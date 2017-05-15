图形界面 X: 多行文本框中的字词回卷算法 (集成编译 12)

内容

概述

第一篇文章 图形界面 I: 函数库结构的准备 (第 1 章) 详细讨论了这个函数库的作用。您在每章结尾处均可找到文章列表及其链接。从那里, 您还可以下载当前开发阶段的函数库完整版本。文件必须位于与存档中相同的目录中。

本文继续开发多行文本框控件。早前的进展可在文章 图形界面 X: 多行文本框控件 (集成编译 8) 里查阅。这次的任务是当发生文本框宽度溢出的情况下实现自动字词回卷, 或者如果机会出现的话, 将文本逆卷到上一行。

多行文本框中的字词回卷

所有文本编辑器或应用程序在处理文本信息时都有字词回卷功能, 以防文本宽度溢出应用程序的区域。这样即可从必须一直使用水平滚动条的麻烦中解脱出来。



字词回卷模式省缺时禁用。若要激活此模式, 使用 CTextBox::WordWrapMode() 方法。这是实现字词回卷的唯一公有方法。其它所有将是私有的, 它们的分派将在下面详细讨论。



class CTextBox : public CElement { private : bool m_word_wrap_mode; public : void WordWrapMode( const bool mode) { m_word_wrap_mode=mode; } }; CTextBox::CTextBox( void ) : m_word_wrap_mode( false )

为了配置文本回卷并在一行里添加文本, 每一行都必须有一个结束标记。

这是一个简单的单行示例。打开任何文本编辑器, 其中可以启用/禁用字词回卷模式 — 例如, 记事本。在文档中添加一行:

Google is an American multinational technology company specializing in Internet-related services and products.

如果禁用字词回卷模式, 根据文本框的宽度, 该行也许不适应文本框宽度。然后, 要阅读该行, 必须使用水平滚动条。

图例. 1. 字词回卷模式禁用。





现在, 开启字词回卷模式。该行能够适应编辑器文本框的宽度:





图例. 2. 字词回卷模式启用。





可从中看出, 初始字符串被切分成三个子字符串, 它们逐一连续排列。此处, 结束标记仅存在于第三个子串中。以编程方式读取文件的第一行并返回至结束标记的整个文本。

这可以使用简单的脚本进行检查:

void OnStart ( void ) { int file=:: FileOpen ( "Topic 'Word wrapping'.txt" , FILE_READ | FILE_TXT | FILE_ANSI ); if (file!= INVALID_HANDLE ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > " ,:: FileReadString (file)); else :: Print ( __FUNCTION__ , " > 错误: " ,:: GetLastError ()); }

读取第一行 (在此情况下仅有的一行) 的结果并打印到日志:

OnStart > Google is an American multinational technology company specializing in Internet-related services and products.

为实现从已开发的多行文本框中读取信息, 在 CTextBox 类的 StringOptions 结构 (以前的 KeySymbolOptions) 中添加另一个 bool 属性来保存行结束标记。

struct StringOptions { string m_symbol[]; int m_width[]; bool m_end_of_line; }; StringOptions m_lines[];

需要几个主要和辅助方法来实现字词回卷。让我们列举它们的任务。



主要方法:

字词回卷

返回右侧第一个可见字符和空白的索引

返回需要移动的字符数量

将文本回卷到下一行

从下一行将文本卷回当前行

辅助方法:

返回指定行的字词数量

返回空格符的索引号码

行移动

在指定行内移动字符

将需要移动到下一行的字符复制到传递数组

将传递数组中的字符粘贴到指定行

我们来就近查看辅助方法的结构。

算法和辅助方法的描述

字词回卷算法在某个时刻, 必须开始一个循环来查找空格字符的索引号码。为了安排这样的循环, 需要一个方法来判定一行中的字词数量。以下 CTextBox::WordsTotal() 方法的代码即执行此任务。

