图形界面 X: 升级渲染表格及代码优化 (集成编译 10)

内容

概论

首篇文章 图形界面 I: 函数库结构的准备 (第 1 章) 详细研究了这个函数库的作用。您将在每章结尾处找到文章链接的列表。从那里, 您还可以下载当前开发阶段的函数库完整版本。文件必须位于与存档中相同的目录中。

我们继续补充渲染表格 (CCanvasTable) 与新功能。此次将添加以下功能。

悬浮时高亮显示表格行。

为每个单元格添加一个图标数组的能力以及一种切换它们的方法。

在运行时设置并修改单元格中文本的能力。



此外, 代码和某些算法已经优化, 以便更快地重绘表格。



光标在指定画板上的相对坐标

为了消除很多类中的重复代码, 以及计算画板上相对坐标的方法, 已将 CMouse::RelativeX() 和 CMouse::RelativeY() 方法添加到 CMouse 类中以便检索坐标。必须将 CRectCanvas 类型对象的引用传递给这些方法, 以便 参考画板可见部分的当前偏移量 来计算相对坐标。

class CMouse { public : int RelativeX(CRectCanvas & object ); int RelativeY(CRectCanvas & object ); }; int CMouse::RelativeX(CRectCanvas & object ) { return (m_x- object .X()+( int ) object .GetInteger( OBJPROP_XOFFSET )); } int CMouse::RelativeY(CRectCanvas & object ) { return (m_y- object .Y()+( int ) object .GetInteger( OBJPROP_YOFFSET )); }

在含数库的进一步开发中, 将使用这些方法来获取所有绘制控件的相对坐标。

表格结构变化

为了尽可能优化渲染表格代码的执行效率, 需要对 CTOptions 类型的表格结构稍微进行修改和补充, 并添加允许构建多维数组的新结构。此处的任务是基于以前计算的数值来重新绘制表格的某些片段。例如, 这有可能是表格列和行边界的坐标。

例如, 计算并保存列边框的 X 坐标 仅在 CCanvasTable::DrawGrid() 方法中才合理, 该方法仅在绘制整个表格时用来绘制网格。而当用户选择表格行时, 可以使用预定值。这同样适用于悬浮时表格行时的高亮显示 (这将会在本文中进一步讨论)。

创建一个单独的结构 (CTRowOptions) 并声明其实例的数组 来保存表格行的 Y 坐标, 以及其它未来可能的行属性。行的 Y 坐标是在 CCanvasTable::DrawRows() 方法里进行计算, 设计用于绘制行的背景。由于此方法是在绘制网格之前调用, CCanvasTable::DrawGrid() 方法使用来自 CTRowOptions 结构的预算数值。

创建一个单独的 CTCell 类型结构 用来保存表格单元的属性。CTRowOptions 结构中的实例数组会声明为此类型, 如同一个 表格行数组。此结构将存储:

图标数组

图标大小的数组

单元格中所选 (所显示) 图标的索引

完整文本

缩写文本

文本颜色

由于每个图标都是一组像素的数组, 所以需要一个单独的 结构 (CTImage) 和一个用于存储它们的动态数组。这些结构的代码可以在下面的列表中找到:

class CCanvasTable : public CElement { private : struct CTImage { uint m_image_data[]; }; struct CTCell { CTImage m_images[]; uint m_image_width[]; uint m_image_height[]; int m_selected_image; string m_full_text; string m_short_text; color m_text_color; }; struct CTOptions { int m_x; int m_x2; int m_width; ENUM_ALIGN_MODE m_text_align; int m_text_x_offset; string m_header_text; CTCell m_rows[]; }; CTOptions m_columns[]; struct CTRowOptions { int m_y; int m_y2; }; CTRowOptions m_rows[]; };

所用数据类型的全部方法均进行了适当地修改。

确定可视部分的行范围

由于一个表格内也许含有很多行, 所以在某一行上搜索焦点之后重新绘制表可能会显著拖慢进程。这同样适用于选择一行并手动更改列宽时调整文本长度。为了避免延迟, 有必要确定表格的可视部分中第一个和最后一个的索引, 并分配一个循环, 在该范围内进行迭代。CCanvasTable::VisibleTableIndexes() 方法即是为此目的而实现的。它首先确定可视部分的边界。上边界是可视部分沿 Y 轴的偏移, 而 下边界定义为上边界 + 可视部分沿 Y 轴的尺寸。

现在, 将所获得的边界值除以表格设置中定义的行高, 即足以确定可视部分的顶行和底行的索引。在最后一列超出范围的情况下, 在方法结束时进行调整。

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_visible_table_from_index; int m_visible_table_to_index; private : void VisibleTableIndexes( void ); }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) : m_visible_table_from_index( WRONG_VALUE ), m_visible_table_to_index( WRONG_VALUE ) { ... } void CCanvasTable::VisibleTableIndexes( void ) { int yoffset1 =( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); int yoffset2 =yoffset1+m_table_visible_y_size; m_visible_table_from_index = int ( double (yoffset1/m_cell_y_size)); m_visible_table_to_index = int ( double (yoffset2/m_cell_y_size)); m_visible_table_to_index=(m_visible_table_to_index+ 1 >m_rows_total)? m_rows_total : m_visible_table_to_index+ 1 ; }

索引将在 CCanvasTable::DrawTable() 方法里确定。可为方法传递一个 参数 来指定必须 只重新绘制表格的可视部分。参数的省缺值是 false, 即 表示重绘整个表格。下面的代码列表展示了此方法的缩写版本。

void CCanvasTable::DrawTable( const bool only_visible = false ) { if (! only_visible ) { m_visible_table_from_index = 0 ; m_visible_table_to_index =m_rows_total; } else VisibleTableIndexes(); }

在确定表格行上的焦点方法中也需要 调用 CCanvasTable::VisibleTableIndexes():

int CCanvasTable::CheckRowFocus( void ) { int item_index_focus= WRONG_VALUE ; int y=m_mouse.RelativeY(m_table); VisibleTableIndexes(); for ( int i= m_visible_table_from_index ; i< m_visible_table_to_index ; i++) { if (y>m_rows[i].m_y && y<=m_rows[i].m_y2) { item_index_focus=i; break ; } } return (item_index_focus); }

表格单元中的图标

可以为每个单元分配多个图标, 并可在程序运行期间进行切换。添加了用于设置图标自单元顶部和左边缘偏移量的字段和方法:

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_image_x_offset; int m_image_y_offset; public : void ImageXOffset( const int x_offset) { m_image_x_offset=x_offset; } void ImageYOffset( const int y_offset) { m_image_y_offset=y_offset; } };

若要将图标分配给指定的单元, 必须传递它们的终端本地目录路径。在此之前, 它们必须作为资源 (#resource) 包含在 MQL 应用程序中。CCanvasTable::SetImages() 方法即是为此设计的。在此, 如果传递了一个空数组, 或者检测到数组超限, 则程序离开方法。

如果检查通过, 则调整单元数组的大小。之后, 循环使用 ::ResourceReadImage() 方法将图标内容读取到一维数组, 将每个像素的颜色存储到数组中。图标大小存储到相应的数组。需要分配循环将图标绘制到画板上。省缺情况下, 将在单元格中选择数组的第一个图标。

class CCanvasTable : public CElement { public : void SetImages( const uint column_index, const uint row_index, const string &bmp_file_path[]); }; void CCanvasTable::SetImages( const uint column_index, const uint row_index, const string &bmp_file_path[]) { int total= 0 ; if ((total=CheckArraySize(bmp_file_path))== WRONG_VALUE ) return ; if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; :: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images,total); :: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_width,total); :: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_height,total); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image= 0 ; if (! ResourceReadImage (bmp_file_path[i],m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[i].m_image_data, m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_width[i], m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_height[i])) { Print ( __FUNCTION__ , " > 错误: " , GetLastError ()); return ; } } }

若要查找特定单元格有多少图标, 请使用 CCanvasTable::ImagesTotal() 方法:

class CCanvasTable : public CElement { public : int ImagesTotal( const uint column_index, const uint row_index); }; int CCanvasTable::ImagesTotal( const uint column_index, const uint row_index) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ( WRONG_VALUE ); return (:: ArraySize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images)); }

现在研究用来绘制图标的方法。首先, 新的 CColors::BlendColors() 方法 已被添加到 CColors 类中, 考虑到重叠图标透明度的情况下这样可以正确混合上、下端颜色。以及用于获取所传递颜色透明度值的辅助 CColors::GetA() 方法。

在 Colors::BlendColors() 方法中, 所传递的颜色首先被分离出 RGB 分量, 并从顶部颜色中提取阿尔法通道。阿尔法通道将被转换为零到一之间的值。如果所传递的颜色不包含透明度, 则不进行混合。在有透明度的情况下, 则 两个所传递颜色的每个分量均会参考顶部颜色的透明度进行混色。之后, 如果它们超出范围 (255), 则调整所获分量的值。

class CColors { public : double GetA( const color aColor); color BlendColors( const uint lower_color, const uint upper_color); }; double CColors::GetA( const color aColor) { return ( double ( uchar ((aColor)>> 24 ))); } color CColors::BlendColors( const uint lower_color, const uint upper_color) { double r1= 0 ,g1= 0 ,b1= 0 ; double r2= 0 ,g2= 0 ,b2= 0 ,alpha= 0 ; double r3= 0 ,g3= 0 ,b3= 0 ; uint pixel_color=:: ColorToARGB (upper_color); ColorToRGB(lower_color,r1,g1,b1); ColorToRGB(pixel_color,r2,g2,b2); alpha=GetA(upper_color)/ 255.0 ; if (alpha< 1.0 ) { r3=(r1*( 1 -alpha))+(r2*alpha); g3=(g1*( 1 -alpha))+(g2*alpha); b3=(b1*( 1 -alpha))+(b2*alpha); r3=(r3> 255 )? 255 : r3; g3=(g3> 255 )? 255 : g3; b3=(b3> 255 )? 255 : b3; } else { r3=r2; g3=g2; b3=b2; } return (RGBToColor(r3,g3,b3)); }

现在, 编写一个绘制图标的方法很容易。CCanvasTable::DrawImage() 方法的代码展示如下。它必须传递表格单元的索引, 即图标将被绘制之处。在方法伊始, 参考偏移量, 以及所选择单元的索引, 及其大小, 获取图标的坐标。然后, 通过双循环逐个输出图标。如果指定的像素为空 (没有颜色), 则循环将转到下一个像素。若有颜色, 则确定单元格背景颜色和当前像素颜色, 参考重叠颜色的透明度将这两种颜色混合在一起, 并将所得颜色绘制在画板上 。

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawImage( const int column_index, const int row_index); }; void CCanvasTable::DrawImage( const int column_index, const int row_index) { int x =m_columns[column_index].m_x+m_image_x_offset; int y =m_rows[row_index].m_y+m_image_y_offset; int selected_image =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image; uint image_height =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_height[selected_image]; uint image_width =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_width[selected_image]; for ( uint ly= 0 ,i= 0 ; ly<image_height; ly++) { for ( uint lx= 0 ; lx<image_width; lx++,i++) { if (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[selected_image].m_image_data[i]< 1 ) continue ; uint background =(row_index==m_selected_item)? m_selected_row_color : m_table.PixelGet(x+lx,y+ly); uint pixel_color =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[selected_image].m_image_data[i]; uint foreground=:: ColorToARGB (m_clr.BlendColors(background,pixel_color)); m_table.PixelSet(x+lx,y+ly,foreground); } } }

CCanvasTable::DrawImages() 方法设计用于一次性绘制表格的所有图标, 并考虑到何时有必要仅绘制表格的可视部分 。在当前版本的表格中, 只有当列中的文本与左侧对齐时, 才能绘制图标。此外, 每次迭代检查图标是否分配给单元格, 以及其像素的数组是否为空。如果所有检查都通过, 则调用 CCanvasTable::DrawImage() 方法绘制图标。

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawImages( void ); }; void CCanvasTable::DrawImages( void ) { int x= 0 ,y= 0 ; for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { if (m_columns[c].m_text_align!= ALIGN_LEFT ) continue ; for ( int r= m_visible_table_from_index ; r< m_visible_table_to_index ; r++) { if (ImagesTotal(c,r)< 1 ) continue ; int selected_image=m_columns[c].m_rows[r].m_selected_image; if (:: ArraySize (m_columns[c].m_rows[r].m_images[selected_image].m_image_data)< 1 ) continue ; DrawImage(c,r); } } }

下面的屏幕截图显示一个在单元格中含有图标的表格示例:

图例. 1. 在单元格中含有图标的表格。





悬浮时高亮显示表格行

对于悬浮时要高亮显示的渲染表格行, 将需要额外的字段和方法。使用 CCanvasTable::LightsHover() 方法 来启用高亮模式。行的颜色可在 CCanvasTable::CellColorHover() 方法的帮助下设置。

class CCanvasTable : public CElement { private : color m_cell_color; color m_cell_color_hover; bool m_lights_hover; public : void CellColor( const color clr) { m_cell_color=clr; } void CellColorHover( const color clr) { m_cell_color_hover=clr; } void LightsHover( const bool flag) { m_lights_hover=flag; } };

高亮显示一行不需要在光标移动时重新绘制整个表格。再有, 强烈建议不要这样做, 因为它大大拖慢了应用程序, 占用了太多的 CPU 资源。在鼠标光标第一次/新进入到表格区域时, 只需查找焦点一次就足够了 (遍历整个行数组)。CCanvasTable::CheckRowFocus() 方法即用于此目的。一旦找到焦点并保存行索引后, 只需在移动光标时进行简单检查, 焦点是否在已保存索引的行上发生变化。所描述的算法已在 CCanvasTable::ChangeRowsColor() 方法里实现, 如下面的列表所示。CCanvasTable::RedrawRow() 方法用来修改行的颜色, 其代码稍后介绍。CCanvasTable::ChangeRowsColor() 方法是在 CCanvasTable::ChangeObjectsColor() 方法里调用, 用来修改表格对象的颜色。

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_item_index_focus; int m_prev_item_index_focus; private : void ChangeRowsColor( void ); }; void CCanvasTable::ChangeRowsColor( void ) { if (!m_lights_hover) return ; if (!m_table.MouseFocus()) { if (m_prev_item_index_focus!= WRONG_VALUE ) { m_item_index_focus= WRONG_VALUE ; RedrawRow(); m_table.Update(); m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ; } } else { if (m_item_index_focus== WRONG_VALUE ) { m_item_index_focus=CheckRowFocus(); RedrawRow(); m_table.Update(); m_prev_item_index_focus=m_item_index_focus; return ; } int y=m_mouse.RelativeY(m_table); bool condition=(y>m_rows[m_item_index_focus].m_y && y<=m_rows[m_item_index_focus].m_y2); if (!condition) { m_item_index_focus=CheckRowFocus(); RedrawRow(); m_table.Update(); m_prev_item_index_focus=m_item_index_focus; } } }

CCanvasTable::RedrawRow() 方法有两种快速重绘表格行模式:

当选择一行时



处于悬浮时高亮显示一行模式 。



该方法需要传递相应的参数来指定所需模式。省缺情况下, 参数设置为 false, 表示在高亮显示表格行模式下使用该方法。该类还包含两种模式的特殊字段来确定当前和先前 所选择的/高亮 表格行。因此, 标记其它行, 仅需要重绘前一行和当前行, 而不是整个表。

如果没有定义索引 (WRONG_VALUE), 程序将离开该方法。接下来, 需要确定已定义了多少个索引。如果这是第一此进入表格, 并且只定义了一个索引 (当前), 则相应地, 颜色将只在当前行中更改。如果是再次进入, 颜色将会更改两行 (当前和以前)。

现在需要确定更改行颜色的顺序。如果当前行的索引大于前一行的索引, 则表示光标向下移动。然后, 首先更改前一个索引的颜色, 然后在当前索引中更改颜色。在相反的情况下, 也反过来做。方法还要考虑离开表格区域时刻, 此时没有定义当前行索引, 而前一行的索引仍然存在。

一旦所有参与操作的局部变量被初始化, 行背景, 网格, 图标和文本将被严格地绘制。

class CCanvasTable : public CElement { private : void RedrawRow( const bool is_selected_row= false ); }; void CCanvasTable::RedrawRow( const bool is_selected_row= false ) { int item_index = WRONG_VALUE ; int prev_item_index = WRONG_VALUE ; if (is_selected_row) { item_index =m_selected_item; prev_item_index =m_prev_selected_item; } else { item_index =m_item_index_focus; prev_item_index =m_prev_item_index_focus; } if (prev_item_index== WRONG_VALUE && item_index== WRONG_VALUE ) return ; int rows_total =(item_index!= WRONG_VALUE && prev_item_index!= WRONG_VALUE )? 2 : 1 ; int columns_total =m_columns_total- 1 ; int x1= 1 ,x2=m_table_x_size; int y1[ 2 ]={ 0 },y2[ 2 ]={ 0 }; int indexes[ 2 ]; if (item_index>m_prev_item_index_focus || item_index== WRONG_VALUE ) { indexes[ 0 ]=(item_index== WRONG_VALUE || prev_item_index!= WRONG_VALUE )? prev_item_index : item_index; indexes[ 1 ]=item_index; } else { indexes[ 0 ]=item_index; indexes[ 1 ]=prev_item_index; } for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { y1[r]=m_rows[indexes[r]].m_y+ 1 ; y2[r]=m_rows[indexes[r]].m_y2- 1 ; bool is_item_focus= false ; if (!m_lights_hover) is_item_focus=(indexes[r]==item_index && item_index!= WRONG_VALUE ); else is_item_focus=(item_index== WRONG_VALUE )?(indexes[r]==prev_item_index) :(indexes[r]==item_index); m_table.FillRectangle(x1,y1[r],x2,y2[r],RowColorCurrent(indexes[r],is_item_focus)); } uint clr=:: ColorToARGB (m_grid_color); for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { for ( int c= 0 ; c<columns_total; c++) m_table.Line(m_columns[c].m_x2,y1[r],m_columns[c].m_x2,y2[r],clr); } for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { if (ImagesTotal(c,r)> 0 && m_columns[c].m_text_align== ALIGN_LEFT ) DrawImage(c,indexes[r]); } } int x= 0 ,y= 0 ; uint text_align= 0 ; for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { x =TextX(c); text_align =TextAlign(c, TA_TOP ); for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { y=m_rows[indexes[r]].m_y+m_text_y_offset; m_table. TextOut (x,y,m_columns[c].m_rows[indexes[r]].m_short_text,TextColor(c,indexes[r]),text_align); } } }

结果如下:

图例. 2. 悬浮时高亮显示表格行的演示。

快速重绘表格单元的方法

快速重绘表格行的方法已经研究完毕。现在将展示快速重绘单元格的方法。例如, 如果需要更改表格任何单元格中的文本, 颜色或图标, 只需重绘单元格, 而非整个表格。私有 CCanvasTable::RedrawCell() 方法即用于此目的。只有单元格内容将被重绘, 而其框架将不会被更新。如果启用了高亮模式, 则要确定背景颜色。在确定值并初始化局部变量之后, 将在单元格中绘制背景, 图标 (如果分配了, 且如果文本左侧对齐) 和文本。

class CCanvasTable : public CElement { private : void RedrawCell( const int column_index, const int row_index); }; void CCanvasTable::RedrawCell( const int column_index, const int row_index) { int x1=m_columns[column_index].m_x+ 1 ; int x2=m_columns[column_index].m_x2- 1 ; int y1=m_rows[row_index].m_y+ 1 ; int y2=m_rows[row_index].m_y2- 1 ; int x= 0 ,y= 0 ; bool is_row_focus= false ; if (m_lights_hover) { y=m_mouse.RelativeY(m_table); is_row_focus=(y>m_rows[row_index].m_y && y<=m_rows[row_index].m_y2); } m_table.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,RowColorCurrent(row_index,is_row_focus)); if (ImagesTotal(column_index,row_index)> 0 && m_columns[column_index].m_text_align== ALIGN_LEFT ) DrawImage(column_index,row_index); uint text_align=TextAlign(column_index, TA_TOP ); for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { x=TextX(c); if (c==column_index) break ; } y=y1+m_text_y_offset- 1 ; m_table. TextOut (x,y,m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_short_text,TextColor(column_index,row_index),text_align); }

现在我们来研究方法, 它们允许在单元格中更改文本, 文本颜色和图标 (从已分配的之中选择)。公有 CCanvasTable::SetValue() 和 CCanvasTable::TextColor() 方法必须用来设置文本和其颜色。这些方法需要传递单元格 (列和行) 的索引, 以及要设置的数值。对于 CCanvasTable::SetValue() 方法, 它是要在单元格中显示的字符串值。此处, 完整传递的字符串及其缩写版本 (如果全部字符串不适合单元格宽度) 存储在表格的结构 (CTCell) 的相应字段中。文本颜色必须传递给 CCanvasTable::TextColor() 方法。作为这两种方法中的第四个参数, 您可以指定 是否需要立即重新绘制单元格, 或者稍后 通过调用 CCanvasTable::UpdateTable () 方法。

class CCanvasTable : public CElement { private : void SetValue( const uint column_index, const uint row_index, const string value , const bool redraw= false ); void TextColor( const uint column_index, const uint row_index, const color clr, const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::SetValue( const uint column_index, const uint row_index, const string value , const bool redraw= false ) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text= value ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_short_text=CorrectingText(column_index,row_index); if (redraw) RedrawCell(column_index,row_index); } void CCanvasTable::TextColor( const uint column_index, const uint row_index, const color clr, const bool redraw= false ) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_text_color=clr; if (redraw) RedrawCell(column_index,row_index); }

单元中的图标可以通过 CCanvasTable::ChangeImage() 方法更改。即将切换的图表索引 必须在此指定为第三个参数。如前面所描述的用于改变单元格属性的方法, 能够指定是否要立即或稍后重新绘制单元格。

class CCanvasTable : public CElement { private : void ChangeImage( const uint column_index, const uint row_index, const uint image_index , const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::ChangeImage( const uint column_index, const uint row_index, const uint image_index, const bool redraw= false ) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; int images_total=ImagesTotal(column_index,row_index); if (images_total== WRONG_VALUE || image_index>=( uint )images_total) return ; if (image_index==m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image=( int ) image_index ; if (redraw) RedrawCell(column_index,row_index); }

重绘整个表格需要另一个公共方法 — CCanvasTable::UpdateTable()。它可以在两种模式下调用:

当有必要简单地更新表格以便显示由上述方法所做的最新变化时。 如果进行了更改, 有必要完全重绘表格时。

省缺情况下, 该方法的唯一参数设置为 false, 表示刷新无需重绘。

class CCanvasTable : public CElement { private : void UpdateTable( const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::UpdateTable( const bool redraw= false ) { if (redraw) DrawTable(); m_table.Update(); }

以下是完工后的结果:

图例. 3. 渲染表格新功能演示。





展示此结果的智能交易系统可在本文附带的文件中下载。在程序执行期间, 所有表格单元格 (5 列和 30 行) 中的图标将以 100 毫秒的频率刷新。下面的屏幕截图显示了 CPU 负载, 没有用户通过图形界面与 MQL 应用程序交互。刷新频率为 100 毫秒时的 CPU 负载不超过 3%。

图例. 4. 执行 MQL 应用程序测试期间的 CPU 负载。

用于测试控件的应用程序

例如, 当前版本渲染表格的 "智能" 已经足以创建与"市场观察" 窗口中相同的表格。让我们试着展示这一点。例如, 创建一个 5 列和 25 行的表格。在 MetaQuotes-Demo 服务器上有 25 个可用的品种。表中的数据如下:

Symbol – 金融工具 (当前货币对)。

– 金融工具 (当前货币对)。 Bid – 供给价。

– 供给价。 Ask – 采购价。

– 采购价。 Spread ( ! ) – 供给价和采购价之间的点差。

( ) – 供给价和采购价之间的点差。 Time – 最后报价的时间。

让我们准备相同的图标来表示最新的价格变化, 如同 "市场观察" 窗口的表格。在创建控件的方法中, 表格单元的首次初始化将立即进行, 并且通过调用自定义类的辅助 CProgram::InitializingTable() 方法来执行。

class CProgram : public CWndEvents { private : void InitializingTable( void ); }; void CProgram::InitializingTable( void ) { string text_headers[COLUMNS1_TOTAL]={ "Symbol" , "Bid" , "Ask" , "!" , "Time" }; string text_array[ 25 ]= { "AUDUSD" , "GBPUSD" , "EURUSD" , "USDCAD" , "USDCHF" , "USDJPY" , "NZDUSD" , "USDSEK" , "USDHKD" , "USDMXN" , "USDZAR" , "USDTRY" , "GBPAUD" , "AUDCAD" , "CADCHF" , "EURAUD" , "GBPCHF" , "GBPJPY" , "NZDJPY" , "AUDJPY" , "EURJPY" , "EURCHF" , "EURGBP" , "AUDCHF" , "CHFJPY" }; string image_array[ 3 ]= { "::Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\circle_gray.bmp" , "::Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_up.bmp" , "::Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_down.bmp" }; for ( int c= 0 ; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) { m_canvas_table.SetHeaderText(c,text_headers[c]); for ( int r= 0 ; r<ROWS1_TOTAL; r++) { m_canvas_table.SetImages(c,r,image_array); if (c< 1 ) m_canvas_table.SetValue(c,r,text_array[r]); else m_canvas_table.SetValue(c,r, "-" ); } } }

省缺的表格单元刷新率在运行期间为 16 毫秒。另一个辅助 CProgram::UpdateTable() 方法已为此目的而创建。此处, 若是周末则程序离开方法 (周六或周日)。然后, 双重循环遍历表格的所有列和行。在双重循环中 获取每个品种的最后两笔即时报价, 且在 分析价格变化 之后, 设置相应的数值。

class CProgram : public CWndEvents { private : void InitializingTable( void ); }; void CProgram::UpdateTable( void ) { MqlDateTime check_time; :: TimeToStruct (:: TimeTradeServer (),check_time); if (check_time.day_of_week== 0 || check_time.day_of_week== 6 ) return ; for ( int c= 0 ; c<m_canvas_table.ColumnsTotal(); c++) { for ( int r= 0 ; r<m_canvas_table.RowsTotal(); r++) { string symbol=m_canvas_table.GetValue( 0 ,r); MqlTick ticks[]; if ( :: CopyTicks (symbol,ticks, COPY_TICKS_ALL , 0 , 2 ) < 2 ) continue ; :: ArraySetAsSeries (ticks, true ); if (c== 0 ) { int index= 0 ; if (ticks[ 0 ].ask==ticks[ 1 ].ask && ticks[ 0 ].bid==ticks[ 1 ].bid) index= 0 ; else if (ticks[ 0 ].bid>ticks[ 1 ].bid) index= 1 ; else if (ticks[ 0 ].bid<ticks[ 1 ].bid) index= 2 ; m_canvas_table.ChangeImage(c,r,index, true ); } else { if (c== 3 ) { int spread=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD ); m_canvas_table.SetValue(c,r, string (spread), true ); continue ; } int digit=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); if (c== 1 ) { m_canvas_table.SetValue(c,r,:: DoubleToString (ticks[ 0 ].bid,digit)); if (ticks[ 0 ].bid!=ticks[ 1 ].bid) m_canvas_table.TextColor(c,r,(ticks[ 0 ].bid<ticks[ 1 ].bid)? clrRed : clrBlue , true ); continue ; } if (c== 2 ) { m_canvas_table.SetValue(c,r,:: DoubleToString (ticks[ 0 ].ask,digit)); if (ticks[ 0 ].ask!=ticks[ 1 ].ask) m_canvas_table.TextColor(c,r,(ticks[ 0 ].ask<ticks[ 1 ].ask)? clrRed : clrBlue , true ); continue ; } if (c== 4 ) { long time =:: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TIME ); string time_msc =:: IntegerToString (ticks[ 0 ].time_msc); int length =:: StringLen (time_msc); string msc =:: StringSubstr (time_msc,length- 3 , 3 ); string str =:: TimeToString (time, TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "." +msc; color clr= clrBlack ; if (ticks[ 0 ].ask==ticks[ 1 ].ask && ticks[ 0 ].bid==ticks[ 1 ].bid) clr= clrBlack ; else if (ticks[ 0 ].bid>ticks[ 1 ].bid) clr= clrBlue ; else if (ticks[ 0 ].bid<ticks[ 1 ].bid) clr= clrRed ; m_canvas_table.SetValue(c,r,str); m_canvas_table.TextColor(c,r,clr, true ); continue ; } } } } m_canvas_table.UpdateTable(); }

得到以下结果:





图例. 5. 市场观察窗口中的数据与自定义模拟的比较。





本文中的测试应用程序可以使用以下链接进行下载, 以便进一步学习。

结论

创建图形界面的函数库的当前开发阶段如下图所示。

图例. 6. 当前开发阶段的函数库结构。





您可以从下面下载最新版本的函数库和文件进行测试。