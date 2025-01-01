MQL5参考标准常量，列举和架构指标常量数据类型标识符
数据类型标识符
当使用IndicatorCreate()函数创建自定义处理器时，MqlParam 类型数组会以最后一个参量规定，因此，MqlParam结构，描述的指标，包括一种特殊的字段类型。该领域包括的关于数据类型（实数，整数 或者 字符串 类型）的信息是通过数组中的特殊元素传递的，MqlParam结构中的值或许是ENUM_DATATYPE值中的一个。
ENUM_DATATYPE
|
标识符
|
数据类型
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_STRING
|
string
数组中的每一个元素都能描述创建的技术指标录入函数，因此数组中元素的类型和命令一定与描述保持严格一致。