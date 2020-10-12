快捷手动交易工具箱：基本功能

内容

概述

如今，众多交易者切换至自动交易系统，这类系统可能需要附加设置，或是能够完全自动化并准备就绪。 然而，有相当一部分交易者更喜欢以旧有方式进行手动交易。 在各种特定交易情况下制定决策时，他们更期望拥有人类专家的判断力。 有时，这种状况会快速发展，因此交易者需要迅速对其做出反应。 而且，某些交易方式（例如，剥头皮）要求准确入场时机。 在其中，附加工具也许会派上用场：它们可为所需动作提供最快可能实施，诸如入场或离场。 因此，我决定实现基本功能，从而满足快速手动交易需求。

工具箱的概念



首先，有必要确定手动交易中可能需要的一组基本操作。 有基于此，我们将开发一种工具，能够高效、快捷地执行相应的操作。 手动交易已有一套底层交易系统，这意味着以下入场入方法之一：使用市价或挂单。 因此，该工具箱的主要准则是运用这两种类型订单的能力。 我们还可以为交易者选择在交易过程中可以执行的任务 — 工具可有助于减少执行这些任务时所需的时间和数量。

图例 1 工具箱主窗口

图例 1 显示两个类别：市价单和挂单。 我还选择了三个基本任务，这些任务有时需要快速执行，但无法在一个动作里一次性完成。 许多应用程序，包括 MetaTrader 5 终端，都有一组基本的热键，可快速执行某些命令或操作。 我们的应用程序理应考虑这一事实。 每个热键显示在括号中 — 按下时，将执行指定的操作，或者 — 在处理订单时，将打开一个相应的窗口。 它也可以用鼠标执行操作。 例如，可以通过按 C 键或单击 “Close all profitable” 来把所有获利订单平仓。

按下 M 键，或单击 “Market order” 将打开 “Settings: Market order” 窗口。 该窗口包含入场买入或卖出订单的输入数据选项。

图例 2 配置和创建市价订单的窗口。

除了基本设置外，与终端中的可用设置类似，不仅可选择手数作为数值，还可以选择账户余额的百分比。 这也涉及止盈和止损：不仅能以价位格式，还可以点数表示。 还可以通过两种方式执行“买入”和“卖出”操作：单击相应的按钮，或按下括号中指定的热键。

按下 P 打开挂单设置窗口。 支持四种挂单类型。

图例 3 配置和创建挂单的窗口

与市价订单类似，挂单手数支持数值或余额百分比的形式，还可以选择价格或点数的止盈和止损。





工具实现



首先，我们来创建一个初始项目结构。 打开 Experts 目录，创建 “Simple Trading” 文件夹及一些文件，如图例 4 所示。

图例 4 项目文件结构

我们研究一下所创建文件的作用：

SimpleTrading.mq5 — 智能交易系统的文件，将在其中创建 GUI，并包含初始应用程序设置。

— 智能交易系统的文件，将在其中创建 GUI，并包含初始应用程序设置。 Program.mqh — 包含要连接到 EA 的文件，该文件将包含 CFastTrading 类，及其字段和方法。 它还包含其部分实现。

— 包含要连接到 EA 的文件，该文件将包含 类，及其字段和方法。 它还包含其部分实现。 MainWindow.mqh — 连接的包含文件 Program.mqh ，内含 GUI 元素的实现方法。

— 连接的包含文件 ，内含 GUI 元素的实现方法。 Defines.mqh — 连接的包含文件 Program.mqh ；内含一组 GUI 元素的宏替换，用于实现英语和俄语版本。

首先，打开 Program.mqh ，连接实现界面和交易功能所需的函数库，并创建 CFastTrading 类。

#include <EasyAndFastGUI\WndEvents.mqh> #include <DoEasy25\Engine.mqh> #include "Defines.mqh" enum LANG { RUSSIAN, ENGLISH }; class CFastTrading : public CWndEvents { public : CFastTrading( void ); ~CFastTrading( void ); void OnInitEvent( void ); void OnDeinitEvent( const int reason); void OnTimerEvent( void ); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; #include "MainWindow.mqh" CFastTrading::CFastTrading( void ) { } CFastTrading::~CFastTrading( void ) { } void CFastTrading::OnInitEvent( void ) { } void CFastTrading::OnDeinitEvent( const int reason) { CWndEvents::Destroy(); } void CFastTrading::OnTimerEvent( void ) { CWndEvents::OnTimerEvent(); } void CFastTrading::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

现在，打开 EA 文件 SimpleTrading.mq5 ，把它连接到 Program.mqh ，若有新创建的类，则创建一个实例< /s3>。 此外，设置输入参数，其中包括：

Base FontSize — 应用程序的基本字体大小。

Caption Color — 主应用程序窗口的标题颜色。

Back color — 背景颜色。

Interface language — 界面语言。

Magic Number — 本智能交易系统创建订单时的唯一识别码。

#property copyright "Copyright 2020, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/zh/users/alex2356" #property version "1.00" #include "Program.mqh" input int Inp_BaseFont = 10 ; input color Caption = C'0,130,225' ; input color Background = clrWhite ; input LANG Language = ENGLISH; input ulong MagicNumber = 1111 ; CFastTrading program; ulong tick_counter; int OnInit () { tick_counter= GetTickCount (); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { program.OnDeinitEvent(reason); } void OnTick () { } void OnTimer ( void ) { program.OnTimerEvent(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { program.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_CREATE_GUI) { Print ( "End in " , GetTickCount ()-tick_counter, " ms" ); } }

为了令 EA 输入参数可用于此类，必须创建变量和方法，将 EA 设置的数值分配给这些变量，以及实现的方法。 在类的私密部分中创建变量。

private : color m_caption_color; color m_background_color; int m_base_font_size; int m_m_edit_index; int m_p_edit_index; ulong m_magic_number; string m_base_font; LANG m_language;

在公开部分中创建方法：

void CaptionColor( const color clr); void BackgroundColor( const color clr); void FontSize( const int font_size); void FontName( const string font_name); void SetLanguage( const LANG lang); void SetMagicNumber( ulong magic_number);

此处是实现：

void CFastTrading::CaptionColor( const color clr) { m_caption_color=clr; } void CFastTrading::BackgroundColor( const color clr) { m_background_color=clr; } void CFastTrading::FontSize( const int font_size) { m_base_font_size=font_size; } void CFastTrading::FontName( const string font_name) { m_base_font=font_name; } void CFastTrading::SetLanguage( const LANG lang) { m_language=lang; } void CFastTrading::SetMagicNumber( const ulong magic_number) { m_magic_number=magic_number; }

现在，于 EA 初始化部分应用它们：

int OnInit () { tick_counter= GetTickCount (); program.FontSize(Inp_BaseFont); program.BackgroundColor(Background); program.CaptionColor(Caption); program.SetLanguage(Language); program.SetMagicNumber(MagicNumber); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

添加 CreateGUI() 方法，该方法将创建整个界面。 到目前为止，它是空的。 当我们创建 UI 元素时，会进一步填充它。

bool CreateGUI( void );

该方法可以添加到 EA 初始化中：

int OnInit () { tick_counter= GetTickCount (); program.FontName("Trebuchet MS"); program.FontSize(Inp_BaseFont); program.BackgroundColor(Background); program.CaptionColor(Caption); program.SetLanguage(Language); program.SetMagicNumber(MagicNumber); if (!program.CreateGUI()) { Print ( __FUNCTION__ , " > Failed to create graphical interface!" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

现在，创建主应用程序窗口。 这可在类的受保护部分里添加 CreateMainWindow() 方法来完成。

protected : bool CreateMainWindow( void );

将其实现添加到 MainWindow.mqh 文件中，然后在 CreateGUI() 中调用它。 在此方法实现中，我使用了 CAPTION_NAME 宏替换，这就是为什么应在特殊的 Defines.mqh 文件中创建它的原因。

bool CFastTrading::CreateMainWindow( void ) { CWndContainer::AddWindow(m_main_window); m_main_window.XSize( 400 ); m_main_window.YSize( 182 ); int x= 5 ; int y= 20 ; m_main_window.CaptionHeight( 22 ); m_main_window.IsMovable( true ); m_main_window.CaptionColor(m_caption_color); m_main_window.CaptionColorLocked(m_caption_color); m_main_window.CaptionColorHover(m_caption_color); m_main_window.BackColor(m_background_color); m_main_window.FontSize(m_base_font_size); m_main_window.Font(m_base_font); if (!m_main_window.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin, CAPTION_NAME ,x,y)) return ( false ); return ( true ); } bool CFastTrading::CreateGUI( void ) { if (!CreateMainWindow()) return ( false ); CWndEvents::CompletedGUI(); return ( true ); }

现在，创建一个新的宏替换。

#include "Program.mqh" #define CAPTION_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Быстрый трейдинг" : "Fast Trading" )

编译项目，从而得到主应用程序窗口。 现在，我们添加按钮（图例 1），它将执行所述操作。 为了实现它们，请在类的受保护部分中创建通用的 CreateButton() 方法。

bool CreateButton(CWindow &window,CButton &button, string text, color baseclr, int x_gap, int y_gap, int w_number);

在 MainWindow.mqh 中实现它，并于主窗口创建方法的主体中调用。

bool CFastTrading::CreateButton(CWindow &window,CButton &button, string text, color baseclr, int x_gap, int y_gap, int w_number) { button.MainPointer(window); button.XSize( 170 ); button.YSize( 40 ); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(baseclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(baseclr); button.LabelColor( clrWhite ); button.LabelColorPressed( clrWhite ); button.LabelColorHover( clrWhite ); button.IsCenterText( true ); if (!button.CreateButton(text,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button); return ( true ); } bool CFastTrading::CreateMainWindow( void ) { CWndContainer::AddWindow(m_main_window); m_main_window.XSize( 400 ); m_main_window.YSize( 182 ); int x= 5 ; int y= 20 ; m_main_window.CaptionHeight( 22 ); m_main_window.IsMovable( true ); m_main_window.CaptionColor(m_caption_color); m_main_window.CaptionColorLocked(m_caption_color); m_main_window.CaptionColorHover(m_caption_color); m_main_window.BackColor(m_background_color); m_main_window.FontSize(m_base_font_size); m_main_window.Font(m_base_font); m_main_window.TooltipsButtonIsUsed( true ); if (!m_main_window.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_NAME,x,y)) return ( false ); if (!CreateButton(m_main_window,m_order_button[ 0 ],MARKET_ORDER_NAME+ "(M)" , C'87,128,255' , 20 , 10 , 0 )) return ( false ); if (!CreateButton(m_main_window,m_order_button[ 1 ],PENDING_ORDER_NAME+ "(P)" , C'31,209,111' , 210 , 10 , 0 )) return ( false ); if (!CreateButton(m_main_window,m_order_button[ 2 ],MARKET_ORDERS_PROFIT_CLOSE+ "(C)" , C'87,128,255' , 20 , 60 , 0 )) return ( false ); if (!CreateButton(m_main_window,m_order_button[ 3 ],MARKET_ORDERS_LOSS_CLOSE+ "(D)" , C'87,128,255' , 20 , 110 , 0 )) return ( false ); if (!CreateButton(m_main_window,m_order_button[ 4 ],PEND_ORDERS_ALL_CLOSE+ "(R)" , C'31,209,111' , 210 , 60 , 0 )) return ( false ); return ( true ); }

此处也用宏替换，这就是为什么要将其添加到 Defines.mqh 当中。

#include "Program.mqh" #define CAPTION_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Быстрый трейдинг" : "Fast Trading System" ) #define MARKET_ORDER_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Рыночный ордер" : "Marker Order" ) #define PENDING_ORDER_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Отложенный ордер" : "Pending Order" ) #define MARKET_ORDERS_PROFIT_CLOSE (m_language==RUSSIAN ? "Закрыть все прибыльные" : "Close all profitable" ) #define MARKET_ORDERS_LOSS_CLOSE (m_language==RUSSIAN ? "Закрыть все убыточные" : "Close all losing" ) #define PEND_ORDERS_ALL_CLOSE (m_language==RUSSIAN ? "Закрыть все отложенные" : "Close all pending" )

这就是选择英文版本时我们的所得。

图例 5 主应用程序窗口。

如前所述，该应用程序还应有两个窗口来处理市价单和挂单。 因此，创建它们并链接到 “Market Order” 和 “Pending Order” 按钮：相关操作可单击按钮，或按热键 M 和 P 来执行。 因此，在类的受保护部分中添加 CreateMarketOrdersWindow() 和 CreatePendingOrdersWindow() 这两个方法，并在 MainWindow.mqh 中实现它们。

bool CreateMarketOrdersWindow( void ); bool CreatePendingOrdersWindow( void ); bool CFastTrading::CreateMarketOrdersWindow( void ) { CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[ 0 ]); m_orders_windows[ 0 ].XSize( 450 ); m_orders_windows[ 0 ].YSize( 242 + 58 ); int x=m_order_button[ 0 ].XGap(); int y=m_order_button[ 0 ].YGap()+ 60 ; color clrmain= C'87,128,255' ; m_orders_windows[ 0 ].CaptionHeight( 22 ); m_orders_windows[ 0 ].IsMovable( true ); m_orders_windows[ 0 ].CaptionColor(clrmain); m_orders_windows[ 0 ].CaptionColorLocked(clrmain); m_orders_windows[ 0 ].CaptionColorHover(clrmain); m_orders_windows[ 0 ].BackColor(m_background_color); m_orders_windows[ 0 ].BorderColor(clrmain); m_orders_windows[ 0 ].FontSize(m_base_font_size); m_orders_windows[ 0 ].Font(m_base_font); m_orders_windows[ 0 ].WindowType(W_DIALOG); if (!m_orders_windows[ 0 ].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_M_ORD_NAME,x,y)) return ( false ); return ( true ); } bool CFastTrading::CreatePendingOrdersWindow( void ) { CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[ 1 ]); m_orders_windows[ 1 ].XSize( 600 ); m_orders_windows[ 1 ].YSize( 580 ); int x=m_order_button[ 0 ].XGap(); int y=m_order_button[ 0 ].YGap()+ 60 ; color clrmain= C'31,209,111' ; m_orders_windows[ 1 ].CaptionHeight( 22 ); m_orders_windows[ 1 ].IsMovable( true ); m_orders_windows[ 1 ].CaptionColor(clrmain); m_orders_windows[ 1 ].CaptionColorLocked(clrmain); m_orders_windows[ 1 ].CaptionColorHover(clrmain); m_orders_windows[ 1 ].BackColor(m_background_color); m_orders_windows[ 1 ].BorderColor(clrmain); m_orders_windows[ 1 ].FontSize(m_base_font_size); m_orders_windows[ 1 ].Font(m_base_font); m_orders_windows[ 1 ].WindowType(W_DIALOG); if (!m_orders_windows[ 1 ].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_P_ORD_NAME,x,y)) return ( false ); return ( true ); }

在这两个窗口中要用到宏替换，因此把它们添加到相应的文件之中：

#define CAPTION_M_ORD_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Настройка: Рыночный Ордер" : "Setting: Market Order" ) #define CAPTION_P_ORD_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Настройка: Отложенный Ордер" : "Setting: Pending Order" )

现在，在 CreateGUI() 基本方法中调用新创建的窗口，该方法会创建应用程序界面：

bool CFastTrading::CreateGUI( void ) { if (!CreateMainWindow()) return ( false ); if (!CreateMarketOrdersWindow()) return ( false ); if (!CreatePendingOrdersWindow()) return ( false ); CWndEvents::CompletedGUI(); return ( true ); }

由于这些已创建窗口是对话框，因此它们将在应用程序启动时显示。 我们需要创建一种机制来显示它们。 单击 "Market order / Pending order" 按钮，或按下热键，即会打开它们。 在基类中找到 OnEvent() 方法主体，并编写所需条件。

void CFastTrading::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_order_button[ 0 ].Id()) m_orders_windows[ 0 ].OpenWindow(); if (lparam==m_order_button[ 1 ].Id()) m_orders_windows[ 1 ].OpenWindow(); } if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (lparam==KEY_M) { if (m_orders_windows[ 0 ].IsVisible()) { m_orders_windows[ 0 ].CloseDialogBox(); } else { if (m_orders_windows[ 1 ].IsVisible()) { m_orders_windows[ 1 ].CloseDialogBox(); } m_orders_windows[ 0 ].OpenWindow(); } } if (lparam==KEY_P) { if (m_orders_windows[ 1 ].IsVisible()) { m_orders_windows[ 1 ].CloseDialogBox(); } else { if (m_orders_windows[ 0 ].IsVisible()) { m_orders_windows[ 0 ].CloseDialogBox(); } m_orders_windows[ 1 ].OpenWindow(); } } } }

现在，编译项目，并尝试用热键打开对话框。 结果应如图例 6 所示：

图例 6 用热键打开和切换窗口。

如您所见，在打开另一个对话框之前，无需关闭对话框。 它只是简单地切换到另一个窗口 — 这能够节省时间，且在市价单和挂单之间只需一键即可切换。 另一个方便的小技巧是使用 Esc 键关闭对话框的功能。 在测试如何打开窗口时，我要按好几次键来关闭窗口。 因此，我们将代码添加到 “Event” 部分：

if (lparam==KEY_ESC) { if (m_orders_windows[ 0 ].IsVisible()) { m_orders_windows[ 0 ].CloseDialogBox(); } else if (m_orders_windows[ 1 ].IsVisible()) { m_orders_windows[ 1 ].CloseDialogBox(); } }

