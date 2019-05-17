研究烛条分析技术(第四部分)：形态分析器的更新和补充

目录

概述

在本系列的早期文章中，我们创建了一个 MetaTrader 5 应用程序，该应用程序能够测试现有烛条形态的相关性。 后续的版本可以根据简单的烛条类型创建自定义形态，例如长/短实体蜡烛，十字星，顶纺锤，等等。 在最新的部分，我们开发了一个函数库，可根据烛条形态创建指标和智能交易系统。

本文论述了形态分析器（Pattern Analyzer）应用程序的新版本。 此版本修复了已发现错误并提供了一些新功能，还改进了用户界面。 在新版本的开发过程中参考了上一篇文章中的意见和建议。 最终的应用程序会在本文中进行说明。

用户界面是构成任何应用程序的重要组成部分：精心打造的界面结构令应用程序的操作更加高效。 我们将比较新一版与前一版应用程序的外观。 我们从 “Analysis” 选项卡开始：为什么需要改进。 图例 1 前一版本中 “Analysis” 选项卡的界面 第 1 点。 选卡排列和维度。 在图例 1 中，标记为 1 的选卡位于窗口的上部。 该处的右上角部分有大片未利用的空白，然而该区域不足以添加更多选项卡。 文字的字体太小。 这三个选卡已移至窗口的左侧部分：它们现在垂直排列，并且更加明显。 甚或，还有额外空间可以添加更多部分。 第 2 点。 含有形态测试结果的表格。 数据直观呈现的效率不高。 所以，为了更佳的可读性，增加了字号、行高和表格大小。 第 3 点。 当前时间帧选择。 所有形态的选择结构 “Timeframe -> Result” 限制了测试结果的直观显示。 为了改善这一点，我们将开发一个多时间帧选择选项，以及独立的分析形态选择。 这能够更灵活地定制形态操作。 第 4 点。 样本范围。 在之前版本中实现的思路：自当前数据到历史中一定数量的烛条，在此范围内进行测试。 而无法指定从一个日期到另一个日期的选择。 因此，将修改范围选择方法。 下面的图例 2 描述了所有上述问题和可能的改进解决方案。

图例 2. 更新后的 “Analyze” 选项卡的界面。

上述要点的解决方案如下。

窗口左侧的选卡垂直排列。

手动选择分析形态。

手动选择当前时间帧。

用新的“日期范围”工具选择测试范围，替代原本的烛条数量。

应用程序窗口变得更大，以便显示新元素。 另一个重要的新功能是 'Trend threshold value' 点数参数（图例 3），已从 “Settings” 选卡移到 “Analyze” 和 “AutoSearch” 选项卡。 每个选项卡的设置都是独立的。





图例 3 趋势阈值参数的新位置

最后一个更改的元素是结果表格的结构。 删除了 “occurrence” 列，且用更相关的 “Timeframe” 参数来替代。

图例 4. 结果表格的新结构

现在我们看一下第二个选项卡 “AutoSearch” 的改进，它可以操控生成的形态。

第 1 点。 不同选卡中的设置。

与 “AutoSearch” 部分直接相关的设置位于 “Setting” 选项卡中，因此要在 “AutoSearch” 和 “Setting” 选项卡之间不断切换以便修改设置。 这就是为何将几乎所有设置都移至 “AutoSearch” 选项卡的原因。 针对趋势阈值、当前时间帧和日期范围的选择，已经实现了进一步的改进。 “AutoSearch” 选项卡更新后的结果如图例 5 所示。

图例 5 “AutoSearch” 选项卡中的更新功能

这样可以更便捷地处理形态。 此选项卡中的日期范围也是独立的。





更新的实现

我们更详细地考察上述更新的实现，以及计算的变化。

应用程序窗口的结构。 主窗口创建方法。

已经补充了负责创建图形界面的 CProgram::CreateGUI()方法：

bool CProgram::CreateGUI( void ) { if (!CreateWindow( "Pattern Analyzer" )) return ( false ); if (!CreateWindowSetting1( "Settings" )) return ( false ); if (!CreateWindowSetting2( "Date range settings" )) return ( false ); if (!CreateWindowSetting3( "Date range settings" )) return ( false ); CWndEvents::CompletedGUI(); return ( true ); }

CreateWindowSetting2() 和 CreateWindowSetting3() 负责显示图例 1 所示的新日期范围选择工具。 主应用程序窗口创建方法 CreateWindow() 也已重新设计。 它被划分为三个板块，分别对应于每个选项卡的 UI 元素：Analyze，AutoSearch 和 Setting。

if (!CreatePatternSet(m_patterns, 10 , 10 )) return ( false ); if (!CreateTFLabel(m_text_labels[ 1 ], 10 , 100 , 0 )) return ( false ); if (!CreateTimeframeSet(m_timeframes, 10 , 125 , 0 )) return ( false ); if (!CreateSymbolsFilter(m_symb_filter1,m_request1, 10 , 180 , 0 )) return ( false ); if (!CreateDateRange(m_request3, 280 , 180 , 0 )) return ( false ); if (!CreateThresholdValue(m_threshold1, 400 , 180 , 100 , 0 )) return ( false ); if (!CreateSymbTable(m_symb_table1, 10 , 225 , 0 )) return ( false ); if (!CreateTable1(m_table1, 120 , 225 , 0 )) return ( false );

