指标看起来如下:

在这种视觉效果中使用了三种类型的图形化构造：





指标的输入参数

Averaging period - 指标平均周期数;

- 指标平均周期数; Level UP - 上方水平值;

- 上方水平值; Level DOWN - 下方水平值.

上方和下方水平将会立即在指标子窗口中显示出来:





如何在EA交易中访问指标数据

DRAW_HISTOGRAM2 风格是基于两个指标缓冲区的，这就是为什么我们在数据窗口中看到两个上方水平和两个下方水平:

这些值对应了从0到4的指标缓冲区.

在 EA 交易中, 我们 使用iCustom来创建一个指标句柄:

input int Inp_CCI_ma_period = 14 ; input double Inp_CCI_LevelUP = 90 ; input double Inp_CCI_LevelDOWN =- 90 ; int handle_iCustom; int OnInit () { handle_iCustom= iCustom ( Symbol (), Period (), "CCI Color Levels" ,Inp_CCI_ma_period,Inp_CCI_LevelUP,Inp_CCI_LevelDOWN); if (handle_iCustom== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "创建 iCCI 指标句柄失败，交易品种为 %s/%s, 错误代码 %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

这里假定了 CCI 彩色水平 指标位于 [data folder]\MQL5\Indicators\.

如何取得指标值 (只有缓冲区0，2和4是重要的):

void OnTick () { double level_up = iCustomGet(handle_iCustom, 0 , 0 ); double cci = iCustomGet(handle_iCustom, 2 , 0 ); double level_down = iCustomGet(handle_iCustom, 4 , 0 ); string text= "上方水平 #0: " + DoubleToString (level_up, 2 )+ "

" + "CCI #0: " + DoubleToString (cci, 2 )+ "

" + "下方水平 #0: " + DoubleToString (level_down, 2 ); Comment (text); }

在上面的屏幕截图中，鼠标点中的是索引为0的柱，指标数据也显示在 "数据窗口" 中，并且EA的缓冲区0，2和4的信息显示在图表上。