RESIZE = 5 , MP_X_RESIZE_RELATIVE = 6 , MP_Y_RESIZE_RELATIVE = 7 , MP_X_SCROLL = 8 , MP_Y_SCROLL = 9 , MP_TEXT_SELECT = 10 };

CreateResizePointer() 方法已添加到 CWindow 类中以便创建鼠标光标的图形对象:

class CWindow : public CElement { private : bool CreateResizePointer( void ); }; bool CWindow::CreateResizePointer( void ) { if (!m_xy_resize_mode) return ( true ); m_xy_resize.XGap( 13 ); m_xy_resize.YGap( 11 ); m_xy_resize.XSize( 23 ); m_xy_resize.YSize( 23 ); m_xy_resize.Id(CElementBase::Id()); m_xy_resize.Type(MP_WINDOW_RESIZE); if (!m_xy_resize.CreatePointer(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); return ( true ); }

有必要实现几种方法来调整窗口大小。我们按顺序逐一研究。

鼠标光标出现在窗口区域内时必须跟踪其位置。在此版本中, 可以通过拖动 , 右 或 底部 边框来调整窗口大小。CWindow::ResizeModeIndex() 方法跟踪所列边框之一的焦点, 并存储其它方法中后续处理的边框索引。相对于窗口的鼠标光标坐标传递给该方法进行计算。

class CWindow : public CElement { private : int m_resize_mode_index; private : int ResizeModeIndex( const int x, const int y); }; int CWindow::ResizeModeIndex( const int x, const int y) { if (m_resize_mode_index!= WRONG_VALUE && m_mouse.LeftButtonState()) return (m_resize_mode_index); int width = 5 ; int offset = 15 ; int index = WRONG_VALUE ; if (x> 0 && x<width && y>m_caption_height+offset && y<m_y_size-offset) index= 0 ; else if (x>m_x_size-width && x<m_x_size && y>m_caption_height+offset && y<m_y_size-offset) index= 1 ; else if (y>m_y_size-width && y<m_y_size && x>offset && x<m_x_size-offset) index= 2 ; if (index!= WRONG_VALUE ) m_clamping_area_mouse=PRESSED_INSIDE_BORDER; return (index); }

需要的辅助类字段: 用于确定捕获点, 存储初始尺寸和后续计算。一旦调整大小过程开始, 必须生成一条消息来形成可用控件的列表。所以, 还需要一个生成消息以便恢复控件和重置服务字段的方法: CWindow::ZeroResizeVariables()。

class CWindow : public CElement { private : int m_x_fixed; int m_size_fixed; int m_point_fixed; private : void ZeroResizeVariables( void ); }; void CWindow::ZeroResizeVariables( void ) { if (m_point_fixed< 1 ) return ; m_x_fixed = 0 ; m_size_fixed = 0 ; m_point_fixed = 0 ; :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SET_AVAILABLE,CElementBase::Id(), 1 , "" ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_GUI,CElementBase::Id(), 0 , "" ); }

CWindow::CheckResizePointer() 方法已实现, 可判断鼠标光标显隐模式是否已为调整窗口大小准备就绪。此处, CWindow::ResizeModeIndex() 方法用于判断边框索引。

如果鼠标光标尚未显示, 则在某个边框索引处, 必须 设置相应的图标, 调整位置并输出指针。

如果边框索引的判定表明鼠标光标已经显示, 如果焦点落在其中一条边框之上, 它将会在 鼠标光标之后移动。如果没有焦点并释放鼠标左键, 光标将会消隐, 变量将被清零。

CWindow::CheckResizePointer() 方法返回 true, 如果已定义窗口边框调整的大小, 否则返回 false。

class CWindow : public CElement { private : bool CheckResizePointer( const int x, const int y); }; bool CWindow::CheckResizePointer( const int x, const int y) { m_resize_mode_index=ResizeModeIndex(x,y); if (!m_xy_resize.IsVisible()) { if (m_resize_mode_index!= WRONG_VALUE ) { int index= WRONG_VALUE ; if (m_resize_mode_index== 0 || m_resize_mode_index== 1 ) index= 0 ; else if (m_resize_mode_index== 2 ) index= 1 ; m_xy_resize.ChangeImage( 0 ,index); m_xy_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y()); m_xy_resize.Update( true ); m_xy_resize.Reset(); return ( true ); } } else { if (m_resize_mode_index!= WRONG_VALUE ) m_xy_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y()); else if (!m_mouse.LeftButtonState()) { m_xy_resize.Hide(); ZeroResizeVariables(); } m_chart.Redraw(); return ( true ); } return ( false ); }

