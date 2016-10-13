图形界面 VIII: 文件导航器控件 (第三章)

目录

简介

第一篇文章图形界面 I: 库结构的准备工作 (第一章) 详细解释了库的目标. 您将能在每章末尾找到文章链接的列表，在那里您可以下载当前开发阶段的库的完整版本. 文件必须按照它们在档案中的位置放到相同目录中.

在系列文章第八部分的第一和第二章中，我们的开发库加入了几个类，用于开发鼠标指针(CPointer), 日历(CCalendar 和 CDropCalendar 类) 以及树形视图(CTreeItem 和 CTreeView 类)，在本文中，我们进一步开发前一章的烛体，即文件导航器控件。

文件导航器控件

文件导航器是一种向导，它使您在程序的图形界面中看到分级式文件系统的元件，另外，它使您可以访问分级中的每个元件，进行某些操作，例如打开文件预览数据，把数据保存到文件，移动文件，等等。

本文开发的就是文件导航器的第一个版本，它给用户提供了以下功能:



在一个MQL应用程序的图形界面中浏览终端的文件"沙盒";

在终端的通用文件夹和客户终端的本地文件夹中寻找所需的文件夹和文件;

保存在文件导航器中选择的文件夹或者文件的路径，用于编程访问。

注意:

在 MQL5 语言中，为了安全方面的原因，对文件的操作是严格控制的，通过 MQL5 语言处理的文件总是位于文件"沙箱"之中，打开的文件位于客户终端的目录中，在 MQL5\Files 目录(或者在测试中时为 testing_agent_directory\MQL5\Files)，如果在其它标志中指定了 FILE_COMMON 标志，文件打开的位置是所有客户终端的公用目录 \Terminal\Common\Files。

开发 CFileNavigator 类

在当前的开发阶段，我们在开发库中已经有了所有用于开发文件导航器的所需工具，之前描述过的树形视图控件事实上就是创建文件导航器的基础，除了带有内容区域的树形视图，我们还需要开发一个地址条，包含相对当前在树形视图中选中元件的完整路径。

让我们提供一个功能来在根目录中选择显示的文件夹，例如，我们可以使用终端中的一个文件"沙盒"目录或者提供对它们两个的访问，为此，要把ENUM_FILE_NAVIGATOR_CONTENT枚举加到Enums.mqh文件中 (参见以下代码):

FN_BOTH – 显示两个目录。

– 显示两个目录。 FN_ONLY_MQL – 只显示客户终端的本地文件夹目录。

– 只显示客户终端的本地文件夹目录。 FN_ONLY_COMMON – 只显示所有已安装的终端公用目录。

enum ENUM_FILE_NAVIGATOR_CONTENT { FN_BOTH = 0 , FN_ONLY_MQL = 1 , FN_ONLY_COMMON = 2 };

创建FileNavigator.mqh文件，其中含有CFileNavigator类，然后把它包含在库引擎中 (WndContainer.mqh 文件):

#include "FileNavigator.mqh"

还应该在CFileNavigator类中实现库元件的标准方法集，如以下代码所示:

class CFileNavigator : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CFileNavigator( void ); ~CFileNavigator( void ); void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=::GetPointer( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ) {} virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} };

让我们把库用户可以用来配置文件导航器的属性列举出来。

树形视图区域的宽度

内容区域的宽度

区域的背景颜色

边框的颜色

地址条背景色

地址条文字颜色

地址条的高度

文件夹和文件的图片

导航器模式(显示全部/只显示文件夹)

文件导航器内容模式 (公用文件夹/本地文件夹/全部)



class CFileNavigator : public CElement { private : int m_treeview_area_width; int m_content_area_width; color m_area_color; color m_area_border_color; color m_address_bar_back_color; color m_address_bar_text_color; int m_address_bar_y_size; string m_file_icon; string m_folder_icon; ENUM_FILE_NAVIGATOR_CONTENT m_navigator_content; int m_zorder; public : void NavigatorMode( const ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE mode) { m_treeview.NavigatorMode(mode); } void NavigatorContent( const ENUM_FILE_NAVIGATOR_CONTENT mode) { m_navigator_content=mode; } void AddressBarYSize( const int y_size) { m_address_bar_y_size=y_size; } void TreeViewAreaWidth( const int x_size) { m_treeview_area_width=x_size; } void ContentAreaWidth( const int x_size) { m_content_area_width=x_size; } void AreaBackColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void AddressBarBackColor( const color clr) { m_address_bar_back_color=clr; } void AddressBarTextColor( const color clr) { m_address_bar_text_color=clr; } void FileIcon( const string file_path) { m_file_icon=file_path; } void FolderIcon( const string file_path) { m_folder_icon=file_path; } };

在类的构造函数中对属性栏位使用默认值进行初始化 (参见以下代码)，默认的文件夹和文件的图片是以资源(resources)的形式关联到开发库中的，它们可以从以下档案中下载。

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\folder.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\text_file.bmp" CFileNavigator::CFileNavigator( void ) : m_address_bar_y_size( 20 ), m_treeview_area_width( 300 ), m_content_area_width( 0 ), m_navigator_content(FN_ONLY_MQL), m_area_border_color( clrLightGray ), m_address_bar_back_color( clrWhiteSmoke ), m_address_bar_text_color( clrBlack ), m_file_icon( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\text_file.bmp" ), m_folder_icon( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\folder.bmp" ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_zorder= 0 ; }

为了创建文件导航器，我们需要两个私有(private)和一个公有(public)方法，分级的系统文件系统是使用前面文章中介绍过的CTreeView类来实现的，这个类的文件应该在FileNavigator.mqh文件中包含。

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "TreeView.mqh" class CFileNavigator : public CElement { private : CRectCanvas m_address_bar; CTreeView m_treeview; public : bool CreateFileNavigator( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateAddressBar( void ); bool CreateTreeView( void ); };

在详细介绍文件导航器的开发方法之前，让我们先熟悉一下终端的分级式文件系统结构。

准备分级式文件系统结构

在创建文件导航器之前，我们首先应该扫描一下终端的文件系统，并且保存所有建立树形视图的元件的参数。这些参数在前面的文章中已经介绍过，所以，这里只是显示了建立树形视图所需的参数数组列表。

总索引

前一节点的总索引

文件夹/文件名称

局部索引

节点等级

前一节点的局部索引

文件夹中总元素的数量

文件夹中文件夹的数量

文件夹标志

项目状态(收起/展开)

为了准备这些参数，我们需要两个数组列表 – 主 (g 为前缀) 和 辅助 (l 为前缀):

class CFileNavigator : public CElement { private : int m_g_list_index[]; int m_g_prev_node_list_index[]; string m_g_item_text[]; int m_g_item_index[]; int m_g_node_level[]; int m_g_prev_node_item_index[]; int m_g_items_total[]; int m_g_folders_total[]; bool m_g_is_folder[]; bool m_g_item_state[]; int m_l_prev_node_list_index[]; string m_l_item_text[]; string m_l_path[]; int m_l_item_index[]; int m_l_item_total[]; int m_l_folders_total[]; };

我们需要一些额外的方法来扫描终端的文件系统，收集数据并把它们保存到数组中。CFileNavigator::AuxiliaryArraysResize() 方法是用于操作辅助数组的，它可以修改它们相对当前使用的节点级别的大小 (参见下方代码)，换句话说，数组的大小要比传入参数的当前节点等级数值大一个元素，如果当前节点等级数值为 0, 数组的大小就设为1, 如果节点等级为1, 数组的大小就是2, 以此类推。因为在数据收集过程中节点的等级可能增加或者减少，数组的大小也会有对应的变化。初始化当前节点的数组元件时也会使用同样的方法。

class CFileNavigator : public CElement { private : void AuxiliaryArraysResize( const int node_level); }; void CFileNavigator::AuxiliaryArraysResize( const int node_level) { int new_size=node_level+ 1 ; :: ArrayResize (m_l_prev_node_list_index,new_size); :: ArrayResize (m_l_item_text,new_size); :: ArrayResize (m_l_path,new_size); :: ArrayResize (m_l_item_index,new_size); :: ArrayResize (m_l_item_total,new_size); :: ArrayResize (m_l_folders_total,new_size); m_l_prev_node_list_index[node_level] = 0 ; m_l_item_text[node_level] = "" ; m_l_path[node_level] = "" ; m_l_item_index[node_level] =- 1 ; m_l_item_total[node_level] = 0 ; m_l_folders_total[node_level] = 0 ; }

CFileNavigator::AddItem() 方法是用于使用参数把元件加到主数组中的，在此，数组在每次调用方法中增加一个元素，传入参数的数值保存到元素的最后一个单元中。

class CFileNavigator : public CElement { private : void AddItem( const int list_index, const string item_text, const int node_level, const int prev_node_item_index, const int item_index, const int items_total, const int folders_total, const bool is_folder); }; void CFileNavigator::AddItem( const int list_index, const string item_text, const int node_level, const int prev_node_item_index, const int item_index, const int items_total, const int folders_total, const bool is_folder) { int array_size =:: ArraySize (m_g_list_index); int new_size =array_size+ 1 ; :: ArrayResize (m_g_prev_node_list_index,new_size); :: ArrayResize (m_g_list_index,new_size); :: ArrayResize (m_g_item_text,new_size); :: ArrayResize (m_g_item_index,new_size); :: ArrayResize (m_g_node_level,new_size); :: ArrayResize (m_g_prev_node_item_index,new_size); :: ArrayResize (m_g_items_total,new_size); :: ArrayResize (m_g_folders_total,new_size); :: ArrayResize (m_g_is_folder,new_size); m_g_prev_node_list_index[array_size] =(node_level== 0 )? - 1 : m_l_prev_node_list_index[node_level- 1 ]; m_g_list_index[array_size] =list_index; m_g_item_text[array_size] =item_text; m_g_item_index[array_size] =item_index; m_g_node_level[array_size] =node_level; m_g_prev_node_item_index[array_size] =prev_node_item_index; m_g_items_total[array_size] =items_total; m_g_folders_total[array_size] =folders_total; m_g_is_folder[array_size] =is_folder; }

