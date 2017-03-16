图形界面 X: 多行文本框控件 (集成编译 8)

目录

概论

为了更好地理解这个函数库的目的, 请参阅首篇文章: 图形界面 I: 函数库结构的准备 (第 1 章)。您将在每章末尾找到一个包含文章链接的列表。从那里, 您可以下载一个当前开发阶段的函数库完整版。这些文件必须放置在与存档相同的目录中。

本文研究一个新的控件: 多行文本框。不同于终端提供的 OBJ_EDIT 类型图形对象, 这一版本没有输入字符数量的限制。它允许将文本框转换为一个简单的文本编辑器。也就是说, 可以输入多行, 且文本光标可通过鼠标和键盘移动。如果行的宽度溢出控件的可见区域, 则会出现一个滚动条。多行文本框控件将会完全渲染, 并且它的质量将尽可能接近操作系统中的类似控件。

按键组和键盘布局

在描述 CTextBox (文本框) 类型控件的代码之前, 应该简要地论及键盘, 因为它是数据输入的装置。而且, 哪些键被按下将在控制类的第一版中处理。

键盘按键可以划分成若干组 (参见图例. 1 中的示意):



控制键 (橙色)

功能键 (紫色)

字母数字键 (蓝色)

导航键 (绿色)

数字键盘 (红色)

图例. 1. 按键组 (QWERTY 键盘布局)。





对于英语来说, 有多种拉丁语键盘布局。最流行的一种就是 QWERTY。在我们的情况中, 主要语言是俄语, 因此我们使用俄语布局 - ЙЦУКЕН。QWERTY 保留给英语, 选择作为附加语言。

从集成编译 1510 版开始, MQL 语言包括 ::TranslateKey() 函数。它可从按键传递的代码中获取字符, 字符对应于操作系统中设置的语言和布局。以前, 必须为每种语言手工生成字符阵列, 但由于工作量巨大而导致困难重重。现在一切都容易得多。

处理按键事件

按键事件可在 ::OnChartEvent() 系统函数里使用 CHARTEVENT_KEYDOWN 标识符进行跟踪。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { :: Print ( "id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam, "; symbol: " ,:: ShortToString (::TranslateKey(( int )lparam))); return ; } }

以下数值作为其它三个参数转到该函数:

long 参数 (lparam) – 所按键代码, 即字符或控制键的 ASCII 代码。

参数 (lparam) – 所按键代码, 即字符或控制键的 代码。 dparam 参数 (dparam) – 按键次数。此值永远等于 1 。如需获取从按下键那一刻开始的调用次数, 则需进行独立计算。

参数 (dparam) – 按键次数。此值永远等于 。如需获取从按下键那一刻开始的调用次数, 则需进行独立计算。 sparam 参数 (sparam) – 位掩码的字符串值, 其为键盘按键的状态描述。当按下一个键时, 事件将会立即生成。如果按下键并立即释放, 而不保持, 则在此接收扫描码的数值。如果按键之后并保持, 则生成的数值将基于扫描码 + 16384 位。

例如, 下面的清单 (在终端日志中输出) 显示按下 Esc 键并保持的结果。此键的代码为 27(lparam), 按下时扫描码为 1 (sparam), 且保持按下大约 500 毫秒时, 终端开始生成数值 16385 (扫描码 + 16384 位)。

2017.01 . 20 17 : 53 : 33.240 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 1 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.739 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.772 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.805 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.837 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.870 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 ...

并非所有键都会使用 CHARTEVENT_KEYDOWN 标识符引发事件。它们当中的一些被分配给终端满足所需, 而有些则简单地不产生按键事件。它们在下图中用蓝色高亮显示:

图例. 2. 终端占用的键, 不生成 CHARTEVENT_KEYDOWN 事件。

字符和控制键的 ASCII 码

来自维基百科的信息 (更多): ASCII, 美国信息交换标准代码的缩写, 是一种字符编码标准。ASCII 代码用于在计算机, 电信设备和其它设备中表述文本。该标准的第一版于 1963 年发表。

下图显示了键盘按键的 ASCII 码:

图例. 3. 按键的 ASCII 码。





所有 ASCII 码已放在 KeyCodes.mqh 文件里, 均为宏定义形式 (#define)。下表显示了这些代码的一部分:

#define KEY_BACKSPACE 8 #define KEY_TAB 9 #define KEY_NUMPAD_5 12 #define KEY_ENTER 13 #define KEY_SHIFT 16 #define KEY_CTRL 17 #define KEY_BREAK 19 #define KEY_CAPS_LOCK 20 #define KEY_ESC 27 #define KEY_SPACE 32 #define KEY_PAGE_UP 33 #define KEY_PAGE_DOWN 34 #define KEY_END 35 #define KEY_HOME 36 #define KEY_LEFT 37 #define KEY_UP 38 #define KEY_RIGHT 39 #define KEY_DOWN 40 #define KEY_INSERT 45 #define KEY_DELETE 46 ...

按键扫描码

来自维基百科的信息 (更多): 扫描码是大多数键盘发送到计算机用以报告哪些键被按下的数据。键盘上的每个键均会被分配一个数字或数字序列。

下图显示了按键扫描码:

图例. 4. 按键扫面码。





与 ASCII 码类似, 扫描码也包含在 KeyCodes.mqh 文件中。下表显示了列表的一部分:

... #define KEYSTATE_ON 16384 #define KEYSTATE_ESC 1 #define KEYSTATE_1 2 #define KEYSTATE_2 3 #define KEYSTATE_3 4 #define KEYSTATE_4 5 #define KEYSTATE_5 6 #define KEYSTATE_6 7 #define KEYSTATE_7 8 #define KEYSTATE_8 9 #define KEYSTATE_9 10 #define KEYSTATE_0 11 #define KEYSTATE_MINUS 12 #define KEYSTATE_EQUALS 13 #define KEYSTATE_BACKSPACE 14 #define KEYSTATE_TAB 15 #define KEYSTATE_Q 16 #define KEYSTATE_W 17 #define KEYSTATE_E 18 #define KEYSTATE_R 19 #define KEYSTATE_T 20 #define KEYSTATE_Y 21 #define KEYSTATE_U 22 #define KEYSTATE_I 23 #define KEYSTATE_O 24 #define KEYSTATE_P 25 ...

操控键盘的辅助类

为了便捷地操控键盘, 已实现了 CKeys 类。它包含在 Keys.mqh 类中, 且在 KeyCodes.mqh 文件 中包含了所有按键和字符的代码。

#include <EasyAndFastGUI\KeyCodes.mqh> class CKeys { public : CKeys( void ); ~CKeys( void ); }; CKeys::CKeys( void ) { } CKeys::~CKeys( void ) { }

确定按键则需:

(1) 字母数字字符 (包括空格)

(2) 数字板字符

或 (3) 特殊字符,



使用 CKeys::KeySymbol() 方法。它利用 CHARTEVENT_KEYDOWN 标识符传递事件的 long 参数值, 它将返回字符串格式的字符, 或者按键不属于指定范围时返回空字符串 ('')。

class CKeys { public : string KeySymbol( const long key_code); }; string CKeys::KeySymbol( const long key_code) { string key_symbol= "" ; if (key_code==KEY_SPACE) { key_symbol= " " ; } else if ((key_code>=KEY_A && key_code<=KEY_Z) || (key_code>=KEY_0 && key_code<=KEY_9) || (key_code>=KEY_SEMICOLON && key_code<=KEY_SINGLE_QUOTE)) { key_symbol=:: ShortToString (::TranslateKey(( int )key_code)); } return (key_symbol); }

最后, 需要一个方法来确定 Ctrl 键的当前状态。当在文本框中移动文本光标时, 它用于同时按下两个键的各种组合。

若要获取 Ctrl 键的当前状态, 请使用终端的系统函数 ::TerminalInfoInteger()。此函数具有多个标识符, 用来检测按键的当前状态。标识符 TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL 即用于 Ctrl 键。此类别的所有其它标识符都可以在 MQL5 语言参考中找到。

使用标识符可以很容易地确定是否有键按下。如果按下一个键, 返回值将小于零:

class CKeys { public : bool KeyCtrlState( void ); }; bool CKeys::KeyCtrlState( void ) { return (:: TerminalInfoInteger (TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL)< 0 ); }