在第一个选项卡中添加了显示新界面元素的方法。

CreatePatternSet() . 显示一组可切换形态选择按钮的新方法。

. 显示一组可切换形态选择按钮的新方法。 CreateTFLabel() . 一组时间帧的文本标题标签。

. 一组时间帧的文本标题标签。 CreateTimeframeSet() . 一组可切换的时间帧按钮。

. 一组可切换的时间帧按钮。 CreateDateRange() . 一个新按钮，单击该按钮可打开对话框，以便选择欲分析日期范围。

. 一个新按钮，单击该按钮可打开对话框，以便选择欲分析日期范围。 CreateThresholdValue(). 修正的方法，以点数为单位显示趋势阈值（图例 3）。

if (!CreateTFLabel(m_text_labels[ 4 ], 10 , 10 , 1 )) return ( false ); if (!CreateDualButton(m_buttons[ 6 ],m_buttons[ 7 ], 200 , 50 )) return ( false ); if (!CreateTripleButton(m_buttons[ 8 ],m_buttons[ 9 ],m_buttons[ 10 ], 10 , 50 )) return ( false ); if (!CreateTFLabel(m_text_labels[ 5 ], 10 , 100 , 1 )) return ( false ); if (!CreateTimeframeSet(m_timeframes1, 10 , 125 , 1 )) return ( false ); if (!CreateSymbolsFilter(m_symb_filter2,m_request2, 10 , 180 , 1 )) return ( false ); if (!CreateDateRange(m_request4, 280 , 180 , 1 )) return ( false ); if (!CreateThresholdValue(m_threshold2, 400 , 180 , 100 , 1 )) return ( false ); if (!CreateSymbTable(m_symb_table2, 10 , 225 , 1 )) return ( false ); if (!CreateTable2(m_table2, 120 , 225 , 1 )) return ( false );

此外，以下方法已从 “Setting” 选项卡移到第二个 “AutoSearch” 选项卡（图例 5）：CreateTripleButton() 方法负责显示所生成形态大小选择相关的元素，以及 CreateDualButton()方法显示可切换 "Repeat/No" 选项。 添加了新方法：负责时间帧标题及其选择的方法。

if (!CreateCandle(m_pictures[ 0 ],m_buttons[ 0 ],m_candle_names[ 0 ], "Long" , 10 , 10 , "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\long.bmp" )) return ( false ); if (!CreateCandle(m_pictures[ 1 ],m_buttons[ 1 ],m_candle_names[ 1 ], "Short" , 104 , 10 , "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\short.bmp" )) return ( false ); if (!CreateCandle(m_pictures[ 2 ],m_buttons[ 2 ],m_candle_names[ 2 ], "Spinning top" , 198 , 10 , "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\spin.bmp" )) return ( false ); if (!CreateCandle(m_pictures[ 3 ],m_buttons[ 3 ],m_candle_names[ 3 ], "Doji" , 292 , 10 , "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\doji.bmp" )) return ( false ); if (!CreateCandle(m_pictures[ 4 ],m_buttons[ 4 ],m_candle_names[ 4 ], "Marubozu" , 386 , 10 , "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\maribozu.bmp" )) return ( false ); if (!CreateCandle(m_pictures[ 5 ],m_buttons[ 5 ],m_candle_names[ 5 ], "Hammer" , 480 , 10 , "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\hammer.bmp" )) return ( false ); if (!CreateTextLabel(m_text_labels[ 0 ], 10 , 140 )) return ( false ); if (!CreateTextLabel(m_text_labels[ 3 ], 300 , 140 )) return ( false ); if (!CreateCoef(m_coef1, 10 , 180 , "K1" , 1 )) return ( false ); if (!CreateCoef(m_coef2, 100 , 180 , "K2" , 0.5 )) return ( false ); if (!CreateCoef(m_coef3, 200 , 180 , "K3" , 0.25 )) return ( false ); if (!CreateLanguageSetting(m_lang_setting, 10 , 240 , 2 )) return ( false ); if (!CreateListView( 300 , 180 )) return ( false ); if (!CreateCheckBox(m_checkbox1, 300 + 8 , 160 , "All candlesticks" )) return ( false ); if (!CreateStatusBar( 1 , 26 )) return ( false );