字词计数很简单。它必须遍历指定行的字符数组, 跟踪形态的外观, 其中 当前字符不是空格符 (' '), 而 前一个是。这表示一个新字词即将开始。如果抵达行结束, 计数器也会增加, 以便不会跳过最后一个字词。

class CTextBox : public CElement { private : uint WordsTotal( const uint line_index); }; uint CTextBox::WordsTotal( const uint line_index) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint l=(line_index<lines_total)? line_index : lines_total- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[l].m_symbol); uint words_counter= 0 ; for ( uint s= 1 ; s<symbols_total; s++) { if (s+ 1 ==symbols_total || ( m_lines[l].m_symbol[s]!=SPACE && m_lines[l].m_symbol[s- 1 ]==SPACE )) words_counter++; } return (words_counter); }

方法 CTextBox::SymbolIndexBySpaceNumber() 将会用于判断空格符的索引。一旦获得该值, 就可以使用 CTextBox::LineWidth() 方法计算从子字符串开头开始的一个或多个字词的宽度。

为了清晰起见, 考虑一行文本的示例。其字符 (蓝色), 子字符串 (绿色) 和空格 (红色) 已有索引。例如, 可以看出, 第一 (0) 行上的第一个 (0) 空格的字符索引为 6。

图例. 3. 字符 (蓝色), 子字符串 (绿色) 和空格 (红色) 的索引。





以下是 CTextBox::SymbolIndexBySpaceNumber() 方法的代码。在此, 一切都很简单: 在循环中遍历指定子字符串的所有字符, 每次找到新的空格字符时增加计数器。如果任何遍历示意 计数器等于第二个传递参数所指定的空格索引, 则会保存字符索引值, 并停止循环。这是方法返回的值。

class CTextBox : public CElement { private : uint SymbolIndexBySpaceNumber( const uint line_index, const uint space_index); }; uint CTextBox::SymbolIndexBySpaceNumber( const uint line_index, const uint space_index) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint l=(line_index<lines_total)? line_index : lines_total- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[l].m_symbol); uint symbol_index = 0 ; uint space_counter = 0 ; for ( uint s= 1 ; s<symbols_total; s++) { if (m_lines[l].m_symbol[s]!=SPACE && m_lines[l].m_symbol[s- 1 ]==SPACE) { if (space_counter==space_index) { symbol_index=s; break ; } space_counter++; } } return ((symbol_index< 1 )? symbols_total : symbol_index); }

我们来研究移动行元素和数组相关的字词回卷算法部分。我们会在不同的状况下描绘这些。例如, 这是一行的情况:



The quick brown fox jumped over the lazy dog.

这一行不适合文本框的宽度。文本框的区域由图例 4 中的红色矩形表示。明显地, 这行的 "超出" 部分 — 'over the lazy dog.' — 需要移动到下一行。

图例. 4. 行溢出文本框的情况。

由于行的动态数组目前由单个元素组成, 所以数组需要增加一个元素。新行中的字符数组必须根据移动文本的字符数设置。此后, 应该移动不适合的部分。最终结果:

图例. 5. 该行的一部分被移动到下面的新行。

现在我们来看看如果文本框的宽度减少大约 30％, 算法将如何工作。在此, 它首先判断第一行 (索引 0) 的哪些部分超出文本框的边界。在这种情况下, 'fox jumped' 的子串不合适。然后, 动态数组的行增加一个元素。接着, 位于下面的所有子字符串向下移动一行, 从而为即将移动的文本让出一个空位。之后, 'fox jumped' 子字符串如上一段所述移动到空出的位置。此步骤如下图所示。

图例. 6. 将文本移动到第二行 (索引 1)。





算法在循环的下一次遍历时进到下一行 (索引 1)。在此, 需要检查该行的一部分是否超过文本框的边界。如果检查表明它未超过, 则需要查看这行是否有足够的空间容纳下一行与索引 2 的部分。检查文本从下一行 (索引 2) 的开始到当前行 (索引 1) 结尾的逆卷条件。

