图形界面 X: 排序、重建表格和单元格中的控件 (集成编译 11)

概论

首篇文章 图形界面 I: 函数库结构的准备 (第 1 章) 详细研究了函数库的作用。您将在每章结尾处找到文章列表及链接。从那里, 您还可以下载当前开发阶段的函数库完整版本。文件必须位于与存档相同的目录中。

我们继续开发渲染表格。我们来列举要加入的新功能。

表格数据排序。

管理列和行的数量: 添加和删除指定索引处的列和行; 彻底清理表格 (只留下一列和一行); 重建表格 (清除表格并设置新维度)。

在图形界面上扩展用户管理: 添加双击事件的处理。

我们将开始向表格单元添加控件: 复选框和按钮。

若您已在函数库的帮助下创建了图形界面, 并使用 CTable 类型的表格来显示数据, 现在建议您转到 CCanvasTable 类型的表格 。从本文开始, 它完全兼容这个函数库中其它类型的表格, 在某些方面甚至超越了它们。

‌

表格排序

用于排序表数据的大多数方法与 CTable 中的相同。文章 图形界面 X: 时间控件, 复选框列表控件和表格排序 描述了所有这些是如何编排的细节。在此, 将会简要提及有关 CCanvasTable 类型表格相关的变化和附加功能。

绘制排序表格符号需要一个具有两个元素的 CTImage 类型的 静态数组。它将包含用于显示排序方向的图像路径。如果用户没有设置自定义图像, 则 将使用省缺图标。使用省缺值进行初始化, 并在创建标题的 CCanvasTable::CreateHeaders() 方法中执行 填充图像数组。

class CCanvasTable : public CElement { private : CTImage m_sort_arrows[ 2 ]; public : void SortArrowFileAscend( const string path) { m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path=path; } void SortArrowFileDescend( const string path) { m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path=path; } }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) { ... m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path= "" ; m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path= "" ; } bool CCanvasTable::CreateHeaders( void ) { if (!m_show_headers) return ( true ); string name=CElementBase::ProgramName()+ "_table_headers_" +( string )CElementBase::Id(); int x =m_x+ 1 ; int y =m_y+ 1 ; if (m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path== "" ) m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path= "::Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\SpinInc.bmp" ; if (m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path== "" ) m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path= "::Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\SpinDec.bmp" ; for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) { :: ResetLastError (); if (!:: ResourceReadImage (m_sort_arrows[i].m_bmp_path,m_sort_arrows[i].m_image_data, m_sort_arrows[i].m_image_width,m_sort_arrows[i].m_image_height)) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 错误: " ,:: GetLastError ()); } } :: ResetLastError (); if (!m_headers.CreateBitmapLabel(m_chart_id,m_subwin,name,x,y,m_table_x_size,m_header_y_size, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 创建绘制表格标题的画板失败: " ,:: GetLastError ()); return ( false ); } ... return ( true ); }

CCanvasTable::DrawSignSortedData() 方法将用来绘制已排序数组的符号。仅当 (1) 排序模式已启用 且 (2) 表格数据已执行排序 时才会绘制此元素。偏移量可以使用 CCanvasTable::SortArrowXGap() 和 CCanvasTable::SortArrowYGap() 方法进行控制。该图标表示 按升序进行排序的索引为 0, 而降序为 – 1。然后进入绘制图像的双重循环。此主题已经 详细讨论过。