现在，我们继续处理所创建的窗口，从“Market Orders” 窗口开始。 根据图例 2，我们需要创建两个订单管理模块 - 买入和卖出。 首先，我们用新的 CreateFrame() 方法创建两个界面元素 - 框架。

bool CreateFrame(CWindow &window,CFrame &frame, const int x_gap, const int y_gap, string caption, int w_number);

其实现如下：

bool CFastTrading::CreateFrame(CWindow &window,CFrame &frame, const int x_gap, const int y_gap, string caption, int w_number) { frame.MainPointer(window); color clrmain= clrNONE ; if (caption==BUY_ORDER) clrmain= C'88,212,210' ; else if (caption==SELL_ORDER) clrmain= C'236,85,79' ; frame.YSize( 110 ); frame.LabelColor(clrmain); frame.BorderColor(clrmain); frame.BackColor(m_background_color); frame.GetTextLabelPointer().BackColor(m_background_color); frame.Font(m_base_font); frame.FontSize(m_base_font_size); frame.AutoXResizeMode( true ); frame.AutoXResizeRightOffset( 10 ); if (!frame.CreateFrame(caption,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,frame); return ( true ); }

在框架创建实现中，我们有两个新的框架标头宏替换，故将它们添加到 Defines.mqh 之中：

#define BUY_ORDER (m_language==RUSSIAN ? "Buy-ордер" : "Buy-order" ) #define SELL_ORDER (m_language==RUSSIAN ? "Sell-ордер" : "Sell-order" )

若要应用该方法，请转到 CreateMarketOrdersWindow() 方法的主体末尾，该方法创建市价单，并添加以下内容：

... if (!m_orders_windows[ 0 ].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_M_ORD_NAME,x,y)) return ( false ); if (!CreateFrame(m_orders_windows[ 0 ],m_frame[ 0 ], 10 , 20 ,BUY_ORDER, 1 )) return ( false ); if (!CreateFrame(m_orders_windows[ 0 ],m_frame[ 1 ], 10 , 160 ,SELL_ORDER, 1 )) return ( false ); return ( true ); }

检查结果：

图例 7 市价单模块。

图例 7 中的每个模块将包含 4 个主要的 UI 元素类别：

文字标题。 这些是手数、止盈、止损。

切换按钮。 对于手数，这是保证金的 ％。 对于止盈和止损 - 价格或点数模式。

输入字段。 手数、止盈和止损。

动作按钮。 卖出或买入。

我们来逐步实现每个类别。 为文本标题创建通用方法 CreateLabel()。

bool CFastTrading::CreateLabel(CWindow &window,CTextLabel &text_label, const int x_gap, const int y_gap, string label_text, int w_number) { text_label.MainPointer(window); text_label.Font(m_base_font); text_label.FontSize(m_base_font_size); text_label.XSize( 80 ); text_label.BackColor(m_background_color); text_label.IsCenterText( true ); if (!text_label.CreateTextLabel(label_text,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_label); return ( true ); }

我们早些时候已经补充了市价单创建方法。 现在，在考虑当前实现的情况下添加以下内容。

if (!CreateFrame(m_orders_windows[ 0 ],m_frame[ 0 ], 10 , 20 ,BUY_ORDER, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 0 ], 20 , 30 ,LOT, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 1 ], 20 + 80 + 20 , 30 ,TP, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 2 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 30 ,SL, 1 )) return ( false ); if (!CreateFrame(m_orders_windows[ 0 ],m_frame[ 1 ], 10 , 160 ,SELL_ORDER, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 3 ], 20 , 170 ,LOT, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 4 ], 20 + 80 + 20 , 170 ,TP, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 5 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 170 ,SL, 1 )) return ( false ); return ( true ); }

此处是三个新的宏替代，针对手数、止盈和止损。 添加两种语言的名称：

#define LOT (m_language==RUSSIAN ? "Лот" : "Lot" ) #define TP (m_language==RUSSIAN ? "Тейк профит" : "Take Profit" ) #define SL (m_language==RUSSIAN ? "Стоп лосс" : "Stop Loss" )

下一个类别包括切换按钮。 为此专门创建了方法 CreateSwitchButton()。

bool CFastTrading::CreateSwitchButton(CWindow &window,CButton &button, string text, int x_gap, int y_gap, int w_number) { button.MainPointer(window); color baseclr= clrSlateBlue ; color pressclr= clrIndigo ; button.XSize( 80 ); button.YSize( 24 ); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(pressclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(pressclr); button.LabelColor( clrWhite ); button.LabelColorPressed( clrWhite ); button.LabelColorHover( clrWhite ); button.IsCenterText( true ); button.TwoState( true ); if (!button.CreateButton(text,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button); return ( true ); }

在 CreateMarketWindow() 方法当中两个模块均可应用：

... if (!CreateFrame(m_orders_windows[ 0 ],m_frame[ 0 ], 10 , 20 ,BUY_ORDER, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 0 ], 20 , 30 ,LOT, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 1 ], 20 + 80 + 20 , 30 ,TP, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 2 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 30 ,SL, 1 )) return ( false ); for ( int i= 0 ; i< 3 ; i++) if (!CreateSwitchButton(m_orders_windows[ 0 ],m_switch_button[i], "-" , 20 +( 80 + 20 )*i, 60 , 1 )) return ( false ); if (!CreateFrame(m_orders_windows[ 0 ],m_frame[ 1 ], 10 , 160 ,SELL_ORDER, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 3 ], 20 , 170 ,LOT, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 4 ], 20 + 80 + 20 , 170 ,TP, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 5 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 170 ,SL, 1 )) return ( false ); for ( int i= 3 ; i< 6 ; i++) if (!CreateSwitchButton(m_orders_windows[ 0 ],m_switch_button[i], "-" , 20 +( 80 + 20 )*(i- 3 ), 170 + 30 , 1 )) return ( false ); return ( true ); }

应特别注意下一个类别，它与输入字段有关的，且因为元素需要有一定的使用限制。 例如，“Lot” 输入字段的值必须受当前交易品种规格、以及交易账户细则的限制。 编辑此字段时，应考虑以下参数：最小和最大手数，最小变动步长。 有基于此，创建 CreateLotEdit() ，并相应地设置其输入字段：

bool CFastTrading::CreateLotEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit, const int x_gap, const int y_gap, int w_number) { text_edit.MainPointer(window); text_edit.XSize( 80 ); text_edit.YSize( 24 ); text_edit.Font(m_base_font); text_edit.FontSize(m_base_font_size); text_edit.MaxValue( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MAX )); text_edit.StepValue( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_STEP )); text_edit.MinValue( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN )); text_edit.SpinEditMode( true ); text_edit.SetDigits( 2 ); text_edit.GetTextBoxPointer().XGap( 1 ); text_edit.GetTextBoxPointer().XSize( 80 ); if (!text_edit.CreateTextEdit( "" ,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return ( false ); text_edit.SetValue( string ( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN ))); CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit); return ( true ); }

另外，为止损和止盈创建输入字段。 以上所有内容都应添加到创建市价单的窗口中。

bool CFastTrading::CreateTakeProfitEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit, const int x_gap, const int y_gap, int w_number) { text_edit.MainPointer(window); text_edit.XSize( 80 ); text_edit.YSize( 24 ); text_edit.Font(m_base_font); text_edit.FontSize(m_base_font_size); text_edit.MaxValue( 9999 ); text_edit.StepValue( 1 ); text_edit.MinValue( 0 ); text_edit.SpinEditMode( true ); text_edit.GetTextBoxPointer().XGap( 1 ); text_edit.GetTextBoxPointer().XSize( 80 ); if (!text_edit.CreateTextEdit( "" ,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return ( false ); text_edit.SetValue( string ( 150 )); CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit); return ( true ); } bool CFastTrading::CreateStopLossEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit, const int x_gap, const int y_gap, int w_number) { text_edit.MainPointer(window); text_edit.XSize( 80 ); text_edit.YSize( 24 ); text_edit.Font(m_base_font); text_edit.FontSize(m_base_font_size); text_edit.MaxValue( 9999 ); text_edit.StepValue( 1 ); text_edit.MinValue( 0 ); text_edit.SpinEditMode( true ); text_edit.GetTextBoxPointer().XGap( 1 ); text_edit.GetTextBoxPointer().XSize( 80 ); if (!text_edit.CreateTextEdit( "" ,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return ( false ); text_edit.SetValue( string ( 150 )); CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit); return ( true ); }

在该窗口中，UI 元素的最后一个类别包含两个按钮：买入和卖出。 按钮添加方法为 CreateBuyButton() 和 CreateSellButton()。

bool CFastTrading::CreateBuyButton(CWindow &window,CButton &button, string text, int x_gap, int y_gap, int w_number) { button.MainPointer(window); color baseclr= C'88,212,210' ; button.XSize( 120 ); button.YSize( 40 ); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(baseclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(baseclr); button.LabelColor( clrWhite ); button.LabelColorPressed( clrWhite ); button.LabelColorHover( clrWhite ); button.IsCenterText( true ); if (!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button); return ( true ); } bool CFastTrading::CreateSellButton(CWindow &window,CButton &button, string text, int x_gap, int y_gap, int w_number) { button.MainPointer(window); color baseclr= C'236,85,79' ; button.XSize( 120 ); button.YSize( 40 ); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(baseclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(baseclr); button.LabelColor( clrWhite ); button.LabelColorPressed( clrWhite ); button.LabelColorHover( clrWhite ); button.IsCenterText( true ); if (!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button); return ( true ); }

添加了两个按钮，我们即完成了 CreateMarketWindow() 方法的实现：

bool CFastTrading::CreateMarketOrdersWindow( void ) { CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[ 0 ]); m_orders_windows[ 0 ].XSize( 450 ); m_orders_windows[ 0 ].YSize( 242 + 58 ); int x=m_order_button[ 0 ].XGap(); int y=m_order_button[ 0 ].YGap()+ 60 ; color clrmain= C'87,128,255' ; m_orders_windows[ 0 ].CaptionHeight( 22 ); m_orders_windows[ 0 ].IsMovable( true ); m_orders_windows[ 0 ].CaptionColor(clrmain); m_orders_windows[ 0 ].CaptionColorLocked(clrmain); m_orders_windows[ 0 ].CaptionColorHover(clrmain); m_orders_windows[ 0 ].BackColor(m_background_color); m_orders_windows[ 0 ].BorderColor(clrmain); m_orders_windows[ 0 ].FontSize(m_base_font_size); m_orders_windows[ 0 ].Font(m_base_font); m_orders_windows[ 0 ].WindowType(W_DIALOG); if (!m_orders_windows[ 0 ].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_M_ORD_NAME,x,y)) return ( false ); if (!CreateFrame(m_orders_windows[ 0 ],m_frame[ 0 ], 10 , 20 ,BUY_ORDER, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 0 ], 20 , 30 ,LOT, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 1 ], 20 + 80 + 20 , 30 ,TP, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 2 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 30 ,SL, 1 )) return ( false ); for ( int i= 0 ; i< 3 ; i++) if (!CreateSwitchButton(m_orders_windows[ 0 ],m_switch_button[i], "-" , 20 +( 80 + 20 )*i, 60 , 1 )) return ( false ); if (!CreateLotEdit(m_orders_windows[ 0 ],m_lot_edit[ 0 ], 20 , 60 + 34 , 1 )) return ( false ); if (!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[ 0 ],m_tp_edit[ 0 ], 20 +( 80 + 20 ), 60 + 34 , 1 )) return ( false ); if (!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[ 0 ],m_sl_edit[ 0 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 60 + 34 , 1 )) return ( false ); if (!CreateBuyButton(m_orders_windows[ 0 ],m_buy_execute,BUY+ "(B)" ,m_orders_windows[ 0 ].XSize()-( 120 + 20 ), 103 , 1 )) return ( false ); if (!CreateFrame(m_orders_windows[ 0 ],m_frame[ 1 ], 10 , 160 ,SELL_ORDER, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 3 ], 20 , 170 ,LOT, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 4 ], 20 + 80 + 20 , 170 ,TP, 1 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 0 ],m_m_text_labels[ 5 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 170 ,SL, 1 )) return ( false ); for ( int i= 3 ; i< 6 ; i++) if (!CreateSwitchButton(m_orders_windows[ 0 ],m_switch_button[i], "-" , 20 +( 80 + 20 )*(i- 3 ), 170 + 30 , 1 )) return ( false ); if (!CreateLotEdit(m_orders_windows[ 0 ],m_lot_edit[ 1 ], 20 , 170 + 30 + 35 , 1 )) return ( false ); if (!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[ 0 ],m_tp_edit[ 1 ], 20 + 80 + 20 , 170 + 30 + 35 , 1 )) return ( false ); if (!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[ 0 ],m_sl_edit[ 1 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 170 + 30 + 35 , 1 )) return ( false ); if (!CreateSellButton(m_orders_windows[ 0 ],m_sell_execute,SELL+ "(S)" ,m_orders_windows[ 0 ].XSize()-( 120 + 20 ), 242 , 1 )) return ( false ); return ( true ); }

不要忘记添加两个新的宏替换：

#define BUY (m_language==RUSSIAN ? "Купить" : "Buy" ) #define SELL (m_language==RUSSIAN ? "Продать" : "Sell" )

编译现阶段项目，并检查结果：

图例 8 创建市价单窗口的填充界面。

目前，它还仅是一个模板。 为了进一步开发模板，应执行以下任务：

激活切换按钮。

根据按钮状态更改输入字段属性。

根据切换模式和输入数据值实现按市价下单。

在开始实现更改名称的按钮切换机制之前，若有必要，需设置其默认值。 图例 8 现在显示的按钮仅带有破折号。 为了设置名称，请添加 SetButtonParam() 方法。 稍后将利用相同的方法来切换名称。

void CFastTrading::SetButtonParam(CButton &button, string text) { button.LabelText(text); button.Update( true ); }

转到事件应答程序，并在界面创建完成后添加 “Event” 部分。 在此利用 SetButtonParam() 方法设置切换按钮的名称。

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_CREATE_GUI) { SetButtonParam(m_switch_button[ 0 ],LOT); SetButtonParam(m_switch_button[ 1 ],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[ 2 ],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[ 3 ],LOT); SetButtonParam(m_switch_button[ 4 ],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[ 5 ],POINTS); }

在此，我们还有一个针对按钮名称的宏替换，将其添加到 Defines.mqh 当中：

#define POINTS (m_language==RUSSIAN ? "Пункты" : "Points" )

创建切换机制的准备已就绪。 ButtonSwitch() 函数将跟踪按钮状态（已按下/未按下），并更改相应按钮的名称。

void CFastTrading::ButtonSwitch(CButton &button, long lparam, string state1, string state2) { if (lparam==button.Id()) { if (!button.IsPressed()) SetButtonParam(button,state1); else SetButtonParam(button,state2); } }

由于名称是通过按钮单击事件切换的，因此在事件应答程序部分中调用创建的方法。

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_order_button[ 0 ].Id()) m_orders_windows[ 0 ].OpenWindow(); if (lparam==m_order_button[ 1 ].Id()) m_orders_windows[ 1 ].OpenWindow(); ButtonSwitch(m_switch_button[ 0 ],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_switch_button[ 1 ],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_switch_button[ 2 ],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_switch_button[ 3 ],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_switch_button[ 4 ],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_switch_button[ 5 ],lparam,POINTS,PRICE); }

还要为两种语言定义新的宏替换：

#define PERC_DEPO (m_language==RUSSIAN ? "% Депозит" : "% Deposit" ) #define PRICE (m_language==RUSSIAN ? "Цена" : "Price" )

再次编译项目：单击按钮后，随之更改按钮名称：

图例 9 更改切换按钮的名称。

我们继续前进。 下一个任务是根据切换按钮的相应状态来更改输入字段的属性。 为此，为每个输入字段添加三个新方法： LotMarketSwitch()，TakeMarketSwitch()，StopMarketSwitch()。 对于第一种方法，手数将被切换为帐户余额的百分比。

void CFastTrading::LotMarketSwitch( long lparam) { for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) { if (lparam==m_switch_button[i* 3 ].Id()) { if (m_switch_button[i* 3 ].IsPressed()) { m_lot_edit[i].SetDigits( 0 ); m_lot_edit[i].StepValue( 1 ); m_lot_edit[i].MaxValue( 100 ); m_lot_edit[i].MinValue( 1 ); m_lot_edit[i].SetValue( string ( 2 )); m_lot_edit[i].GetTextBoxPointer().Update( true ); } else { m_lot_edit[i].SetDigits( 2 ); m_lot_edit[i].StepValue( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_STEP )); m_lot_edit[i].MinValue( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN )); m_lot_edit[i].MaxValue( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MAX )); m_lot_edit[i].SetValue( string ( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN ))); m_lot_edit[i].GetTextBoxPointer().Update( true ); } } } }

至于其他两个方法，级别值将从点数切换为价格。

void CFastTrading::TakeMarketSwitch( long lparam) { for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) { if (lparam==m_switch_button[ 3 *i+ 1 ].Id()) { if (m_switch_button[ 3 *i+ 1 ].IsPressed()) { MqlTick tick; if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) { m_tp_edit[i].SetDigits( _Digits ); m_tp_edit[i].StepValue( _Point ); m_tp_edit[i].SetValue( string (tick.ask)) ; m_tp_edit[i].GetTextBoxPointer().Update( true ); } } else { m_tp_edit[i].SetDigits( 0 ); m_tp_edit[i].StepValue( 1 ); m_tp_edit[i].SetValue( string ( 150 )); m_tp_edit[i].GetTextBoxPointer().Update( true ); } } } } void CFastTrading::StopMarketSwitch( long lparam) { for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) { if (lparam==m_switch_button[ 3 *i+ 2 ].Id()) { if (m_switch_button[ 3 *i+ 2 ].IsPressed()) { MqlTick tick; if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) { m_sl_edit[i].SetDigits( _Digits ); m_sl_edit[i].StepValue( _Point ); m_sl_edit[i].SetValue( string (tick.bid)); m_sl_edit[i].GetTextBoxPointer().Update( true ); } } else { m_sl_edit[i].SetDigits( 0 ); m_sl_edit[i].StepValue( 1 ); m_sl_edit[i].SetValue( string ( 150 )); m_sl_edit[i].GetTextBoxPointer().Update( true ); } } } }

现在，我们在事件应答程序的“按钮单击事件”部分中调用所有三个方法：

LotMarketSwitch(lparam); TakeMarketSwitch(lparam); StopMarketSwitch(lparam);

检查结果：

图例 10 在市价单窗口中的切换模式输入字段。

最后一个任务是使用按钮或热键，根据设置和输入字段值来启用按市价下单。 为此目的，创建三个新方法：

OnInitTrading() — 定义并设置交易账户环境。

— 定义并设置交易账户环境。 SetBuyOrder() — 开立市价买单。

— 开立市价买单。 SetSellOrder() — 开立市价卖单。

在我们的基类 CFastTrading 的私密部分中创建它们，并在同一个类中实现它们。

void CFastTrading::OnInitTrading() { string array_used_symbols[]; CreateUsedSymbolsArray(SYMBOLS_MODE_CURRENT, "" ,array_used_symbols); m_trade.SetUsedSymbols(array_used_symbols); m_trade.TradingOnInit(); m_trade.TradingSetMagic(m_magic_number); m_trade.TradingSetLogLevel(LOG_LEVEL_ERROR_MSG); m_trade.TradingSetAsyncMode( false ); m_trade.TradingSetCorrectTypeExpiration(); m_trade.TradingSetCorrectTypeFilling(); }

在类构造函数中调用此方法：

CFastTrading::CFastTrading( void ) { OnInitTrading(); }

在实现交易功能之前，请注意，它们将在两个不同的事件上执行。

bool CFastTrading::SetBuyOrder( int id, long lparam) { if ((id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_buy_execute.Id()) || (id== CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_B)) { double lot; if (m_switch_button[ 0 ].IsPressed()) lot=LotPercent( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ), StringToDouble (m_lot_edit[ 0 ].GetValue())); else lot=NormalizeLot( Symbol (), StringToDouble (m_lot_edit[ 0 ].GetValue())); if (m_switch_button[ 1 ].IsPressed() && m_switch_button[ 2 ].IsPressed()) { double tp= double (m_tp_edit[ 0 ].GetValue()); double sl= double (m_sl_edit[ 0 ].GetValue()); if (m_trade.OpenBuy(lot, Symbol (),m_magic_number,sl,tp)) return ( true ); } else if (!m_switch_button[ 1 ].IsPressed() && !m_switch_button[ 2 ].IsPressed()) { int tp= int (m_tp_edit[ 0 ].GetValue()); int sl= int (m_sl_edit[ 0 ].GetValue()); if (m_trade.OpenBuy(lot, Symbol (),m_magic_number,sl,tp)) return ( true ); } else if (m_switch_button[ 1 ].IsPressed() && !m_switch_button[ 2 ].IsPressed()) { double tp= double (m_tp_edit[ 0 ].GetValue()); int sl= int (m_sl_edit[ 0 ].GetValue()); if (m_trade.OpenBuy(lot, Symbol (),m_magic_number,sl,tp)) return ( true ); } else if (!m_switch_button[ 1 ].IsPressed() && m_switch_button[ 2 ].IsPressed()) { int tp= int (m_tp_edit[ 0 ].GetValue()); double sl= double (m_sl_edit[ 0 ].GetValue()); if (m_trade.OpenBuy(lot, Symbol (),m_magic_number,sl,tp)) return ( true ); } } return ( false ); } bool CFastTrading::SetSellOrder( int id, long lparam) { if ((id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_sell_execute.Id()) || (id== CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_S)) { double lot; if (m_switch_button[ 3 ].IsPressed()) lot=LotPercent( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ), StringToDouble (m_lot_edit[ 1 ].GetValue())); else lot=NormalizeLot( Symbol (), StringToDouble (m_lot_edit[ 1 ].GetValue())); if (m_switch_button[ 4 ].IsPressed() && m_switch_button[ 5 ].IsPressed()) { double tp= double (m_tp_edit[ 1 ].GetValue()); double sl= double (m_sl_edit[ 1 ].GetValue()); if (m_trade.OpenSell(lot, Symbol (),m_magic_number,sl,tp)) return ( true ); } else if (!m_switch_button[ 4 ].IsPressed() && !m_switch_button[ 5 ].IsPressed()) { int tp= int (m_tp_edit[ 1 ].GetValue()); int sl= int (m_sl_edit[ 1 ].GetValue()); if (m_trade.OpenSell(lot, Symbol (),m_magic_number,sl,tp)) return ( true ); } else if (!m_switch_button[ 4 ].IsPressed() && m_switch_button[ 5 ].IsPressed()) { int tp= int (m_tp_edit[ 1 ].GetValue()); double sl= double (m_sl_edit[ 1 ].GetValue()); if (m_trade.OpenSell(lot, Symbol (),m_magic_number,sl,tp)) return ( true ); } else if (m_switch_button[ 4 ].IsPressed() && !m_switch_button[ 5 ].IsPressed()) { double tp= double (m_tp_edit[ 1 ].GetValue()); int sl= int (m_sl_edit[ 1 ].GetValue()); if (m_trade.OpenSell(lot, Symbol (),m_magic_number,sl,tp)) return ( true ); } } return ( false ); }

尽管要在事件应答程序中调用这两个交易方法，但由于上面出示的原因，会把它们放在标识事件的所有部分之外。 上述函数的当前实现使用 LotPercent() 方法按余额百分比来计算手数大小。

double CFastTrading::LotPercent( string symbol, ENUM_ORDER_TYPE trade_type, double price, double percent) { double margin= 0.0 ; if (symbol== "" || price<= 0.0 || percent< 1 || percent> 100 ) return ( 0.0 ); if (! OrderCalcMargin (trade_type,symbol, 1.0 ,price,margin) || margin< 0.0 ) return ( 0.0 ); if (margin== 0.0 ) return ( 0.0 ); double volume= NormalizeDouble ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )*percent/ 100.0 /margin, 2 ); double stepvol= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); if (stepvol> 0.0 ) volume=stepvol* MathFloor (volume/stepvol); double minvol= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); if (volume<minvol) volume= 0.0 ; double maxvol= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX ); if (volume>maxvol) volume=maxvol; return (volume); }

