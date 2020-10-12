MetaTrader 5 / 交易
快捷手动交易工具箱：基本功能

快捷手动交易工具箱：基本功能

内容

概述

如今，众多交易者切换至自动交易系统，这类系统可能需要附加设置，或是能够完全自动化并准备就绪。 然而，有相当一部分交易者更喜欢以旧有方式进行手动交易。 在各种特定交易情况下制定决策时，他们更期望拥有人类专家的判断力。 有时，这种状况会快速发展，因此交易者需要迅速对其做出反应。 而且，某些交易方式（例如，剥头皮）要求准确入场时机。 在其中，附加工具也许会派上用场：它们可为所需动作提供最快可能实施，诸如入场或离场。 因此，我决定实现基本功能，从而满足快速手动交易需求。

工具箱的概念

首先，有必要确定手动交易中可能需要的一组基本操作。 有基于此，我们将开发一种工具，能够高效、快捷地执行相应的操作。 手动交易已有一套底层交易系统，这意味着以下入场入方法之一：使用市价或挂单。 因此，该工具箱的主要准则是运用这两种类型订单的能力。 我们还可以为交易者选择在交易过程中可以执行的任务 — 工具可有助于减少执行这些任务时所需的时间和数量。

图例 1 工具箱主窗口

图例 1 显示两个类别：市价单和挂单。 我还选择了三个基本任务，这些任务有时需要快速执行，但无法在一个动作里一次性完成。 许多应用程序，包括 MetaTrader 5 终端，都有一组基本的热键，可快速执行某些命令或操作。 我们的应用程序理应考虑这一事实。 每个热键显示在括号中 — 按下时，将执行指定的操作，或者 — 在处理订单时，将打开一个相应的窗口。 它也可以用鼠标执行操作。 例如，可以通过按 C 键或单击 “Close all profitable” 来把所有获利订单平仓。 

按下 M 键，或单击 “Market order” 将打开 “Settings: Market order” 窗口。 该窗口包含入场买入或卖出订单的输入数据选项。 

图例 2 配置和创建市价订单的窗口。

除了基本设置外，与终端中的可用设置类似，不仅可选择手数作为数值，还可以选择账户余额的百分比。 这也涉及止盈和止损：不仅能以价位格式，还可以点数表示。 还可以通过两种方式执行“买入”和“卖出”操作：单击相应的按钮，或按下括号中指定的热键。 

按下 P 打开挂单设置窗口。 支持四种挂单类型。 

图例 3 配置和创建挂单的窗口

与市价订单类似，挂单手数支持数值或余额百分比的形式，还可以选择价格或点数的止盈和止损。 


工具实现

首先，我们来创建一个初始项目结构。 打开 Experts 目录，创建 “Simple Trading” 文件夹及一些文件，如图例 4 所示。

图例 4 项目文件结构

我们研究一下所创建文件的作用：

  • SimpleTrading.mq5 — 智能交易系统的文件，将在其中创建 GUI，并包含初始应用程序设置。
  • Program.mqh — 包含要连接到 EA 的文件，该文件将包含 CFastTrading 类，及其字段和方法。 它还包含其部分实现。
  • MainWindow.mqh — 连接的包含文件 Program.mqh ，内含 GUI 元素的实现方法。
  • Defines.mqh —  连接的包含文件 Program.mqh ；内含一组 GUI 元素的宏替换，用于实现英语和俄语版本。

首先，打开 Program.mqh ，连接实现界面和交易功能所需的函数库，并创建 CFastTrading 类。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Program.mqh |
//|                                                         Alex2356 |
//|                    https://www.mql5.com/zh/users/alex2356/seller |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <EasyAndFastGUI\WndEvents.mqh>
#include <DoEasy25\Engine.mqh>
#include "Defines.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| 切换界面语言的枚举                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum LANG
{
   RUSSIAN,       // 俄语
   ENGLISH        // 英语
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建应用程序的类                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CFastTrading : public CWndEvents
{
public:
                     CFastTrading(void);
                    ~CFastTrading(void);
   //--- 初始化/逆初始化
   void              OnInitEvent(void);
   void              OnDeinitEvent(const int reason);
   //--- 计时器
   void              OnTimerEvent(void);
   //--- 图表事件应答
   virtual void      OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| 加入 GUI 元素                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "MainWindow.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| 构造函数                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
CFastTrading::CFastTrading(void)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 析构函数                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
CFastTrading::~CFastTrading(void)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 初始化                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::OnInitEvent(void)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 逆初始化                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::OnDeinitEvent(const int reason)
{
//--- Remove the interface
   CWndEvents::Destroy();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 计时器                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::OnTimerEvent(void)
{
   CWndEvents::OnTimerEvent();
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 图表事件应答                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+

现在，打开 EA 文件 SimpleTrading.mq5 把它连接到 Program.mqh 若有新创建的类，则创建一个实例< /s3>。 此外，设置输入参数，其中包括：

  • Base FontSize — 应用程序的基本字体大小。
  • Caption Color — 主应用程序窗口的标题颜色。
  • Back color — 背景颜色。
  • Interface language — 界面语言。
  • Magic Number — 本智能交易系统创建订单时的唯一识别码。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                SimpleTrading.mq5 |
//|                                                         Alex2356 |
//|                    https://www.mql5.com/zh/users/alex2356/seller |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, Alexander Fedosov"
#property link      "https://www.mql5.com/zh/users/alex2356"
#property version   "1.00"
//--- Include application class
#include "Program.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| 智能交易系统输入参数                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
input int                  Inp_BaseFont      =  10;                  // 基本字号
input color                Caption           =  C'0,130,225';        // 标题颜色
input color                Background        =  clrWhite;            // 背景颜色
input LANG                 Language          =  ENGLISH;             // 界面语言
input ulong                MagicNumber       =  1111;                // 魔幻数字
//---
CFastTrading program;
ulong tick_counter;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 智能系统初始化函数                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
   tick_counter=GetTickCount();
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 智能系统逆初始化函数                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
   program.OnDeinitEvent(reason);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 智能系统即时报价函数                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 计时器函数                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer(void)
{
   program.OnTimerEvent();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 图表事件函数                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int    id,
                  const long   &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
{
   program.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
//---
   if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_END_CREATE_GUI)
   {
      Print("End in ",GetTickCount()-tick_counter," ms");
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+

为了令 EA 输入参数可用于此类，必须创建变量和方法，将 EA 设置的数值分配给这些变量，以及实现的方法。 在类的私密部分中创建变量。

private:
//---
   color             m_caption_color;
   color             m_background_color;
//---
   int               m_base_font_size;
   int               m_m_edit_index;
   int               m_p_edit_index;
//---
   ulong             m_magic_number;
//---
   string            m_base_font;
//---
   LANG              m_language;

在公开部分中创建方法：

   //--- 标题颜色
   void              CaptionColor(const color clr);
   //--- 背景颜色
   void              BackgroundColor(const color clr);
   //--- 字号
   void              FontSize(const int font_size);
   //--- 字体名
   void              FontName(const string font_name);
   //--- 设置界面语言
   void              SetLanguage(const LANG lang);
   //--- 设置魔幻数字
   void              SetMagicNumber(ulong magic_number);

此处是实现：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::CaptionColor(const color clr)
{
   m_caption_color=clr;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::BackgroundColor(const color clr)
{
   m_background_color=clr;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::FontSize(const int font_size)
{
   m_base_font_size=font_size;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::FontName(const string font_name)
{
   m_base_font=font_name;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::SetLanguage(const LANG lang)
{
   m_language=lang;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::SetMagicNumber(const ulong magic_number)
{
   m_magic_number=magic_number;
}

现在，于 EA 初始化部分应用它们：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 智能系统初始化函数                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
   tick_counter=GetTickCount();
//--- 初始化类变量
   program.FontSize(Inp_BaseFont);
   program.BackgroundColor(Background);
   program.CaptionColor(Caption);
   program.SetLanguage(Language);
   program.SetMagicNumber(MagicNumber);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

添加 CreateGUI() 方法，该方法将创建整个界面。 到目前为止，它是空的。 当我们创建 UI 元素时，会进一步填充它。

//--- Create the graphical interface of the program
   bool              CreateGUI(void);

该方法可以添加到 EA 初始化中：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 智能系统初始化函数                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
   tick_counter=GetTickCount();
//--- 初始化类变量
   program.FontName("Trebuchet MS");
   program.FontSize(Inp_BaseFont);
   program.BackgroundColor(Background);
   program.CaptionColor(Caption);
   program.SetLanguage(Language);
   program.SetMagicNumber(MagicNumber);
//--- 设置交易面板
   if(!program.CreateGUI())
   {
      Print(__FUNCTION__," > Failed to create graphical interface!");
      return(INIT_FAILED);
   }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

现在，创建主应用程序窗口。 这可在类的受保护部分里添加 CreateMainWindow() 方法来完成。 

protected:
   //--- forms
   bool              CreateMainWindow(void);

将其实现添加到 MainWindow.mqh 文件中，然后 CreateGUI() 中调用它。 在此方法实现中，我使用了 CAPTION_NAME 宏替换，这就是为什么应在特殊的 Defines.mqh 文件中创建它的原因。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建订单窗体                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateMainWindow(void)
{
//--- 向窗口数组添加窗口指针
   CWndContainer::AddWindow(m_main_window);
//--- 属性
   m_main_window.XSize(400);
   m_main_window.YSize(182);
//--- 坐标
   int x=5;
   int y=20;
   m_main_window.CaptionHeight(22);
   m_main_window.IsMovable(true);
   m_main_window.CaptionColor(m_caption_color);
   m_main_window.CaptionColorLocked(m_caption_color);
   m_main_window.CaptionColorHover(m_caption_color);
   m_main_window.BackColor(m_background_color);
   m_main_window.FontSize(m_base_font_size);
   m_main_window.Font(m_base_font);
//--- 创建窗体
   if(!m_main_window.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_NAME,x,y))
      return(false);
//---
   return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建程序的图形界面                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateGUI(void)
{
//--- 创建著应用程序窗口
   if(!CreateMainWindow())
      return(false);
//--- GUI 创建完成
   CWndEvents::CompletedGUI();
   return(true);
}

现在，创建一个新的宏替换。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 宏替换                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Program.mqh"
#define CAPTION_NAME                   (m_language==RUSSIAN ? "Быстрый трейдинг" : "Fast Trading")

编译项目，从而得到主应用程序窗口。 现在，我们添加按钮（图例 1），它将执行所述操作。 为了实现它们，请在类的受保护部分中创建通用的 CreateButton() 方法。

//--- 按钮
   bool              CreateButton(CWindow &window,CButton &button,string text,color baseclr,int x_gap,int y_gap,int w_number);
  

MainWindow.mqh 中实现它，并于主窗口创建方法的主体中调用。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateButton(CWindow &window,CButton &button,string text,color baseclr,int x_gap,int y_gap,int w_number)
{
//--- 存储窗口指针
   button.MainPointer(window);
//--- 创建之前设置属性
   button.XSize(170);
   button.YSize(40);
   button.Font(m_base_font);
   button.FontSize(m_base_font_size);
   button.BackColor(baseclr);
   button.BackColorHover(baseclr);
   button.BackColorPressed(baseclr);
   button.BorderColor(baseclr);
   button.BorderColorHover(baseclr);
   button.BorderColorPressed(baseclr);
   button.LabelColor(clrWhite);
   button.LabelColorPressed(clrWhite);
   button.LabelColorHover(clrWhite);
   button.IsCenterText(true);
//--- 创建控制元素
   if(!button.CreateButton(text,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap))
      return(false);
//--- 向数据库添加指向元素的指针
   CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button);
   return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建订单窗体                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateMainWindow(void)
{
//--- 向窗口数组添加窗口指针
   CWndContainer::AddWindow(m_main_window);
//--- 属性
   m_main_window.XSize(400);
   m_main_window.YSize(182);
//--- 坐标
   int x=5;
   int y=20;
   m_main_window.CaptionHeight(22);
   m_main_window.IsMovable(true);
   m_main_window.CaptionColor(m_caption_color);
   m_main_window.CaptionColorLocked(m_caption_color);
   m_main_window.CaptionColorHover(m_caption_color);
   m_main_window.BackColor(m_background_color);
   m_main_window.FontSize(m_base_font_size);
   m_main_window.Font(m_base_font);
   m_main_window.TooltipsButtonIsUsed(true);
//--- 创建窗体
   if(!m_main_window.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_NAME,x,y))
      return(false);
//---
   if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[0],MARKET_ORDER_NAME+"(M)",C'87,128,255',20,10,0))
      return(false);
   if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[1],PENDING_ORDER_NAME+"(P)",C'31,209,111',210,10,0))
      return(false);
   if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[2],MARKET_ORDERS_PROFIT_CLOSE+"(C)",C'87,128,255',20,60,0))
      return(false);
   if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[3],MARKET_ORDERS_LOSS_CLOSE+"(D)",C'87,128,255',20,110,0))
      return(false);
   if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[4],PEND_ORDERS_ALL_CLOSE+"(R)",C'31,209,111',210,60,0))
      return(false);
   return(true);
}

此处也用宏替换，这就是为什么要将其添加到 Defines.mqh 当中。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 宏替换                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Program.mqh"
#define CAPTION_NAME                   (m_language==RUSSIAN ? "Быстрый трейдинг" : "Fast Trading System")
#define MARKET_ORDER_NAME              (m_language==RUSSIAN ? "Рыночный ордер" : "Marker Order")
#define PENDING_ORDER_NAME             (m_language==RUSSIAN ? "Отложенный ордер" : "Pending Order")
#define MARKET_ORDERS_PROFIT_CLOSE     (m_language==RUSSIAN ? "Закрыть все прибыльные" : "Close all profitable")
#define MARKET_ORDERS_LOSS_CLOSE       (m_language==RUSSIAN ? "Закрыть все убыточные" : "Close all losing")
#define PEND_ORDERS_ALL_CLOSE          (m_language==RUSSIAN ? "Закрыть все отложенные" : "Close all pending")

这就是选择英文版本时我们的所得。

图例 5 主应用程序窗口。

如前所述，该应用程序还应有两个窗口来处理市价单和挂单。 因此，创建它们并链接到 “Market Order” 和 “Pending Order” 按钮：相关操作可单击按钮，或按热键 M 和 P 来执行。 因此，在类的受保护部分中添加 CreateMarketOrdersWindow() CreatePendingOrdersWindow() 这两个方法，并在 MainWindow.mqh 中实现它们

   bool              CreateMarketOrdersWindow(void);
   bool              CreatePendingOrdersWindow(void);
//+------------------------------------------------------------------+
//| 市价单创建和编辑窗口                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateMarketOrdersWindow(void)
{
//--- 向窗口数组添加窗口指针
   CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[0]);
//--- 属性
   m_orders_windows[0].XSize(450);
   m_orders_windows[0].YSize(242+58);
//--- 坐标
   int x=m_order_button[0].XGap();
   int y=m_order_button[0].YGap()+60;
//---
   color clrmain=C'87,128,255';
//---
   m_orders_windows[0].CaptionHeight(22);
   m_orders_windows[0].IsMovable(true);
   m_orders_windows[0].CaptionColor(clrmain);
   m_orders_windows[0].CaptionColorLocked(clrmain);
   m_orders_windows[0].CaptionColorHover(clrmain);
   m_orders_windows[0].BackColor(m_background_color);
   m_orders_windows[0].BorderColor(clrmain);
   m_orders_windows[0].FontSize(m_base_font_size);
   m_orders_windows[0].Font(m_base_font);
   m_orders_windows[0].WindowType(W_DIALOG);
//--- 创建窗体
   if(!m_orders_windows[0].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_M_ORD_NAME,x,y))
      return(false);
   return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 挂单创建和编辑窗口                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreatePendingOrdersWindow(void)
{
//--- 向窗口数组添加窗口指针
   CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[1]);
//--- 属性
   m_orders_windows[1].XSize(600);
   m_orders_windows[1].YSize(580);
//--- 坐标
   int x=m_order_button[0].XGap();
   int y=m_order_button[0].YGap()+60;
//---
   color clrmain=C'31,209,111';
//---
   m_orders_windows[1].CaptionHeight(22);
   m_orders_windows[1].IsMovable(true);
   m_orders_windows[1].CaptionColor(clrmain);
   m_orders_windows[1].CaptionColorLocked(clrmain);
   m_orders_windows[1].CaptionColorHover(clrmain);
   m_orders_windows[1].BackColor(m_background_color);
   m_orders_windows[1].BorderColor(clrmain);
   m_orders_windows[1].FontSize(m_base_font_size);
   m_orders_windows[1].Font(m_base_font);
   m_orders_windows[1].WindowType(W_DIALOG);
//--- 创建窗体
   if(!m_orders_windows[1].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_P_ORD_NAME,x,y))
      return(false);
   return(true);
}

在这两个窗口中要用到宏替换，因此把它们添加到相应的文件之中：

#define CAPTION_M_ORD_NAME             (m_language==RUSSIAN ? "Настройка: Рыночный Ордер" : "Setting: Market Order")
#define CAPTION_P_ORD_NAME             (m_language==RUSSIAN ? "Настройка: Отложенный Ордер" : "Setting: Pending Order")

现在，在 CreateGUI() 基本方法中调用新创建的窗口，该方法会创建应用程序界面：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建程序的图形界面                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateGUI(void)
{
//--- 创建主应用程序窗口
   if(!CreateMainWindow())
      return(false);
   if(!CreateMarketOrdersWindow())
      return(false);
   if(!CreatePendingOrdersWindow())
      return(false);
//--- GUI 创建完成
   CWndEvents::CompletedGUI();
   return(true);
}

由于这些已创建窗口是对话框，因此它们将在应用程序启动时显示。 我们需要创建一种机制来显示它们。 单击 "Market order / Pending order" 按钮，或按下热键，即会打开它们。 在基类中找到 OnEvent() 方法主体，并编写所需条件。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 图表事件应答                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
{
//--- 按下按钮事件
   if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON)
   {
      //---
      if(lparam==m_order_button[0].Id())
         m_orders_windows[0].OpenWindow();
      //---
      if(lparam==m_order_button[1].Id())
         m_orders_windows[1].OpenWindow();
   }
//--- 按键事件
   if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
   {
      //--- 打市价单窗口
      if(lparam==KEY_M)
      {
         if(m_orders_windows[0].IsVisible())
         {
            m_orders_windows[0].CloseDialogBox();
         }
         else
         {
            if(m_orders_windows[1].IsVisible())
            {
               m_orders_windows[1].CloseDialogBox();
            }
            //---
            m_orders_windows[0].OpenWindow();
         }
      }
      //--- 开挂单窗口
      if(lparam==KEY_P)
      {
         if(m_orders_windows[1].IsVisible())
         {
            m_orders_windows[1].CloseDialogBox();
         }
         else
         {
            if(m_orders_windows[0].IsVisible())
            {
               m_orders_windows[0].CloseDialogBox();
            }
            //---
            m_orders_windows[1].OpenWindow();
         }
      }
   }
}

现在，编译项目，并尝试用热键打开对话框。 结果应如图例 6 所示：

图例 6 用热键打开和切换窗口。

如您所见，在打开另一个对话框之前，无需关闭对话框。 它只是简单地切换到另一个窗口 — 这能够节省时间，且在市价单和挂单之间只需一键即可切换。 另一个方便的小技巧是使用 Esc 键关闭对话框的功能。 在测试如何打开窗口时，我要按好几次键来关闭窗口。 因此，我们将代码添加到 “Event” 部分：

      //--- 已存在订单窗口
      if(lparam==KEY_ESC)
      {
         if(m_orders_windows[0].IsVisible())
         {
            m_orders_windows[0].CloseDialogBox();
         }
         else if(m_orders_windows[1].IsVisible())
         {
            m_orders_windows[1].CloseDialogBox();
         }
      }

现在，我们继续处理所创建的窗口，从“Market Orders” 窗口开始。 根据图例 2，我们需要创建两个订单管理模块 - 买入和卖出。 首先，我们用新的 CreateFrame() 方法创建两个界面元素 - 框架。

bool              CreateFrame(CWindow &window,CFrame &frame,const int x_gap,const int y_gap,string caption,int w_number);

其实现如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateFrame(CWindow &window,CFrame &frame,const int x_gap,const int y_gap,string caption,int w_number)
{
//--- 存储指向主控件的指针
   frame.MainPointer(window);
//---
   color clrmain=clrNONE;
   if(caption==BUY_ORDER)
      clrmain=C'88,212,210';
   else if(caption==SELL_ORDER)
      clrmain=C'236,85,79';
//---
   frame.YSize(110);
   frame.LabelColor(clrmain);
   frame.BorderColor(clrmain);
   frame.BackColor(m_background_color);
   frame.GetTextLabelPointer().BackColor(m_background_color);
   frame.Font(m_base_font);
   frame.FontSize(m_base_font_size);
   frame.AutoXResizeMode(true);
   frame.AutoXResizeRightOffset(10);
//--- 创建一个控制元素
   if(!frame.CreateFrame(caption,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap))
      return(false);
//--- 将对象添加到对象组的通用数组
   CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,frame);
   return(true);
}

在框架创建实现中，我们有两个新的框架标头宏替换，故将它们添加到 Defines.mqh 之中：

#define BUY_ORDER                      (m_language==RUSSIAN ? "Buy-ордер" : "Buy-order")
#define SELL_ORDER                     (m_language==RUSSIAN ? "Sell-ордер" : "Sell-order")

若要应用该方法，请转到 CreateMarketOrdersWindow() 方法的主体末尾，该方法创建市价单，并添加以下内容

...
//--- 创建窗体
   if(!m_orders_windows[0].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_M_ORD_NAME,x,y))
      return(false);
//--- 买入模块
   if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[0],10,20,BUY_ORDER,1))
      return(false);
//--- 卖出模块
   if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[1],10,160,SELL_ORDER,1))
      return(false);
   return(true);
}

检查结果：

图例 7 市价单模块。

图例 7 中的每个模块将包含 4 个主要的 UI 元素类别：

  • 文字标题。 这些是手数、止盈、止损。
  • 切换按钮。 对于手数，这是保证金的 ％。 对于止盈和止损 - 价格或点数模式。
  • 输入字段。 手数、止盈和止损。
  • 动作按钮。 卖出或买入。

我们来逐步实现每个类别。 为文本标题创建通用方法 CreateLabel()

//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建文本标签                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateLabel(CWindow &window,CTextLabel &text_label,const int x_gap,const int y_gap,string label_text,int w_number)
{
//--- 存储窗口指针
   text_label.MainPointer(window);
//---
   text_label.Font(m_base_font);
   text_label.FontSize(m_base_font_size);
   text_label.XSize(80);
   text_label.BackColor(m_background_color);
   text_label.IsCenterText(true);
//--- 创建标签
   if(!text_label.CreateTextLabel(label_text,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap))
      return(false);
//--- 向数据库添加一个指向元素的指针
   CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_label);
   return(true);
}

我们早些时候已经补充了市价单创建方法。 现在，在考虑当前实现的情况下添加以下内容。

//--- 买入模块
   if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[0],10,20,BUY_ORDER,1))
      return(false);
//--- 标题
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[0],20,30,LOT,1))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[1],20+80+20,30,TP,1))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[2],20+(80+20)*2,30,SL,1))
      return(false);
//--- 卖出模块
   if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[1],10,160,SELL_ORDER,1))
      return(false);
//--- 标题
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[3],20,170,LOT,1))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[4],20+80+20,170,TP,1))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[5],20+(80+20)*2,170,SL,1))
      return(false);
   return(true);
}

此处是三个新的宏替代，针对手数、止盈和止损。 添加两种语言的名称：

#define LOT                            (m_language==RUSSIAN ? "Лот" : "Lot")
#define TP                             (m_language==RUSSIAN ? "Тейк профит" : "Take Profit")
#define SL                             (m_language==RUSSIAN ? "Стоп лосс" : "Stop Loss")

 下一个类别包括切换按钮。 为此专门创建了方法 CreateSwitchButton()。 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateSwitchButton(CWindow &window,CButton &button,string text,int x_gap,int y_gap,int w_number)
{
//--- 存储窗口指针
   button.MainPointer(window);
   color baseclr=clrSlateBlue;
   color pressclr=clrIndigo;
//--- 在创建之前设置属性
   button.XSize(80);
   button.YSize(24);
   button.Font(m_base_font);
   button.FontSize(m_base_font_size);
   button.BackColor(baseclr);
   button.BackColorHover(baseclr);
   button.BackColorPressed(pressclr);
   button.BorderColor(baseclr);
   button.BorderColorHover(baseclr);
   button.BorderColorPressed(pressclr);
   button.LabelColor(clrWhite);
   button.LabelColorPressed(clrWhite);
   button.LabelColorHover(clrWhite);
   button.IsCenterText(true);
   button.TwoState(true);
//--- 创建一个控制元素
   if(!button.CreateButton(text,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap))
      return(false);
//--- 向数据库添加一个指向元素的指针
   CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button);
   return(true);
}

CreateMarketWindow() 方法当中两个模块均可应用：

...
//--- 买入模块
   if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[0],10,20,BUY_ORDER,1))
      return(false);
//--- 标题
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[0],20,30,LOT,1))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[1],20+80+20,30,TP,1))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[2],20+(80+20)*2,30,SL,1))
      return(false);
//--- 切换按钮
   for(int i=0; i<3; i++)
      if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[0],m_switch_button[i],"-",20+(80+20)*i,60,1))
         return(false);
//--- 卖出模块
   if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[1],10,160,SELL_ORDER,1))
      return(false);
//--- 标题
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[3],20,170,LOT,1))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[4],20+80+20,170,TP,1))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[5],20+(80+20)*2,170,SL,1))
      return(false);
//--- 切换按钮
   for(int i=3; i<6; i++)
      if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[0],m_switch_button[i],"-",20+(80+20)*(i-3),170+30,1))
         return(false);
   return(true);
}

应特别注意下一个类别，它与输入字段有关的，且因为元素需要有一定的使用限制。 例如，“Lot” 输入字段的值必须受当前交易品种规格、以及交易账户细则的限制。 编辑此字段时，应考虑以下参数：最小和最大手数，最小变动步长。 有基于此，创建 CreateLotEdit() ，并相应地设置其输入字段

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateLotEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit,const int x_gap,const int y_gap,int w_number)
{
//--- 存储指向主控件的指针
   text_edit.MainPointer(window);
//--- 属性
   text_edit.XSize(80);
   text_edit.YSize(24);
   text_edit.Font(m_base_font);
   text_edit.FontSize(m_base_font_size);
   text_edit.MaxValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX));
   text_edit.StepValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP));
   text_edit.MinValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN));
   text_edit.SpinEditMode(true);
   text_edit.SetDigits(2);
   text_edit.GetTextBoxPointer().XGap(1);
   text_edit.GetTextBoxPointer().XSize(80);
//--- 创建一个控制元素
   if(!text_edit.CreateTextEdit("",x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap))
      return(false);
   text_edit.SetValue(string(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN)));
//--- 将对象添加到对象组的通用数组
   CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit);
   return(true);
}

另外，为止损和止盈创建输入字段。 以上所有内容都应添加到创建市价单的窗口中。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateTakeProfitEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit,const int x_gap,const int y_gap,int w_number)
{
//--- 存储指向主控件的指针
   text_edit.MainPointer(window);
//--- 属性
   text_edit.XSize(80);
   text_edit.YSize(24);
   text_edit.Font(m_base_font);
   text_edit.FontSize(m_base_font_size);
   text_edit.MaxValue(9999);
   text_edit.StepValue(1);
   text_edit.MinValue(0);
   text_edit.SpinEditMode(true);
   text_edit.GetTextBoxPointer().XGap(1);
   text_edit.GetTextBoxPointer().XSize(80);
//--- 创建一个控制元素
   if(!text_edit.CreateTextEdit("",x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap))
      return(false);
   text_edit.SetValue(string(150));
//--- 将对象添加到对象组的通用数组
   CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit);
   return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateStopLossEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit,const int x_gap,const int y_gap,int w_number)
{
//--- 存储指向主控件的指针
   text_edit.MainPointer(window);
//--- 属性
   text_edit.XSize(80);
   text_edit.YSize(24);
   text_edit.Font(m_base_font);
   text_edit.FontSize(m_base_font_size);
   text_edit.MaxValue(9999);
   text_edit.StepValue(1);
   text_edit.MinValue(0);
   text_edit.SpinEditMode(true);
   text_edit.GetTextBoxPointer().XGap(1);
   text_edit.GetTextBoxPointer().XSize(80);
//--- 创建一个控制元素
   if(!text_edit.CreateTextEdit("",x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap))
      return(false);
   text_edit.SetValue(string(150));
//--- 将对象添加到对象组的通用数组
   CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit);
   return(true);
}

在该窗口中，UI 元素的最后一个类别包含两个按钮：买入和卖出。 按钮添加方法为 CreateBuyButton() CreateSellButton()

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateBuyButton(CWindow &window,CButton &button,string text,int x_gap,int y_gap,int w_number)
{
//--- 存储窗口指针
   button.MainPointer(window);
   color baseclr=C'88,212,210';
//--- 在创建之前设置属性
   button.XSize(120);
   button.YSize(40);
   button.Font(m_base_font);
   button.FontSize(m_base_font_size);
   button.BackColor(baseclr);
   button.BackColorHover(baseclr);
   button.BackColorPressed(baseclr);
   button.BorderColor(baseclr);
   button.BorderColorHover(baseclr);
   button.BorderColorPressed(baseclr);
   button.LabelColor(clrWhite);
   button.LabelColorPressed(clrWhite);
   button.LabelColorHover(clrWhite);
   button.IsCenterText(true);
//--- 创建一个控制元素
   if(!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap))
      return(false);
//--- 向数据库添加一个指向元素的指针
   CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button);
   return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateSellButton(CWindow &window,CButton &button,string text,int x_gap,int y_gap,int w_number)
{
//--- 存储窗口指针
   button.MainPointer(window);
   color baseclr=C'236,85,79';
//--- 在创建之前设置属性
   button.XSize(120);
   button.YSize(40);
   button.Font(m_base_font);
   button.FontSize(m_base_font_size);
   button.BackColor(baseclr);
   button.BackColorHover(baseclr);
   button.BackColorPressed(baseclr);
   button.BorderColor(baseclr);
   button.BorderColorHover(baseclr);
   button.BorderColorPressed(baseclr);
   button.LabelColor(clrWhite);
   button.LabelColorPressed(clrWhite);
   button.LabelColorHover(clrWhite);
   button.IsCenterText(true);
//--- 创建一个控制元素
   if(!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap))
      return(false);
//--- 向数据库添加一个指向元素的指针
   CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button);
   return(true);
}

添加了两个按钮，我们即完成了 CreateMarketWindow() 方法的实现：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 市价单创建和编辑窗口                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreateMarketOrdersWindow(void)
{
//--- 向窗口数组添加窗口指针
   CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[0]);
//--- 属性
   m_orders_windows[0].XSize(450);
   m_orders_windows[0].YSize(242+58);
//--- 坐标
   int x=m_order_button[0].XGap();
   int y=m_order_button[0].YGap()+60;
//---
   color clrmain=C'87,128,255';
//---
   m_orders_windows[0].CaptionHeight(22);
   m_orders_windows[0].IsMovable(true);
   m_orders_windows[0].CaptionColor(clrmain);
   m_orders_windows[0].CaptionColorLocked(clrmain);
   m_orders_windows[0].CaptionColorHover(clrmain);
   m_orders_windows[0].BackColor(m_background_color);
   m_orders_windows[0].BorderColor(clrmain);
   m_orders_windows[0].FontSize(m_base_font_size);
   m_orders_windows[0].Font(m_base_font);
   m_orders_windows[0].WindowType(W_DIALOG);
//--- 创建窗体
   if(!m_orders_windows[0].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_M_ORD_NAME,x,y))
      return(false);
//--- 买入模块
   if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[0],10,20,BUY_ORDER,1))
      return(false);
//--- 标题
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[0],20,30,LOT,1))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[1],20+80+20,30,TP,1))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[2],20+(80+20)*2,30,SL,1))
      return(false);
//--- 切换按钮
   for(int i=0; i<3; i++)
      if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[0],m_switch_button[i],"-",20+(80+20)*i,60,1))
         return(false);
//--- 编辑
   if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[0],m_lot_edit[0],20,60+34,1))
      return(false);
   if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[0],m_tp_edit[0],20+(80+20),60+34,1))
      return(false);
   if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[0],m_sl_edit[0],20+(80+20)*2,60+34,1))
      return(false);
//--- 买入按钮
   if(!CreateBuyButton(m_orders_windows[0],m_buy_execute,BUY+"(B)",m_orders_windows[0].XSize()-(120+20),103,1))
      return(false);
//--- 卖出模块
   if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[1],10,160,SELL_ORDER,1))
      return(false);
//--- 标题
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[3],20,170,LOT,1))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[4],20+80+20,170,TP,1))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[5],20+(80+20)*2,170,SL,1))
      return(false);
//--- 切换按钮
   for(int i=3; i<6; i++)
      if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[0],m_switch_button[i],"-",20+(80+20)*(i-3),170+30,1))
         return(false);
//--- 编辑
   if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[0],m_lot_edit[1],20,170+30+35,1))
      return(false);
   if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[0],m_tp_edit[1],20+80+20,170+30+35,1))
      return(false);
   if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[0],m_sl_edit[1],20+(80+20)*2,170+30+35,1))
      return(false);
//--- 卖出按钮
   if(!CreateSellButton(m_orders_windows[0],m_sell_execute,SELL+"(S)",m_orders_windows[0].XSize()-(120+20),242,1))
      return(false);
   return(true);
}

不要忘记添加两个新的宏替换：

#define BUY                            (m_language==RUSSIAN ? "Купить" : "Buy")
#define SELL                           (m_language==RUSSIAN ? "Продать" : "Sell")

编译现阶段项目，并检查结果：

图例 8 创建市价单窗口的填充界面。

目前，它还仅是一个模板。 为了进一步开发模板，应执行以下任务：

  • 激活切换按钮。
  • 根据按钮状态更改输入字段属性。
  • 根据切换模式和输入数据值实现按市价下单。 

在开始实现更改名称的按钮切换机制之前，若有必要，需设置其默认值。 图例 8 现在显示的按钮仅带有破折号。 为了设置名称，请添加 SetButtonParam() 方法。 稍后将利用相同的方法来切换名称。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 设置按钮文字                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::SetButtonParam(CButton &button,string text)
{
   button.LabelText(text);
   button.Update(true);
}

转到事件应答程序，并在界面创建完成后添加 “Event” 部分。 在此利用 SetButtonParam() 方法设置切换按钮的名称。

//--- UI 创建完毕
   if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_END_CREATE_GUI)
   {
      //---
      SetButtonParam(m_switch_button[0],LOT);
      SetButtonParam(m_switch_button[1],POINTS);
      SetButtonParam(m_switch_button[2],POINTS);
      SetButtonParam(m_switch_button[3],LOT);
      SetButtonParam(m_switch_button[4],POINTS);
      SetButtonParam(m_switch_button[5],POINTS);
   }

在此，我们还有一个针对按钮名称的宏替换，将其添加到 Defines.mqh 当中：

#define POINTS                         (m_language==RUSSIAN ? "Пункты" : "Points")

创建切换机制的准备已就绪。 ButtonSwitch() 函数将跟踪按钮状态（已按下/未按下），并更改相应按钮的名称。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::ButtonSwitch(CButton &button,long lparam,string state1,string state2)
{
   if(lparam==button.Id())
   {
      if(!button.IsPressed())
         SetButtonParam(button,state1);
      else
         SetButtonParam(button,state2);
   }
}

由于名称是通过按钮单击事件切换的，因此在事件应答程序部分中调用创建的方法。

//--- 按钮事件
   if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON)
   {
      //---
      if(lparam==m_order_button[0].Id())
         m_orders_windows[0].OpenWindow();
      //---
      if(lparam==m_order_button[1].Id())
         m_orders_windows[1].OpenWindow();
      //---
      ButtonSwitch(m_switch_button[0],lparam,LOT,PERC_DEPO);
      ButtonSwitch(m_switch_button[1],lparam,POINTS,PRICE);
      ButtonSwitch(m_switch_button[2],lparam,POINTS,PRICE);
      ButtonSwitch(m_switch_button[3],lparam,LOT,PERC_DEPO);
      ButtonSwitch(m_switch_button[4],lparam,POINTS,PRICE);
      ButtonSwitch(m_switch_button[5],lparam,POINTS,PRICE);
   }

还要为两种语言定义新的宏替换：

#define PERC_DEPO                      (m_language==RUSSIAN ? "% Депозит" : "% Deposit")
#define PRICE                          (m_language==RUSSIAN ? "Цена" : "Price")

再次编译项目：单击按钮后，随之更改按钮名称：

图例 9 更改切换按钮的名称。

我们继续前进。 下一个任务是根据切换按钮的相应状态来更改输入字段的属性。 为此，为每个输入字段添加三个新方法： LotMarketSwitch()，TakeMarketSwitch()，StopMarketSwitch()。 对于第一种方法，手数将被切换帐户余额的百分比

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::LotMarketSwitch(long lparam)
{
   for(int i=0; i<2; i++)
   {
      if(lparam==m_switch_button[i*3].Id())
      {
         if(m_switch_button[i*3].IsPressed())
         {
            m_lot_edit[i].SetDigits(0);
            m_lot_edit[i].StepValue(1);
            m_lot_edit[i].MaxValue(100);
            m_lot_edit[i].MinValue(1);
            m_lot_edit[i].SetValue(string(2));
            m_lot_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true);
         }
         else
         {
            m_lot_edit[i].SetDigits(2);
            m_lot_edit[i].StepValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP));
            m_lot_edit[i].MinValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN));
            m_lot_edit[i].MaxValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX));
            m_lot_edit[i].SetValue(string(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN)));
            m_lot_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true);
         }
      }
   }
}

至于其他两个方法，级别值将从点数切换为价格

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::TakeMarketSwitch(long lparam)
{
   for(int i=0; i<2; i++)
   {
      if(lparam==m_switch_button[3*i+1].Id())
      {
         if(m_switch_button[3*i+1].IsPressed())
         {
            MqlTick tick;
            if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
            {
               m_tp_edit[i].SetDigits(_Digits);
               m_tp_edit[i].StepValue(_Point);
               m_tp_edit[i].SetValue(string(tick.ask));
               m_tp_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true);
            }
         }
         else
         {
            m_tp_edit[i].SetDigits(0);
            m_tp_edit[i].StepValue(1);
            m_tp_edit[i].SetValue(string(150));
            m_tp_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true);
         }
      }
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::StopMarketSwitch(long lparam)
{
   for(int i=0; i<2; i++)
   {
      if(lparam==m_switch_button[3*i+2].Id())
      {
         if(m_switch_button[3*i+2].IsPressed())
         {
            MqlTick tick;
            if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
            {
               m_sl_edit[i].SetDigits(_Digits);
               m_sl_edit[i].StepValue(_Point);
               m_sl_edit[i].SetValue(string(tick.bid));
               m_sl_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true);
            }
         }
         else
         {
            m_sl_edit[i].SetDigits(0);
            m_sl_edit[i].StepValue(1);
            m_sl_edit[i].SetValue(string(150));
            m_sl_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true);
         }
      }
   }
}

现在，我们在事件应答程序的“按钮单击事件”部分中调用所有三个方法：

      // --- 切换手数/余额百分比
      LotMarketSwitch(lparam);
      //--- 切换止盈点数/价格
      TakeMarketSwitch(lparam);
      //--- 切换止损点数/价格
      StopMarketSwitch(lparam);

检查结果：

图例 10 在市价单窗口中的切换模式输入字段。

最后一个任务是使用按钮或热键，根据设置和输入字段值来启用按市价下单。 为此目的，创建三个新方法：

  • OnInitTrading() — 定义并设置交易账户环境。
  • SetBuyOrder() — 开立市价买单。
  • SetSellOrder() — 开立市价卖单。

在我们的基类 CFastTrading 的私密部分中创建它们，并在同一个类中实现它们。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 交易环境初始化                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::OnInitTrading()
{
   string array_used_symbols[];
//--- 填写用到的品种数组
   CreateUsedSymbolsArray(SYMBOLS_MODE_CURRENT,"",array_used_symbols);
//--- 在品种集合中设置使用到品种列表的类型，并填写品种时间序列列表
   m_trade.SetUsedSymbols(array_used_symbols);
//--- 将所有现有集合传递给交易类
   m_trade.TradingOnInit();
   m_trade.TradingSetMagic(m_magic_number);
   m_trade.TradingSetLogLevel(LOG_LEVEL_ERROR_MSG);
//--- 为所有用到的品种设置同步传递订单
   m_trade.TradingSetAsyncMode(false);
//--- 为所有交易对象设置正确的订单到期和填充类型
   m_trade.TradingSetCorrectTypeExpiration();
   m_trade.TradingSetCorrectTypeFilling();
}

在类构造函数中调用此方法：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 构造函数                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
CFastTrading::CFastTrading(void)
{
   OnInitTrading();
}

在实现交易功能之前，请注意，它们将在两个不同的事件上执行

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::SetBuyOrder(int id,long lparam)
{
   if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_buy_execute.Id()) ||
         (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_B))
   {
      //---
      double lot;
      if(m_switch_button[0].IsPressed())
         lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK),StringToDouble(m_lot_edit[0].GetValue()));
      else
         lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[0].GetValue()));
      if(m_switch_button[1].IsPressed() && m_switch_button[2].IsPressed())
      {
         double tp=double(m_tp_edit[0].GetValue());
         double sl=double(m_sl_edit[0].GetValue());
         if(m_trade.OpenBuy(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp))
            return(true);
      }
      else if(!m_switch_button[1].IsPressed() && !m_switch_button[2].IsPressed())
      {
         int tp=int(m_tp_edit[0].GetValue());
         int sl=int(m_sl_edit[0].GetValue());
         if(m_trade.OpenBuy(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp))
            return(true);
      }
      else if(m_switch_button[1].IsPressed() && !m_switch_button[2].IsPressed())
      {
         double tp=double(m_tp_edit[0].GetValue());
         int sl=int(m_sl_edit[0].GetValue());
         if(m_trade.OpenBuy(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp))
            return(true);
      }
      else if(!m_switch_button[1].IsPressed() && m_switch_button[2].IsPressed())
      {
         int tp=int(m_tp_edit[0].GetValue());
         double sl=double(m_sl_edit[0].GetValue());
         if(m_trade.OpenBuy(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp))
            return(true);
      }
   }
   return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::SetSellOrder(int id,long lparam)
{
   if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_sell_execute.Id()) ||
         (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_S))
   {
      //---
      double lot;
      if(m_switch_button[3].IsPressed())
         lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),StringToDouble(m_lot_edit[1].GetValue()));
      else
         lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[1].GetValue()));
      //---
      if(m_switch_button[4].IsPressed() && m_switch_button[5].IsPressed())
      {
         double tp=double(m_tp_edit[1].GetValue());
         double sl=double(m_sl_edit[1].GetValue());
         if(m_trade.OpenSell(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp))
            return(true);
      }
      else if(!m_switch_button[4].IsPressed() && !m_switch_button[5].IsPressed())
      {
         int tp=int(m_tp_edit[1].GetValue());
         int sl=int(m_sl_edit[1].GetValue());
         if(m_trade.OpenSell(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp))
            return(true);
      }
      else if(!m_switch_button[4].IsPressed() && m_switch_button[5].IsPressed())
      {
         int tp=int(m_tp_edit[1].GetValue());
         double sl=double(m_sl_edit[1].GetValue());
         if(m_trade.OpenSell(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp))
            return(true);
      }
      else if(m_switch_button[4].IsPressed() && !m_switch_button[5].IsPressed())
      {
         double tp=double(m_tp_edit[1].GetValue());
         int sl=int(m_sl_edit[1].GetValue());
         if(m_trade.OpenSell(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp))
            return(true);
      }
   }
   return(false);
}

尽管要在事件应答程序中调用这两个交易方法，但由于上面出示的原因，会把它们放在标识事件的所有部分之外。 上述函数的当前实现使用 LotPercent() 方法按余额百分比来计算手数大小。 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double CFastTrading::LotPercent(string symbol,ENUM_ORDER_TYPE trade_type,double price,double percent)
{
   double margin=0.0;
//--- 检查
   if(symbol=="" || price<=0.0 || percent<1 || percent>100)
      return(0.0);
//--- 计算 1 手所需的保证金
   if(!OrderCalcMargin(trade_type,symbol,1.0,price,margin) || margin<0.0)
      return(0.0);
//---
   if(margin==0.0)
      return(0.0);
//--- 计算最大交易量
   double volume=NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)*percent/100.0/margin,2);
//--- 常规化并检查限制
   double stepvol=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);
   if(stepvol>0.0)
      volume=stepvol*MathFloor(volume/stepvol);
//---
   double minvol=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
   if(volume<minvol)
      volume=0.0;
//---
   double maxvol=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);
   if(volume>maxvol)
      volume=maxvol;
//--- 返回交易量 volume
   return(volume);
}

与市价单有关的部分已经准备就绪。 现在，我们进入创建挂单的窗口。 我们按照已完成的市价单的相同步骤创建界面。 大多数步骤是相似的。 我将只会略微深入一点细节。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 挂单创建和编辑窗口                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreatePendingOrdersWindow(void)
{
//--- 向窗口数组添加窗口指针
   CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[1]);
//--- 属性
   m_orders_windows[1].XSize(600);
   m_orders_windows[1].YSize(580);
//--- 坐标
   int x=m_order_button[0].XGap();
   int y=m_order_button[0].YGap()+60;
//---
   color clrmain=C'31,209,111';
//---
   m_orders_windows[1].CaptionHeight(22);
   m_orders_windows[1].IsMovable(true);
   m_orders_windows[1].CaptionColor(clrmain);
   m_orders_windows[1].CaptionColorLocked(clrmain);
   m_orders_windows[1].CaptionColorHover(clrmain);
   m_orders_windows[1].BackColor(m_background_color);
   m_orders_windows[1].BorderColor(clrmain);
   m_orders_windows[1].FontSize(m_base_font_size);
   m_orders_windows[1].Font(m_base_font);
   m_orders_windows[1].WindowType(W_DIALOG);
//--- 创建窗体
   if(!m_orders_windows[1].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_P_ORD_NAME,x,y))
      return(false);
//---BUY-STOP 模块
   if(!CreateFrame(m_orders_windows[1],m_frame[2],10,20,BUYSTOP_ORDER,2))
      return(false);
//--- 标题
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[0],20,60,PRICE,2))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[1],20+80+20,30,LOT,2))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[2],20+(80+20)*2,30,TP,2))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[3],20+(80+20)*3,30,SL,2))
      return(false);
//--- 切换
   for(int i=0; i<3; i++)
      if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[1],m_p_switch_button[i],"-",120+(80+20)*i,60,2))
         return(false);
//--- 编辑
   if(!CreatePriceEdit(m_orders_windows[1],m_pr_edit[0],20,60+35,2))
      return(false);
   if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[1],m_lot_edit[2],20+(80+20),60+35,2))
      return(false);
   if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[1],m_tp_edit[2],20+(80+20)*2,60+35,2))
      return(false);
   if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[1],m_sl_edit[2],20+(80+20)*3,60+35,2))
      return(false);
//--- Buy Stop 下单按钮
   if(!CreateBuyButton(m_orders_windows[1],m_buystop_execute,"Buy Stop ( 1 )",m_orders_windows[1].XSize()-(120+20),103,2))
      return(false);
//---SELL-STOP 模块
   if(!CreateFrame(m_orders_windows[1],m_frame[3],10,160,SELLSTOP_ORDER,2))
      return(false);
//--- 标题
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[4],20,170+30,PRICE,2))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[5],20+80+20,170,LOT,2))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[6],20+(80+20)*2,170,TP,2))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[7],20+(80+20)*3,170,SL,2))
      return(false);
//--- 切换
   for(int i=3; i<6; i++)
      if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[1],m_p_switch_button[i],"-",120+(80+20)*(i-3),170+30,2))
         return(false);
//--- 编辑
   if(!CreatePriceEdit(m_orders_windows[1],m_pr_edit[1],20,170+30+35,2))
      return(false);
   if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[1],m_lot_edit[3],20+(80+20),170+30+35,2))
      return(false);
   if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[1],m_tp_edit[3],20+(80+20)*2,170+30+35,2))
      return(false);
   if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[1],m_sl_edit[3],20+(80+20)*3,170+30+35,2))
      return(false);
//--- Sell Stop 下单按钮
   if(!CreateSellButton(m_orders_windows[1],m_sellstop_execute,"Sell Stop ( 2 )",m_orders_windows[1].XSize()-(120+20),242,2))
      return(false);
//---BUY-LIMIT 模块
   if(!CreateFrame(m_orders_windows[1],m_frame[4],10,300,BUYLIMIT_ORDER,2))
      return(false);
//--- 标题
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[8],20,330,PRICE,2))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[9],20+80+20,310,LOT,2))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[10],20+(80+20)*2,310,TP,2))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[11],20+(80+20)*3,310,SL,2))
      return(false);
//--- 切换
   for(int i=6; i<9; i++)
      if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[1],m_p_switch_button[i],"-",120+(80+20)*(i-6),330,2))
         return(false);
//--- 编辑
   if(!CreatePriceEdit(m_orders_windows[1],m_pr_edit[2],20,365,2))
      return(false);
   if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[1],m_lot_edit[4],20+(80+20),365,2))
      return(false);
   if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[1],m_tp_edit[4],20+(80+20)*2,365,2))
      return(false);
   if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[1],m_sl_edit[4],20+(80+20)*3,365,2))
      return(false);
//--- Buy Limit 下单按钮
   if(!CreateBuyButton(m_orders_windows[1],m_buylimit_execute,"Buy Limit ( 3 )",m_orders_windows[1].XSize()-(120+20),382,2))
      return(false);
//---SELL-LIMIT 模块
   if(!CreateFrame(m_orders_windows[1],m_frame[5],10,440,SELLLIMIT_ORDER,2))
      return(false);
//--- 标题
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[12],20,470,PRICE,2))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[13],20+80+20,450,LOT,2))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[14],20+(80+20)*2,450,TP,2))
      return(false);
   if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[15],20+(80+20)*3,450,SL,2))
      return(false);
//--- 切换
   for(int i=9; i<12; i++)
      if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[1],m_p_switch_button[i],"-",120+(80+20)*(i-9),470,2))
         return(false);
//--- 编辑
   if(!CreatePriceEdit(m_orders_windows[1],m_pr_edit[3],20,505,2))
      return(false);
   if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[1],m_lot_edit[5],20+(80+20),505,2))
      return(false);
   if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[1],m_tp_edit[5],20+(80+20)*2,505,2))
      return(false);
   if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[1],m_sl_edit[5],20+(80+20)*3,505,2))
      return(false);
//--- Sell Limit 下单按钮
   if(!CreateSellButton(m_orders_windows[1],m_selllimit_execute,"Sell Limit ( 4 )",m_orders_windows[1].XSize()-(120+20),522,2))
      return(false);
//---
   return(true);
}

如您所见，上面的代码用到了与市价单窗口相同的方法。 不过，它也有一个新方法。 CreatePriceEdit() 是挂单下单价格的输入字段。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::CreatePriceEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit,const int x_gap,const int y_gap,int w_number)
{
//--- 存储指向主控件的指针
   text_edit.MainPointer(window);
//--- 属性
   text_edit.XSize(80);
   text_edit.YSize(24);
   text_edit.Font(m_base_font);
   text_edit.FontSize(m_base_font_size);
   text_edit.StepValue(_Point);
   text_edit.SpinEditMode(true);
   text_edit.SetDigits(_Digits);
   text_edit.GetTextBoxPointer().XGap(1);
   text_edit.GetTextBoxPointer().XSize(80);
//--- 创建一个控制元素
   if(!text_edit.CreateTextEdit("",x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap))
      return(false);
//---
   MqlTick tick;
   if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
      text_edit.SetValue(string(tick.bid));
//--- 将对象添加到对象组的通用数组
   CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit);
   return(true);
}

方法实现之后，初始模板已准备就绪，但是该界面尚不可用。 还需要配置它。 我们将以相同的顺序实现此部分：配置切换按钮，将其状态与输入字段属性连接，并创建下挂单的函数。

进入 OnEvent() 应答程序，“界面创建完成”部分，并为切换按钮设置名称

//--- UI 创建完毕
   if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_END_CREATE_GUI)
   {
      //---
      SetButtonParam(m_switch_button[0],LOT);
      SetButtonParam(m_switch_button[1],POINTS);
      SetButtonParam(m_switch_button[2],POINTS);
      SetButtonParam(m_switch_button[3],LOT);
      SetButtonParam(m_switch_button[4],POINTS);
      SetButtonParam(m_switch_button[5],POINTS);
      //---
      SetButtonParam(m_p_switch_button[0],LOT);
      SetButtonParam(m_p_switch_button[1],POINTS);
      SetButtonParam(m_p_switch_button[2],POINTS);
      SetButtonParam(m_p_switch_button[3],LOT);
      SetButtonParam(m_p_switch_button[4],POINTS);
      SetButtonParam(m_p_switch_button[5],POINTS);
      SetButtonParam(m_p_switch_button[6],LOT);
      SetButtonParam(m_p_switch_button[7],POINTS);
      SetButtonParam(m_p_switch_button[8],POINTS);
      SetButtonParam(m_p_switch_button[9],LOT);
      SetButtonParam(m_p_switch_button[10],POINTS);
      SetButtonParam(m_p_switch_button[11],POINTS);
   }

转到“按钮单击事件”部分，并实现切换按钮状态时更改其名称的机制：

      //---
      ButtonSwitch(m_p_switch_button[0],lparam,LOT,PERC_DEPO);
      ButtonSwitch(m_p_switch_button[1],lparam,POINTS,PRICE);
      ButtonSwitch(m_p_switch_button[2],lparam,POINTS,PRICE);
      ButtonSwitch(m_p_switch_button[3],lparam,LOT,PERC_DEPO);
      ButtonSwitch(m_p_switch_button[4],lparam,POINTS,PRICE);
      ButtonSwitch(m_p_switch_button[5],lparam,POINTS,PRICE);
      ButtonSwitch(m_p_switch_button[6],lparam,LOT,PERC_DEPO);
      ButtonSwitch(m_p_switch_button[7],lparam,POINTS,PRICE);
      ButtonSwitch(m_p_switch_button[8],lparam,POINTS,PRICE);
      ButtonSwitch(m_p_switch_button[9],lparam,LOT,PERC_DEPO);
      ButtonSwitch(m_p_switch_button[10],lparam,POINTS,PRICE);
      ButtonSwitch(m_p_switch_button[11],lparam,POINTS,PRICE);

为了将切换按钮与输入字段及其属性链接在一起，要创建三个新方法： LotPendingSwitch() TakePendingSwitch()StopPendingSwitch() 。 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::LotPendingSwitch(long lparam)
{
   for(int i=0; i<4; i++)
   {
      if(lparam==m_p_switch_button[3*i].Id())
      {
         if(m_p_switch_button[3*i].IsPressed())
         {
            m_lot_edit[i+2].SetDigits(0);
            m_lot_edit[i+2].StepValue(1);
            m_lot_edit[i+2].MaxValue(100);
            m_lot_edit[i+2].MinValue(1);
            m_lot_edit[i+2].SetValue(string(2));
            m_lot_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true);
         }
         else
         {
            m_lot_edit[i+2].SetDigits(2);
            m_lot_edit[i+2].StepValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP));
            m_lot_edit[i+2].MinValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN));
            m_lot_edit[i+2].MaxValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX));
            m_lot_edit[i+2].SetValue(string(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN)));
            m_lot_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true);
         }
      }
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::TakePendingSwitch(long lparam)
{
   for(int i=0; i<4; i++)
   {
      if(lparam==m_p_switch_button[3*i+1].Id())
      {
         if(m_p_switch_button[3*i+1].IsPressed())
         {
            MqlTick tick;
            if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
            {
               m_tp_edit[i+2].SetDigits(_Digits);
               m_tp_edit[i+2].StepValue(_Point);
               m_tp_edit[i+2].SetValue(string(tick.ask));
               m_tp_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true);
            }
         }
         else
         {
            m_tp_edit[i+2].SetDigits(0);
            m_tp_edit[i+2].StepValue(1);
            m_tp_edit[i+2].SetValue(string(150));
            m_tp_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true);
         }
      }
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::StopPendingSwitch(long lparam)
{
   for(int i=0; i<4; i++)
   {
      if(lparam==m_p_switch_button[3*i+2].Id())
      {
         if(m_p_switch_button[3*i+2].IsPressed())
         {
            MqlTick tick;
            if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
            {
               m_sl_edit[i+2].SetDigits(_Digits);
               m_sl_edit[i+2].StepValue(_Point);
               m_sl_edit[i+2].SetValue(string(tick.bid));
               m_sl_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true);
            }
         }
         else
         {
            m_sl_edit[i+2].SetDigits(0);
            m_sl_edit[i+2].StepValue(1);
            m_sl_edit[i+2].SetValue(string(150));
            m_sl_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true);
         }
      }
   }
}

现在，我们在按钮单击事件应答程序部分中调用它们：

      // --- 切换：手数/余额百分比
      LotPendingSwitch(lparam);
      //--- 切换：止盈点数/价格
      TakePendingSwitch(lparam);
      //--- 切换：止损点数/价格
      StopPendingSwitch(lparam);

编译项目，并查看结果：

图例 11 挂单的切换模式输入字段。

切换模式输入字段已准备就绪；属性也已更改。 继续创建函数，请求下订单。 该算法与市价单类似。 创建四个方法，每种类型一个。

   bool              SetBuyStopOrder(int id,long lparam);
   bool              SetSellStopOrder(int id,long lparam);
   bool              SetBuyLimitOrder(int id,long lparam);
   bool              SetSellLimitOrder(int id,long lparam);

实现它们。 为每笔挂单设置热键还有单击按钮

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::SetBuyStopOrder(int id,long lparam)
{
   if(!m_orders_windows[1].IsVisible())
      return(false);
   if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_buystop_execute.Id()) ||
         (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_1))
   {
      //---
      double lot;
      if(m_p_switch_button[0].IsPressed())
         lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK),StringToDouble(m_lot_edit[2].GetValue()));
      else
         lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[2].GetValue()));
      //---
      double pr=double(m_pr_edit[0].GetValue());
      //---
      if(m_p_switch_button[1].IsPressed() && m_p_switch_button[2].IsPressed())
      {
         double tp=double(m_tp_edit[2].GetValue());
         double sl=double(m_sl_edit[2].GetValue());
         if(m_trade.PlaceBuyStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
      else if(!m_p_switch_button[1].IsPressed() && !m_p_switch_button[2].IsPressed())
      {
         int tp=int(m_tp_edit[2].GetValue());
         int sl=int(m_sl_edit[2].GetValue());
         if(m_trade.PlaceBuyStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
      else if(m_p_switch_button[1].IsPressed() && !m_p_switch_button[2].IsPressed())
      {
         double tp=double(m_tp_edit[2].GetValue());
         int sl=int(m_sl_edit[2].GetValue());
         if(m_trade.PlaceBuyStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
      else if(!m_p_switch_button[1].IsPressed() && m_p_switch_button[2].IsPressed())
      {
         int tp=int(m_tp_edit[2].GetValue());
         double sl=double(m_sl_edit[2].GetValue());
         if(m_trade.PlaceBuyStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
   }
   return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::SetSellStopOrder(int id,long lparam)
{
   if(!m_orders_windows[1].IsVisible())
      return(false);
   if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_sellstop_execute.Id()) ||
         (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_2))
   {
      //---
      double lot;
      if(m_p_switch_button[3].IsPressed())
         lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),StringToDouble(m_lot_edit[3].GetValue()));
      else
         lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[3].GetValue()));
      //---
      double pr=double(m_pr_edit[1].GetValue());
      //---
      if(m_p_switch_button[4].IsPressed() && m_p_switch_button[5].IsPressed())
      {
         double tp=double(m_tp_edit[3].GetValue());
         double sl=double(m_sl_edit[3].GetValue());
         if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
      else if(!m_p_switch_button[4].IsPressed() && !m_p_switch_button[5].IsPressed())
      {
         int tp=int(m_tp_edit[3].GetValue());
         int sl=int(m_sl_edit[3].GetValue());
         if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
      else if(m_p_switch_button[4].IsPressed() && !m_p_switch_button[5].IsPressed())
      {
         double tp=double(m_tp_edit[3].GetValue());
         int sl=int(m_sl_edit[3].GetValue());
         if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
      else if(!m_p_switch_button[4].IsPressed() && m_p_switch_button[5].IsPressed())
      {
         int tp=int(m_tp_edit[3].GetValue());
         double sl=double(m_sl_edit[3].GetValue());
         if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
   }
   return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::SetBuyLimitOrder(int id,long lparam)
{
   if(!m_orders_windows[1].IsVisible())
      return(false);
   if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_buylimit_execute.Id()) ||
         (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_3))
   {
      //---
      double lot;
      if(m_p_switch_button[6].IsPressed())
         lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK),StringToDouble(m_lot_edit[4].GetValue()));
      else
         lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[4].GetValue()));
      //---
      double pr=double(m_pr_edit[2].GetValue());
      //---
      if(m_p_switch_button[7].IsPressed() && m_p_switch_button[8].IsPressed())
      {
         double tp=double(m_tp_edit[4].GetValue());
         double sl=double(m_sl_edit[4].GetValue());
         if(m_trade.PlaceBuyLimit(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
      else if(!m_p_switch_button[7].IsPressed() && !m_p_switch_button[8].IsPressed())
      {
         int tp=int(m_tp_edit[4].GetValue());
         int sl=int(m_sl_edit[4].GetValue());
         if(m_trade.PlaceBuyLimit(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
      else if(m_p_switch_button[7].IsPressed() && !m_p_switch_button[8].IsPressed())
      {
         double tp=double(m_tp_edit[4].GetValue());
         int sl=int(m_sl_edit[4].GetValue());
         if(m_trade.PlaceBuyLimit(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
      else if(!m_p_switch_button[7].IsPressed() && m_p_switch_button[8].IsPressed())
      {
         int tp=int(m_tp_edit[4].GetValue());
         double sl=double(m_sl_edit[4].GetValue());
         if(m_trade.PlaceBuyLimit(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
   }
   return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CFastTrading::SetSellLimitOrder(int id,long lparam)
{
   if(!m_orders_windows[1].IsVisible())
      return(false);
   if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_selllimit_execute.Id()) ||
         (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_4))
   {
      //---
      double lot;
      if(m_p_switch_button[9].IsPressed())
         lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),StringToDouble(m_lot_edit[5].GetValue()));
      else
         lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[5].GetValue()));
      //---
      double pr=double(m_pr_edit[3].GetValue());
      //---
      if(m_p_switch_button[10].IsPressed() && m_p_switch_button[11].IsPressed())
      {
         double tp=double(m_tp_edit[5].GetValue());
         double sl=double(m_sl_edit[5].GetValue());
         if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
      else if(!m_p_switch_button[10].IsPressed() && !m_p_switch_button[11].IsPressed())
      {
         int tp=int(m_tp_edit[5].GetValue());
         int sl=int(m_sl_edit[5].GetValue());
         if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
      else if(m_p_switch_button[10].IsPressed() && !m_p_switch_button[11].IsPressed())
      {
         double tp=double(m_tp_edit[5].GetValue());
         int sl=int(m_sl_edit[5].GetValue());
         if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
      else if(!m_p_switch_button[10].IsPressed() && m_p_switch_button[11].IsPressed())
      {
         int tp=int(m_tp_edit[5].GetValue());
         double sl=double(m_sl_edit[5].GetValue());
         if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number))
            return(true);
      }
   }
   return(false);
}

现在，进入事件应答程序，并在其中添加调用新创建的方法 ：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 图表事件应答                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
{
//---
   SetBuyOrder(id,lparam);
   SetSellOrder(id,lparam);
//---
   SetBuyStopOrder(id,lparam);
   SetSellStopOrder(id,lparam);
   SetBuyLimitOrder(id,lparam);
   SetSellLimitOrder(id,lparam);

操控所有订单类型的基本功能均已就绪。 由于此应用程序的最终目的是为手动交易提供最大的便利和速度，因此我决定添加一个小功能，能够加速市价和挂单交易。 其原理如下：在不同模式下设置输入字段值时，理应可用向上和向下箭头按指定步骤更改该值。 不过，在设置时，例如挂单价格，按箭头把 EURUSD 价格从 1.08500 更改为 1.85001。 这很慢，且并不方便。 因此，当选择输入字段进行编辑，并按上/下热键时，将数值变换的步长乘以 10。 为此目的，我们需要创建 ArrowSwitch() 方法。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::ArrowSwitch(long lparam)
{
//--- 价格
   for(int i=0; i<4; i++)
   {
      if(m_pr_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState())
      {
         if(lparam==KEY_UP)
         {
            //--- 取新值
            double value=StringToDouble(m_pr_edit[i].GetValue())+m_pr_edit[i].StepValue()*10;
            //--- 逐步递增并检查是否超出限制
            m_pr_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false);
         }
         else if(lparam==KEY_DOWN)
         {
            //--- 取新值
            double value=StringToDouble(m_pr_edit[i].GetValue())-m_pr_edit[i].StepValue()*10;
            //--- 逐步递增并检查是否超出限制
            m_pr_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false);
         }
      }
   }
//--- 手数
   for(int i=0; i<6; i++)
   {
      if(m_lot_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState())
      {
         if(lparam==KEY_UP)
         {
            //--- 取新值
            double value=StringToDouble(m_lot_edit[i].GetValue())+m_lot_edit[i].StepValue()*10;
            //--- 逐步递增并检查是否超出限制
            m_lot_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false);
         }
         else if(lparam==KEY_DOWN)
         {
            //--- 取新值
            double value=StringToDouble(m_lot_edit[i].GetValue())-m_lot_edit[i].StepValue()*10;
            //--- 逐步递增并检查是否超出限制
            m_lot_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false);
         }
      }
   }
//--- 止盈，止损
   for(int i=0; i<6; i++)
   {
      //---
      if(m_tp_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState())
      {
         if(lparam==KEY_UP)
         {
            //--- 取新值
            double value=StringToDouble(m_tp_edit[i].GetValue())+m_tp_edit[i].StepValue()*10;
            //--- Increase by one step and check for exceeding the limit
            m_tp_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false);
         }
         else if(lparam==KEY_DOWN)
         {
            //--- 取新值
            double value=StringToDouble(m_tp_edit[i].GetValue())-m_tp_edit[i].StepValue()*10;
            //--- 逐步递增并检查是否超出限制
            m_tp_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false);
         }
      }
      //---
      if(m_sl_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState())
      {
         if(lparam==KEY_UP)
         {
            //--- 取新值
            double value=StringToDouble(m_sl_edit[i].GetValue())+m_sl_edit[i].StepValue()*10;
            //--- 逐步递增并检查是否超出限制
            m_sl_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false);
         }
         else if(lparam==KEY_DOWN)
         {
            //--- 取新值
            double value=StringToDouble(m_sl_edit[i].GetValue())-m_sl_edit[i].StepValue()*10;
            //--- 逐步递增并检查是否超出限制
            m_sl_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false);
         }
      }
   }
}

该方法应在 Keypress 部分的事件应答程序中调用。

//--- 按键
   if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
   {
      //---
      ArrowSwitch(lparam);
....

图例 12 示意数值变化速度之间的差异。

图例 12 使用热键在编辑字段中快速更改数值。

快速放置市价单和挂单的工具已准备就绪。 现在，我们转到主应用程序窗口，并添加与存在订单有关的操作（如本文开头的第一张图例所示）。 其中包括三个操作：所有盈利单平仓，所有亏损单平仓，以及删除所有存在的挂单。 这些操作仅适用于本程序下的订单，其订单应拥有唯一的魔幻数字。 还应记住，在放置含当前魔幻数字的订单时，以及在 EA 属性中更改魔幻数字时，所有含有旧数字的存在订单均被忽略，因为它们不再与本应用程序相关。

我们来实现这些动作。 创建三个新方法：

   void              CloseAllMarketProfit(int id,long lparam);
   void              CloseAllMarketLoss(int id,long lparam);
   void              DeleteAllPending(int id,long lparam);

实现每一个。 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::CloseAllMarketProfit(int id,long lparam)
{
   if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_order_button[2].Id()) ||
         (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_C))
   {
      //--- 声明请求和结果
      MqlTradeRequest request;
      MqlTradeResult  result;
      int total=PositionsTotal(); // 持仓数量
      //--- 遍历持仓
      for(int i=total-1; i>=0; i--)
      {
         //--- 订单参数
         ulong  position_ticket=PositionGetTicket(i);                                      // 单号
         string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);                        // 品种
         int    digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS);              // 小数点位数
         ulong  magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);                                  // 魔幻数字
         double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                                 // 持仓量
         ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);    // 持仓类型
         double profit=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
         double swap=PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
         //--- 如果魔幻数字匹配
         if(magic==m_magic_number)
            if(position_symbol==Symbol())
               if(profit+swap>0)
               {
                  //--- 将请求和结果值清零
                  ZeroMemory(request);
                  ZeroMemory(result);
                  //--- 设置操作参数
                  request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;        // 交易操作类型
                  request.position =position_ticket;          // 单号
                  request.symbol   =position_symbol;          // 品种
                  request.volume   =volume;                   // 持仓量
                  request.deviation=5;                        // 允许的价格偏离
                  request.magic    =m_magic_number;           // 魔幻数字
                  //--- 根据持仓类型设置订单价格和类型
                  if(type==POSITION_TYPE_BUY)
                  {
                     request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);
                     request.type =ORDER_TYPE_SELL;
                  }
                  else
                  {
                     request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);
                     request.type =ORDER_TYPE_BUY;
                  }
                  //--- 发送请求
                  if(!OrderSend(request,result))
                     PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // 如果无法发出请求，则输出错误代码
               }
      }
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::CloseAllMarketLoss(int id,long lparam)
{
   if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_order_button[3].Id()) ||
         (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_D))
   {
      //--- 声明请求和结果
      MqlTradeRequest request;
      MqlTradeResult  result;
      ZeroMemory(request);
      ZeroMemory(result);
      int total=PositionsTotal(); // 持仓数量
      //--- 遍历持仓
      for(int i=total-1; i>=0; i--)
      {
         //--- 订单参数
         ulong  position_ticket=PositionGetTicket(i);                                      // 单号
         string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);                        // 品种
         int    digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS);              // 小数点位数
         ulong  magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);                                  // 魔幻数字
         double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                                 // 持仓量
         ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);    // 持仓类型
         double profit=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
         double swap=PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
         //--- 如果魔幻数字匹配
         if(magic==m_magic_number)
            if(position_symbol==Symbol())
               if(profit+swap<0)
               {
                  //--- 将请求和结果值清零
                  ZeroMemory(request);
                  ZeroMemory(result);
                  //--- 设置操作参数
                  request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;        // 交易操作类型
                  request.position =position_ticket;          // 单号
                  request.symbol   =position_symbol;          // 品种
                  request.volume   =volume;                   // 持仓量
                  request.deviation=5;                        // 允许的价格偏离
                  request.magic    =m_magic_number;           // 魔幻数字
                  //--- 根据持仓类型设置订单价格和类型
                  if(type==POSITION_TYPE_BUY)
                  {
                     request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);
                     request.type =ORDER_TYPE_SELL;
                  }
                  else
                  {
                     request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);
                     request.type =ORDER_TYPE_BUY;
                  }
                  //--- 发送请求
                  if(!OrderSend(request,result))
                     PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // 如果无法发出请求，则输出错误代码
               }
      }
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::DeleteAllPending(int id,long lparam)
{
   if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_order_button[4].Id()) ||
         (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_R))
   {
      //--- 声明并初始化交易请求和交易结果
      MqlTradeRequest request;
      MqlTradeResult  result;
      //--- 遍历所有已下挂单
      for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
      {
         ulong  order_ticket=OrderGetTicket(i);                   // 单号
         ulong  magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);               // 魔幻数字
         //--- 如果魔幻数字匹配
         if(magic==m_magic_number)
         {
            //--- 请求和结果值清零
            ZeroMemory(request);
            ZeroMemory(result);
            //--- 设置操作参数
            request.action= TRADE_ACTION_REMOVE;                  // 交易操作类型
            request.order = order_ticket;                         // 单号
            //--- 发送请求
            if(!OrderSend(request,result))
               PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // 如果无法发出请求，则输出错误代码
         }
      }
   }
}

请注意，所创建方法还应遵循依据两个不同事件执行操作的规则：单击主应用程序窗口中的按钮，并按热键。 这三个函数都将在事件应答程序中调用，位于所有部分之外

//+------------------------------------------------------------------+
//| 图表事件应答                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CFastTrading::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
{
//---
   SetBuyOrder(id,lparam);
   SetSellOrder(id,lparam);
//---
   SetBuyStopOrder(id,lparam);
   SetSellStopOrder(id,lparam);
   SetBuyLimitOrder(id,lparam);
   SetSellLimitOrder(id,lparam);
//---
   CloseAllMarketProfit(id,lparam);
   CloseAllMarketLoss(id,lparam);
//---
   DeleteAllPending(id,lparam);

快捷手动交易工具箱基本功能的开发至此完毕。 以下视频演示所创建的应用程序。



结束语

附件包含所有列出的文件，这些文件应置于相应的文件夹之中。 为了令其正确运行，您仅需要将 MQL5 文件夹保存到终端文件夹当中。 若要打开 MQL5 文件夹所在的终端根目录，请在 MetaTrader 5 终端中按 Ctrl+Shift+D 组合键，或使用关联菜单，如下图例 13 所示。


图例13 在 MetaTrader 5 终端根目录中打开 MQL5 文件夹