CWindow::CheckDragWindowBorder() 方法用于检查拖动窗口边框的开始。拖动边框的那一刻, 必须将当前维度和初始拖动点的坐标存储在类的字段中。与此同时, 发送一条确定可用控件的消息。

如果后续对此方法的调用显示边框已被拖动, 则需要计算此模式中传递的距离并返回结果值。

class CWindow : public CElement { private : int CheckDragWindowBorder( const int x, const int y); }; int CWindow::CheckDragWindowBorder( const int x, const int y) { int distance= 0 ; if (m_point_fixed< 1 ) { if (m_resize_mode_index== 0 || m_resize_mode_index== 1 ) { m_x_fixed =m_x; m_size_fixed =m_x_size; m_point_fixed =x; } else if (m_resize_mode_index== 2 ) { m_size_fixed =m_y_size; m_point_fixed =y; } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SET_AVAILABLE,CElementBase::Id(), 0 , "" ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_GUI,CElementBase::Id(), 0 , "" ); return ( 0 ); } if (m_resize_mode_index== 0 ) distance=m_mouse.X()-m_x_fixed; else if (m_resize_mode_index== 1 ) distance=x-m_point_fixed; else if (m_resize_mode_index== 2 ) distance=y-m_point_fixed; return (distance); }

CWindow::CheckDragWindowBorder() 方法返回的结果被传递给 CWindow::CalculateAndResizeWindow() 方法, 其中窗口坐标和维度 相对于其边框 进行计算。

class CWindow : public CElement { private : void CalculateAndResizeWindow( const int distance); }; void CWindow::CalculateAndResizeWindow( const int distance) { if (m_resize_mode_index== 0 ) { int new_x =m_x_fixed+distance-m_point_fixed; int new_x_size =m_size_fixed-distance+m_point_fixed; if (new_x< 1 || new_x_size<=m_minimum_x_size) return ; CElementBase::X(new_x); m_canvas.X_Distance(new_x); CElementBase::XSize(new_x_size); m_canvas.XSize(new_x_size); m_canvas.Resize(new_x_size,m_canvas.YSize()); } else if (m_resize_mode_index== 1 ) { int gap_x2 =m_chart_width-m_mouse.X()-(m_size_fixed-m_point_fixed); int new_x_size =m_size_fixed+distance; if (gap_x2< 1 || new_x_size<=m_minimum_x_size) return ; CElementBase::XSize(new_x_size); m_canvas.XSize(new_x_size); m_canvas.Resize(new_x_size,m_canvas.YSize()); } else if (m_resize_mode_index== 2 ) { int gap_y2=m_chart_height-m_mouse.Y()-(m_size_fixed-m_point_fixed); int new_y_size=m_size_fixed+distance; if (gap_y2< 2 || new_y_size<=m_minimum_y_size) return ; m_full_height=new_y_size; CElementBase::YSize(new_y_size); m_canvas.YSize(new_y_size); m_canvas.Resize(m_canvas.XSize(),new_y_size); } }

CWindow::CheckDragWindowBorder() 和 CWindow::CheckDragWindowBorder() 是在 CWindow::UpdateSize() 方法内部调用。在此, 在方法开始时, 检查是否按下鼠标左键。如果按钮被释放, 则与窗口调整大小相关的变量的所有值被重置, 且程序离开该方法。

