CCI 彩色水平 - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
显示:
2726
等级:
(23)
已发布:
\MQL5\Experts\
Test CCI Color Levels.mq5 (3.65 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
CCI Color Levels.mq5 (16.7 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标看起来如下:

CCI 彩色水平

在这种视觉效果中使用了三种类型的图形化构造：

CCI 颜色水平的绘制


指标的输入参数

  • Averaging period - 指标平均周期数;
  • Level UP - 上方水平值;
  • Level DOWN - 下方水平值.

上方和下方水平将会立即在指标子窗口中显示出来:

CCI 颜色水平的输入参数


如何在EA交易中访问指标数据

DRAW_HISTOGRAM2 风格是基于两个指标缓冲区的，这就是为什么我们在数据窗口中看到两个上方水平和两个下方水平:

Test CCI Color Levels.png

这些值对应了从0到4的指标缓冲区.

在 EA 交易中, 我们 使用iCustom来创建一个指标句柄:

//--- 输入参数
input int      Inp_CCI_ma_period = 14;    // 平均周期数 
input double   Inp_CCI_LevelUP   = 90;    // 上方水平
input double   Inp_CCI_LevelDOWN =-90;    // 下方水平
//---
int            handle_iCustom;            // 用于保存 iCustom 指标句柄的变量 
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易初始化函数                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 创建 iCCI 指标的句柄
   handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"CCI Color Levels",Inp_CCI_ma_period,Inp_CCI_LevelUP,Inp_CCI_LevelDOWN);
//--- 如果句柄没有创建 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 报告失败并输出错误代码 
      PrintFormat("创建 iCCI 指标句柄失败，交易品种为 %s/%s, 错误代码 %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- 指标早些停止运行 
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

这里假定了 CCI 彩色水平 指标位于 [data folder]\MQL5\Indicators\.

如何取得指标值 (只有缓冲区0，2和4是重要的):

//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易订单分时函数                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   double level_up   = iCustomGet(handle_iCustom,0,0);   // 缓冲区 #0 -> BufferUpHigh
   double cci        = iCustomGet(handle_iCustom,2,0);   // 缓冲区 #2 -> BufferCCI
   double level_down = iCustomGet(handle_iCustom,4,0);   // 缓冲区 #4 -> BufferDownLow
   string text="上方水平 #0: "+DoubleToString(level_up,2)+"\n"+
               "CCI #0: "+DoubleToString(cci,2)+"\n"+
               "下方水平 #0: "+DoubleToString(level_down,2);
   Comment(text);
  }

在上面的屏幕截图中，鼠标点中的是索引为0的柱，指标数据也显示在 "数据窗口" 中，并且EA的缓冲区0，2和4的信息显示在图表上。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19704

