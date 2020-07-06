监视多币种的交易信号（第三部分）：引入搜索算法

内容

概述

在之前的文章里，我们创建了用于监视交易信号的应用程序结构。 我们还实现了拥有基本交互能力的应用程序界面。 现在是时候针对配置和搜索品种的算法充实其可视部分了。 我们将借助来自上一篇文章的项目作为基础，并将继续为其逐步添加新功能。

品种集保存系统



上一次，在第一个应用程序设置步骤中，我们创建了从市场观察里选择品种的工具。 可以按三种不同方式选择品种：

手工。 标记所需品种，然后单击下一步。

一套预定义集合。 单击“All（全部）”，“Major（直盘）”或 “Crosses（交叉盘）”会自动选择一组特定的预定义品种。

集合已保存 之前预备好的品种集用前两种方法得以配置，并以特定名称保存到文件中。

图例 1 应用程序设置步骤 1，和已保存的集合设置。

前两种方法非常简单，且它们是早前就已创建的。 第三种方式需要创建。 现在我们来更精确地定义我们要做什么。 我们将更深入地研究图例 1 中红框里元素的交互作用，这意味着：

所需品种由勾选符标记，用户在 “Template name（模板名称）”字段中输入名称，然后单击 “Save（保存）”或按 S 热键。 如果成功保存，则会显示相应的消息。

若要访问之前配置并保存的模板，应在字段中键入模板名称，然后按 “Load（加载）”或 L 热键。

打开项目，找到 CProgram 基类，并在其私密部分中添加两个方法。 该方法将负责加载和保存品种模板。

bool SaveSymbolSet( string file_name); bool LoadSymbolSet( string file_name);

以下是这些方法如何被实现的。

bool CProgram::SaveSymbolSet( string file_name) { if (file_name== "" ) { MessageBox ( "Select the template name to record" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\" +file_name+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "Failed to create a configuration file" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } else MessageBox ( "The " +file_name+ " configuration has been successfully saved" , "Signal Monitor" ); for ( int i= 0 ; i<m_all_symbols; i++) m_save.tf[i]=m_checkbox[i].IsPressed(); FileWriteStruct (h,m_save); FileClose (h); return ( true ); } bool CProgram::LoadSymbolSet( string file_name) { if (file_name== "" ) { MessageBox ( "Select the template name to load" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\" +file_name+ ".bin" , FILE_READ | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "Configuration " +file_name+ " not found" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } ZeroMemory (m_save); FileReadStruct (h,m_save); for ( int i= 0 ; i<m_all_symbols; i++) { m_checkbox[i].IsPressed(m_save.tf[i]); m_checkbox[i].Update( true ); } FileClose (h); return ( true ); }

不过，若尝试立即编译项目，则将触发与 m_save 变量有关的错误。 该结构含有一个名为 tf 的布尔类型参数。 它可记住用户所选的文件。 故需在应用类中创建此结构，并将其实例添加到基类。

struct SAVE { bool tf[ 100 ]; }; class CProgram : public CWndEvents { ... SAVE m_save;

转到 OnEvent()，进入与按钮点击事件相关的部分，并在“第一步”条件中添加以下代码：

if (lparam==m_save_button.Id()) { SaveSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); } if (lparam==m_load_button.Id()) { LoadSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); }

另外，实现上述按钮的热键用法。 以相同的方法，为按键事件添加检查，并针对所用键添加代码。

if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (m_current_step== 1 ) { short sym= TranslateKey (( int )lparam); if (sym> 0 ) { if ( ShortToString (sym)== "l" || ShortToString (sym)== "д" ) LoadSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); if ( ShortToString (sym)== "s" || ShortToString (sym)== "ы" ) SaveSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); } } }

编译项目。 若成功编译将产生以下结果。

图例 2 保存和加载用户模板

添加和编辑交易信号

现在，转到应用程序的主要部分，该部分负责创建和编辑交易信号，以及进一步在监视器中跟踪它们。 信号创建和编辑的摸样如此这般。

图例 3 信号创建和编辑窗口。

在当前阶段，该窗口显示各种控制参数的一组 GUI 元素。 然而，这些设置尚未在任何地方用到。 首先在界面上添加两个按钮。 它们是添加/保存交易信号。 另一个是取消创建/编辑按钮。 打开 Program.mqh ，并将这两个按钮的实现方法添加到基类中：

bool CreateButton3(CButton &button, string text, const int x_gap, const int y_gap);

两个 CButton 按钮的实例:

CButton m_new_signal; CButton m_cancel_button;

现在转到 SetWindow.mqh ，并实现此方法。

bool CProgram::CreateButton3(CButton &button, string text, const int x_gap, const int y_gap) { color baseclr= C'70,180,70' ; color pressed= C'70,170,70' ; button.MainPointer(m_set_window); button.XSize( 60 ); button.YSize( 30 ); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(pressed); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(pressed); button.LabelColor( clrWhite ); button.LabelColorPressed( clrWhite ); button.LabelColorHover( clrWhite ); button.IsCenterText( true ); if (!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 1 ,button); return ( true ); }

若要令这两个按钮出现在交易窗口的添加信号界面里，需在 CreateSetWindow() 方法的主体末尾插入以下几行：

if (!CreateButton3(m_new_signal, "Add" ,m_set_window.XSize()- 2 *( 60 + 10 ),m_set_window.YSize()-( 30 + 10 ))) return ( false ); if (!CreateButton3(m_cancel_button, "Cancel" ,m_set_window.XSize()-( 60 + 10 ),m_set_window.YSize()-( 30 + 10 ))) return ( false );

项目编译后，两个按钮将出现在交易信号创建窗口的底部。

图例 4 添加信号创建和取消按钮。

现在，我们需要添加单击按钮时将会发生的事件。 取消按钮的作用是显而易见的：它不会在给定的窗口中保存任何动作和设置，且在不添加信号的情况下关闭该窗口。 我们来更详细地研究 “Add（添加）”按钮。

首先，我们确定单击 “Add” 时要执行的操作顺序。

单击按钮会保存交易信号创建窗口中 UI 元素所选定的参数。 成功保存后，关闭该窗口，且含有信号名称的一条记录将出现在主窗口的信号列表中。 在记录上单击之后，先前保存的集合会取代信号设置 UI 元素，且 “Add” 按钮将转换为“Save（保存）”。

为了将设置保存到文件当中，我们需要创建一组通用设定集，这集合将用于编辑窗口中的可视显示，以及随后的信号搜索。 因此，我们来创建一个结构，并将其命名为 SIGNAL。 创建和编辑窗口中的设定配置将被写入此结构。

struct SIGNAL { int ind_type; int ind_period; int app_price; int rule_type; double rule_value; int label_type; uchar label_value[ 10 ]; color label_color; color back_color; color border_color; bool tooltip; uchar tooltip_text[ 100 ]; bool image; int img_index; bool timeframes[ 21 ]; TFNAME tf_name[ 21 ]; };

我们来查看结构中的每个元素：

ind_type — 包含被选作信号搜索基础的指标类型。 在界面中显示为 “Indicator Type（指标类型）”。

— 包含被选作信号搜索基础的指标类型。 在界面中显示为 “Indicator Type（指标类型）”。 ind_period — 所选指标的周期。

— 所选指标的周期。 app_price — 指标计算所用价格。 此值不适用于所有指标，因此仅在适用时才写入。 例如，它可用于 RSI，但不可用于 WPR。

— 指标计算所用价格。 此值不适用于所有指标，因此仅在适用时才写入。 例如，它可用于 RSI，但不可用于 WPR。 rule_type — 设置搜索交易信号时要用到的规则类型。 它在界面中显示为一个下拉菜单，其中包含 "=="、">="、"<=" 等字符。

— 设置搜索交易信号时要用到的规则类型。 它在界面中显示为一个下拉菜单，其中包含 "=="、">="、"<=" 等字符。 rule_value — 针对所选指标，搜索规则需应用的阈值。

— 针对所选指标，搜索规则需应用的阈值。 label_type — 此元素将存储文本标签的显示类型。 它可以是当前指标值，也可以是最长 3 个字符的自定义标签。

— 此元素将存储文本标签的显示类型。 它可以是当前指标值，也可以是最长 3 个字符的自定义标签。 label_value — 如果选择了第二个文本标签显示类型，则此参数将存储用户指定的自定义标签文本。

— 如果选择了第二个文本标签显示类型，则此参数将存储用户指定的自定义标签文本。 label_color — 存储文本标签的颜色。

— 存储文本标签的颜色。 back_color — 如果选择此选项，则存储信号模块在监视器中的背景色。

— 如果选择此选项，则存储信号模块在监视器中的背景色。 border_color — 如果选择此选项，则存储信号模块在监视器中的边框颜色。

— 如果选择此选项，则存储信号模块在监视器中的边框颜色。 tooltip — 包含是否使用工具提示的指示。

— 包含是否使用工具提示的指示。 tooltip_text — 如果使用工具提示，则此参数包含文本。

— 如果使用工具提示，则此参数包含文本。 image — 图像使用情况的指示。

— 图像使用情况的指示。 img_index — 保存图像的序列号（如果使用）。

— 保存图像的序列号（如果使用）。 timeframes — 包含有关在第二步中选定工作时间帧设置信息的数组。

— 包含有关在第二步中选定工作时间帧设置信息的数组。 tf_name — 保存搜索交易信号的时间帧。

现在，在基类中声明一个结构数组，从而保存所创建信号的设置。

SIGNAL m_signal_set[ 5 ];

另外，在 CProgram 类的私密区域中创建两个方法，其一将一组参数保存到文件中，其二将一个参数从文件中加载到结构中。

bool SaveSignalSet( int index); bool LoadSignalSet( int index);

此为它的实现：

bool CProgram::SaveSignalSet( int index) { int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\signal_" + string (index)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "Failed to create a configuration file" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } m_signal_set[index].ind_type=m_indicator_type.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); m_signal_set[index].ind_period=( int )m_period_edit.GetValue(); m_signal_set[index].app_price=m_applied_price.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); m_signal_set[index].rule_type=m_rule_type.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); m_signal_set[index].rule_value=( double )m_rule_value.GetValue(); m_signal_set[index].label_type=m_label_button[ 0 ].IsPressed()? 0 : 1 ; if (m_label_button[ 1 ].IsPressed()) StringToCharArray ( StringSubstr (m_text_box.GetValue(), 0 , 3 ),m_signal_set[index].label_value); m_signal_set[index].label_color=m_color_button[ 0 ].CurrentColor(); if (m_set_param[ 0 ].IsPressed()) m_signal_set[index].back_color=m_color_button[ 1 ].CurrentColor(); else m_signal_set[index].back_color= clrNONE ; if (m_set_param[ 1 ].IsPressed()) m_signal_set[index].border_color=m_color_button[ 2 ].CurrentColor(); else m_signal_set[index].border_color= clrNONE ; m_signal_set[index].tooltip=m_set_param[ 2 ].IsPressed(); if (m_signal_set[index].tooltip) StringToCharArray (m_tooltip_text.GetValue(),m_signal_set[index].tooltip_text); m_signal_set[index].image=m_set_param[ 3 ].IsPressed(); if (m_signal_set[index].image) m_signal_set[index].img_index=m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().SelectedButtonIndex(); int tf= 0 ; for ( int i= 0 ; i< 21 ; i++) { if (!m_tf_button[i].IsLocked() && m_tf_button[i].IsPressed()) { m_signal_set[index].timeframes[i]= true ; StringToCharArray (m_tf_button[i].LabelText(),m_signal_set[index].tf_name[i].tf); tf++; } else m_signal_set[index].timeframes[i]= false ; } if (tf< 1 ) { MessageBox ( "No timeframes selected" , "Signal Monitor" ); FileClose (h); return ( false ); } FileWriteStruct (h,m_signal_set[index]); FileClose (h); Print ( "Configuration signal_" + string (index)+ " has been successfully saved" ); return ( true ); } bool CProgram::LoadSignalSet( int index) { int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\signal_" + string (index)+ ".bin" , FILE_READ | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "Configuration not found" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } ZeroMemory (m_signal_set[index]); FileReadStruct (h,m_signal_set[index]); m_indicator_type.SelectItem(m_signal_set[index].ind_type); RebuildParameters(m_signal_set[index].ind_type); m_indicator_type.GetButtonPointer().Update( true ); m_period_edit.SetValue(( string )m_signal_set[index].ind_period); m_period_edit.GetTextBoxPointer().Update( true ); if (!m_applied_price.IsLocked()) { m_applied_price.SelectItem(m_signal_set[index].app_price); m_applied_price.GetButtonPointer().Update( true ); } m_rule_type.SelectItem(m_signal_set[index].rule_type); m_rule_type.GetButtonPointer().Update( true ); m_rule_value.SetValue(( string )m_signal_set[index].rule_value); m_rule_value.GetTextBoxPointer().Update( true ); if (m_signal_set[index].label_type== 0 ) { m_label_button[ 0 ].IsPressed( true ); m_label_button[ 0 ].Update( true ); m_label_button[ 1 ].IsPressed( false ); m_label_button[ 1 ].Update( true ); m_text_box.IsLocked( true ); } else { m_label_button[ 0 ].IsPressed( false ); m_label_button[ 0 ].Update( true ); m_label_button[ 1 ].IsPressed( true ); m_label_button[ 1 ].Update( true ); m_text_box.IsLocked( false ); m_text_box.ClearTextBox(); m_text_box.AddText( 0 , CharArrayToString (m_signal_set[index].label_value)); m_text_box.Update( true ); } m_color_button[ 0 ].CurrentColor(m_signal_set[index].label_color); m_color_button[ 0 ].Update( true ); if (m_signal_set[index].back_color== clrNONE ) { m_set_param[ 0 ].IsPressed( false ); m_set_param[ 0 ].Update( true ); m_color_button[ 1 ].IsLocked( true ); m_color_button[ 1 ].GetButtonPointer().Update( true ); } else { m_set_param[ 0 ].IsPressed( true ); m_set_param[ 0 ].Update( true ); m_color_button[ 1 ].IsLocked( false ); m_color_button[ 1 ].CurrentColor(m_signal_set[index].back_color); m_color_button[ 1 ].GetButtonPointer().Update( true ); } if (m_signal_set[index].border_color== clrNONE ) { m_set_param[ 1 ].IsPressed( false ); m_set_param[ 1 ].Update( true ); m_color_button[ 2 ].IsLocked( true ); m_color_button[ 2 ].GetButtonPointer().Update( true ); } else { m_set_param[ 1 ].IsPressed( true ); m_set_param[ 1 ].Update( true ); m_color_button[ 2 ].IsLocked( false ); m_color_button[ 2 ].CurrentColor(m_signal_set[index].border_color); m_color_button[ 2 ].GetButtonPointer().Update( true ); } if (!m_signal_set[index].tooltip) { m_set_param[ 2 ].IsPressed( false ); m_set_param[ 2 ].Update( true ); m_tooltip_text.IsLocked( true ); m_tooltip_text.Update( true ); } else { m_set_param[ 2 ].IsPressed( true ); m_set_param[ 2 ].Update( true ); m_tooltip_text.IsLocked( false ); m_tooltip_text.ClearTextBox(); m_tooltip_text.AddText( 0 , CharArrayToString (m_signal_set[index].tooltip_text)); m_tooltip_text.Update( true ); } if (!m_signal_set[index].image) { m_set_param[ 3 ].IsPressed( false ); m_set_param[ 3 ].Update( true ); m_pictures_slider.IsLocked( true ); m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().Update( true ); } else { m_set_param[ 3 ].IsPressed( true ); m_set_param[ 3 ].Update( true ); m_pictures_slider.IsLocked( false ); m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().SelectButton(m_signal_set[index].img_index); m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().Update( true ); } for ( int i= 0 ; i< 21 ; i++) { if (!m_tf_button[i].IsLocked()) { m_tf_button[i].IsPressed(m_signal_set[index].timeframes[i]); m_tf_button[i].Update( true ); } } FileClose (h); return ( true ); }

如此，保存/加载算法的第一个动作既已完成。 现在，我们要为已创建信号记录构建一个对象。 在这些对象上单击，我们能够编辑之前已创建交易信号的参数。 为了实现这些对象，创建一个 CButton 类实例的数组。

CButton m_signal_editor[ 5 ];

另外，添加创建对象的方法。

bool CreateSignalEditor(CButton &button, string text, const int x_gap, const int y_gap);

在 StepWindow.mqh 文件中实现此方法，因为这些对象属于主窗口。

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\settings_light.bmp" bool CProgram::CreateSignalEditor(CButton &button, string text, const int x_gap, const int y_gap) { color baseclr= C'70,180,70' ; color pressed= C'70,170,70' ; button.MainPointer(m_step_window); button.XSize( 110 ); button.YSize( 30 ); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.IconXGap( 3 ); button.IconYGap( 7 ); button.IconFile( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\settings_light.bmp" ); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(pressed); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(pressed); button.LabelColor( clrWhite ); button.LabelColorPressed( clrWhite ); button.LabelColorHover( clrWhite ); button.IsCenterText( true ); if (!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

使用此方法，将五个对象添加到 CreateStepWindow() 主体中，这些都是信号列表中的对象。

for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if (!CreateSignalEditor(m_signal_editor[i], "Signal_" + string (i), 10 , 40 *i+ 90 )) return ( false ); }

若要在应用程序启动后禁用这些元素的显示，只需将它们在 CreateGUI() 方法中隐藏。

bool CProgram::CreateGUI( void ) { if (!CreateStepWindow( "Signal Monitor Step 1: Choose Symbols" )) return ( false ); if (!CreateSetWindow( "Signal Monitor Edit Signal" )) return ( false ); if (!CreateColorWindow( "Color Picker" )) return ( false ); CWndEvents::CompletedGUI(); m_back_button.Hide(); m_add_signal.Hide(); m_signal_header.Hide(); m_label_button[ 1 ].IsPressed( true ); m_label_button[ 1 ].Update( true ); for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) m_signal_editor[i].Hide(); return ( true ); }

项目编译之前的下一步是创建一个方法，该方法将在初始设置期间删除所有以前保存的数据。 为此，创建 ClearSaves() 方法，并在 CProgram 类构造函数中对其进行调用。

bool CProgram::ClearSaves( void ) { for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) FileDelete ( "Signal Monitor\\signal_" + string (i)+ ".bin" ); m_total_signals= 0 ; return ( true ); }

现在，将以下内容添加到“添加信号”按钮单击事件：

if (lparam==m_add_signal.Id()) { m_set_window.OpenWindow(); m_number_signal=- 1 ; RebuildTimeframes(); m_new_signal.LabelText( "Add" ); m_new_signal.Update( true ); }

项目编译后，添加新交易信号的机制既已准备就绪。 下一步是编辑先前创建的信号。

图例 5 添加新的交易信号。

我们汇总一切。 如图例 5 所示，我们已实现了单击 Add Signal 按钮时添加信号的能力。 还有，将新的信号名添加到信号列表的按钮。 目前，它是一个预设值，无法对其进行编辑。 不过，单击 Signal_0 不会引发任何事情，那么我们来解决此问题。 我们启用重新打开设置窗口，并在界面中明确加载先前保存的所选信号设置。 另一个想法是实现编辑已加载设置，并保存它们的可能性。

在 CProgram 基类中打开 OnEvent() 方法主体，并找到应对按钮单击事件的部分。 在其内添加以下代码：

for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if (lparam==m_signal_editor[i].Id()) { LoadSignalSet(i); m_new_signal.LabelText( "Save" ); m_new_signal.Update( true ); m_set_window.OpenWindow(); m_number_signal=i; } }

在此判断哪个已创建信号按钮被按下了。 知道这一点后，利用 LoadSignalSet() 方法将以前保存的数据加载到设置窗口界面，并将按钮的名称从 “Add” 更改为 “Save”，然后打开设置窗口。





交易信号搜索算法



现在，创建和编辑交易信号的工具已准备就绪，是时候将其链接到应用程序里负责信号搜索和显示的部分了。 我们已为信号监控奠定了基础。 它拥有表格视图，其中包含数据行（在第一个设置步骤中选择的品种）和数据列（在第二个设置步骤中选择的时间帧）的名称。

图例 6 创建交易信号监视器的按钮。

创建至少一个交易信号之后的动作顺序很简单。 单击 Create（创建），会触发基于先前整个设置数组形成交易信号监视器。 在继续对该系统进行编程之前，我们需要充实 ToMonitor() 方法，该方法在按 Create 后将被调用。

m_add_signal.Hide(); m_signal_header.Hide(); m_back_button.Hide(); m_next_button.Hide(); for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) m_signal_editor[i].Hide();

由于我们已有的按钮对象允许显示和编辑当前已创建的交易信号，在跳到监视窗口时这些按钮也应隐藏，这与之前步骤 3 中的所有控件类似。

在第一篇文章里，当我们开发应用程序结构时，监视器元素之一是第一篇文章的图例 5 中所示的标示模块。 其目的是实时显示早前所创建交易信号之一的存在。 所以，第一步是创建一个对象作为标示模块。 这可通过在 CProgram 类中实现 CreateSignalButton() 方法来达成。

bool CreateSignalButton(CButton &button, const int x_gap, const int y_gap);

另外，添加 CButton 类实例的数组，它是创建完整标示模块集合所需的。

CButton m_signal_button[];

现在打开 StepWindow.mqh ，并将所创建方法的实现添加到文件末尾：

bool CProgram::CreateSignalButton(CButton &button, const int x_gap, const int y_gap) { color baseclr= C'220,225,235' ; button.MainPointer(m_step_window); button.TwoState( false ); button.XSize( 40 ); button.YSize( 20 ); button.IconXGap( 2 ); button.IconYGap(button.YSize()/ 2 - 8 ); button.LabelXGap( 19 ); button.LabelYGap( 2 ); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(baseclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(baseclr); button.LabelColor( clrBlack ); button.LabelColorPressed( clrSlateGray ); button.IconFile( "" ); button.IconFileLocked( "" ); button.IsDoubleBorder( true ); if (!button.CreateButton( "" ,x_gap-button.XSize()/ 2 ,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

现在，将其应用到 To Monitor() 创建方法中。 为此，在方法主体中找到 “Timeframes” 部分，然后在该方法内添加代码，如下所示：

int tf= ArraySize (m_timeframes); ArrayResize (m_timeframe_label,tf); for ( int i= 0 ; i<tf; i++) { if (!CreateTimeframeLabel(m_timeframe_label[i], 110 + 50 *i,m_step_window.CaptionHeight()+ 3 ,m_timeframes[i])) return ; m_timeframe_label[i].Update( true ); } int k= 0 ; ArrayResize (m_signal_button,sy*tf); for ( int j= 0 ; j<sy; j++) { for ( int i= 0 ; i<tf; i++) { if (!CreateSignalButton(m_signal_button[k],m_timeframe_label[i].XGap()+m_timeframe_label[i].XSize()/ 2 ,m_step_window.CaptionHeight()+ 25 +j* 25 )) return ; m_signal_button[k].Update( true ); k++; } } AutoResize(m_timeframe_label[tf- 1 ].XGap()+m_timeframe_label[tf- 1 ].XSize()+ 5 ,m_symbol_label[sy- 1 ].YGap()+m_symbol_label[sy- 1 ].YSize()+ 5 );

编译项目，并获取为将来显示交易信号用的备用布局。





图例 7 交易信号的备用布局。

现在回忆一下标示模块的哪些元素当显示信号时可以配置。

背景颜色。

表示模块边框的存在和颜色。

文本标签的颜色和值。

图标的存在。

工具提示的存在。

为了管理这些属性，在我们的 CProgram 基类的私密部分中设置以下方法：

void SetBorderColor( int index, color clr); void SetLabel( int index, string text, color clr= clrBlack ); void SetIcon( int index, int number); void SetBackground( int index, color clr); void SetTooltip( int index, string text= "

" );

它们的实现:

void CProgram::SetBorderColor( int index, color clr) { m_signal_button[index].BorderColor(clr); m_signal_button[index].BorderColorHover(clr); m_signal_button[index].BorderColorPressed(clr); m_signal_button[index].Update( true ); } void CProgram::SetLabel( int index, string text, color clr= clrBlack ) { m_signal_button[index].LabelColor(clr); m_signal_button[index].LabelColorHover(clr); m_signal_button[index].LabelColorPressed(clr); m_signal_button[index].LabelText(text); m_signal_button[index].Update( true ); } void CProgram::SetBackground( int index, color clr) { m_signal_button[index].BackColor(clr); m_signal_button[index].BackColorHover(clr); m_signal_button[index].Update( true ); } void CProgram::SetIcon( int index, int number) { string image[]= { "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_up.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_down.bmp" }; string path=(number>= 0 )?image[number]: "" ; if (number< 0 ) m_signal_button[index].IsCenterText( true ); else m_signal_button[index].IsCenterText( false ); m_signal_button[index].IconFile(path); m_signal_button[index].IconFilePressed(path); m_signal_button[index].Update( true ); } void CProgram::SetTooltip( int index, string text= "

" ) { m_signal_button[index].Tooltip(text); m_signal_button[index].ShowTooltip( true ); }

然后，我们需要创建一些必要的辅助方法，这些方法包括进一步的计算、正确的显示、还有最重要的是，每个所创建标示模块与特定数据行（选定的品种）和数据列（时间帧）的对应关系。 首先，创建基于表内索引判断标示模块的数据行和数据列的方法。

int GetRow( int index, int row_size); int GetCol( int index, int row_size); int CProgram::GetRow( int index, int row_size) { return ( int ( MathFloor (index/row_size)+ 1 )); } int CProgram::GetCol( int index, int row_size) { return ( int ( MathMod (index,row_size)+ 1 )); }

我们还需要能够从界面获取所需的数据。 即，我们需要将时间帧的文本显示转换为时间帧的枚举类型。 我们还需要能够根据标示模块索引找到表内对应的品种和时间帧。

ENUM_TIMEFRAMES CProgram::StringToTimeframe( const string timeframe) { if (timeframe== "M1" ) return ( PERIOD_M1 ); if (timeframe== "M2" ) return ( PERIOD_M2 ); if (timeframe== "M3" ) return ( PERIOD_M3 ); if (timeframe== "M4" ) return ( PERIOD_M4 ); if (timeframe== "M5" ) return ( PERIOD_M5 ); if (timeframe== "M6" ) return ( PERIOD_M6 ); if (timeframe== "M10" ) return ( PERIOD_M10 ); if (timeframe== "M12" ) return ( PERIOD_M12 ); if (timeframe== "M15" ) return ( PERIOD_M15 ); if (timeframe== "M20" ) return ( PERIOD_M20 ); if (timeframe== "M30" ) return ( PERIOD_M30 ); if (timeframe== "H1" ) return ( PERIOD_H1 ); if (timeframe== "H2" ) return ( PERIOD_H2 ); if (timeframe== "H3" ) return ( PERIOD_H3 ); if (timeframe== "H4" ) return ( PERIOD_H4 ); if (timeframe== "H6" ) return ( PERIOD_H6 ); if (timeframe== "H8" ) return ( PERIOD_H8 ); if (timeframe== "H12" ) return ( PERIOD_H12 ); if (timeframe== "D1" ) return ( PERIOD_D1 ); if (timeframe== "W1" ) return ( PERIOD_W1 ); if (timeframe== "MN" ) return ( PERIOD_MN1 ); return (:: Period ()); } ENUM_TIMEFRAMES CProgram::GetTimeframe( int index) { int tf= ArraySize (m_timeframes); return (StringToTimeframe((m_timeframe_label[GetCol(index,tf)- 1 ].LabelText()))); } string CProgram::GetSymbol( int index) { int tf= ArraySize (m_timeframes); return (m_symbol_label[GetRow(index,tf)- 1 ].LabelText()); }

下一个方法与信号搜索算法直接相关：它按指定品种和时间帧内搜索早前所创建信号的参数集。

bool GetSignal( string sy, ENUM_TIMEFRAMES tf,SIGNAL &signal_set);

设置则由 SIGNAL 结构传递一个参数集。

bool CProgram::GetSignal( string sy, ENUM_TIMEFRAMES tf,SIGNAL &signal_set) { int h= INVALID_HANDLE ; ENUM_APPLIED_PRICE app_price; switch (signal_set.app_price) { case 0 : app_price= PRICE_CLOSE ; break ; case 1 : app_price= PRICE_OPEN ; break ; case 2 : app_price= PRICE_HIGH ; break ; case 3 : app_price= PRICE_LOW ; break ; case 4 : app_price= PRICE_MEDIAN ; break ; case 5 : app_price= PRICE_TYPICAL ; break ; case 6 : app_price= PRICE_WEIGHTED ; break ; default : app_price= PRICE_CLOSE ; break ; } switch (signal_set.ind_type) { case 0 : h= iATR (sy,tf,signal_set.ind_period); break ; case 1 : h= iCCI (sy,tf,signal_set.ind_period,app_price); break ; case 2 : h= iDeMarker (sy,tf,signal_set.ind_period); break ; case 3 : h= iForce (sy,tf,signal_set.ind_period, MODE_SMA , VOLUME_TICK ); break ; case 4 : h= iWPR (sy,tf,signal_set.ind_period); break ; case 5 : h= iRSI (sy,tf,signal_set.ind_period,app_price); break ; case 6 : h= iMomentum (sy,tf,signal_set.ind_period,app_price); break ; default : break ; } if (h== INVALID_HANDLE ) { Print (sy+ ". Failed to get handle" ); Print ( "Handle = " ,h, " error = " , GetLastError ()); return ( false ); } double arr[ 1 ]; if ( CopyBuffer (h, 0 , 0, 1 ,arr)!= 1 ) { Print ( "sy= " ,sy, "tf= " , EnumToString (tf), " Failed to get handle data " , GetLastError ()); return ( false ); } IndicatorRelease (h); double r_value=signal_set.rule_value; double c_value=arr[ 0 ]; m_ind_value=c_value; int s= 0 ; switch (signal_set.rule_type) { case 0 : if (c_value>r_value) s= 1 ; break ; case 1 : if (c_value>=r_value) s= 1 ; break ; case 2 : if (c_value==r_value) s= 1 ; break ; case 3 : if (c_value<r_value) s= 1 ; break ; case 4 : if (c_value<=r_value) s= 1 ; break ; default : s= 0 ; break ; } if (s> 0 ) return ( true ); return ( false ); }

GetSignal() 方法从 SIGNAL 结构接收信息来生成交易信号，其中包括选择了哪些可用指标，为指标选择了哪些设置，以及设置了哪些搜索规则。 不要忘记，对于每个信号，可以按时间帧进行两次过滤。 第一次是在第二个设置步骤中执行，然后我们可以在交易信号创建窗口中过滤选定的值，如下图例 8 所示。

图例 8 为所创建信号选择时间帧。

我们的算法之所以考虑用此过滤器，而不是在给定的时间帧内寻找信号，是因为每个所创建交易信号均应检查其时间帧规范。 为此，在基类中创建 CheckTimeframe() 方法。 该方法将用作过滤器。

bool CProgram::CheckTimeframe( ENUM_TIMEFRAMES tf,SIGNAL &signal_set) { for ( int i= 0 ; i< 21 ; i++) { if (StringToTimeframe( CharArrayToString (signal_set.tf_name[i].tf))==tf) return ( true ); } return ( false ); }

现在，是时候创建搜索交易信号的机制了。 为此，在 CProgram 类的 public 部分里增加一个方法：SearchSignal()。

bool SearchSignals( void );

我们来更详细地分析其分步实现，并了解早前所创建辅助方法的用途。



bool CProgram::SearchSignals( void ) { SIGNAL signal_set[]; int cnt= 0 ; for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if ( FileIsExist ( "Signal Monitor\\signal_" + string (i)+ ".bin" )) cnt++; } ArrayResize (signal_set,cnt); ZeroMemory (signal_set); for ( int i= 0 ; i<cnt; i++) { int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\signal_" + string (i)+ ".bin" , FILE_READ | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "Configuration not found" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } FileReadStruct (h,signal_set[i]); FileClose(h); for ( int j= 0 ; j< ArraySize (m_signal_button); j++) { string sy=GetSymbol(j); ENUM_TIMEFRAMES tf=GetTimeframe(j); if (!CheckTimeframe(tf,signal_set[i])) continue ; if (GetSignal(sy,tf,signal_set[i])) { if (signal_set[i].label_type== 1 ) SetLabel(j, CharArrayToString (signal_set[i].label_value),signal_set[i].label_color); else SetLabel(j, DoubleToString (m_ind_value, 3 ),signal_set[i].label_color); if (signal_set[i].back_color!= clrNONE ) SetBackground(j,signal_set[i].back_color); if (signal_set[i].border_color!= clrNONE ) SetBorderColor(j,signal_set[i].border_color); else SetBorderColor(j,signal_set[i].back_color); if (signal_set[i].tooltip) SetTooltip(j, CharArrayToString (signal_set[i].tooltip_text)); if (signal_set[i].image) SetIcon(j,signal_set[i].img_index); else SetIcon(j,- 1 ); } } } return ( true ); }

在第一步操作中，搜索方法收集有关已创建和已配置交易信号总数的数据。 然后，该方法循环遍历有关连接信号设置信息的文件，并将此数据读取到结构中。 该机制判断每个标示模块是否与表格内的品种和时间帧相对应。 根据此数据，检查是否需要在选定的时间帧内搜索交易信号。 如果时间帧匹配，则搜索信号。 如果发现信号，则根据信号配置为标示模块染色。 </ s4>现在，所创建方法可以应用了。 该方法应于 ToMonitor() 方法主体的末尾调用。

... AutoResize(m_timeframe_label[tf- 1 ].XGap()+m_timeframe_label[tf- 1 ].XSize()+ 5 ,m_symbol_label[sy- 1 ].YGap()+m_symbol_label[sy- 1 ].YSize()+ 5 ); SearchSignals(); }

现在，我们尝试在确定时间间隔后启用重复搜索。 打开 SignalMonitor.mq5 文件，并在文件开头创建一个枚举：

enum UPDATE { MINUTE, MINUTE_15, MINUTE_30, HOUR, HOUR_4 };

现在可以轻松地将新设置添加到输入中：

input UPDATE Update = HOUR;

创建两个计算用的变量。

int cnts= 0 ; datetime update;

在智能系统初始化里添加以下代码行：

switch (Update) { case MINUTE: cnts= 60 ; break ; case MINUTE_15: cnts= 60 * 15 ; break ; case MINUTE_30: cnts= 60 * 30 ; break ; case HOUR: cnts= 3600 ; break ; case HOUR_4: cnts= 3600 * 4 ; break ; default : cnts= 1 ; break ; } update= TimeLocal ()+cnts;

由此，我们确定了更新间隔，并设置好下一个更新时间。 在 OnTick() 函数主体中，添加时间检查：如果已超过指定的时间间隔，则再次搜索交易信号。

void OnTick () { if ( TimeLocal ()>update) { program.SearchSignals(); update= TimeLocal ()+cnts; } }

编译项目，并自行创建一组品种。 我们可以添加一个信号来演示监视器的操作。

在本系列文章的下一篇里，我们将继续扩充现有的功能，以便可以更灵活地设置交易信号，并且还将改善某些现有功能。





结束语

下面的文档里包含所有讲述的文件，这些文件已正确地排列在文件夹当中。 为了正确操作，您应该将 MQL5 文件夹保存到终端的根目录中。 若要打开 MQL5 文件夹所在的终端根目录，请在 MetaTrader 5 终端中按 Ctrl+Shift+D 组合键，或用关联菜单，如下图例 9 所示。





图例 9. 在 MetaTrader 5 终端根目录中打开 MQL5 文件夹