如果按下鼠标左键, 则 (1) 确定拖动状态下边框经过的距离, (2) 计算并调整窗口大小, (3) 重绘窗口并 (4) 调整其元素的位置。

在方法结束时, 根据坐标轴调整窗口的大小, 生成一个事件, 稍后将用于调整附加到窗口的所有控件的大小, 并启用相应的模式。

class CWindow : public CElement { private : void UpdateSize( const int x, const int y); }; void CWindow::UpdateSize( const int x, const int y) { if (!m_mouse.LeftButtonState()) { ZeroResizeVariables(); return ; } int distance= 0 ; if ((distance=CheckDragWindowBorder(x,y))== 0 ) return ; CalculateAndResizeWindow(distance); Update( true ); Moving(m_x,m_y); if (m_resize_mode_index== 2 ) :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_CHANGE_YSIZE,( long )CElementBase::Id(), 0 , "" ); else :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_CHANGE_XSIZE,( long )CElementBase::Id(), 0 , "" ); }

所有列出的测量窗口尺寸的方法均在主要方法 CWindow::ResizeWindow() 中调用。它首先检查窗口是否可用。然后, 如果鼠标左键并非在窗口边框之上按下, 则程序会离开方法。然后再进行三次检查: (1) 如果启用调整大小模式, (2) 如果窗口最大化为全屏, (3) 未最小化。

如果通过所有检查， 则获取鼠标光标的相对坐标, 如果捕获到窗口边框, 则 调整控件大小。

class CWindow : public CElement { private : void ResizeWindow( void ); }; void CWindow::ResizeWindow( void ) { if (!IsAvailable()) return ; if (m_clamping_area_mouse!=PRESSED_INSIDE_BORDER && m_clamping_area_mouse!=NOT_PRESSED) return ; if (!m_xy_resize_mode || m_is_fullscreen || m_is_minimized) return ; int x =m_mouse.RelativeX(m_canvas); int y =m_mouse.RelativeY(m_canvas); if (!CheckResizePointer(x,y)) return ; UpdateSize(x,y); }

当鼠标光标移动的事件到达时 (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE), CWindow::ResizeWindow() 方法在事件处理程序中调用。

这就是它如何工作的:





图例. 3. 通过移动其边框调整窗口大小的示例。









表格单元中的文本框和组合框

如果表格单元含有不同的控件, 表格变为非常灵活的工具用来管理其内包含的数据。最接近的示例可以在 MetaTrader 交易终端中的 MQL 应用程序的设置窗口的 "输入参数" 选项卡中, 或"策略测试器" 窗口的 "参数" 选项卡上查看。具有此类功能的图形界面将使 MQL 应用程序达到新的水平。





图例. 4. MQL 程序的设置窗口。









图例. 5. 在策略测试器中设置 MQL 应用程序。





之前的文章 之一将复选框和按钮添加到表格单元。现在, 我们研究文本编辑框和组合框的实现。

首先, 在 Enums.mqh 文件中的 ENUM_TYPE_CELL 枚举中添加了两个新的标识符, 表示表格单元类型:

CELL_COMBOBOX – 组合框类型的单元。

CELL_EDIT – 单元的文本编辑框类型。

enum ENUM_TYPE_CELL { CELL_SIMPLE = 0 , CELL_BUTTON = 1 , CELL_CHECKBOX = 2 , CELL_COMBOBOX = 3 , CELL_EDIT = 4 };

为了实现计划, 只需在表格中创建一个文本编辑框控件 (CTextEdit) 和/或一个组合框控件 (CComboBox), 作为 CTable 控件的组件。当它的数值被修改时, 它们将出现在双击单元格上。

当指定 CELL_EDIT 或 CELL_COMBOBOX 类型的情况下, 使用 CTable::CellType() 方法设置单元格类型时, 必须在类的特殊字段中 设置一次标志。

class CTable : public CElement { private : bool m_edit_state; bool m_combobox_state; public : void CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type); }; void CTable::CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type=type; if (type==CELL_EDIT && !m_edit_state) m_edit_state= true ; else if (type==CELL_COMBOBOX && !m_combobox_state) m_combobox_state= true ; }

