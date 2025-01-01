文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构指标常量数据类型标识符 

数据类型标识符

当使用IndicatorCreate()函数创建自定义处理器时，MqlParam 类型数组会以最后一个参量规定，因此，MqlParam结构，描述的指标，包括一种特殊的字段类型。该领域包括的关于数据类型（实数整数 或者 字符串 类型）的信息是通过数组中的特殊元素传递的，MqlParam结构中的值或许是ENUM_DATATYPE值中的一个。

ENUM_DATATYPE

标识符

数据类型

TYPE_BOOL

bool

TYPE_CHAR

char

TYPE_UCHAR

uchar

TYPE_SHORT

short

TYPE_USHORT

ushort

TYPE_COLOR

color

TYPE_INT

int

TYPE_UINT

uint

TYPE_DATETIME

datetime

TYPE_LONG

long

TYPE_ULONG

ulong

TYPE_FLOAT

float

TYPE_DOUBLE

double

TYPE_STRING

string

数组中的每一个元素都能描述创建的技术指标录入函数，因此数组中元素的类型和命令一定与描述保持严格一致。

 

 