数据类型标识符

当使用IndicatorCreate()函数创建自定义处理器时，MqlParam 类型数组会以最后一个参量规定，因此，MqlParam结构，描述的指标，包括一种特殊的字段类型。该领域包括的关于数据类型（实数，整数 或者 字符串 类型）的信息是通过数组中的特殊元素传递的，MqlParam结构中的值或许是ENUM_DATATYPE值中的一个。

ENUM_DATATYPE

标识符 数据类型 TYPE_BOOL bool TYPE_CHAR char TYPE_UCHAR uchar TYPE_SHORT short TYPE_USHORT ushort TYPE_COLOR color TYPE_INT int TYPE_UINT uint TYPE_DATETIME datetime TYPE_LONG long TYPE_ULONG ulong TYPE_FLOAT float TYPE_DOUBLE double TYPE_STRING string

数组中的每一个元素都能描述创建的技术指标录入函数，因此数组中元素的类型和命令一定与描述保持严格一致。