与市价单有关的部分已经准备就绪。 现在，我们进入创建挂单的窗口。 我们按照已完成的市价单的相同步骤创建界面。 大多数步骤是相似的。 我将只会略微深入一点细节。

bool CFastTrading::CreatePendingOrdersWindow( void ) { CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[ 1 ]); m_orders_windows[ 1 ].XSize( 600 ); m_orders_windows[ 1 ].YSize( 580 ); int x=m_order_button[ 0 ].XGap(); int y=m_order_button[ 0 ].YGap()+ 60 ; color clrmain= C'31,209,111' ; m_orders_windows[ 1 ].CaptionHeight( 22 ); m_orders_windows[ 1 ].IsMovable( true ); m_orders_windows[ 1 ].CaptionColor(clrmain); m_orders_windows[ 1 ].CaptionColorLocked(clrmain); m_orders_windows[ 1 ].CaptionColorHover(clrmain); m_orders_windows[ 1 ].BackColor(m_background_color); m_orders_windows[ 1 ].BorderColor(clrmain); m_orders_windows[ 1 ].FontSize(m_base_font_size); m_orders_windows[ 1 ].Font(m_base_font); m_orders_windows[ 1 ].WindowType(W_DIALOG); if (!m_orders_windows[ 1 ].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_P_ORD_NAME,x,y)) return ( false ); if (!CreateFrame(m_orders_windows[ 1 ],m_frame[ 2 ], 10 , 20 ,BUYSTOP_ORDER, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 0 ], 20 , 60 ,PRICE, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 1 ], 20 + 80 + 20 , 30 ,LOT, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 2 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 30 ,TP, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 3 ], 20 +( 80 + 20 )* 3 , 30 ,SL, 2 )) return ( false ); for ( int i= 0 ; i< 3 ; i++) if (!CreateSwitchButton(m_orders_windows[ 1 ],m_p_switch_button[i], "-" , 120 +( 80 + 20 )*i, 60 , 2 )) return ( false ); if (!CreatePriceEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_pr_edit[ 0 ], 20 , 60 + 35 , 2 )) return ( false ); if (!CreateLotEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_lot_edit[ 2 ], 20 +( 80 + 20 ), 60 + 35 , 2 )) return ( false ); if (!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_tp_edit[ 2 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 60 + 35 , 2 )) return ( false ); if (!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_sl_edit[ 2 ], 20 +( 80 + 20 )* 3 , 60 + 35 , 2 )) return ( false ); if (!CreateBuyButton(m_orders_windows[ 1 ],m_buystop_execute, "Buy Stop ( 1 )" ,m_orders_windows[ 1 ].XSize()-( 120 + 20 ), 103 , 2 )) return ( false ); if (!CreateFrame(m_orders_windows[ 1 ],m_frame[ 3 ], 10 , 160 ,SELLSTOP_ORDER, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 4 ], 20 , 170 + 30 ,PRICE, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 5 ], 20 + 80 + 20 , 170 ,LOT, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 6 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 170 ,TP, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 7 ], 20 +( 80 + 20 )* 3 , 170 ,SL, 2 )) return ( false ); for ( int i= 3 ; i< 6 ; i++) if (!CreateSwitchButton(m_orders_windows[ 1 ],m_p_switch_button[i], "-" , 120 +( 80 + 20 )*(i- 3 ), 170 + 30 , 2 )) return ( false ); if (!CreatePriceEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_pr_edit[ 1 ], 20 , 170 + 30 + 35 , 2 )) return ( false ); if (!CreateLotEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_lot_edit[ 3 ], 20 +( 80 + 20 ), 170 + 30 + 35 , 2 )) return ( false ); if (!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_tp_edit[ 3 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 170 + 30 + 35 , 2 )) return ( false ); if (!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_sl_edit[ 3 ], 20 +( 80 + 20 )* 3 , 170 + 30 + 35 , 2 )) return ( false ); if (!CreateSellButton(m_orders_windows[ 1 ],m_sellstop_execute, "Sell Stop ( 2 )" ,m_orders_windows[ 1 ].XSize()-( 120 + 20 ), 242 , 2 )) return ( false ); if (!CreateFrame(m_orders_windows[ 1 ],m_frame[ 4 ], 10 , 300 ,BUYLIMIT_ORDER, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 8 ], 20 , 330 ,PRICE, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 9 ], 20 + 80 + 20 , 310 ,LOT, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 10 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 310 ,TP, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 11 ], 20 +( 80 + 20 )* 3 , 310 ,SL, 2 )) return ( false ); for ( int i= 6 ; i< 9 ; i++) if (!CreateSwitchButton(m_orders_windows[ 1 ],m_p_switch_button[i], "-" , 120 +( 80 + 20 )*(i- 6 ), 330 , 2 )) return ( false ); if (!CreatePriceEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_pr_edit[ 2 ], 20 , 365 , 2 )) return ( false ); if (!CreateLotEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_lot_edit[ 4 ], 20 +( 80 + 20 ), 365 , 2 )) return ( false ); if (!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_tp_edit[ 4 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 365 , 2 )) return ( false ); if (!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_sl_edit[ 4 ], 20 +( 80 + 20 )* 3 , 365 , 2 )) return ( false ); if (!CreateBuyButton(m_orders_windows[ 1 ],m_buylimit_execute, "Buy Limit ( 3 )" ,m_orders_windows[ 1 ].XSize()-( 120 + 20 ), 382 , 2 )) return ( false ); if (!CreateFrame(m_orders_windows[ 1 ],m_frame[ 5 ], 10 , 440 ,SELLLIMIT_ORDER, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 12 ], 20 , 470 ,PRICE, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 13 ], 20 + 80 + 20 , 450 ,LOT, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 14 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 450 ,TP, 2 )) return ( false ); if (!CreateLabel(m_orders_windows[ 1 ],m_p_text_labels[ 15 ], 20 +( 80 + 20 )* 3 , 450 ,SL, 2 )) return ( false ); for ( int i= 9 ; i< 12 ; i++) if (!CreateSwitchButton(m_orders_windows[ 1 ],m_p_switch_button[i], "-" , 120 +( 80 + 20 )*(i- 9 ), 470 , 2 )) return ( false ); if (!CreatePriceEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_pr_edit[ 3 ], 20 , 505 , 2 )) return ( false ); if (!CreateLotEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_lot_edit[ 5 ], 20 +( 80 + 20 ), 505 , 2 )) return ( false ); if (!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_tp_edit[ 5 ], 20 +( 80 + 20 )* 2 , 505 , 2 )) return ( false ); if (!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[ 1 ],m_sl_edit[ 5 ], 20 +( 80 + 20 )* 3 , 505 , 2 )) return ( false ); if (!CreateSellButton(m_orders_windows[ 1 ],m_selllimit_execute, "Sell Limit ( 4 )" ,m_orders_windows[ 1 ].XSize()-( 120 + 20 ), 522 , 2 )) return ( false ); return ( true ); }

如您所见，上面的代码用到了与市价单窗口相同的方法。 不过，它也有一个新方法。 CreatePriceEdit() 是挂单下单价格的输入字段。

bool CFastTrading::CreatePriceEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit, const int x_gap, const int y_gap, int w_number) { text_edit.MainPointer(window); text_edit.XSize( 80 ); text_edit.YSize( 24 ); text_edit.Font(m_base_font); text_edit.FontSize(m_base_font_size); text_edit.StepValue( _Point ); text_edit.SpinEditMode( true ); text_edit.SetDigits( _Digits ); text_edit.GetTextBoxPointer().XGap( 1 ); text_edit.GetTextBoxPointer().XSize( 80 ); if (!text_edit.CreateTextEdit( "" ,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return ( false ); MqlTick tick; if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) text_edit.SetValue( string (tick.bid)); CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit); return ( true ); }

方法实现之后，初始模板已准备就绪，但是该界面尚不可用。 还需要配置它。 我们将以相同的顺序实现此部分：配置切换按钮，将其状态与输入字段属性连接，并创建下挂单的函数。

进入 OnEvent() 应答程序，“界面创建完成”部分，并为切换按钮设置名称：

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_CREATE_GUI) { SetButtonParam(m_switch_button[ 0 ],LOT); SetButtonParam(m_switch_button[ 1 ],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[ 2 ],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[ 3 ],LOT); SetButtonParam(m_switch_button[ 4 ],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[ 5 ],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[ 0 ],LOT); SetButtonParam(m_p_switch_button[ 1 ],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[ 2 ],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[ 3 ],LOT); SetButtonParam(m_p_switch_button[ 4 ],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[ 5 ],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[ 6 ],LOT); SetButtonParam(m_p_switch_button[ 7 ],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[ 8 ],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[ 9 ],LOT); SetButtonParam(m_p_switch_button[ 10 ],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[ 11 ],POINTS); }

转到“按钮单击事件”部分，并实现切换按钮状态时更改其名称的机制：

ButtonSwitch(m_p_switch_button[ 0 ],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_p_switch_button[ 1 ],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[ 2 ],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[ 3 ],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_p_switch_button[ 4 ],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[ 5 ],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[ 6 ],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_p_switch_button[ 7 ],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[ 8 ],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[ 9 ],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_p_switch_button[ 10 ],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[ 11 ],lparam,POINTS,PRICE);

为了将切换按钮与输入字段及其属性链接在一起，要创建三个新方法： LotPendingSwitch() ，TakePendingSwitch()，StopPendingSwitch() 。

void CFastTrading::LotPendingSwitch( long lparam) { for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) { if (lparam==m_p_switch_button[ 3 *i].Id()) { if (m_p_switch_button[ 3 *i].IsPressed()) { m_lot_edit[i+ 2 ].SetDigits( 0 ); m_lot_edit[i+ 2 ].StepValue( 1 ); m_lot_edit[i+ 2 ].MaxValue( 100 ); m_lot_edit[i+ 2 ].MinValue( 1 ); m_lot_edit[i+ 2 ].SetValue( string ( 2 )); m_lot_edit[i+ 2 ].GetTextBoxPointer().Update( true ); } else { m_lot_edit[i+ 2 ].SetDigits( 2 ); m_lot_edit[i+ 2 ].StepValue( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_STEP )); m_lot_edit[i+ 2 ].MinValue( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN )); m_lot_edit[i+ 2 ].MaxValue( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MAX )); m_lot_edit[i+ 2 ].SetValue( string ( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN ))); m_lot_edit[i+ 2 ].GetTextBoxPointer().Update( true ); } } } } void CFastTrading::TakePendingSwitch( long lparam) { for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) { if (lparam==m_p_switch_button[ 3 *i+ 1 ].Id()) { if (m_p_switch_button[ 3 *i+ 1 ].IsPressed()) { MqlTick tick; if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) { m_tp_edit[i+ 2 ].SetDigits( _Digits ); m_tp_edit[i+ 2 ].StepValue( _Point ); m_tp_edit[i+ 2 ].SetValue( string (tick.ask)); m_tp_edit[i+ 2 ].GetTextBoxPointer().Update( true ); } } else { m_tp_edit[i+ 2 ].SetDigits( 0 ); m_tp_edit[i+ 2 ].StepValue( 1 ); m_tp_edit[i+ 2 ].SetValue( string ( 150 )); m_tp_edit[i+ 2 ].GetTextBoxPointer().Update( true ); } } } } void CFastTrading::StopPendingSwitch( long lparam) { for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) { if (lparam==m_p_switch_button[ 3 *i+ 2 ].Id()) { if (m_p_switch_button[ 3 *i+ 2 ].IsPressed()) { MqlTick tick; if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) { m_sl_edit[i+ 2 ].SetDigits( _Digits ); m_sl_edit[i+ 2 ].StepValue( _Point ); m_sl_edit[i+ 2 ].SetValue( string (tick.bid)); m_sl_edit[i+ 2 ].GetTextBoxPointer().Update( true ); } } else { m_sl_edit[i+ 2 ].SetDigits( 0 ); m_sl_edit[i+ 2 ].StepValue( 1 ); m_sl_edit[i+ 2 ].SetValue( string ( 150 )); m_sl_edit[i+ 2 ].GetTextBoxPointer().Update( true ); } } } }

现在，我们在按钮单击事件应答程序部分中调用它们：

LotPendingSwitch(lparam); TakePendingSwitch(lparam); StopPendingSwitch(lparam);

编译项目，并查看结果：

图例 11 挂单的切换模式输入字段。

切换模式输入字段已准备就绪；属性也已更改。 继续创建函数，请求下订单。 该算法与市价单类似。 创建四个方法，每种类型一个。

bool SetBuyStopOrder( int id, long lparam); bool SetSellStopOrder( int id, long lparam); bool SetBuyLimitOrder( int id, long lparam); bool SetSellLimitOrder( int id, long lparam);

实现它们。 为每笔挂单设置热键，还有单击按钮。

bool CFastTrading::SetBuyStopOrder( int id, long lparam) { if (!m_orders_windows[ 1 ].IsVisible()) return ( false ); if ((id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_buystop_execute.Id()) || (id== CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_1)) { double lot; if (m_p_switch_button[ 0 ].IsPressed()) lot=LotPercent( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ), StringToDouble (m_lot_edit[ 2 ].GetValue())); else lot=NormalizeLot( Symbol (), StringToDouble (m_lot_edit[ 2 ].GetValue())); double pr= double (m_pr_edit[ 0 ].GetValue()); if (m_p_switch_button[ 1 ].IsPressed() && m_p_switch_button[ 2 ].IsPressed()) { double tp= double (m_tp_edit[ 2 ].GetValue()); double sl= double (m_sl_edit[ 2 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceBuyStop(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } else if (!m_p_switch_button[ 1 ].IsPressed() && !m_p_switch_button[ 2 ].IsPressed()) { int tp= int (m_tp_edit[ 2 ].GetValue()); int sl= int (m_sl_edit[ 2 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceBuyStop(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } else if (m_p_switch_button[ 1 ].IsPressed() && !m_p_switch_button[ 2 ].IsPressed()) { double tp= double (m_tp_edit[ 2 ].GetValue()); int sl= int (m_sl_edit[ 2 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceBuyStop(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } else if (!m_p_switch_button[ 1 ].IsPressed() && m_p_switch_button[ 2 ].IsPressed()) { int tp= int (m_tp_edit[ 2 ].GetValue()); double sl= double (m_sl_edit[ 2 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceBuyStop(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } } return ( false ); } bool CFastTrading::SetSellStopOrder( int id, long lparam) { if (!m_orders_windows[ 1 ].IsVisible()) return ( false ); if ((id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_sellstop_execute.Id()) || (id== CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_2)) { double lot; if (m_p_switch_button[ 3 ].IsPressed()) lot=LotPercent( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ), StringToDouble (m_lot_edit[ 3 ].GetValue())); else lot=NormalizeLot( Symbol (), StringToDouble (m_lot_edit[ 3 ].GetValue())); double pr= double (m_pr_edit[ 1 ].GetValue()); if (m_p_switch_button[ 4 ].IsPressed() && m_p_switch_button[ 5 ].IsPressed()) { double tp= double (m_tp_edit[ 3 ].GetValue()); double sl= double (m_sl_edit[ 3 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceSellStop(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } else if (!m_p_switch_button[ 4 ].IsPressed() && !m_p_switch_button[ 5 ].IsPressed()) { int tp= int (m_tp_edit[ 3 ].GetValue()); int sl= int (m_sl_edit[ 3 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceSellStop(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } else if (m_p_switch_button[ 4 ].IsPressed() && !m_p_switch_button[ 5 ].IsPressed()) { double tp= double (m_tp_edit[ 3 ].GetValue()); int sl= int (m_sl_edit[ 3 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceSellStop(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } else if (!m_p_switch_button[ 4 ].IsPressed() && m_p_switch_button[ 5 ].IsPressed()) { int tp= int (m_tp_edit[ 3 ].GetValue()); double sl= double (m_sl_edit[ 3 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceSellStop(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } } return ( false ); } bool CFastTrading::SetBuyLimitOrder( int id, long lparam) { if (!m_orders_windows[ 1 ].IsVisible()) return ( false ); if ((id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_buylimit_execute.Id()) || (id== CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_3)) { double lot; if (m_p_switch_button[ 6 ].IsPressed()) lot=LotPercent( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ), StringToDouble (m_lot_edit[ 4 ].GetValue())); else lot=NormalizeLot( Symbol (), StringToDouble (m_lot_edit[ 4 ].GetValue())); double pr= double (m_pr_edit[ 2 ].GetValue()); if (m_p_switch_button[ 7 ].IsPressed() && m_p_switch_button[ 8 ].IsPressed()) { double tp= double (m_tp_edit[ 4 ].GetValue()); double sl= double (m_sl_edit[ 4 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceBuyLimit(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } else if (!m_p_switch_button[ 7 ].IsPressed() && !m_p_switch_button[ 8 ].IsPressed()) { int tp= int (m_tp_edit[ 4 ].GetValue()); int sl= int (m_sl_edit[ 4 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceBuyLimit(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } else if (m_p_switch_button[ 7 ].IsPressed() && !m_p_switch_button[ 8 ].IsPressed()) { double tp= double (m_tp_edit[ 4 ].GetValue()); int sl= int (m_sl_edit[ 4 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceBuyLimit(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } else if (!m_p_switch_button[ 7 ].IsPressed() && m_p_switch_button[ 8 ].IsPressed()) { int tp= int (m_tp_edit[ 4 ].GetValue()); double sl= double (m_sl_edit[ 4 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceBuyLimit(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } } return ( false ); } bool CFastTrading::SetSellLimitOrder( int id, long lparam) { if (!m_orders_windows[ 1 ].IsVisible()) return ( false ); if ((id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_selllimit_execute.Id()) || (id== CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_4)) { double lot; if (m_p_switch_button[ 9 ].IsPressed()) lot=LotPercent( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ), StringToDouble (m_lot_edit[ 5 ].GetValue())); else lot=NormalizeLot( Symbol (), StringToDouble (m_lot_edit[ 5 ].GetValue())); double pr= double (m_pr_edit[ 3 ].GetValue()); if (m_p_switch_button[ 10 ].IsPressed() && m_p_switch_button[ 11 ].IsPressed()) { double tp= double (m_tp_edit[ 5 ].GetValue()); double sl= double (m_sl_edit[ 5 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceSellStop(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } else if (!m_p_switch_button[ 10 ].IsPressed() && !m_p_switch_button[ 11 ].IsPressed()) { int tp= int (m_tp_edit[ 5 ].GetValue()); int sl= int (m_sl_edit[ 5 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceSellStop(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } else if (m_p_switch_button[ 10 ].IsPressed() && !m_p_switch_button[ 11 ].IsPressed()) { double tp= double (m_tp_edit[ 5 ].GetValue()); int sl= int (m_sl_edit[ 5 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceSellStop(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } else if (!m_p_switch_button[ 10 ].IsPressed() && m_p_switch_button[ 11 ].IsPressed()) { int tp= int (m_tp_edit[ 5 ].GetValue()); double sl= double (m_sl_edit[ 5 ].GetValue()); if (m_trade.PlaceSellStop(lot, Symbol (),pr,sl,tp,m_magic_number)) return ( true ); } } return ( false ); }

现在，进入事件应答程序，并在其中添加调用新创建的方法 ：

void CFastTrading::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { SetBuyOrder(id,lparam); SetSellOrder(id,lparam); SetBuyStopOrder(id,lparam); SetSellStopOrder(id,lparam); SetBuyLimitOrder(id,lparam); SetSellLimitOrder(id,lparam);

操控所有订单类型的基本功能均已就绪。 由于此应用程序的最终目的是为手动交易提供最大的便利和速度，因此我决定添加一个小功能，能够加速市价和挂单交易。 其原理如下：在不同模式下设置输入字段值时，理应可用向上和向下箭头按指定步骤更改该值。 不过，在设置时，例如挂单价格，按箭头把 EURUSD 价格从 1.08500 更改为 1.85001。 这很慢，且并不方便。 因此，当选择输入字段进行编辑，并按上/下热键时，将数值变换的步长乘以 10。 为此目的，我们需要创建 ArrowSwitch() 方法。

void CFastTrading::ArrowSwitch( long lparam) { for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) { if (m_pr_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState()) { if (lparam==KEY_UP) { double value =StringToDouble(m_pr_edit[i].GetValue())+m_pr_edit[i].StepValue()* 10 ; m_pr_edit[i].SetValue(DoubleToString( value ), false ); } else if (lparam==KEY_DOWN) { double value =StringToDouble(m_pr_edit[i].GetValue())-m_pr_edit[i].StepValue()* 10 ; m_pr_edit[i].SetValue(DoubleToString( value ), false ); } } } for ( int i= 0 ; i< 6 ; i++) { if (m_lot_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState()) { if (lparam==KEY_UP) { double value =StringToDouble(m_lot_edit[i].GetValue())+m_lot_edit[i].StepValue()* 10 ; m_lot_edit[i].SetValue(DoubleToString( value ), false ); } else if (lparam==KEY_DOWN) { double value =StringToDouble(m_lot_edit[i].GetValue())-m_lot_edit[i].StepValue()* 10 ; m_lot_edit[i].SetValue(DoubleToString( value ), false ); } } } for ( int i= 0 ; i< 6 ; i++) { if (m_tp_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState()) { if (lparam==KEY_UP) { double value =StringToDouble(m_tp_edit[i].GetValue())+m_tp_edit[i].StepValue()* 10 ; m_tp_edit[i].SetValue(DoubleToString( value ), false ); } else if (lparam==KEY_DOWN) { double value =StringToDouble(m_tp_edit[i].GetValue())-m_tp_edit[i].StepValue()* 10 ; m_tp_edit[i].SetValue(DoubleToString( value ), false ); } } if (m_sl_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState()) { if (lparam==KEY_UP) { double value =StringToDouble(m_sl_edit[i].GetValue())+m_sl_edit[i].StepValue()* 10 ; m_sl_edit[i].SetValue(DoubleToString( value ), false ); } else if (lparam==KEY_DOWN) { double value =StringToDouble(m_sl_edit[i].GetValue())-m_sl_edit[i].StepValue()* 10 ; m_sl_edit[i].SetValue(DoubleToString( value ), false ); } } } }

该方法应在 Keypress 部分的事件应答程序中调用。

if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { ArrowSwitch(lparam); ....

图例 12 示意数值变化速度之间的差异。

图例 12 使用热键在编辑字段中快速更改数值。

快速放置市价单和挂单的工具已准备就绪。 现在，我们转到主应用程序窗口，并添加与存在订单有关的操作（如本文开头的第一张图例所示）。 其中包括三个操作：所有盈利单平仓，所有亏损单平仓，以及删除所有存在的挂单。 这些操作仅适用于本程序下的订单，其订单应拥有唯一的魔幻数字。 还应记住，在放置含当前魔幻数字的订单时，以及在 EA 属性中更改魔幻数字时，所有含有旧数字的存在订单均被忽略，因为它们不再与本应用程序相关。

我们来实现这些动作。 创建三个新方法：

void CloseAllMarketProfit( int id, long lparam); void CloseAllMarketLoss( int id, long lparam); void DeleteAllPending( int id, long lparam);

实现每一个。

void CFastTrading::CloseAllMarketProfit( int id, long lparam) { if ((id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_order_button[ 2 ].Id()) || (id== CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_C)) { MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; int total= PositionsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong position_ticket= PositionGetTicket (i); string position_symbol= PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); int digits=( int ) SymbolInfoInteger (position_symbol, SYMBOL_DIGITS ); ulong magic= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); double volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); ENUM_POSITION_TYPE type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double profit= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); double swap= PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); if (magic==m_magic_number) if (position_symbol== Symbol ()) if (profit+swap> 0 ) { ZeroMemory (request); ZeroMemory (result); request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; request.position =position_ticket; request.symbol =position_symbol; request.volume =volume; request.deviation= 5 ; request.magic =m_magic_number; if (type== POSITION_TYPE_BUY ) { request.price= SymbolInfoDouble (position_symbol, SYMBOL_BID ); request.type = ORDER_TYPE_SELL ; } else { request.price= SymbolInfoDouble (position_symbol, SYMBOL_ASK ); request.type = ORDER_TYPE_BUY ; } if (! OrderSend (request,result)) PrintFormat ( "OrderSend error %d" , GetLastError ()); } } } } void CFastTrading::CloseAllMarketLoss( int id, long lparam) { if ((id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_order_button[ 3 ].Id()) || (id== CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_D)) { MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; ZeroMemory (request); ZeroMemory (result); int total= PositionsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong position_ticket= PositionGetTicket (i); string position_symbol= PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); int digits=( int ) SymbolInfoInteger (position_symbol, SYMBOL_DIGITS ); ulong magic= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); double volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); ENUM_POSITION_TYPE type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double profit= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); double swap= PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); if (magic==m_magic_number) if (position_symbol== Symbol ()) if (profit+swap< 0 ) { ZeroMemory (request); ZeroMemory (result); request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; request.position =position_ticket; request.symbol =position_symbol; request.volume =volume; request.deviation= 5 ; request.magic =m_magic_number; if (type== POSITION_TYPE_BUY ) { request.price= SymbolInfoDouble (position_symbol, SYMBOL_BID ); request.type = ORDER_TYPE_SELL ; } else { request.price= SymbolInfoDouble (position_symbol, SYMBOL_ASK ); request.type = ORDER_TYPE_BUY ; } if (! OrderSend (request,result)) PrintFormat ( "OrderSend error %d" , GetLastError ()); } } } } void CFastTrading::DeleteAllPending( int id, long lparam) { if ((id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_order_button[ 4 ].Id()) || (id== CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_R)) { MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; for ( int i= OrdersTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong order_ticket= OrderGetTicket (i); ulong magic= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); if (magic==m_magic_number) { ZeroMemory (request); ZeroMemory (result); request.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; request.order = order_ticket; if (! OrderSend (request,result)) PrintFormat ( "OrderSend error %d" , GetLastError ()); } } } }

请注意，所创建方法还应遵循依据两个不同事件执行操作的规则：单击主应用程序窗口中的按钮，并按热键。 这三个函数都将在事件应答程序中调用，位于所有部分之外。

void CFastTrading::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { SetBuyOrder(id,lparam); SetSellOrder(id,lparam); SetBuyStopOrder(id,lparam); SetSellStopOrder(id,lparam); SetBuyLimitOrder(id,lparam); SetSellLimitOrder(id,lparam); CloseAllMarketProfit(id,lparam); CloseAllMarketLoss(id,lparam); DeleteAllPending(id,lparam);

快捷手动交易工具箱基本功能的开发至此完毕。 以下视频演示所创建的应用程序。









结束语



附件包含所有列出的文件，这些文件应置于相应的文件夹之中。 为了令其正确运行，您仅需要将 MQL5 文件夹保存到终端文件夹当中。 若要打开 MQL5 文件夹所在的终端根目录，请在 MetaTrader 5 终端中按 Ctrl+Shift+D 组合键，或使用关联菜单，如下图例 13 所示。





图例13 在 MetaTrader 5 终端根目录中打开 MQL5 文件夹



