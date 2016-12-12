图形界面 X: 标准图表控件 (集成编译 4)

内容





概论

在首篇文章 图形界面 I: 库结构准备 (第一章) 里详细解释了库的用途。您可在每章结尾处找到包含文章列表的链接。从那里, 您还可以下载当前最新开发阶段的完整版库文件。这些文件必须放置在与文档位置相同的目录中。

我们来研究另一个控件, 它不能被遗留在正在开发的库文件之外。当启动交易终端时, 会为用户打开价格图表。拥有一款轻松管理图表的工具将会更便利。前一篇名为 MQL5 酷宝书: 在单一窗口内监视多个时间帧 的文章里已经展示了此类工具的一个可能变体。这一次, 我们将编写一个用于创建控件的类, 它可轻松简单地用在自定义 MQL 应用程序的图形界面中。与以上链接中提供的前一版本不同, 这次的实现将允许水平滚动子图表的内容, 如同在常规主图表窗口中。

此外, 我们将继续优化库代码以降低 CPU 负载。更多细节会在文章中进一步提供。

开发创建标准图表控件的类

在开始开发用于创建标准图表控件的 CStandardChart 类之前, 应将拥有额外属性 (参阅以下所列代码) 的 CSubChart 基类 添加到 Object.mqh 文件中。对于所有类型的图形对象, 应该在创建使用它们的库控件之前完成。类 CSubChart 的基类来自标准库 — CChartObjectSubChart。

... ... class CSubChart; class CSubChart : public CChartObjectSubChart { protected : int m_x; int m_y; int m_x2; int m_y2; int m_x_gap; int m_y_gap; int m_x_size; int m_y_size; bool m_mouse_focus; public : CSubChart( void ); ~CSubChart( void ); int X( void ) { return (m_x); } void X( const int x) { m_x=x; } int Y( void ) { return (m_y); } void Y( const int y) { m_y=y; } int X2( void ) { return (m_x+m_x_size); } int Y2( void ) { return (m_y+m_y_size); } int XGap( void ) { return (m_x_gap); } void XGap( const int x_gap) { m_x_gap=x_gap; } int YGap( void ) { return (m_y_gap); } void YGap( const int y_gap) { m_y_gap=y_gap; } int XSize( void ) { return (m_x_size); } void XSize( const int x_size) { m_x_size=x_size; } int YSize( void ) { return (m_y_size); } void YSize( const int y_size) { m_y_size=y_size; } bool MouseFocus( void ) { return (m_mouse_focus); } void MouseFocus( const bool focus) { m_mouse_focus=focus; } }; CSubChart::CSubChart( void ) : m_x( 0 ), m_y( 0 ), m_x2( 0 ), m_y2( 0 ), m_x_gap( 0 ), m_y_gap( 0 ), m_x_size( 0 ), m_y_size( 0 ), m_mouse_focus( false ) { } CSubChart::~CSubChart( void ) { }

类 CChartObjectSubChart 包含用来创建子图表的方法, 以及修改最常用图表属性的方法。列表包括属性赋值和取值的方法:

坐标和维度 ;

; 品名, 时间帧和尺度 ;

; 显示价格和时间尺度 。

#include "ChartObject.mqh" class CChartObjectSubChart : public CChartObject { public : CChartObjectSubChart( void ); ~CChartObjectSubChart( void ); int X_Distance( void ) const ; bool X_Distance( const int X) const ; int Y_Distance( void ) const ; bool Y_Distance( const int Y) const ; ENUM_BASE_CORNER Corner( void ) const ; bool Corner( const ENUM_BASE_CORNER corner) const ; int X_Size( void ) const ; bool X_Size( const int size) const ; int Y_Size( void ) const ; bool Y_Size( const int size) const ; string Symbol ( void ) const ; bool Symbol ( const string symbol) const ; int Period ( void ) const ; bool Period ( const int period) const ; int Scale( void ) const ; bool Scale( const int scale) const ; bool DateScale( void ) const ; bool DateScale( const bool scale) const ; bool PriceScale( void ) const ; bool PriceScale( const bool scale) const ; bool Time ( const datetime time) const { return ( false ); } bool Price( const double price) const { return ( false ); } bool Create( long chart_id, const string name, const int window, const int X, const int Y, const int sizeX, const int sizeY); virtual int Type( void ) const { return ( OBJ_CHART ); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); };

现在我们可以利用 CStandardChart 类来创建 StandardChart.mqh 文件, 此处所有库控件的标准方法可以在基础内容中指定, 如下代码所示。由于控件具有水平滚动模式, 这需要一个鼠标光标的图标以便告知用户滚动模式被启用, 并且子图表中的数据将随着鼠标光标的水平移动而移动。若要更改图标, 包含 Pointer.mqh 文件, 它所包括的 CPointer 类已在之前的文章 图形界面 VIII: 树形视图控件 (第二章) 里讨论。作为鼠标指针的图标, 我们将使用主图表水平滚动激活的图标 (具有白色轮廓的双侧黑色箭头)。此图标的两个版本 (黑色和蓝色箭头) 附于本文末尾。

相应地, 鼠标指针枚举 (ENUM_MOUSE_POINTER) 补充另一个标识符 (MP_X_SCROLL):

enum ENUM_MOUSE_POINTER { MP_CUSTOM = 0 , MP_X_RESIZE = 1 , MP_Y_RESIZE = 2 , MP_XY1_RESIZE = 3 , MP_XY2_RESIZE = 4 , MP_X_SCROLL = 5 };

此外, 有必要在 Pointer.mqh 文件里 包含此光标类型的图标资源, 且在 CPointer::SetPointerBmp() 方法的 switch 结构里应 扩展其它 case 块:

#include "Element.mqh" ... #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll_blue.bmp" void CPointer::SetPointerBmp( void ) { switch (m_type) { case MP_X_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs.bmp" ; break ; case MP_Y_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs.bmp" ; break ; case MP_XY1_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_rs_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_rs.bmp" ; break ; case MP_XY2_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_rs_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_rs.bmp" ; break ; case MP_X_SCROLL : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll.bmp" ; break ; } if (m_file_on== "" || m_file_off== "" ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > 必须为此光标设置全部图像！" ); }

应当注意的是 Moving() 方法也可按照两种模式使用, 这可以通过 方法的第三个参数 来设置。此参数的省缺值为 false, 这意味着只有在控件被附加到表单且当前处于移动模式的情况下才可移动。

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "Pointer.mqh" class CStandardChart : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void Moving( const int x, const int y, const bool moving_mode= false ); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); private : virtual void ChangeWidthByRightWindowSide( void ); virtual void ChangeHeightByBottomWindowSide( void ); }; CStandardChart::CStandardChart( void ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } CStandardChart::~CStandardChart( void ) { }

如果 Moving() 方法的第三个参数设为 true, 则控件将被调用的方法强制移动, 无论表单是否处于移动模式。在某些情况下, 这可明显降低 CPU 负载。

为了查看表单是否处于移动模式, 已将方法 ClampingAreaMouse() 添加到 CWindow 类。它返回鼠标左键按下时的区域:

class CWindow : public CElement { public : ENUM_MOUSE_STATE ClampingAreaMouse( void ) const { return (m_clamping_area_mouse); } };

方法 CWindow::ClampingAreaMouse() 仅能通过所依附的表单指针访问。若要全部按照上述工作, 应在每个控件的 Moving() 方法里插入一段代码, 如下所示清单 (参阅黄色高亮片段)。作为例程, 来自 CSimpleButton (较短版本) 类的方法作为展示。

void CSimpleButton::Moving( const int x, const int y, const bool moving_mode= false ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (!moving_mode) if (m_wnd.ClampingAreaMouse()!=PRESSED_INSIDE_HEADER) return ; m_button.X_Distance(m_button.X()); m_button.Y_Distance(m_button.Y()); }

使用 Moving() 方法的例程如以下清单所示, 它展示了 CSimpleButton::Show() 方法的代码。在此情况下, 应强制更新控件坐标, 因此, true 作为第三个参数传递。库中所有使用 Moving() 方法的类均进行了适当的修改。

void CSimpleButton::Show( void ) { if (CElement::IsVisible()) return ; m_button.Timeframes( OBJ_ALL_PERIODS ); CElement::IsVisible( true ); Moving(m_wnd.X(),m_wnd.Y(), true ); }

已开发库的优化将在本文后面讨论, 而现在, 将研究标准图表控件。

让我们在一行中创建放置子图表的数组。为此, 必须为表示图表的对象, 以及某些属性声明动态数组, 例如: (1) 图表标识符, (2) 品名和 (3) 时间帧。在创建标准图表控件之前, 有必要使用 CStandardChart::AddSubChart() 方法, 此处应传递图表品名和时间帧。方法伊始, 使用传递值将元素添加到数组并初始化它们之前, 使用 CStandardChart::CheckSymbol() 方法。

class CStandardChart : public CElement { private : CSubChart m_sub_chart[]; long m_sub_chart_id[]; string m_sub_chart_symbol[]; ENUM_TIMEFRAMES m_sub_chart_tf[]; public : void AddSubChart( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES tf); private : bool CheckSymbol( const string symbol); };

方法 CStandardChart::CheckSymbol() 首先检查指定品名在市场观察窗口里是否可用。如果品名未发现, 则它尝试在常用列表里搜索此品名。如果品名已发现, 则它必须添加到市场观察。否则, 将无法使用此品名创建子图表 (将创建与主图表相同品名的子图表来代替)。

若成功, CStandardChart::CheckSymbol() 方法返回 true。如果未找到指定的品名, 则方法将返回 false, 且子窗口不会被添加 (数组大小相同), 有关消息将会显示在日志中。

void CStandardChart::AddSubChart( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (!CheckSymbol(symbol)) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 品名 " +symbol+ " 在服务器上不可用！" ); return ; } int array_size=:: ArraySize (m_sub_chart); int new_size=array_size+ 1 ; :: ArrayResize (m_sub_chart,new_size); :: ArrayResize (m_sub_chart_id,new_size); :: ArrayResize (m_sub_chart_symbol,new_size); :: ArrayResize (m_sub_chart_tf,new_size); m_sub_chart_symbol[array_size] =symbol; m_sub_chart_tf[array_size] =tf; } bool CStandardChart::CheckSymbol( const string symbol) { bool flag= false ; int symbols_total=:: SymbolsTotal ( true ); for ( int i= 0 ; i<symbols_total; i++) { if (:: SymbolName (i, true )==symbol) { flag= true ; break ; } } if (!flag) { symbols_total=:: SymbolsTotal ( false ); for ( int i= 0 ; i<symbols_total; i++) { if (:: SymbolName (i, false )==symbol) { :: SymbolSelect (symbol, true ); flag= true ; break ; } } } return (flag); }

创建标准图表控件需要三个方法: 一个主要的 public 方法和两个 private 方法, 其中之一是在水平滚动模式下 涉及鼠标光标图标。公有方法 CStandardChart::SubChartsTotal() 已添加到类中作为检索子图表数量的辅助方法。

class CStandardChart : public CElement { private : CSubChart m_sub_chart[]; CPointer m_x_scroll; public : bool CreateStandardChart( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateSubChart( void ); bool CreateXScrollPointer( void ); public : int SubChartsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_sub_chart)); } };

我们来研究创建子图表的 CStandardChart::CreateSubCharts() 方法。在方法伊始, 创建控件之前要检查添加到数组的图表数量。如果尚未添加, 则程序简单地退出方法并在日志中打印相关消息。

如果已添加图表, 则计算每个对象的宽度。控件的总宽度必须由用户在所开发的 MQL 应用程序的自定义类中定义。在需要创建多个图表的情况下, 为了获得每个对象的宽度, 将控件总宽度除以图表的数量就足够了。

之后在循环中创建对象。这已考虑了控制定位 (锚点指向表单一侧)。此话题已在之前的文章中详细描述过, 因此这里不再赘述。

在创建子图表之后, 所得到的图表已创建的标识符保存到数组, 其属性已设置并保存。

bool CStandardChart::CreateSubCharts( void ) { int sub_charts_total=SubChartsTotal(); if (sub_charts_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 此方法未被调用, " "如果群内至少包含一个图表！使用 CStandardChart::AddSubChart() 方法" ); return ( false ); } int x=m_x; int x_size=(sub_charts_total> 1 )? m_x_size/sub_charts_total : m_x_size; for ( int i= 0 ; i<sub_charts_total; i++) { string name=CElement::ProgramName()+ "_sub_chart_" +( string )i+ "__" +( string )CElement::Id(); x=(i> 0 )?(m_anchor_right_window_side)? x-x_size+ 1 : x+x_size- 1 : x; if (i+ 1 >=sub_charts_total) x_size=m_x_size-(x_size*(sub_charts_total- 1 )-(sub_charts_total- 1 )); if (!m_sub_chart[i].Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,m_y,x_size,m_y_size)) return ( false ); m_sub_chart_id[i]=m_sub_chart[i].GetInteger( OBJPROP_CHART_ID ); m_sub_chart[i]. Symbol (m_sub_chart_symbol[i]); m_sub_chart[i]. Period (m_sub_chart_tf[i]); m_sub_chart[i].Z_Order(m_zorder); m_sub_chart[i].Tooltip( "

" ); m_sub_chart[i].XSize(x_size); m_sub_chart[i].YSize(m_y_size); m_sub_chart[i].XGap((m_anchor_right_window_side)? x : x-m_wnd.X()); m_sub_chart[i].YGap((m_anchor_bottom_window_side)? m_y : m_y-m_wnd.Y()); CElement::AddToArray(m_sub_chart[i]); } return ( true ); }

在标准图表控件创建后, 可随时更改其所包含的子图表的任何属性。这可通过 CStandardChart::GetSubChartPointer() 方法的协助下获取指针来完成。如果偶然传递了不正确的索引, 将会 调整 以防止超出数组范围。

class CStandardChart : public CElement { public : CSubChart *GetSubChartPointer( const uint index); }; CSubChart *CStandardChart::GetSubChartPointer( const uint index) { uint array_size=:: ArraySize (m_sub_chart); if (array_size< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 此方法未被调用, " "如果群内包含至少一个图表！" ); } uint i=(index>=array_size)? array_size- 1 : index; return (:: GetPointer (m_sub_chart[i])); }

鼠标光标的图标仅当子图表启用数据水平滚动模式时才会创建。. 它应当在创建控件之前使用 CStandardChart::XScrollMode() 方法 启用。

class CStandardChart : public CElement { private : bool m_x_scroll_mode; public : void XScrollMode( const bool mode) { m_x_scroll_mode=mode; } }; bool CStandardChart::CreateXScrollPointer( void ) { if (!m_x_scroll_mode) return ( true ); m_x_scroll.XGap( 0 ); m_x_scroll.YGap(- 20 ); m_x_scroll.Id(CElement::Id()); m_x_scroll.Type(MP_X_SCROLL); if (!m_x_scroll.CreatePointer(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); return ( true ); }

总结上述。如果启用水平滚动模式, 则其操作使用 CStandardChart::HorizontalScroll() 方法, 当 CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 事件被触发时它将在事件处理器中调用。按下鼠标左键的情况下, 根据它是刚被按下还是在水平滚动的过程中重复调用方法, 该方法计算鼠标光标自按压点 (以像素为单位) 覆盖的距离。此处:

表单被锁定。

计算鼠标光标的图标坐标。

显示图标。

在子图表内的平移数据值可为负数, 因为偏移相对于最后一根柱线执行 - ::ChartNavigate() 方法的 CHART_END 值 (第二个参数) 来自 ENUM_CHART_POSITION 枚举。如果平移值为正数, 程序退出方法。如果检查通过, 则保存当前平移值用于下一次迭代。然后, 所有子图表的 "自动滚动" (CHART_AUTOSCROLL) 和 "图表自由边界平移" (CHART_SHIFT) 被禁用, 平移会根据计算值执行。

如果松开鼠标左键, 表单将被解锁, 并且水平滚动过程的指示鼠标光标的图标将被隐藏。之后, 程序退出该方法。

class CStandardChart : public CElement { private : int m_prev_x; int m_new_x_point; int m_prev_new_x_point; private : void HorizontalScroll( void ); }; void CStandardChart::HorizontalScroll( void ) { if (!m_x_scroll_mode) return ; if (m_mouse.LeftButtonState()) { if (m_prev_x== 0 ) { m_prev_x =m_mouse.X()+m_prev_new_x_point; m_new_x_point =m_prev_new_x_point; } else m_new_x_point=m_prev_x-m_mouse.X(); if (!m_wnd.IsLocked()) { m_wnd.IsLocked( true ); m_wnd.IdActivatedElement(CElement::Id()); } int l_x=m_mouse.X()-m_x_scroll.XGap(); int l_y=m_mouse.Y()-m_x_scroll.YGap(); m_x_scroll.Moving(l_x,l_y); m_x_scroll.Show(); m_x_scroll.IsVisible( true ); } else { m_prev_x= 0 ; if (m_wnd.IdActivatedElement()==CElement::Id()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } m_x_scroll.Hide(); m_x_scroll.IsVisible( false ); return ; } if (m_new_x_point> 0 ) return ; m_prev_new_x_point=m_new_x_point; int symbols_total=SubChartsTotal(); for ( int i= 0 ; i<symbols_total; i++) { if (:: ChartGetInteger (m_sub_chart_id[i], CHART_AUTOSCROLL )) :: ChartSetInteger (m_sub_chart_id[i], CHART_AUTOSCROLL , false ); if (:: ChartGetInteger (m_sub_chart_id[i], CHART_SHIFT )) :: ChartSetInteger (m_sub_chart_id[i], CHART_SHIFT , false ); } :: ResetLastError (); for ( int i= 0 ; i<symbols_total; i++) if (!:: ChartNavigate (m_sub_chart_id[i], CHART_END ,m_new_x_point)) :: Print ( __FUNCTION__ , " > 错误: " ,:: GetLastError ()); }

方法 CStandardChart::ZeroHorizontalScrollVariables() 将用于重置子图表数据水平滚动模式的辅助变量。它也可能需要以编程方式跳转到到最后一根柱线。为达此目的, 使用了 CStandardChart::ResetCharts() 公有方法。

class CStandardChart : public CElement { public : void ResetCharts( void ); private : void ZeroHorizontalScrollVariables( void ); }; void CStandardChart::ResetCharts( void ) { int sub_charts_total=SubChartsTotal(); for ( int i= 0 ; i<sub_charts_total; i++) :: ChartNavigate (m_sub_chart_id[i], CHART_END ); ZeroHorizontalScrollVariables(); } void CStandardChart::ZeroHorizontalScrollVariables( void ) { m_prev_x = 0 ; m_new_x_point = 0 ; m_prev_new_x_point = 0 ; }

也可能需要跟踪 "标准图表" 控件上子图表的鼠标左键按下事件。因此, 在 Defines.mqh 文件里添加新的 ON_CLICK_SUB_CHART 标识符:

... ... #define ON_CLICK_SUB_CHART ( 28 )

为了检测在子图表上点击, 实现 CStandardChart::OnClickSubChart() 方法。如果检查名字和标识符成功 (参见以下清单), 则它 生成一条消息 带有 (1) ON_CLICK_SUB_CHART 事件标识符, (2) 控件标识符, (3) 子图表索引, 以及 (4) 品名。

class CStandardChart : public CElement { private : bool OnClickSubChart( const string clicked_object); }; bool CStandardChart::OnClickSubChart( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_sub_chart_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=CElement::IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int group_index=CElement::IndexFromObjectName(clicked_object); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_SUB_CHART,CElement::Id(),group_index,m_sub_chart_symbol[group_index]); return ( true ); }

假设您需要另一种方式来导航子图表, 类似于终端实现的主图表方式。如果在 MetaTrader 终端里按下 «空格» 或 «回车» 键, 则会激活图表左下角的一个编辑框 (参阅以下的屏幕截图)。这是一种命令行, 在其中输入日期即可在图表上跳转到该日期。此命令行也可用来更改图表的品名和时间帧。

图例. 1. 在图表左下角的命令行。





顺便说一下, 在交易终端的最新版 里已添加了管理命令行的新功能。

… 8. MQL5: 新属性 CHART_QUICK_NAVIGATION 可以启用/禁用图表上的快速柱线导航。若您需要修改以及访问属性状态, 使用 ChartSetInteger 和 ChartGetInteger 函数。 按下回车或空格打开导航栏。它可令您快速移动到图表上的指定日期, 以及切换品名和时间帧。若您的 MQL5 程序处理回车和空格按键动作, 请禁用 CHART_QUICK_NAVIGATION 属性, 以免终端拦截这些事件。快速导航栏仍然可以通过双击打开。 …

在图形界面中, 一切皆可更方便及更容易地完成。在 Easy And Fast 库中以及包含了日历控件 (CCalendar 类)。主图表和子图表的导航可以通过在日历中简单地选择日期来实现。我们将所有事情简化为一个具有单一参数的方法。此参数的值将是图表需要平移的日期。此方法将命名为 CStandardChart::SubChartNavigate(), 以下的代码清单展示了此方法的当前版本。

主图表的 "自动滚动" 和 "自图表右边界平移" 模式在方法伊始即被禁止。然后, 如果传递给方法的变量大于当日的开始, 只需跳转到最后一个根柱线并退出该方法。如果日期较小, 则必须计算向左平移的柱线数量。首先, 进行主图表的计算:

获取自当日开始直到指定日期为止的当前品种与时间帧的可用柱线总数。

获取图表上可见的柱线数量。

获取自当日开始的柱线数量 + 两根柱线作为一个额外的缩进。

计算自最后一根柱线平移的柱线数量。

之后, 主图表向左平移, 并针对子图表重复一切。

class CStandardChart : public CElement { public : void SubChartNavigate( const datetime date); }; void CStandardChart::SubChartNavigate( const datetime date) { datetime current_date =:: StringToTime (:: TimeToString (:: TimeCurrent (), TIME_DATE )); datetime selected_date =date; :: ChartSetInteger (m_chart_id, CHART_AUTOSCROLL , false ); :: ChartSetInteger (m_chart_id, CHART_SHIFT , false ); if (selected_date>=current_date) { :: ChartNavigate (m_chart_id, CHART_END ); ResetCharts(); return ; } int bars_total =:: Bars (:: Symbol (),:: Period (),selected_date,current_date); int visible_bars =( int ):: ChartGetInteger (m_chart_id, CHART_VISIBLE_BARS ); long seconds_today =:: TimeCurrent ()-current_date; int bars_today = int (seconds_today/:: PeriodSeconds ())+ 2 ; m_prev_new_x_point=m_new_x_point=-((bars_total-visible_bars)+bars_today); :: ChartNavigate (m_chart_id, CHART_END ,m_new_x_point); int sub_charts_total=SubChartsTotal(); for ( int i= 0 ; i<sub_charts_total; i++) { :: ChartSetInteger (m_sub_chart_id[i], CHART_AUTOSCROLL , false ); :: ChartSetInteger (m_sub_chart_id[i], CHART_SHIFT , false ); bars_total =:: Bars (m_sub_chart[i]. Symbol (),( ENUM_TIMEFRAMES )m_sub_chart[i]. Period (),selected_date,current_date); visible_bars =( int ):: ChartGetInteger (m_sub_chart_id[i], CHART_VISIBLE_BARS ); bars_today = int (seconds_today/:: PeriodSeconds (( ENUM_TIMEFRAMES )m_sub_chart[i]. Period ()))+ 2 ; m_prev_new_x_point=m_new_x_point=-((bars_total-visible_bars)+bars_today); :: ChartNavigate (m_sub_chart_id[i], CHART_END ,m_new_x_point); } }

用来创建标准图表控件的 CStandardChart 类已完成。现在我们来编写一个应用程序, 看看它是如何工作的。





测试控件的应用

出于测试目的, 您可以使用之前一篇文章中的智能交易系统。除主菜单, 状态栏和选项卡之外, 删除所有控件。令每个选项卡对应单独一组子图表。每一组都将包含某种货币; 因此, 每个选项卡将具有相应的描述:

第一个选项卡 - EUR (欧元)。

第二个选项卡 - GBP (英镑)。

第三个选项卡 - AUD (澳元)。

第四个选项卡 - CAD (加币)。

第五个选项卡 - JPY (日元)。

子图表将严格位于选项卡的工作区域中, 并且每当表单调整大小时, 它们将自动调整大小。选项卡中工作区域的右边界距表单右边缘的缩进量始终为 173 像素。此空间将填充用于设置属性的控件, 譬如:

显示时间刻度 (日期时间)。

显示价格刻度 (价格刻度)。

改变图表时间帧 (时间帧)。

通过日历进行图表数据导航。

作为示例, 显示用于创建单个标准图表 (CStandardChart) 控件的代码就足矣。请记住, 默认情况下图表的水平滚动为禁用, 以防万一需要, 可使用 CStandardChart::XScrollMode() 方法。方法 CStandardChart::AddSubChart() 用来在组中添加图表。

class CProgram : public CWndEvents { protected : CStandardChart m_sub_chart1; protected : bool CreateSubChart1( const int x_gap, const int y_gap); }; bool CProgram::CreateSubChart1( const int x_gap, const int y_gap) { m_sub_chart1.WindowPointer(m_window); m_tabs.AddToElementsArray( 0 ,m_sub_chart1); int x=m_window.X()+x_gap; int y=m_window.Y()+y_gap; m_sub_chart1.XSize( 600 ); m_sub_chart1.YSize( 200 ); m_sub_chart1.AutoXResizeMode( true ); m_sub_chart1.AutoYResizeMode( true ); m_sub_chart1.AutoXResizeRightOffset( 175 ); m_sub_chart1.AutoYResizeBottomOffset( 25 ); m_sub_chart1.XScrollMode( true ); m_sub_chart1.AddSubChart( "EURUSD" , PERIOD_D1 ); m_sub_chart1.AddSubChart( "EURGBP" , PERIOD_D1 ); m_sub_chart1.AddSubChart( "EURAUD" , PERIOD_D1 ); if (!m_sub_chart1.CreateStandardChart(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_sub_chart1); return ( true ); }

以下的屏幕截图显示了最终结果。在这个示例中, 子图表数据可以水平地滚动, 类似于主图表那样的实现方式。此外, 子图表之间的导航通过日历操纵, 包括快速日期跳转。

图例. 2. 标准图表控件测试。





本文介绍的测试应用程序可从以下链接下载, 以供进一步学习。

优化库引擎的定时器和事件处理器

早前, Easy And Fast 库仅在 Windows 7 x64 操作系统上进行过测试。之后升级到 Windows 10 x64, 发现 CPU 使用率显著增长。当与图形界面没有交互时, 即使在待命模式下, 库进程消耗的 CPU 资源高达 10％。以下的屏幕截图显示了在图表上加载测试 MQL 应用程序前后 CPU 的资源消耗。





图例. 3. 在图表上加载测试 MQL 应用程序之前 CPU 的资源消耗。









图例. 4. 在图表上加载测试 MQL 应用程序之后 CPU 的资源消耗。





事实证明, 问题出在库引擎的定时器中, 在此 图表每隔 16ms 刷新一次, 如以下代码所示:

void CWndEvents::OnTimerEvent( void ) { if (CWndContainer:: WindowsTotal ()< 1 ) return ; CheckElementsEventsTimer(); m_chart.Redraw(); }

如果我们在图表区域中添加鼠标光标移动, 并主动与 MQL 应用程序的图形界面进行交互, 则 CPU 消耗会进一步增加。任务是减少库引擎定时器的操作, 并在每次鼠标移动事件触发时消除图表重绘。如何做到这一点？

从 CWndEvents::ChartEventMouseMove() 方法中删除负责图表重绘 (红色高亮) 的那一行:

void CWndEvents::ChartEventMouseMove( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) return ; MovingWindow(); SetChartState(); m_chart.Redraw(); }

对于库引擎定时器, 它的当前目的是当鼠标悬停时改变控件的颜色, 并在不同控件件执行快速转发 (列表, 表, 日历等), 因此, 它必须持续工作。为了节省资源, 当鼠标光标开始移动时定时器将被激活, 且一旦移动结束, 其操作将在短暂停顿后被阻塞。

为了实现这个想法, 有必要在 CMouse 类中添加一些东西。附加内容包括一个系统定时器调用计数器, 以及 CMouse::GapBetweenCalls() 方法, 它返回调用鼠标移动事件之间的差值。

class CMouse { private : ulong m_call_counter; public : ulong CallCounter( void ) const { return (m_call_counter); } ulong GapBetweenCalls( void ) const { return (:: GetTickCount ()-m_call_counter); } }; CMouse::CMouse( void ) : m_call_counter(:: GetTickCount ()) { }

逻辑很简单。一旦鼠标光标开始移动, CMouse 类的事件处理器 保存系统定时器的当前值:

void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { m_x =( int )lparam; m_y =( int )dparam; m_left_button_state =( bool ) int (sparam); m_call_counter=:: GetTickCount (); if (!:: ChartXYToTimePrice ( 0 ,m_x,m_y,m_subwin,m_time,m_level)) return ; if (m_subwin> 0 ) m_y=m_y-m_chart.SubwindowY(m_subwin); } }

库引擎的定时器 (CWndEvents 类) 必须包含一个条件: 如果鼠标光标 500ms 未移动, 图表不应重绘。此时必须释放鼠标左键, 以避免控件的快速转发选项仅能工作 500ms 的情形。

void CWndEvents::OnTimerEvent( void ) { if (m_mouse.GapBetweenCalls()> 500 && !m_mouse.LeftButtonState()) return ; if (CWndContainer:: WindowsTotal ()< 1 ) return ; CheckElementsEventsTimer(); m_chart.Redraw(); }

问题解决了。鼠标光标移动时禁止重绘对于移动控件的表单质量没有影响, 因为定时器间隔 16ms 对于重绘足够了。问题已经通过最简单的方式解决, 但不是唯一可能的方式。库代码的优化将在本系列的后续文章中进一步讨论, 因为还有其它方法和选项可以帮助更有效地降低 CPU 消耗。







优化树形视图和文件导航控件

已发现当初始化包含大量元素的树形视图 (CTreeView) 时会花费很长时间。这也发生在文件导航器 (CFileNavigator) 中, 它利用了列表类型。为了解决这个问题, 当向数组中添加元素时, 需要指定数组的预留大小作为 ::ArrayResize() 函数的第三个参数。

援引来自 ::ArrayResize() 函数的引用:

… 对于频繁的内存分配, 建议使用第三个参数设置预留大小以便减少物理内存分配的数量。所有 ArrayResize 的后续调用不会导致物理内存的重分配, 但仅能改变数组预留内存的第一维大小。应当记住, 第三个参数仅在物理内存分配期间使用... …

为了比较, 以下是使用不同保留大小数组的树形视图的测试结果。测试的文件数超过 15 000。

图例. 5. 使用保留大小值的表单数组的测试结果。





将树形视图的数组保留大小设置为 10 000。CTreeView 和 CFileNavigator 类已进行了相应地改变。

用于文件导航里的新文件夹和文件图标。

在文件导航器里 (CFileNavigator 类) 添加新的文件夹和文件图标, 其模拟的是 Windows 10 操作系统的文件导航器。它们的时尚设计更适合开发库的图形界面, 但如果需要, 也可以使用定制版本。

图例. 6. 用于文件导航里的新文件夹和文件图标。

这些图像可在本文结尾处获得。



结论

当前开发阶段的创建图形界面的库, 如下图所示。

图例. 6. 当前开发阶段的库结构





下一篇关于图形界面的文章将继续 Easy And Fast 库的开发。该库将扩展其它控件, 在开发 MQL 应用程序时这可能是必要的。现有的控件将得到改进, 并补充新的功能。