除了这种情况之外, 还需要检查当前行是否包含行结束标记。如果是这样, 则不执行字词逆卷。在这个示例中, 没有结束标记, 并且有足够的空间来反转一个字词 — 'over'。在逆卷期间, 字符数组的大小分别按照当前行和下一行所添加/提取字符数量进行修改。在逆卷期间, 在更改字符数组的大小之前, 剩余的字符将移动到行的开头。下图展示了这一步骤。

图例. 7. 从第三行(索引 2) 逆卷字词到第二行 (索引 1)。





从中可看出, 当文本框区域变窄时, 将执行正向和逆向字词回卷。另一方面, 当文本框延伸时, 字词逆卷到释放出的空间就足够了。每次将文本卷绕到下一行时, 动态数组将增加一个元素。并且每次下一行的所有剩余文本都被逆卷时, 行数组减少一个元素。但在此之前, 如果前面有更多的行, 则必须向上移动一行, 以便剩余文本逆卷时清除形成的空行。

行的所有重新排列步骤, 正向和逆向字词卷绕在循环过程中均无法看到: 下图展示的粗略示例即为操纵图形界面时用户之所见:

图例. 8. 通过文本编辑器的示例演示字词卷绕算法。





这并非全部。如果一行中只剩下一个字词 (连续的字符序列), 则逐字符执行拆字。这种情况如下图所示:





图例. 9. 演示当一个字词都不适合时, 单字符智能卷绕。

现在来研究移动行和字符的方法。方法 CTextBox::MoveLines() 将会用来移动行。方法所需传递的行索引, 从哪行 以及 至哪行 需要偏移一个位置。第三个参数是移动方向。省缺设置为向下移动。

以前, 当使用 '回车' 和 '回退' 键控制文本框时, 就已非正式地使用了行移动算法。现在, 相同的代码在 CTextBox 类的多个方法中使用, 因此实现可复用的单独方法是合理的。

CTextBox::MoveLines() 方法的代码:

class CTextBox : public CElement { private : void MoveLines( const uint from_index, const uint to_index, const bool to_down= true ); }; void CTextBox::MoveLines( const uint from_index , const uint to_index , const bool to_down= true ) { if (to_down) { for ( uint i= from_index ; i> to_index ; i--) { uint prev_index=i- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[prev_index].m_symbol); ArraysResize(i,symbols_total); LineCopy(i,prev_index); if (prev_index==to_index) { if (to_index< 1 ) break ; } } } else { for ( uint i= from_index ; i< to_index ; i++) { uint next_index=i+ 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[next_index].m_symbol); ArraysResize(i,symbols_total); LineCopy(i,next_index); } } }

CTextBox::MoveSymbols() 方法已经实现了移动一行中的字符。不仅在字词回卷模式相关的新方法中要调用它, 而且在 早前 研究的 CTextBox::AddSymbol() 和 CTextBox::DeleteSymbol() 方法中使用键盘添加/移除字符时也要调用。此处的输入参数集是: (1) 即将移动的字符的行索引; (2) 即将移动的开始和结束字符索引; (3) 移动方向 (省缺设置为向左移动)。

class CTextBox : public CElement { private : void MoveSymbols( const uint line_index, const uint from_pos, const uint to_pos, const bool to_left= true ); }; void CTextBox::MoveSymbols( const uint line_index, const uint from_pos, const uint to_pos, const bool to_left= true ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); uint offset=from_pos-to_pos; if (to_left) { for ( uint s=to_pos; s<symbols_total-offset; s++) { uint i=s+offset; m_lines[line_index].m_symbol[s] =m_lines[line_index].m_symbol[i]; m_lines[line_index].m_width[s] =m_lines[line_index].m_width[i]; } } else { for ( uint s=symbols_total- 1 ; s>to_pos; s--) { uint i=s- 1 ; m_lines[line_index].m_symbol[s] =m_lines[line_index].m_symbol[i]; m_lines[line_index].m_width[s] =m_lines[line_index].m_width[i]; } } }

用来复制和粘贴字符的辅助方法代码 (CTextBox::CopyWrapSymbols() 和 CTextBox::PasteWrapSymbols() 方法) 也会在此频繁使用。当复制时, CTextBox::CopyWrapSymbols() 方法需要传递一个空的动态数组。它也指示将要复制指定数量字符的行和起始字符。要粘贴字符, CTextBox::PasteWrapSymbols() 方法必须传递之前已复制字符的数组, 同时指示插入位置的行和字符索引。

class CTextBox : public CElement { private : void CopyWrapSymbols( const uint line_index, const uint start_pos, const uint symbols_total, string &array[]); void PasteWrapSymbols( const uint line_index, const uint start_pos, string &array[]); }; void CTextBox::CopyWrapSymbols( const uint line_index, const uint start_pos, const uint symbols_total, string &array[]) { :: ArrayResize (array,symbols_total); for ( uint i= 0 ; i<symbols_total; i++) array[i]=m_lines[line_index].m_symbol[start_pos+i]; } void CTextBox::PasteWrapSymbols( const uint line_index, const uint start_pos, string &array[]) { uint array_size=:: ArraySize (array); for ( uint i= 0 ; i<array_size; i++) { uint s=start_pos+i; m_lines[line_index].m_symbol[s] =array[i]; m_lines[line_index].m_width[s] =m_canvas.TextWidth(array[i]); } }

现在, 我们来研究一下回卷算法的 主要 方法。

主要方法的描述

当算法开始操作时, 它会在一个循环中检查每一行的溢出。已实现的 CTextBox::CheckForOverflow() 方法即用来检查。方法返回三个值, 其中两个值保存在变量里, 并作为引用参数传递给方法。

在方法的开始, 有必要获取当前行的宽度, 其索引作为第一个参数传递给方法。行宽检查是从文本框左侧到垂直滚动条宽度之间的空间。如果行宽与文本框相适, 方法返回 false, 意味着 "无溢出"。如果该行不适合, 则需要确定文本框右侧第一个可见字符和空格的索引。为达此目的, 从行尾开始循环遍历字符, 并检查该行从开始到该字符是否适合文本框宽度。如果行适合, 则保存字符索引。此外, 每次遍历都会检查当前字符是否为空格。如果是, 保存其索引 且搜索完成。

所有这些检查和搜索之后, 如果找到至少一个所寻找的索引, 方法将返回 true。这表示该行不适合。字符和空格的索引稍后将被如下使用: 如果找到字符索引而未发现空格索引时, 意味着该行不包含空格, 并且需要移动该行的一部分字符。如果找到一个空格, 则需要从该空格字符的索引开始移动行的一部分。

class CTextBox : public CElement { private : bool CheckForOverflow( const uint line_index, int &symbol_index, int &space_index); }; bool CTextBox::CheckForOverflow( const uint line_index, int &symbol_index, int &space_index) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); uint x_offset_plus=m_text_x_offset+m_scrollv.ScrollWidth(); uint full_line_width=LineWidth(symbols_total,line_index)+x_offset_plus; if (full_line_width<( uint )m_area_visible_x_size) return ( false ); for ( uint s=symbols_total- 1 ; s> 0 ; s--) { uint line_width =LineWidth(s,line_index)+x_offset_plus; string symbol =m_lines[line_index].m_symbol[s]; if (symbol_index== WRONG_VALUE ) { if (line_width<( uint )m_area_visible_x_size) symbol_index=( int )s; continue ; } if (symbol==SPACE) { space_index=( int )s; break ; } } bool is_overflow=(symbol_index!= WRONG_VALUE || space_index!= WRONG_VALUE ); return (is_overflow); }

如果行适合, 且 CTextBox::CheckForOverflow() 方法返回 false, 则有必要检查字词逆卷是否完成。用于确定要回卷字符数的方法是 CTextBox::WrapSymbolsTotal()。

方法返回的回卷字符数存至引用变量中, 并标记是否尚有剩余文本或仅仅是其一部分。局部变量的值在方法开头计算, 例如以下参数:

当前行中的字符数

行的完整宽度

可用空间

下一行中的字词数

下一行中的字符数

之后, 在一个循环中判断将有多少字词会从下一行移动到当前行。在每次迭代中, 在获得直到指定空格的子字符串宽度之后, 检查子串是否适合当前行的空余区域。

如果适合, 保存字符索引, 并检查是否可以在这里插入另一个字词。如果文本检查已经结束, 则 将在专用的局部变量中标记, 且循环停止。

如果子字符串不适合, 那么还需要检查它是否是行中的最后一个字符, 放置一个标记, 表示它是中间没有空格的连续字符串, 并停止循环。

然后, 如果下一行包含空格或没有可用空间, 方法将立即返回结果。在检查已通过的情况下, 进一步判断来自下一行的字词的一部分是否可以移动到当前行。仅当 行不适合当前行的可用空间, 同时, 当前行和下一行的最后一个字符不是空格 时, 才会执行字词一部分的逆卷。在这些检查通过的情况下, 下一个循环将判断要移动的字符数。

class CTextBox : public CElement { private : bool WrapSymbolsTotal( const uint line_index, uint &wrap_symbols_total); }; bool CTextBox::WrapSymbolsTotal( const uint line_index, uint &wrap_symbols_total) { bool is_all_text= false ,is_solid_row= false ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); uint x_offset_plus=m_text_x_offset+m_scrollv.ScrollWidth(); uint full_line_width=LineWidth(symbols_total,line_index)+x_offset_plus; uint free_space=m_area_visible_x_size-full_line_width; uint next_line_index =line_index+ 1 ; uint words_total =WordsTotal(next_line_index); uint next_line_symbols_total=:: ArraySize (m_lines[next_line_index].m_symbol); for ( uint w= 0 ; w<words_total; w++) { uint ss_index =SymbolIndexBySpaceNumber(next_line_index,w); uint substring_width =LineWidth(ss_index,next_line_index); if (substring_width<free_space) { wrap_symbols_total=ss_index; if (next_line_symbols_total==wrap_symbols_total) { is_all_text= true ; break ; } } else { if (ss_index==next_line_symbols_total) is_solid_row= true ; break ; } } if (!is_solid_row || free_space< 1 ) return (is_all_text); full_line_width=LineWidth(next_line_symbols_total,next_line_index)+x_offset_plus; if (full_line_width>free_space && m_lines[line_index].m_symbol[symbols_total- 1 ]!=SPACE && m_lines[next_line_index].m_symbol[next_line_symbols_total- 1 ]!=SPACE) { for ( uint s=next_line_symbols_total- 1 ; s>= 0 ; s--) { uint substring_width=LineWidth(s,next_line_index); if (substring_width>=free_space) continue ; wrap_symbols_total=s; break ; } } return (is_all_text); } 如果该行不合适, 则使用 CTextBox::WrapTextToNewLine() 方法将文本从当前行移至下一行。它将以两种模式使用: (1) 自动回卷, 以及 (2) 强制: 例如, 按 "回车" 键。省缺时, 设定自动字词回卷模式 作为第三个参数。方法的前两个参数是 (1) 移动文本的开始行索引, 和 (2) 字符的索引, 从将要移动到下一行 (新行) 的文本起始位置。 因回卷要移动的字符数 会在方法开始处进行判断。之后, (1) 将当前行的所需字符数量复制到本地动态数组, (2) 设置当前行和下一行的数组大小, (3) 将复制的字符添加到 下一行的字符数组。之后, 如果回卷的字符是从键盘输入的文本, 则必须 确定文本光标的位置。 方法的最后一个操作是检查并正确设置当前和下一行的结束标记, 因为在不同情况下获得的结果应该是唯一的。 1. 如果按下 "回车" 键后调用了 CTextBox::WrapTextToNewLine(), 那么如果当前行有一个行结束标记, 则行结束标记也会添加到 下一行。如果当前行没有行结束标记, 则必须在当前行中设置并从下一行中删除。 2. 当在自动模式下调用方法时, 如果当前行具有行尾符号, 则必须从当前行中删除并设置在下一行。如果当前行没有结束标记, 则两行均不能设置标记。 方法的代码:

class CTextBox : public CElement { private : void WrapTextToNewLine( const uint curr_line_index, const uint symbol_index, const bool by_pressed_enter= false ); }; void CTextBox::WrapTextToNewLine( const uint line_index, const uint symbol_index, const bool by_pressed_enter= false ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); uint last_symbol_index=symbols_total- 1 ; uint check_symbol_index=(symbol_index>last_symbol_index && symbol_index!=symbols_total)? last_symbol_index : symbol_index; uint next_line_index=line_index+ 1 ; uint new_line_size=symbols_total-check_symbol_index; string array[]; CopyWrapSymbols(line_index,check_symbol_index,new_line_size,array); ArraysResize(line_index,symbols_total-new_line_size); ArraysResize(next_line_index,new_line_size); PasteWrapSymbols(next_line_index, 0 ,array); int x_pos= int (new_line_size-(symbols_total-m_text_cursor_x_pos)); m_text_cursor_x_pos =(x_pos< 0 )? ( int )m_text_cursor_x_pos : x_pos; m_text_cursor_y_pos =(x_pos< 0 )? ( int )line_index : ( int )next_line_index; if (by_pressed_enter) { if (m_lines[line_index].m_end_of_line) { m_lines[line_index].m_end_of_line = true ; m_lines[next_line_index].m_end_of_line = true ; } else { m_lines[line_index].m_end_of_line = true ; m_lines[next_line_index].m_end_of_line = false ; } } else { if (m_lines[line_index].m_end_of_line) { m_lines[line_index].m_end_of_line = false ; m_lines[next_line_index].m_end_of_line = true ; } else { m_lines[line_index].m_end_of_line = false ; m_lines[next_line_index].m_end_of_line = false ; } } } CTextBox::WrapTextToPrevLine() 方法设计用于字词逆卷。它需要传递下一行的索引, 以及要移动到当前行的字符数。第三个参数表示是否为全部剩余文本, 或仅部分被移动。省缺设置为部分文本回卷 (false)。 在方法的开头, 下一行的指定字符数被复制到本地动态数组。然后, 当前行字符的数组必须按照添加的字符数增加。之后, (1) 先前复制的字符被添加到当前行的字符数组的新元素中; (2) 下一行的剩余字符将移动到数组的开头; (3) 下一行的字符数组按照提取字符数减少。 稍后, 文本光标的位置必须调整。如果它位于卷回到前一行的字词的相同部分, 那么它也必须与该部分一起移动。

在最末端, 如果所有剩余的文本均回卷, 必须 (1) 将结束标记添加到当前行, (2) 将下层所有行向上移动一个位置, 并 (3) 将行数组减少一个元素。 class CTextBox : public CElement { private : void WrapTextToPrevLine( const uint next_line_index, const uint wrap_symbols_total, const bool is_all_text= false ); }; void CTextBox::WrapTextToPrevLine( const uint next_line_index, const uint wrap_symbols_total, const bool is_all_text= false ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[next_line_index].m_symbol); uint prev_line_index=next_line_index- 1 ; string array[]; CopyWrapSymbols(next_line_index, 0 ,wrap_symbols_total,array); uint prev_line_symbols_total=:: ArraySize (m_lines[prev_line_index].m_symbol); uint new_prev_line_size=prev_line_symbols_total+wrap_symbols_total; ArraysResize(prev_line_index,new_prev_line_size); PasteWrapSymbols(prev_line_index,new_prev_line_size-wrap_symbols_total,array); MoveSymbols(next_line_index,wrap_symbols_total, 0 ); ArraysResize(next_line_index,symbols_total-wrap_symbols_total); if ((is_all_text && next_line_index==m_text_cursor_y_pos) || (!is_all_text && next_line_index==m_text_cursor_y_pos && wrap_symbols_total> 0 )) { m_text_cursor_x_pos=new_prev_line_size-(wrap_symbols_total-m_text_cursor_x_pos); m_text_cursor_y_pos--; } if (!is_all_text) return ; if (m_lines[next_line_index].m_end_of_line) m_lines[next_line_index- 1 ].m_end_of_line= true ; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); MoveLines(next_line_index,lines_total- 1 , false ); :: ArrayResize (m_lines,lines_total- 1 ); } 终于要研究最后且最重要的方法 — CTextBox::WordWrap()。为了使字词回卷具有可操作性, 必须要在 CTextBox::ChangeTextBoxSize() 方法里放置此方法的调用。 在 CTextBox::WordWrap() 方法的开头, 检查是否启用了多行文本框和字词回卷模式。如果其中一种方法被禁用, 程序将离开该方法。如果启用这些模式, 则需要遍历所有行以便激活文本回卷算法。在此, 每次遍历使用 CTextBox::CheckForOverflow() 方法来检查是否有某行溢出文本框宽度。 如果某行不适合 , 则查看是否找到最靠近文本框右侧的空格。当前行从该空格符开始的一部分将被移到下一行。空格符不会移到下一行; 所以, 空格索引递增 。然后, 行数组增加一个元素, 并且下层的行会被向下移动一个位置。移动部分行的索引被再次验证。之后, 文本被回卷。 如果行适合, 则检查是否应该进行字词逆卷。在此模块的开始处检查当前行的结束标记。如果存在, 则程序进行下一次迭代。如果检查通过, 判断要移动的字符数 , 之后文字被卷回到前一行。

class CTextBox : public CElement { private : void WordWrap( void ); }; void CTextBox::WordWrap( void ) { if (!m_multi_line_mode || !m_word_wrap_mode) return ; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint i= 0 ; i<lines_total; i++) { int symbol_index = WRONG_VALUE ; int space_index = WRONG_VALUE ; uint next_line_index=i+ 1 ; if (CheckForOverflow(i,symbol_index,space_index)) { if (space_index!= WRONG_VALUE ) space_index++; :: ArrayResize (m_lines,++lines_total); MoveLines(lines_total- 1 ,next_line_index); int check_index=(space_index== WRONG_VALUE && symbol_index!= WRONG_VALUE )? symbol_index : space_index; WrapTextToNewLine(i,check_index); } else { if (m_lines[i].m_end_of_line || next_line_index>=lines_total) continue ; uint wrap_symbols_total= 0 ; if (WrapSymbolsTotal(i,wrap_symbols_total)) { WrapTextToPrevLine(next_line_index,wrap_symbols_total, true ); lines_total=:: ArraySize (m_lines); i--; } else WrapTextToPrevLine(next_line_index,wrap_symbols_total); } } }

所有用来自动字词回卷的方法均已研究完毕。现在, 让我们看看这一切如何运作。

用于测试控件的应用程序

我们来创建一个 MQL 应用程序进行测试。我们将从上一篇多行文本框的文章中取用现成版本, 从应用程序的图形界面中删除单行文本框。所有东西均保留原样。所有这一切在 MetaTrader 5 终端里的图表上是如何工作的:

图例. 10. 在多行文本框控件中演示文字回卷





文章中的测试应用程序可从以下链接下载, 以便进一步学习。

结论

目前, 用于创建图形界面的函数库的一般原理图如下所示:





图例. 11. 当前开发阶段的函数库结构。





您可以下载最新版本的函数库和文件以便进行测试。