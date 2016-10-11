图形界面 VIII: 树形视图控件 (第二章)

目录

简介

这个开发库目标的详细信息在第一篇文章中 — 图形界面 I: 库结构的准备工作 (第一章)。在每个部分的文章末尾，都提供了章节链接的列表，您可以从那里下载当前开发阶段库的完整版本。文件必须按照它们在归档中的位置，放到相同的目录下。

图形界面第八部分前面的章节中介绍了静态与下拉日历元件，第二章将集中介绍一个同样复杂的元件 — 树形视图(tree view), 它在每个用于创建图形界面的完整开发库中都会包含。本文中实现的树形视图包含了多种灵活的设置和模式，使得这个控件元件易于调整以满足您的需求。

另外一个用于创建鼠标指针的类的实现也将在本文中包含，此外，我们还将提供实例，看这种类型的元件如何在树形视图中使用。

树形视图元件

与简单的列表不同，树形视图使我们可以根据类别在无限的嵌入水平中排布元件，包含其他一系列元件(1个和多个)的每个元件(项目或者节点)都含有一个控件，可以收起和展开局部的列表。除了文字描述之外，每个项目还可以带有一个标签(图标)，使用户更加方便使用。终节点(没有局部列表的)可以包含一组控件，在图形界面上显示信息或者执行某种功能。

树形视图可以用于创建由分级元素构成的目录，例如，它可以用于创建一个文件导航器，就和 Windows 资源管理器(Explorer)类似。MetaTrader 和 MetaEditor 也有这样的导航窗口，其中都应用了树形视图。

在MetaTrader中, 您可以通过按下‘Ctrl+N’的按键显示/隐藏"导航"窗口(参见以下的屏幕截图):





图 1. MetaTrader 中的"导航"窗口。

在MetaEditor中，您可以通过按下‘Ctrl+D’的按键显示/隐藏"导航"窗口(参见以下的屏幕截图):





图 2. MetaEditor 中的"导航"窗口。

用于创建树形视图项目的 CTreeItem 类的开发

在我们继续树形视图类的开发之前，必须先创建另外两个元件，树形视图项目是必须的一个，它的结构和上下文菜单项(CMenuItem)有些类似，我们已经在文章图形界面 II: 菜单项元件 (第一章)讨论过它, 但是，它也有它所特有的属性，所以需要为它创建一个独立的类。

第二个元件是鼠标指针，它将用于指示是否可以修改列表视图区域的宽度。为了创建这种类型的元件，我们将写一个独立的类，称为CPointer，也可以以后再其它元件中使用。CPointer类将在后面的部分中探讨，

在开始阶段我们需要确保树形视图项目的对象都被收集到，

树形视图项目的组成部分在下面列出。

背景 局部列表项目的标记，箭头和+/-符号是用于显示状态的(展开/收起)。 项目标签，例如，有可能需要根据某些种类来把项目进行区分。 项目的文字形式的描述。









图 3. 树形视图项目的组件。

我们创建一个文件，把它命名为TreeItem.mqh，并且在库文件(WndContainer.mqh)中包含它:

#include "TreeItem.mqh"

在 TreeItem.mqh 文件中，我们需要创建CTreeItem类，其中包含所有库元件的标准方法 (参见以下代码):

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CTreeItem : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CTreeItem ( void ); ~CTreeItem ( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ) {} virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ); };

以下属性用于在创建元件之前设置它的外观。

在不同状态下项目背景的颜色

项目标签

显示局部项目列表的当前状态(展开/收起)的箭头图标

文字标签的偏移

不同状态下的文字颜色



class CTreeItem : public CElement { private : color m_item_back_color; color m_item_back_color_hover; color m_item_back_color_selected; string m_item_arrow_file_on; string m_item_arrow_file_off; string m_item_arrow_selected_file_on; string m_item_arrow_selected_file_off; string m_icon_file; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_item_text_color; color m_item_text_color_hover; color m_item_text_color_selected; public : void ItemBackColor( const color clr) { m_item_back_color=clr; } void ItemBackColorHover( const color clr) { m_item_back_color_hover=clr; } void ItemBackColorSelected( const color clr) { m_item_back_color_selected=clr; } void IconFile( const string file_path) { m_icon_file=file_path; } void ItemArrowFileOn( const string file_path) { m_item_arrow_file_on=file_path; } void ItemArrowFileOff( const string file_path) { m_item_arrow_file_off=file_path; } void ItemArrowSelectedFileOn( const string file_path) { m_item_arrow_selected_file_on=file_path; } void ItemArrowSelectedFileOff( const string file_path) { m_item_arrow_selected_file_off=file_path; } string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } void ItemTextColor( const color clr) { m_item_text_color=clr; } void ItemTextColorHover( const color clr) { m_item_text_color_hover=clr; } void ItemTextColorSelected( const color clr) { m_item_text_color_selected=clr; } };

我们将需要4个私有(private)方法和1个公有(public)方法用于创建树形列表，请注意，我们将使用CEdit之类的图形对象作为文字标签，为此我们将进行简要的必需设置。



class CTreeItem : public CElement { private : CRectLabel m_area; CBmpLabel m_arrow; CBmpLabel m_icon; CEdit m_label; public : bool CreateTreeItem( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y, const ENUM_TYPE_TREE_ITEM type, const int list_index, const int node_level, const string item_text, const bool item_state); private : bool CreateArea( void ); bool CreateArrow( void ); bool CreateIcon( void ); bool CreateLabel( void ); };

必须向公有方法CTreeItem::CreateTreeItem()中传入项目相对于列表中其它项目的位置参数值，它们中的一些将用于构造元件中图形对象的名称。类中的相关栏位初始化时使用的数值是来自创建元件对象的私有方法中传入的参数值。

主要特性在下面列出，



项目的类型 可以从两个选项中选择: (1) 简单项 (TI_SIMPLE)，是终节点，不包含其它项, 或者 (2) 含有其它项的项目 (TI_HAS_ITEMS)。所以，要在Enums.mqh文件中加入ENUM_TYPE_TREE_ITEM枚举:

enum ENUM_TYPE_TREE_ITEM { TI_SIMPLE = 0 , TI_HAS_ITEMS = 1 };

列表中的总索引。

节点级别 (编号)。

显示的文字 (描述)。

项目的状态。

请注意箭头的偏移是如何计算的 (在项目中含有局部列表的标记)。最终，树形视图中的每个节点都会根据计算的数值进行移动。

class CTreeItem : public CElement { private : int m_arrow_x_offset; ENUM_TYPE_TREE_ITEM m_item_type; int m_list_index; int m_node_level; string m_item_text; bool m_item_state; }; bool CTreeItem::CreateTreeItem( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y, const ENUM_TYPE_TREE_ITEM type, const int list_index, const int node_level, const string item_text, const bool item_state) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 在创建列表项目之前，我们需要发送" "表单指针用于 CTreeItem::WindowPointer(CWindow &object)" ) 类方法; return ( false ); } m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =x; m_y =y; m_item_type =type; m_list_index =list_index; m_node_level =node_level; m_item_text =item_text; m_item_state =item_state; m_arrow_x_offset =(m_node_level> 0 )? ( 12 *m_node_level)+ 5 : 5 ; CElement::XGap(CElement::X()-m_wnd.X()); CElement::YGap(CElement::Y()-m_wnd.Y()); if (!CreateArea()) return ( false ); if (!CreateArrow()) return ( false ); if (!CreateIcon()) return ( false ); if (!CreateLabel()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

以下的组成部分将用于构建元件对象的名称 (参见以下代码):

程序名称

元件索引

属于元件的标记 («treeitem»)

属于元件部分的标记

树形项目的总索引

元件的ID

我们将以创建对象的私有方法 CTreeItem::CreateArrow() 为例，开发库中有默认的用于下拉列表的图标，您可以从文章末尾的附件中下载它们。如有必要，它们可以在创建元件之前重新设置。

对象相对元件左边的偏移是使用m_node_level参数(节点级别)计算的，在创建元件的主方法中创建元件对象之前进行。如果这是一个简单项目类型 (TI_SIMPLE), 程序就退出此方法，请注意，对象的坐标必须保存，用于检查项目的类型 (在可能退出方法之前), 因为它们将会用于计算随后创建的元件对象。在创建项目标签的CTreeItem::CreateIcon()方法中采用的也是同样的原则，

在创建之后，对象会具有状态，然后通过 item_state 值发给住方法，而它可以用于控制在树形视图创建之后有哪些项目应该展开。

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_black.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_white.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_rotate_black.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_rotate_white.bmp" bool CTreeItem::CreateArrow( void ) { int x =CElement::X()+ m_arrow_x_offset ; int y =CElement::Y()+ 2 ; m_arrow.X(x); m_arrow.Y(y); if (m_item_type!=TI_HAS_ITEMS) return ( true ); string name=CElement::ProgramName()+ "_" +( string )CElement::Index()+ "_treeitem_arrow_" +( string )m_list_index+ "__" +( string )CElement::Id(); if (m_item_arrow_file_on== "" ) m_item_arrow_file_on= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_rotate_black.bmp" ; if (m_item_arrow_file_off== "" ) m_item_arrow_file_off= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_black.bmp" ; if (m_item_arrow_selected_file_on== "" ) m_item_arrow_selected_file_on= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_rotate_white.bmp" ; if (m_item_arrow_selected_file_off== "" ) m_item_arrow_selected_file_off= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_white.bmp" ; if (!m_arrow.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_arrow.BmpFileOn( "::" +m_item_arrow_file_on); m_arrow.BmpFileOff( "::" +m_item_arrow_file_off); m_arrow.State(m_item_state); m_arrow.Corner(m_corner); m_arrow.GetInteger( OBJPROP_ANCHOR ,m_anchor); m_arrow.Selectable( false ); m_arrow.Z_Order(m_arrow_zorder); m_arrow.Tooltip( "