创建表格时, 如果没有设置 CELL_EDIT 或 CELL_COMBOBOX 的单元, 则不会创建相应类型的控件。如果需要, 可以获得指向这些控件的指针。

class CTable : public CElement { private : CTextEdit m_edit; CComboBox m_combobox; private : bool CreateEdit( void ); bool CreateCombobox( void ); public : CTextEdit *GetTextEditPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_edit)); } CComboBox *GetComboboxPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_combobox)); } };

当处理表格双击时, 调用 CTable::CheckCellElement() 方法。它包含 CELL_EDIT 和 CELL_COMBOBOX 类型单元的相应补充。以下所列代码显示了此方法的缩写版本。处理不同单元类型的方法 将在下面详细描述.

bool CTable::CheckCellElement( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type==CELL_SIMPLE) return ( false ); switch (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type) { ... case CELL_EDIT : { if (!CheckPressedEdit(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } case CELL_COMBOBOX : { if (!CheckPressedCombobox(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } } return ( true ); }

在继续研究使用控件处理表格单元点击的方法之前, 我们要留意 CTextBox 类型控件的补充。有时, 当文本框激活时, 文本框中包含的所有文本都将被自动选择, 并将文本光标移动到行尾。这便于快速输入和替换所有文本。

当前版本中的文本自动选择仅适用于单行文本框。可以使用 CTextBox::AutoSelectionMode() 方法启用此模式。

class CTextBox : public CElement { private : bool m_auto_selection_mode; public : void AutoSelectionMode( const bool state) { m_auto_selection_mode=state; } };

已经实现了私有方法 CTextBox::SelectAllText() 来完整选择文本框中的文本。此处, 首先获得第一行的字符数, 并设置文本选择的索引。接着, 可见的文本区域必须一直移动到右侧。最后, 文本光标必须移动到行尾。

class CTextBox : public CElement { private : void SelectAllText( void ); }; void CTextBox::SelectAllText( void ) { int symbols_total=:: ArraySize (m_lines[ 0 ].m_symbol); m_selected_line_from = 0 ; m_selected_line_to = 0 ; m_selected_symbol_from = 0 ; m_selected_symbol_to =symbols_total; HorizontalScrolling(); SetTextCursor(symbols_total, 0 ); }

双击表格单元后, 编辑框将出现, 但为了避免再次单击从而激活文本框, 将需要一个附加的 public CTextBox::ActivateTextBox() 方法。调用它会模拟文本框上的点击。为此, 简单地调用 CTextBox::OnClickTextBox() 方法, 将控件的图形对象名称传递它。在此方法中将选择文本。

class CTextBox : public CElement { public : void ActivateTextBox( void ); }; void CTextBox::ActivateTextBox( void ) { OnClickTextBox(m_textbox.Name()); }

由于整个表格只使用一个文本框, 所以必须调整大小, 因为单元格可能有不同的宽度。因此, 添加了一个额外的 public CTextBox::ChangeSize() 方法, 它调用以前在其它文章中研究并已实现的方法。

class CTextBox : public CElement { public : void ChangeSize( const uint x_size, const uint y_size); }; void CTextBox::ChangeSize( const uint x_size, const uint y_size) { ChangeMainSize(x_size,y_size); CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize(); }

双击带有文本框的单元格将调用 CTable::CheckPressedEdit() 方法。在此还需要 用来保存最后所编辑单元索引的类字段, 以便处理输入完毕事件 (ON_END_EDIT)。

在当前版本中, 只能通过双击单元格来调用文本编辑框。因此, 在方法伊始有这样的检查。接下来, 存储传递的列和行索引。要将文本编辑框正确放置在表格单元上方, 在计算坐标时必须考虑表格沿两条坐标轴的偏移量。另外, 在计算中考虑了头部的存在。之后, 需要计算并设置文本框的大小, 并且 在单元格的当前位置插入要显示的字符串。然后, 激活文本框并显示, 重新绘制图表来反映最新的变化。

class CTable : public CElement { private : int m_last_edit_row_index; int m_last_edit_column_index; private : bool CheckPressedEdit( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CTable::CheckPressedEdit( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (!double_click) return ( false ); m_last_edit_row_index =row_index; m_last_edit_column_index =column_index; int x_offset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int y_offset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); m_edit.XGap(m_columns[column_index].m_x- x_offset ); m_edit.YGap(m_rows[row_index].m_y+ ((m_show_headers)? m_header_y_size : 0 ) - y_offset ); int x_size =m_columns[column_index].m_x2-m_columns[column_index].m_x+ 1 ; int y_size =m_cell_y_size+ 1 ; m_edit.GetTextBoxPointer().ChangeSize(x_size,y_size); m_edit.SetValue(m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text); m_edit.GetTextBoxPointer().ActivateTextBox(); m_edit.GetTextBoxPointer().MouseFocus( true ); m_edit.Reset(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

一旦在单元格中输入了数值, 就会生成一个带有 ON_END_EDIT 标识符的事件, 此事件必须在表格的事件处理程序中接收。已实现的 CTable::OnEndEditCell() 方法来处理此事件。如果存在含有文本框的单元格, 且标识符匹配, 则 为表格单元设置新值。之后, 文本框必须 失活并隐藏。

class CTable : public CElement { private : bool OnEndEditCell( const int id); }; void CTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { if (OnEndEditCell(( int )lparam)) return ; return ; } ... } bool CTable::OnEndEditCell( const int id) { if (id!=CElementBase::Id() || !m_edit_state) return ( false ); SetValue(m_last_edit_column_index,m_last_edit_row_index,m_edit.GetValue(), 0 , true ); Update(); m_edit.GetTextBoxPointer().DeactivateTextBox(); m_edit.Hide(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

单击已激活的文本框外边应隐藏该文本框。为此, 将需要 CTable::OnEndEditCell() 方法。另外, 文本框必须 失活, 以便下次调用时正确显示。当鼠标左键状态改变事件 (ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON) 到达时, 会在表格的事件处理程序里调用 CTable::OnEndEditCell() 方法。如果单元格里存在组合框时, 在CTable::CheckAndHideCombobox() 方法里同理进行检查。这个方法的代码不会在这里提供, 因为它几乎与已研究过的一样。

class CTable : public CElement { private : void CheckAndHideEdit( void ); }; void CTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON) { ... CheckAndHideEdit(); CheckAndHideCombobox(); return ; } ... } void CTable::CheckAndHideEdit( void ) { if (!m_edit_state || !m_edit.IsVisible()) return ; m_edit.GetTextBoxPointer().CheckMouseFocus(); if (!m_edit.GetTextBoxPointer().MouseFocus() && m_mouse.LeftButtonState()) { m_edit.GetTextBoxPointer().DeactivateTextBox(); m_edit.Hide(); m_chart.Redraw(); } }

现在我们来研究如何从表格单元中调用组合框的方法。对于 CELL_COMBOBOX 类型的单元格, 需要一个数组来存储组合框列表的值, 以及用于保存所选项索引的附加字段。数组 和 字段 已被添加到 CTCell 结构中。

class CTable : public CElement { private : struct CTCell { ... string m_value_list[]; int m_selected_item; ... }; };

在创建表之前为自定义类中的单元格指定组合框类型 (CELL_COMBOBOX) 时, 必须将数值列表传递给组合框列表。

这是由 CTable::AddValueList() 方法完成的。此方法还传递组合框列表中的选择项索引和单元索引。省缺选择第一项 (索引 0)。

数组超界检查位于方法的开头。之后, 将 CTCell 结构中的数组设置为与传递的数组相同的大小, 并创建数值副本。在数组超界的情况下调整所选项索引, 且还保存在 CTCell 结构中。为单元格设置所选项的文本。

class CTable : public CElement { public : void AddValueList( const uint column_index, const uint row_index, const string &array[], const uint selected_item= 0 ); }; void CTable::AddValueList( const uint column_index, const uint row_index, const string &array[], const uint selected_item= 0 ) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; uint total=:: ArraySize (array); :: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_value_list,total); :: ArrayCopy (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_value_list,array); uint check_item_index=(selected_item>=total)? total- 1 : selected_item; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_item=( int )check_item_index; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text=array[check_item_index]; }

CTable::CheckPressedCombobox() 方法处理双击含有组合框的单元格。在此, 首先存储单元索引以便在选择列表项的情况下进行后续处理。然后相对于单元格的左上角设置组合框坐标。之后, 其 控件设置为单元格同样大小。为了在运行时调整按钮 (CButton) 和列表 (CListView) 的大小, ChangeSize() 方法已添加到类中, 还有两个字段。由于列表大小可能因单元格而异, 必须每次重建并重新填充列表。接着, 重新绘制组合框元素, 并令其可见。在方法的最后, 生成关于图形界面变化的事件。

class CTable : public CElement { private : bool CheckPressedCombobox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CTable::CheckPressedCombobox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (!double_click) return ( false ); m_last_edit_row_index =row_index; m_last_edit_column_index =column_index; int x_offset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int y_offset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); m_combobox.XGap(m_columns[column_index].m_x-x_offset); m_combobox.YGap(m_rows[row_index].m_y+((m_show_headers)? m_header_y_size : 0 )-y_offset); int x_size =m_columns[column_index].m_x2-m_columns[column_index].m_x+ 1 ; int y_size =m_cell_y_size+ 1 ; m_combobox.GetButtonPointer().ChangeSize(x_size,y_size); y_size=m_combobox.GetListViewPointer().YSize(); m_combobox.GetListViewPointer().ChangeSize(x_size,y_size); int total=:: ArraySize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_value_list); m_combobox.GetListViewPointer().Rebuilding(total); for ( int i= 0 ; i<total; i++) m_combobox.GetListViewPointer().SetValue(i,m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_value_list[i]); int index=m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_item; m_combobox.SelectItem(index); m_combobox.GetButtonPointer().MouseFocus( true ); m_combobox.GetButtonPointer().Update( true ); m_combobox.GetListViewPointer().Update( true ); m_combobox.Reset(); m_chart.Redraw(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_GUI,CElementBase::Id(), 0 , "" ); return ( true ); }

在组合框列表 (ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) 中选择项目的事件由 CTable::OnClickComboboxItem() 方法处理。在此首先检查标识符是否匹配, 且表格中是否存在组合框。如果这些检查完成, 则根据先前存储的索引在单元格中设置 所选项索引 和 所选项的值。

class CTable : public CElement { private : bool OnClickComboboxItem( const int id); }; void CTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) { if (OnClickComboboxItem(( int )lparam)) return ; return ; } ... } bool CTable::OnClickComboboxItem( const int id) { if (id!=CElementBase::Id() || !m_combobox_state) return ( false ); int c=m_last_edit_column_index; int r=m_last_edit_row_index; m_columns[c].m_rows[r].m_selected_item=m_combobox.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); SetValue(c,r,m_combobox.GetValue(), 0 , true ); Update(); return ( true ); }

最后, 一切都会如此模样:



图例. 6. 在表格单元中使用文本框和组合框的示例。









应用测试

为了测试目的, 已经创建了一个 MQL 应用程序, 其中包含表格 (CTable） 和多行文本框 (CTextBox) 控件。在表格的第一列中, 所有单元格都包含复选框控件 (CELL_CHECKBOX)。在表格的第二列中, 单元格带有 "文本框" 类型 (CELL_EDIT)。在第三列中, 单元格交替设置为 "组合框" (CELL_COMBOBOX) 和 "文本框" (CELL_EDIT) 类型。在第四列中, 单元格设置为 "按钮" 类型 (CELL_BUTTON)。MQL 应用程序的自定义类的事件处理程序将响应事件并输出到多行文本框中。

这就是它如何工作的:





图例. 7. 用于测试的 MQL 应用程序已完工。





本文附带的存档中提供了此应用程序, 以便进行更详细的研究。





结束语

表格现在可以创建 "文本框" 和 "组合框" 类型的单元格。控件的窗体现在可以通过拖动其边框来扩展到全屏或手动调整大小。

函数库当前开发阶段的总体规划|:





图例. 8. 当前开发阶段的函数库结构





所呈现的函数库代码是免费的。您可以在您的项目中使用它, 包括商用项目, 撰写文章和履行订单。