现在, 创建文本框控件的准备全部就绪。

多行文本框控件

多行文本框控件也可以在组合控件中使用。它属于复合控件组, 因为它包含滚动条。此外, 多行文本框控件可用于输入文本, 以及显示先前保存在文件中的文本。

用来输入数值的编辑框控件 (CSpinEdit 类), 或者自定义文本 (CTextEdit) 已在早前研究过。它们使用 OBJ_EDIT 类型的图形对象。它有一个严重的限制: 只能输入 63 个字符, 且它们必须适于单行。因此, 当前任务是创建没有此类限制的文本编辑框。





图例. 5. 多行文本框控件。

现在, 我们来近距离观察用 CTextBox 类创建此控件。





开发 CTextBox 类用来创建控件

利用 CTextBox 类创建 TextBox.mqh 文件, 类中包含用于函数库所有控件的标准方法, 并 在其内包含以下文件:

控件的基类 — Element.mqh 。

。 滚动条类 — Scrolls.mqh 。

。 操控键盘的类 — Keys.mqh 。

。 操控时间计数器的类 — TimeCounter.mqh 。

。 操控图表的类, MQL 位于 — Chart.mqh。

#include "Scrolls.mqh" #include "..\Keys.mqh" #include "..\Element.mqh" #include "..\TimeCounter.mqh" #include <Charts\Chart.mqh> class CTextBox : public CElement { private : CKeys m_keys; CChart m_chart; CTimeCounter m_counter; public : CTextBox( void ); ~CTextBox( void ); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y, const bool moving_mode= false ); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} private : virtual void ChangeWidthByRightWindowSide( void ); virtual void ChangeHeightByBottomWindowSide( void ); };





属性和外观

所需结构, 名为 KeySymbolOptions, 具有字符数组和它们的属性。在当前版本中, 它将包含两个动态数组:

m_symbol [] 分别包含字符串的所有字符。

[] 分别包含字符串的所有字符。 m_width[] 数组分别包含字符串所有字符的宽度。

这个类的实例也将被声明为动态数组。其大小始终等于文本框内的行数。

class CTextBox : public CElement { private : struct KeySymbolOptions { string m_symbol[]; int m_width[]; }; KeySymbolOptions m_lines[]; };

在第一版的控件中, 文本将会整行输出。因此, 在行输出之前, 需要从 m_symbol[] 数组里将其组合到一起。CTextBox::CollectString() 方法为此目的服务, 其需要传递行索引:

class CTextBox : public CElement { private : string m_temp_input_string; private : string CollectString( const uint line_index); }; string CTextBox::CollectString( const uint line_index) { m_temp_input_string= "" ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); for ( uint i= 0 ; i<symbols_total; i++) :: StringAdd (m_temp_input_string,m_lines[line_index].m_symbol[i]); return (m_temp_input_string); }

接下来, 列举文本编辑框的属性, 可用于自定义控件的外观, 以及它的状态和可工作的模式:

不同状态的背景颜色

不同状态的文本颜色

不同状态的边框颜色

省缺文本

省缺文本颜色

多行模式

只读模式



class CTextBox : public CElement { private : color m_area_color; color m_area_color_locked; color m_text_color; color m_text_color_locked; color m_border_color; color m_border_color_hover; color m_border_color_locked; color m_border_color_activated; string m_default_text; color m_default_text_color; bool m_multi_line_mode; bool m_read_only_mode; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaColorLocked( const color clr) { m_area_color_locked=clr; } void TextColor( const color clr) { m_text_color=clr; } void TextColorLocked( const color clr) { m_text_color_locked=clr; } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } void BorderColorHover( const color clr) { m_border_color_hover=clr; } void BorderColorLocked( const color clr) { m_border_color_locked=clr; } void BorderColorActivated( const color clr) { m_border_color_activated=clr; } void DefaultText( const string text) { m_default_text=text; } void DefaultTextColor( const color clr) { m_default_text_color=clr; } void MultiLineMode( const bool mode) { m_multi_line_mode=mode; } bool ReadOnlyMode( void ) const { return (m_read_only_mode); } void ReadOnlyMode( const bool mode) { m_read_only_mode=mode; } };

文本框本身 (背景, 文本, 边框和闪烁文本光标) 将会在 OBJ_BITMAP_LABEL 类型的单一图形对象上完整绘制。实质上, 这只是一张照片。在两种情况下将会重绘:



当与控件交互时

在指定的时间间隔, 当文本框被激活时, 光标闪烁。

当鼠标光标悬浮在文本框区域时, 其边框将改变颜色。为了避免过于频繁的重绘图片, 有必要跟踪光标穿越文本框边架的时刻。也就是说, 当光标进入或离开文本框区域时, 控件应重绘一次。出于这些目的, CElementBase::IsMouseFocus() 方法已添加到控件的基类中。它们用于设置和获取代表穿越的标志:

class CElementBase { protected : bool m_is_mouse_focus; public : bool IsMouseFocus( void ) const { return (m_is_mouse_focus); } void IsMouseFocus( const bool focus) { m_is_mouse_focus=focus; } };

为了使代码简单易读, 在其中实现了额外的简单方法, 它有助于获得文本框背景, 边框和文本相对于控件当前状态的颜色:

class CTextBox : public CElement { private : uint AreaColorCurrent( void ); uint TextColorCurrent( void ); uint BorderColorCurrent( void ); }; uint CTextBox::AreaColorCurrent( void ) { uint clr=:: ColorToARGB ((m_text_box_state)? m_area_color : m_area_color_locked); return (clr); } uint CTextBox::TextColorCurrent( void ) { uint clr=:: ColorToARGB ((m_text_box_state)? m_text_color : m_text_color_locked); return (clr); } uint CTextBox::BorderColorCurrent( void ) { uint clr= clrBlack ; if (m_text_box_state) { if (m_text_edit_state) clr=m_border_color_activated; else clr=(CElementBase::IsMouseFocus())? m_border_color_hover : m_border_color; } else clr=m_border_color_locked; return (:: ColorToARGB (clr)); }

在类的许多方法中, 有必要获得相对于指定字体和字号的文本框高度的像素值。为此目的, 使用 CTextBox::LineHeight() 方法:

class CTextBox : public CElement { private : uint LineHeight( void ); }; uint CTextBox::LineHeight( void ) { m_canvas.FontSet(CElementBase::Font(),-CElementBase::FontSize()* 10 , FW_NORMAL ); return (m_canvas.TextHeight( "|" )); }

现在研究绘制控件的方法。从用于绘制文本框边框的 CTextBox::DrawBorder() 方法开始。如果文本框的总尺寸大于其可见部分, 则可见区域能够偏移 (使用滚动条或光标)。所以, 边框应考虑这些偏移量。

class CTextBox : public CElement { private : void DrawBorder( void ); }; void CTextBox::DrawBorder( void ) { uint clr=BorderColorCurrent(); int xo=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int yo=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); int x_size =m_canvas.X_Size()- 1 ; int y_size =m_canvas.Y_Size()- 1 ; int x1[ 4 ]; x1[ 0 ]=x; x1[ 1 ]=x_size+ xo ; x1[ 2 ]= xo ; x1[ 3 ]=x; int y1[ 4 ]; y1[ 0 ]=y; y1[ 1 ]=y; y1[ 2 ]=y_size+ yo ; y1[ 3 ]=y; int x2[ 4 ]; x2[ 0 ]=x_size+ xo ; x2[ 1 ]=x_size+ xo ; x2[ 2 ]=x_size+ xo ; x2[ 3 ]=x; int y2[ 4 ]; y2[ 0 ]=y; y2[ 1 ]=y_size+ yo ; y2[ 2 ]=y_size+ yo ; y2[ 3 ]=y_size+ yo ; for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) m_canvas.Line(x1[i],y1[i],x2[i],y2[i],clr); }

CTextBox::DrawBorder() 方法也会在 CTextBox::ChangeObjectsColor() 方法里用到, 当鼠标光标悬浮在文本框上时, 有必要简单地改变边框颜色 (参看如下代码)。为此, 只需重绘边框 (而不是整个文本框) 并刷新图像。在控件的事件处理器里将会调用 CTextBox::ChangeObjectsColor()。此处是跟踪到的鼠标光标穿越控件边界的动作, 以避免过于频繁的重画。

class CTextBox : public CElement { private : void ChangeObjectsColor( void ); }; void CTextBox::ChangeObjectsColor( void ) { if (!CElementBase::MouseFocus()) { if (CElementBase::IsMouseFocus()) { CElementBase::IsMouseFocus( false ); DrawBorder(); m_canvas.Update(); } } else { if (!CElementBase::IsMouseFocus()) { CElementBase::IsMouseFocus( true ); DrawBorder(); m_canvas.Update(); } } }

CTextBox::TextOut() 方法设计用于将文本输出到画板。此此, 在开始时, 填充指定颜色来清除画布。接下来, 程序可以有两种途径可走:

如果多行模式被禁用, 并且在同一行中没有字符, 则应显示默认文本 (如果指定)。它将显示在编辑框的中心。

如果多行模式被禁用, 或者行内包含至少一个字符, 则获取行的高度并循环显示所有行, 首先从字符数组构建它们 。省缺定义文本框区域左上角的文本偏移量。 这些是沿 X 轴 5 像素, 以及沿 Y 轴 4 像素 。这些数值可使用 CTextBox::TextXOffset() 和 CTextBox::TextYOffset() 方法进行覆盖。

class CTextBox : public CElement { private : int m_text_x_offset; int m_text_y_offset; public : void TextXOffset( const int x_offset) { m_text_x_offset=x_offset; } void TextYOffset( const int y_offset) { m_text_y_offset=y_offset; } private : void TextOut ( void ); }; CTextBox::CTextBox( void ) : m_text_x_offset( 5 ) , m_text_y_offset( 4 ) { ... } void CTextBox:: TextOut ( void ) { m_canvas.Erase(AreaColorCurrent()); uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_multi_line_mode || symbols_total> 0 ) { int line_height=( int )LineHeight(); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint i= 0 ; i<lines_total; i++) { int x=m_text_x_offset; int y=m_text_y_offset+(( int )i*line_height); CollectString(i); m_canvas. TextOut (x,y,m_temp_input_string,TextColorCurrent(), TA_LEFT ); } } else { if (m_default_text!= "" ) m_canvas. TextOut (m_area_x_size/ 2 ,m_area_y_size/ 2 ,m_default_text,:: ColorToARGB (m_default_text_color), TA_CENTER | TA_VCENTER ); } }

为绘制文本光标, 需要计算其坐标的方法。为计算 X 坐标, 有必要指定行的索引以及光标位置的字符索引。这可通过使用 CTextBox::LineWidth() 方法完成: 因为每个字符的宽度保存在 KeySymbolOptions 结构的 m_width[] 动态数组内, 它仅保留 最大到指定位置的字符累计宽度。

class CTextBox : public CElement { private : uint LineWidth( const uint line_index, const uint symbol_index); }; uint CTextBox::LineWidth( const uint line_index, const uint symbol_index) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint l=(line_index<lines_total)? line_index : lines_total- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[l].m_width); uint s=(symbol_index<symbols_total)? symbol_index : symbols_total; uint width= 0 ; for ( uint i= 0 ; i<s; i++) width+=m_lines[l].m_width[i]; return (width); }

获取文本光标坐标的方法 采取非常简单的形式 (参阅以下代码)。坐标保存在 m_text_cursor_x 和 m_text_cursor_y 字段。坐标的计算使用光标的当前位置, 以及光标将要移至的线和字符索引。m_text_cursor_x_pos 和 m_text_cursor_y_pos 字段用于保存这些数值。



class CTextBox : public CElement { private : int m_text_cursor_x; int m_text_cursor_y; uint m_text_cursor_x_pos; uint m_text_cursor_y_pos; private : void CalculateTextCursorX( void ); void CalculateTextCursorY( void ); }; void CTextBox::CalculateTextCursorX( void ) { int line_width=( int )LineWidth(m_text_cursor_x_pos,m_text_cursor_y_pos); m_text_cursor_x=m_text_x_offset+line_width; } void CTextBox::CalculateTextCursorY( void ) { int line_height=( int )LineHeight(); m_text_cursor_y=m_text_y_offset+ int (line_height*m_text_cursor_y_pos); }

实现绘制文本光标的 CTextBox::DrawCursor() 方法一切准备就绪。在许多其它文本编辑器中, 可注意到文本光标与一些字符的像素部分重叠。可以看到, 文本光标并非简单地阻挡它们。字符的被覆盖像素以不同的颜色绘制。这样做是为了保持字符的可读性。

例如, 下面的屏幕截图显示了文本编辑器中的 'd' 和 'д' 字符重叠, 但不会与光标重叠。



图例. 6. 文本光标与 'd' 字符像素重叠的示例。

图例. 7. 文本光标与 'д' 字符像素重叠的示例。





为了使光标和重叠字符始终在任何颜色的背景上可见, 将光标覆盖像素的颜色反相就足够了。

现在, 研究绘制文本光标的 CTextBox::DrawCursor() 方法。光标宽度将等于一个像素, 其高度将与行高匹配。在最开始, 获取光标绘制的 X 坐标, 以及行高度。Y 坐标将在循环里计算, 因为它将在每个像素的基础上绘制。记住, 一个处理颜色的 CColors 类的实例已在 CElementBase 控件的基类中预先声明。因此, 在每次迭代中计算 Y 坐标之后即可得到指定坐标的当前像素颜色。然后, CColors::Negative() 方法 将颜色反相, 并 将其设置在相同位置。

class CTextBox : public CElement { private : void DrawCursor( void ); }; void CTextBox::DrawCursor( void ) { int line_height=( int )LineHeight(); CalculateTextCursorX(); for ( int i= 0 ; i<line_height; i++) { int y=m_text_y_offset+(( int )m_text_cursor_y_pos*line_height)+i; uint pixel_color=m_canvas.PixelGet(m_text_cursor_x,y); pixel_color= m_clr.Negative(( color )pixel_color); m_canvas.PixelSet(m_text_cursor_x,y,:: ColorToARGB (pixel_color)); } }

已经实现了用文本绘制文本框的两种方法: CTextBox::DrawText() 和 CTextBox::DrawTextAndCursor()。

当只需要更新非活动文本框中的文本时, 使用 CTextBox::DrawText() 方法。一切都很简单。如果控件未消隐, 则显示文本, 绘制边框并更新图片。

class CTextBox : public CElement { private : void DrawText( void ); }; void CTextBox::DrawText( void ) { if (!CElementBase::IsVisible()) return ; CTextBox:: TextOut (); DrawBorder(); m_canvas.Update(); }

如果文本框处于激活状态, 除文本外, 还需要显示闪烁的文本光标 - CTextBox::DrawTextAndCursor() 方法。为了闪烁, 有必要判断显示/隐藏光标的状态。每次调用此方法时, 状态将改为相反。当 true 值 (show_state 参数) 被传递到方法时, 它还提供强制显示能力。当文本框中的光标处于激活状态时, 需要强制显示。实际上, 光标闪烁将在计时器控件里按照时间计数器类构造器中指定的间隔执行。在此, 其数值为 200 毫秒。每次调用 CTextBox::DrawTextAndCursor() 方法之后, 计数器必须要重置。

class CTextBox : public CElement { private : void DrawTextAndCursor( const bool show_state= false ); }; CTextBox::CTextBox( void ) { m_counter.SetParameters( 16 , 200 ); } void CTextBox::OnEventTimer( void ) { ... if (m_counter.CheckTimeCounter()) { if (CElementBase::IsVisible() && m_text_edit_state) DrawTextAndCursor(); } } void CTextBox::DrawTextAndCursor( const bool show_state= false ) { static bool state= false ; state=(!show_state)? !state : show_state; CTextBox:: TextOut (); if (state) DrawCursor(); DrawBorder(); m_canvas.Update(); m_counter.ZeroTimeCounter(); }

若要创建多行文本框控件, 需要三个 private 方法, 需要两个创建滚动条, 以及一个 public 方法用来在所需的自定义类中进行外部调用:

class CTextBox : public CElement { private : CRectCanvas m_canvas; CScrollV m_scrollv; CScrollH m_scrollh; public : bool CreateTextBox( const long chart_id, const int subwin, const int x_gap, const int y_gap); private : bool CreateCanvas( void ); bool CreateScrollV( void ); bool CreateScrollH( void ); public : CScrollV *GetScrollVPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_scrollv)); } CScrollH *GetScrollHPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_scrollh)); } };

在调用 CTextBox::CreateCanvas() 方法创建文本框之前, 需要计算其大小。在此将应用类似于在 CCanvasTable 类型的渲染表格中实现的方法。我们来简略地重温一下。有图像的总大小, 且有其可见部分的大小。控件大小等于图像可见部分的大小。当移动文本光标或滚动条时, 图像的坐标将会改变, 而可见部分的坐标 (也是控件坐标) 将保持不变。

沿 Y 轴的尺寸可以简单地按照行号乘以它们的高度来计算。此处也考虑了文本框边缘的边距和滚动条的大小。若要计算沿 X 轴的大小, 必须知道整个数组的最大行宽。这可通过使用 CTextBox::MaxLineWidth() 方法完成。此处, 在一个循环中遍历行数组, 如果它大于前一个, 则保存该行的全宽, 并返回该值。

class CTextBox : public CElement { private : uint MaxLineWidth( void ); }; uint CTextBox::MaxLineWidth( void ) { uint max_line_width= 0 ; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint i= 0 ; i<lines_total; i++) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[i].m_symbol); uint line_width=LineWidth(symbols_total,i); if (line_width>max_line_width) max_line_width=line_width; } return (max_line_width); }

用于计算控件大小的 CTextBox::CalculateTextBoxSize() 方法的代码如下所示。此方法还将会从 CTextBox::ChangeWidthByRightWindowSide() 和 CTextBox::ChangeHeightByBottomWindowSide() 方法里调用。这些方法的目的是根据表单大小自动调整控件大小, 如果这些属性由开发人员定义。

class CTextBox : public CElement { private : int m_area_x_size; int m_area_y_size; int m_area_visible_x_size; int m_area_visible_y_size; private : void CalculateTextBoxSize( void ); }; void CTextBox::CalculateTextBoxSize( void ) { int max_line_width= int ((m_text_x_offset* 2 )+MaxLineWidth()+m_scrollv.ScrollWidth()); m_area_x_size=(max_line_width>m_x_size)? max_line_width : m_x_size; m_area_visible_x_size=m_x_size; int line_height=( int )LineHeight(); int lines_total=:: ArraySize (m_lines); int lines_height= int ((m_text_y_offset* 2 )+(line_height*lines_total)+m_scrollh.ScrollWidth()); m_area_y_size=(m_multi_line_mode && lines_height>m_y_size)? lines_height : m_y_size; m_area_visible_y_size=m_y_size; }

大小已计算。现在需要应用它们。这可通过使用 CTextBox::ChangeTextBoxSize() 方法来完成。如果需要将可见区域移动到开始或将其保留在相同位置, 在此处指定方法参数。此外, 此方法 调整滚动条, 并相对于滚动条滑块执行最后的 可见区域调整。这些方法的代码将不在此处赘述, 因为在前面的文章中已经描述过类似的情况。

class CTextBox : public CElement { private : void ChangeTextBoxSize( const bool x_offset= false , const bool y_offset= false ); }; void CTextBox::ChangeTextBoxSize( const bool is_x_offset= false , const bool is_y_offset= false ) { m_canvas.XSize(m_area_x_size); m_canvas.YSize(m_area_y_size); m_canvas.Resize(m_area_x_size,m_area_y_size); m_canvas.SetInteger( OBJPROP_XSIZE ,m_area_visible_x_size); m_canvas.SetInteger( OBJPROP_YSIZE ,m_area_visible_y_size); int x_different=m_area_x_size-m_area_visible_x_size; int y_different=m_area_y_size-m_area_visible_y_size; int x_offset=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int y_offset=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); m_canvas.SetInteger( OBJPROP_XOFFSET ,(!is_x_offset)? 0 : (x_offset<=x_different)? x_offset : x_different); m_canvas.SetInteger( OBJPROP_YOFFSET ,(!is_y_offset)? 0 : (y_offset<=y_different)? y_offset : y_different); ChangeScrollsSize(); ShiftData(); }

以下字段和方法旨在用于管理控件的状态和获取其当前状态:

CTextBox::TextEditState () 方法恢复控件的状态。

() 方法恢复控件的状态。 调用 CTextBox::TextBoxState() 方法阻塞/解封控件。阻塞控件被转至只读模式。为背景, 边框和文本设置相应的颜色 (这可由用户在创建控件之前完成)。

class CTextBox : public CElement { private : bool m_read_only_mode; bool m_text_edit_state; bool m_text_box_state; public : bool TextEditState( void ) const { return (m_text_edit_state); } bool TextBoxState( void ) const { return (m_text_box_state); } void TextBoxState( const bool state); }; void CTextBox::TextBoxState( const bool state) { m_text_box_state=state; if (!m_text_box_state) { m_canvas.Z_Order(- 1 ); m_read_only_mode= true ; } else { m_canvas.Z_Order(m_text_edit_zorder); m_read_only_mode= false ; } DrawText(); }

管理文本光标

文本编辑框在单击时激活。点击位置的坐标立即确定, 并且文本光标移至那里。这是通过 CTextBox::OnClickTextBox() 方法完成的。但在继续描述之前, 首先考虑一些其内调用的辅助方法, 以及 CTextBox 类的许多其它方法。

CTextBox::SetTextCursor() 方法用于更新文本光标位置的值。在单行模式中, 其位置在 Y 轴上永远等于 0。

class CTextBox : public CElement { private : uint m_text_cursor_x_pos; uint m_text_cursor_y_pos; private : void SetTextCursor( const uint x_pos, const uint y_pos); }; void CTextBox::SetTextCursor( const uint x_pos, const uint y_pos) { m_text_cursor_x_pos=x_pos; m_text_cursor_y_pos=(!m_multi_line_mode)? 0 : y_pos; }

控制滚动条的方法。类似的方法已经在本系列的前一篇文章中介绍过, 因此代码将不会在这里显示。简要提醒: 如果未传递参数, 则缩略图将移至最后一个位置, 即到列表/文本/文档的末尾。

class CTextBox : public CElement { public : void VerticalScrolling( const int pos= WRONG_VALUE ); void HorizontalScrolling( const int pos= WRONG_VALUE ); };

CTextBox::DeactivateTextBox() 是文本框所失活所需的。这里应该提一提终端开发人员提供的一个新功能。另一个图表标识符 (CHART_KEYBOARD_CONTROL) 已被添加到 ENUM_CHART_PROPERTY 枚举中。它启用或禁用通过 '左', '右', '起始', '结束', '上一页', '下一页' 按键来管理图表, 以及图表缩放键 - '+' 和 '-'。因此, 当文本框被激活时, 需要禁用图表管理特征, 使得所列出的键不被拦截, 且又不会打断文本框的操作。当文字框失活时, 必须 重新启用 通过键盘管理图表。

此处, 必须 重绘文本框, 若非多行模式, 请将文本光标和滚动条滑块移至行首。

class CTextBox : public CElement { private : void DeactivateTextBox( void ); }; void CTextBox::DeactivateTextBox( void ) { if (!m_text_edit_state) return ; m_text_edit_state= false ; m_chart.SetInteger(CHART_KEYBOARD_CONTROL, true ); DrawText(); if (!m_multi_line_mode) { SetTextCursor( 0 , 0 ); HorizontalScrolling( 0 ); } }

当管理文本光标时, 需要跟踪它是否已经越过可见区域的边界。如果交汇发生, 光标必须再次返回到可见区域。为此目的, 需要额外的可重用方法。必须计算文本框的允许边界, 同时考虑多行模式和滚动条的存在。

为了计算可见区域要移动多少, 必须首先找到 当前偏移 值:

class CTextBox : public CElement { private : int m_x_limit; int m_y_limit; int m_x2_limit; int m_y2_limit; private : void CalculateBoundaries( void ); void CalculateXBoundaries( void ); void CalculateYBoundaries( void ); }; void CTextBox::CalculateBoundaries( void ) { CalculateXBoundaries(); CalculateYBoundaries(); } void CTextBox::CalculateXBoundaries( void ) { int x =( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XDISTANCE ); int xoffset =( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); m_x_limit =( x+xoffset )-x; m_x2_limit =(m_multi_line_mode)? ( x+xoffset +m_x_size-m_scrollv.ScrollWidth()-m_text_x_offset)-x : ( x+xoffset +m_x_size-m_text_x_offset)-x; } void CTextBox::CalculateYBoundaries( void ) { if (!m_multi_line_mode) return ; int y =( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YDISTANCE ); int yoffset =( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); m_y_limit =( y+yoffset )-y; m_y2_limit =( y+yoffset +m_y_size-m_scrollh.ScrollWidth())-y; }

为了精确地定位滚动条相对于当前光标的位置, 将使用以下方法:

class CTextBox : public CElement { private : int CalculateScrollThumbX( void ); int CalculateScrollThumbX2( void ); int CalculateScrollThumbY( void ); int CalculateScrollThumbY2( void ); }; int CTextBox::CalculateScrollThumbX( void ) { return (m_text_cursor_x-m_text_x_offset); } int CTextBox::CalculateScrollThumbX2( void ) { return ((m_multi_line_mode)? m_text_cursor_x-m_x_size+m_scrollv.ScrollWidth()+m_text_x_offset : m_text_cursor_x-m_x_size+m_text_x_offset* 2 ); } int CTextBox::CalculateScrollThumbY( void ) { return (m_text_cursor_y-m_text_y_offset); } int CTextBox::CalculateScrollThumbY2( void ) { m_canvas.FontSet(CElementBase::Font(),-CElementBase::FontSize()* 10 , FW_NORMAL ); int line_height=m_canvas.TextHeight( "|" ); return (m_text_cursor_y-m_y_size+m_scrollh.ScrollWidth()+m_text_y_offset+line_height); }

我们来点击文本框生成事件, 这明确表示文本框被激活。还需要接收文本框内光标移动相应的事件。添加新标识符至 Defines.mqh 文件:

ON_CLICK_TEXT_BOX 指定激活文本框的事件。

指定激活文本框的事件。 ON_MOVE_TEXT_CURSOR 指定移动文本光标的事件。

... #define ON_CLICK_TEXT_BOX ( 31 ) #define ON_MOVE_TEXT_CURSOR ( 32 )

文本光标的当前位置将作为使用这些标识符的附加信息放置到 string 参数。这已经在许多其它文本编辑器中实现, 包括 MetaEditor。下面的屏幕截图显示生成字符串并显示在代码编辑器状态栏中的示例。





图例. 8. 文本光标在 MetaEditor 中的位置。

下面的列表显示了 CTextBox::TextCursorInfo() 方法的代码, 该代码返回如上面截图所示的一个格式化字符串。还展示了可用于获得行数, 指定行内字符数, 以及文本光标当前位置的附加方法。

class CTextBox : public CElement { private : uint TextCursorLine( void ) { return (m_text_cursor_y_pos); } uint TextCursorColumn( void ) { return (m_text_cursor_x_pos); } uint LinesTotal( void ) { return (:: ArraySize (m_lines)); } uint ColumnsTotal( const uint line_index); string TextCursorInfo( void ); }; uint CTextBox::ColumnsTotal( const uint line_index) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint check_index=(line_index<lines_total)? line_index : lines_total- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[check_index].m_symbol); return (symbols_total); } string CTextBox::TextCursorInfo( void ) { string lines_total =( string )LinesTotal(); string columns_total =( string )ColumnsTotal(TextCursorLine()); string text_cursor_line = string (TextCursorLine()+ 1 ); string text_cursor_column = string (TextCursorColumn()+ 1 ); string text_box_info= "Ln " +text_cursor_line+ "/" +lines_total+ ", " + "Col " +text_cursor_column+ "/" +columns_total; return (text_box_info); }

现在提供 CTextBox::OnClickTextBox() 方法描述的一切准备均已就绪, 这在本节开头已经提到 (见下面的代码)。此处, 在最开始, 检查鼠标左键点击处对象的名称。若结果并非点击文本框, 则传递编辑已结束的消息 (ON_END_EDIT 事件识别码), 以防止文本框仍然激活。然后, 令文本框失活并离开方法。

如果点击在文本框中, 则还有两个检查项。如果启用只读模式或如果控件被阻塞, 则程序退出该方法。如果其中一个条件为假, 则转至方法的主代码。

首先, 使用键盘管理图表已禁用。然后 (1) 获得控件可见区域的当前偏移, (2) 确定发生点击处的相对坐标。在方法的主循环中计算还需要行高。

首先, 在一个循环中搜索点击发生的行。仅当 计算出的点击处 Y 坐标位于行的上、下边界之间时, 才开始搜索字符。若结果是这行未包含字符, 文本光标和水平滚动条应移至行的开头。这将导致循环停止。

如果该行包含字符, 第二个循环开始, 搜索发生点击的字符。这里的搜索原理几乎与行的情况相同。仅有的区别是, 在每次迭代中获得字符宽度, 因为并非所有字体对于所有字符具有相同的宽度。如果找到被点击的字符, 将文本光标设置到字符位置并完成搜索。如果未找到此行中的字符, 且到达最后一个字符, 则将光标移至该行的最后一个位置, 此处尚未存在字符, 并完成搜索。

下一步, 如果启用多行模式, 则需要检查文本光标 (至少部分地) 是否超过 Y 轴的文本框可见区域的边界。如果是, 则相对于文本光标的位置调整可见区域。然后, 将文本框标记为已激活, 并 重绘。

并且在 CTextBox::OnClickTextBox() 方法的最末尾生成一个事件, 指示文本框已激活 (ON_CLICK_TEXT_BOX 事件标识符)。为了提供明确的标识, 还发送控件的 (1) 标识符, (2) 控件的索引, 和 — 额外的 — (3) 光标位置的信息。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnClickTextBox( const string clicked_object); }; bool CTextBox::OnClickTextBox( const string clicked_object) { if (m_canvas.Name()!=clicked_object) { if (m_text_edit_state) :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); DeactivateTextBox(); return ( false ); } if (m_read_only_mode || !m_text_box_state) return ( true ); m_chart.SetInteger(CHART_KEYBOARD_CONTROL, false ); int xoffset=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int yoffset=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); int x =m_mouse.X()-m_canvas.X()+xoffset; int y =m_mouse.Y()-m_canvas.Y()+yoffset; int line_height=( int )LineHeight(); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint l= 0 ; l<lines_total; l++) { int x_offset=m_text_x_offset; int y_offset=m_text_y_offset+(( int )l*line_height); bool y_pos_check= (l<lines_total- 1 )?(y>=y_offset && y<y_offset+line_height) : y>=y_offset ; if (!y_pos_check) continue ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[l].m_width); if (symbols_total< 1 ) { SetTextCursor( 0 ,l); HorizontalScrolling( 0 ); break ; } for ( uint s= 0 ; s<symbols_total; s++) { if (x>=x_offset && x<x_offset+m_lines[l].m_width[s]) { SetTextCursor(s,l); l=lines_total; break ; } x_offset+=m_lines[l].m_width[s]; if (s==symbols_total- 1 && x>x_offset) { SetTextCursor(s+ 1 ,l); l=lines_total; break ; } } } if (m_multi_line_mode) { CalculateYBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); else { if (m_text_cursor_y+( int )LineHeight()>=m_y2_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY2()); } } m_text_edit_state= true ; DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_TEXT_BOX,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }





输入字符

现在来研究 CTextBox::OnPressedKey() 方法。它处理按键, 如果被按下的键包含一个字符, 则必须将其插入到文本光标当前位置的行内。需要额外方法来增加 KeySymbolOptions 结构中数组的大小, 将文本框中输入的字符添加到数组, 以及将字符的宽度作为元素添加到数组。

在 CTextBox 类的众多方法中, 一个相当简单的 CTextBox::ArraysResize() 方法将会用来调整数组大小:

class CTextBox : public CElement { private : void ArraysResize( const uint line_index, const uint new_size); }; void CTextBox::ArraysResize( const uint line_index, const uint new_size) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint l=(line_index<lines_total)? line_index : lines_total- 1 ; :: ArrayResize (m_lines[line_index].m_width,new_size); :: ArrayResize (m_lines[line_index].m_symbol,new_size); }

CTextBox::AddSymbol() 方法用于将新输入的字符添加到文本框中。让我们更仔细地看看它。当输入新字符时, 数组的大小应增加一个元素。文本光标的当前位置可以是字符串的任何字符。因此, 在向数组添加字符之前, 首先需要将当前文本光标位置右侧的所有字符向右移动一个索引。之后, 将输入的字符保存在文本光标的位置。在方法结束时, 将文本光标向右移动一个字符。

class CTextBox : public CElement { private : void AddSymbol( const string key_symbol); }; void CTextBox::AddSymbol( const string key_symbol) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,symbols_total+ 1 ); for ( uint i=symbols_total; i>m_text_cursor_x_pos; i--) { m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i] =m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i- 1 ]; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i] =m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i- 1 ]; } int width=m_canvas.TextWidth(key_symbol); m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[m_text_cursor_x_pos] =key_symbol; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[m_text_cursor_x_pos] =width; m_text_cursor_x_pos++; }

下面的列表显示了 CTextBox::OnPressedKey() 方法的代码。如果文本框被激活, 则 尝试通过传递给方法的键代码获取字符。如果按下的键不包含字符, 则程序退出该方法。如果对应一个字符, 那么将其与属性一起添加到数组。当输入字符时, 文本框大小可能已更改, 因此将计算新值并设置。之后, 获取文本框的边界和文本光标的当前坐标。如果光标超出文本框的右边缘, 则调整水平滚动条滑块的位置。然后 文本框重绘并强制显示 (true) 文本光标。在 CTextBox::OnPressedKey() 方法的最末尾, 移动文本光标事件 (ON_MOVE_TEXT_CURSOR) 生成, 其会带有控件标识符、控件索引和附加信息。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKey( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKey( const long key_code) { if (!m_text_edit_state) return ( false ); string pressed_key=m_keys.KeySymbol(key_code); if (pressed_key== "" ) return ( false ); AddSymbol(pressed_key); CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize( true , true ); CalculateXBoundaries(); CalculateTextCursorX(); if (m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

处理按退格键

现在研究通过按退格键删除字符时的情况。在此情况下, 多行文本框控件的事件处理程序将调用 CTextBox::OnPressedKeyBackspace() 方法。其操作将需要额外的方法, 这在以前没有研究过。首先, 它们的代码将被表现。

字符会使用 CTextBox::DeleteSymbol() 方法删除。在开始时, 它检查当前行是否包含至少一个字符。如果没有, 则文本光标放置在行的开始处, 并退出该方法。如果仍然有一些字符, 则获取上一个字符的位置。这是索引, 从这里起所有字符向左移动一个元素。之后, 文本光标也向左移动一个位置。在方法结束时, 数组的大小减少一个元素。

class CTextBox : public CElement { private : void DeleteSymbol( void ); }; void CTextBox::DeleteSymbol( void ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (symbols_total< 1 ) { SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); return ; } int check_pos=( int )m_text_cursor_x_pos- 1 ; if (check_pos< 0 ) return ; for ( uint i=check_pos; i<symbols_total- 1 ; i++) { m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i] =m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i+ 1 ]; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i] =m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i+ 1 ]; } m_text_cursor_x_pos--; ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,symbols_total- 1 ); }

如果文本光标位于行的开头, 并且不是第一行, 则需要删除当前行并将下面所有行向上移动一个位置。如果删除的行有字符, 它们需要追加到更高的一行内。另一个附加方法是用于此操作 — CTextBox::ShiftOnePositionUp()。还需要辅助的 CTextBox::LineCopy() 方法以便略微灵活地复制行。

class CTextBox : public CElement { private : void LineCopy( const uint destination, const uint source); }; void CTextBox::LineCopy( const uint destination, const uint source) { :: ArrayCopy (m_lines[destination].m_width,m_lines[source].m_width); :: ArrayCopy (m_lines[destination].m_symbol,m_lines[source].m_symbol); }

下面给出了 CTextBox::ShiftOnePositionUp() 方法的代码。方法的第一次循环将光标当前位置以下的所有行向上移动一个位置。在第一次迭代中, 需要检查行中是否包含字符, 如果是, 则 将它们追加保存到上一行中。一旦行被移动, 行数组减少一个元素。文本光标移至上一行的结尾。

CTextBox::ShiftOnePositionUp() 方法的最后一块意在将删除行的字符追加到上一行。如果有一行要追加, 则使用 ::StringToCharArray() 函数以字符编码的形式将其传送到 uchar 类型的临时数组中。然后, 将当前行的数组增加所添加的字符数。为了完成操作, 交替地将字符及其属性添加到数组。将 uchar 类型的数组转换为字符编码要执行 ::CharToString() 函数。

class CTextBox : public CElement { private : void ShiftOnePositionUp( void ); }; void CTextBox::ShiftOnePositionUp( void ) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint i=m_text_cursor_y_pos; i<lines_total- 1 ; i++) { if (i==m_text_cursor_y_pos) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[i].m_symbol); m_temp_input_string=(symbols_total> 0 )? CollectString(i) : "" ; } uint next_index=i+ 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[next_index].m_symbol); ArraysResize(i,symbols_total); LineCopy(i,next_index); } uint new_size=lines_total- 1 ; :: ArrayResize (m_lines,new_size); m_text_cursor_y_pos--; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); m_text_cursor_x_pos=symbols_total; CalculateTextCursorX(); if (m_temp_input_string!= "" ) { uchar array[]; int total=:: StringToCharArray (m_temp_input_string,array)- 1 ; symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); new_size=symbols_total+total; ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,new_size); for ( uint i=m_text_cursor_x_pos; i<new_size; i++) { m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i] = :: CharToString (array[i-m_text_cursor_x_pos]) ; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i] =m_canvas.TextWidth(m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i]); } } }

一旦所有辅助方法准备就绪, CTextBox::OnPressedKeyBackspace() 方法的主代码似乎不太复杂。在最开始处, 检查是否按下删除键并激活文本框。如果检查通过, 则查看文本光标当前所在的位置。如果此时不在行的开头, 则 删除前一个字符。然而, 如果它在行的开始处并且不是第一行, 则 将后面所有行向上移动一个位置, 删除当前行。

之后, 计算和设置文本框的新大小。获得文本光标的边界和坐标。如果文本光标离开可见区域, 则调整滚动条滑块。并且, 最后, 控件重绘并强制显示文本光标, 且生成 关于光标平移的消息。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyBackspace( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyBackspace( const long key_code) { if (key_code!=KEY_BACKSPACE || !m_text_edit_state) return ( false ); if (m_text_cursor_x_pos> 0 ) DeleteSymbol(); else if (m_text_cursor_y_pos> 0 ) { ShiftOnePositionUp(); } CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize( true , true ); CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorX(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x<=m_x_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX()); else { if (m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); } if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); else VerticalScrolling(m_scrollv.CurrentPos()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

处理按回车键

如果启用多行模式并按下回车键, 则需要添加新行, 并且文本光标当前位置下面的所有行必须向下移动一个位置。行的移动需要一个单独的辅助 CTextBox::ShiftOnePositionDown() 方法, 以及一个额外的方法清除行 - CTextBox::ClearLine()。

class CTextBox : public CElement { private : void ClearLine( const uint line_index); }; void CTextBox::ClearLine( const uint line_index) { :: ArrayFree (m_lines[line_index].m_width); :: ArrayFree (m_lines[line_index].m_symbol); }

现在, 我们来详细检查 CTextBox::ShiftOnePositionDown() 方法的算法。首先, 需要在回车键按下之处在行中保存字符数。如此, 以及文本光标所在行的位置定义了如何处理 CTextBox::ShiftOnePositionDown() 方法的算法。之后, 将文本光标移至一个新行, 并将行数组的大小增加一个元素。然后, 从当前行开始的所有行必须在一个循环中从数组结尾开始向下移动一个位置。在最后一次迭代中, 按回车键的行中不包含任何字符, 则需要清除文本光标当前所在的行。清除的行是行的副本, 向下移动一个位置的行, 其内容已经存在于下一行上。

在方法开始时, 我们将字符数保存在按回车键的行中。若结果是该行包含字符, 则有必要找出文本光标此刻所处的位置。若结果表明它不在行的结尾, 那么有必要计算从文本光标的当前位置开始到行尾要移到新行的字符数。为此目的, 在此使用一个 临时数组, 在其内 复制字符, 稍后将会 移至新的一行。

class CTextBox : public CElement { private : void ShiftOnePositionDown( void ); }; void CTextBox::ShiftOnePositionDown( void ) { uint pressed_line_symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); m_text_cursor_y_pos++; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint new_size=lines_total+ 1 ; :: ArrayResize (m_lines,new_size); for ( uint i=lines_total; i>m_text_cursor_y_pos; i--) { uint prev_index=i- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[prev_index].m_symbol); ArraysResize(i,symbols_total); LineCopy(i,prev_index); if (prev_index==m_text_cursor_y_pos && pressed_line_symbols_total< 1 ) ClearLine(prev_index); } if (pressed_line_symbols_total> 0 ) { uint prev_line_index=m_text_cursor_y_pos- 1 ; string array[]; uint new_line_size=pressed_line_symbols_total-m_text_cursor_x_pos; :: ArrayResize (array,new_line_size); for ( uint i= 0 ; i<new_line_size; i++) array[i]=m_lines[prev_line_index].m_symbol[m_text_cursor_x_pos+i]; ArraysResize(prev_line_index,pressed_line_symbols_total-new_line_size); ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,new_line_size); for ( uint k= 0 ; k<new_line_size; k++) { m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[k] =array[k]; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[k] =m_canvas.TextWidth(array[k]); } } }

处理按回车键的一切都已准备就绪。现在研究 CTextBox::OnPressedKeyEnter() 方法。在最开始时, 检查是否按下回车键, 且所在文本框是否激活。然后, 如果所有检查都通过, 并且它是一个单行文本框, 简单地完成工作。为达此目的, 通过发送带有 ON_END_EDIT 标识符的事件接触激活, 并离开方法。

如果启用了多行模式, 则从文本光标的当前位置起 将所有下面的行向下移动一个位置。调整文本框大小之后, 则进行检查文本光标是否超过可见区域的下边界。此外, 文本光标被放置在行首。在方法结束时, 将重绘文本框并发送一条消息, 告知文本光标已移动。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyEnter( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyEnter( const long key_code) { if (key_code!=KEY_ENTER || !m_text_edit_state) return ( false ); if (!m_multi_line_mode) { DeactivateTextBox(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( false ); } ShiftOnePositionDown(); CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize(); CalculateYBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_y+( int )LineHeight()>=m_y2_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY2()); SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); HorizontalScrolling( 0 ); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

处理按左、右键

按左或右键, 文本光标在相应方向移动一个字符。要完成此操作, 首先需要一个附加的 CTextBox::CorrectingTextCursorXPos() 方法, 它将调整文本光标的位置。此方法也将用于类的其它方法。

class CTextBox : public CElement { private : void CorrectingTextCursorXPos( const int x_pos= WRONG_VALUE ); }; void CTextBox::CorrectingTextCursorXPos( const int x_pos= WRONG_VALUE ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width); uint text_cursor_x_pos= 0 ; if (x_pos!= WRONG_VALUE ) text_cursor_x_pos=(x_pos>( int )symbols_total- 1 )? symbols_total : x_pos; else text_cursor_x_pos=symbols_total; m_text_cursor_x_pos=(symbols_total< 1 )? 0 : text_cursor_x_pos; CalculateTextCursorX(); }

下面的代码显示了处理按下左键的 TextBox::OnPressKeyLeft() 方法的代码。如果按下其它键, 或者文本框未激活, 以及此时若是按下 Ctrl 键, 程序将退出此方法。在本文的另一章节中将研究同时按下 Ctrl 键的处理。

如果第一次检查通过, 则查看文本光标的位置。如果它的 位置不在行首, 则将其移至上一个字符。如果它在行首, 且若此行不是第一行, 则文本光标必须移动到上一行的末尾。之后, 调整水平和垂直滚动条的滑块, 重绘文本框, 并发送有关移动文本光标的消息。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyLeft( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyLeft( const long key_code) { if (key_code!=KEY_LEFT || m_keys.KeyCtrlState() || !m_text_edit_state) return ( false ); if (m_text_cursor_x_pos> 0 ) { m_text_cursor_x-=m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[m_text_cursor_x_pos- 1 ]; m_text_cursor_x_pos--; } else { if (m_text_cursor_y_pos> 0 ) { m_text_cursor_y_pos--; CorrectingTextCursorXPos(); } } CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x<=m_x_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX()); else { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_text_cursor_x_pos==symbols_total && m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); } if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

现在研究用于处理按下右键的 CTextBox::OnPressedKeyRight() 方法的代码。此处, 必须在方法开头检查并通过: 所按键的代码, 文本框状态和 Ctrl 键的状态。然后看看, 是否 文本光标处于行的末尾。如果不是, 则移动文本光标至右一个字符。如果文本光标位于行的末尾, 则查看 此行是否为最后一行。如果不是, 则将文本光标移动到下一行的开始处。

然后 (1) 在文本光标超出文本框可见区域的情况下调整滚动条滑块, (2) 重绘控件, 并 (3) 发送关于移动文本光标的消息。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyRight( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyRight( const long key_code) { if (key_code!=KEY_RIGHT || m_keys.KeyCtrlState() || !m_text_edit_state) return ( false ); uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width); if (m_text_cursor_x_pos<symbols_total) { m_text_cursor_x+=m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[m_text_cursor_x_pos]; m_text_cursor_x_pos++; } else { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); if (m_text_cursor_y_pos<lines_total- 1 ) { m_text_cursor_x=m_text_x_offset; SetTextCursor( 0 ,++m_text_cursor_y_pos); } } CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); else { if (m_text_cursor_x_pos== 0 ) HorizontalScrolling( 0 ); } if (m_text_cursor_y+( int )LineHeight()>=m_y2_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY2()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

处理按上、下键

按上和下键使文本光标在行间上下移动。CTextBox::OnPressedKeyUp() 和 CTextBox::OnPressedKeyDown() 方法设计用来处理按这些键。这里只提供其中一个的代码, 因为它们之间的唯一区别仅在于两行代码。

在代码的开头, 有必要通过三次检查。如果 (1) 是单行文本框, 或者如果 (2) 按下其它键, 或者 (3) 文本框未激活, 程序离开该方法。如果文本光标的当前位置不在第一行, 则将其移动到上一行 (到 CTextBox::OnPressedKeyDown() 方法中的下一行), 并调整超出行数组范围情况的字符。

之后, 检查文本光标是否位于文本框的可见区域之外, 并根据需要调整滚动条滑块。此处, 两个方法之间的唯一区别是 CTextBox::OnPressedKeyUp() 方法 检查超出上边界, 而 CTextBox::OnPressedKeyDown() 方法 — 超出下边界。在最结尾时, 重新绘制文本框, 并发送关于移动文本光标的消息。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyUp( const long key_code); bool OnPressedKeyDown( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyUp( const long key_code) { if (!m_multi_line_mode) return ( false ); if (key_code!=KEY_UP || !m_text_edit_state) return ( false ); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); if (m_text_cursor_y_pos- 1 <lines_total) { m_text_cursor_y_pos--; CorrectingTextCursorXPos(m_text_cursor_x_pos); } CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x<=m_x_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX()); if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }





处理按起始和结尾键

按起始和结尾键分别将文本光标移动到行的开始和结束。CTextBox::OnPressedKeyHome() 和 CTextBox::OnPressedKeyEnd() 方法设计用来处理这些事件。它们的代码在下面的列表中提供, 它不需要任何进一步的解释, 因为它很简单, 并有详细的注释。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyHome( const long key_code); bool OnPressedKeyEnd( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyHome( const long key_code) { if (key_code!=KEY_HOME || m_keys.KeyCtrlState() || !m_text_edit_state) return ( false ); SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); HorizontalScrolling( 0 ); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); } bool CTextBox::OnPressedKeyEnd( const long key_code) { if (key_code!=KEY_END || m_keys.KeyCtrlState() || !m_text_edit_state) return ( false ); uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); SetTextCursor(symbols_total,m_text_cursor_y_pos); CalculateTextCursorX(); CalculateXBoundaries(); if (m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

处理并发按键和 Ctrl 键组合

现在我们来研究处理以下组合键的方法:

'Ctrl' + '左' – 将文本光标移至左侧的单词。

'Ctrl' + '右' – 将文本光标移至右侧的单词。

'Ctrl' + '起始' – 将文本光标移至第一行的开始。

'Ctrl' + '结尾' – 将文本光标移至最后一行的末尾。

作为示例, 只有一个方法需要研究 — CTextBox::OnPressedKeyCtrlAndLeft(), 用于将文本光标从一个单词移动到左侧的一个单词。在方法开始时, 检查是否同时按下 Ctrl 和向左键。若非按下任何这些键, 程序离开该方法。此外, 必须激活文本框。

如果 文本光标的当前位置在行首, 且不是第一行, 则将其移动到上一行的末尾。如果文本光标不在当前行的开始处, 则需要找到不间断字符序列的开始。空格符 (' ') 用作分割字符。此处, 在一个循环中, 沿着当前行从右到左移动, 一旦发现组合, 当 下一个字符是空格且当前是非空格的任意其它字符时, 如果这不是起始点, 则将文本光标设置到该位置。

之后, 如在所有其它方法中, 检查文本光标是否在文本框的可见区域之外, 且如有必要, 调整滚动条滑块。在最末尾, 重新绘制文本框, 并发送一条消息, 表示文本光标已移动。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyCtrlAndLeft( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlAndRight( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlAndHome( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlAndEnd( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyCtrlAndLeft( const long key_code) { if (!(key_code==KEY_LEFT && m_keys.KeyCtrlState()) || !m_text_edit_state) return ( false ); string SPACE= " " ; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_text_cursor_x_pos== 0 && m_text_cursor_y_pos> 0 ) { uint prev_line_index=m_text_cursor_y_pos- 1 ; symbols_total=:: ArraySize (m_lines[prev_line_index].m_symbol); SetTextCursor(symbols_total,prev_line_index); } else { for ( uint i=m_text_cursor_x_pos; i<=symbols_total; i--) { if (i==symbols_total) continue ; if (i== 0 ) { SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); break ; } else { if (i!=m_text_cursor_x_pos && m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i]!=SPACE && m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i- 1 ]==SPACE) { SetTextCursor(i,m_text_cursor_y_pos); break ; } } } } CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorX(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x<=m_x_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX()); else { symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_text_cursor_x_pos==symbols_total && m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); } if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

本节开头列表中的所有其它方法的研究留给读者。

函数库引擎中的控件集成

若要多行文本框控件正常工作, 在 CWndContainer 类的 WindowElements 结构中需要一个专用数组。包含 CTextBox 类的文件 WndContainer.mqh:

#include "Controls\TextBox.mqh"

添加一个 用于新控件的私有数组 至 WindowElements 结构:

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CTextBox *m_text_boxes[]; }; WindowElements m_wnd[]; };

由于 CTextBox 类型控件是复合的, 并且包含其它类型的控件 (在此情况下是滚动条), 因此需要一个方法, 其中指向这些控件的指针将分发到相应的专用数组。下面列表显示的 CWnd Container::AddTextBoxElements() 方法代码, 即为此目的而设计。与其它类似方法一样, 相同的位置调用此方法, 即在 CWndContainer::AddToElementsArray() 中。

class CWndContainer { private : bool AddTextBoxElements( const int window_index,CElementBase &object); }; bool CWndContainer::AddTextBoxElements( const int window_index,CElementBase &object) { if ( dynamic_cast <CTextBox *>(&object)== NULL ) return ( false ); CTextBox *tb=:: GetPointer (object); for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) { int size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); if (i== 0 ) { CScrollV *sv=tb.GetScrollVPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=sv; AddToObjectsArray(window_index,sv); AddToRefArray(sv,m_wnd[window_index].m_scrolls); } else if (i== 1 ) { CScrollH *sh=tb.GetScrollHPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=sh; AddToObjectsArray(window_index,sh); AddToRefArray(sh,m_wnd[window_index].m_scrolls); } } AddToRefArray(tb,m_wnd[window_index].m_text_boxes); return ( true ); }

现在有必要添加一些额外内容至 CWndEvents::OnTimerEvent() 方法。请记住, 只有鼠标光标移动过, 且在鼠标光标移动停止后暂停一段时间后, 才会重绘图形界面。对于 CTextBox 类型控件应作为一个例外。否则, 当激活文本框时, 文本光标不会闪烁。

void CWndEvents::OnTimerEvent( void ) { if (m_mouse.GapBetweenCalls()> 300 && !m_mouse.LeftButtonState()) { int text_boxes_total=CWndContainer::TextBoxesTotal(m_active_window_index); for ( int e= 0 ; e<text_boxes_total; e++) m_wnd[m_active_window_index].m_text_boxes[e].OnEventTimer(); return ; } if (CWndContainer:: WindowsTotal ()< 1 ) return ; CheckElementsEventsTimer(); m_chart.Redraw(); }

现在, 我们来创建一个测试 MQL 应用程序, 它可以测试多行文本框控件。

测试控件的应用

为了测试, 利用图形界面创建包含两个文本框的 MQL 应用程序。其中一个是单行的, 而另一个 — 多行。除了这些文本框, 示例的图形界面将包含具有上下文的主菜单和状态栏。状态栏的第二项将广播多行文本框的文本光标位置。

创建两个 CTextBox 类的实例, 以及声明两个方法来创建文本框:

class CProgram : public CWndEvents { protected : CTextBox m_text_box1; CTextBox m_text_box2; protected : bool CreateTextBox1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTextBox2( const int x_gap, const int y_gap); };

下面的列表展示了创建多行文本框的第二种方法的代码。若要启用多行模式, 请使用 CTextBox::MultiLineMode() 方法。对于需要自动调整大小的表单区域, 应使用 CElementBase::AutoXResizeXXX() 方法。例如, 让我们将本文的内容添加到多行文本框中。为此, 准备一个行数组, 稍后可以使用 CTextBox 类的特殊方法将其添加到循环中。

bool CProgram::CreateTextBox2( const int x_gap, const int y_gap) { m_text_box2.WindowPointer(m_window); m_text_box2.FontSize( 8 ); m_text_box2.Font( "Calibri" ); m_text_box2.AreaColor( clrWhite ); m_text_box2.TextColor( clrBlack ); m_text_box2.MultiLineMode( true ); m_text_box2.AutoXResizeMode( true ); m_text_box2.AutoXResizeRightOffset( 2 ); m_text_box2.AutoYResizeMode( true ); m_text_box2.AutoYResizeBottomOffset( 24 ); string lines_array[]= { "概论" , "按键组和键盘布局" , "处理按键事件" , "字符的 ASCII 编码和控制键" , "键位扫描码" , "操控键盘的辅助类" , "多行文本框控件" , "开发 CTextBox 类用于创建控件" , "属性和外观" , "管理文本光标" , "输入一个字符" , "处理按退格键" , "处理按回车键" , "处理按左、右键" , "处理按上、下键" , "处理按起始和结尾键" , "处理并发按键和 Ctrl 键组合" , "函数库引擎中的控件集成" , "测试控件的应用" , "结论" }; int lines_total=:: ArraySize (lines_array); for ( int i= 0 ; i<lines_total; i++) { if (i== 0 ) m_text_box2.AddText( 0 ,lines_array[i]); else m_text_box2.AddLine(lines_array[i]); } if (!m_text_box2.CreateTextBox(m_chart_id,m_subwin,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_text_box2); m_status_bar.ValueToItem( 1 ,m_text_box2.TextCursorInfo()); return ( true ); }

将以下代码添加到 MQL 应用程序的事件处理器中, 以便从文本框接收消息:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT || id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_TEXT_BOX || id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_MOVE_TEXT_CURSOR) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_text_box2.Id()) { m_status_bar.ValueToItem( 1 ,sparam); } m_chart.Redraw(); return ; } }

编译应用程序并将其加载到图表上之后, 可以看到以下内容:

图例. 9. 图形界面与文本框控件的演示

文章中介绍的测试应用程序可从以下链接下载, 以供进一步学习。

结论

目前, 创建图形界面的函数库的一般示意图如下所示:

图例. 10. 当前开发阶段的函数库结构。

下一个版本的函数库将进一步开发, 新的功能将被添加到已经实现的控件中。您可从下面下载最新版本的函数库和文件进行测试。