”Setting“ 部分现在包含更少的元素。 它包含独立烛条设置，用于计算概率和效率系数的比率设置，界面语言选择，和用于在 ”AutoSearch“ 选项卡中生成形态的烛条选择。接下来，更详尽地考察新方法。

创建形态选择的方法 CreatePatternSet()。这是一组可切换按钮，用于选择已有形态来进行分析。

图例 6 分析形态选择器的原理

实现如下：

bool CProgram::CreatePatternSet(CButton &button[], int x_gap, int y_gap) { ArrayResize (button, 15 ); string pattern_names[ 15 ]= { "Hummer" , "Invert Hummer" , "Handing Man" , "Shooting Star" , "Engulfing Bull" , "Engulfing Bear" , "Harami Cross Bull" , "Harami Cross Bear" , "Harami Bull" , "Harami Bear" , "Doji Star Bull" , "Doji Star Bear" , "Piercing Line" , "Dark Cloud Cover" , "All Patterns" }; int k1=x_gap,k2=x_gap,k3=x_gap; for ( int i= 0 ;i<= 14 ;i++) { if (i< 5 ) { CreatePatternButton(button[i],pattern_names[i],k1,y_gap); k1+= 150 ; } else if (i>= 5 && i< 10 ) { CreatePatternButton(button[i],pattern_names[i],k2,y_gap+ 30 ); k2+= 150 ; } else if (i>= 10 && i< 14 ) { CreatePatternButton(button[i],pattern_names[i],k3,y_gap+ 60 ); k3+= 150 ; } else if (i== 14 ) { CreatePatternButton(button[i],pattern_names[i],k3,y_gap+ 60 ); } } return ( true ); } #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\passive.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\pressed.bmp" bool CProgram::CreatePatternButton(CButton &button, const string candlename, const int x_gap, const int y_gap) { button.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,button); button.XSize( 120 ); button.YSize( 20 ); button.Font( "Trebuchet" ); button.FontSize( 9 ); button.LabelColor( clrWhite ); button.LabelColorHover( clrWhite ); button.LabelColorPressed( clrWhite ); button.IsCenterText( true ); button.TwoState( true ); button.IconFile( "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\passive.bmp" ); button.IconFilePressed( "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\pressed.bmp" ); if (!button.CreateButton(candlename,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

注意选择/取消选择所有形态的最后一个按钮 'All Patterns'。 按钮被按下之后由按钮事件响应部分中的附属代码处理：

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_patterns[ 14 ].Id()) { if (m_patterns[ 14 ].IsPressed()) { for ( int i= 0 ;i< 14 ;i++) m_patterns[i].IsPressed( true ); } else if (!m_patterns[ 14 ].IsPressed()) { for ( int i= 0 ;i< 14 ;i++) m_patterns[i].IsPressed( false ); } for ( int i= 0 ;i< 14 ;i++) m_patterns[i].Update( true ); } ... }

当前时间帧选择方法 CreateTimeframeSet() 与前一个非常相似。 它还有一组可切换的按钮，用于选择分析时间帧。

图例 7 分析时间帧选择器的原理

实现代码如下所示：

bool CProgram::CreateTimeframeSet(CButton &button[], int x_gap, int y_gap, const int tab) { ArrayResize (button, 22 ); string timeframe_names[ 22 ]= { "M1" , "M2" , "M3" , "M4" , "M5" , "M6" , "M10" , "M12" , "M15" , "M20" , "M30" , "H1" , "H2" , "H3" , "H4" , "H6" , "H8" , "H12" , "D1" , "W1" , "MN" , "ALL" }; int k1=x_gap,k2=x_gap; for ( int i= 0 ;i< 22 ;i++) { CreateTimeframeButton(button[i],timeframe_names[i],k1,y_gap,tab); k1+= 33 ; } return ( true ); } bool CProgram::CreateTimeframeButton(CButton &button, const string candlename, const int x_gap, const int y_gap, const int tab) { button.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray(tab,button); button.XSize( 30 ); button.YSize( 30 ); button.Font( "Trebuchet" ); button.FontSize( 10 ); button.LabelColor( clrWhite ); button.LabelColorHover( clrWhite ); button.LabelColorPressed( clrWhite ); button.BackColor( C'200,200,200' ); button.BackColorHover( C'200,200,200' ); button.BackColorPressed( C'50,180,75' ); button.BorderColor( C'200,200,200' ); button.BorderColorHover( C'200,200,200' ); button.BorderColorPressed( C'50,180,75' ); button.IsCenterText( true ); button.TwoState( true ); if (!button.CreateButton(candlename,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

它还有一个用于选择/取消选择所有时间帧的按钮，并在按钮响应部分处理：

if (lparam==m_timeframes[ 21 ].Id()) { if (m_timeframes[ 21 ].IsPressed()) { for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) m_timeframes[i].IsPressed( true ); } else if (!m_timeframes[ 21 ].IsPressed()) { for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) m_timeframes[i].IsPressed( false ); } for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) m_timeframes[i].Update( true ); }

下一个新元素是 “Date Range” 按钮。 它是新的复合样本范围设置工具的一部分。 它是通过 CreateDateRange() 方法实现的。

图例 8 分析日期范围选择器的原理

实现如下：

bool CProgram::CreateDateRange(CButton &button, const int x_gap, const int y_gap, const int tab) { button.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray(tab,button); button.XSize( 100 ); button.YSize( 25 ); button.Font( "Trebuchet" ); button.FontSize( 10 ); button.IsHighlighted( false ); button.IsCenterText( true ); button.BorderColor( C'0,100,255' ); button.BackColor( clrAliceBlue ); if (!button.CreateButton( "" ,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

按钮按下事件响应程序还包括负责显示日期范围对话框的代码：

if (lparam==m_request3.Id()) { int x=m_request3.X(); int y=m_request3.Y()+m_request3.YSize(); m_window[ 2 ].X(x); m_window[ 2 ].Y(y); m_window[ 2 ].OpenWindow(); val=(m_lang_index== 0 )? "Настройки диапазона дат" : "Date Range Settings" ; m_window[ 2 ].LabelText(val); }

无需描述选项卡中添加的新元素，因为它们与 "Analyze" 选项卡元素的实现类似，只有坐标参数除外。 因此，我们考察负责显示其他新窗口的方法。

应用程序窗口的结构。 用于创建应用程序对话框的方法。

显示 ”Analyze“ 和 "AutoSearch" 选项卡对话框的方法类似，因此我们只考察其中之一。

bool CProgram::CreateWindowSetting2( const string caption_text) { CWndContainer::AddWindow(m_window[ 2 ]); int x=m_request3.X(); int y=m_request3.Y()+m_request3.YSize(); m_window[ 2 ].XSize( 372 ); m_window[ 2 ].YSize( 300 ); m_window[ 2 ].WindowType(W_DIALOG); if (!m_window[ 2 ].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,caption_text,x,y)) return ( false ); if (!CreateCalendar(m_calendar1,m_window[ 2 ], 10 , 25 , D'01.01.2018' , 2 )) return ( false ); if (!CreateCalendar(m_calendar2,m_window[ 2 ], 201 , 25 ,m_calendar2.Today(), 2 )) return ( false ); if (!CreateTimeEdit(m_time_edit1,m_window[ 2 ], 10 , 200 , "Time" , 2 )) return ( false ); if (!CreateTimeEdit(m_time_edit2,m_window[ 2 ], 200 , 200 , "Time" , 2 )) return ( false ); return ( true ); }





计算部分。 重新设计的烛条和形态搜索器方法。

由于用户界面结构的重大变化，且由于添加了新元素，并删除了一些旧元素，计算方法也发生了变化。 当前应用程序中有两种计算方法：第一种用于已有形态，第二种方法用于生成的形态。

点击品种列表中的一个可用金融交易工具后会启动计算。 此规则适用于两个选项卡，”Analyze“ 和 ”AutoSearch“。 根据选项卡调用两种方法之一。

bool CProgram::ChangeSymbol1( const long id) { if (id!=m_symb_table1.Id()) return ( false ); if (m_symb_table1.SelectedItem()== WRONG_VALUE ) { m_status_bar.SetValue( 0 , "No symbol selected for analysis" ); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); return ( false ); } string symbol=m_symb_table1.GetValue( 0 ,m_symb_table1.SelectedItem()); string val=(m_lang_index== 0 )? "Выбранный символ: " : "Selected symbol: " ; m_status_bar.SetValue( 0 ,val+:: SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_DESCRIPTION )); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); GetPatternType(symbol); return ( true ); } bool CProgram::ChangeSymbol2( const long id) { if (id!=m_symb_table2.Id()) return ( false ); if (m_symb_table2.SelectedItem()== WRONG_VALUE ) { m_status_bar.SetValue( 0 , "No symbol selected for analysis" ); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); return ( false ); } string symbol=m_symb_table2.GetValue( 0 ,m_symb_table2.SelectedItem()); string val=(m_lang_index== 0 )? "Выбранный символ: " : "Selected symbol: " ; m_status_bar.SetValue( 0 ,val+:: SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_DESCRIPTION )); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); if (!GetCandleCombitation()) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Число выбранных свечей меньше размера исследуемого паттерна!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "The number of selected candles is less than the size of the studied pattern!" , "Error" , MB_OK ); return ( false ); } GetPatternType(symbol,m_total_combination); return ( true ); }

在每个方法的末尾调用含有两种不同参数类型的 GetPattertType() 方法。 这是搜索形态和处理所得结果的关键方法。 现在我们来详细考察每个方法。

第一个方法类型用于搜索已有形态。

bool GetPatternType( const string symbol);

该方法的实现相当长，因此这里将仅提供一个形态的示例。

bool CProgram::GetPatternType( const string symbol) { CANDLE_STRUCTURE cand1,cand2; RATING_SET hummer_coef[]; RATING_SET invert_hummer_coef[]; RATING_SET handing_man_coef[]; RATING_SET shooting_star_coef[]; RATING_SET engulfing_bull_coef[]; RATING_SET engulfing_bear_coef[]; RATING_SET harami_cross_bull_coef[]; RATING_SET harami_cross_bear_coef[]; RATING_SET harami_bull_coef[]; RATING_SET harami_bear_coef[]; RATING_SET doji_star_bull_coef[]; RATING_SET doji_star_bear_coef[]; RATING_SET piercing_line_coef[]; RATING_SET dark_cloud_cover_coef[]; GetTimeframes(m_timeframes,m_cur_timeframes1); int total= ArraySize (m_cur_timeframes1); if (total< 1 ) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Вы не выбрали рабочий таймфрейм!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "You have not selected a working timeframe!" , "Error" , MB_OK ); return ( false ); } int count= 0 ; m_total_row= 0 ; m_table_number= 1 ; m_table1.DeleteAllRows(); datetime start= StringToTime ( TimeToString (m_calendar1.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit1.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit1.GetMinutes()+ ":00" ); datetime end= StringToTime ( TimeToString (m_calendar2.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit2.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit2.GetMinutes()+ ":00" ); if (start>end || end> TimeCurrent ()) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Неправильно выбран диапазон дат!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "Incorrect date range selected!" , "Error" , MB_OK ); return ( false ); } if (m_patterns[ 0 ].IsPressed()) { ArrayResize (m_hummer_total,total); ArrayResize (hummer_coef,total); ZeroMemory (m_hummer_total); ZeroMemory (hummer_coef); ZeroMemory (cand1); count++; for ( int j= 0 ;j<total;j++) { MqlRates rt[]; ZeroMemory (rt); int copied= CopyRates (symbol,m_cur_timeframes1[j],start,end,rt); for ( int i= 0 ;i<copied;i++) { GetCandleType(symbol,cand1,m_cur_timeframes1[j],i); if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_HAMMER) { m_hummer_total[j]++; GetCategory(symbol,i+ 3 ,hummer_coef[j],m_cur_timeframes1[j],m_threshold_value1); } } AddRow(m_table1, "Hammer" ,hummer_coef[j],m_hummer_total[j],m_cur_timeframes1[j]); } } ... if (count> 0 ) { m_table1.DeleteRow(m_total_row); m_table1.Update( true ); m_table1.GetScrollVPointer().Update( true ); } else { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Вы не выбрали паттерн!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "You have not chosen a pattern!" , "Error" , MB_OK ); } return ( true ); }

操作算法执行如下：

更新计算所需的结构。

使用 GetTimeframes() 方法从 UI 数据中获取有关所选时间帧的信息。

方法从 UI 数据中获取有关所选时间帧的信息。 未选择时间帧时处理可能的错误。

如果至少选择了一个时间帧，则获取日期范围的数据并检查输入是否正确。 此外，应该没有输入错误。

然后检查是否选择了每种可能的形态进行计算，并在之前选择的时间帧和范围内搜索该形态。

最后检查是否有至少一个选定的形态能用来计算。 如果选择了形态，则输出到结果表格。 如果未选择任何形态，则输出相应的消息。

接下来，我们考察早期版本中存在但在新版本中进行了修改的方法，以及新的计算所获数据并将其输出到结果表格的方法：

指定烛条类型搜索方法 GetCandleType() 。

。 找到形态效率评估方法 GetCategory() 。

。 计算所获形态数据并将结果输出到表格的方法 AddRow()。

形态搜索的方法 GetPatternType() 有两种不同的实现，而这三种方法是通用的。 我们详细考察一下：

bool CProgram::GetCandleType( const string symbol,CANDLE_STRUCTURE &res, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int shift) { MqlRates rt[]; int aver_period= 5 ; double aver= 0.0 ; datetime start= TimeCurrent (); SymbolSelect (symbol, true ); if (m_table_number== 1 ) start= StringToTime ( TimeToString (m_calendar1.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit1.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit1.GetMinutes()+ ":00" ); else if (m_table_number== 2 ) start= StringToTime ( TimeToString (m_calendar3.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit3.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit3.GetMinutes()+ ":00" ); start+= PeriodSeconds (timeframe)*shift; int copied= CopyRates (symbol,timeframe,start,aver_period+ 1 ,rt); if (copied< 6 ) { Print (start, ": Not enough data for calculation — " , GetLastError ()); } if (copied<aver_period) return ( false ); res.open=rt[aver_period].open; res.high=rt[aver_period].high; res.low=rt[aver_period].low; res.close=rt[aver_period].close; for ( int i= 0 ;i<aver_period;i++) aver+=rt[i].close; aver/=aver_period; if (aver<res.close) res.trend=UPPER; if (aver>res.close) res.trend=DOWN; if (aver==res.close) res.trend=FLAT; res.bull=res.open<res.close; res.bodysize= MathAbs (res.open-res.close); double shade_low=res.close-res.low; double shade_high=res.high-res.open; if (res.bull) { shade_low=res.open-res.low; shade_high=res.high-res.close; } double HL=res.high-res.low; double sum= 0 ; for ( int i= 1 ; i<=aver_period; i++) sum+= MathAbs (rt[i].open-rt[i].close); sum/=aver_period; res.type=CAND_NONE; if (res.bodysize>sum*m_long_coef && res.bull) res.type=CAND_LONG_BULL; if (res.bodysize<sum*m_short_coef && res.bull) res.type=CAND_SHORT_BULL; if (res.bodysize>sum*m_long_coef && !res.bull) res.type=CAND_LONG_BEAR; if (res.bodysize<sum*m_short_coef && !res.bull) res.type=CAND_SHORT_BEAR; if (res.bodysize<HL*m_doji_coef) res.type=CAND_DOJI; if ((shade_low<res.bodysize*m_maribozu_coef && shade_high<res.bodysize*m_maribozu_coef) && res.bodysize> 0 ) res.type=CAND_MARIBOZU; if (shade_low>res.bodysize*m_hummer_coef2 && shade_high<res.bodysize*m_hummer_coef1) res.type=CAND_HAMMER; if (shade_low<res.bodysize*m_hummer_coef1 && shade_high>res.bodysize*m_hummer_coef2) res.type=CAND_INVERT_HAMMER; if ((res.type==CAND_SHORT_BULL || res.type==CAND_SHORT_BEAR) && shade_low>res.bodysize*m_spin_coef && shade_high>res.bodysize*m_spin_coef) res.type=CAND_SPIN_TOP; ArrayFree (rt); return ( true ); }

方法算法如下：根据您要分析的形态，已有或生成的形态，从选择范围获取初始日期。 由于此方法用于在日期范围内的计算循环，因此将给定时间帧内一根烛条的初始日期进行修改，从过去向未来偏移。 然后复制计算简单烛条类型所需的数据。 如果数据不足，则向用户提示相应的消息。

重要提示！ 有必要监控 MetaTrader 5 终端中历史数据的可用性，否则应用程序可能无法正常工作。

如果数据足够，则检查当前烛条是否属于简单的烛条类型。

正如先前文章所知，GetCategory() 方法在形态发生后会依据历史数据检查价格行为。

bool CProgram::GetCategory( const string symbol, const int shift,RATING_SET &rate, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int threshold) { MqlRates rt[]; datetime start= TimeCurrent (); if (m_table_number== 1 ) start= StringToTime ( TimeToString (m_calendar1.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit1.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit1.GetMinutes()+ ":00" ); else if (m_table_number== 2 ) start= StringToTime ( TimeToString (m_calendar3.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit3.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit3.GetMinutes()+ ":00" ); start+= PeriodSeconds (timeframe)*shift; int copied= CopyRates (symbol,timeframe,start, 4 ,rt); if (copied< 4 ) { return ( false ); } double high1,high2,high3,low1,low2,low3,close0,point; close0=rt[ 0 ].close; high1=rt[ 1 ].high; high2=rt[ 2 ].high; high3=rt[ 3 ].high; low1=rt[ 1 ].low; low2=rt[ 2 ].low; low3=rt[ 3 ].low; if (! SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ,point)) return ( false ); if (( int )((high1-close0)/point)>=threshold) { rate.a_uptrend++; } else if (( int )((high2-close0)/point)>=threshold) { rate.b_uptrend++; } else if (( int )((high3-close0)/point)>=threshold) { rate.c_uptrend++; } if (( int )((close0-low1)/point)>=threshold) { rate.a_dntrend++; } else if (( int )((close0-low2)/point)>=threshold) { rate.b_dntrend++; } else if (( int )((close0-low3)/point)>=threshold) { rate.c_dntrend++; } return ( true ); }

在该方法的算法中，仅获取有关所分析烛条数据的方法有所改变。 这与新的时间范围选择工具直接相关。

GetPatternType() 的最后一个常用方法是在结果表格中获取、计算和显示数据。

void CProgram::AddRow(CTable &table, string pattern_name,RATING_SET &rate, int found, ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { int row=m_total_row; int total_patterns= ArraySize (m_total_combination); double p1,p2,k1,k2; int sum1= 0 ,sum2= 0 ; sum1=rate.a_uptrend+rate.b_uptrend+rate.c_uptrend; sum2=rate.a_dntrend+rate.b_dntrend+rate.c_dntrend; p1=(found> 0 )? NormalizeDouble (( double )sum1/found* 100 , 2 ): 0 ; p2=(found> 0 )? NormalizeDouble (( double )sum2/found* 100 , 2 ): 0 ; k1=(found> 0 )? NormalizeDouble ((m_k1*rate.a_uptrend+m_k2*rate.b_uptrend+m_k3*rate.c_uptrend)/found, 3 ): 0 ; k2=(found> 0 )? NormalizeDouble ((m_k1*rate.a_dntrend+m_k2*rate.b_dntrend+m_k3*rate.c_dntrend)/found, 3 ): 0 ; table.AddRow(row); if (m_table_number== 1 ) table.SetValue( 0 ,row,pattern_name); else if (m_table_number== 2 ) { if (row<total_patterns) table.SetValue( 0 ,row,m_total_combination[row]); else if (row>=total_patterns) { int i=row- int (total_patterns* MathFloor ( double (row)/total_patterns)); table.SetValue( 0 ,row,m_total_combination[i]); } } table.SetValue( 1 ,row,( string )found); table.SetValue( 2 ,row,TimeframeToString(timeframe)); table.SetValue( 3 ,row,( string )p1, 2 ); table.SetValue( 4 ,row,( string )p2, 2 ); table.SetValue( 5 ,row,( string )k1, 2 ); table.SetValue( 6 ,row,( string )k2, 2 ); ZeroMemory (rate); m_total_row++; }

该方法在其参数接收所有计算所需数据。 数据处理算法非常简单。 这里应该提到两个要点。 在之前的应用程序版本中，事先知道确切的行数。 例如，当处理已有的形态数据时，结果表格总是拥有与预设形态的数量相同的行数，即 14。 现在，用户可以选择任意数量的形态或操作时间帧，因此行数是未知的。 所以添加了一个简单的行计数器 m_total_row。 调用 AddRow() 方法会根据两个符号向结果表格里添加一行：pattern 和 timeframe。

第二点涉及 ”AutoSearch“ 选项卡。 在以前的版本中，有限行数等于生成形态的组合数。 出于同样的原因，以前的算法不适合当前状况了：时间帧的数量是未知的。 因此，应为每个选定的时间帧再次写入已生成组合的整个数组。

我们来考察 GetPatternType() 方法的第二个变体。

bool GetPatternType( const string symbol, string &total_combination[]);

此处，除了当前品种之外，第二个参数是已生成形态的字符串数组的链接。

bool CProgram::GetPatternType( const string symbol, string &total_combination[]) { CANDLE_STRUCTURE cand1[],cand2[],cand3[],cur_cand,prev_cand,prev_cand2; RATING_SET ratings; int total_patterns,m_pattern_total[]; string elements[]; total_patterns= ArraySize (total_combination); ArrayResize (cand1,total_patterns); ArrayResize (cand2,total_patterns); ArrayResize (cand3,total_patterns); ArrayResize (m_pattern_total,total_patterns); ArrayResize (elements,m_pattern_size); for ( int i= 0 ;i<total_patterns;i++) { StringReplace (total_combination[i], "[" , "" ); StringReplace (total_combination[i], "]" , "" ); if (m_pattern_size> 1 ) { ushort sep= StringGetCharacter ( "," , 0 ); StringSplit (total_combination[i],sep,elements); } m_pattern_total[i]= 0 ; if (m_pattern_size== 1 ) IndexToPatternType(cand1[i],( int )total_combination[i]); else if (m_pattern_size== 2 ) { IndexToPatternType(cand1[i],( int )elements[ 0 ]); IndexToPatternType(cand2[i],( int )elements[ 1 ]); } else if (m_pattern_size== 3 ) { IndexToPatternType(cand1[i],( int )elements[ 0 ]); IndexToPatternType(cand2[i],( int )elements[ 1 ]); IndexToPatternType(cand3[i],( int )elements[ 2 ]); } } GetTimeframes(m_timeframes1,m_cur_timeframes2); int total= ArraySize (m_cur_timeframes2); if (total< 1 ) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Вы не выбрали рабочий таймфрейм!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "You have not selected a working timeframe!" , "Error" , MB_OK ); return ( false ); } m_total_row= 0 ; m_table_number= 2 ; m_table2.DeleteAllRows(); datetime start= StringToTime ( TimeToString (m_calendar3.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit3.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit3.GetMinutes()+ ":00" ); datetime end= StringToTime ( TimeToString (m_calendar4.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit4.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit4.GetMinutes()+ ":00" ); if (start>end || end> TimeCurrent ()) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Неправильно выбран диапазон дат!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "Incorrect date range selected!" , "Error" , MB_OK ); return ( false ); } if (m_pattern_size== 1 ) { ZeroMemory (cur_cand); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { MqlRates rt[]; ZeroMemory (rt); ZeroMemory (ratings); int copied= CopyRates (symbol,m_cur_timeframes2[i],start,end,rt); for ( int j= 0 ;j<total_patterns;j++) { for ( int k= 0 ;k<copied;k++) { GetCandleType(symbol,cur_cand,m_cur_timeframes2[i],k); if (cur_cand.type==cand1[j].type && cur_cand.bull==cand1[j].bull) { m_pattern_total[j]++; GetCategory(symbol,k+ 3 ,ratings,m_cur_timeframes2[i],m_threshold_value2); } } AddRow(m_table2, "" ,ratings,m_pattern_total[j],m_cur_timeframes2[i]); m_pattern_total[j]= 0 ; } } } else if (m_pattern_size== 2 ) { ZeroMemory (cur_cand); ZeroMemory (prev_cand); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { MqlRates rt[]; ZeroMemory (rt); ZeroMemory (ratings); int copied= CopyRates (symbol,m_cur_timeframes2[i],start,end,rt); for ( int j= 0 ;j<total_patterns;j++) { for ( int k= 0 ;k<copied;k++) { GetCandleType(symbol,prev_cand,m_cur_timeframes2[i],k+ 1 ); GetCandleType(symbol,cur_cand,m_cur_timeframes2[i],k); if (cur_cand.type==cand1[j].type && cur_cand.bull==cand1[j].bull && prev_cand.type==cand2[j].type && prev_cand.bull==cand2[j].bull) { m_pattern_total[j]++; GetCategory(symbol,k+ 4 ,ratings,m_cur_timeframes2[i],m_threshold_value2); } } AddRow(m_table2, "" ,ratings,m_pattern_total[j],m_cur_timeframes2[i]); m_pattern_total[j]= 0 ; } } } else if (m_pattern_size== 3 ) { ZeroMemory (cur_cand); ZeroMemory (prev_cand); ZeroMemory (prev_cand2); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { MqlRates rt[]; ZeroMemory (ratings); int copied= CopyRates (symbol,m_cur_timeframes2[i],start,end,rt); for ( int j= 0 ;j<total_patterns;j++) { for ( int k= 0 ;k<copied;k++) { GetCandleType(symbol,prev_cand2,m_cur_timeframes2[i],k+ 2 ); GetCandleType(symbol,prev_cand,m_cur_timeframes2[i],k+ 1 ); GetCandleType(symbol,cur_cand,m_cur_timeframes2[i],k); if (cur_cand.type==cand1[j].type && cur_cand.bull==cand1[j].bull && prev_cand.type==cand2[j].type && prev_cand.bull==cand2[j].bull && prev_cand2.type==cand3[j].type && prev_cand2.bull==cand3[j].bull) { m_pattern_total[j]++; GetCategory(symbol,k+ 5 ,ratings,m_cur_timeframes2[i],m_threshold_value2); } } AddRow(m_table2, "" ,ratings,m_pattern_total[j],m_cur_timeframes2[i]); m_pattern_total[j]= 0 ; } } } m_table2.DeleteRow(m_total_row); m_table2.Update( true ); m_table2.GetScrollVPointer().Update( true ); return ( true ); }

重要的是理解此版本算法中根据输入数据的计算顺序。 我们不会在此考察如何接收时间帧和日期范围，因为这已在前面论述过。 然后算法检查当前正在测试的形态的大小。 考虑一个三烛条形态。 在声明存储价格数据的结构，且将 'ratings' 在结构清空之后，该算法首次循环遍历时间帧并获取每个时间帧复制数据的数量。 这能够判定进一步搜索指定形态的范围。 在时间帧循环之后，在指定的时间帧内为每个形态进行计算循环。 然后，对于每个形态，在指定日期范围内循环遍历所定义的烛条。

为了更好地理解，查看结果表格中的计算示例和信息显示顺序。

图例 9. 表格中的计算示例和结果输出顺序

从图例 9 中可以看出，测试是在 M15，M30，H1 和 H2 时间帧上使用 EURUSD 货币对，和 1 根烛条形态进行的。 选择了两个简单的烛条进行测试：索引为 1 和 2。 可以在结果表格中观察到上述算法的实现。 它如下执行：首先在 15 分钟的时间帧内逐个分析所有生成的形态，然后在 30 分钟的时间帧内分析，依此类推。

结束语

下面附带的存档所含所有上述文件，并按相应文件夹中的位置排列。 若要正常操作，您只需将 MQL5 文件夹保存到终端文件夹中。 若要打开 MQL5 文件夹所在的终端根目录，请在 MetaTrader 5 终端中按 Ctrl+Shift+D 组合键，或使用关联菜单，如下面的图例 10 中所示。

图例 10 在 MetaTrader 5 终端根目录中打开 MQL5 文件夹。

本文中用到的程序

#

名称

类型

说明

1

PatternAnalyzer.mq5 图形界面

分析烛条形态的工具栏 2 MainWindow.mqh 代码库 GUI 函数库 3 Program.mqh 代码库 用于创建 UI 和计算元素的方法库