" ); m_arrow.XGap(x-m_wnd.X()); m_arrow.YGap(y-m_wnd.Y()); CElement::AddToArray(m_arrow); return ( true ); }

我们还将需要方法用于管理树形视图在创建之后的大小(宽度)和颜色，树形视图的设置与其级别列表部分分开实现，这可以使用在属性视图右侧显示选中项目的内容的模式，换句话说，可以在这个区域中显示树形视图列表中选中项目中所包含的项目的列表。当您在这些区域的边缘移动鼠标时，还可以按住鼠标左键，(同时)改变树形视图区域和内容列表区域的宽度。

当改变这些区域的大小时，(1) 内容列表项目的对象坐标X 和 (2) 两个列表中项目对象的宽度都会更新。所以，我们在这里使用CEdit对象, 而不是CLabel类型来显示项目的文字。如果您使用CLabel类型的对象，那么当您改变列表区域的大小时，您可能遇到问题，文字标签可能会超出表单(窗口)的边界。

为了更新X坐标, 我们写下CTreeItem::UpdateX()方法，为了设置X坐标, 也可以使用这个方法，在这种情况下，所有的计算都在树形视图类内部进行，我们晚点会处理这件事。

class CTreeItem : public CElement { public : void UpdateX( const int x); }; void CTreeItem::UpdateX( const int x) { CElement::X(x); CElement::XGap(CElement::X()-m_wnd.X()); m_area.X_Distance(CElement::X()); m_area.XGap(CElement::X()-m_wnd.X()); int l_x=CElement::X()+m_arrow_x_offset; m_arrow.X(l_x); m_arrow.X_Distance(l_x); m_arrow.XGap(l_x-m_wnd.X()); l_x=m_arrow.X()+ 17 ; m_icon.X(l_x); m_icon.X_Distance(l_x); m_icon.XGap(l_x-m_wnd.X()); l_x=(m_icon_file== "" )? m_icon.X() : m_icon.X()+m_label_x_gap; m_label.X(l_x); m_label.X_Distance(l_x); m_label.XGap(l_x-m_wnd.X()); }

如需修改列表项目的宽度，应该使用CTreeItem::UpdateWidth()方法:

class CTreeItem : public CElement { public : void UpdateWidth( const int width); }; void CTreeItem::UpdateWidth( const int width) { CElement::XSize(width); m_area.XSize(width); m_area.X_Size(width); int w=CElement::X2()-m_label.X()- 1 ; m_label.XSize(w); m_label.X_Size(w); }

除了更新X坐标和项目的宽度, 还需要一个更新Y坐标的方法。在两种列表的实现中假定，当实现CTreeView元件时，列表中的所有项目都是立刻创建好的，只是它们显示的数量不同，这与之前系列文章中讨论过的 CListView, CLabelsTable 和 CTable 类型不同。当项目不应该显示在列表区域的时候，会把它们隐藏起来。当上下滚动列表或者收起/展开局部列表项目时，只会处理项目是否可见，而不是通常情况下更新对象的几个参数。当需要隐藏某个时刻不要显示的项目时，Y坐标在显示的时候也要更新。为此，我们需要写下CTreeItem::UpdateY()方法, 以下就是方法的代码。

class CTreeItem : public CElement { public : void UpdateY( const int y); }; void CTreeItem::UpdateY( const int y) { CElement::Y(y); CElement::YGap(CElement::Y()-m_wnd.Y()); m_area.Y_Distance(CElement::Y()); m_area.YGap(CElement::Y()-m_wnd.Y()); int l_y=CElement::Y()+ 2 ; m_arrow.Y(l_y); m_arrow.Y_Distance(l_y); m_arrow.YGap(l_y-m_wnd.Y()); l_y=CElement::Y()+ 2 ; m_icon.Y(l_y); m_icon.Y_Distance(l_y); m_icon.YGap(l_y-m_wnd.Y()); l_y=CElement::Y()+m_label_y_gap; m_label.Y(l_y); m_label.Y_Distance(l_y); m_label.YGap(l_y-m_wnd.Y()); }

项目颜色的管理将在树形视图类(CTreeView)中进行, 并且需要以下方法:

根据指示的状态改变项目的颜色;

当鼠标掠过时改变对象的颜色。

这些方法的代码如下所示:

class CTreeItem : public CElement { public : void HighlightItemState( const bool state); void ChangeObjectsColor( void ); }; void CTreeItem::HighlightItemState( const bool state) { m_area.BackColor((state)? m_item_back_color_selected : m_item_back_color); m_label.BackColor((state)? m_item_back_color_selected : m_item_back_color); m_label.BorderColor((state)? m_item_back_color_selected : m_item_back_color); m_label.Color((state)? m_item_text_color_selected : m_item_text_color); m_arrow.BmpFileOn((state)? "::" +m_item_arrow_selected_file_on : "::" +m_item_arrow_file_on); m_arrow.BmpFileOff((state)? "::" +m_item_arrow_selected_file_off : "::" +m_item_arrow_file_off); } void CTreeItem::ChangeObjectsColor( void ) { if (CElement::MouseFocus()) { m_area.BackColor(m_item_back_color_hover); m_label.BackColor(m_item_back_color_hover); m_label.BorderColor(m_item_back_color_hover); m_label.Color(m_item_text_color_hover); } else { m_area.BackColor(m_item_back_color); m_label.BackColor(m_item_back_color); m_label.BorderColor(m_item_back_color); m_label.Color(m_item_text_color); } }

另外，我们还将探讨用于在图形界面中创建鼠标光标指针的类。





用于创建鼠标指针的 CPointer 类

树形视图元件包含两个区域，左边的区域是一个分级列表，在右边显示的是树形视图中突出显示的项目的内容。以下将提供更加详细的内容，我们现在集中精力于改变这些区域的大小(宽度)，就像在Windows资源管理器(Windows Explorer)中一样。当鼠标光标掠过树形视图和内容区域的边界时，指针的形状会变成双向的箭头。让我们在开发库中创建CPointer类，它具有管理鼠标光标指针的功能，在当前版本的终端中，不能使用MQL替换鼠标的系统光标，但是我们可以使用用户图标，使图形界面对用户更加友好。

CPointer类和库中的其他元件一样，也将继承于CElement类，您可以只在需要用到的时候包含哪些元件，不需要在表单中包含指针类，因为这种类型的对象和其它没有关联，在元件的基类中不需要它，只是由控件类来决定是否需要在类中包含它。

在开发库的文件所在目录中，我们创建Pointer.mqh文件，其中含有CPointer类，为了创建指针，我们使用的对象类型是CBmpLabel。CBmpLabel类位于Objects.mqh文件中，它的内容在系列文章的第一部分已经看过。

#include "Element.mqh" class CPointer : public CElement { private : CBmpLabel m_pointer_bmp; /--- public : CPointer( void ); ~CPointer( void ); public : virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); }; CPointer::CPointer( void ) { } CPointer::~CPointer( void ) { }

在当前版本的开发库中，我们可以设置四种类型的鼠标光标指针。为了方便使用，我们在Enums.mqh文件中加上ENUM_MOUSE_POINTER枚举(参见以下的代码). 除了四种预先设定的类型，我们还可以选择自定义类型(MP_CUSTOM)。

enum ENUM_MOUSE_POINTER { MP_CUSTOM = 0 , MP_X_RESIZE = 1 , MP_Y_RESIZE = 2 , MP_XY1_RESIZE = 3 , MP_XY2_RESIZE = 4 };

对以上列表的描述:

MP_CUSTOM — 自定义类型；

— 自定义类型； MP_X_RESIZE — 可修改水平方向的大小；

— 可修改水平方向的大小； MP_Y_RESIZE — 可修改垂直方向大小；

— 可修改垂直方向大小； MP_XY1_RESIZE — 可在角 1 上修改大小；

— 可在角 上修改大小； MP_XY2_RESIZE — 可在角2上修改大小.

在创建鼠标光标之前，只要设置它的类型，就会从元件的资源中选择预先设置好的图形对象作为对应的图标。这些图标的档案可以下载到您的电脑上，请在本文末尾的附件中查找它们。

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_resize.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_resize_blue.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_resize.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_resize_blue.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_resize.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_resize_blue.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_resize.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_resize_blue.bmp"

如果您想使用您自己的图标设置指针，就从ENUM_MOUSE_POINTER枚举中选择MP_CUSTOM类型，并使用CPointer::FileOn() 和 CPointer::FileOff() 方法来指定图标的路径。

class CPointer : public CElement { private : string m_file_on; string m_file_off; ENUM_MOUSE_POINTER m_type; public : void FileOn( const string file_path) { m_file_on=file_path; } void FileOff( const string file_path) { m_file_off=file_path; } ENUM_MOUSE_POINTER Type( void ) const { return (m_type); } void Type(ENUM_MOUSE_POINTER type) { m_type=type; } };

另外，这里还需要更新坐标以及返回/设置指针状态的方法:

class CPointer : public CElement { public : bool State( void ) const { return (m_pointer_bmp.State()); } void State( const bool state) { m_pointer_bmp.State(state); } void UpdateX( const int x) { m_pointer_bmp.X_Distance(x); } void UpdateY( const int y) { m_pointer_bmp.Y_Distance(y); } };

指针类的构造函数以MP_X_RESIZE类型为默认值:

CPointer::CPointer( void ) : m_file_on( "" ), m_file_off( "" ), m_type(MP_X_RESIZE) { }

我们需要一个方法，在创建指针之前，根据设置的类型设置元件的图标，我们将会写一个CPointer::SetPointerBmp()方法完成这个目标。如果选择了用户自定义类型(MP_CUSTOM), 而没有指明图标的路径，就会在记录中显示相关的信息。

class CPointer : public CElement { private : void SetPointerBmp( void ); }; void CPointer::SetPointerBmp( void ) { switch (m_type) { case MP_X_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_resize_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_resize.bmp" ; break ; case MP_Y_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_resize_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_resize.bmp" ; break ; case MP_XY1_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_resize_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_resize.bmp" ; break ; case MP_XY2_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_resize_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_resize.bmp" ; break ; } if (m_file_on== "" || m_file_off== "" ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > 应该为光标指针设置两个图标!" ); }

我们还需要一个公有方法CPointer::CreatePointer()来创建一个元件，它的代码在下面展示。元件的索引将会参与构建图形对象的名称，它的值是在CPointer类的构造函数中设置的，默认值为0。还需要可以在一个元件中创建多个CPointer类型的对象，并把它们与元件相关联以完成各种任务。

class CPointer : public CElement { public : bool CreatePointer( const long chart_id, const int subwin); }; bool CPointer::CreatePointer( const long chart_id, const int subwin) { string name=CElement::ProgramName()+ "_pointer_bmp_" +( string ) CElement::Index() + "__" +( string )CElement::Id(); SetPointerBmp(); if (!m_pointer_bmp.Create(m_chart_id,name,m_subwin, 0 , 0 )) return ( false ); m_pointer_bmp.BmpFileOn( "::" +m_file_on); m_pointer_bmp.BmpFileOff( "::" +m_file_off); m_pointer_bmp.Corner(m_corner); m_pointer_bmp.Selectable( false ); m_pointer_bmp.Z_Order( 0 ); m_pointer_bmp.Tooltip( "

" ); m_pointer_bmp.Timeframes( OBJ_NO_PERIODS ); return ( true ); }

现在我们已经有了用于创建树形视图的所有元件，我们可以继续在创建它之前学习更多CTreeView类的内容。

用于创建树形视图的 CTreeView 类的开发

我们创建TreeView.mqh文件，其中含有CTreeView类和它的标准方法，就和所有库的元件一样，并且在WndContainer.mqh文件中包含它:

#include "TreeView.mqh"

让我们列出树形视图包含的组成元件：

树形视图的背景 树形视图的项目列表 树形视图的垂直滚动条 内容列表的背景 内容项目的列表 内容列表的水平滚动条 用于追踪树形视图区域和内容区域宽度变化的鼠标光标指针











图 4. 树形视图的组成部分

在创建之后鼠标光标箭头的图标会被隐藏，只有当鼠标光标在列表连接区域的边界上掠过时才会出现。

为了创建树形视图元件，将会需要7个私有(private)方法和1个公有(public)方法:

class CTreeView : public CElement { private : CRectLabel m_area; CRectLabel m_content_area; CTreeItem m_items[]; CTreeItem m_content_items[]; CScrollV m_scrollv; CScrollV m_content_scrollv; CPointer m_x_resize; public : bool CreateTreeView( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateContentArea( void ); bool CreateItems( void ); bool CreateScrollV( void ); bool CreateContentItems( void ); bool CreateContentScrollV( void ); bool CreateXResizePointer( void ); };

作为示例，我们将只提供其中一个方法的代码 – 用于创建鼠标光标指针的CTreeView::CreateXResizePointer() 方法 (参加下方代码)。我们需要注意以下的细节:

如果以下条件之一是正确的，光标指针就不会被创建:

修改列表宽度的模式被禁用；



启用了页面项目模式；

指针的偏移将会根据鼠标的系统光标来计算(此元件类型没有与窗口相关联，和其它元件不同)。

如果元件需要多个指针，它们中的每一个都需要自己的元件索引集。因为当前版本的树形视图将只会使用1个光标指针，这个属性在这里可以跳过，因为它在指针的构造函数中默认被初始化为 0 。

。 需要指明指针相关联的元件的ID,这是因为需要在使用光标指针时避免不同元件中图形对象名称的冲突。

bool CTreeView::CreateXResizePointer( void ) { if (!m_resize_content_area_mode || m_tab_items_mode) return ( true ); m_x_resize.XGap( 12 ); m_x_resize.YGap( 9 ); m_x_resize.Id(CElement::Id()); m_x_resize.Type(MP_X_RESIZE); if (!m_x_resize.CreatePointer(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); return ( true ); }

在描述CTreeView类的其他方法之前，让我们看一下树形视图元件需要哪些功能。我们是为了创建这个元件而实现这个类，所以我们最终可以针对各种目标创建分等级的列表。

比如，您应该记住一些特性，在未来开发文件导航器的时候在类中使用。请注意在Windows 资源管理器中的文件导航是如何工作的，如果树形视图显示在窗口的左边 (在Windows 7中它被称为"导航面板"), 您将只能看到文件夹，而没有文件，所有的文件都显示在Windows资源管理器的内容区域 (参见下方的屏幕截图)。





图 5. Windows 7 中的文件导航器。树形视图在左侧，内容区域在右侧。

然而，在树形视图中，除了文件夹之外还经常需要显示文件。例如，您可以设置，当在树形视图中选择一个文件时，它的内容会在右侧区域中显示，所以，如果CTreeView类型的元件类用于创建文件导航器，库的用户应该可以选择两种模式，在树形视图中: (1) 显示文件夹和文件 或者 (2) 只显示文件夹。因此，我们将会把ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE枚举加到 Enums.mqh 文件中(参见以下代码)。

enum ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE { FN_ALL = 0 , FN_ONLY_FOLDERS = 1 };

并不是一直需要在内容区域中显示项目的内容，所以我们需要有一个选项来禁用它。比如，把树形视图用在可以连接一组控件元件的页面中，就像文章图形界面 VII: 页面控件 (第二章)中那样，可能会很有用。

另外，我们还会提供额外的模式用于更加明确地设置树形视图元件。以下是当前版本模式的完整列表。

文件导航器模式

当鼠标光标掠过时的突出显示模式

在内容区域中显示项目内容的模式

修改内容与区宽度的模式

页面项目的模式

为了设置元件模式，在创建之前我们应当应用以下列表中提供的模式:

class CTreeView : public CElement { private : ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE m_file_navigator_mode; bool m_lights_hover; bool m_show_item_content; bool m_resize_list_area_mode; bool m_tab_items_mode; public : void NavigatorMode( const ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE mode) { m_file_navigator_mode=mode; } void LightsHover( const bool state) { m_lights_hover=state; } void ShowItemContent( const bool state) { m_show_item_content=state; } void ResizeListAreaMode( const bool state) { m_resize_list_area_mode=state; } void TabItemsMode( const bool state) { m_tab_items_mode=state; } };

以下列表包含了可以用于设置元件外观的属性。

树形视图区域的宽度

背景颜色

背景边框的颜色

内容区域的宽度

列表中项目的高度

不同状态下背景的颜色

不同状态下项目文字的颜色

指示项目内容的图标 (默认图标是指向右方的箭头)



class CTreeView : public CElement { private : int m_treeview_area_width; color m_area_color; color m_area_border_color; int m_content_area_width; int m_item_y_size; color m_item_back_color_hover; color m_item_back_color_selected; color m_item_text_color; color m_item_text_color_hover; color m_item_text_color_selected; string m_item_arrow_file_on; string m_item_arrow_file_off; string m_item_arrow_selected_file_on; string m_item_arrow_selected_file_off; public : void ItemYSize( const int y_size) { m_item_y_size=y_size; } void TreeViewAreaWidth( const int x_size) { m_treeview_area_width=x_size; } void ContentAreaWidth( const int x_size) { m_content_area_width=x_size; } void AreaBackColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void ItemBackColorHover( const color clr) { m_item_back_color_hover=clr; } void ItemBackColorSelected( const color clr) { m_item_back_color_selected=clr; } void ItemTextColor( const color clr) { m_item_text_color=clr; } void ItemTextColorHover( const color clr) { m_item_text_color_hover=clr; } void ItemTextColorSelected( const color clr) { m_item_text_color_selected=clr; } void ItemArrowFileOn( const string file_path) { m_item_arrow_file_on=file_path; } void ItemArrowFileOff( const string file_path) { m_item_arrow_file_off=file_path; } void ItemArrowSelectedFileOn( const string file_path) { m_item_arrow_selected_file_on=file_path; } void ItemArrowSelectedFileOff( const string file_path) { m_item_arrow_selected_file_off=file_path; } };

我们将需要在树形视图和内容区域列表中需要突出显示项目的索引，并且加以保存。在创建树形视图之前使用CTreeView::SelectedItemIndex()方法, 我们可以选择在创建之后需要被突出显示的项目。

class CTreeView : public CElement { private : int m_selected_item_index; int m_selected_content_item_index; public : void SelectedItemIndex( const int index) { m_selected_item_index=index; } int SelectedItemIndex( void ) const { return (m_selected_item_index); } };

构建元件列表的参数

在创建CTreeView类型的元件之前，首先，我们需要创建一个树形视图。我们将需要一个方法来把一定参数的项目加到列表中，它们将用于帮助程序在使用树形视图的过程中按顺序安排项目，缺少一些参数的话，就无法得到分级的顺序，以下展示了这些参数的完整列表。

在列表中的总的索引



所有的树形视图项目在循环中按顺序设置，并且为每个项目设置当前的迭代索引。当使用元件时，不论当前时刻用户如何扩展树形视图，每个项目的总列表索引都会一直保持不变， 例如，对于项目A, B, C, D, E 和 F，它们对应的总列表索引将是0, 1, 2, 3, 4 和 5 。举例来说，B点和C点在A项中, 而项目E在项目D中。为了演示的目的，以下显示了树形视图状态的两个选项。左边的图片 (1) 是一个扩展过的索引为连续顺序的列表。右边的图片 (2) 显示了在项目的列表中，A 和 D 包含了 B, C 和 E 项目, 它们被收起来了，而它们在树形视图的构建和初始化时赋予的索引已经保存好了。

图 6. 左边 1) – 完全展开的列表. 右边 2) – 收起来的列表.

之前节点列表的总索引



例如，在路由目录的项目中没有前一节点，所以它们的参数值为-1，如果项目有内容(局部项目列表), 那么在设置时会给所有的元件设置总的索引。 以下的示意图显示，根目录的A, D 和 H项目的赋值为-1，而B点和C点的总索引[0]，为前一节点A, 而对于E点, F点和G点 – 总索引[3]，前一节点是D。





图 7. 一个节点的所有子元件都有一个列表赋予的总索引。

项目的描述(项目中显示的文字)



例如，它可能是文件夹和文件的名称(如果创建的是文件导航器)或者种类或者子类的名称，某些元件组的名称(如果创建了"页面"元件)。





节点等级的编号



从0开始计数，也就是说，根目录的点的数值为0。而且，在增加嵌套等级时，嵌套项目的值会增加1个单位，为了更好地理解，请参照下方的图片。项目的列中在水平尺度上有它们级别的编号。A, D 和 J 节点的级别数值为0。项目B, C, E, I 和 K 的数值为 1, 而项目 F, G 和 H – 数值为 2。





图 8. 节点编号与嵌套级别相关联。





局部索引



如果项目有内容(局部元件列表), 则这个列表会拥有从0开始的自定义ID，局部列表索引在下面的概要图中以蓝色数字显示。





图 9. 局部列表的索引。





前一节点的局部索引



这里使用的是与前一节点总索引相同的原则，在根目录的项目没有前一节点，所以这个参数的值等于-1，有前一节点的项目有其局部索引，在下图中前一节点的局部索引使用红色做了标记。





图 10. 前一节点的局部索引。





项目的数量(节点局部列表的数组大小)。

在CTreeItem类中项目类型(来自ENUM_TYPE_TREE_ITEM枚举)的赋值依赖于这个值。以下的概要图中有一些项目，其中都含有局部列表，以数字形式提供，它显示了，项目A, D, E 和 J 有内容(对应着2, 2, 3 和 1), 在点B, C, F, G, H, I 和 K 是空的 (0)。





图 11. 节点的局部列表中元件的数量。

项目的状态。

对于局部列表(内容), 它可能是收起的/展开的。可以允许指示在树形视图创建之后，有哪些应该是展开的。 在示例中，所有用于定义树形视图中项目的关键参数现在都显示在单独的总结表格中(参见以下的图片示例)。为了更直接的解释，所有参数的值都以不同的颜色做了标记。





图 12. 树形视图中定义项目的关键(重要)参数总结表格。

当开发用于创建文件导航器的类时，所有这些参数必须通过读取终端中文件目录的等级结构而自动计算。这将在第8部分的下一章中详细展示，但是为了在树形视图类(CTreeView)中适应文件导航器的创建，其中有些方面已经讲到了，比如，除了节点局部列表的项目数量之外，当创建文件导航器时，必须指出多少个项目是文件夹。另外，每个项目都需要参数用来定义它是否是一个文件夹。在文件导航器的上下文中，项目没有局部列表并不能说明它是一个文件，

但是当创建一个简单树形视图时，它的结构需要独立构建。在任何情况下，这两种情况下都可以用CTreeView::AddItem()方法，它可以在树形视图列表中增加一个项目，指定传入的参数。以下代码展示了这个方法的代码以及保存所有项目参数的数组列表，请注意，可以为每个项目设置唯一的图标。

class CTreeView : public CElement { private : int m_t_list_index[]; int m_t_prev_node_list_index[]; string m_t_item_text[]; string m_t_path_bmp[]; int m_t_item_index[]; int m_t_node_level[]; int m_t_prev_node_item_index[]; int m_t_items_total[]; int m_t_folders_total[]; bool m_t_item_state[]; bool m_t_is_folder[]; public : void AddItem( const int list_index, const int list_id, const string item_name, const string path_bmp , const int item_index, const int node_number, const int item_number, const int items_total, const int folders_total, const bool item_state, const bool is_folder= true ); }; void CTreeView::AddItem( const int list_index, const int prev_node_list_index, const string item_text, const string path_bmp , const int item_index, const int node_level, const int prev_node_item_index, const int items_total, const int folders_total, const bool item_state, const bool is_folder) { int array_size =:: ArraySize (m_items); m_items_total =array_size+ 1 ; :: ArrayResize (m_items,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_list_index,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_prev_node_list_index,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_item_text,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_path_bmp,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_item_index,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_node_level,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_prev_node_item_index,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_items_total,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_folders_total,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_item_state,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_is_folder,m_items_total); m_t_list_index[array_size] =list_index; m_t_prev_node_list_index[array_size] =prev_node_list_index; m_t_item_text[array_size] =item_text; m_t_path_bmp[array_size] =path_bmp; m_t_item_index[array_size] =item_index; m_t_node_level[array_size] =node_level; m_t_prev_node_item_index[array_size] =prev_node_item_index; m_t_items_total[array_size] =items_total; m_t_folders_total[array_size] =folders_total; m_t_item_state[array_size] =item_state; m_t_is_folder[array_size] =is_folder; }

在创建一个元件之前，可以设置它的参数，并指定树形区域和内容区域的初始宽度。在默认情况下，类中内容区域宽度栏位的数值是使用WRONG_VALUE初始化的(参见下方代码)，这就是说，如果内容区域的宽度没有设置，那么有三个元件组件将不会创建: (1) 内容区域的背景, (2) 此区域的项目数组 以及 (3) 此区域中列表的滚动条。h即使在参数中使用了"在树形视图中显示所选项目的内容"模式，也不会创建。所以，您可以通过保留背景而禁止列表显示，但是，反过来就是不行的。

CTreeView::CTreeView( void ) : m_treeview_area_width( 180 ), m_content_area_width( WRONG_VALUE ), m_item_y_size( 20 ), m_visible_items_total( 13 ), m_tab_items_mode( false ), m_lights_hover( false ), m_show_item_content( true ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_zorder= 0 ; }

内容区域的项目列表将需要一个独立的动态数组列表，它不会有树形视图那么大，因为它不需要遵从级别的顺序。为了创建这样的列表，只需要3个参数。

内容区域列表的总索引

树形视图的总索引

项目描述(显示的文字)

class CTreeView : public CElement { private : int m_c_list_index[]; int m_c_tree_list_index[]; string m_c_item_text[]; };

设置这些数组的大小以及初始化过程是在创建内容列表的方法中进行的 - CTreeView::CreateContentItems()。除了那些属于根目录的项目，所有其它项目都将加到数组中, 因为根节点之上没有可能在树形视图中选择的节点。在此，在方法的开始，您可以看到会进行设置模式的检查，内容区域的创建会依赖它。

bool CTreeView::CreateContentItems( void ) { if (!m_show_item_content || m_content_area_width< 0 ) return ( true ); int x =m_content_area.X()+ 1 ; int y =CElement::Y()+ 1 ; int w =m_content_area.X2()-x- 1 ; int c= 0 ; int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_t_node_level[i]< 1 ) continue ; int new_size=c+ 1 ; :: ArrayResize (m_content_items,new_size); :: ArrayResize (m_c_item_text,new_size); :: ArrayResize (m_c_tree_list_index,new_size); :: ArrayResize (m_c_list_index,new_size); y=(c> 0 )? y+m_item_y_size- 1 : y; m_content_items[c].WindowPointer(m_wnd); m_content_items[c].Index( 1 ); m_content_items[c].Id(CElement::Id()); m_content_items[c].XSize(w); m_content_items[c].YSize(m_item_y_size); m_content_items[c].IconFile(m_t_path_bmp[i]); m_content_items[c].ItemBackColor(m_area_color); m_content_items[c].ItemBackColorHover(m_item_back_color_hover); m_content_items[c].ItemBackColorSelected(m_item_back_color_selected); m_content_items[c].ItemTextColor(m_item_text_color); m_content_items[c].ItemTextColorHover(m_item_text_color_hover); m_content_items[c].ItemTextColorSelected(m_item_text_color_selected); m_content_items[c].X(x); m_content_items[c].Y(y); m_content_items[c].XGap(x-m_wnd.X()); m_content_items[c].YGap(y-m_wnd.Y()); if (!m_content_items[c].CreateTreeItem(m_chart_id,m_subwin,x,y,TI_SIMPLE,c, 0 ,m_t_item_text[i], false )) return ( false ); m_content_items[c].Hide(); m_content_items[c].IsDropdown( true ); m_c_list_index[c] =c; m_c_tree_list_index[c] =m_t_list_index[i]; m_c_item_text[c] =m_t_item_text[i]; c++; } m_content_items_total=:: ArraySize (m_content_items); return ( true ); }

树形视图的动态数组和我们已经探讨过的内容区域的列表是用于保存完整列表的，但是因为并不是所有的项目同时都会显示出来，需要在与树形视图交互时经常性地重建另外两组动态数组，还要考虑到含有局部列表的节点的当前状态，可能是收起的或是展开的。让我们看一下另外一个详细的实例，

例如，我们有一个树形视图，它含有11项:

图 13. 包含11个项目的树形视图模型。

因为项目A, D 和 J 是在根目录列表中，它们不会进入内容区域的项目完整列表中。下图(1)显示了在左边所有树形视图项目的列表，用于保存这个列表参数的动态数组，它们的名称中包含了‘t’ 的前缀(单词‘tree(树形)’的缩写)。右侧的图片显示了 (2) 内容区域中项目的列表，用于保存这个列表参数的动态数组，它们的名称中包含了‘c’ 的前缀 (单词‘content(内容)’的缩写)。

图 14. 两个组的完整列表。

在实例中，位于项目 A, D, E 和 J 的局部列表，在下图中它们用蓝色标记。

图 15. 包含局部列表的项目(使用蓝色标记)。

每一次选中了树形视图中含有内容的项目时，会在内容区域重新构建一个列表，例如，当选择A, 就会在内容区域构成由项目B 和 C组成的列表 (图片上的选项1)，如果选择了D, 就会构成由项目E 和I组成的列表 (图片上的选项2).

图 16. 构建内容区域列表的示例。

在收起和展开项目的局部节点列表时，会在树形视图中重新构建显示项目的列表，这是显而易见的。收起的列表项目会不被显示，并且不会包含在用于保存树形视图中显示的项目数组中，

为了做到以上这些，您将需要在树形视图中有一个用于显示项目列表的数组，它会保存树形视图中的通用索引，还有用于内容列表的3个数组，它们将保存(1)内容列表的通用索引, (2) 树形列表的通用索引 以及 (3) 项目的描述(显示的文字):

class CTreeView : public CElement { private : int m_td_list_index[]; int m_cd_list_index[]; int m_cd_tree_list_index[]; string m_cd_item_text[]; };

以下我们将探讨用于构建和管理以上提到列表的算法的方法。





管理元件列表的方法

在所有的参数都发送到CTreeView 类以及元件创建之后，我们需要构建和更新需要显示的项目，为了减少主方法的代码，我们创建出额外的私有栏位和方法用于相关的处理。我们将需要节点的最小和最大等级值和树形视图中根目录项目的数量。

class CTreeView : public CElement { private : int m_min_node_level; int m_max_node_level; int m_root_items_total; private : void SetNodeLevelBoundaries( void ); void SetRootItemsTotal( void ); }; void CTreeView::SetNodeLevelBoundaries( void ) { m_min_node_level =m_t_node_level[:: ArrayMinimum (m_t_node_level)]; m_max_node_level =m_t_node_level[:: ArrayMaximum (m_t_node_level)]; } void CTreeView::SetRootItemsTotal( void ) { int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_t_node_level[i]==m_min_node_level) m_root_items_total++; } }

我们之前已经讨论了用于构建显示项目列表的数组，我们将会须要CTreeView::AddDisplayedTreeItem() 方法来填充这些树形视图的数组，为了把项目加到列表中，列表的总索引必须传给这个方法。

class CTreeView : public CElement { private : void AddDisplayedTreeItem( const int list_index); }; void CTreeView::AddDisplayedTreeItem( const int list_index) { int array_size=:: ArraySize (m_td_list_index); :: ArrayResize (m_td_list_index,array_size+ 1 ); m_td_list_index[array_size]=list_index; }

在构建完数组之后，项目应当被保存，而元件需要重绘以显示最新的变化，为此，我们将创建另一个辅助方法 - CTreeView::RedrawTreeList()。在方法的开始，元件会被隐藏，然后 (1) 计算第一个点的Y坐标, (2) 修正滚动条的大小 并且 (3)考虑滚动条是否存在而计算项目的宽度，然后再在循环中的每一次迭代中计算每个项目的Y坐标并更新它的属性，在循环结束之后，元件会再次显示。

class CTreeView : public CElement { private : void RedrawTreeList( void ); }; void CTreeView::RedrawTreeList( void ) { Hide(); int y=CElement::Y()+ 1 ; m_items_total=:: ArraySize (m_td_list_index); m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total); int w=(m_items_total>m_visible_items_total) ? CElement::XSize()-m_scrollv.ScrollWidth() : CElement::XSize()- 2 ; for ( int i= 0 ; i<m_items_total; i++) { y=(i> 0 )? y+m_item_y_size- 1 : y; int li=m_td_list_index[i]; m_items[li].UpdateY(y); m_items[li].UpdateWidth(w); } Show(); }

以上所列出的栏位和方法将在CTreeView::UpdateTreeViewList()方法中调用，在这个方法中树形视图会被构建和更新 (参见下方代码)，让我们仔细研究这个方法

这里将需要四个局部动态数组，它们将用于在构建列表的过程中控制项目的顺序。其中有以下的数组用于:

之前节点列表的通用索引；

项目的局部索引；

节点的项目数量；

节点中文件夹的数量。

数组的初始大小是比树形视图的最大节点数多两个，需要这样才能在下个元件数组中保存当前项目(在循环中)的数值，并且前一项目的数值会根据当前循环的索引在下次迭代中作检查。数组最初是使用-1来进行初始化的。请注意，每次程序进入此方法时，在创建树形视图时需要的数组缓冲区 m_td_list_index[]都会被释放, 而数组的大小会设为0。我们将需要另外一个项目计数器(ii)和一个变量(end_list)来设置根目录中最后一个项目的标志。

在声明了所有的局部数组和变量后，CTreeView::UpdateTreeViewList() 方法的主循环就开始运行，它会一直工作，直到:

节点计数器( nl )超出设置的最大值；

)超出设置的最大值； 我们没有到达根目录的最后项目(在检查过插入的所有项目之后)；

用于没有删除这个程序。

这是一个双循环，在第一级计算树形视图的节点，当前节点局部列表中的所有项目在第二级中进行检查。在第二个循环的开始，先要检查文件导航器模式，看树形视图是否用于此目的。如果启用了"在树形视图中只显示文件夹"的模式，如果当前项目是文件夹就需要作此检查，否则继续处理随后的项目。

如果符合了这些条件，之后会另外进行三项检查，程序会在以下三种情况下继续处理后面的项目：

如果节点不匹配；

项目的局部索引的顺序不符合要求；

如果我们不是在循环目录中，而前一节点列表的总索引不等于保存在内存中的索引。

在通过以上列出的三项检查之后，如果后面的项目超出了局部列表的大小，我们把项目的局部索引保存下来。

另外，如果发现项目有局部列表而且它当前是展开的，我们将在树形视图显示项目的数组中加入一项，在此，您应该把当前项目的数值保存到方法的局部数组中，唯一的例外是项目的局部索引，它应当被保存到当前节点的索引中(nl), 其他剩下参数的数值 — 保存到下个节点索引中 (n)。另外，局部项目索引的计数器要在这里清零，而用于处理下一个节点的当前(第二重)循环要在此停止。

如果转到下一个节点出现失败，表明它是一个没有列表的项目，或者列表当前是收起来的，在这种情况下，首先在树形视图的显示项目数组中加入一个点，然后，再增加项目的局部索引计数器，

如果我们现在是在根目录，并且已经达到了列表的最后一个项目，就表明列表已经成功构建，设置标志，而循环就结束了。如果我们还没有达到根目录的最后一个项目，如果设置了对应的模式，我们将或则当前节点的项目数量或者文件夹数量，如果这不是列表的最后一个项目，我们就转到下一个。如果我们已经达到了最后一个项目，我们就继续转到前一个节点，继续上次在列表中检查的项目，然后继续直到达到根目录的最后的项目。

在树形视图创建好以后，在方法的末尾元件会重绘。

class CTreeView : public CElement { private : void UpdateTreeViewList( void ); }; void CTreeView::UpdateTreeViewList( void ) { int l_prev_node_list_index[]; int l_item_index[]; int l_items_total[]; int l_folders_total[]; int begin_size=m_max_node_level+ 2 ; :: ArrayResize (l_prev_node_list_index,begin_size); :: ArrayResize (l_item_index,begin_size); :: ArrayResize (l_items_total,begin_size); :: ArrayResize (l_folders_total,begin_size); :: ArrayInitialize (l_prev_node_list_index,- 1 ); :: ArrayInitialize (l_item_index,- 1 ); :: ArrayInitialize (l_items_total,- 1 ); :: ArrayInitialize (l_folders_total,- 1 ); :: ArrayFree (m_td_list_index); int ii= 0 ; bool end_list= false ; int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int nl=m_min_node_level; nl<=m_max_node_level && !end_list ; nl++) { for ( int i= 0 ; i<items_total && !:: IsStopped (); i++) { if (m_file_navigator_mode==FN_ONLY_FOLDERS) { if (!m_t_is_folder[i]) continue ; } if (nl!=m_t_node_level[i] || m_t_item_index[i]<=l_item_index[nl]) continue ; if (nl>m_min_node_level && m_t_prev_node_list_index[i]!=l_prev_node_list_index[nl]) continue ; if (m_t_item_index[i]+ 1 >=l_items_total[nl]) ii=m_t_item_index[i]; if (m_t_item_state[i]) { AddDisplayedTreeItem(i); int n=nl+ 1 ; l_prev_node_list_index[n] =m_t_list_index[i]; l_item_index[nl] =m_t_item_index[i]; l_items_total[n] =m_t_items_total[i]; l_folders_total[n] =m_t_folders_total[i]; ii= 0 ; break ; } AddDisplayedTreeItem(i); ii++; if (nl==m_min_node_level && ii>=m_root_items_total) { end_list= true ; break ; } else if (nl>m_min_node_level) { int total=(m_file_navigator_mode==FN_ONLY_FOLDERS)? l_folders_total[nl]: l_items_total[nl]; if (ii<total) continue ; while ( true ) { l_prev_node_list_index[nl] =- 1 ; l_item_index[nl] =- 1 ; l_items_total[nl] =- 1 ; if (l_item_index[nl- 1 ]+ 1 >=l_items_total[nl- 1 ]) { if (nl- 1 ==m_min_node_level) break ; nl--; continue ; } break ; } nl=nl- 2 ; ii= 0 ; break ; } } } RedrawTreeList(); }

根据滚动条而移动列表将通过CTreeView::ShiftTreeList() 和 CTreeView::ShiftContentList() 方法进行，这些方法的主要逻辑基本是一样的，所以我们在例子中只提供它们之中一个的代码 (针对树形视图)。

在方法的开始，所有树形视图项目都要隐藏，然后根据滚动条在当前列表中的情况来计算项目的宽度，如果有滚动条，就要取得滚动条滑块的位置。然后，在循环中计算和更新每个项目的坐标和宽度，再使得项目可见。在方法的最后，如果需要显示滚动条，它必须被重绘并放置在列表上方。

class CTreeView : public CElement { private : void ShiftTreeList( void ); void ShiftContentList( void ); }; void CTreeView::ShiftTreeList( void ) { int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) m_items[i].Hide(); bool is_scroll=m_items_total>m_visible_items_total; int w=(is_scroll)? m_area.XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()- 1 : m_area.XSize()- 2 ; int v=(is_scroll)? m_scrollv.CurrentPos() : 0 ; m_scrollv.CurrentPos(v); int y=CElement::Y()+ 1 ; for ( int r= 0 ; r<m_visible_items_total; r++) { if (v>= 0 && v<m_items_total) { y=(r> 0 )? y+m_item_y_size- 1 : y; int li=m_td_list_index[v]; m_items[li].UpdateX(m_area.X()+ 1 ); m_items[li].UpdateY(y); m_items[li].UpdateWidth(w); m_items[li].Show(); v++; } } if (is_scroll) m_scrollv.Reset(); }

用于构建和更新内容列表的方法就简单多了，因为这里的列表是普通的而不需要遵循等级顺序。在CTreeView::UpdateContentList() 方法的开始，用于构建内容列表的数组会先被释放，然后，我们在第一个循环中迭代所有树形视图的项目，并只保存以下参数中与树形视图所选择的项目相匹配的项目:

节点的等级

项目的局部索引

项目的通用索引

循环只会保存项目的描述(显示的文字)和在树形视图中的总索引。

在第二个循环中，我们必须迭代内容列表并在数组中填充列表的总索引，为了确定所需的项目, 将会使用第一个循环中所取得的参数值，在方法的最后，修正滚动条的大小，并更新最后的变化来显示列表。

class CTreeView : public CElement { private : void UpdateContentList( void ); }; void CTreeView::UpdateContentList( void ) { int li=m_selected_item_index; :: ArrayFree (m_cd_item_text); :: ArrayFree (m_cd_list_index); :: ArrayFree (m_cd_tree_list_index); int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_t_node_level[i]==m_t_node_level[li]+ 1 && m_t_prev_node_item_index[i]==m_t_item_index[li] && m_t_prev_node_list_index[i]==li) { int size =:: ArraySize (m_cd_list_index); int new_size =size+ 1 ; :: ArrayResize (m_cd_item_text,new_size); :: ArrayResize (m_cd_list_index,new_size); :: ArrayResize (m_cd_tree_list_index,new_size); m_cd_item_text[size] =m_t_item_text[i]; m_cd_tree_list_index[size] =m_t_list_index[i]; } } int cd_items_total=:: ArraySize (m_cd_list_index); if (cd_items_total> 0 ) { int c= 0 ; int c_items_total=:: ArraySize (m_c_list_index); for ( int i= 0 ; i<c_items_total; i++) { if (m_c_item_text[i]==m_cd_item_text[c] && m_c_tree_list_index[i]==m_cd_tree_list_index[c]) { m_cd_list_index[c]=m_c_list_index[i]; c++; if (c>=cd_items_total) break ; } } } m_content_scrollv.ChangeThumbSize(cd_items_total,m_visible_items_total); ShiftContentList(); }





管理列表区域的宽度

现在，我们在深入研究修改列表宽度的模式是如何工作的。我们所需要的是: (1) 一个主私有方法 CTreeView::ResizeListArea(), 在其中会进行主要的检查，根据的检查 — 列表宽度的改变 以及 (2) 四个辅助私有方法来解决下面谈到的任务。

CTreeView::CheckXResizePointer() 方法 — 检查修改列表宽度是否准备完毕，这个方法的代码包含相关联的两个部分。如果光标指针没有激活，但是鼠标光标在区域之内，就更新指针的坐标并显示。如果按下了鼠标左键，指针就激活，如果方法的第一个条件没有达成，光标指针就解除激活状态并隐藏。

class CTreeView : public CElement { private : void CheckXResizePointer( const int x, const int y); }; void CTreeView::CheckXResizePointer( const int x, const int y) { if (!m_x_resize.State() && y>m_area.Y() && y<m_area.Y2() && x>m_area.X2()- 2 && x<m_area.X2()+ 3 ) { int l_x=x-m_x_resize.XGap(); int l_y=y-m_x_resize.YGap(); m_x_resize.Moving(l_x,l_y); m_x_resize.Show(); m_x_resize.IsVisible( true ); if (m_mouse_state) m_x_resize.State( true ); } else { if (!m_mouse_state) { m_x_resize.State( false ); m_x_resize.Hide(); m_x_resize.IsVisible( false ); } } }

CTreeView::CheckOutOfArea() 方法用于测试是否超出限制，没有必要把列表宽度减小到看不见，所以，我们把限制设为 80个像素点 。让我们这样处理，如果光标在水平方向上超出了设置的限制，在列表的连接区域之内就只会有垂直方向上的指针。

class CTreeView : public CElement { private : bool CheckOutOfArea( const int x, const int y); }; bool CTreeView::CheckOutOfArea( const int x, const int y) { int area_limit= 80 ; if (x<m_area.X()+area_limit || x>m_content_area.X2()-area_limit) { if (y>m_area.Y() && y<m_area.Y2()) m_x_resize.UpdateY(y-m_x_resize.YGap()); return ( false ); } return ( true ); }

CTreeView::UpdateTreeListWidth() 和 CTreeView::UpdateContentListWidth() 方法是用于更新 (1)树形视图的宽度 以及(2)内容区域的列表宽度。在树形视图中只有右侧边框可以移动，为此，只有它的宽度需要改变，另外，还需要 更新滚动条的坐标 。对于在内容区域中的列表，您需要同时更新它的 宽度和X坐标 ，并且只能移动它的左边框。

class CTreeView : public CElement { private : void UpdateTreeListWidth( const int x); void UpdateContentListWidth( const int x); }; void CTreeView::UpdateTreeListWidth( const int x) { m_area.X_Size(x-m_area.X()); m_area.XSize(m_area.X_Size()); int l_w=(m_items_total>m_visible_items_total) ? m_area.XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()- 4 : m_area.XSize()- 1 ; int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) m_items[i].UpdateWidth(l_w); m_scrollv.X(m_area.X2()-m_scrollv.ScrollWidth()); m_scrollv.XDistance(m_scrollv.X()); } void CTreeView::UpdateContentListWidth( const int x) { int l_x=m_area.X2()- 1 ; m_content_area.X(l_x); m_content_area.X_Distance(l_x); m_content_area.XGap(l_x-m_wnd.X()); m_content_area.XSize(CElement::X2()-m_content_area.X()); m_content_area.X_Size(m_content_area.XSize()); l_x=m_content_area.X()+ 1 ; int l_w=(m_content_items_total>m_visible_items_total) ? m_content_area.XSize()-m_content_scrollv.ScrollWidth()- 4 : m_content_area.XSize()- 2 ; int total=:: ArraySize (m_content_items); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { m_content_items[i].UpdateX(l_x); m_content_items[i].UpdateWidth(l_w); } }

所有这些辅助方法将在主方法CTreeView::ResizeListArea()中调用，它最终会用于处理应用程序的事件。需要在这个方法的开始进行几项检查，程序在遇到以下情形时会退出。

如果禁用改变列表宽度的模式

如果内容区域被禁用

如果启用了页面项目模式

如果滚动条是激活的(滑块正处于移动模式)

如果这些检查完成后，就调用CTreeView::CheckXResizePointer()方法来确定修改列表宽度的准备工作是否就绪，如果最终发现指针被禁用，我们就应该解除之前被屏蔽表单的屏蔽，

如果启用了指针，首先我们要看我们是否超出了指定的限制，如果是，程序就在这个方法中终止。如果我们在工作区域，表单会被屏蔽。元件的ID必须保存，因为只有屏蔽表单的元件可以解除它的屏蔽。鼠标光标的指针坐标会根据列表的坐标和它们的宽度再被更新。

void CTreeView::ResizeListArea( const int x, const int y) { if (!m_resize_list_area_mode || m_content_area_width< 0 || m_tab_items_mode) return ; if (m_scrollv.ScrollState()) return ; CheckXResizePointer(x,y); if (!m_x_resize.State()) { if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()==CElement::Id()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); return ; } } else { if (!CheckOutOfArea(x,y)) return ; m_wnd.IsLocked( true ); m_wnd.IdActivatedElement(CElement::Id()); m_x_resize.UpdateX(x-m_x_resize.XGap()); if (y>m_area.Y() && y<m_area.Y2()) m_x_resize.UpdateY(y-m_x_resize.YGap()); UpdateTreeListWidth(x); UpdateContentListWidth(x); ShiftTreeList(); ShiftContentList(); m_x_resize.Reset(); } }

为了暂时过渡我们可以提供元件事件处理函数CTreeView::OnEvent()的代码，移动鼠标的CHARTEVENT_MOUSE_MOVE事件就是在这里处理的，许多上面讨论的方法都会在这里应用。

void CTreeView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); if (m_scrollv.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state)) { ShiftTreeList(); return ; } if (m_content_scrollv.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state)) { ShiftContentList(); return ; } ResizeListArea(x,y); if (m_wnd.IsLocked()) return ; ChangeObjectsColor(); return ; } }

页面项目的模式

我们将尝试看在树形视图中的页面模式是如何工作的，在当前时刻，开发库已经有了两个用于创建页面(tab)的类: CTabs 和 CIconTabs，它们是如何设计的以及更加详细的信息可以在文章图形界面 VII: 页面元件 (第二章)中找到。在这些类中，页面可以在水平方向或者垂直方向上创建，在树形视图中，元件应该可以根据种类排布，这在应用程序的图形界面中有很多元件而需要分组时非常方便。

所以，当创建页面元件的树形视图模式设置后，在所有元件对象创建以后，就应该确定哪些树形视图项目将是页面。页面只能是哪些不包含局部列表的项目，应该想到的是，页面项目应该有它们自己的索引顺序(参见下面的图片)。这种特别的索引顺序应当在把控件加到页面项目时特别注意，

下图展示了页面项目索引顺序的示例。点A, D, G 和 H不是页面，因为它们包含了列表。





图 17. 页面项目的索引.

为了解决这个问题，我们需要一个结构(声明它的实例的数组), 它将含有一个用于保存元件指针的动态数组和一个用于保存页面索引的栏位:

class CTreeView : public CElement { private : struct TVElements { CElement *elements[]; int list_index; }; TVElements m_tab_items[]; };

为了确定哪些点将是页面并且来创建它们的数组，将会使用CTreeView::GenerateTabItemsArray()方法。如果禁用了页面项目模式, 程序会立即从这个方法中退出，然后，我们将在整个树形视图迭代，每次找到简单项目时，我们将减小TVElements数组一个元素并且保存项目的总索引，

然后，如果项目内容显示，则列表中的第一个项目会默认被选中，如果禁止显示项目内容，如果超出了范围就会修正索引，属性中指定的页面项目将会被选中。

class CTreeView : public CElement { private : void GenerateTabItemsArray( void ); }; void CTreeView::GenerateTabItemsArray( void ) { if (!m_tab_items_mode) return ; int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_t_items_total[i]> 0 ) continue ; int array_size=:: ArraySize (m_tab_items); :: ArrayResize (m_tab_items,array_size+ 1 ); m_tab_items[array_size].list_index=i; } if (!m_show_item_content) { int tab_items_total=:: ArraySize (m_tab_items); if (m_selected_item_index>=tab_items_total) m_selected_item_index=tab_items_total- 1 ; m_items[m_selected_item_index].HighlightItemState( false ); int tab_index=m_tab_items[m_selected_item_index].list_index; m_selected_item_index=tab_index; m_items[tab_index].HighlightItemState( true ); } }

为了在树形视图页面中关联任何控件，应该使用CTreeView::AddToElementsArray() 方法，这个方法有两个参数: (1) 页面项目的索引 和 (2) CElement类型的对象，它的指针应该保存在指定页面项目的数组中。

class CTreeView : public CElement { public : void AddToElementsArray( const int item_index,CElement &object); }; void CTreeView::AddToElementsArray( const int tab_index,CElement &object) { int array_size=:: ArraySize (m_tab_items); if (array_size< 1 || tab_index< 0 || tab_index>=array_size) return ; int size=:: ArraySize (m_tab_items[tab_index].elements); :: ArrayResize (m_tab_items[tab_index].elements,size+ 1 ); m_tab_items[tab_index].elements[size]=:: GetPointer (object); }

CTreeView::ShowTabElements()方法是用于显示所选择页面项目的元件的，如果元件是隐藏或者模式被禁用，程序就会退出此方法，然后，在方法的第一个循环中，确定所选择页面项目的索引，之后，在第二个循环中，只有附加于所选择页面的元件才会显示出来，其余的要隐藏。

class CTreeView : public CElement { public : void ShowTabElements( void ); }; void CTreeView::ShowTabElements( void ) { if (!CElement::IsVisible() || !m_tab_items_mode) return ; int tab_index= WRONG_VALUE ; int tab_items_total=:: ArraySize (m_tab_items); for ( int i= 0 ; i<tab_items_total; i++) { if (m_tab_items[i].list_index==m_selected_item_index) { tab_index=i; break ; } } for ( int i= 0 ; i<tab_items_total; i++) { int tab_elements_total=:: ArraySize (m_tab_items[i].elements); if (i==tab_index) { for ( int j= 0 ; j<tab_elements_total; j++) m_tab_items[i].elements[j].Reset(); } else { for ( int j= 0 ; j<tab_elements_total; j++) m_tab_items[i].elements[j].Hide(); } } }





事件处理的方法

当从列表中选择项目时，会有消息生成，生命树形视图项目的路径已经有所改变，之后，这个时间将会在文件导航器中接收以确定文件的路径。为了实现我们的计划，我们将需要把ON_CHANGE_TREE_PATH标识符加到Defines.mqh文件中 (参见下方代码):

#define ON_CHANGE_TREE_PATH ( 23 )

为了确定所选项目的路径，我们将写一个公有方法 CTreeView::CurrentFullPath()，它将在文件导航器中调用以取得文件的路径。还需要一个栏位和方法用来在元件列表中取得所选的文件，它们将只在树形视图作为文件导航器的组件时才有意义。让我们讨论CTreeView::CurrentFullPath()方法的细节。

路径是通过一个个把项目加到path_parts[] 数组中构成的，从当前时刻所选的项目开始，然后上升到列表的各个分级中。在最开始，我们检查所选的项目是不是个文件，如果它是文件夹，我们就把它加到数组中 (文件名不会加到路径中)，

然后，我们在整个树形视图中从所选项目开始向上迭代，上面也是对应的实现，我们跳过所有是文件的项目。为了把项目加到数组中，所有三个条件都需要为真。

列表的总索引应当与前一节点的列表总索引匹配；

项目的局部列表索引需要与前一节点项目的索引匹配；

节点的下降顺序必须保证。

如果这3个条件都满足: (1) 项目的名称加到数组中, (2) 保存循环中的当前索引以备随后的检查 以及 (3)重设循环计数器。但是如果我们达到了节点的第0级, 循环就结束。

然后，在独立的循环中，加上分隔符"\\"来构建字符串(所选项目的完整路径)，另外，如果在树形视图中所选的项目是一个文件夹, 我们将检查所选项目是否在内容区域列表中存在，如果它是一个文件，如果"在树形视图中显示文件"模式被启用，当文件被选中时，它的名称会在构成字符串之后立即被保存下来。

在方法的最后，返回所选项目的路径字符串。如果文件在当前种类中也被选中，它就可以使用公有方法CTreeView::SelectedItemFileName()来获得。

class CTreeView : public CElement { private : string m_selected_item_file_name; public : string SelectedItemFileName( void ) const { return (m_selected_item_file_name); } string CurrentFullPath( void ); }; string CTreeView::CurrentFullPath( void ) { string path= "" ; int li=m_selected_item_index; string path_parts[]; if (m_t_is_folder[li]) { :: ArrayResize (path_parts, 1 ); path_parts[ 0 ]=m_t_item_text[li]; } int total=:: ArraySize (m_t_list_index); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (!m_t_is_folder[i]) continue ; if (m_t_list_index[i]==m_t_prev_node_list_index[li] && m_t_item_index[i]==m_t_prev_node_item_index[li] && m_t_node_level[i]==m_t_node_level[li]- 1 ) { int sz=:: ArraySize (path_parts); :: ArrayResize (path_parts,sz+ 1 ); path_parts[sz]=m_t_item_text[i];

在当前版本的树形视图元件中将会处理三种用户的行为，

按下收起/展开项目局部列表的按钮 - CTreeView::OnClickItemArrow() 方法，如果发现图形对象的名称不是来自树形视图或者元件的ID与树形视图的ID不匹配，程序就从这个方法中退出。然后 (1) 我们需要取得项目按钮的状态并 把它改为相反状态 , (2) 更新树形视图以显示最新的变化, (3) 计算滚动条滑块的位置 以及(4)如果启用了相应的模式，在所选择的页面项目中显示本身的元件。

class CTreeView : public CElement { private : bool OnClickItemArrow( const string clicked_object); }; bool CTreeView::OnClickItemArrow( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_0_treeitem_arrow_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int list_index=IndexFromObjectName(clicked_object); m_t_item_state[list_index]=!m_t_item_state[list_index]; ((CChartObjectBmpLabel*)m_items[list_index].Object( 1 )).State(m_t_item_state[list_index]); UpdateTreeViewList(); m_scrollv.CalculateThumbY(); ShowTabElements(); return ( true ); }

在树形视图中点击项目 - CTreeView::OnClickItem() 方法。在最开始要进行几项检查，和之前描述过的一样，和其他不同的是，当元件中有一个滚动条处于激活状态时，就从方法中退出。

然后，在循环中我们迭代树形视图的可见部分，我们寻找被按下的项目，如果发现项目已经被选中了, 程序就从方法中退出。如果没有被选中，如果启用了页面项目模式并且禁止显示所选项目的内容，而项目不包含列表，循环就立即停止而且不需要有变化。否则，项目就在按下时被选中。 在循环之后，如果我们达到了这一步，就选中了一个新的项目。这表明内容区域列表中选中项目的索引和颜色必须重置。例如，Windows Explorer(Windows资源管理器)就是这样实现的。然后，内容区域中的列表会更新以显示最近的变化。在最后, 会生成含有ON_CHANGE_TREE_PATH为事件ID的消息, 而它可以在自定义程序的事件处理函数中或者其他元件中得到处理。

class CTreeView : public CElement { private : bool OnClickItem( const string clicked_object); }; bool CTreeView::OnClickItem( const string clicked_object) { if (m_scrollv.ScrollState() || m_content_scrollv.ScrollState()) return ( false ); if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_0_treeitem_area_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int v=m_scrollv.CurrentPos(); for ( int r= 0 ; r<m_visible_items_total; r++) { if (v>= 0 && v<m_items_total) { int li=m_td_list_index[v]; if (m_items[li].Object( 0 ).Name()==clicked_object) { if (li==m_selected_item_index) return ( false ); if (m_tab_items_mode && !m_show_item_content) { if (m_t_items_total[li]> 0 ) break ; } m_items[m_selected_item_index].HighlightItemState( false ); m_selected_item_index=li; m_items[li].HighlightItemState( true ); break ; } v++; } } if (m_selected_content_item_index>= 0 ) m_content_items[m_selected_content_item_index].HighlightItemState( false ); m_selected_content_item_index= WRONG_VALUE ; UpdateContentList(); m_content_scrollv.CalculateThumbY(); ShiftContentList(); ShowTabElements(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_TREE_PATH, 0 , 0 , "" ); return ( true ); }

在内容区域的列表中按下了项目 – CTreeView::OnClickContentListItem() 方法。这个方法的代码和之前描述的很类似，甚至还要简单得多，所以我们在这里就不详细介绍了。只是需要注意的是，当点击内容区域的项目时，也会生成ID为ON_CHANGE_TREE_PATH的事件，例如，在文件导航器中就是文件被选择。

最终，和元件交互的过程是通过本文之前谈到的方法中进行的，它的两个列表(如果启用了内容区域)将随时重新构建。元件的事件处理函数代码部分会调用上面的方法，可以从以下代码中学习:

void CTreeView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (m_x_resize.IsVisible() || m_x_resize.State()) return ; if (OnClickItemArrow(sparam)) return ; if (OnClickItem(sparam)) return ; if (OnClickContentListItem(sparam)) return ; if (m_scrollv.OnClickScrollInc(sparam) || m_scrollv.OnClickScrollDec(sparam)) ShiftTreeList(); if (m_content_scrollv.OnClickScrollInc(sparam) || m_content_scrollv.OnClickScrollDec(sparam)) ShiftContentList(); return ; } }

用于创建树形视图元件类的第一个版本就结束了，但是为了使它可以在所有模式下正确工作，它需要与开发库集成。





把元件集成到库引擎

树形视图的类文件必须在WndContainer.mqh文件中包含 (参见下方代码)，我们将在元件数组结构中加入一个树形视图的数组，另外，还需要取得树形视图列表数量的方法和把属于树形视图列表元件的指针保存到库中的方法。这些方法的代码可以在本文末尾的附件中更加完整地学习。

#include "TreeItem.mqh" #include "TreeView.mqh" class CWndContainer { protected : CWindow *m_windows[]; struct WindowElements { CTreeView *m_treeview_lists[]; }; WindowElements m_wnd[]; public : int TreeViewListsTotal( const int window_index); private : bool AddTreeViewListsElements( const int window_index,CElement &object); };

需要在CWndEvents类中增加一些内容，这个类从CWndContainer类中派生，处理主要的事件。首先，当在图形界面中打开的表单中有使用页面来组织元件的树形视图时，需要只显示所选择页面的元件，所以，必须在 CWndEvents::OnWindowUnroll()方法中加入代码，如下所示。为了这种特殊情况，元件要分布在它们各自的数组中，只需要在这些私有数组中做迭代就足够了，而不用迭代所有元件的整个数组。

bool CWndEvents::OnWindowUnroll( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_UNROLL) return ( false ); int awi=m_active_window_index; if (m_lparam==m_windows[awi].Id() && ( int )m_dparam==m_subwin) { int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(awi); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_wnd[awi].m_elements[e].ClassName()!= "CWindow" ) { if (!m_wnd[awi].m_elements[e].IsDropdown()) m_wnd[awi].m_elements[e].Show(); } } int tabs_total=CWndContainer::TabsTotal(awi); for ( int t= 0 ; t<tabs_total; t++) m_wnd[awi].m_tabs[t].ShowTabElements(); int treeview_total=CWndContainer::TreeViewListsTotal(awi); for ( int tv= 0 ; tv<treeview_total; tv++) m_wnd[awi].m_treeview_lists[tv].ShowTabElements(); } MovingWindow(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

在 CWndEvents::OnOpenDialogBox() 方法中应该加入相同的循环，用于CTabs类型(tab)的元件。我们不在这里提供代码了，可以节省些本文中的空间。

清空树形视图列表中这些私有数组也很重要，以下代码应该加到CWndEvents::Destroy() 方法中, 就像其它控件的私有数组一样处理:

:: ArrayFree (m_wnd[w].m_treeview_lists);

测试树形视图元件

看起来测试树形视图的准备工作都完成了，我们将使用来自前面文章中的EA交易，把除了主菜单和状态条的其它所有元件都清除，另外，我们要声明CTreeView类类型的实例，用于创建树形视图列表的方法，定义它们距离表单边缘的距离:

class CProgram : public CWndEvents { private : CTreeView m_treeview; private : #define TREEVIEW1_GAP_X ( 2 ) #define TREEVIEW1_GAP_Y ( 43 ) bool CreateTreeView( void ); };

作为实例，我们创建在本文中早些时候使用的图12中展示的树形视图 (参见下方代码)，在列表中一共有25个项目，可见的项目不超过10。在文章的相同部分，有了明确的说明，为了创建这样的列表，它的参数需要独立设置，在构建每个项目的参数数组之前，最好在表格编辑器中显示它们，通过这样简单的可视化工作将使任务简化而减少犯错误的风险。

我们将为每组项目都设置图片，第一个项目将包含列表例如，我们将在创建元件后展开它(true 状态), 而对于列表中的其他项目，我们将它们收起来(false 状态)，我们启用这样的模式，(1) 当鼠标光标掠过时突出显示项目, (2) 在临近区域内显示项目的内容 以及 (3) 可以修改列表区域的宽度，

在设置好所有的元件属性以后，我们将使用参数加入项目，使用CTreeView::AddItem() 方法把它们加到数组中。之后就创建树形视图，然后在库中保存它的指针。

bool CProgram::CreateTreeView( void ) { #define TREEVIEW_ITEMS 25 m_treeview.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+TREEVIEW1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+TREEVIEW1_GAP_Y; #define A "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\advisor.bmp" #define I "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\indicator.bmp" #define S "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\script.bmp" string path_bmp[TREEVIEW_ITEMS]= {A,I,I,I,I,I,I,I,I,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,A,A}; string item_text[TREEVIEW_ITEMS]= { "Advisor01" , "Indicators" , "01" , "02" , "03" , "04" , "05" , "06" , "07" , "Scripts" , "01" , "02" , "03" , "04" , "05" , "06" , "07" , "08" , "09" , "10" , "11" , "12" , "13" , "Advisor02" , "Advisor03" }; int prev_node_list_index[TREEVIEW_ITEMS]= {- 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 ,- 1 ,- 1 }; int item_index[TREEVIEW_ITEMS]= { 0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 1 , 2 }; int node_level[TREEVIEW_ITEMS]= { 0 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 }; int prev_node_item_index[TREEVIEW_ITEMS]= {- 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,- 1 ,- 1 }; int items_total[TREEVIEW_ITEMS]= { 2 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }; bool item_state[TREEVIEW_ITEMS]= { 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }; m_treeview.TreeViewAreaWidth( 180 ); m_treeview.ContentAreaWidth( 0 ); m_treeview.VisibleItemsTotal( 10 ); m_treeview.LightsHover( true ); m_treeview.ShowItemContent( true ); m_treeview.ResizeListAreaMode( true ); m_treeview.GetScrollVPointer().AreaBorderColor( clrLightGray ); m_treeview.GetContentScrollVPointer().AreaBorderColor( clrLightGray ); for ( int i= 0 ; i<TREEVIEW_ITEMS; i++) m_treeview.AddItem(i,prev_node_list_index[i],item_text[i],path_bmp[i], item_index[i],node_level[i],prev_node_item_index[i],items_total[i], 0 ,item_state[i], true ); if (!m_treeview.CreateTreeView(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_treeview); return ( true ); }

必须在创建MQL应用程序图形界面的主方法中调用这个方法，在本例中，此方法称为CProgram::CreateExpertPanel()，

我们编译程序并在图表上运行EA交易，结果应该是最终在图片中显示的那样，第一个项目是展开并且被选中的。在右方区域中加上它的内容。

图 18. 树形视图元件的测试，列表中只有第一个项目是展开的。

为了向您展示，我们将展开所有项目的列表。所以，必须按下项目的箭头按钮，我们就这样做并选择带有"Scripts"描述的项目以便在内容区域显示列表，结果如下图所示。看起来当项目的数量在范围为10个可见项目之下无法容纳，滚动条出现了。在内容区域中选中了第三个项目。我们可以看到，当鼠标光标掠过元件列表之间的连接区域时，鼠标光标的用户指针(双向箭头)就出现了。

图 19. 所有项目的列表都展开了。.

我们创建另一个EA用于测试页面项目模式，我们根据下图的框架制作三个展开的列表。





图 20. 树形视图概要。

我们在页面项目列表中使用了像CCheckBox 和 CTable，列表中有 "Advisors" 和 "Indicators"，"Scripts"列表页面项目是空的，您可以快速练习，我们不会使用完整的代码，我们只应该注意在这个选项中使用了哪些主要的模式和属性: (1) 启用了页面项目模式, (2) 禁止项目内容的显示 以及 (3) 选中了第三个页面项目。

m_treeview.TabItemsMode( true ); m_treeview.LightsHover( true ); m_treeview.ShowItemContent( false ); m_treeview.SelectedItemIndex((m_treeview.SelectedItemIndex()== WRONG_VALUE ) ? 3 : m_treeview.SelectedItemIndex());

我们只需要编译并在图表上载入程序，以下屏幕截图展示了结果:

图 21. 页面项目模式的测试。





结论

在本文(系列文章第8部分的第2章)中, 我们探讨了图形界面库中最复杂的元件之一 - 树形视图元件，本文提供了三个用于元件的类:

CPointer 类用于创建用户鼠标光标的指针，

类用于创建用户鼠标光标的指针， CTreeItem 类用于创建树形视图的项目，

类用于创建树形视图的项目， CTreeView 类用于创建树形视图。

在下一篇文章中，我们将进一步深入这个主题，创建一个非常有用的代码类，我们可以在您的MQL应用程序中创建一个文件导航器。

以下是从系列文章第8部分的资料，您可以下载并测试它们。如果您有任何使用这些文件的问题，您可以参考开发过程的对应文章以获得更加详细的信息，或者在文章的留言处问问题。

第八部分的文章(章节)列表:



