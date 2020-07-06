监视多币种的交易信号（第三部分）：引入搜索算法
概述
在之前的文章里，我们创建了用于监视交易信号的应用程序结构。 我们还实现了拥有基本交互能力的应用程序界面。 现在是时候针对配置和搜索品种的算法充实其可视部分了。 我们将借助来自上一篇文章的项目作为基础，并将继续为其逐步添加新功能。
品种集保存系统
上一次，在第一个应用程序设置步骤中，我们创建了从市场观察里选择品种的工具。 可以按三种不同方式选择品种：
- 手工。 标记所需品种，然后单击下一步。
- 一套预定义集合。 单击“All（全部）”，“Major（直盘）”或 “Crosses（交叉盘）”会自动选择一组特定的预定义品种。
- 集合已保存 之前预备好的品种集用前两种方法得以配置，并以特定名称保存到文件中。
图例 1 应用程序设置步骤 1，和已保存的集合设置。
前两种方法非常简单，且它们是早前就已创建的。 第三种方式需要创建。 现在我们来更精确地定义我们要做什么。 我们将更深入地研究图例 1 中红框里元素的交互作用，这意味着：
- 所需品种由勾选符标记，用户在 “Template name（模板名称）”字段中输入名称，然后单击 “Save（保存）”或按 S 热键。 如果成功保存，则会显示相应的消息。
- 若要访问之前配置并保存的模板，应在字段中键入模板名称，然后按 “Load（加载）”或 L 热键。
打开项目，找到 CProgram 基类，并在其私密部分中添加两个方法。 该方法将负责加载和保存品种模板。
bool SaveSymbolSet(string file_name); bool LoadSymbolSet(string file_name);
以下是这些方法如何被实现的。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Save template to a file | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::SaveSymbolSet(string file_name) { if(file_name=="") { MessageBox("Select the template name to record","Signal Monitor"); return(false); } int h=FileOpen("Signal Monitor\\"+file_name+".bin",FILE_WRITE|FILE_BIN); if(h==INVALID_HANDLE) { MessageBox("Failed to create a configuration file","Signal Monitor"); return(false); } else MessageBox("The "+file_name+" configuration has been successfully saved","Signal Monitor"); //--- Save the selection of timeframes and patterns for(int i=0; i<m_all_symbols; i++) m_save.tf[i]=m_checkbox[i].IsPressed(); //--- FileWriteStruct(h,m_save); FileClose(h); //--- return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Load data to a panel | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::LoadSymbolSet(string file_name) { if(file_name=="") { MessageBox("Select the template name to load","Signal Monitor"); return(false); } int h=FileOpen("Signal Monitor\\"+file_name+".bin",FILE_READ|FILE_BIN); if(h==INVALID_HANDLE) { MessageBox("Configuration "+file_name+" not found","Signal Monitor"); return(false); } ZeroMemory(m_save); FileReadStruct(h,m_save); //--- Loading timeframes for(int i=0; i<m_all_symbols; i++) { m_checkbox[i].IsPressed(m_save.tf[i]); m_checkbox[i].Update(true); } //--- FileClose(h); //--- return(true); }
不过，若尝试立即编译项目，则将触发与 m_save 变量有关的错误。 该结构含有一个名为 tf 的布尔类型参数。 它可记住用户所选的文件。 故需在应用类中创建此结构，并将其实例添加到基类。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Class for creating the application | //+------------------------------------------------------------------+ struct SAVE { bool tf[100]; }; class CProgram : public CWndEvents { ... SAVE m_save;
转到 OnEvent()，进入与按钮点击事件相关的部分，并在“第一步”条件中添加以下代码：
//--- Save the template if(lparam==m_save_button.Id()) { SaveSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); } //--- Load the template if(lparam==m_load_button.Id()) { LoadSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); }
另外，实现上述按钮的热键用法。 以相同的方法，为按键事件添加检查，并针对所用键添加代码。
//--- Key press if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN) { if(m_current_step==1) { short sym=TranslateKey((int)lparam); //--- if the entered character is successfully converted to Unicode if(sym>0) { if(ShortToString(sym)=="l" || ShortToString(sym)=="д") LoadSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); if(ShortToString(sym)=="s" || ShortToString(sym)=="ы") SaveSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); } } }
编译项目。 若成功编译将产生以下结果。
图例 2 保存和加载用户模板
添加和编辑交易信号
现在，转到应用程序的主要部分，该部分负责创建和编辑交易信号，以及进一步在监视器中跟踪它们。 信号创建和编辑的摸样如此这般。
图例 3 信号创建和编辑窗口。
在当前阶段，该窗口显示各种控制参数的一组 GUI 元素。 然而，这些设置尚未在任何地方用到。 首先在界面上添加两个按钮。 它们是添加/保存交易信号。 另一个是取消创建/编辑按钮。 打开 Program.mqh ，并将这两个按钮的实现方法添加到基类中：
bool CreateButton3(CButton &button,string text,const int x_gap,const int y_gap);
两个 CButton 按钮的实例:
CButton m_new_signal; CButton m_cancel_button;
现在转到 SetWindow.mqh ，并实现此方法。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::CreateButton3(CButton &button,string text,const int x_gap,const int y_gap) { //--- color baseclr=C'70,180,70'; color pressed=C'70,170,70'; //--- Save the window pointer button.MainPointer(m_set_window); //--- Set up properties before creation button.XSize(60); button.YSize(30); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(pressed); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(pressed); button.LabelColor(clrWhite); button.LabelColorPressed(clrWhite); button.LabelColorHover(clrWhite); button.IsCenterText(true); //--- Create the control if(!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return(false); //--- Add the element pointer to the base CWndContainer::AddToElementsArray(1,button); return(true); }
若要令这两个按钮出现在交易窗口的添加信号界面里，需在 CreateSetWindow() 方法的主体末尾插入以下几行：
//--- Add/Cancel Buttons if(!CreateButton3(m_new_signal,"Add",m_set_window.XSize()-2*(60+10),m_set_window.YSize()-(30+10))) return(false); if(!CreateButton3(m_cancel_button,"Cancel",m_set_window.XSize()-(60+10),m_set_window.YSize()-(30+10))) return(false);
项目编译后，两个按钮将出现在交易信号创建窗口的底部。
图例 4 添加信号创建和取消按钮。
现在，我们需要添加单击按钮时将会发生的事件。 取消按钮的作用是显而易见的：它不会在给定的窗口中保存任何动作和设置，且在不添加信号的情况下关闭该窗口。 我们来更详细地研究 “Add（添加）”按钮。
首先，我们确定单击 “Add” 时要执行的操作顺序。
- 单击按钮会保存交易信号创建窗口中 UI 元素所选定的参数。
- 成功保存后，关闭该窗口，且含有信号名称的一条记录将出现在主窗口的信号列表中。
- 在记录上单击之后，先前保存的集合会取代信号设置 UI 元素，且 “Add” 按钮将转换为“Save（保存）”。
为了将设置保存到文件当中，我们需要创建一组通用设定集，这集合将用于编辑窗口中的可视显示，以及随后的信号搜索。 因此，我们来创建一个结构，并将其命名为 SIGNAL。 创建和编辑窗口中的设定配置将被写入此结构。
struct SIGNAL { int ind_type; int ind_period; int app_price; int rule_type; double rule_value; int label_type; uchar label_value[10]; color label_color; color back_color; color border_color; bool tooltip; uchar tooltip_text[100]; bool image; int img_index; bool timeframes[21]; TFNAME tf_name[21]; };
我们来查看结构中的每个元素：
- ind_type — 包含被选作信号搜索基础的指标类型。 在界面中显示为 “Indicator Type（指标类型）”。
- ind_period — 所选指标的周期。
- app_price — 指标计算所用价格。 此值不适用于所有指标，因此仅在适用时才写入。 例如，它可用于 RSI，但不可用于 WPR。
- rule_type — 设置搜索交易信号时要用到的规则类型。 它在界面中显示为一个下拉菜单，其中包含 "=="、">="、"<=" 等字符。
- rule_value — 针对所选指标，搜索规则需应用的阈值。
- label_type — 此元素将存储文本标签的显示类型。 它可以是当前指标值，也可以是最长 3 个字符的自定义标签。
- label_value — 如果选择了第二个文本标签显示类型，则此参数将存储用户指定的自定义标签文本。
- label_color — 存储文本标签的颜色。
- back_color — 如果选择此选项，则存储信号模块在监视器中的背景色。
- border_color — 如果选择此选项，则存储信号模块在监视器中的边框颜色。
- tooltip — 包含是否使用工具提示的指示。
- tooltip_text — 如果使用工具提示，则此参数包含文本。
- image — 图像使用情况的指示。
- img_index — 保存图像的序列号（如果使用）。
- timeframes — 包含有关在第二步中选定工作时间帧设置信息的数组。
- tf_name — 保存搜索交易信号的时间帧。
现在，在基类中声明一个结构数组，从而保存所创建信号的设置。
SIGNAL m_signal_set[5];
另外，在 CProgram 类的私密区域中创建两个方法，其一将一组参数保存到文件中，其二将一个参数从文件中加载到结构中。
bool SaveSignalSet(int index); bool LoadSignalSet(int index);
此为它的实现：
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::SaveSignalSet(int index) { //--- int h=FileOpen("Signal Monitor\\signal_"+string(index)+".bin",FILE_WRITE|FILE_BIN); if(h==INVALID_HANDLE) { MessageBox("Failed to create a configuration file","Signal Monitor"); return(false); } //--- Save the selection //--- Indicator type m_signal_set[index].ind_type=m_indicator_type.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); //--- Indicator period m_signal_set[index].ind_period=(int)m_period_edit.GetValue(); //--- Type of applied price m_signal_set[index].app_price=m_applied_price.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); //--- Rule type m_signal_set[index].rule_type=m_rule_type.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); //--- Rule value m_signal_set[index].rule_value=(double)m_rule_value.GetValue(); //--- Text label display type m_signal_set[index].label_type=m_label_button[0].IsPressed()?0:1; //--- Save the value of the text field for the second type if(m_label_button[1].IsPressed()) StringToCharArray(StringSubstr(m_text_box.GetValue(),0,3),m_signal_set[index].label_value); //--- Color of the text label m_signal_set[index].label_color=m_color_button[0].CurrentColor(); //--- Background color if(m_set_param[0].IsPressed()) m_signal_set[index].back_color=m_color_button[1].CurrentColor(); else m_signal_set[index].back_color=clrNONE; //--- Border color if(m_set_param[1].IsPressed()) m_signal_set[index].border_color=m_color_button[2].CurrentColor(); else m_signal_set[index].border_color=clrNONE; //--- Tooltip value m_signal_set[index].tooltip=m_set_param[2].IsPressed(); if(m_signal_set[index].tooltip) StringToCharArray(m_tooltip_text.GetValue(),m_signal_set[index].tooltip_text); //--- Selected image m_signal_set[index].image=m_set_param[3].IsPressed(); if(m_signal_set[index].image) m_signal_set[index].img_index=m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().SelectedButtonIndex(); //--- Selected timegrames int tf=0; for(int i=0; i<21; i++) { if(!m_tf_button[i].IsLocked() && m_tf_button[i].IsPressed()) { m_signal_set[index].timeframes[i]=true; StringToCharArray(m_tf_button[i].LabelText(),m_signal_set[index].tf_name[i].tf); tf++; } else m_signal_set[index].timeframes[i]=false; } //--- if(tf<1) { MessageBox("No timeframes selected","Signal Monitor"); FileClose(h); return(false); } //--- FileWriteStruct(h,m_signal_set[index]); FileClose(h); Print("Configuration signal_"+string(index)+" has been successfully saved"); //--- return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::LoadSignalSet(int index) { int h=FileOpen("Signal Monitor\\signal_"+string(index)+".bin",FILE_READ|FILE_BIN); if(h==INVALID_HANDLE) { MessageBox("Configuration not found","Signal Monitor"); return(false); } ZeroMemory(m_signal_set[index]); FileReadStruct(h,m_signal_set[index]); //--- Loading indicator type m_indicator_type.SelectItem(m_signal_set[index].ind_type); RebuildParameters(m_signal_set[index].ind_type); m_indicator_type.GetButtonPointer().Update(true); //--- Loading indicator period m_period_edit.SetValue((string)m_signal_set[index].ind_period); m_period_edit.GetTextBoxPointer().Update(true); //--- Loading applied price if(!m_applied_price.IsLocked()) { m_applied_price.SelectItem(m_signal_set[index].app_price); m_applied_price.GetButtonPointer().Update(true); } //--- Loading signal rule m_rule_type.SelectItem(m_signal_set[index].rule_type); m_rule_type.GetButtonPointer().Update(true); m_rule_value.SetValue((string)m_signal_set[index].rule_value); m_rule_value.GetTextBoxPointer().Update(true); //--- Loading a text label if(m_signal_set[index].label_type==0) { m_label_button[0].IsPressed(true); m_label_button[0].Update(true); m_label_button[1].IsPressed(false); m_label_button[1].Update(true); m_text_box.IsLocked(true); } else { m_label_button[0].IsPressed(false); m_label_button[0].Update(true); m_label_button[1].IsPressed(true); m_label_button[1].Update(true); m_text_box.IsLocked(false); m_text_box.ClearTextBox(); m_text_box.AddText(0,CharArrayToString(m_signal_set[index].label_value)); m_text_box.Update(true); } //--- Loading the color of the text label m_color_button[0].CurrentColor(m_signal_set[index].label_color); m_color_button[0].Update(true); //--- Loading the background color if(m_signal_set[index].back_color==clrNONE) { m_set_param[0].IsPressed(false); m_set_param[0].Update(true); m_color_button[1].IsLocked(true); m_color_button[1].GetButtonPointer().Update(true); } else { m_set_param[0].IsPressed(true); m_set_param[0].Update(true); m_color_button[1].IsLocked(false); m_color_button[1].CurrentColor(m_signal_set[index].back_color); m_color_button[1].GetButtonPointer().Update(true); } //--- Loading the border color if(m_signal_set[index].border_color==clrNONE) { m_set_param[1].IsPressed(false); m_set_param[1].Update(true); m_color_button[2].IsLocked(true); m_color_button[2].GetButtonPointer().Update(true); } else { m_set_param[1].IsPressed(true); m_set_param[1].Update(true); m_color_button[2].IsLocked(false); m_color_button[2].CurrentColor(m_signal_set[index].border_color); m_color_button[2].GetButtonPointer().Update(true); } //--- Loading the tooltip value if(!m_signal_set[index].tooltip) { m_set_param[2].IsPressed(false); m_set_param[2].Update(true); m_tooltip_text.IsLocked(true); m_tooltip_text.Update(true); } else { m_set_param[2].IsPressed(true); m_set_param[2].Update(true); m_tooltip_text.IsLocked(false); m_tooltip_text.ClearTextBox(); m_tooltip_text.AddText(0,CharArrayToString(m_signal_set[index].tooltip_text)); m_tooltip_text.Update(true); } //--- Loading the image if(!m_signal_set[index].image) { m_set_param[3].IsPressed(false); m_set_param[3].Update(true); m_pictures_slider.IsLocked(true); m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().Update(true); } else { m_set_param[3].IsPressed(true); m_set_param[3].Update(true); m_pictures_slider.IsLocked(false); m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().SelectButton(m_signal_set[index].img_index); m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().Update(true); } //--- Loading selected timeframes for(int i=0; i<21; i++) { if(!m_tf_button[i].IsLocked()) { m_tf_button[i].IsPressed(m_signal_set[index].timeframes[i]); m_tf_button[i].Update(true); } } //--- FileClose(h); return(true); }
如此，保存/加载算法的第一个动作既已完成。 现在，我们要为已创建信号记录构建一个对象。 在这些对象上单击，我们能够编辑之前已创建交易信号的参数。 为了实现这些对象，创建一个 CButton 类实例的数组。
CButton m_signal_editor[5];
另外，添加创建对象的方法。
bool CreateSignalEditor(CButton &button,string text,const int x_gap,const int y_gap);
在 StepWindow.mqh 文件中实现此方法，因为这些对象属于主窗口。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Creates a button with an image | //+------------------------------------------------------------------+ #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\settings_light.bmp" bool CProgram::CreateSignalEditor(CButton &button,string text,const int x_gap,const int y_gap) { //--- color baseclr=C'70,180,70'; color pressed=C'70,170,70'; //--- Save the window pointer button.MainPointer(m_step_window); //--- Set up properties before creation button.XSize(110); button.YSize(30); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.IconXGap(3); button.IconYGap(7); button.IconFile("Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\settings_light.bmp"); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(pressed); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(pressed); button.LabelColor(clrWhite); button.LabelColorPressed(clrWhite); button.LabelColorHover(clrWhite); button.IsCenterText(true); //--- Create the control if(!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return(false); //--- Add the element pointer to the base CWndContainer::AddToElementsArray(0,button); return(true); }
使用此方法，将五个对象添加到 CreateStepWindow() 主体中，这些都是信号列表中的对象。
//--- for(int i=0; i<5; i++) { if(!CreateSignalEditor(m_signal_editor[i],"Signal_"+string(i),10,40*i+90)) return(false); }
若要在应用程序启动后禁用这些元素的显示，只需将它们在 CreateGUI() 方法中隐藏。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Creates the graphical interface of the program | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::CreateGUI(void) { //--- Step 1-3. Symbol selection window. if(!CreateStepWindow("Signal Monitor Step 1: Choose Symbols")) return(false); //--- if(!CreateSetWindow("Signal Monitor Edit Signal")) return(false); //--- Creating form 2 for the color picker if(!CreateColorWindow("Color Picker")) return(false); //--- Finishing the creation of GUI CWndEvents::CompletedGUI(); m_back_button.Hide(); m_add_signal.Hide(); m_signal_header.Hide(); m_label_button[1].IsPressed(true); m_label_button[1].Update(true); for(int i=0; i<5; i++) m_signal_editor[i].Hide(); return(true); }
项目编译之前的下一步是创建一个方法，该方法将在初始设置期间删除所有以前保存的数据。 为此，创建 ClearSaves() 方法，并在 CProgram 类构造函数中对其进行调用。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::ClearSaves(void) { for(int i=0; i<5; i++) FileDelete("Signal Monitor\\signal_"+string(i)+".bin"); m_total_signals=0; return(true); }
现在，将以下内容添加到“添加信号”按钮单击事件：
//--- Add Signal button click event if(lparam==m_add_signal.Id()) { m_set_window.OpenWindow(); m_number_signal=-1; RebuildTimeframes(); m_new_signal.LabelText("Add"); m_new_signal.Update(true); }
项目编译后，添加新交易信号的机制既已准备就绪。 下一步是编辑先前创建的信号。
图例 5 添加新的交易信号。
我们汇总一切。 如图例 5 所示，我们已实现了单击 Add Signal 按钮时添加信号的能力。 还有，将新的信号名添加到信号列表的按钮。 目前，它是一个预设值，无法对其进行编辑。 不过，单击 Signal_0 不会引发任何事情，那么我们来解决此问题。 我们启用重新打开设置窗口，并在界面中明确加载先前保存的所选信号设置。 另一个想法是实现编辑已加载设置，并保存它们的可能性。
在 CProgram 基类中打开 OnEvent() 方法主体，并找到应对按钮单击事件的部分。 在其内添加以下代码：
//--- for(int i=0; i<5; i++) { if(lparam==m_signal_editor[i].Id()) { LoadSignalSet(i); m_new_signal.LabelText("Save"); m_new_signal.Update(true); m_set_window.OpenWindow(); m_number_signal=i; } }
在此判断哪个已创建信号按钮被按下了。 知道这一点后，利用 LoadSignalSet() 方法将以前保存的数据加载到设置窗口界面，并将按钮的名称从 “Add” 更改为 “Save”，然后打开设置窗口。
交易信号搜索算法
现在，创建和编辑交易信号的工具已准备就绪，是时候将其链接到应用程序里负责信号搜索和显示的部分了。 我们已为信号监控奠定了基础。 它拥有表格视图，其中包含数据行（在第一个设置步骤中选择的品种）和数据列（在第二个设置步骤中选择的时间帧）的名称。
图例 6 创建交易信号监视器的按钮。
创建至少一个交易信号之后的动作顺序很简单。 单击 Create（创建），会触发基于先前整个设置数组形成交易信号监视器。 在继续对该系统进行编程之前，我们需要充实 ToMonitor() 方法，该方法在按 Create 后将被调用。
//--- Hide Step 3 m_add_signal.Hide(); m_signal_header.Hide(); m_back_button.Hide(); m_next_button.Hide(); for(int i=0; i<5; i++) m_signal_editor[i].Hide();
由于我们已有的按钮对象允许显示和编辑当前已创建的交易信号，在跳到监视窗口时这些按钮也应隐藏，这与之前步骤 3 中的所有控件类似。
在第一篇文章里，当我们开发应用程序结构时，监视器元素之一是第一篇文章的图例 5 中所示的标示模块。 其目的是实时显示早前所创建交易信号之一的存在。 所以，第一步是创建一个对象作为标示模块。 这可通过在 CProgram 类中实现 CreateSignalButton() 方法来达成。
bool CreateSignalButton(CButton &button,const int x_gap,const int y_gap);
另外，添加 CButton 类实例的数组，它是创建完整标示模块集合所需的。
CButton m_signal_button[];
现在打开 StepWindow.mqh ，并将所创建方法的实现添加到文件末尾：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Creates an indication block | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::CreateSignalButton(CButton &button,const int x_gap,const int y_gap) { //--- color baseclr=C'220,225,235'; //--- Save the window pointer button.MainPointer(m_step_window); //--- Set up properties before creation button.TwoState(false); button.XSize(40); button.YSize(20); button.IconXGap(2); button.IconYGap(button.YSize()/2-8); button.LabelXGap(19); button.LabelYGap(2); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(baseclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(baseclr); button.LabelColor(clrBlack); button.LabelColorPressed(clrSlateGray); button.IconFile(""); button.IconFileLocked(""); button.IsDoubleBorder(true); //--- Create the control if(!button.CreateButton("",x_gap-button.XSize()/2,y_gap)) return(false); //--- Add the element pointer to the base CWndContainer::AddToElementsArray(0,button); return(true); }
现在，将其应用到 To Monitor() 创建方法中。 为此，在方法主体中找到 “Timeframes” 部分，然后在该方法内添加代码，如下所示：
//--- Timeframes int tf=ArraySize(m_timeframes); ArrayResize(m_timeframe_label,tf); //--- for(int i=0; i<tf; i++) { if(!CreateTimeframeLabel(m_timeframe_label[i],110+50*i,m_step_window.CaptionHeight()+3,m_timeframes[i])) return; m_timeframe_label[i].Update(true); } //-- Signal blocks int k=0; ArrayResize(m_signal_button,sy*tf); for(int j=0; j<sy; j++) { for(int i=0; i<tf; i++) { if(!CreateSignalButton(m_signal_button[k],m_timeframe_label[i].XGap()+m_timeframe_label[i].XSize()/2,m_step_window.CaptionHeight()+25+j*25)) return; m_signal_button[k].Update(true); k++; } } //--- Resize window AutoResize(m_timeframe_label[tf-1].XGap()+m_timeframe_label[tf-1].XSize()+5,m_symbol_label[sy-1].YGap()+m_symbol_label[sy-1].YSize()+5);
编译项目，并获取为将来显示交易信号用的备用布局。
图例 7 交易信号的备用布局。
现在回忆一下标示模块的哪些元素当显示信号时可以配置。
- 背景颜色。
- 表示模块边框的存在和颜色。
- 文本标签的颜色和值。
- 图标的存在。
- 工具提示的存在。
为了管理这些属性，在我们的 CProgram 基类的私密部分中设置以下方法：
void SetBorderColor(int index, color clr); void SetLabel(int index, string text,color clr=clrBlack); void SetIcon(int index,int number); void SetBackground(int index,color clr); void SetTooltip(int index,string text="\n");
它们的实现:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Set the border color | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::SetBorderColor(int index, color clr) { m_signal_button[index].BorderColor(clr); m_signal_button[index].BorderColorHover(clr); m_signal_button[index].BorderColorPressed(clr); m_signal_button[index].Update(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set the label text | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::SetLabel(int index, string text,color clr=clrBlack) { m_signal_button[index].LabelColor(clr); m_signal_button[index].LabelColorHover(clr); m_signal_button[index].LabelColorPressed(clr); m_signal_button[index].LabelText(text); m_signal_button[index].Update(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set the background | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::SetBackground(int index,color clr) { m_signal_button[index].BackColor(clr); m_signal_button[index].BackColorHover(clr); m_signal_button[index].Update(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set the icon | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::SetIcon(int index,int number) { //--- string image[]= { "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_up.bmp", "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_down.bmp" }; string path=(number>=0)?image[number]:""; if(number<0) m_signal_button[index].IsCenterText(true); else m_signal_button[index].IsCenterText(false); m_signal_button[index].IconFile(path); m_signal_button[index].IconFilePressed(path); m_signal_button[index].Update(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set the tooltip | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::SetTooltip(int index,string text="\n") { m_signal_button[index].Tooltip(text); m_signal_button[index].ShowTooltip(true); }
然后，我们需要创建一些必要的辅助方法，这些方法包括进一步的计算、正确的显示、还有最重要的是，每个所创建标示模块与特定数据行（选定的品种）和数据列（时间帧）的对应关系。 首先，创建基于表内索引判断标示模块的数据行和数据列的方法。
int GetRow(int index,int row_size); int GetCol(int index,int row_size); //+------------------------------------------------------------------+ //| Determining a row by the index | //+------------------------------------------------------------------+ int CProgram::GetRow(int index,int row_size) { return(int(MathFloor(index/row_size)+1)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Determining a column by the index | //+------------------------------------------------------------------+ int CProgram::GetCol(int index,int row_size) { return(int(MathMod(index,row_size)+1)); }
我们还需要能够从界面获取所需的数据。 即，我们需要将时间帧的文本显示转换为时间帧的枚举类型。 我们还需要能够根据标示模块索引找到表内对应的品种和时间帧。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Return timeframe by row | //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_TIMEFRAMES CProgram::StringToTimeframe(const string timeframe) { if(timeframe=="M1") return(PERIOD_M1); if(timeframe=="M2") return(PERIOD_M2); if(timeframe=="M3") return(PERIOD_M3); if(timeframe=="M4") return(PERIOD_M4); if(timeframe=="M5") return(PERIOD_M5); if(timeframe=="M6") return(PERIOD_M6); if(timeframe=="M10") return(PERIOD_M10); if(timeframe=="M12") return(PERIOD_M12); if(timeframe=="M15") return(PERIOD_M15); if(timeframe=="M20") return(PERIOD_M20); if(timeframe=="M30") return(PERIOD_M30); if(timeframe=="H1") return(PERIOD_H1); if(timeframe=="H2") return(PERIOD_H2); if(timeframe=="H3") return(PERIOD_H3); if(timeframe=="H4") return(PERIOD_H4); if(timeframe=="H6") return(PERIOD_H6); if(timeframe=="H8") return(PERIOD_H8); if(timeframe=="H12") return(PERIOD_H12); if(timeframe=="D1") return(PERIOD_D1); if(timeframe=="W1") return(PERIOD_W1); if(timeframe=="MN") return(PERIOD_MN1); //--- The default value return(::Period()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Determine the timeframe | //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_TIMEFRAMES CProgram::GetTimeframe(int index) { int tf=ArraySize(m_timeframes); return(StringToTimeframe((m_timeframe_label[GetCol(index,tf)-1].LabelText()))); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Determine the symbol | //+------------------------------------------------------------------+ string CProgram::GetSymbol(int index) { int tf=ArraySize(m_timeframes); return(m_symbol_label[GetRow(index,tf)-1].LabelText()); }
下一个方法与信号搜索算法直接相关：它按指定品种和时间帧内搜索早前所创建信号的参数集。
bool GetSignal(string sy,ENUM_TIMEFRAMES tf,SIGNAL &signal_set);
设置则由 SIGNAL 结构传递一个参数集。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::GetSignal(string sy,ENUM_TIMEFRAMES tf,SIGNAL &signal_set) { //--- Getting the indicator handle int h=INVALID_HANDLE; ENUM_APPLIED_PRICE app_price; switch(signal_set.app_price) { case 0: app_price=PRICE_CLOSE; break; case 1: app_price=PRICE_OPEN; break; case 2: app_price=PRICE_HIGH; break; case 3: app_price=PRICE_LOW; break; case 4: app_price=PRICE_MEDIAN; break; case 5: app_price=PRICE_TYPICAL; break; case 6: app_price=PRICE_WEIGHTED; break; default: app_price=PRICE_CLOSE; break; } //--- switch(signal_set.ind_type) { case 0: h=iATR(sy,tf,signal_set.ind_period); break; case 1: h=iCCI(sy,tf,signal_set.ind_period,app_price); break; case 2: h=iDeMarker(sy,tf,signal_set.ind_period); break; case 3: h=iForce(sy,tf,signal_set.ind_period,MODE_SMA,VOLUME_TICK); break; case 4: h=iWPR(sy,tf,signal_set.ind_period); break; case 5: h=iRSI(sy,tf,signal_set.ind_period,app_price); break; case 6: h=iMomentum(sy,tf,signal_set.ind_period,app_price); break; default: break; } if(h==INVALID_HANDLE) { Print(sy+". Failed to get handle"); Print("Handle = ",h," error = ",GetLastError()); return(false); } //--- double arr[1]; if(CopyBuffer(h,0, 0,1,arr)!=1) { Print("sy= ",sy,"tf= ",EnumToString(tf)," Failed to get handle data ",GetLastError()); return(false); } IndicatorRelease(h); //--- Check the condition double r_value=signal_set.rule_value; double c_value=arr[0]; m_ind_value=c_value; int s=0; switch(signal_set.rule_type) { case 0: if(c_value>r_value) s=1; break; case 1: if(c_value>=r_value) s=1; break; case 2: if(c_value==r_value) s=1; break; case 3: if(c_value<r_value) s=1; break; case 4: if(c_value<=r_value) s=1; break; default: s=0; break; } //--- if(s>0) return(true); return(false); }
GetSignal() 方法从 SIGNAL 结构接收信息来生成交易信号，其中包括选择了哪些可用指标，为指标选择了哪些设置，以及设置了哪些搜索规则。 不要忘记，对于每个信号，可以按时间帧进行两次过滤。 第一次是在第二个设置步骤中执行，然后我们可以在交易信号创建窗口中过滤选定的值，如下图例 8 所示。
图例 8 为所创建信号选择时间帧。
我们的算法之所以考虑用此过滤器，而不是在给定的时间帧内寻找信号，是因为每个所创建交易信号均应检查其时间帧规范。 为此，在基类中创建 CheckTimeframe() 方法。 该方法将用作过滤器。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::CheckTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES tf,SIGNAL &signal_set) { for(int i=0; i<21; i++) { if(StringToTimeframe(CharArrayToString(signal_set.tf_name[i].tf))==tf) return(true); } return(false); }
现在，是时候创建搜索交易信号的机制了。 为此，在 CProgram 类的 public 部分里增加一个方法：SearchSignal()。
bool SearchSignals(void);
我们来更详细地分析其分步实现，并了解早前所创建辅助方法的用途。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::SearchSignals(void) { //--- Search for set signals SIGNAL signal_set[]; int cnt=0; for(int i=0; i<5; i++) { if(FileIsExist("Signal Monitor\\signal_"+string(i)+".bin")) cnt++; } //--- ArrayResize(signal_set,cnt); ZeroMemory(signal_set); //--- for(int i=0; i<cnt; i++) { int h=FileOpen("Signal Monitor\\signal_"+string(i)+".bin",FILE_READ|FILE_BIN); if(h==INVALID_HANDLE) { MessageBox("Configuration not found","Signal Monitor"); return(false); } FileReadStruct(h,signal_set[i]); FileClose(h); for(int j=0; j<ArraySize(m_signal_button); j++) { //--- string sy=GetSymbol(j); ENUM_TIMEFRAMES tf=GetTimeframe(j); //--- if(!CheckTimeframe(tf,signal_set[i])) continue; //--- if(GetSignal(sy,tf,signal_set[i])) { //--- if(signal_set[i].label_type==1) SetLabel(j,CharArrayToString(signal_set[i].label_value),signal_set[i].label_color); else SetLabel(j,DoubleToString(m_ind_value,3),signal_set[i].label_color); //--- if(signal_set[i].back_color!=clrNONE) SetBackground(j,signal_set[i].back_color); //--- if(signal_set[i].border_color!=clrNONE) SetBorderColor(j,signal_set[i].border_color); else SetBorderColor(j,signal_set[i].back_color); //--- if(signal_set[i].tooltip) SetTooltip(j,CharArrayToString(signal_set[i].tooltip_text)); //--- if(signal_set[i].image) SetIcon(j,signal_set[i].img_index); else SetIcon(j,-1); } } } return(true); }
在第一步操作中，搜索方法收集有关已创建和已配置交易信号总数的数据。 然后，该方法循环遍历有关连接信号设置信息的文件，并将此数据读取到结构中。 该机制判断每个标示模块是否与表格内的品种和时间帧相对应。 根据此数据，检查是否需要在选定的时间帧内搜索交易信号。 如果时间帧匹配，则搜索信号。 如果发现信号，则根据信号配置为标示模块染色。 </ s4>现在，所创建方法可以应用了。 该方法应于 ToMonitor() 方法主体的末尾调用。
... //--- Resize window AutoResize(m_timeframe_label[tf-1].XGap()+m_timeframe_label[tf-1].XSize()+5,m_symbol_label[sy-1].YGap()+m_symbol_label[sy-1].YSize()+5); //--- SearchSignals(); }
现在，我们尝试在确定时间间隔后启用重复搜索。 打开 SignalMonitor.mq5 文件，并在文件开头创建一个枚举：
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ enum UPDATE { MINUTE, // 1 Minute MINUTE_15, // 15 Minutes MINUTE_30, // 30 Minutes HOUR, // 1 Hour HOUR_4 // 4 Hours };
现在可以轻松地将新设置添加到输入中：
input UPDATE Update = HOUR; // Update interval
创建两个计算用的变量。
int cnts=0; datetime update;
在智能系统初始化里添加以下代码行：
//--- switch(Update) { case MINUTE: cnts=60; break; case MINUTE_15: cnts=60*15; break; case MINUTE_30: cnts=60*30; break; case HOUR: cnts=3600; break; case HOUR_4: cnts=3600*4; break; default: cnts=1; break; } update=TimeLocal()+cnts;
由此，我们确定了更新间隔，并设置好下一个更新时间。 在 OnTick() 函数主体中，添加时间检查：如果已超过指定的时间间隔，则再次搜索交易信号。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if(TimeLocal()>update) { program.SearchSignals(); update=TimeLocal()+cnts; } }
编译项目，并自行创建一组品种。 我们可以添加一个信号来演示监视器的操作。
在本系列文章的下一篇里，我们将继续扩充现有的功能，以便可以更灵活地设置交易信号，并且还将改善某些现有功能。
结束语
下面的文档里包含所有讲述的文件，这些文件已正确地排列在文件夹当中。 为了正确操作，您应该将 MQL5 文件夹保存到终端的根目录中。 若要打开 MQL5 文件夹所在的终端根目录，请在 MetaTrader 5 终端中按 Ctrl+Shift+D 组合键，或用关联菜单，如下图例 9 所示。
图例 9. 在 MetaTrader 5 终端根目录中打开 MQL5 文件夹
是否可以添加垂直滚动，或者如何解决股票数量的问题？
在保存后，"智能交易系统 "崩溃并出现错误。
是否可以添加垂直滚动条，或者如何解决 "行情 "数量的问题？
在保存后，"智能交易系统 "崩溃并出现错误。
在下一部分中，我将改变符号选择的显示方式，以满足拥有大量符号的交易账户的需要。
关于超出限制：
- 在市场观察中找到全部符号数。
- 转到源代码中的Program.mqh 文件，将该数字改为市场观察中的符号数
- 转到源代码 中的Program.mqh 文件，将该数字改为市场概述中的字符数
天才。