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_sort_arrow_x_gap; int m_sort_arrow_y_gap; public : void SortArrowXGap( const int x_gap) { m_sort_arrow_x_gap=x_gap; } void SortArrowYGap( const int y_gap) { m_sort_arrow_y_gap=y_gap; } private : void DrawSignSortedData( void ); }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) : m_sort_arrow_x_gap( 20 ), m_sort_arrow_y_gap( 6 ) { ... } void CCanvasTable::DrawSignSortedData( void ) { if (!m_is_sort_mode || m_is_sorted_column_index== WRONG_VALUE ) return ; int x =m_columns[m_is_sorted_column_index].m_x2- m_sort_arrow_x_gap ; int y = m_sort_arrow_y_gap ; int image_index=(m_last_sort_direction==SORT_ASCEND)? 0 : 1 ; for ( uint ly= 0 ,i= 0 ; ly<m_sort_arrows[image_index].m_image_height; ly++) { for ( uint lx= 0 ; lx<m_sort_arrows[image_index].m_image_width; lx++,i++) { if (m_sort_arrows[image_index].m_image_data[i]< 1 ) continue ; uint background =m_headers.PixelGet(x+lx,y+ly); uint pixel_color =m_sort_arrows[image_index].m_image_data[i]; uint foreground=:: ColorToARGB (m_clr.BlendColors(background,pixel_color)); m_headers.PixelSet(x+lx,y+ly,foreground); } } }

CCanvasTable::Swap() 方法用于在排序时交换表格数值。这里的区别在于, 不仅需要移动在单元格中显示的文本和/或图像, 还需要移动大量的单元格属性。出于便利, 且消除重复的代码片段, 当移动图像时将需要辅助 CCanvasTable::ImageCopy() 方法。它要传递了两个 CTImage 类型的数组 — 接收器和数据源。复制的图像索引作为第三个参数传递, 因为单个单元可能包含多个图像。

class CCanvasTable : public CElement { private : void ImageCopy(CTImage &destination[],CTImage &source[], const int index); }; void CCanvasTable::ImageCopy(CTImage &destination[],CTImage &source[], const int index) { :: ArrayCopy (destination[index].m_image_data,source[index].m_image_data); destination[index].m_image_width =source[index].m_image_width; destination[index].m_image_height =source[index].m_image_height; destination[index].m_bmp_path =source[index].m_bmp_path; }

CCanvasTable::Swap() 的结果代码如下所列。在移动图像之前, 首先需要检查它们是否存在, 如果没有, 那么转到下一列。如果其中一个单元包含图像, 则使用 CCanvasTable::ImageCopy() 方法。此操作与移动单元其它属性的情况相同。即, 首先保存第一个单元的属性。然后, 将该属性从第二个单元复制到第一个单元的位置。最后, 将先前保存的第一单元的值移动到第二单元的位置。

class CCanvasTable : public CElement { private : void Swap( uint r1, uint r2); }; void CCanvasTable::Swap( uint r1, uint r2) { for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { string temp_text =m_columns[c].m_rows[r1].m_full_text; m_columns[c].m_rows[r1].m_full_text =m_columns[c].m_rows[r2].m_full_text; m_columns[c].m_rows[r2].m_full_text =temp_text; temp_text =m_columns[c].m_rows[r1].m_short_text; m_columns[c].m_rows[r1].m_short_text =m_columns[c].m_rows[r2].m_short_text; m_columns[c].m_rows[r2].m_short_text =temp_text; uint temp_digits =m_columns[c].m_rows[r1].m_digits; m_columns[c].m_rows[r1].m_digits =m_columns[c].m_rows[r2].m_digits; m_columns[c].m_rows[r2].m_digits =temp_digits; color temp_text_color =m_columns[c].m_rows[r1].m_text_color; m_columns[c].m_rows[r1].m_text_color =m_columns[c].m_rows[r2].m_text_color; m_columns[c].m_rows[r2].m_text_color =temp_text_color; int temp_selected_image =m_columns[c].m_rows[r1].m_selected_image; m_columns[c].m_rows[r1].m_selected_image =m_columns[c].m_rows[r2].m_selected_image; m_columns[c].m_rows[r2].m_selected_image =temp_selected_image; int r1_images_total=:: ArraySize (m_columns[c].m_rows[r1].m_images); int r2_images_total=:: ArraySize (m_columns[c].m_rows[r2].m_images); if (r1_images_total< 1 && r2_images_total< 1 ) continue ; CTImage r1_temp_images[]; :: ArrayResize (r1_temp_images,r1_images_total); for ( int i= 0 ; i<r1_images_total; i++) ImageCopy(r1_temp_images,m_columns[c].m_rows[r1].m_images,i); :: ArrayResize (m_columns[c].m_rows[r1].m_images,r2_images_total); for ( int i= 0 ; i<r2_images_total; i++) ImageCopy(m_columns[c].m_rows[r1].m_images,m_columns[c].m_rows[r2].m_images,i); :: ArrayResize (m_columns[c].m_rows[r2].m_images,r1_images_total); for ( int i= 0 ; i<r1_images_total; i++) ImageCopy(m_columns[c].m_rows[r2].m_images,r1_temp_images,i); } }

单击其中一个标题调用 CCanvasTable::OnClickHeaders() 方法, 该方法启动数据排序。放在这个类中比之在 CTable 类型的表格中要简单得多: 比较并自我观察。



class CCanvasTable : public CElement { private : bool OnClickHeaders( const string clicked_object); }; bool CCanvasTable::OnClickHeaders( const string clicked_object) { if (!m_is_sort_mode || m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (m_headers.Name()!=clicked_object) return ( false ); uint column_index= 0 ; int x=m_mouse.RelativeX(m_headers); for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { if (x>=m_columns[c].m_x && x<=m_columns[c].m_x2) { column_index=c; break ; } } SortData(column_index); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SORT_DATA,CElementBase::Id(),m_is_sorted_column_index,:: EnumToString (DataType(column_index))); return ( true ); }

其余的数据排序方法保持不变, 与 之前研究的 没有区别。因此, 只在 CCanvasTable 类中包含这些字段和方法声明的列表:

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_is_sort_mode; int m_is_sorted_column_index; ENUM_SORT_MODE m_last_sort_direction; public : void IsSortMode( const bool flag) { m_is_sort_mode=flag; } ENUM_DATATYPE DataType( const uint column_index); void DataType( const uint column_index, const ENUM_DATATYPE type); void SortData( const uint column_index= 0 ); private : bool OnClickHeaders( const string clicked_object); void QuickSort( uint beg, uint end, uint column, const ENUM_SORT_MODE mode=SORT_ASCEND); bool CheckSortCondition( uint column_index, uint row_index, const string check_value, const bool direction); };

在这种类型的表格中进行排序展示如下:

图例. 1. 在 CCanvasTable 类型的表格中排序的演示。

添加和删除列和行

前文之一 已研究过为 CTable 类型的表格添加/删除列和行的方法。该版本只允许在表格的末尾添加。这个麻烦现在将被修改: 我们可以按照指示的索引添加列或行。

示例: 在表格的开头添加一列数据: 即, 新列必须为第一个 (索引 0)。列数组必须增加一个元素, 而所有表格单元的属性和值必须向右移动一格, 只留下新的空白列单元。在表格中添加新行时, 适用相同的原则。

当需要删除列或行时, 运用相反的原理操作。我们尝试从前面的例子中删除第一列: 首先, 单元格的数据和属性将被左移一个元素, 之后, 列数组的大小将减少一个元素。

此处实现的辅助方法可便利地创建添加/删除列和行的方法。CCanvasTable::ColumnInitialize() 和 CCanvasTable::CellInitialize() 方法将用于初始化单元格, 使用省缺值添加列和行。

class CCanvasTable : public CElement { private : void ColumnInitialize( const uint column_index); void CellInitialize( const uint column_index, const uint row_index); }; void CCanvasTable::ColumnInitialize( const uint column_index) { m_columns[column_index].m_x = 0 ; m_columns[column_index].m_x2 = 0 ; m_columns[column_index].m_width = 100 ; m_columns[column_index].m_type = TYPE_STRING ; m_columns[column_index].m_text_align = ALIGN_CENTER ; m_columns[column_index].m_text_x_offset =m_text_x_offset; m_columns[column_index].m_image_x_offset =m_image_x_offset; m_columns[column_index].m_image_y_offset =m_image_y_offset; m_columns[column_index].m_header_text = "" ; } void CCanvasTable::CellInitialize( const uint column_index, const uint row_index) { m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text = "" ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_short_text = "" ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image = 0 ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_text_color =m_cell_text_color; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_digits = 0 ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type =CELL_SIMPLE; :: ArrayFree (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images); }

要将列的属性复制到另一列, 必须使用 CCanvasTable::ColumnCopy() 方法。其代码在下面的列表中提供:

class CCanvasTable : public CElement { private : void ColumnCopy( const uint destination, const uint source); }; void CCanvasTable::ColumnCopy( const uint destination, const uint source) { m_columns[destination].m_header_text =m_columns[source].m_header_text; m_columns[destination].m_width =m_columns[source].m_width; m_columns[destination].m_type =m_columns[source].m_type; m_columns[destination].m_text_align =m_columns[source].m_text_align; m_columns[destination].m_text_x_offset =m_columns[source].m_text_x_offset; m_columns[destination].m_image_x_offset =m_columns[source].m_image_x_offset; m_columns[destination].m_image_y_offset =m_columns[source].m_image_y_offset; }

CCanvasTable::CellCopy() 方法将指定的单元格复制到另一处。为此, 需要传递 接收单元格的列、行索引 以及 源单元格的列、行索引。

class CCanvasTable : public CElement { private : void CellCopy( const uint column_dest, const uint row_dest, const uint column_source, const uint row_source); }; void CCanvasTable::CellCopy( const uint column_dest, const uint row_dest , const uint column_source, const uint row_source ) { m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_type =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_type; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_digits =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_digits; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_full_text =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_full_text; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_short_text =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_short_text; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_text_color =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_text_color; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_selected_image =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_selected_image; int images_total=:: ArraySize (m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images); :: ArrayResize (m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_images,images_total); for ( int i= 0 ; i<images_total; i++) { if (:: ArraySize (m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images[i].m_image_data)< 1 ) continue ; ImageCopy(m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_images,m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images,i); } }

从方法中消除部分重复的代码, 因为方法中已经实现了另一种简单的方法, 在表格内容变化之后需要重建时调用。每次添加/删除行和列时, 必须重新计算表格并调整大小, 然后重新绘制表格来反映这些变化。CCanvasTable::RecalculateAndResizeTable() 方法即用于此目的。在此, 唯一的参数表示是否需要彻底重绘表格 (true) 或只是简单刷新 (false)。

class CCanvasTable : public CElement { private : void RecalculateAndResizeTable( const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::RecalculateAndResizeTable( const bool redraw= false ) { CalculateTableSize(); ChangeTableSize(); UpdateTable(redraw); }

添加/删除行和列的方法比之 CTable 类型的表格中的这些方法的版本要简单得多, 且易于理解。您可以自行比较这些方法的代码。在此, 只给出添加/删除列的方法代码作为例子。用来处理行的代码其动作顺序与本节前面所述相同。请注意: 当 添加/删除 时, 已排序表格的符号也将随同已排序列一并移动。在删除已排序列的情况下, 包含排序列索引的字段为 零。

class CCanvasTable : public CElement { public : void AddColumn( const int column_index, const bool redraw= false ); void DeleteColumn( const int column_index, const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::AddColumn( const int column_index, const bool redraw= false ) { int array_size=( int )ColumnsTotal(); m_columns_total=array_size+ 1 ; :: ArrayResize (m_columns,m_columns_total); :: ArrayResize (m_columns[array_size].m_rows,m_rows_total); int checked_column_index=(column_index>=( int )m_columns_total)? ( int )m_columns_total- 1 : column_index; for ( int c=array_size; c>=checked_column_index; c--) { if (c==m_is_sorted_column_index && m_is_sorted_column_index!= WRONG_VALUE ) m_is_sorted_column_index++; int prev_c=c- 1 ; if (c==checked_column_index) ColumnInitialize(c); else ColumnCopy(c,prev_c); for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { if (c==checked_column_index) { CellInitialize(c,r); continue ; } CellCopy(c,r,prev_c,r); } } RecalculateAndResizeTable(redraw); } void CCanvasTable::DeleteColumn( const int column_index, const bool redraw= false ) { int array_size=( int )ColumnsTotal(); int checked_column_index=(column_index>=array_size)? array_size- 1 : column_index; for ( int c=checked_column_index; c<array_size- 1 ; c++) { if (c!=checked_column_index) { if (c==m_is_sorted_column_index && m_is_sorted_column_index!= WRONG_VALUE ) m_is_sorted_column_index--; } else m_is_sorted_column_index= WRONG_VALUE ; int next_c=c+ 1 ; ColumnCopy(c,next_c); for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++) CellCopy(c,r,next_c,r); } m_columns_total=array_size- 1 ; :: ArrayResize (m_columns,m_columns_total); RecalculateAndResizeTable(redraw); }

彻底重建和清除表格的方法也非常简单, 不同于 CTable 类型表格中的类似方法。在此, 通过调用 CCanvasTable::TableSize() 方法来设置新的大小就足够了。清除表格时设置最小值, 仅留下一列和一行。包含所选行、排序方向和排序列索引值的字段在清除时也为一并清零。在两种方法的最后, 计算并设置新的表格大小。

class CCanvasTable : public CElement { public : void Rebuilding( const int columns_total, const int rows_total, const bool redraw= false ); void Clear( const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::Rebuilding( const int columns_total, const int rows_total, const bool redraw= false ) { TableSize(columns_total,rows_total); RecalculateAndResizeTable(redraw); } void CCanvasTable::Clear( const bool redraw= false ) { TableSize( 1 , 1 ); m_selected_item_text = "" ; m_selected_item = WRONG_VALUE ; m_last_sort_direction =SORT_ASCEND; m_is_sorted_column_index = WRONG_VALUE ; RecalculateAndResizeTable(redraw); }

它是如何工作的:

图例. 2. 管理表格大小的演示。





上述动画中的测试应用程序可以在文章末尾下载。

鼠标左键双击事件

有时候也许要通过双击来调用某个事件。我们在函数库中实现一个这种事件的生成。为此, 在 Defines.mqh 文件里添加鼠标左键双击事件的标识符 ON_DOUBLE_CLICK:

... #define ON_DOUBLE_CLICK ( 34 ) ...

ON_DOUBLE_CLICK 标识符的事件将会在 CMouse 类中生成。在操作系统中, 这个事件通常是由鼠标左键的 "按下-释放-按下" 动作产生的。但在终端环境中的测试表明, 当 CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 事件 (参数 sparam ) 到来时, 它并不能够总是立即跟踪鼠标左键按下的事件。有鉴于此, 决定通过 "按下-释放-按下" 动作实现事件的产生。这些动作可在 CHARTEVENT_CLICK 事件到来时准确地予以跟踪。

省缺情况下, 两次点击之间至少需要 300 毫秒。为了跟踪 CHARTEVENT_CLICK 事件, CMouse::CheckDoubleClick() 方法 将会在鼠标事件处理器中被调用。在此方法的开头部分声明了两个静态变量, 每次调用该方法时将保存先前和当前的计数器 (自系统启动以来所经过的毫秒数) 数值。如果这些值之间的毫秒数小于 m_pause_between_clicks 字段中指定的毫秒数, 则 生成鼠标左键双击事件。‌

class CMouse { private : uint m_pause_between_clicks; private : bool CheckDoubleClick( void ); }; CMouse::CMouse( void ) : m_pause_between_clicks( 300 ) { ... } void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { CheckDoubleClick(); return ; } } void CMouse::CheckDoubleClick( void ) { static uint prev_depressed = 0 ; static uint curr_depressed =:: GetTickCount (); prev_depressed =curr_depressed; curr_depressed =:: GetTickCount (); uint counter=curr_depressed-prev_depressed; if (counter<m_pause_between_clicks) :: EventChartCustom (m_chart.ChartId(),ON_DOUBLE_CLICK,counter, 0.0 , "" ); }

所以, 所有函数库类的事件处理程序允许在图表区域的任何位置跟踪鼠标左键双击, 且无论光标之下是否存在图形对象。

表格单元中的控件

本文将开始表格单元中的控件主题。例如, 当需要创建多参数智能交易系统时, 也许需要该功能。系统的图形界面用表格来实现是很便利的。我们开始通过复选框和按钮将这些控件添加到表格单元中。

首先, 这需要一个新的 ENUM_TYPE_CELL 枚举, 其中将定义单元类型:

enum ENUM_TYPE_CELL { CELL_SIMPLE = 0 , CELL_BUTTON = 1 , CELL_CHECKBOX = 2 };

省缺情况下, 在初始化期间, 为表格单元分配了简单类型 – CELL_SIMPLE, 这意味着 "单元无控件"。要设置或获取单元类型, 请使用 CCanvasTable::CellType() 方法, 它们的代码在下面的列表中提供。如果为单元分配了 CELL_CHECKBOX (复选框) 类型, 还需要为复选框状态设置图像。此种单元类型的最小图像数量为 2。可以设置两个以上的图标, 这样允许使用多参数复选框。

class CCanvasTable : public CElement { void CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type); ENUM_TYPE_CELL CellType( const uint column_index, const uint row_index); }; void CCanvasTable::CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type=type; } ENUM_TYPE_CELL CCanvasTable::CellType( const uint column_index, const uint row_index) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ( WRONG_VALUE ); return (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type); }

复选框和按钮的一系列图像可以具有不同的大小, 因此, 有必要分别设置每一列图像的 X 和 Y偏移量。这可以使用 CCanvasTable::ImageXOffset() 和 CCanvasTable::ImageYOffset() 方法来完成:

class CCanvasTable : public CElement { public : void ImageXOffset( const int &array[]); void ImageYOffset( const int &array[]); };

另一补充是当再次点击时禁用行选择取消模式。此模式仅在行选择模式启用时有效。

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_is_without_deselect; public : void IsWithoutDeselect( const bool flag) { m_is_without_deselect=flag; } };

分开的 CCanvasTable::PressedRowIndex() 和 CCanvasTable::PressedCellColumnIndex() 方法现在用于判断点击的列和行索引。之前它们被认为是 CCanvasTable::OnClickTable() 方法中的模块。它们新添加的完整代码可在文章附带的文件中找到。必须分别注意, 使用这两种方法可以帮助判断鼠标左键点击的单元。接下来, 研究在何处传递接收列和行的索引。

class CCanvasTable : public CElement { private : int PressedRowIndex( void ); int PressedCellColumnIndex( void ); };

当单击表格单元时, 需要获取其类型, 如果包含控件, 则还需要判断是否激活。为此目的, 已实现了一些私有方法, 其中主要的是 CCanvasTable::CheckCellElement()。来自 CCanvasTable::PressedRowIndex() 和 CCanvasTable::PressedCellColumnIndex() 方法的接收列和行的索引被传递至此。方法有两种模式。使用第三个参数指定事件是否为双击, 并依据事件类型调用处理方法。

之后, 检查单元类型, 并根据其类型调用适当的方法。如果单元包含 "按钮" 控件, 则会调用 CCanvasTable::CheckPressedButton() 方法。CCanvasTable::CheckPressedCheckBox() 方法 适用于带复选框的单元。

class CCanvasTable : public CElement { private : bool CheckCellElement( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CCanvasTable::CheckCellElement( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type==CELL_SIMPLE) return ( false ); switch (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type) { case CELL_BUTTON : { if (!CheckPressedButton(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } case CELL_CHECKBOX : { if (!CheckPressedCheckBox(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } } return ( true ); }

我们来看看 CCanvasTable::CheckPressedButton() 和 CCanvasTable::CheckPressedCheckBox() 方法的结构。在两种方法的开头均检查单元内图像数量。按钮单元必须至少包含一个图标, 复选框单元至少包含两个图标。之后必需判断是否点击的是图像。是复选框的情况下, 实现两种切换方式。如果点击了复选框的图标, 只有单击可以工作。双击单元中的任意位置可以切换复选框。只要符合所有条件, 两种方法均会 生成与控件相对应的标识符事件。图像的索引作为 double 参数传递, string 参数则由列和行索引的字符串形成。

class CCanvasTable : public CElement { private : bool CheckPressedButton( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); bool CheckPressedCheckBox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CCanvasTable::CheckPressedButton( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (ImagesTotal(column_index,row_index)< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 至少需要分配一个图像给单元按钮！" ); return ( false ); } int x=m_mouse.RelativeX(m_table); int image_x = int (m_columns[column_index].m_x+m_columns[column_index].m_image_x_offset); int image_x2 = int (image_x+m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[ 0 ].m_image_width); if (x>image_x2) return ( false ); else { if (!double_click) { int image_index=m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image; :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElementBase::Id(),image_index, string (column_index)+ "_" + string (row_index)); } } return ( true ); } bool CCanvasTable::CheckPressedCheckBox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (ImagesTotal(column_index,row_index)< 2 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 至少需要分配两个图像给单元复选框！" ); return ( false ); } int x=m_mouse.RelativeX(m_table); int image_x = int (m_columns[column_index].m_x+m_image_x_offset); int image_x2 = int (image_x+m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[ 0 ].m_image_width); if (x>image_x2 && !double_click) return ( false ); else { int image_i=m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image; int next_i=(image_i<ImagesTotal(column_index,row_index)- 1 )? ++image_i : 0 ; ChangeImage(column_index,row_index,next_i, true ); m_table.Update( false ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_CHECKBOX,CElementBase::Id(),next_i, string (column_index)+ "_" + string (row_index)); } return ( true ); }

结果就是, 用于处理点击表格的 CCanvasTable::OnClickTable() 和 CCanvasTable::OnDoubleClickTable() 方法变得更加易于理解且合理 (参见以下代码)。根据启用的模式和点击的单元类型, 生成相应的事件。

class CCanvasTable : public CElement { private : bool OnClickTable( const string clicked_object); bool OnDoubleClickTable( const string clicked_object); }; bool CCanvasTable::OnClickTable( const string clicked_object) { if (m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (m_table.Name()!=clicked_object) return ( false ); int r=PressedRowIndex(); int c=PressedCellColumnIndex(); bool is_cell_element=CheckCellElement(c,r); if (m_selectable_row && !is_cell_element) { RedrawRow( true ); m_table.Update(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LIST_ITEM,CElementBase::Id(),m_selected_item, string (c)+ "_" + string (r)); } return ( true ); } bool CCanvasTable::OnDoubleClickTable( const string clicked_object) { if (!m_table.MouseFocus()) return ( false ); int r=PressedRowIndex(); int c=PressedCellColumnIndex(); return (CheckCellElement(c,r, true )); }

在一个单元格上的鼠标左键双击事件是在控件的 ON_DOUBLE_CLICK 事件处理器里进行处理:

void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_DOUBLE_CLICK) { if (OnDoubleClickTable(sparam)) return ; return ; } }

最后, 一切操作都像这样:

图例. 3. 与表格单元格中的控件进行交互的演示。





文章中的应用程序可以使用下面的链接下载。

结论

当前, 创建图形界面的函数库的一般原理图如下所示:

图例. 4. 当前开发阶段的函数库结构。





您可从下面下载最新版本的函数库和文件进行测试。