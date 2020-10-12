快捷手动交易工具箱：基本功能
概述
如今，众多交易者切换至自动交易系统，这类系统可能需要附加设置，或是能够完全自动化并准备就绪。 然而，有相当一部分交易者更喜欢以旧有方式进行手动交易。 在各种特定交易情况下制定决策时，他们更期望拥有人类专家的判断力。 有时，这种状况会快速发展，因此交易者需要迅速对其做出反应。 而且，某些交易方式（例如，剥头皮）要求准确入场时机。 在其中，附加工具也许会派上用场：它们可为所需动作提供最快可能实施，诸如入场或离场。 因此，我决定实现基本功能，从而满足快速手动交易需求。
工具箱的概念
首先，有必要确定手动交易中可能需要的一组基本操作。 有基于此，我们将开发一种工具，能够高效、快捷地执行相应的操作。 手动交易已有一套底层交易系统，这意味着以下入场入方法之一：使用市价或挂单。 因此，该工具箱的主要准则是运用这两种类型订单的能力。 我们还可以为交易者选择在交易过程中可以执行的任务 — 工具可有助于减少执行这些任务时所需的时间和数量。
图例 1 工具箱主窗口
图例 1 显示两个类别：市价单和挂单。 我还选择了三个基本任务，这些任务有时需要快速执行，但无法在一个动作里一次性完成。 许多应用程序，包括 MetaTrader 5 终端，都有一组基本的热键，可快速执行某些命令或操作。 我们的应用程序理应考虑这一事实。 每个热键显示在括号中 — 按下时，将执行指定的操作，或者 — 在处理订单时，将打开一个相应的窗口。 它也可以用鼠标执行操作。 例如，可以通过按 C 键或单击 “Close all profitable” 来把所有获利订单平仓。
按下 M 键，或单击 “Market order” 将打开 “Settings: Market order” 窗口。 该窗口包含入场买入或卖出订单的输入数据选项。
图例 2 配置和创建市价订单的窗口。
除了基本设置外，与终端中的可用设置类似，不仅可选择手数作为数值，还可以选择账户余额的百分比。 这也涉及止盈和止损：不仅能以价位格式，还可以点数表示。 还可以通过两种方式执行“买入”和“卖出”操作：单击相应的按钮，或按下括号中指定的热键。
按下 P 打开挂单设置窗口。 支持四种挂单类型。
图例 3 配置和创建挂单的窗口
与市价订单类似，挂单手数支持数值或余额百分比的形式，还可以选择价格或点数的止盈和止损。
工具实现
首先，我们来创建一个初始项目结构。 打开 Experts 目录，创建 “Simple Trading” 文件夹及一些文件，如图例 4 所示。
图例 4 项目文件结构
我们研究一下所创建文件的作用：
- SimpleTrading.mq5 — 智能交易系统的文件，将在其中创建 GUI，并包含初始应用程序设置。
- Program.mqh — 包含要连接到 EA 的文件，该文件将包含 CFastTrading 类，及其字段和方法。 它还包含其部分实现。
- MainWindow.mqh — 连接的包含文件 Program.mqh ，内含 GUI 元素的实现方法。
- Defines.mqh — 连接的包含文件 Program.mqh ；内含一组 GUI 元素的宏替换，用于实现英语和俄语版本。
首先，打开 Program.mqh ，连接实现界面和交易功能所需的函数库，并创建 CFastTrading 类。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Program.mqh | //| Alex2356 | //| https://www.mql5.com/zh/users/alex2356/seller | //+------------------------------------------------------------------+ #include <EasyAndFastGUI\WndEvents.mqh> #include <DoEasy25\Engine.mqh> #include "Defines.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| 切换界面语言的枚举 | //+------------------------------------------------------------------+ enum LANG { RUSSIAN, // 俄语 ENGLISH // 英语 }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 创建应用程序的类 | //+------------------------------------------------------------------+ class CFastTrading : public CWndEvents { public: CFastTrading(void); ~CFastTrading(void); //--- 初始化/逆初始化 void OnInitEvent(void); void OnDeinitEvent(const int reason); //--- 计时器 void OnTimerEvent(void); //--- 图表事件应答 virtual void OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 加入 GUI 元素 | //+------------------------------------------------------------------+ #include "MainWindow.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| 构造函数 | //+------------------------------------------------------------------+ CFastTrading::CFastTrading(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| 析构函数 | //+------------------------------------------------------------------+ CFastTrading::~CFastTrading(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| 初始化 | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnInitEvent(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| 逆初始化 | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnDeinitEvent(const int reason) { //--- Remove the interface CWndEvents::Destroy(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 计时器 | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnTimerEvent(void) { CWndEvents::OnTimerEvent(); //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| 图表事件应答 | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { } //+------------------------------------------------------------------+
现在，打开 EA 文件 SimpleTrading.mq5 ，把它连接到 Program.mqh ，若有新创建的类，则创建一个实例< /s3>。 此外，设置输入参数，其中包括：
- Base FontSize — 应用程序的基本字体大小。
- Caption Color — 主应用程序窗口的标题颜色。
- Back color — 背景颜色。
- Interface language — 界面语言。
- Magic Number — 本智能交易系统创建订单时的唯一识别码。
//+------------------------------------------------------------------+ //| SimpleTrading.mq5 | //| Alex2356 | //| https://www.mql5.com/zh/users/alex2356/seller | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/zh/users/alex2356" #property version "1.00" //--- Include application class #include "Program.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| 智能交易系统输入参数 | //+------------------------------------------------------------------+ input int Inp_BaseFont = 10; // 基本字号 input color Caption = C'0,130,225'; // 标题颜色 input color Background = clrWhite; // 背景颜色 input LANG Language = ENGLISH; // 界面语言 input ulong MagicNumber = 1111; // 魔幻数字 //--- CFastTrading program; ulong tick_counter; //+------------------------------------------------------------------+ //| 智能系统初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- tick_counter=GetTickCount(); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 智能系统逆初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { program.OnDeinitEvent(reason); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 智能系统即时报价函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| 计时器函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer(void) { program.OnTimerEvent(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 图表事件函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { program.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); //--- if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_END_CREATE_GUI) { Print("End in ",GetTickCount()-tick_counter," ms"); } } //+------------------------------------------------------------------+
为了令 EA 输入参数可用于此类，必须创建变量和方法，将 EA 设置的数值分配给这些变量，以及实现的方法。 在类的私密部分中创建变量。
private: //--- color m_caption_color; color m_background_color; //--- int m_base_font_size; int m_m_edit_index; int m_p_edit_index; //--- ulong m_magic_number; //--- string m_base_font; //--- LANG m_language;
在公开部分中创建方法：
//--- 标题颜色 void CaptionColor(const color clr); //--- 背景颜色 void BackgroundColor(const color clr); //--- 字号 void FontSize(const int font_size); //--- 字体名 void FontName(const string font_name); //--- 设置界面语言 void SetLanguage(const LANG lang); //--- 设置魔幻数字 void SetMagicNumber(ulong magic_number);
此处是实现：
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::CaptionColor(const color clr) { m_caption_color=clr; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::BackgroundColor(const color clr) { m_background_color=clr; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::FontSize(const int font_size) { m_base_font_size=font_size; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::FontName(const string font_name) { m_base_font=font_name; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::SetLanguage(const LANG lang) { m_language=lang; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::SetMagicNumber(const ulong magic_number) { m_magic_number=magic_number; }
现在，于 EA 初始化部分应用它们：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 智能系统初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- tick_counter=GetTickCount(); //--- 初始化类变量 program.FontSize(Inp_BaseFont); program.BackgroundColor(Background); program.CaptionColor(Caption); program.SetLanguage(Language); program.SetMagicNumber(MagicNumber); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
添加 CreateGUI() 方法，该方法将创建整个界面。 到目前为止，它是空的。 当我们创建 UI 元素时，会进一步填充它。
//--- Create the graphical interface of the program bool CreateGUI(void);
该方法可以添加到 EA 初始化中：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 智能系统初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- tick_counter=GetTickCount(); //--- 初始化类变量 program.FontName("Trebuchet MS"); program.FontSize(Inp_BaseFont); program.BackgroundColor(Background); program.CaptionColor(Caption); program.SetLanguage(Language); program.SetMagicNumber(MagicNumber); //--- 设置交易面板 if(!program.CreateGUI()) { Print(__FUNCTION__," > Failed to create graphical interface!"); return(INIT_FAILED); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
现在，创建主应用程序窗口。 这可在类的受保护部分里添加 CreateMainWindow() 方法来完成。
protected: //--- forms bool CreateMainWindow(void);
将其实现添加到 MainWindow.mqh 文件中，然后在 CreateGUI() 中调用它。 在此方法实现中，我使用了 CAPTION_NAME 宏替换，这就是为什么应在特殊的 Defines.mqh 文件中创建它的原因。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 创建订单窗体 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateMainWindow(void) { //--- 向窗口数组添加窗口指针 CWndContainer::AddWindow(m_main_window); //--- 属性 m_main_window.XSize(400); m_main_window.YSize(182); //--- 坐标 int x=5; int y=20; m_main_window.CaptionHeight(22); m_main_window.IsMovable(true); m_main_window.CaptionColor(m_caption_color); m_main_window.CaptionColorLocked(m_caption_color); m_main_window.CaptionColorHover(m_caption_color); m_main_window.BackColor(m_background_color); m_main_window.FontSize(m_base_font_size); m_main_window.Font(m_base_font); //--- 创建窗体 if(!m_main_window.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_NAME,x,y)) return(false); //--- return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 创建程序的图形界面 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateGUI(void) { //--- 创建著应用程序窗口 if(!CreateMainWindow()) return(false); //--- GUI 创建完成 CWndEvents::CompletedGUI(); return(true); }
现在，创建一个新的宏替换。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 宏替换 | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Program.mqh" #define CAPTION_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Быстрый трейдинг" : "Fast Trading")
编译项目，从而得到主应用程序窗口。 现在，我们添加按钮（图例 1），它将执行所述操作。 为了实现它们，请在类的受保护部分中创建通用的 CreateButton() 方法。
//--- 按钮 bool CreateButton(CWindow &window,CButton &button,string text,color baseclr,int x_gap,int y_gap,int w_number);
在 MainWindow.mqh 中实现它，并于主窗口创建方法的主体中调用。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateButton(CWindow &window,CButton &button,string text,color baseclr,int x_gap,int y_gap,int w_number) { //--- 存储窗口指针 button.MainPointer(window); //--- 创建之前设置属性 button.XSize(170); button.YSize(40); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(baseclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(baseclr); button.LabelColor(clrWhite); button.LabelColorPressed(clrWhite); button.LabelColorHover(clrWhite); button.IsCenterText(true); //--- 创建控制元素 if(!button.CreateButton(text,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); //--- 向数据库添加指向元素的指针 CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button); return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 创建订单窗体 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateMainWindow(void) { //--- 向窗口数组添加窗口指针 CWndContainer::AddWindow(m_main_window); //--- 属性 m_main_window.XSize(400); m_main_window.YSize(182); //--- 坐标 int x=5; int y=20; m_main_window.CaptionHeight(22); m_main_window.IsMovable(true); m_main_window.CaptionColor(m_caption_color); m_main_window.CaptionColorLocked(m_caption_color); m_main_window.CaptionColorHover(m_caption_color); m_main_window.BackColor(m_background_color); m_main_window.FontSize(m_base_font_size); m_main_window.Font(m_base_font); m_main_window.TooltipsButtonIsUsed(true); //--- 创建窗体 if(!m_main_window.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_NAME,x,y)) return(false); //--- if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[0],MARKET_ORDER_NAME+"(M)",C'87,128,255',20,10,0)) return(false); if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[1],PENDING_ORDER_NAME+"(P)",C'31,209,111',210,10,0)) return(false); if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[2],MARKET_ORDERS_PROFIT_CLOSE+"(C)",C'87,128,255',20,60,0)) return(false); if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[3],MARKET_ORDERS_LOSS_CLOSE+"(D)",C'87,128,255',20,110,0)) return(false); if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[4],PEND_ORDERS_ALL_CLOSE+"(R)",C'31,209,111',210,60,0)) return(false); return(true); }
此处也用宏替换，这就是为什么要将其添加到 Defines.mqh 当中。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 宏替换 | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Program.mqh" #define CAPTION_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Быстрый трейдинг" : "Fast Trading System") #define MARKET_ORDER_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Рыночный ордер" : "Marker Order") #define PENDING_ORDER_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Отложенный ордер" : "Pending Order") #define MARKET_ORDERS_PROFIT_CLOSE (m_language==RUSSIAN ? "Закрыть все прибыльные" : "Close all profitable") #define MARKET_ORDERS_LOSS_CLOSE (m_language==RUSSIAN ? "Закрыть все убыточные" : "Close all losing") #define PEND_ORDERS_ALL_CLOSE (m_language==RUSSIAN ? "Закрыть все отложенные" : "Close all pending")
这就是选择英文版本时我们的所得。
图例 5 主应用程序窗口。
如前所述，该应用程序还应有两个窗口来处理市价单和挂单。 因此，创建它们并链接到 “Market Order” 和 “Pending Order” 按钮：相关操作可单击按钮，或按热键 M 和 P 来执行。 因此，在类的受保护部分中添加 CreateMarketOrdersWindow() 和 CreatePendingOrdersWindow() 这两个方法，并在 MainWindow.mqh 中实现它们。
bool CreateMarketOrdersWindow(void); bool CreatePendingOrdersWindow(void); //+------------------------------------------------------------------+ //| 市价单创建和编辑窗口 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateMarketOrdersWindow(void) { //--- 向窗口数组添加窗口指针 CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[0]); //--- 属性 m_orders_windows[0].XSize(450); m_orders_windows[0].YSize(242+58); //--- 坐标 int x=m_order_button[0].XGap(); int y=m_order_button[0].YGap()+60; //--- color clrmain=C'87,128,255'; //--- m_orders_windows[0].CaptionHeight(22); m_orders_windows[0].IsMovable(true); m_orders_windows[0].CaptionColor(clrmain); m_orders_windows[0].CaptionColorLocked(clrmain); m_orders_windows[0].CaptionColorHover(clrmain); m_orders_windows[0].BackColor(m_background_color); m_orders_windows[0].BorderColor(clrmain); m_orders_windows[0].FontSize(m_base_font_size); m_orders_windows[0].Font(m_base_font); m_orders_windows[0].WindowType(W_DIALOG); //--- 创建窗体 if(!m_orders_windows[0].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_M_ORD_NAME,x,y)) return(false); return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 挂单创建和编辑窗口 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreatePendingOrdersWindow(void) { //--- 向窗口数组添加窗口指针 CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[1]); //--- 属性 m_orders_windows[1].XSize(600); m_orders_windows[1].YSize(580); //--- 坐标 int x=m_order_button[0].XGap(); int y=m_order_button[0].YGap()+60; //--- color clrmain=C'31,209,111'; //--- m_orders_windows[1].CaptionHeight(22); m_orders_windows[1].IsMovable(true); m_orders_windows[1].CaptionColor(clrmain); m_orders_windows[1].CaptionColorLocked(clrmain); m_orders_windows[1].CaptionColorHover(clrmain); m_orders_windows[1].BackColor(m_background_color); m_orders_windows[1].BorderColor(clrmain); m_orders_windows[1].FontSize(m_base_font_size); m_orders_windows[1].Font(m_base_font); m_orders_windows[1].WindowType(W_DIALOG); //--- 创建窗体 if(!m_orders_windows[1].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_P_ORD_NAME,x,y)) return(false); return(true); }
在这两个窗口中要用到宏替换，因此把它们添加到相应的文件之中：
#define CAPTION_M_ORD_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Настройка: Рыночный Ордер" : "Setting: Market Order") #define CAPTION_P_ORD_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Настройка: Отложенный Ордер" : "Setting: Pending Order")
现在，在 CreateGUI() 基本方法中调用新创建的窗口，该方法会创建应用程序界面：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 创建程序的图形界面 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateGUI(void) { //--- 创建主应用程序窗口 if(!CreateMainWindow()) return(false); if(!CreateMarketOrdersWindow()) return(false); if(!CreatePendingOrdersWindow()) return(false); //--- GUI 创建完成 CWndEvents::CompletedGUI(); return(true); }
由于这些已创建窗口是对话框，因此它们将在应用程序启动时显示。 我们需要创建一种机制来显示它们。 单击 "Market order / Pending order" 按钮，或按下热键，即会打开它们。 在基类中找到 OnEvent() 方法主体，并编写所需条件。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 图表事件应答 | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { //--- 按下按钮事件 if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON) { //--- if(lparam==m_order_button[0].Id()) m_orders_windows[0].OpenWindow(); //--- if(lparam==m_order_button[1].Id()) m_orders_windows[1].OpenWindow(); } //--- 按键事件 if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN) { //--- 打市价单窗口 if(lparam==KEY_M) { if(m_orders_windows[0].IsVisible()) { m_orders_windows[0].CloseDialogBox(); } else { if(m_orders_windows[1].IsVisible()) { m_orders_windows[1].CloseDialogBox(); } //--- m_orders_windows[0].OpenWindow(); } } //--- 开挂单窗口 if(lparam==KEY_P) { if(m_orders_windows[1].IsVisible()) { m_orders_windows[1].CloseDialogBox(); } else { if(m_orders_windows[0].IsVisible()) { m_orders_windows[0].CloseDialogBox(); } //--- m_orders_windows[1].OpenWindow(); } } } }
现在，编译项目，并尝试用热键打开对话框。 结果应如图例 6 所示：
图例 6 用热键打开和切换窗口。
如您所见，在打开另一个对话框之前，无需关闭对话框。 它只是简单地切换到另一个窗口 — 这能够节省时间，且在市价单和挂单之间只需一键即可切换。 另一个方便的小技巧是使用 Esc 键关闭对话框的功能。 在测试如何打开窗口时，我要按好几次键来关闭窗口。 因此，我们将代码添加到 “Event” 部分：
//--- 已存在订单窗口 if(lparam==KEY_ESC) { if(m_orders_windows[0].IsVisible()) { m_orders_windows[0].CloseDialogBox(); } else if(m_orders_windows[1].IsVisible()) { m_orders_windows[1].CloseDialogBox(); } }
现在，我们继续处理所创建的窗口，从“Market Orders” 窗口开始。 根据图例 2，我们需要创建两个订单管理模块 - 买入和卖出。 首先，我们用新的 CreateFrame() 方法创建两个界面元素 - 框架。
bool CreateFrame(CWindow &window,CFrame &frame,const int x_gap,const int y_gap,string caption,int w_number);
其实现如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateFrame(CWindow &window,CFrame &frame,const int x_gap,const int y_gap,string caption,int w_number) { //--- 存储指向主控件的指针 frame.MainPointer(window); //--- color clrmain=clrNONE; if(caption==BUY_ORDER) clrmain=C'88,212,210'; else if(caption==SELL_ORDER) clrmain=C'236,85,79'; //--- frame.YSize(110); frame.LabelColor(clrmain); frame.BorderColor(clrmain); frame.BackColor(m_background_color); frame.GetTextLabelPointer().BackColor(m_background_color); frame.Font(m_base_font); frame.FontSize(m_base_font_size); frame.AutoXResizeMode(true); frame.AutoXResizeRightOffset(10); //--- 创建一个控制元素 if(!frame.CreateFrame(caption,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); //--- 将对象添加到对象组的通用数组 CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,frame); return(true); }
在框架创建实现中，我们有两个新的框架标头宏替换，故将它们添加到 Defines.mqh 之中：
#define BUY_ORDER (m_language==RUSSIAN ? "Buy-ордер" : "Buy-order") #define SELL_ORDER (m_language==RUSSIAN ? "Sell-ордер" : "Sell-order")
若要应用该方法，请转到 CreateMarketOrdersWindow() 方法的主体末尾，该方法创建市价单，并添加以下内容：
... //--- 创建窗体 if(!m_orders_windows[0].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_M_ORD_NAME,x,y)) return(false); //--- 买入模块 if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[0],10,20,BUY_ORDER,1)) return(false); //--- 卖出模块 if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[1],10,160,SELL_ORDER,1)) return(false); return(true); }
检查结果：
图例 7 市价单模块。
图例 7 中的每个模块将包含 4 个主要的 UI 元素类别：
- 文字标题。 这些是手数、止盈、止损。
- 切换按钮。 对于手数，这是保证金的 ％。 对于止盈和止损 - 价格或点数模式。
- 输入字段。 手数、止盈和止损。
- 动作按钮。 卖出或买入。
我们来逐步实现每个类别。 为文本标题创建通用方法 CreateLabel()。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 创建文本标签 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateLabel(CWindow &window,CTextLabel &text_label,const int x_gap,const int y_gap,string label_text,int w_number) { //--- 存储窗口指针 text_label.MainPointer(window); //--- text_label.Font(m_base_font); text_label.FontSize(m_base_font_size); text_label.XSize(80); text_label.BackColor(m_background_color); text_label.IsCenterText(true); //--- 创建标签 if(!text_label.CreateTextLabel(label_text,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); //--- 向数据库添加一个指向元素的指针 CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_label); return(true); }
我们早些时候已经补充了市价单创建方法。 现在，在考虑当前实现的情况下添加以下内容。
//--- 买入模块 if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[0],10,20,BUY_ORDER,1)) return(false); //--- 标题 if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[0],20,30,LOT,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[1],20+80+20,30,TP,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[2],20+(80+20)*2,30,SL,1)) return(false); //--- 卖出模块 if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[1],10,160,SELL_ORDER,1)) return(false); //--- 标题 if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[3],20,170,LOT,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[4],20+80+20,170,TP,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[5],20+(80+20)*2,170,SL,1)) return(false); return(true); }
此处是三个新的宏替代，针对手数、止盈和止损。 添加两种语言的名称：
#define LOT (m_language==RUSSIAN ? "Лот" : "Lot") #define TP (m_language==RUSSIAN ? "Тейк профит" : "Take Profit") #define SL (m_language==RUSSIAN ? "Стоп лосс" : "Stop Loss")
下一个类别包括切换按钮。 为此专门创建了方法 CreateSwitchButton()。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateSwitchButton(CWindow &window,CButton &button,string text,int x_gap,int y_gap,int w_number) { //--- 存储窗口指针 button.MainPointer(window); color baseclr=clrSlateBlue; color pressclr=clrIndigo; //--- 在创建之前设置属性 button.XSize(80); button.YSize(24); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(pressclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(pressclr); button.LabelColor(clrWhite); button.LabelColorPressed(clrWhite); button.LabelColorHover(clrWhite); button.IsCenterText(true); button.TwoState(true); //--- 创建一个控制元素 if(!button.CreateButton(text,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); //--- 向数据库添加一个指向元素的指针 CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button); return(true); }
在 CreateMarketWindow() 方法当中两个模块均可应用：
... //--- 买入模块 if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[0],10,20,BUY_ORDER,1)) return(false); //--- 标题 if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[0],20,30,LOT,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[1],20+80+20,30,TP,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[2],20+(80+20)*2,30,SL,1)) return(false); //--- 切换按钮 for(int i=0; i<3; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[0],m_switch_button[i],"-",20+(80+20)*i,60,1)) return(false); //--- 卖出模块 if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[1],10,160,SELL_ORDER,1)) return(false); //--- 标题 if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[3],20,170,LOT,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[4],20+80+20,170,TP,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[5],20+(80+20)*2,170,SL,1)) return(false); //--- 切换按钮 for(int i=3; i<6; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[0],m_switch_button[i],"-",20+(80+20)*(i-3),170+30,1)) return(false); return(true); }
应特别注意下一个类别，它与输入字段有关的，且因为元素需要有一定的使用限制。 例如，“Lot” 输入字段的值必须受当前交易品种规格、以及交易账户细则的限制。 编辑此字段时，应考虑以下参数：最小和最大手数，最小变动步长。 有基于此，创建 CreateLotEdit() ，并相应地设置其输入字段：
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateLotEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit,const int x_gap,const int y_gap,int w_number) { //--- 存储指向主控件的指针 text_edit.MainPointer(window); //--- 属性 text_edit.XSize(80); text_edit.YSize(24); text_edit.Font(m_base_font); text_edit.FontSize(m_base_font_size); text_edit.MaxValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX)); text_edit.StepValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP)); text_edit.MinValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN)); text_edit.SpinEditMode(true); text_edit.SetDigits(2); text_edit.GetTextBoxPointer().XGap(1); text_edit.GetTextBoxPointer().XSize(80); //--- 创建一个控制元素 if(!text_edit.CreateTextEdit("",x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); text_edit.SetValue(string(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN))); //--- 将对象添加到对象组的通用数组 CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit); return(true); }
另外，为止损和止盈创建输入字段。 以上所有内容都应添加到创建市价单的窗口中。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateTakeProfitEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit,const int x_gap,const int y_gap,int w_number) { //--- 存储指向主控件的指针 text_edit.MainPointer(window); //--- 属性 text_edit.XSize(80); text_edit.YSize(24); text_edit.Font(m_base_font); text_edit.FontSize(m_base_font_size); text_edit.MaxValue(9999); text_edit.StepValue(1); text_edit.MinValue(0); text_edit.SpinEditMode(true); text_edit.GetTextBoxPointer().XGap(1); text_edit.GetTextBoxPointer().XSize(80); //--- 创建一个控制元素 if(!text_edit.CreateTextEdit("",x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); text_edit.SetValue(string(150)); //--- 将对象添加到对象组的通用数组 CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit); return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateStopLossEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit,const int x_gap,const int y_gap,int w_number) { //--- 存储指向主控件的指针 text_edit.MainPointer(window); //--- 属性 text_edit.XSize(80); text_edit.YSize(24); text_edit.Font(m_base_font); text_edit.FontSize(m_base_font_size); text_edit.MaxValue(9999); text_edit.StepValue(1); text_edit.MinValue(0); text_edit.SpinEditMode(true); text_edit.GetTextBoxPointer().XGap(1); text_edit.GetTextBoxPointer().XSize(80); //--- 创建一个控制元素 if(!text_edit.CreateTextEdit("",x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); text_edit.SetValue(string(150)); //--- 将对象添加到对象组的通用数组 CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit); return(true); }
在该窗口中，UI 元素的最后一个类别包含两个按钮：买入和卖出。 按钮添加方法为 CreateBuyButton() 和 CreateSellButton()。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateBuyButton(CWindow &window,CButton &button,string text,int x_gap,int y_gap,int w_number) { //--- 存储窗口指针 button.MainPointer(window); color baseclr=C'88,212,210'; //--- 在创建之前设置属性 button.XSize(120); button.YSize(40); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(baseclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(baseclr); button.LabelColor(clrWhite); button.LabelColorPressed(clrWhite); button.LabelColorHover(clrWhite); button.IsCenterText(true); //--- 创建一个控制元素 if(!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return(false); //--- 向数据库添加一个指向元素的指针 CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button); return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateSellButton(CWindow &window,CButton &button,string text,int x_gap,int y_gap,int w_number) { //--- 存储窗口指针 button.MainPointer(window); color baseclr=C'236,85,79'; //--- 在创建之前设置属性 button.XSize(120); button.YSize(40); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(baseclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(baseclr); button.LabelColor(clrWhite); button.LabelColorPressed(clrWhite); button.LabelColorHover(clrWhite); button.IsCenterText(true); //--- 创建一个控制元素 if(!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return(false); //--- 向数据库添加一个指向元素的指针 CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button); return(true); }
添加了两个按钮，我们即完成了 CreateMarketWindow() 方法的实现：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 市价单创建和编辑窗口 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateMarketOrdersWindow(void) { //--- 向窗口数组添加窗口指针 CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[0]); //--- 属性 m_orders_windows[0].XSize(450); m_orders_windows[0].YSize(242+58); //--- 坐标 int x=m_order_button[0].XGap(); int y=m_order_button[0].YGap()+60; //--- color clrmain=C'87,128,255'; //--- m_orders_windows[0].CaptionHeight(22); m_orders_windows[0].IsMovable(true); m_orders_windows[0].CaptionColor(clrmain); m_orders_windows[0].CaptionColorLocked(clrmain); m_orders_windows[0].CaptionColorHover(clrmain); m_orders_windows[0].BackColor(m_background_color); m_orders_windows[0].BorderColor(clrmain); m_orders_windows[0].FontSize(m_base_font_size); m_orders_windows[0].Font(m_base_font); m_orders_windows[0].WindowType(W_DIALOG); //--- 创建窗体 if(!m_orders_windows[0].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_M_ORD_NAME,x,y)) return(false); //--- 买入模块 if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[0],10,20,BUY_ORDER,1)) return(false); //--- 标题 if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[0],20,30,LOT,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[1],20+80+20,30,TP,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[2],20+(80+20)*2,30,SL,1)) return(false); //--- 切换按钮 for(int i=0; i<3; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[0],m_switch_button[i],"-",20+(80+20)*i,60,1)) return(false); //--- 编辑 if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[0],m_lot_edit[0],20,60+34,1)) return(false); if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[0],m_tp_edit[0],20+(80+20),60+34,1)) return(false); if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[0],m_sl_edit[0],20+(80+20)*2,60+34,1)) return(false); //--- 买入按钮 if(!CreateBuyButton(m_orders_windows[0],m_buy_execute,BUY+"(B)",m_orders_windows[0].XSize()-(120+20),103,1)) return(false); //--- 卖出模块 if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[1],10,160,SELL_ORDER,1)) return(false); //--- 标题 if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[3],20,170,LOT,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[4],20+80+20,170,TP,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[5],20+(80+20)*2,170,SL,1)) return(false); //--- 切换按钮 for(int i=3; i<6; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[0],m_switch_button[i],"-",20+(80+20)*(i-3),170+30,1)) return(false); //--- 编辑 if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[0],m_lot_edit[1],20,170+30+35,1)) return(false); if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[0],m_tp_edit[1],20+80+20,170+30+35,1)) return(false); if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[0],m_sl_edit[1],20+(80+20)*2,170+30+35,1)) return(false); //--- 卖出按钮 if(!CreateSellButton(m_orders_windows[0],m_sell_execute,SELL+"(S)",m_orders_windows[0].XSize()-(120+20),242,1)) return(false); return(true); }
不要忘记添加两个新的宏替换：
#define BUY (m_language==RUSSIAN ? "Купить" : "Buy") #define SELL (m_language==RUSSIAN ? "Продать" : "Sell")
编译现阶段项目，并检查结果：
图例 8 创建市价单窗口的填充界面。
目前，它还仅是一个模板。 为了进一步开发模板，应执行以下任务：
- 激活切换按钮。
- 根据按钮状态更改输入字段属性。
- 根据切换模式和输入数据值实现按市价下单。
在开始实现更改名称的按钮切换机制之前，若有必要，需设置其默认值。 图例 8 现在显示的按钮仅带有破折号。 为了设置名称，请添加 SetButtonParam() 方法。 稍后将利用相同的方法来切换名称。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 设置按钮文字 | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::SetButtonParam(CButton &button,string text) { button.LabelText(text); button.Update(true); }
转到事件应答程序，并在界面创建完成后添加 “Event” 部分。 在此利用 SetButtonParam() 方法设置切换按钮的名称。
//--- UI 创建完毕 if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_END_CREATE_GUI) { //--- SetButtonParam(m_switch_button[0],LOT); SetButtonParam(m_switch_button[1],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[2],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[3],LOT); SetButtonParam(m_switch_button[4],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[5],POINTS); }
在此，我们还有一个针对按钮名称的宏替换，将其添加到 Defines.mqh 当中：
#define POINTS (m_language==RUSSIAN ? "Пункты" : "Points")
创建切换机制的准备已就绪。 ButtonSwitch() 函数将跟踪按钮状态（已按下/未按下），并更改相应按钮的名称。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::ButtonSwitch(CButton &button,long lparam,string state1,string state2) { if(lparam==button.Id()) { if(!button.IsPressed()) SetButtonParam(button,state1); else SetButtonParam(button,state2); } }
由于名称是通过按钮单击事件切换的，因此在事件应答程序部分中调用创建的方法。
//--- 按钮事件 if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON) { //--- if(lparam==m_order_button[0].Id()) m_orders_windows[0].OpenWindow(); //--- if(lparam==m_order_button[1].Id()) m_orders_windows[1].OpenWindow(); //--- ButtonSwitch(m_switch_button[0],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_switch_button[1],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_switch_button[2],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_switch_button[3],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_switch_button[4],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_switch_button[5],lparam,POINTS,PRICE); }
还要为两种语言定义新的宏替换：
#define PERC_DEPO (m_language==RUSSIAN ? "% Депозит" : "% Deposit") #define PRICE (m_language==RUSSIAN ? "Цена" : "Price")
再次编译项目：单击按钮后，随之更改按钮名称：
图例 9 更改切换按钮的名称。
我们继续前进。 下一个任务是根据切换按钮的相应状态来更改输入字段的属性。 为此，为每个输入字段添加三个新方法： LotMarketSwitch()，TakeMarketSwitch()，StopMarketSwitch()。 对于第一种方法，手数将被切换为帐户余额的百分比。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::LotMarketSwitch(long lparam) { for(int i=0; i<2; i++) { if(lparam==m_switch_button[i*3].Id()) { if(m_switch_button[i*3].IsPressed()) { m_lot_edit[i].SetDigits(0); m_lot_edit[i].StepValue(1); m_lot_edit[i].MaxValue(100); m_lot_edit[i].MinValue(1); m_lot_edit[i].SetValue(string(2)); m_lot_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true); } else { m_lot_edit[i].SetDigits(2); m_lot_edit[i].StepValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP)); m_lot_edit[i].MinValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN)); m_lot_edit[i].MaxValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX)); m_lot_edit[i].SetValue(string(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN))); m_lot_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true); } } } }
至于其他两个方法，级别值将从点数切换为价格。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::TakeMarketSwitch(long lparam) { for(int i=0; i<2; i++) { if(lparam==m_switch_button[3*i+1].Id()) { if(m_switch_button[3*i+1].IsPressed()) { MqlTick tick; if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick)) { m_tp_edit[i].SetDigits(_Digits); m_tp_edit[i].StepValue(_Point); m_tp_edit[i].SetValue(string(tick.ask)); m_tp_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true); } } else { m_tp_edit[i].SetDigits(0); m_tp_edit[i].StepValue(1); m_tp_edit[i].SetValue(string(150)); m_tp_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true); } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::StopMarketSwitch(long lparam) { for(int i=0; i<2; i++) { if(lparam==m_switch_button[3*i+2].Id()) { if(m_switch_button[3*i+2].IsPressed()) { MqlTick tick; if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick)) { m_sl_edit[i].SetDigits(_Digits); m_sl_edit[i].StepValue(_Point); m_sl_edit[i].SetValue(string(tick.bid)); m_sl_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true); } } else { m_sl_edit[i].SetDigits(0); m_sl_edit[i].StepValue(1); m_sl_edit[i].SetValue(string(150)); m_sl_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true); } } } }
现在，我们在事件应答程序的“按钮单击事件”部分中调用所有三个方法：
// --- 切换手数/余额百分比 LotMarketSwitch(lparam); //--- 切换止盈点数/价格 TakeMarketSwitch(lparam); //--- 切换止损点数/价格 StopMarketSwitch(lparam);
检查结果：
图例 10 在市价单窗口中的切换模式输入字段。
最后一个任务是使用按钮或热键，根据设置和输入字段值来启用按市价下单。 为此目的，创建三个新方法：
- OnInitTrading() — 定义并设置交易账户环境。
- SetBuyOrder() — 开立市价买单。
- SetSellOrder() — 开立市价卖单。
在我们的基类 CFastTrading 的私密部分中创建它们，并在同一个类中实现它们。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 交易环境初始化 | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnInitTrading() { string array_used_symbols[]; //--- 填写用到的品种数组 CreateUsedSymbolsArray(SYMBOLS_MODE_CURRENT,"",array_used_symbols); //--- 在品种集合中设置使用到品种列表的类型，并填写品种时间序列列表 m_trade.SetUsedSymbols(array_used_symbols); //--- 将所有现有集合传递给交易类 m_trade.TradingOnInit(); m_trade.TradingSetMagic(m_magic_number); m_trade.TradingSetLogLevel(LOG_LEVEL_ERROR_MSG); //--- 为所有用到的品种设置同步传递订单 m_trade.TradingSetAsyncMode(false); //--- 为所有交易对象设置正确的订单到期和填充类型 m_trade.TradingSetCorrectTypeExpiration(); m_trade.TradingSetCorrectTypeFilling(); }
在类构造函数中调用此方法：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 构造函数 | //+------------------------------------------------------------------+ CFastTrading::CFastTrading(void) { OnInitTrading(); }
在实现交易功能之前，请注意，它们将在两个不同的事件上执行。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::SetBuyOrder(int id,long lparam) { if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_buy_execute.Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_B)) { //--- double lot; if(m_switch_button[0].IsPressed()) lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK),StringToDouble(m_lot_edit[0].GetValue())); else lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[0].GetValue())); if(m_switch_button[1].IsPressed() && m_switch_button[2].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[0].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[0].GetValue()); if(m_trade.OpenBuy(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } else if(!m_switch_button[1].IsPressed() && !m_switch_button[2].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[0].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[0].GetValue()); if(m_trade.OpenBuy(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } else if(m_switch_button[1].IsPressed() && !m_switch_button[2].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[0].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[0].GetValue()); if(m_trade.OpenBuy(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } else if(!m_switch_button[1].IsPressed() && m_switch_button[2].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[0].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[0].GetValue()); if(m_trade.OpenBuy(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } } return(false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::SetSellOrder(int id,long lparam) { if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_sell_execute.Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_S)) { //--- double lot; if(m_switch_button[3].IsPressed()) lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),StringToDouble(m_lot_edit[1].GetValue())); else lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[1].GetValue())); //--- if(m_switch_button[4].IsPressed() && m_switch_button[5].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[1].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[1].GetValue()); if(m_trade.OpenSell(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } else if(!m_switch_button[4].IsPressed() && !m_switch_button[5].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[1].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[1].GetValue()); if(m_trade.OpenSell(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } else if(!m_switch_button[4].IsPressed() && m_switch_button[5].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[1].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[1].GetValue()); if(m_trade.OpenSell(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } else if(m_switch_button[4].IsPressed() && !m_switch_button[5].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[1].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[1].GetValue()); if(m_trade.OpenSell(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } } return(false); }
尽管要在事件应答程序中调用这两个交易方法，但由于上面出示的原因，会把它们放在标识事件的所有部分之外。 上述函数的当前实现使用 LotPercent() 方法按余额百分比来计算手数大小。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ double CFastTrading::LotPercent(string symbol,ENUM_ORDER_TYPE trade_type,double price,double percent) { double margin=0.0; //--- 检查 if(symbol=="" || price<=0.0 || percent<1 || percent>100) return(0.0); //--- 计算 1 手所需的保证金 if(!OrderCalcMargin(trade_type,symbol,1.0,price,margin) || margin<0.0) return(0.0); //--- if(margin==0.0) return(0.0); //--- 计算最大交易量 double volume=NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)*percent/100.0/margin,2); //--- 常规化并检查限制 double stepvol=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP); if(stepvol>0.0) volume=stepvol*MathFloor(volume/stepvol); //--- double minvol=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN); if(volume<minvol) volume=0.0; //--- double maxvol=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX); if(volume>maxvol) volume=maxvol; //--- 返回交易量 volume return(volume); }
与市价单有关的部分已经准备就绪。 现在，我们进入创建挂单的窗口。 我们按照已完成的市价单的相同步骤创建界面。 大多数步骤是相似的。 我将只会略微深入一点细节。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 挂单创建和编辑窗口 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreatePendingOrdersWindow(void) { //--- 向窗口数组添加窗口指针 CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[1]); //--- 属性 m_orders_windows[1].XSize(600); m_orders_windows[1].YSize(580); //--- 坐标 int x=m_order_button[0].XGap(); int y=m_order_button[0].YGap()+60; //--- color clrmain=C'31,209,111'; //--- m_orders_windows[1].CaptionHeight(22); m_orders_windows[1].IsMovable(true); m_orders_windows[1].CaptionColor(clrmain); m_orders_windows[1].CaptionColorLocked(clrmain); m_orders_windows[1].CaptionColorHover(clrmain); m_orders_windows[1].BackColor(m_background_color); m_orders_windows[1].BorderColor(clrmain); m_orders_windows[1].FontSize(m_base_font_size); m_orders_windows[1].Font(m_base_font); m_orders_windows[1].WindowType(W_DIALOG); //--- 创建窗体 if(!m_orders_windows[1].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_P_ORD_NAME,x,y)) return(false); //---BUY-STOP 模块 if(!CreateFrame(m_orders_windows[1],m_frame[2],10,20,BUYSTOP_ORDER,2)) return(false); //--- 标题 if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[0],20,60,PRICE,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[1],20+80+20,30,LOT,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[2],20+(80+20)*2,30,TP,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[3],20+(80+20)*3,30,SL,2)) return(false); //--- 切换 for(int i=0; i<3; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[1],m_p_switch_button[i],"-",120+(80+20)*i,60,2)) return(false); //--- 编辑 if(!CreatePriceEdit(m_orders_windows[1],m_pr_edit[0],20,60+35,2)) return(false); if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[1],m_lot_edit[2],20+(80+20),60+35,2)) return(false); if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[1],m_tp_edit[2],20+(80+20)*2,60+35,2)) return(false); if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[1],m_sl_edit[2],20+(80+20)*3,60+35,2)) return(false); //--- Buy Stop 下单按钮 if(!CreateBuyButton(m_orders_windows[1],m_buystop_execute,"Buy Stop ( 1 )",m_orders_windows[1].XSize()-(120+20),103,2)) return(false); //---SELL-STOP 模块 if(!CreateFrame(m_orders_windows[1],m_frame[3],10,160,SELLSTOP_ORDER,2)) return(false); //--- 标题 if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[4],20,170+30,PRICE,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[5],20+80+20,170,LOT,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[6],20+(80+20)*2,170,TP,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[7],20+(80+20)*3,170,SL,2)) return(false); //--- 切换 for(int i=3; i<6; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[1],m_p_switch_button[i],"-",120+(80+20)*(i-3),170+30,2)) return(false); //--- 编辑 if(!CreatePriceEdit(m_orders_windows[1],m_pr_edit[1],20,170+30+35,2)) return(false); if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[1],m_lot_edit[3],20+(80+20),170+30+35,2)) return(false); if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[1],m_tp_edit[3],20+(80+20)*2,170+30+35,2)) return(false); if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[1],m_sl_edit[3],20+(80+20)*3,170+30+35,2)) return(false); //--- Sell Stop 下单按钮 if(!CreateSellButton(m_orders_windows[1],m_sellstop_execute,"Sell Stop ( 2 )",m_orders_windows[1].XSize()-(120+20),242,2)) return(false); //---BUY-LIMIT 模块 if(!CreateFrame(m_orders_windows[1],m_frame[4],10,300,BUYLIMIT_ORDER,2)) return(false); //--- 标题 if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[8],20,330,PRICE,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[9],20+80+20,310,LOT,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[10],20+(80+20)*2,310,TP,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[11],20+(80+20)*3,310,SL,2)) return(false); //--- 切换 for(int i=6; i<9; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[1],m_p_switch_button[i],"-",120+(80+20)*(i-6),330,2)) return(false); //--- 编辑 if(!CreatePriceEdit(m_orders_windows[1],m_pr_edit[2],20,365,2)) return(false); if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[1],m_lot_edit[4],20+(80+20),365,2)) return(false); if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[1],m_tp_edit[4],20+(80+20)*2,365,2)) return(false); if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[1],m_sl_edit[4],20+(80+20)*3,365,2)) return(false); //--- Buy Limit 下单按钮 if(!CreateBuyButton(m_orders_windows[1],m_buylimit_execute,"Buy Limit ( 3 )",m_orders_windows[1].XSize()-(120+20),382,2)) return(false); //---SELL-LIMIT 模块 if(!CreateFrame(m_orders_windows[1],m_frame[5],10,440,SELLLIMIT_ORDER,2)) return(false); //--- 标题 if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[12],20,470,PRICE,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[13],20+80+20,450,LOT,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[14],20+(80+20)*2,450,TP,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[15],20+(80+20)*3,450,SL,2)) return(false); //--- 切换 for(int i=9; i<12; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[1],m_p_switch_button[i],"-",120+(80+20)*(i-9),470,2)) return(false); //--- 编辑 if(!CreatePriceEdit(m_orders_windows[1],m_pr_edit[3],20,505,2)) return(false); if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[1],m_lot_edit[5],20+(80+20),505,2)) return(false); if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[1],m_tp_edit[5],20+(80+20)*2,505,2)) return(false); if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[1],m_sl_edit[5],20+(80+20)*3,505,2)) return(false); //--- Sell Limit 下单按钮 if(!CreateSellButton(m_orders_windows[1],m_selllimit_execute,"Sell Limit ( 4 )",m_orders_windows[1].XSize()-(120+20),522,2)) return(false); //--- return(true); }
如您所见，上面的代码用到了与市价单窗口相同的方法。 不过，它也有一个新方法。 CreatePriceEdit() 是挂单下单价格的输入字段。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreatePriceEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit,const int x_gap,const int y_gap,int w_number) { //--- 存储指向主控件的指针 text_edit.MainPointer(window); //--- 属性 text_edit.XSize(80); text_edit.YSize(24); text_edit.Font(m_base_font); text_edit.FontSize(m_base_font_size); text_edit.StepValue(_Point); text_edit.SpinEditMode(true); text_edit.SetDigits(_Digits); text_edit.GetTextBoxPointer().XGap(1); text_edit.GetTextBoxPointer().XSize(80); //--- 创建一个控制元素 if(!text_edit.CreateTextEdit("",x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); //--- MqlTick tick; if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick)) text_edit.SetValue(string(tick.bid)); //--- 将对象添加到对象组的通用数组 CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit); return(true); }
方法实现之后，初始模板已准备就绪，但是该界面尚不可用。 还需要配置它。 我们将以相同的顺序实现此部分：配置切换按钮，将其状态与输入字段属性连接，并创建下挂单的函数。
进入 OnEvent() 应答程序，“界面创建完成”部分，并为切换按钮设置名称：
//--- UI 创建完毕 if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_END_CREATE_GUI) { //--- SetButtonParam(m_switch_button[0],LOT); SetButtonParam(m_switch_button[1],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[2],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[3],LOT); SetButtonParam(m_switch_button[4],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[5],POINTS); //--- SetButtonParam(m_p_switch_button[0],LOT); SetButtonParam(m_p_switch_button[1],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[2],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[3],LOT); SetButtonParam(m_p_switch_button[4],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[5],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[6],LOT); SetButtonParam(m_p_switch_button[7],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[8],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[9],LOT); SetButtonParam(m_p_switch_button[10],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[11],POINTS); }
转到“按钮单击事件”部分，并实现切换按钮状态时更改其名称的机制：
//--- ButtonSwitch(m_p_switch_button[0],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_p_switch_button[1],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[2],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[3],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_p_switch_button[4],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[5],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[6],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_p_switch_button[7],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[8],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[9],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_p_switch_button[10],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[11],lparam,POINTS,PRICE);
为了将切换按钮与输入字段及其属性链接在一起，要创建三个新方法： LotPendingSwitch() ，TakePendingSwitch()，StopPendingSwitch() 。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::LotPendingSwitch(long lparam) { for(int i=0; i<4; i++) { if(lparam==m_p_switch_button[3*i].Id()) { if(m_p_switch_button[3*i].IsPressed()) { m_lot_edit[i+2].SetDigits(0); m_lot_edit[i+2].StepValue(1); m_lot_edit[i+2].MaxValue(100); m_lot_edit[i+2].MinValue(1); m_lot_edit[i+2].SetValue(string(2)); m_lot_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true); } else { m_lot_edit[i+2].SetDigits(2); m_lot_edit[i+2].StepValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP)); m_lot_edit[i+2].MinValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN)); m_lot_edit[i+2].MaxValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX)); m_lot_edit[i+2].SetValue(string(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN))); m_lot_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true); } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::TakePendingSwitch(long lparam) { for(int i=0; i<4; i++) { if(lparam==m_p_switch_button[3*i+1].Id()) { if(m_p_switch_button[3*i+1].IsPressed()) { MqlTick tick; if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick)) { m_tp_edit[i+2].SetDigits(_Digits); m_tp_edit[i+2].StepValue(_Point); m_tp_edit[i+2].SetValue(string(tick.ask)); m_tp_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true); } } else { m_tp_edit[i+2].SetDigits(0); m_tp_edit[i+2].StepValue(1); m_tp_edit[i+2].SetValue(string(150)); m_tp_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true); } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::StopPendingSwitch(long lparam) { for(int i=0; i<4; i++) { if(lparam==m_p_switch_button[3*i+2].Id()) { if(m_p_switch_button[3*i+2].IsPressed()) { MqlTick tick; if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick)) { m_sl_edit[i+2].SetDigits(_Digits); m_sl_edit[i+2].StepValue(_Point); m_sl_edit[i+2].SetValue(string(tick.bid)); m_sl_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true); } } else { m_sl_edit[i+2].SetDigits(0); m_sl_edit[i+2].StepValue(1); m_sl_edit[i+2].SetValue(string(150)); m_sl_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true); } } } }
现在，我们在按钮单击事件应答程序部分中调用它们：
// --- 切换：手数/余额百分比 LotPendingSwitch(lparam); //--- 切换：止盈点数/价格 TakePendingSwitch(lparam); //--- 切换：止损点数/价格 StopPendingSwitch(lparam);
编译项目，并查看结果：
图例 11 挂单的切换模式输入字段。
切换模式输入字段已准备就绪；属性也已更改。 继续创建函数，请求下订单。 该算法与市价单类似。 创建四个方法，每种类型一个。
bool SetBuyStopOrder(int id,long lparam); bool SetSellStopOrder(int id,long lparam); bool SetBuyLimitOrder(int id,long lparam); bool SetSellLimitOrder(int id,long lparam);
实现它们。 为每笔挂单设置热键，还有单击按钮。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::SetBuyStopOrder(int id,long lparam) { if(!m_orders_windows[1].IsVisible()) return(false); if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_buystop_execute.Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_1)) { //--- double lot; if(m_p_switch_button[0].IsPressed()) lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK),StringToDouble(m_lot_edit[2].GetValue())); else lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[2].GetValue())); //--- double pr=double(m_pr_edit[0].GetValue()); //--- if(m_p_switch_button[1].IsPressed() && m_p_switch_button[2].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[2].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[2].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[1].IsPressed() && !m_p_switch_button[2].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[2].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[2].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(m_p_switch_button[1].IsPressed() && !m_p_switch_button[2].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[2].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[2].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[1].IsPressed() && m_p_switch_button[2].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[2].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[2].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } } return(false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::SetSellStopOrder(int id,long lparam) { if(!m_orders_windows[1].IsVisible()) return(false); if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_sellstop_execute.Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_2)) { //--- double lot; if(m_p_switch_button[3].IsPressed()) lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),StringToDouble(m_lot_edit[3].GetValue())); else lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[3].GetValue())); //--- double pr=double(m_pr_edit[1].GetValue()); //--- if(m_p_switch_button[4].IsPressed() && m_p_switch_button[5].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[3].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[3].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[4].IsPressed() && !m_p_switch_button[5].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[3].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[3].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(m_p_switch_button[4].IsPressed() && !m_p_switch_button[5].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[3].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[3].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[4].IsPressed() && m_p_switch_button[5].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[3].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[3].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } } return(false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::SetBuyLimitOrder(int id,long lparam) { if(!m_orders_windows[1].IsVisible()) return(false); if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_buylimit_execute.Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_3)) { //--- double lot; if(m_p_switch_button[6].IsPressed()) lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK),StringToDouble(m_lot_edit[4].GetValue())); else lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[4].GetValue())); //--- double pr=double(m_pr_edit[2].GetValue()); //--- if(m_p_switch_button[7].IsPressed() && m_p_switch_button[8].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[4].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[4].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyLimit(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[7].IsPressed() && !m_p_switch_button[8].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[4].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[4].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyLimit(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(m_p_switch_button[7].IsPressed() && !m_p_switch_button[8].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[4].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[4].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyLimit(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[7].IsPressed() && m_p_switch_button[8].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[4].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[4].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyLimit(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } } return(false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::SetSellLimitOrder(int id,long lparam) { if(!m_orders_windows[1].IsVisible()) return(false); if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_selllimit_execute.Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_4)) { //--- double lot; if(m_p_switch_button[9].IsPressed()) lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),StringToDouble(m_lot_edit[5].GetValue())); else lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[5].GetValue())); //--- double pr=double(m_pr_edit[3].GetValue()); //--- if(m_p_switch_button[10].IsPressed() && m_p_switch_button[11].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[5].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[5].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[10].IsPressed() && !m_p_switch_button[11].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[5].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[5].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(m_p_switch_button[10].IsPressed() && !m_p_switch_button[11].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[5].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[5].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[10].IsPressed() && m_p_switch_button[11].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[5].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[5].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } } return(false); }
现在，进入事件应答程序，并在其中添加调用新创建的方法 ：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 图表事件应答 | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { //--- SetBuyOrder(id,lparam); SetSellOrder(id,lparam); //--- SetBuyStopOrder(id,lparam); SetSellStopOrder(id,lparam); SetBuyLimitOrder(id,lparam); SetSellLimitOrder(id,lparam);
操控所有订单类型的基本功能均已就绪。 由于此应用程序的最终目的是为手动交易提供最大的便利和速度，因此我决定添加一个小功能，能够加速市价和挂单交易。 其原理如下：在不同模式下设置输入字段值时，理应可用向上和向下箭头按指定步骤更改该值。 不过，在设置时，例如挂单价格，按箭头把 EURUSD 价格从 1.08500 更改为 1.85001。 这很慢，且并不方便。 因此，当选择输入字段进行编辑，并按上/下热键时，将数值变换的步长乘以 10。 为此目的，我们需要创建 ArrowSwitch() 方法。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::ArrowSwitch(long lparam) { //--- 价格 for(int i=0; i<4; i++) { if(m_pr_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState()) { if(lparam==KEY_UP) { //--- 取新值 double value=StringToDouble(m_pr_edit[i].GetValue())+m_pr_edit[i].StepValue()*10; //--- 逐步递增并检查是否超出限制 m_pr_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } else if(lparam==KEY_DOWN) { //--- 取新值 double value=StringToDouble(m_pr_edit[i].GetValue())-m_pr_edit[i].StepValue()*10; //--- 逐步递增并检查是否超出限制 m_pr_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } } } //--- 手数 for(int i=0; i<6; i++) { if(m_lot_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState()) { if(lparam==KEY_UP) { //--- 取新值 double value=StringToDouble(m_lot_edit[i].GetValue())+m_lot_edit[i].StepValue()*10; //--- 逐步递增并检查是否超出限制 m_lot_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } else if(lparam==KEY_DOWN) { //--- 取新值 double value=StringToDouble(m_lot_edit[i].GetValue())-m_lot_edit[i].StepValue()*10; //--- 逐步递增并检查是否超出限制 m_lot_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } } } //--- 止盈，止损 for(int i=0; i<6; i++) { //--- if(m_tp_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState()) { if(lparam==KEY_UP) { //--- 取新值 double value=StringToDouble(m_tp_edit[i].GetValue())+m_tp_edit[i].StepValue()*10; //--- Increase by one step and check for exceeding the limit m_tp_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } else if(lparam==KEY_DOWN) { //--- 取新值 double value=StringToDouble(m_tp_edit[i].GetValue())-m_tp_edit[i].StepValue()*10; //--- 逐步递增并检查是否超出限制 m_tp_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } } //--- if(m_sl_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState()) { if(lparam==KEY_UP) { //--- 取新值 double value=StringToDouble(m_sl_edit[i].GetValue())+m_sl_edit[i].StepValue()*10; //--- 逐步递增并检查是否超出限制 m_sl_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } else if(lparam==KEY_DOWN) { //--- 取新值 double value=StringToDouble(m_sl_edit[i].GetValue())-m_sl_edit[i].StepValue()*10; //--- 逐步递增并检查是否超出限制 m_sl_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } } } }
该方法应在 Keypress 部分的事件应答程序中调用。
//--- 按键 if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN) { //--- ArrowSwitch(lparam); ....
图例 12 示意数值变化速度之间的差异。
图例 12 使用热键在编辑字段中快速更改数值。
快速放置市价单和挂单的工具已准备就绪。 现在，我们转到主应用程序窗口，并添加与存在订单有关的操作（如本文开头的第一张图例所示）。 其中包括三个操作：所有盈利单平仓，所有亏损单平仓，以及删除所有存在的挂单。 这些操作仅适用于本程序下的订单，其订单应拥有唯一的魔幻数字。 还应记住，在放置含当前魔幻数字的订单时，以及在 EA 属性中更改魔幻数字时，所有含有旧数字的存在订单均被忽略，因为它们不再与本应用程序相关。
我们来实现这些动作。 创建三个新方法：
void CloseAllMarketProfit(int id,long lparam); void CloseAllMarketLoss(int id,long lparam); void DeleteAllPending(int id,long lparam);
实现每一个。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::CloseAllMarketProfit(int id,long lparam) { if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_order_button[2].Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_C)) { //--- 声明请求和结果 MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; int total=PositionsTotal(); // 持仓数量 //--- 遍历持仓 for(int i=total-1; i>=0; i--) { //--- 订单参数 ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // 单号 string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // 品种 int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // 小数点位数 ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // 魔幻数字 double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // 持仓量 ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // 持仓类型 double profit=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT); double swap=PositionGetDouble(POSITION_SWAP); //--- 如果魔幻数字匹配 if(magic==m_magic_number) if(position_symbol==Symbol()) if(profit+swap>0) { //--- 将请求和结果值清零 ZeroMemory(request); ZeroMemory(result); //--- 设置操作参数 request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // 交易操作类型 request.position =position_ticket; // 单号 request.symbol =position_symbol; // 品种 request.volume =volume; // 持仓量 request.deviation=5; // 允许的价格偏离 request.magic =m_magic_number; // 魔幻数字 //--- 根据持仓类型设置订单价格和类型 if(type==POSITION_TYPE_BUY) { request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID); request.type =ORDER_TYPE_SELL; } else { request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK); request.type =ORDER_TYPE_BUY; } //--- 发送请求 if(!OrderSend(request,result)) PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // 如果无法发出请求，则输出错误代码 } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::CloseAllMarketLoss(int id,long lparam) { if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_order_button[3].Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_D)) { //--- 声明请求和结果 MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; ZeroMemory(request); ZeroMemory(result); int total=PositionsTotal(); // 持仓数量 //--- 遍历持仓 for(int i=total-1; i>=0; i--) { //--- 订单参数 ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // 单号 string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // 品种 int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // 小数点位数 ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // 魔幻数字 double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // 持仓量 ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // 持仓类型 double profit=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT); double swap=PositionGetDouble(POSITION_SWAP); //--- 如果魔幻数字匹配 if(magic==m_magic_number) if(position_symbol==Symbol()) if(profit+swap<0) { //--- 将请求和结果值清零 ZeroMemory(request); ZeroMemory(result); //--- 设置操作参数 request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // 交易操作类型 request.position =position_ticket; // 单号 request.symbol =position_symbol; // 品种 request.volume =volume; // 持仓量 request.deviation=5; // 允许的价格偏离 request.magic =m_magic_number; // 魔幻数字 //--- 根据持仓类型设置订单价格和类型 if(type==POSITION_TYPE_BUY) { request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID); request.type =ORDER_TYPE_SELL; } else { request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK); request.type =ORDER_TYPE_BUY; } //--- 发送请求 if(!OrderSend(request,result)) PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // 如果无法发出请求，则输出错误代码 } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::DeleteAllPending(int id,long lparam) { if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_order_button[4].Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_R)) { //--- 声明并初始化交易请求和交易结果 MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; //--- 遍历所有已下挂单 for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) { ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // 单号 ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // 魔幻数字 //--- 如果魔幻数字匹配 if(magic==m_magic_number) { //--- 请求和结果值清零 ZeroMemory(request); ZeroMemory(result); //--- 设置操作参数 request.action= TRADE_ACTION_REMOVE; // 交易操作类型 request.order = order_ticket; // 单号 //--- 发送请求 if(!OrderSend(request,result)) PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // 如果无法发出请求，则输出错误代码 } } } }
请注意，所创建方法还应遵循依据两个不同事件执行操作的规则：单击主应用程序窗口中的按钮，并按热键。 这三个函数都将在事件应答程序中调用，位于所有部分之外。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 图表事件应答 | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { //--- SetBuyOrder(id,lparam); SetSellOrder(id,lparam); //--- SetBuyStopOrder(id,lparam); SetSellStopOrder(id,lparam); SetBuyLimitOrder(id,lparam); SetSellLimitOrder(id,lparam); //--- CloseAllMarketProfit(id,lparam); CloseAllMarketLoss(id,lparam); //--- DeleteAllPending(id,lparam);
快捷手动交易工具箱基本功能的开发至此完毕。 以下视频演示所创建的应用程序。
结束语
附件包含所有列出的文件，这些文件应置于相应的文件夹之中。 为了令其正确运行，您仅需要将 MQL5 文件夹保存到终端文件夹当中。 若要打开 MQL5 文件夹所在的终端根目录，请在 MetaTrader 5 终端中按 Ctrl+Shift+D 组合键，或使用关联菜单，如下图例 13 所示。
图例13 在 MetaTrader 5 终端根目录中打开 MQL5 文件夹