当扫描文件系统时，需要转到每个侦测到的文件夹来读取它的内容，为此，需要使用CFileNavigator::IsFolder() 方法，它确定了当前的元素是一个文件夹还是一个文件。文件系统元素的名称应该作为唯一参数传给它，如果在元素名称中发现了"\"字符，这就意味着方法会返回 true，如果这是一个文件，方法就返回false。

FileIsExist()系统函数是另一种检查元素是否为文件的方法，这个函数根据传入的名称进行搜索，如果最后搜索到的句柄是个文件，就返回 true，如果这是一个目录，这个函数会产生 ERR_FILE_IS_DIRECTORY错误。

class CFileNavigator : public CElement { private : bool IsFolder( const string file_name); }; bool CFileNavigator::IsFolder( const string file_name) { if (:: StringFind (file_name, "\\" , 0 )>- 1 ) return ( true ); return ( false ); }

为了构建一个树形视图，要指定项目中的元素数量，以及文件夹元素的数量，所以，我们需要对应的方法来定义参数的数值。这些方法是 CFileNavigator::ItemsTotal() 和 CFileNavigator::FoldersTotal()。它们很类似，在第二个方法中，计数器只有在检查到元素为文件夹的时候才会增加。这两个方法都接受两个参数: (1) 路径 和(2)搜索范围。搜索范围是指所有终端的共用文件夹还是一个终端的本地文件夹。下一步，会使用FileFindFirst()系统函数来在指定的路径中同时取得搜索句柄，以及第一个元素的名称 (如果找到的话)。有效的句柄和对象名称指示了找到第一个元素。

下一步，在循环中使用FileFindNext()系统函数， 尝试访问相同目录中的所有其它元素，之前获得的句柄作为目录的钥匙，如果找到了元素，函数返回true而计数器会增加，一旦函数返回false，搜索就立即停止。在两个方法结束时，应该关闭搜索句柄，FileFindClose()系统函数就是用于这个任务。

class CFileNavigator : public CElement { private : int ItemsTotal( const string search_path, const int mode); int FoldersTotal( const string search_path, const int mode); }; int CFileNavigator::ItemsTotal( const string search_path, const int search_area) { int counter = 0 ; string file_name = "" ; long search_handle = INVALID_HANDLE ; search_handle=:: FileFindFirst (search_path,file_name,search_area); if (search_handle!= INVALID_HANDLE && file_name!= "" ) { counter++; while (:: FileFindNext (search_handle,file_name)) counter++; } :: FileFindClose (search_handle); return (counter); } int CFileNavigator::FoldersTotal( const string search_path, const int search_area) { int counter = 0 ; string file_name = "" ; long search_handle = INVALID_HANDLE ; search_handle=:: FileFindFirst (search_path,file_name,search_area); if (search_handle!= INVALID_HANDLE && file_name!= "" ) { if (IsFolder(file_name)) counter++; while (:: FileFindNext (search_handle,file_name)) { if (IsFolder(file_name)) counter++; } } :: FileFindClose (search_handle); return (counter); }

当收集文件系统元素的参数时，我们需要取得前面节点的局部索引，CFileNavigator::PrevNodeItemIndex() 方法就是用于此项任务的。传入的参数有 (1) 在根目录当前项目的索引 以及 (2)当前节点的等级。这两个参数的数值是由调用方法的主方法中的外部循环计数器管理的。

class CFileNavigator : public CElement { private : int PrevNodeItemIndex( const int root_index, const int node_level); }; int CFileNavigator::PrevNodeItemIndex( const int root_index, const int node_level) { int prev_node_item_index= 0 ; if (node_level> 1 ) prev_node_item_index=m_l_item_index[node_level- 1 ]; else { if (root_index> 0 ) prev_node_item_index=m_l_item_index[node_level- 1 ]; } return (prev_node_item_index); }

每次找到一个文件夹时，就会转向它 (也就是进入下一个节点等级)，CFileNavigator::ToNextNode() 方法就是用于这个功能。有些参数是通过引用传入以使函数能够管理它们的数值。

在这里，在最开始会构建用于计算目录元素的路径，然后，根据当前节点的等级索引把元件参数保存到辅助数组中，之后，我们需要取得前面节点的项目索引，并把项目根据指定的参数加到主数组中，换句话说，是把它加到我们根据参数准备好的数组中。

在那以后，增加节点计数器以及增加辅助数组的大小。之后，我们应当为新的节点等级保存几个参数: (1) 路径, (2) 元素数量 以及 (3) 文件夹的数量。在方法的末尾，(1) 重置局部索引的计数器 以及 (2) 关闭当前的搜索句柄。

class CFileNavigator : public CElement { private : void ToNextNode( const int root_index, int list_index, int &node_level, int &item_index, long &handle, const string item_text, const int search_area); }; void CFileNavigator::ToNextNode( const int root_index, int list_index, int &node_level , int &item_index , long &handle , const string item_text, const int search_area) { string filter= "*" ; string search_path=m_l_path[node_level]+item_text+filter; m_l_item_total[node_level] =ItemsTotal(search_path,search_area); m_l_folders_total[node_level] =FoldersTotal(search_path,search_area); m_l_item_text[node_level] =item_text; m_l_item_index[node_level] =item_index; m_l_prev_node_list_index[node_level] =list_index; int prev_node_item_index=PrevNodeItemIndex(root_index,node_level); AddItem(list_index,item_text,node_level,prev_node_item_index, item_index,m_l_item_total[node_level],m_l_folders_total[node_level], true ); node_level++; AuxiliaryArraysResize(node_level); m_l_path[node_level] =m_l_path[node_level- 1 ]+item_text; m_l_item_total[node_level] =ItemsTotal(m_l_path[node_level]+filter,search_area); m_l_folders_total[node_level] =FoldersTotal(m_l_path[node_level]+item_text+filter,search_area); item_index= 0 ; :: FileFindClose (handle); }

现在，让我们讨论主循环，也就是进行主要操作的地方。为了更加方便起见，循环位于独立的方法中，即CFileNavigator::FileSystemScan()。在这个方法中将会读取终端的文件系统并把侦测到的元素的参数保存到主数组中。这些数组随后会用于构建树形视图。循环会一直运行，直到算法达到列表的最后或者程序从图表上删除。

算法的工作方法如下，在循环的开始，先检查当前目录中列表的开端(列表中的第一个元素)，如果检查的元素真的是新的，在文件系统的指定区域中我们就侦测得到一个句柄和第一个元素的名称，并且在当前节点等级的辅助数组中保存元素和文件夹的数量。

如果这不是第一个索引，随后会检查当前节点的局部索引顺序，如果节点索引已经存在，局部索引计数器就增加，然后转到下个目录中的下一个元素中。

如果算法达到了下面的代码块，检查我们是否超出了根节点对应的元素列表的范围，如果是这样，循环就停止，也意味着搜索句柄 (在循环快之外)关闭，程序退出此方法。如果我们已经到达了列表的最后，除了根节点，那么我们就需要转到下一个等级，在此, (1) 节点计数器等级减少一级, (2) 重置局部索引计数器, (3) 关闭搜索句柄 并且 (4) 转到下一个循环迭代。

如果在前一个 if-else 判断中都执行过，检查当前文件系统元素是否是一个文件夹，如果是，就使用之前说过的CFileNavigator::ToNextNode() 方法转到下一个级别，随后，总索引的计数器会增加，并且会激活转到下一次迭代的命令。

如果文件系统元素是一个文件，那么我们首先将得到前面节点的局部索引，然后我们应当使用指定的参数把项目加到总数组中，增加总的和局部索引的计数器，作为循环中的最后一步，再转到下一个终端文件系统元素，在那以后，下一次循环迭代开始，算法再经历之前描述的所有过程。

class CFileNavigator : public CElement { private : void FileSystemScan( const int root_index, int &list_index, int &node_level, int &item_index, int search_area); }; void CFileNavigator::FileSystemScan( const int root_index, int &list_index, int &node_level, int &item_index, int search_area) { long search_handle = INVALID_HANDLE ; string file_name = "" ; string filter = "*" ; while (!:: IsStopped ()) { if (item_index== 0 ) { string search_path=m_l_path[node_level]+filter; search_handle=:: FileFindFirst (search_path,file_name,search_area); m_l_item_total[node_level] =ItemsTotal(search_path,search_area); m_l_folders_total[node_level] =FoldersTotal(search_path,search_area); } if (m_l_item_index[node_level]>- 1 && item_index<=m_l_item_index[node_level]) { item_index++; :: FileFindNext (search_handle,file_name); continue ; } if (node_level== 1 && item_index>=m_l_item_total[node_level]) break ; else if (item_index>=m_l_item_total[node_level]) { node_level--; item_index= 0 ; :: FileFindClose (search_handle); continue ; } if (IsFolder(file_name)) { ToNextNode(root_index,list_index,node_level,item_index,search_handle,file_name,search_area); list_index++; continue ; } int prev_node_item_index=PrevNodeItemIndex(root_index,node_level); AddItem(list_index,file_name,node_level,prev_node_item_index,item_index, 0 , 0 , false ); list_index++; item_index++; :: FileFindNext (search_handle,file_name); } :: FileFindClose (search_handle); }

现在，让我们探讨主方法CFileNavigator::FillArraysData(), 在其中会调用之前描述的所有方法。

首先，设置终端公用和本地文件夹目录的顺序，这个顺序依赖于在文件导航器属性中设置的模式 (ENUM_FILE_NAVIGATOR_CONTENT)。在默认情况下，顺序的设置是在列表中首先加入公用终端目录, 而其次再加入终端的本地目录。这只在设置了FN_BOTH ("显示两个目录下的内容")模式时才这样做。如果选择了"显示其中一个目录内容"的模式，就会初始化循环中对应的起始(begin)和终止(end)范围。



在循环的开始，会定义搜索区域，然后会进行以下步骤。



重设局部索引计数器

根据当前节点等级修改辅助数组的大小

在相同数组中的第一个索引处保存当前目录中元素和文件夹的数量

把元素根据指定参数加入主数组，因为这里使用了跟目录，当前元素可能来自两个目录: Common\\Files\\ 或者 MQL5\\Files\\

增加总索引和节点等级计数器

根据当前节点的等级再次修改辅助数组的大小

如果当前的搜索范围位于终端的本地文件夹，辅助数组第一个索引的值: (1) 局部索引 以及(2)前面节点的总索引 被修正。

最后, 调用CFileNavigator::FileSystemScan() 方法，用于在指定的搜索区域中读取文件系统并把元素参数保存到主数组中。

class CFileNavigator : public CElement { private : void FillArraysData( void ); }; void CFileNavigator::FillArraysData( void ) { int list_index = 0 ; int node_level = 0 ; int item_index = 0 ; int begin= 0 ,end= 1 ; if (m_navigator_content==FN_ONLY_MQL) begin= 1 ; else if (m_navigator_content==FN_ONLY_COMMON) begin=end= 0 ; for ( int root_index=begin; root_index<=end; root_index++) { int search_area= (root_index> 0 )? 0 : FILE_COMMON ; item_index= 0 ; AuxiliaryArraysResize(node_level); string search_path =m_l_path[ 0 ]+ "*" ; m_l_item_total[ 0 ] =ItemsTotal(search_path,search_area); m_l_folders_total[ 0 ] =FoldersTotal(search_path,search_area); string item_text=(root_index> 0 )? "MQL5\\Files\\" : "Common\\Files\\" ; AddItem(list_index,item_text, 0 , 0 ,root_index,m_l_item_total[ 0 ],m_l_folders_total[ 0 ], true ); list_index++; node_level++; AuxiliaryArraysResize(node_level); if (root_index> 0 ) { m_l_item_index[ 0 ] =root_index; m_l_prev_node_list_index[ 0 ] =list_index- 1 ; } FileSystemScan(root_index,list_index,node_level,item_index,search_area); } }

用于创建控件的方法

在创建文件导航器控件之前调用CFileNavigator::FillArraysData()方法，实际上，库的用户可能都不会意识到它，只需要设置一些通用的影响到文件导航器外观和内容的属性。

bool CFileNavigator::CreateFileNavigator( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 在创建文件导航器之前, " "必须传给它表单的指针: CFileNavigator::WindowPointer(CWindow &object)." ); return ( false ); } FillArraysData(); m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =x; m_y =y; CElement::XGap(CElement::X()-m_wnd.X()); CElement::YGap(CElement::Y()-m_wnd.Y()); if (!CreateAddressBar()) return ( false ); if (!CreateTreeView()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

当开发文件导航器时，第一步是创建地址条，它是一个OBJ_BITMAP_LABEL类型的对象，它的内容是完全绘制出来的。之前，我们已经讨论了在画布上绘制创建控件的例子，所以，我们在此将只考虑与开发控件相关的不同部分，

为了绘制地址条，我们需要两个方法:

CFileNavigator::Border () 方法是用于绘制地址条的边框的，

方法是用于绘制地址条的边框的， CFileNavigator::UpdateAddressBar() 是绘制和显示最新变化的主要方法，包含在树形视图中选择的目录。

在此让我们只讨论CFileNavigator::UpdateAddressBar()方法的代码，因为边框部分在开发其他控件时已经说过了，例如，在文章图形界面 IV: 信息界面元件(第一章)中。

我们已经说过，用户可以在创建文件导航器之前设置地址条的背景色和它在Y轴上的大小，在画布区域的文字在X轴距离左边界有5个像素点大小的缩进，而在Y轴上的位置在中间，因为我们已经有了Y轴上的大小，我们只需要把地址条的高度除以2来获取Y坐标。为了调用TextOut()方法来在画布上画出文字，我们也需要传入锚点类型为左侧纵向居中标志。

在文件导航器第一次安装中，路径还没有初始化过，而m_current_path类栏位包含的是空字符串，因为文件系统元素可能很多，构建数组并创建树形视图可能需要一些时间。因为先要创建地址条，它可以展示一条消息提醒用户等待一会儿，比如，它可以看起来是: "正在载入，请稍候...".

在方法的最后，会更新画布以显示最新的变化。

class CFileNavigator : public CElement { private : void Border( void ); void UpdateAddressBar( void ); }; void CFileNavigator::UpdateAddressBar( void ) { int x= 5 ; int y=m_address_bar_y_size/ 2 ; m_address_bar.Erase(:: ColorToARGB (m_address_bar_back_color, 0 )); Border(); m_address_bar.FontSet( "Calibri" , 14 , FW_NORMAL ); if (m_current_full_path== "" ) m_current_full_path= "正在载入，请稍候..." ; m_address_bar. TextOut (x,y,m_current_path,:: ColorToARGB (m_address_bar_text_color), TA_LEFT | TA_VCENTER ); m_address_bar.Update(); }

地址条的宽度是在它的创建之前设置的， 它的创建使用的是 CFileNavigator::CreateAddressBar() 方法。如果内容区域在设置中被禁用，地址条的宽度就等于树形视图的宽度，在其它情况下，它是使用在树形视图类(CTreeView)中通用控件宽度的计算原则来计算的。

在创建对象之后，调用 CFileNavigator::UpdateAddressBar() 方法来绘制背景，边框和默认信息。

bool CFileNavigator::CreateAddressBar( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_file_navigator_address_bar_" +( string )CElement::Id(); int x =CElement::X(); int y =CElement::Y(); int x_size= 0 ; if (m_content_area_width< 0 ) x_size=m_treeview_area_width; else { if (m_content_area_width> 0 ) x_size=m_treeview_area_width+m_content_area_width- 1 ; else x_size=m_wnd.X2()-x- 2 ; } int y_size=m_address_bar_y_size; if (!m_address_bar.CreateBitmapLabel(m_chart_id,m_subwin,name,x,y,x_size,y_size, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA )) return ( false ); if (!m_address_bar.Attach(m_chart_id,name,m_subwin, 1 )) return ( false ); m_address_bar.Background( false ); m_address_bar.Z_Order(m_zorder); m_address_bar.Tooltip( "

" ); CElement::X(x); CElement::Y(y); CElement::XSize(x_size); CElement::YSize(y_size); m_address_bar.XGap(x-m_wnd.X()); m_address_bar.YGap(y-m_wnd.Y()); UpdateAddressBar(); CElement::AddToArray(m_address_bar); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) m_address_bar.Timeframes( OBJ_NO_PERIODS ); return ( true ); }

现在，我们已经达到了调用CFileNavigator::CreateTreeView()方法来设置树形视图的部分了。在前一篇文章中，我指出了在创建CTreeView类型的控件之前，我们首先要把项目和参数加到控件的数组中，在此阶段，所有用于项目的参数都在CFileNavigator类的主数组中，我们所需要的就是在循环中把它们传给树形视图类，

在相同的循环中还要定义每个项目的图片，另外，应该在文件夹名称中删除最后的字符(‘\’)。

bool CFileNavigator::CreateTreeView( void ) { m_treeview.WindowPointer(m_wnd); m_treeview.Id(CElement::Id()); m_treeview.XSize(CElement::XSize()); m_treeview.YSize(CElement::YSize()); m_treeview.ResizeListAreaMode( true ); m_treeview.TreeViewAreaWidth(m_treeview_area_width); m_treeview.ContentAreaWidth(m_content_area_width); int items_total=:: ArraySize (m_g_item_text); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { string icon_path=(m_g_is_folder[i])? m_folder_icon : m_file_icon; if (m_g_is_folder[i]) m_g_item_text[i]=:: StringSubstr (m_g_item_text[i], 0 ,:: StringLen (m_g_item_text[i])- 1 ); m_treeview.AddItem(i,m_g_prev_node_list_index[i],m_g_item_text[i],icon_path,m_g_item_index[i], m_g_node_level[i],m_g_prev_node_item_index[i],m_g_items_total[i],m_g_folders_total[i], false ,m_g_is_folder[i]); } if (!m_treeview.CreateTreeView(m_chart_id,m_subwin,m_x,m_y+m_address_bar_y_size)) return ( false ); return ( true ); }

事件处理函数

(1) 在树形视图列表中选择目录相对文件系统的完整路径(包括硬盘的卷标), (2) 相对终端沙盒的路径 以及 (3) 当前目录 都保存在类的栏位中，我们需要对应的方法来取得这些值。另外，我们还将需要CFileNavigator::SelectedFile()方法来取得选中的文件元素。

class CFileNavigator : public CElement { private : string m_current_path; string m_current_full_path; int m_directory_area; public : string CurrentPath( void ) const { return (m_current_path); } string CurrentFullPath( void ) const { return (m_current_full_path); } int DirectoryArea( void ) const { return (m_directory_area); } string SelectedFile( void ) const { return (m_treeview.SelectedItemFileName()); } };

文件导航器的事件处理函数经过配置只接收ID为ON_CHANGE_TREE_PATH的事件，它是由在树形视图结构中选中一个项目时生成，CFileNavigator::OnChangeTreePath() 方法就是实现用来处理这个ID的事件的。

首先，我们得到树形视图中保存的路径，之后，根据路径的种类 (公用或是本地), 我们 (1) 得到数据文件夹根目录的地址 并且 (2) 构建短的和长的路径并保存目录区域标志。

class CFileNavigator : public CElement { private : void OnChangeTreePath( void ); }; void CFileNavigator::OnChangeTreePath( void ) { string path=m_treeview.CurrentFullPath(); if (:: StringFind (path, "Common\\Files\\" , 0 )>- 1 ) { string common_path=:: TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH ); path=:: StringSubstr (path, 7 ,:: StringLen (common_path)- 7 ); m_current_path =:: StringSubstr (path, 6 ,:: StringLen (path)- 6 ); m_current_full_path =common_path+ "\\" +path; m_directory_area= FILE_COMMON ; } else if (:: StringFind (path, "MQL5\\Files\\" , 0 )>- 1 ) { string local_path=:: TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH ); m_current_path =:: StringSubstr (path, 11 ,:: StringLen (path)- 11 ); m_current_full_path =local_path+ "\\" +path; m_directory_area= 0 ; } UpdateAddressBar(); }

结果是，当ON_CHANGE_TREE_PATH事件到来时，应该在控件的事件处理函数中调用CFileNavigator::OnChangeTreePath()方法， 代码如下所示:

void CFileNavigator::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_TREE_PATH) { OnChangeTreePath(); return ; } }

与该ID相同的事件可以在自定义类的处理函数中接收，例子在下面讨论。

把控件和开发库相集成

为了控件能够正常工作，它应该与库引擎相集成。增加的代码主要是插入在CWndContainer类中，它位于WndContainer.mqh文件，所有其他的库元件都在此集成。我们应该加入以下内容:

文件导航器的私有数组;

在应用程序图形界面中 用于取得文件导航器( CFileNavigator )数量的方法 ;

; 用于把文件导航器元件指针保存 到数据库中的方法。

精简版本的CWndContainer类 (只有添加内容)可参见下方代码:

#include "FileNavigator.mqh" class CWndContainer { protected : CWindow *m_windows[]; struct WindowElements { CFileNavigator *m_file_navigators[]; }; WindowElements m_wnd[]; public : int FileNavigatorsTotal( const int window_index); private : bool AddFileNavigatorElements( const int window_index,CElement & object ); };

您可以在下面附件的文件中详细学习方法的代码。





测试文件导航器

现在，测试文件导航器的准备已经完毕，让我们从前面的文章中复制一份EA，从用户类(CProgram)中删除除了主菜单和状态条之外的所有元件。为了快速测试主文件编辑器内容模式，让我们创建两个EA参数，代码如下方所示。这些类型的枚举和模式已经在上面的文章部分详细介绍了。

input ENUM_FILE_NAVIGATOR_CONTENT NavigatorContent =FN_BOTH; input ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE NavigatorMode =FN_ONLY_FOLDERS;

现在，我们需要声明CFileNavigator文件导航器的实例，以及创建元件的方法，并制定它们距离表单边缘的距离。

class CProgram : public CWndEvents { private : CFileNavigator m_navigator; private : #define NAVIGATOR1_GAP_X ( 2 ) #define NAVIGATOR1_GAP_Y ( 43 ) bool CreateFileNavigator( void ); };

用于创建文件导航器的 CProgram::CreateFileNavigator() 方法的代码提供在下方，我们将把导航器的高度设为 10 个点，它们的默认值(20 个像素点)是在 CFileNavigator 类的构造函数中指定的。上面已经提到，内容模式将通过外部参数进行管理，组件的外观可以通过使用方法得到指针来做到，下面的代码提供了实例，可以得到树形视图的指针和它的滚动条。对方法的调用应该是位于创建图形界面的主方法之中。

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateFileNavigator()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); } bool CProgram::CreateFileNavigator( void ) { m_navigator.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+NAVIGATOR1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+NAVIGATOR1_GAP_Y; m_navigator.TreeViewPointer().VisibleItemsTotal( 10 ); m_navigator.NavigatorMode(NavigatorMode); m_navigator.NavigatorContent(NavigatorContent); m_navigator.TreeViewAreaWidth( 250 ); m_navigator.AddressBarBackColor( clrWhite ); m_navigator.AddressBarTextColor( clrSteelBlue ); m_navigator.TreeViewPointer().GetScrollVPointer().AreaBorderColor( clrLightGray ); m_navigator.TreeViewPointer().GetContentScrollVPointer().AreaBorderColor( clrLightGray ); if (!m_navigator.CreateFileNavigator(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_navigator); return ( true ); }

作为实例，让我们在事件处理函数中同时显示完整和短的路径，以及当前选择的文件的名称。如果文件被选中，我们将打开它，读取前三行写入记录中。请注意，我们使用 CFileNavigator::DirectoryArea() 方法来根据文件位置获取标志，这样我们就能够管理一定的目录范围。

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_TREE_PATH) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; 文件名: " ,m_navigator.SelectedFile()); :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; 路径: " ,m_navigator.CurrentPath()+m_navigator.SelectedFile()); :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; 完整路径: " ,m_navigator.CurrentFullPath()+m_navigator.SelectedFile()); if (m_navigator.SelectedFile()!= "" ) { string path=m_navigator.CurrentPath()+m_navigator.SelectedFile(); int filehandle=:: FileOpen (path, FILE_READ | FILE_TXT | FILE_ANSI | m_navigator.DirectoryArea() , '

' ); if (filehandle!= INVALID_HANDLE ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 打开的文件: " ,path); :: Print ( __FUNCTION__ , " > 行 01: " ,:: FileReadString (filehandle)); :: Print ( __FUNCTION__ , " > 行 02: " ,:: FileReadString (filehandle)); :: Print ( __FUNCTION__ , " > 行 03: " ,:: FileReadString (filehandle)); } :: FileClose (filehandle); } :: Print ( "---" ); } }

现在，是时候编译程序并在图表上运行它了，结果显示在下面的屏幕截图中，对于您来说，文件导航器的内容应该与您电脑中终端文件系统的内容相符合。

图 1. 测试文件导航器





下面的屏幕截图显示了展开的文件导航器树形视图:

图 2. 文件导航器树形视图的展开结构





在我们的测试EA中处理自定义类的事件时，会在记录文件中得到下面的结果:

2016.06 . 16 02 : 15 : 29.994 CProgram::OnEvent > 行 03 : 2 , 155.66 , 1028.00 , 1.04 , 0.30 , 0.64 , 0.24 , 0.01 , 2 , 0 , 10 , 10 , 0 2016.06 . 16 02 : 15 : 29.994 CProgram::OnEvent > 行 02 : 1 , 260.67 , 498.00 , 1.13 , 1.05 , 0.26 , 1.00 , 0.03 , 3 , 0 , 10 , 10 , 0 2016.06 . 16 02 : 15 : 29.994 CProgram::OnEvent > 行 01 : №,PROFIT,TOTAL DEALS,PROFIT FACTOR,EXPECTED PAYOFF,EQUITY DD MAX REL%,RECOVERY FACTOR,SHARPE RATIO,AmountBars,TakeProfit,StopLoss,TrailingSL,ReversePosition 2016.06 . 16 02 : 15 : 29.994 CProgram::OnEvent > 打开的文件: DATA_OPTIMIZATION\WriteResOptByCriterion\optimization_results2.csv 2016.06 . 16 02 : 15 : 29.994 CProgram::OnEvent > id: 1023 ; 完整路径: C:\Users\tol64\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\DATA_OPTIMIZATION\WriteResOptByCriterion\optimization_results2.csv 2016.06 . 16 02 : 15 : 29.994 CProgram::OnEvent > id: 1023 ; 路径: DATA_OPTIMIZATION\WriteResOptByCriterion\optimization_results2.csv 2016.06 . 16 02 : 15 : 29.994 CProgram::OnEvent > id: 1023 ; 文件名: optimization_results2.csv

一切工作正常!







结论

当前开发阶段中创建图形界面库的结构如下所示:

图 3. 当前开发阶段的库结构

这是在MetaTrader交易终端中创建图形界面系列第八部分的最后一章，在这个部分，我们讨论了诸如静态和下拉日历，树形视图，鼠标箭头以及文件导航器的控件，

系列文章的下个(第九)部分中，我们将讨论以下控件:

颜色选择器；

进度条；

线形图表。

您可以在下面下载整个第八部分的资料，如果您对使用这些资料有任何问题，您可以在以下列出的文章中找到库开发过程的详细描述，或者您也可以在文章的留言处问问题。

第八部分的文章(章节)列表:



