图形界面 VIII: 日历控件 (第一章)

简介

为了更好地理解这个开发库的目标，请阅读第一篇文章: 图形界面 I: 库结构的准备工作 (第一章)，在每个部分中，文章末尾都提供了章节链接的列表，您也可以在那里下载最新版的完整开发库。文件必须按照它们在归档中的位置，放到相同的目录下。

在本章中，我们将集中精力开发复杂的组合控件:

静态的和下拉的日历

树形视图

文件浏览器

在本文中，我们将探讨用于创建静态和下拉日历的类和结构(struct)，我们使用来自标准库的CDateTime结构用于在开发过程中操作日期和时间。

日历控件

日历是一个计算时间并将其展示在表格中的周期系统，图形界面必须有控件允许用户在日历中简单选择所需的时间，除了与用户交互的自定义方法之外，在日历类中还包含了其他库中的控件，例如，我们将包含的类分别用于创建 (1) 组合框, (2) 输入栏位 和 (3) 按钮。

让我们列出日历的所有组件：

区域 用于切换前面和后面月份的按钮 用于列出月份的组合框控件 用于输入年份的栏位 星期几简称的文字标签数组 分隔线 包含日期的二维文字标签数组 用于快速跳到下一个日期的按钮





图 1. 日历的组件





例如，需要在正在开发的MQL应用程序中选择一定范围的日期，所以，必须指出开始和结束日期。只要在表格中点击任意日期项目，就可以选择某一天。月份的选择有几种方法: (1) 使用按钮切换到前一个月, (2) 使用按钮切换到后一个月 以及 (3) 使用包含所有月份的组合框。年份可以通过指示栏位人工输入或者使用控件来切换。为了快速转到当前的日期，可以点击日历底部的"Today(今天): YYYY.MM.DD"按钮。

让我们仔细研究一下CDateTime结构，它用于处理日期和时间。

CDateTime 结构的描述

DateTime.mqh文件包含着CDateTime结构，它放置在MetaTrader交易终端的目录中:

MetaTrader 4: <data folder>\MQL4\Include\Tools

MetaTrader 5: <data folder>\MQL5\Include\Tools

CDateTime 结构是系统的日期和时间结构，被称为MqlDateTime结构的派生(扩展)，它包含了8个int类型的栏位 (参见MQL语言文档中的实例):

struct MqlDateTime { int year; int mon; int day; int hour; int min; int sec; int day_of_week; int day_of_year; };

CDateTime 结构不含代码的方法简要描述可以在MQL5 Reference/Standard Library/Classes for Control Panels and Dialogs/CDateTime中使用本地搜索(F1)得到，在处理这个结构的过程中，您需要记住的是月份的计数是从1开始的，而星期的计数从0开始。

打开DateTime.mqh文件，您可以自己熟悉代码。

CCalendar 类的开发

我们创建Calendar.mqh文件，并且把它包含在WndContainer.mqh文件中, 就像我们开发库中所有控件一样。

#include "Calendar.mqh"

在Calendar.mqh文件中，我们创建CCalendar类，并且加上所有控件都有的标准方法，并且也包含开发控件所需的文件:

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "SpinEdit.mqh" #include "ComboBox.mqh" #include "IconButton.mqh" #include <Tools\DateTime.mqh> class CCalendar : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CCalendar( void ); ~CCalendar( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} };

就和开发库中的其他控件一样，也要有选项来设置日历的外观，以下是用户可以设置外观相关的属性。

区域的颜色

区域边框的颜色

不同状态下项目(日期)的颜色

不同状态下项目边框的颜色

不同状态下项目文字的颜色

分隔线的颜色

按钮的标签(活动/阻止)，用于转到之前/之后的月份

以下的代码展示了CCalendar类中在创建日历之前用于设置其外观的栏位和方法的名称:

class CCalendar : public CElement { private : color m_area_color; color m_area_border_color; color m_item_back_color; color m_item_back_color_off; color m_item_back_color_hover; color m_item_back_color_selected; color m_item_border_color; color m_item_border_color_hover; color m_item_border_color_selected; color m_item_text_color; color m_item_text_color_off; color m_item_text_color_hover; color m_sepline_color; string m_left_arrow_file_on; string m_left_arrow_file_off; string m_right_arrow_file_on; string m_right_arrow_file_off; public : void AreaBackColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void SeparateLineColor( const color clr) { m_sepline_color=clr; } void ItemBackColor( const color clr) { m_item_back_color=clr; } void ItemBackColorOff( const color clr) { m_item_back_color_off=clr; } void ItemBackColorHover( const color clr) { m_item_back_color_hover=clr; } void ItemBackColorSelected( const color clr) { m_item_back_color_selected=clr; } void ItemBorderColor( const color clr) { m_item_border_color=clr; } void ItemBorderColorHover( const color clr) { m_item_border_color_hover=clr; } void ItemBorderColorSelected( const color clr) { m_item_border_color_selected=clr; } void ItemTextColor( const color clr) { m_item_text_color=clr; } void ItemTextColorOff( const color clr) { m_item_text_color_off=clr; } void ItemTextColorHover( const color clr) { m_item_text_color_hover=clr; } void LeftArrowFileOn( const string file_path) { m_left_arrow_file_on=file_path; } void LeftArrowFileOff( const string file_path) { m_left_arrow_file_off=file_path; } void RightArrowFileOn( const string file_path) { m_right_arrow_file_on=file_path; } void RightArrowFileOff( const string file_path) { m_right_arrow_file_off=file_path; } };

我们将需要9个私有(private)方法和1个公有(public)方法来创建日历，需要CEdit类型的静态数组来显示星期和日期，

日期表格将包含42项。这对每个月最多31天来说已经足够了，这是考虑到一个月的第一天的最大可能偏移到星期天来计算的(在这种实现方法中，星期天是一个星期的第七天)。

class CCalendar : public CElement { private : CRectLabel m_area; CBmpLabel m_month_dec; CBmpLabel m_month_inc; CComboBox m_months; CSpinEdit m_years; CEdit m_days_week[ 7 ]; CRectLabel m_sep_line; CEdit m_days[ 42 ]; CIconButton m_button_today; public : bool CreateCalendar( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateMonthLeftArrow( void ); bool CreateMonthRightArrow( void ); bool CreateMonthsList( void ); bool CreateYearsSpinEdit( void ); bool CreateDaysWeek( void ); bool CreateSeparateLine( void ); bool CreateDaysMonth( void ); bool CreateButtonToday( void ); };

如果日历是另外一个控件的一部分，可能需要访问日历的组成控件，为此，我们将在类中增加返回以上所列控件的方法。



组合框 ( CComboBox )

) 组合框的列表( CListView )

) 列表的垂直滚动条( CScrollV )

) 输入栏位( CSpinEdit )

) 按钮(CIconButton)

class CCalendar : public CElement { public : CComboBox *GetComboBoxPointer( void ) const { return (:: GetPointer (m_months)); } CListView *GetListViewPointer( void ) { return (m_months.GetListViewPointer()); } CScrollV *GetScrollVPointer( void ) { return (m_months.GetScrollVPointer()); } CSpinEdit *GetSpinEditPointer( void ) const { return (:: GetPointer (m_years)); } CIconButton *GetIconButtonPointer( void ) const { return (:: GetPointer (m_button_today)); } };

将需要3个CDateTime结构的实例用来操作日期和时间。

用于和用户的交互；用户自己所选择的日期(在日历中的选择)；

用户电脑上的当前或者系统日期，这个日期一直标记在日历上。

用于计算和检查的实例，它会在CCalendar类的很多方法中用作计数器。

class CCalendar : public CElement { private : CDateTime m_date; CDateTime m_today; CDateTime m_temp_date; };

时间结构的初始化将在CCalendar类的构造函数中进行，我们将为m_date和m_today实例的初始值设为用户电脑的本地时间(在以下代码中用黄色标出).

CCalendar::CCalendar( void ) : m_area_color( clrWhite ), m_area_border_color( clrSilver ), m_sepline_color( clrBlack ), m_item_back_color( clrWhite ), m_item_back_color_off( clrWhite ), m_item_back_color_hover( C'235,245,255' ), m_item_back_color_selected( C'193,218,255' ), m_item_border_color( clrWhite ), m_item_border_color_hover( C'160,220,255' ), m_item_border_color_selected( C'85,170,255' ), m_item_text_color( clrBlack ), m_item_text_color_off( C'200,200,200' ), m_item_text_color_hover( C'0,102,204' ), m_left_arrow_file_on( "" ), m_left_arrow_file_off( "" ), m_right_arrow_file_on( "" ), m_right_arrow_file_off( "" ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_zorder = 0 ; m_area_zorder = 1 ; m_button_zorder = 2 ; m_date.DateTime(:: TimeLocal ()); m_today.DateTime(:: TimeLocal ()); }

在设置日历之后，必须在表格的项目(日期)中设置当前的月份和年份数值，为此需要四个方法。



1. CCalendar::OffsetFirstDayOfMonth() 方法用于计算当前月份的第一天和表格中的第一项之间的距离(天数),在这个方法中，我们使用当前年月的第一天构建一个日期字符串，然后，把这个字符串转换为datetime格式, 我们再设置结构用于计算。如果从当前的星期数减去1而结果大于等于0，我们就返回结果，如果小于0(-1), 就返回6，在方法的最后 需要反向移动取得的差 (天数)。

class CCalendar : public CElement { private : int OffsetFirstDayOfMonth( void ); }; int CCalendar::OffsetFirstDayOfMonth( void ) { string date= string (m_date.year)+ "." + string (m_date.mon)+ "." + string ( 1 ); m_temp_date.DateTime(:: StringToTime (date)); int diff=(m_temp_date.day_of_week- 1 >= 0 ) ? m_temp_date.day_of_week- 1 : 6 ; m_temp_date.DayDec(diff); return (diff); }

2. CCalendar::SetCalendar() 方法，此方法是用于在表格中填入选定年月的日期项目。在开始会调用CCalendar::OffsetFirstDayOfMonth()方法，然后，在循环中我们迭代表格中所有的项目，在每项中设置与用于计算的结构(m_temp_date.day)距离的天数，设置的天数为CCalendar::OffsetFirstDayOfMonth()方法所返回的值，在方法的最后会修改日历的下一个日期。

Class CCalendar : public CElement { private : void SetCalendar( void ); }; void CCalendar::SetCalendar( void ) { int diff=OffsetFirstDayOfMonth(); for ( int i= 0 ; i< 42 ; i++) { m_days[i].Description( string (m_temp_date.day)); m_temp_date.DayInc(); } }

3. CCalendar::HighlightDate() 方法将用于突出显示当前的日期(用户电脑上的系统日期)以及用户在日历表格中选择的日期。先把日历表格的第一项的日期设置到用于计算的结构(m_temp_date)中，然后，在循环中确定 (1) 区域, (2) 区域边框 和 (3) 显示文字的颜色。

Class CCalendar : public CElement { private : void HighlightDate( void ); }; void CCalendar::HighlightDate( void ) { OffsetFirstDayOfMonth(); for ( int i= 0 ; i< 42 ; i++) { if (m_temp_date.mon==m_date.mon && m_temp_date.day==m_date.day) { m_days[i].Color(m_item_text_color); m_days[i].BackColor(m_item_back_color_selected); m_days[i].BorderColor(m_item_border_color_selected); m_temp_date.DayInc(); continue ; } if (m_temp_date.year==m_today.year && m_temp_date.mon==m_today.mon && m_temp_date.day==m_today.day) { m_days[i].BackColor(m_item_back_color); m_days[i].BorderColor(m_item_text_color_hover); m_days[i].Color(m_item_text_color_hover); m_temp_date.DayInc(); continue ; } m_days[i].BackColor(m_item_back_color); m_days[i].BorderColor(m_item_border_color); m_days[i].Color((m_temp_date.mon==m_date.mon)? m_item_text_color : m_item_text_color_off); m_temp_date.DayInc(); } }

4. CCalendar::UpdateCalendar() 方法将在所有用户和日历界面交互的方法中应用，我们之前谈到的CCalendar::SetCalendar() 和 CCalendar::HighlightDate() 方法会接下来被调用，然后，会在日历的输入栏位和组合框中设置年份和月份。请注意，在组合框列表中选择所需项目时，需要把月份减1，因为在日期和时间的结构中，月份的枚举是从1开始的，而开发库中列表(CListView)的项目枚举则是从0开始的。

Class CCalendar : public CElement { public : void UpdateCalendar( void ); }; void CCalendar::UpdateCalendar( void ) { SetCalendar(); HighlightDate(); m_years.ChangeValue(m_date.year); m_months.SelectedItemByIndex( m_date.mon- 1 ); }

当鼠标光标掠过时在日历表格中改变日期项目的颜色的行为将在CCalendar::ChangeObjectsColor()方法中进行，必须在那里指定x, y的坐标。在开始在全部项目上迭代之前，我们要确定表格中月份的第一天和表格的第一项之间的差距，以此来设置初始计数器的值(在 m_temp_date 结构中)，然后，所选的日期和当前(用户电脑的系统日期)日期会跳过，其余的用于检查鼠标光标的焦点。当改变颜色时，会考虑到日期所属于的月份。

Class CCalendar : public CElement { public : void ChangeObjectsColor( const int x, const int y); }; void CCalendar::ChangeObjectsColor( const int x, const int y) { OffsetFirstDayOfMonth(); int items_total=:: ArraySize (m_days); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_temp_date.mon==m_date.mon && m_temp_date.day==m_date.day) { m_temp_date.DayInc(); continue ; } if (m_temp_date.year==m_today.year && m_temp_date.mon==m_today.mon && m_temp_date.day==m_today.day) { m_temp_date.DayInc(); continue ; } if (x>m_days[i].X() && x<m_days[i].X2() && y>m_days[i].Y() && y<m_days[i].Y2()) { m_days[i].BackColor(m_item_back_color_hover); m_days[i].BorderColor(m_item_border_color_hover); m_days[i].Color((m_temp_date.mon==m_date.mon)? m_item_text_color_hover : m_item_text_color_off); } else { m_days[i].BackColor(m_item_back_color); m_days[i].BorderColor(m_item_border_color); m_days[i].Color((m_temp_date.mon==m_date.mon)? m_item_text_color : m_item_text_color_off); } m_temp_date.DayInc(); } }

还需要一个选项来从程序中在日历上选择日期，以及取得由用户选择的日期和当前日期(今天)。所以，我们将需要增加公有(public)方法CCalendar::SelectedDate() 和 CCalendar::Today()。

Class CCalendar : public CElement { public : void SelectedDate( const datetime date); datetime SelectedDate( void ) { return (m_date.DateTime()); } datetime Today( void ) { return (m_today.DateTime()); } }; void CCalendar::SelectedDate( const datetime date) { m_date.DateTime(date); UpdateCalendar(); }

例如, 在日历上选择了2016年二月29日2016 (2016.02.29)，并且用户在输入栏位中输入(或者使用增加按钮设置)了2017，而2017年二月只有28天，那么在这种情况下，应该在日历表格中选择哪个日期呢?通常，在这种情况下，不同界面的日历会选择最近的日期，也就是一个月的最后一天，在我们的例子中就是2017年二月28日。所以，我们也使用同样的方法。最后，将在类中加入CCalendar::CorrectingSelectedDay() 方法来进行类似的修正。这个方法的代码包含了许多字符串操作。CDateTime 结构已经有了方法来取得一个月的天数，并且考虑到了闰年 — CDateTime::DaysInMonth()，所以只需要比较当前的日期与当前月份的天数，如果日期超过了日历中的天数，就要被替换。

Class CCalendar : public CElement { private : void CorrectingSelectedDay( void ); }; void CCalendar::CorrectingSelectedDay( void ) { if (m_date.day>m_date.DaysInMonth()) m_date.day=m_date.DaysInMonth(); }

日历事件的处理函数

现在让我们查看日历的事件处理函数。一共有8个私有(private)方法用于处理以下列表中的事件。



点击按钮转到前一个月

点击按钮转到后一个月

从组合框的下拉列表中选择一个月

在年份输入栏位中输入数值

点击按钮转到下一年

点击按钮转到前一年

点击一个月中的某一天



点击按钮转到当前日期

以上列表中的每个动作都会使日历中有所变化，让我们整理这些方法的代码。

为了操作日历，我们需要一个新的用户事件ID，ON_CHANGE_DATE，它用于发送消息以通知用户改变了日历中的日期。另外，我们还要再增加一个新的ID用于操作组合框 — ON_CLICK_COMBOBOX_BUTTON，用于确定按下了这个控件的按钮。

#define ON_CLICK_COMBOBOX_BUTTON ( 21 ) #define ON_CHANGE_DATE ( 22 )

在CComboBox的OnClickButton()方法中必须发送含有ON_CLICK_COMBOBOX_BUTTON为ID的消息。让我们为在方法中发送消息增加一个选项 (参见以下代码):

bool CComboBox::OnClickButton( const string clicked_object) { if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ( false ); if (clicked_object!=m_button.Name()) return ( false ); ChangeComboBoxListState(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_COMBOBOX_BUTTON,CElement::Id(), 0 , "" ); return ( true ); }

在CCalendar类中，还要管理日历部分的其他控件的状态(b3>CSpinEdit和CIconButton)，在其中处理自定义事件ON_CLICK_COMBOBOX_BUTTON(参见以下代码):

void CCalendar::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_BUTTON) { if (lparam!=CElement::Id()) return ; m_years.SpinEditState(!m_months.GetListViewPointer().IsVisible()); m_button_today.ButtonState(!m_months.GetListViewPointer().IsVisible()); } }

在各种系统的图形界面中，例如，在Windows 7操作系统中，通过点击左边/右边的箭头按钮而转到之前/之后月份时，会选择那个月的第一天，而不论之前用户在日历上选择的是哪一天。我们在开发库中实现的日历行为是相同的。为了转到之前/之后的月份, 将会使用CCalendar::OnClickMonthDec() 和 CCalendar::OnClickMonthInc() 方法。这些方法的代码非常类似，例如，我们将提供其中一个方法的描述，也就是点击按钮转到前一个月的事件处理。

在方法的开始会检查用户点击的图形对象的名称，然后，如果日历上的当前年份等于指定的最小值，并且当前月份为 "一月(January)" (也就是说，我们达到了最小限制), 我们就将突出显示输入栏位中的文字并退出此方法。

如果我们没有达到最小限制，就执行以下操作。



把按钮的状态设为 可用(On) ；

； 转到前一个月；

设置这个月的第一天；

重置时间( 00:00:00 )，为此还要增加 CCalendar::ResetTime () 方法；

)，为此还要增加 方法； 更新日历以显示最新的变化；

我们再发送一条消息 ，其中含有 (1) 图表ID, (2) ON_CHANGE_DATE 事件ID, (3) 控件ID 以及 (4)指定的日期。在其他处理日历事件的方法中也会发送同样参数的消息。

Class CCalendar : public CElement { private : bool OnClickMonthDec( const string clicked_object); bool OnClickMonthInc( const string clicked_object); void ResetTime( void ); }; bool CCalendar::OnClickMonthDec( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,m_month_dec.Name(), 0 )< 0 ) return ( false ); if (m_date.year==m_years.MinValue() && m_date.mon== 1 ) { m_years.HighlightLimit(); return ( true ); } m_month_dec.State( true ); m_date.MonDec(); m_date.day= 1 ; ResetTime(); UpdateCalendar(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_DATE,CElement::Id(),m_date.DateTime(), "" ); return ( true ); } void CCalendar::ResetTime( void ) { m_date.hour = 0 ; m_date.min = 0 ; m_date.sec = 0 ; }

CCalendar::OnClickMonthInc() 方法中的代码几乎是一样的，唯一的区别是当检查限制的时候，是要检查最大年份以及一年中的最后一个月(十二月)。

在列表中选择月份是在有ID为ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM的消息到来时，在CCalendar::OnClickMonthList()方法中处理的 (参见以下代码)。在主处理函数中，长整形(long)参数包含了发给此方法的控件ID，如果ID不匹配，程序就会从这个方法中退出。因为在列表中选择项目后，列表会关闭，我们就要解除之前日历上控件的屏蔽(输入栏位和按钮)。然后在日期和时间结构中设置所选的月份，并且如有必要，我们要根据一个月中的天数修改所选的日期，剩下的就是设置时间，显示日历中的最近变化以及发送日历上日期已经改变的消息。

Class CCalendar : public CElement { private : bool OnClickMonthList( const long id); }; bool CCalendar::OnClickMonthList( const long id) { if (id!=CElement::Id()) return ( false ); m_years.SpinEditState( true ); m_button_today.ButtonState( true ); int month=m_months.GetListViewPointer().SelectedItemIndex()+ 1 ; m_date.Mon(month); CorrectingSelectedDay(); ResetTime(); UpdateCalendar(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_DATE,CElement::Id(),m_date.DateTime(), "" ); return ( true ); }

CCalendar::OnEndEnterYear() 方法是用于处理在年份输入栏位输入数值的，在方法的开始，会检查输入新的数值的OBJ_EDIT类型对象的名称，然后，会检查数值是否确实有变化。如果输入栏位的名称不属于这个日历或者数值没有变化，程序就从这个方法中退出。如果前两项检查通过了，输入的数值如果超出了限制，还会被修正。如果用户选择的日期超出了这个月的天数，就会被修改。此后，您可以在日期和时间的结构中设置这个日期，在日历中显示变化并发送有关日历所选日期有变的消息。CCalendar::OnEndEnterYear() 方法的代码可以在下面全面研究:

Class CCalendar : public CElement { private : bool OnEndEnterYear( const string edited_object); }; bool CCalendar::OnEndEnterYear( const string edited_object) { if (::StringFind(edited_object,m_years.Object( 2 ).Name(), 0 )< 0 ) return ( false ); string value =m_years.Object( 2 ).Description(); if (m_date.year==( int ) value ) return ( false ); if (( int ) value <m_years.MinValue()) { value =( string ) int (m_years.MinValue()); m_years.HighlightLimit(); } if (( int ) value >m_years.MaxValue()) { value =( string ) int (m_years.MaxValue()); m_years.HighlightLimit(); } string year = value ; string month = string (m_date.mon); string day = string ( 1 ); m_temp_date.DateTime(::StringToTime(year+ "." +month+ "." +day)); if (m_date.day>m_temp_date.DaysInMonth()) m_date.day=m_temp_date.DaysInMonth(); m_date.DateTime(::StringToTime(year+ "." +month+ "." + string (m_date.day))); UpdateCalendar(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_DATE,CElement::Id(),m_date.DateTime(), "" ); return ( true ); }

用于处理通过点击按钮转到之前/之后年份的方法是CCalendar::OnClickYearInc() 和 CCalendar::OnClickYearDec()，这里只提供它们之中一个方法的代码，因为它们几乎是一样的，除了检查是否超出限制的部分。在开始，会检查月份选择列表的状态，如果它是打开的，我们将会把它关闭。然后，如果控件ID不匹配，程序就从这里退出。随后就是方法的主要处理部分，如果是CCalendar::OnClickYearInc()方法就会前进一步, 而CCalendar::OnClickYearDec()方法会退后一步。然后，如有必要，(1) 根据一个月的天数来修改所选择的日期, (2) 在日历上显示最近的变化 以及 (3)发送消息通知日历的日期已经改变。

Class CCalendar : public CElement { private : bool OnClickYearInc( const long id); bool OnClickYearDec( const long id); }; bool CCalendar::OnClickYearInc( const long id) { if (m_months.GetListViewPointer().IsVisible()) m_months.ChangeComboBoxListState(); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); if (m_date.year<m_years.MaxValue()) m_date.YearInc(); CorrectingSelectedDay(); UpdateCalendar(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_DATE,CElement::Id(),m_date.DateTime(), "" ); return ( true ); }

现在，我们来探讨CCalendar::OnClickDayOfMonth()方法，它处理在日历表格中点击一个月的某一天的事件。

之前已经说过，日历表格包含了42个项目，所以，根据当前月份第一天的位置，表格中有时会出现前一个月和后一个月的日期，如果用户点击了不属于当前月份的某一天，就会切换到所选日期的月份。

在方法的开始，我们要进行检查，对象是否属于日历表格中的项目，并且还要比较控件的ID，ID可以通过使用CCalendar::IdFromObjectName()方法从对象名称中展开获得，这个方法在之前其他库控件讨论时已经学习过了。如果通过了开始的两项检查，就使用CCalendar::OffsetFirstDayOfMonth()方法来取得当前月份的第一天和表格中第一个项之间的差距。在调用这个方法之后，m_temp_date计数器就可以使用了，在随后的循环中，程序会迭代所有项目来找到用户点击的项目。

让我们尝试理解循环背后的逻辑。有可能第一个项目的日期指向的年份小于系统设置的最小值(1970年)，如果出现这种情况，我们会在输入栏位突出显示数值并立即转到后面的项目，因为不允许用户超出指定的限制。如果项目位于可用区域并且被点击到，那么 (1)日期被保存到操作结构中(m_date), (2) 日历显示最新的变化, (3) 循环被打断 并且(4)在方法的末尾发送一条日历日期已经改变的消息。

如果前两个循环条件没有满足，则计算计数器结构(m_temp_date)会加一天，再检查是否超出了日历系统的最大设置，如果没有达到最大值，程序就转到下一个项目，在达到最大值之后，突出显示年份输入栏位的数值，随后程序会从此方法中退出。

Class CCalendar : public CElement { private : bool OnClickDayOfMonth( const string clicked_object); }; bool CCalendar::OnClickDayOfMonth( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_calendar_day_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); OffsetFirstDayOfMonth(); for ( int i= 0 ; i< 42 ; i++) { if (m_temp_date.DateTime()< datetime ( D'01.01.1970' )) { if (m_days[i].Name()==clicked_object) { m_years.HighlightLimit(); return ( false ); } m_temp_date.DayInc(); continue ; } if (m_days[i].Name()==clicked_object) { m_date.DateTime(m_temp_date.DateTime()); UpdateCalendar(); break ; } m_temp_date.DayInc(); if (m_temp_date.year>m_years.MaxValue()) { m_years.HighlightLimit(); return ( false ); } } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_DATE,CElement::Id(),m_date.DateTime(), "" ); return ( true ); }

还剩下要最后讨论的日历事件处理函数 — CCalendar::OnClickTodayButton()，它是用于处理点击了转到当前日期按钮的。主事件处理函数会发送长整形(long)参数(控件ID)的事件。在方法的开始，如果月份选择列表是打开的，要先把它关闭，随后，再比较ID，如果ID匹配，我们就在操作结构中设置本地日期和时间(用户电脑上的)，随后日历会更新以显示变化，在方法的最后发送消息通知日历中的日期已经有所变化。

Class CCalendar : public CElement { private : bool OnClickTodayButton( const long id); }; bool CCalendar::OnClickTodayButton( const long id) { if (m_months.GetListViewPointer().IsVisible()) m_months.ChangeComboBoxListState(); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); m_date.DateTime(:: TimeLocal ()); UpdateCalendar(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_DATE,CElement::Id(),m_date.DateTime(), "" ); return ( true ); }

在日历事件处理的主函数 CCalendar::OnEvent() 中，有8块代码 (在这个部分的开始有一块已经提供)，我们将把它们列举出来。



if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (!CElement::IsDropdown() && m_wnd.IsLocked()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_month_dec.MouseFocus(x>m_month_dec.X() && x<m_month_dec.X2() && y>m_month_dec.Y() && y<m_month_dec.Y2()); m_month_inc.MouseFocus(x>m_month_inc.X() && x<m_month_inc.X2() && y>m_month_inc.Y() && y<m_month_inc.Y2()); if (m_months.GetListViewPointer().IsVisible()) return ; else if (m_mouse_state) { if (!m_button_today.ButtonState()) { m_years.SpinEditState( true ); m_button_today.ButtonState( true ); } } ChangeObjectsColor(x,y); return ; }

if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ; if (m_months.GetListViewPointer().IsVisible()) return ; if (m_mouse_state) { m_years.SpinEditState( true ); m_button_today.ButtonState( true ); } if (OnClickMonthDec(sparam)) return ; if (OnClickMonthInc(sparam)) return ; if (OnClickDayOfMonth(sparam)) return ; }

处理点击组合框列表上项目的事件 (ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM)，为了处理这个事件，需要使用CCalendar::OnClickMonthList()方法。

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) { if (!OnClickMonthList(lparam)) return ; return ; }

处理点击增加/减小按钮的事件(ON_CLICK_INC/ON_CLICK_DEC)，为了处理这些事件，有两个独立的代码块分别会调用 CCalendar::OnClickYearInc() 和 CCalendar::OnClickYearDec() 方法。

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_INC) { if (!OnClickYearInc(lparam)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_DEC) { if (!OnClickYearDec(lparam)) return ; return ; }

if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { if (OnEndEnterYear(sparam)) return ; return ; }

处理点击按钮的事件 (ON_CLICK_BUTTON)，在这个代码块，点击按钮使日期转到当前日期(用户电脑上的本地日期)是使用CCalendar::OnClickTodayButton() 方法处理的:

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (!OnClickTodayButton(lparam)) return ; return ; }

为了使复杂控件，例如日历的使用更加方便，我们将增加能使数值切换更加快速的功能。在列表类(CListView)和输入栏位类(CSpinEdit)中已经实现了类似的功能。在使用输入栏位的快速数值切换时，它必须与日历表格相连，以取得表格中的更新数值。我们还将增加选项实现在日历中使用按钮快速切换月份。

我们在此将只提供该方法的主要(操作)部分的描述，因为在其它的文章中已经讨论过进入操作模块的条件了，在条件达成之后，我们必须检查是日历上的哪个控件按钮被点击到了(参见黄色突出显示的文字)，如果列出的按钮都没有被按下，程序就从方法中退出。在侦测到按钮被点击之后，还需要做几项检查来看数值是否超出了日历中设置的限制，如果我们打到了限制，则输入栏位的文字会突出显示并且程序会退出此方法，如果没有达到限制，日历会更新以显示最新的变化，并且发送消息来通知日期已经改变。

Class CCalendar : public CElement { private : void FastSwitching( void ); }; void CCalendar::FastSwitching( void ) { if (!CElement::MouseFocus()) return ; if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ; if (!m_mouse_state) m_timer_counter=SPIN_DELAY_MSC; else { m_timer_counter+=TIMER_STEP_MSC; if (m_timer_counter< 0 ) return ; if (m_month_dec.State()) { if (m_date.year>=m_years.MinValue()) { if (m_date.year==m_years.MinValue() && m_date.mon== 1 ) { m_years.HighlightLimit(); return ; } m_date.MonDec(); m_date.day= 1 ; } } else if (m_month_inc.State()) { if (m_date.year<=m_years.MaxValue()) { if (m_date.year==m_years.MaxValue() && m_date.mon== 12 ) { m_years.HighlightLimit(); return ; } m_date.MonInc(); m_date.day= 1 ; } } else if (m_years.StateInc()) { if (m_date.year<m_years.MaxValue()) m_date.YearInc(); else { m_years.HighlightLimit(); return ; } } else if (m_years.StateDec()) { if (m_date.year>m_years.MinValue()) m_date.YearDec(); else { m_years.HighlightLimit(); return ; } } else return ; UpdateCalendar(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_DATE,CElement::Id(),m_date.DateTime(), "" ); } }

在有日期改变的时候，日历中的当前日期应该要更新(用户电脑上的本地时间),另外，在按钮上显示的当前日期也应该更新。我们将使用一个特定的方法，称为CCalendar::UpdateCurrentDate()，来完成这项工作，它将每秒都会检查是否到了新的一天 (参见以下代码)。

Class CCalendar : public CElement { public : void UpdateCurrentDate( void ); }; void CCalendar::UpdateCurrentDate( void ) { static int count= 0 ; if (count< 1000 ) { count+=TIMER_STEP_MSC; return ; } count= 0 ; MqlDateTime local_time; :: TimeToStruct (:: TimeLocal (),local_time); if (local_time.day!=m_today.day) { m_today.DateTime(:: TimeLocal ()); m_button_today.Object( 2 ).Description(:: TimeToString (m_today.DateTime())); UpdateCalendar(); return ; } m_today.DateTime(:: TimeLocal ()); }

根据这种情况，日历控件计时器的代码如下:

void CCalendar::OnEventTimer( void ) { if (CElement::IsDropdown() && !m_months.GetListViewPointer().IsVisible()) { ChangeObjectsColor(); FastSwitching(); } else { if (!m_wnd.IsLocked()) { ChangeObjectsColor(); FastSwitching(); } } UpdateCurrentDate(); }

我们已经讨论了CCalendar 类的所有方法，让我们现在测试看能否工作。但是，在那之前我们需要把控件与开发库引擎相连，以保证正确运行。在前面的文章，图形界面 V: 组合框控件 (第三章)中已经详细介绍了实现的步骤，所以，我们这里只是提供私有控件数组结构的声明(在CWndContainer类中)，以及相关方法，其中有 (1)在MQL应用程序的图形界面中取得日历的数量 以及(2)在创建图形界面时把控件的指针加到库中。这些方法的详细代码可以在文章的附件文件中参考。

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CCalendar *m_calendars[]; public : int CalendarsTotal( const int window_index); private : bool AddCalendarElements( const int window_index,CElement & object ); };

测试日历控件

为了进行测试，您可以使用任意之前文章中的EA交易，在表单的图形界面的控件中，我们将只保留主菜单和一个指示状态的字符串。我们将创建两个日历，来分析在它们的运行过程中是否会有冲突。

在应用程序的自定义类(CProgram)中，我们将声明两个CCalendar类的实例以及一个方法用于距离表单边缘一定的位置上创建日历控件:

class CProgram : public CWndEvents { private : CCalendar m_calendar1; CCalendar m_calendar2; private : #define CALENDAR1_GAP_X ( 2 ) #define CALENDAR1_GAP_Y ( 43 ) bool CreateCalendar1( void ); #define CALENDAR2_GAP_X ( 164 ) #define CALENDAR2_GAP_Y ( 43 ) bool CreateCalendar2( void ); };

作为示例，我们将在这里提供其中一个方法的代码,我们将使用日历的默认属性 (参见以下代码)。

bool CProgram::CreateCalendar1( void ) { m_calendar1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+CALENDAR1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+CALENDAR1_GAP_Y; if (!m_calendar1.CreateCalendar(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_calendar1); return ( true ); }

我们把对这些方法的调用放到MQL应用程序创建图形界面的主方法中，然后编译并在图表上运行，最终我们将得到以下结果:

图 2. 测试日历控件。





用于创建日历控件的CCalendar类的开发到这里就结束了，在将来，它的功能将被扩展，并且在本文中我们将探讨这个控件的第二个版本，即下拉日历。

下拉日历

下拉日历控件和静态的日历(CCalendar)不同, 它可以节省应用程序图形界面的空间，因为它在绝大多数时候是最小化的。用户可以在显示在组合框的文字栏位中选择日期，如果要选择另一个日期，必须点击组合框的按钮，这样的操作就会调用(显示)日历，如果您再次点击按钮，就会打开日历，当鼠标左键点击了控件之外的区域时，或者图表有所变化日历就会最小化。





图 3. 下拉日历的组件，





这个控件的结构将会进一步进行分析。

CDropCalendar 类

之前，在文章图形界面 V: 组合框控件 (第三章) 和 图形界面 VI: 复选框控件，编辑框控件和它们的组合类型 (第一章) 中, 组合框控件已经在开发库中有所介绍，例如含有列表的组合框(CComboBox) 和含有列表及复选框的组合框(CCheckComboBox)，所以，我们这里只是介绍下拉日历控件最关键的方面。

我们创建DropCalendar.mqh文件并在库(WndContainer.mqh 文件)中包含它:

#include "DropCalendar.mqh"

在DropCalendar.mqh文件中，我们创建类的标准方法，和所有的库控件一样，并在其中包含日历类的文件，Calendar.mqh:

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "Calendar.mqh"

我们将继续声明用于创建控件的一系列所需方法，一共需要6个私有(private)方法和1个公有(public):

class CDropCalendar : public CElement { private : CRectLabel m_area; CLabel m_label; CEdit m_field; CEdit m_drop_button; CBmpLabel m_drop_button_icon; CCalendar m_calendar; public : bool CreateDropCalendar( const long chart_id, const int subwin, const string text, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateEditBox( void ); bool CreateDropButton( void ); bool CreateDropButtonIcon( void ); bool CreateCalendar( void ); };

请注意，在创建日历的过程中，我们需要为下拉控件设置一个标志,在主(公有)方法CDropCalendar::CreateDropCalendar()中创建了控件所包含的所有对象之后，还需要以下操作:

隐藏日历；

在创建日历之后，在组合框的信息栏位部分 设置一个选定的日期 ，并且可以通过使用CCalendar::SelectedDate()方法获得。

CDropCalendar::CreateDropCalendar() 方法的精简版代码在下面提供，完整版可以在本文的附件文件中查看。

bool CDropCalendar::CreateDropCalendar( const long chart_id, const int subwin, const string text, const int x, const int y) { m_calendar.Hide(); m_field.Description(:: TimeToString (( datetime )m_calendar.SelectedDate(), TIME_DATE )); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); } bool CDropCalendar::CreateCalendar( void ) { m_calendar.WindowPointer(m_wnd); int x=m_field.X(); int y=m_field.Y2(); m_calendar.IsDropdown( true ); if (!m_calendar.CreateCalendar(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); return ( true ); }

为使用组合框操作，需要以下的方法。

把日历的可见性变成相反状态 — CDropCalendar::ChangeComboBoxCalendarState ()；

()； 处理点击组合框按钮 — CDropCalendar::OnClickButton ()；

()； 在组合框按钮上检查是否点击鼠标左键 — CDropCalendar::CheckPressedOverButton()。

所有这些方法和之前在CComboBox类中谈到的非常类似，所以这里就不提供它们的代码了。

下拉日历的事件处理函数将如下所示，有四个区块来处理以下的事件:

移动鼠标光标 — CHARTEVENT_MOUSE_MOVE.

在日历中选择了新的日期 — ON_CHANGE_DATE .

. 鼠标左键点击了一个图形对象 — CHARTEVENT_OBJECT_CLICK.

图表属性改变 — CHARTEVENT_CHART_CHANGE.

当ON_CHANGE_DATE事件由CCalendar类生成并发送时，我们需要比较控件的ID并在组合框的栏位中设置一个新的日期。

void CDropCalendar::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_drop_button.MouseFocus(x>m_drop_button.X() && x<m_drop_button.X2() && y>m_drop_button.Y() && y<m_drop_button.Y2()); CheckPressedOverButton(); return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_DATE) { if (lparam!=CElement::Id()) return ; m_field.Description(:: TimeToString (( datetime )dparam, TIME_DATE )); return ; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (!m_drop_calendar_state) return ; m_calendar.Hide(); m_drop_button_icon.State( false ); ResetColors(); return ; } }

为了确保控件正常运行，需要在开发库的基类CWndContainer类中增加内容，就和CCalendar类一样:

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CDropCalendar *m_drop_calendars[]; public : int DropCalendarsTotal( const int window_index); private : bool AddDropCalendarElements( const int window_index,CElement & object ); };

另外，我们必须在开发库主类的事件处理函数中增加检查下拉日历的代码块，加到CWndEvents::SetChartState() 方法中，它会控制图表的状态 (参见以下这个方法的精简版代码):

void CWndEvents::SetChartState( void ) { int awi=m_active_window_index; bool condition= false ; if (!condition) { int drop_calendars_total=CWndContainer::DropCalendarsTotal(awi); for ( int i= 0 ; i<drop_calendars_total; i++) { if (m_wnd[awi].m_drop_calendars[i].GetCalendarPointer().MouseFocus()) { condition= true ; break ; } } } for ( int i= 0 ; i<windows_total; i++) m_windows[i].CustomEventChartState(condition); }

测试下拉日历控件

我们将在本文之前测试过的EA交易图形界面中加入两个下拉日历，在应用程序的自定义类中我们声明两个CDropCalendar类型下拉日历类的实例，并且设置它们距离表单边缘(左上角)的距离。

class CProgram : public CWndEvents { private : CDropCalendar m_drop_calendar1; CDropCalendar m_drop_calendar2; private : #define DROPCALENDAR1_GAP_X ( 7 ) #define DROPCALENDAR1_GAP_Y ( 207 ) bool CreateDropCalendar1( const string text); #define DROPCALENDAR2_GAP_X ( 170 ) #define DROPCALENDAR2_GAP_Y ( 207 ) bool CreateDropCalendar2( const string text); };

作为示例，我们提供其中一个方法的代码:

bool CProgram::CreateDropCalendar1( const string text) { m_drop_calendar1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+DROPCALENDAR1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+DROPCALENDAR1_GAP_Y; m_drop_calendar1.XSize( 145 ); m_drop_calendar1.YSize( 20 ); m_drop_calendar1.AreaBackColor( clrWhiteSmoke ); if (!m_drop_calendar1.CreateDropCalendar(m_chart_id,m_subwin,text,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_drop_calendar1); return ( true ); }

必须在创建界面的主方法中调用创建控件的方法，在本例中即是 CProgram::CreateExpertPanel()方法。实例中有在CProgram::OnEvent()方法中处理日历事件, 增加的代码如下所示，每一次在日历中改变日期时，这个事件所包含的参数数值将在记录中显示。

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_DATE) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " , datetime (dparam), "; sparam: " ,sparam); } }

编译应用程序的代码并在终端的图表上运行，结果如以下屏幕截图所示:

图 4. 下拉控件的测试.

结论

在本文中(第八部分的第一章)我们探讨了一个相对复杂的集成控件，日历图形界面控件以及它的扩展版本 — 下拉日历，这样的图表控件对于有时间设置的图表来说非常适合，这还不是最终版本，未来还会有个更新以使日历更加方便使用，还会发布更多的功能。您也可以在留言部分提出自己的建议。

在下一篇文章中，我们将分析一个重要的图形界面控件，树形视图以及等级列表。

您可以下载所有有关第八部分的资料，这样您可以测试看它们运行得如何。如果您对这些文件资料中有任何问题，您可以参考开发库过程中以下列出的对应文章的详细描述，也可以在文章的留言处问问题。

第八部分的文章(章节)列表: