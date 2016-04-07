图形界面 II: 设置库的事件处理函数 (第三章)

目录

简介

第一篇文章图形界面I: 库结构的准备工作 (第一章) 解释了库的详细目的. 在每章末尾会有第一部分文章的完整链接列表. 在那里您可以下载当前开发阶段的库的完整版本. 文件必须按照它们在档案中的位置放到相同目录中.

之前的文章中包含了用于创建主菜单构成部分类的实现. 每个控件类的开发都需要预先在主基础类中和创建的空间类中把事件处理函数调整好. 在本文中将会探讨如下问题:

每个有意义的控件中的私有数组.

在库中加入元件的指针. 这些元件是复杂(组合)元件的组成部分.

图表状态的管理依赖于鼠标光标的位置.

库中内部使用与外部使用的事件的标识号(ID).

另外, 还将展示在应用程序的自定义类中处理函数接收信息的过程.

私有元素数组

让我们做一个小实验. 当鼠标光标位于表单区域之外时, 使用鼠标左键点击一个上下文菜单项. 我们将会看到, 图表的滚动没有被禁用并且在鼠标掠过控件时还在起作用. 这是一个功能性错误, 不应该存在. 我们将会处理这个问题, 这样不论鼠标在哪个控件之上时, 图表的滚动和交易水平移动的模式在那时是被禁止的.

首先, 让我们把对元件焦点的跟踪 增加到上下文菜单处理函数中, 如以下代码所示. 如果上下文菜单是隐藏的, 那么就没有必要继续了. 使用这种方法可以节约时间.

void CContextMenu::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::m_is_visible) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); } }

在库开发的当前阶段, 元件的基类, 或者明确地说CWndContainer类, 包含了 m_elements[] 这个通用元件指针数组. 这是 WindowElements 结构的一部分中的元件数组. 当某个操作需要应用到所有的或者大多数的控件上时, 这个数组正是适合此类状况的. 如果某个操作只是应用于一小部分的元件时, 这种方法就有些多余了, 因为它需要很多资源. 例如, 让我们考虑一组大小可能超过它们所附加的表单的控件. 下拉列表和上下文菜单都属于此类. 每种这样的元件都必须保存在独立的数组中. 这将使得管理更加高效和简单.

把上下文菜单类添加到WindowElements结构中并创建一个取得它的大小的方法:

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CChartObject *m_objects[]; CElement *m_elements[]; CContextMenu *m_context_menus[]; }; WindowElements m_wnd[]; public : int ContextMenusTotal( const int window_index); }; int CWndContainer::ContextMenusTotal( const int window_index) { if (window_index>=:: ArraySize (m_wnd)) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_context_menus)); }

每次在应用程序的自定义类(我们的例子中是CProgram)中创建了一个控件之后, 我们使用CWndContainer::AddToElementsArray() 方法在库中加入这个控件的指针. 在这个方法中, 将会使用用于在通用数组中取得和保存每个复杂(组合)控件的元件指针的方法. 之前为上下文菜单我们创建了一个类似的方法, CWndContainer::AddContextMenuElements() . 如有需要, 我们要创建类似的方法来把指针分散保存在私有元件数组中.

因而, 我们需要一个模板方法, 用于根据链接把元件指针加到数组中, 因为这个操作将多次重复并且应用于各种不同的对象类型.

class CWndContainer { protected : template < typename T1, typename T2> void AddToRefArray(T1 &object,T2 &ref_array[]); }; template < typename T1, typename T2> void CWndContainer::AddToRefArray(T1 &object,T2 &array[]) { int size=:: ArraySize (array); :: ArrayResize (array,size+ 1 ); array[size]=object; }

现在, 上下文菜单的指针可以在CWndContainer::AddContextMenuElements() 方法的末尾保存到它的私有数组中, 代码如下所示 (黄色高亮显示). 让我们在其他控件中使用相同的做法.

bool CWndContainer::AddContextMenuElements( const int window_index,CElement & object ) { if ( object .ClassName()!= "CContextMenu" ) return ( false ); CContextMenu *cm=:: GetPointer ( object ); int items_total=cm.ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { int size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); CMenuItem *mi=cm.ItemPointerByIndex(i); m_wnd[window_index].m_elements[size]=mi; AddToObjectsArray(window_index,mi); } AddToRefArray(cm,m_wnd[window_index].m_context_menus); return ( true ); }

管理图表的状态

然后, 在CWndEvents类中增加用于检查鼠标掠过控件时焦点的方法. 这样的检查需要在表单和下拉列表中进行. 表单和上下文菜单已经有了私有数组. 所以, 让我们创建CWndEvents::SetChartState() 方法. 以下是此方法的声明和实现:

class CWndEvents : public CWndContainer { private : void SetChartState( void ); }; void CWndEvents::SetChartState( void ) { bool condition= false ; int windows_total=CWndContainer::WindowsTotal(); for ( int i= 0 ; i<windows_total; i++) { if (!m_windows[i].IsVisible()) continue ; m_windows[i].OnEvent(m_id,m_lparam,m_dparam,m_sparam); if (m_windows[i].MouseFocus()) { condition= true ; break ; } } if (!condition) { int context_menus_total=CWndContainer::ContextMenusTotal( 0 ); for ( int i= 0 ; i<context_menus_total; i++) { if (m_wnd[ 0 ].m_context_menus[i].MouseFocus()) { condition= true ; break ; } } } if (condition) { m_chart.MouseScroll( false ); m_chart.SetInteger( CHART_DRAG_TRADE_LEVELS , false ); } else { m_chart.MouseScroll( true ); m_chart.SetInteger( CHART_DRAG_TRADE_LEVELS , true ); } }

这个方法以后会增加代码继续增强, 但是对于当前的任务已经足够了. 它必须在 CWndEvents::ChartEventMouseMove() 方法中调用, 如下所示.

void CWndEvents::ChartEventMouseMove( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) return ; MovingWindow(); SetChartState(); m_chart.Redraw(); }

编译所有的文件并测试EA. 我们现在可以看到, 当点击上下文菜单区域时, 当点击位置超过了图表的边界区域, 图表的滚动和交易水平的管理被禁用. 把元件附加到图表的测试成功了. 从今以后, 上下文菜单将只会根据用户的需求而弹出. 从应用程序类的CProgram::CreateTradePanel() 方法中删除它的显示 (参见以下代码).

m_contextmenu.Show();

区分外部和内部使用

现在, 我们将继续处理左键点击菜单项.

我们的下一个任务是通过点击菜单项弹出上下文菜单, 也就是打开上下文菜单. 而第二次点击必须隐藏它. 这样的处理在菜单项的CMenuItem类中和上下文菜单的CContextMenu类中都存在. 其实就是上下文菜单可以访问附加于它的菜单项(前一节点)而包含上下文菜单的菜单项不能直接访问它. 上下文菜单的指针不能在CMenuItem 类中创建. 这是因为如果ContextMenu.mqh 文件包含于MenuItem.mqh文件, 将会产生编译错误. 这就是为什么我们把上下文菜单的显式处理放在CContextMenu 类中. CMenuItem类的处理函数将是辅助的. 它将会生成自定义的事件, 发送特有的, 也就是那个菜单项被点击的信息到上下文菜单. 另外, 当点击发生在上下文菜单区域之外时, 我们需要使上下文菜单隐藏, 就像MetaTrader 终端以及MetaEditor代码编辑器中做得那样. 这是上下文菜单的标准行为.

为了实现此功能, 需要有另外的自定义事件标识符. 它们中的一部分被设计用于库的类中内部使用, 而另外一些用于自定义应用程序类的外部处理. 在我们的例子中就是CProgram.

内部使用的事件:

ON_CLICK_MENU_ITEM — 点击菜单项.

— 点击菜单项. ON_HIDE_CONTEXTMENUS — 隐藏所有上下文菜单的信号.

— 隐藏所有上下文菜单的信号. ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS — 隐藏当前菜单项以下的上下文菜单的信号. 我们将会稍后详细讨论.

对于外部使用, 创建ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM标识符, 通知程序在上下文菜单的菜单项中发生了点击.

把使用唯一编号进行定义的标示符放到Defines.mqh文件中:

#define ON_CLICK_MENU_ITEM ( 4 ) #define ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM ( 5 ) #define ON_HIDE_CONTEXTMENUS ( 6 ) #define ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS ( 7 )

增强上下文菜单类

必须在上下文菜单的 CContextMenu 类中加入以下栏位和方法:

用于设置和取得上下文菜单的状态.

用于处理菜单项点击事件.

用于根据菜单项的名称取得ID和索引. 我们已经知道了为什么索引和ID是构成各种元件的对象名称的一部分.

以下代码展示了上面列出功能的声明和实现, 并含有详细的注释:

class CContextMenu : public CElement { private : bool m_contextmenu_state; public : bool ContextMenuState( void ) const { return (m_context_menu_state); } void ContextMenuState( const bool flag) { m_context_menu_state=flag; } private : bool OnClickMenuItem( const string clicked_object); int IdFromObjectName( const string object_name); int IndexFromObjectName( const string object_name); }; bool CContextMenu::OnClickMenuItem( const string clicked_object) { if (m_contextmenu_state) return ( true ); if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_menuitem_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id =IdFromObjectName(clicked_object); int index =IndexFromObjectName(clicked_object); if (id!=m_prev_node.Id() || index!=m_prev_node.Index()) return ( false ); Show(); return ( true ); } int CContextMenu::IdFromObjectName( const string object_name) { int length =:: StringLen (object_name); int pos =:: StringFind (object_name, "__" , 0 ); string id =:: StringSubstr (object_name,pos+ 2 ,length- 1 ); return (( int )id); } int CContextMenu::IndexFromObjectName( const string object_name) { ushort u_sep= 0 ; string result[]; int array_size= 0 ; u_sep=:: StringGetCharacter ( "_" , 0 ); :: StringSplit (object_name,u_sep,result); array_size=:: ArraySize (result)- 1 ; if (array_size- 2 < 0 ) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (( int )result[array_size- 2 ]); }

现在, 我们只需要在上下文菜单的CContextMenu::OnEvent事件处理函数中发生CHARTEVENT_OBJECT_CLICK()事件时, 加上对CContextMenu::OnClickMenuItem() 方法的调用就可以了:

if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickMenuItem(sparam)) return ; }

增强菜单项类

当程序侦测到菜单项上的鼠标左键点击时, 它会向CContextMenu::OnClickMenuItem() 方法传入一个字符串参数. 该字符串参数包含方形标签图形对象的名称, 它是菜单项的背景. 您也许记得, 点击背景的优先级比点击几乎所有控件元件对象的优先级要高. 这可以确保此点击不会被其他元件对象影响, 而不会引发没有料到的程序行为. 例如, 如果菜单项的标签有着比它的背景更高的优先级, 那么点击了标签区域可能引起图标的变化. 让我提醒您, 我们有定义了两种状态的表单图标. 出现这种情况的原因是所有OBJ_BITMAP_LABEL类型的对象都默认有这种表现.

在CContextMenu::OnClickMenuItem() 方法的开头, 要进行一个对上下文菜单状态的检查. 如果它已经启用了, 就没有必要继续. 然后, 就检查点击对象的名称. 如果这是我们程序的一个对象并且是一个菜单项, 我们就继续. 从对象名称展开菜单项的ID和索引. 对于那些任务, 我们已经设计好了方法, 使用MQL语言中的字符串函数从对象名称中展开所有所需的参数. 菜单项的ID是使用双横线作为分隔符而展开的. 为了展开一个索引, 是根据下划线字符把文字行分开, 这个字符就是元件对象参数的分隔符.

在CMenuItem类中创建OnClickMenuItem()方法. 它的代码将与上下文菜单中的方法有所不同. 以下是这个方法的声明和实现. 在这个方法中没有必要从对象名称中展开参数. 只要比较背景的名称和传入对象的名称就足够了. 然后, 检查菜单项的当前状态. 如果是禁用的, 就不需要进一步的操作. 之后, 如果项目包含一个上下文菜单, 就赋予它元件启用或者禁用的状态. 如果在那之前上下文菜单的状态是启用的, 那么事件处理的主模块会发送一个信号用于关闭随后开启的全部上下文菜单. 这是用于应对那些多个上下文菜单相继开启或者同时开启的状况的. 这样的例子将在文章中进一步讨论. 除了ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS事件ID, 菜单项ID作为另一个参数传入. 这是用于标识哪个上下文菜单在循环中可以停止.

class CMenuItem : public CElement { bool OnClickMenuItem( const string clicked_object); }; bool CMenuItem::OnClickMenuItem( const string clicked_object) { if (m_area.Name()!=clicked_object) return ( false ); if (!m_item_state) return ( false ); if (m_type_menu_item==MI_HAS_CONTEXT_MENU) { if (!m_context_menu_state) { m_context_menu_state= true ; } else { m_context_menu_state= false ; :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS,CElement::Id(), 0 , "" ); } return ( true ); } else { } return ( true ); }

增强图形界面事件处理的主类

这不是CMenuItem::OnClickMenuItem() 方法的最终版本, 我们晚些时候会回来增加一些内容. 现在, 它的主要任务是发送一个用于隐藏上下文菜单的消息到处理自定义事件的主模块的CWndEvents类中. 在这个类中, 让我们创建一个方法来访问 ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS 事件中需要处理的内容. 让我们把它称为 CWndEvents::OnHideBackContextMenus(). 此方法的代码如下所示:

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnHideBackContextMenus( void ); }; bool CWndEvents::OnHideBackContextMenus( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS) return ( false ); int context_menus_total=CWndContainer::ContextMenusTotal( 0 ); for ( int i=context_menus_total- 1 ; i>= 0 ; i--) { CContextMenu *cm=m_wnd[ 0 ].m_context_menus[i]; CMenuItem *mi=cm.PrevNodePointer(); if (mi.Id()==m_lparam) { if (!cm.MouseFocus()) cm.Hide(); break ; } else { cm.Hide(); } } return ( true ); }

CWndEvents::OnHideBackContextMenus() 方法必须在处理自定义事件的方法中调用, 代码如下所示.

void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnWindowRollUp()) return ; if (OnWindowUnroll()) return ; if (OnHideBackContextMenus()) return ; }

事件处理函数的预先测试

在所有修改完成之后, 编译所有文件并把程序载入到图表上测试. 现在, 当在表单中点击了一个独立的菜单项时, 它的上下文菜单如之前被隐藏, 将会出现, 如果已经打开就会隐藏. 另外, 当一个上下文菜单是开启的, 那么菜单项背景的颜色将是固定的, 如果鼠标从它的区域中离开, 背景色不会再次改变, 如以下屏幕截图所示.

图 1. 显示和隐藏上下文菜单的测试.

我们继续调整用户与上下文菜单的交互. 在很多应用程序中, 当一个或多个上下文菜单开启时(依次开启), 当鼠标点击在它们的范围之外时, 它们会一起关闭. 在此, 我们将复制相同的行为.

为了能够完整测试此功能, 让我们在我们EA的界面中增加另外一个上下文菜单. 我们将把一个上下文菜单附加到现在上下文菜单的第三项上. 为此, 在创建第一个上下文菜单的CProgram::CreateContextMenu1() 方法中, 在items_type[]数组中, 给第三个元件赋予MI_HAS_CONTEXT_MENU 的类型:

ENUM_TYPE_MENU_ITEM items_type[CONTEXTMENU_ITEMS]= { MI_SIMPLE, MI_SIMPLE, MI_HAS_CONTEXT_MENU, MI_CHECKBOX, MI_CHECKBOX };

现在, 让我们为第二个上下文菜单创建一个方法. 在 CProgram 类中加入第二个CContextMenu类的实例, 并声明CreateContextMenu2() 方法:

class CProgram : public CWndEvents { private : CMenuItem m_menu_item1; CContextMenu m_mi1_contextmenu1; CContextMenu m_mi1_contextmenu2; private : #define MENU_ITEM1_GAP_X ( 6 ) #define MENU_ITEM1_GAP_Y ( 25 ) bool CreateMenuItem1( const string item_text); bool CreateMI1ContextMenu1( void ); bool CreateMI1ContextMenu2( void ); };

第二个上下文菜单将包含六个菜单项. 那将是两组单选项 (MI_RADIOBUTTON), 每组有三项. 以下是这个方法的代码. 这个方法和创建第一个上下文菜单的方法有什么不同呢?请注意我们是如何获取 第一个上下文菜单第三项的指针的, 也就是第二个上下文菜单将会附加的菜单项. 就是使用的之前创建的CContextMenu::ItemPointerByIndex() 方法. 因为我们将在单选项中使用默认图标, 它们不需要数组. 在CContextMenu::AddItem() 方法中传入空值, 而不是图标的路径. 在此需要一条分隔线, 把第一组单选项和第二组从视觉上分开. 于是, 把它设在列表的第三个(2)项目之后.

之前我们已经说过, 在框架中每组单选项必须有自己的唯一标识号. 此参数的默认值是0. 为此, 给第二组(在循环中是从4到6)的每个单选项的标识号设为1. CContextMenu类中已经包含了CContextMenu::RadioItemIdByIndex() 方法用于设置此标识号.

让我们使用CContextMenu::SelectedRadioItem()方法设置每个组中为初始时为高亮的单选项. 在以下代码中, 第一组中的第二个单选项(索引1)是高亮的, 而第二组中的第三个单选项(索引2)是高亮的.

bool CProgram::CreateMI1ContextMenu2( void ) { #define CONTEXTMENU_ITEMS2 6 m_mi1_contextmenu2.WindowPointer(m_window); m_mi1_contextmenu2.PrevNodePointer( m_mi1_contextmenu1.ItemPointerByIndex( 2 ) ); string items_text[CONTEXTMENU_ITEMS2]= { "ContextMenu 2 Item 1" , "ContextMenu 2 Item 2" , "ContextMenu 2 Item 3" , "ContextMenu 2 Item 4" , "ContextMenu 2 Item 5" , "ContextMenu 2 Item 6" }; m_mi1_contextmenu2.XSize( 160 ); m_mi1_contextmenu2.ItemYSize( 24 ); m_mi1_contextmenu2.AreaBackColor( C'240,240,240' ); m_mi1_contextmenu2.AreaBorderColor( clrSilver ); m_mi1_contextmenu2.ItemBackColorHover( C'240,240,240' ); m_mi1_contextmenu2.ItemBackColorHoverOff( clrLightGray ); m_mi1_contextmenu2.ItemBorderColor( C'240,240,240' ); m_mi1_contextmenu2.LabelColor( clrBlack ); m_mi1_contextmenu2.LabelColorHover( clrWhite ); m_mi1_contextmenu2.SeparateLineDarkColor( C'160,160,160' ); m_mi1_contextmenu2.SeparateLineLightColor( clrWhite ); for ( int i= 0 ; i<CONTEXTMENU_ITEMS2; i++) m_mi1_contextmenu2.AddItem(items_text[i], "" , "" ,MI_RADIOBUTTON); m_mi1_contextmenu2.AddSeparateLine( 2 ); for ( int i= 3 ; i< 6 ; i++) m_mi1_contextmenu2.RadioItemIdByIndex(i, 1 ); m_mi1_contextmenu2.SelectedRadioItem( 1 , 0 ); m_mi1_contextmenu2.SelectedRadioItem( 2 , 1 ); if (!m_mi1_contextmenu2.CreateContextMenu(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_mi1_contextmenu2); return ( true ); }

对CProgram::CreateContextMenu2() 方法的调用位于 CProgram::CreateTradePanel() 方法中.

测试多个上下文菜单的调整

编译EA的文件并在图表上载入它, 结果将如下图所示.

图 2. 多个上下文菜单的测试.

如果两个上下文菜单都打开了, 当点击它们时, 两个菜单都会被关闭. 这个行为是CWndEvents::OnHideBackContextMenus() 方法的作用, 我们之前已经讨论过. 然而, 如果我们点击了表单的抬头, 上下文菜单不会被关闭. 我们将会解决它.

鼠标光标的位置(焦点)在上下文菜单类(CContextMenu)的OnEvent() 事件处理函数中定义. 所以, 在主事件处理函数(在CWndEvents类里面)中用于关闭所有上下文菜单的信号也会被发送至此. 这个任务有如下的解决方案.

1. 当发生鼠标移动事件 (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) 时, 字符串参数sparam包含了鼠标左键的状态.

2. 然后, 当找到了鼠标的焦点之后, 我们对上下文菜单和鼠标左键的状态进行检查. 如果上下文菜单已经被激活并且按键被按下, 我们继续检查当前光标与上下文菜单和其前节点之间的相对位置关系.

3. 如果光标在这些范围中, 关闭所有上下文菜单的信号就不用发送. 如果光标在这些元件范围之外, 我们必须检查是否还有任何将要打开的上下文菜单.

4. 为此, 在此上下文菜单的列表中循环检查是否有菜单项有附加的上下文菜单. 如果有这样的菜单项, 检查它的上下文菜单是否被激活. 如果上下文菜单被激活了, 光标可能在它的区域中. 这意味着来自此元件的关闭全部上下文菜单的信号不需要被发送. 如果当前的上下文菜单已经是最后打开的, 而且之前的不发送信号的条件都没有满足, 就意味着光标位于所有的激活上下文菜单范围之外.

5. 可以在此生成ON_HIDE_CONTEXTMENUS自定义事件.

我们可以看到, 关键是当鼠标光标(如果鼠标左键被按下)位于最后激活的上下文菜单之外, 并且也在调用它的菜单项范围之外, 所有的上下文菜单都要关闭.

上述的逻辑就包含在以下代码中. CContextMenu::CheckHideContextMenus() 方法用于完成此任务.

class CContextMenu : public CElement { private : void CheckHideContextMenus( void ); }; void CContextMenu::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::m_is_visible) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); if (m_context_menu_state && sparam== "1" ) { CheckHideContextMenus(); return ; } return ; } } void CContextMenu::CheckHideContextMenus( void ) { if (CElement::MouseFocus() || m_prev_node.MouseFocus()) return ; int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_items[i].TypeMenuItem()==MI_HAS_CONTEXT_MENU) if (m_items[i].ContextMenuState()) return ; } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_HIDE_CONTEXTMENUS, 0 , 0 , "" ); }

现在, 可以在CWndEvents类的主事件处理函数中接收ON_HIDE_CONTEXTMENUS 事件了. 让我们写一个方法来做这项任务, 并把它命名为OnHideContextMenus(). 它相对简单, 因为现在它只要在上下文菜单的私有数组中循环并隐藏它们.

CWndEvents::OnHideContextMenus() 方法的声明和实现位于以下代码中

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnHideContextMenus( void ); }; bool CWndEvents::OnHideContextMenus( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_HIDE_CONTEXTMENUS) return ( false ); int cm_total=CWndContainer::ContextMenusTotal( 0 ); for ( int i= 0 ; i<cm_total; i++) m_wnd[ 0 ].m_context_menus[i].Hide(); return ( true ); }

在编译过库文件并在图表上载入EA作测试后, 您会看到如果鼠标点击在范围之外, 激活的上下文菜单都会隐藏.

我们必须消除另外一个设计缺陷. 看一下以下的屏幕截图. 它展示了一种状况, 当鼠标光标位于第一个上下文菜单范围之内, 而位于调用的第二个上下文菜单范围之外时. 通常, 对于这种情况, 光标所在的上下文菜单关闭, 而所有其他的上下文菜单还是打开的. 让我们为此写下代码.

图 3. 对于这种情况, 所有右侧的上下文菜单都需要隐藏.

我们将把下一个方法称为CContextMenu::CheckHideBackContextMenus(). 它的逻辑已经在之前的段落中描述过, 我们可以直接实现它了 (参见以下代码). 如果满足了所有的条件, 将会生成 ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS 事件.

class CContextMenu : public CElement { private : void CheckHideBackContextMenus( void ); }; void CContextMenu::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::m_is_visible) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); if (m_context_menu_state && sparam== "1" ) { CheckHideContextMenus(); return ; } CheckHideBackContextMenus(); return ; } } void CContextMenu::CheckHideBackContextMenus( void ) { int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_items[i].TypeMenuItem()==MI_HAS_CONTEXT_MENU && m_items[i].ContextMenuState()) { if (CElement::MouseFocus() && !m_items[i].MouseFocus()) :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS,CElement::Id(), 0 , "" ); } } }

之前已经在CWndEvents类中写过了OnHideBackContextMenus() 方法用于处理ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS事件, 这样项目文件可以编译并测试EA了. 如果一切正常, 上下文菜单将根据程序的需求而正确回应鼠标光标的移动了.

最困难的部分已经结束了, 但是工作还没有完成. 事件处理函数必须按照这样的方式进行设置, 当菜单项被点击时, 给应用程序的自定义类(CProgram)发送一条带有参数值的消息. 这些参数必须标明点击到了哪个菜单项. 通过这种方式, 应用程序的开发人员可以为菜单项分配对应的函数. 另外, 还需要设置切换上下文菜单的复选框和单选项的状态.

在检查条件的模块中, 在CMenuItem类的OnClickMenuItem()方法中, 当菜单项不包含上下文菜单而是其中一部分的代码还是空的. 将在这里发送ON_CLICK_MENU_ITEM自定义事件. 此消息将包含以下额外的参数:

在通用列表中的索引. 元件的ID. 由以下部分构成的文本行:

程序名称;

复选框或者单选项的指示;

如果这是一个单选项, 此行还包含了单选项的ID.

您可以看出, 当EventChartCustom() 函数无能为力时, 可以生成一个包含所需参数数量的字符串. 与图形对象的名称类似, 参数也使用下划线"_"分隔.

复选框和单选项的状态可以在同一个模块中修改. 以下是缩减版的CMenuItem::OnClickMenuItem() 方法. 它显示了需要添加到else模块中的代码.

bool CMenuItem::OnClickMenuItem( const string clicked_object) { else { string message=CElement::ProgramName(); if (m_type_menu_item==MI_CHECKBOX) { m_checkbox_state=(m_checkbox_state)? false : true ; m_icon.Timeframes((m_checkbox_state)? OBJ_NO_PERIODS : OBJ_ALL_PERIODS ); message+= "_checkbox" ; } else if (m_type_menu_item==MI_RADIOBUTTON) { m_radiobutton_state=(m_radiobutton_state)? false : true ; m_icon.Timeframes((m_radiobutton_state)? OBJ_NO_PERIODS : OBJ_ALL_PERIODS ); message+= "_radioitem_" +( string )m_radiobutton_id; } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_MENU_ITEM,m_index,CElement::Id(),message); } return ( true ); }

一个ID为ON_CLICK_MENU_ITEM的自定义事件将用于上下文菜单类(CContextMenu)的处理. 我们将需要额外的方法来从事件的字符串参数中展开单选项的ID以及取得单选项在所属组中相对的索引. 您可以在以下代码中看到那些方法.

因为从字符串参数中展开ID依赖于传入字符串的结构, CContextMenu::RadioIdFromMessage() 方法将包含对字符串构造正确性以及是否超过数组长度的检查.

在CContextMenu::RadioIndexByItemIndex() 方法的开头根据通用索引取得单选项的ID, 需要调用专门用于从通用索引返回单选项索引的,也就是使用之前所写的 CContextMenu::RadioItemIdByIndex()方法. 之后, 在循环中使用这个ID对单选项计数. 如果根据通用索引取得的和传入的索引一致, 就在计数器中保存数值并停止循环. 这意味着计数器最后的值就是返回的索引.

class CContextMenu : public CElement { private : int RadioIdFromMessage( const string message); int RadioIndexByItemIndex( const int index); }; int CContextMenu::RadioIdFromMessage( const string message) { ushort u_sep= 0 ; string result[]; int array_size= 0 ; u_sep=:: StringGetCharacter ( "_" , 0 ); :: StringSplit (message,u_sep,result); array_size=:: ArraySize (result); if (array_size!= 3 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 单选项消息结构错误!信息: " ,message); return ( WRONG_VALUE ); } if (array_size< 3 ) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (( int )result[ 2 ]); } int CContextMenu::RadioIndexByItemIndex( const int index) { int radio_index = 0 ; int radio_id = RadioItemIdByIndex(index); int count_radio_id= 0 ; int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_items[i].TypeMenuItem()!=MI_RADIOBUTTON) continue ; if (m_items[i].RadioButtonID()==radio_id) { if (m_items[i].Index()==index) { radio_index=count_radio_id; break ; } count_radio_id++; } } return (radio_index); }

现在, 让我们创建CContextMenu::ReceiveMessageFromMenuItem()方法用于处理菜单项的ON_CLICK_MENU_ITEM自定义事件. 以下的事件参数必须传到此方法中: ID, 索引和字符串消息. 在这个方法的开始会检查这个消息是否来自我们的程序, 以及ID是否匹配. 如果检查结果是正确的, 并且如果消息是来自一个单选项, 会根据单选项的ID和组的索引来进行switch操作. ID和索引可以通过上面创建的方法获得.

不论消息是来自于何种类型的菜单项, 如果对程序名称和ID的比较是成功的, 都回发送ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM 自定义消息. 它会发送到自定义应用程序的 CProgram 类中. 与这个消息一起发送的还有以下的参数: (1) ID, (2) 上下文菜单列表中的通用索引 (3) 菜单项的显示文字.

在方法的末尾, 不论是否经过第一次检查, (1) 隐藏上下文菜单, (2) 解锁表单 (3) 发送关闭所有上下文菜单的信号.

class CContextMenu : public CElement { private : void ReceiveMessageFromMenuItem( const int id_item, const int index_item, const string message_item); }; void CContextMenu::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_MENU_ITEM) { int item_id = int (dparam); int item_index = int (lparam); string item_message =sparam; ReceiveMessageFromMenuItem(item_id,item_index,item_message); return ; } } void CContextMenu::ReceiveMessageFromMenuItem( const int id_item, const int index_item, const string message_item) { if (:: StringFind (message_item,CElement::ProgramName(), 0 )>- 1 && id_item==CElement::Id()) { if (:: StringFind (message_item, "radioitem" , 0 )>- 1 ) { int radio_id=RadioIdFromMessage(message_item); int radio_index=RadioIndexByItemIndex(index_item); SelectedRadioItem(radio_index,radio_id); } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM,index_item,id_item,DescriptionByIndex(index_item)); } Hide(); m_wnd.IsLocked( false ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_HIDE_CONTEXTMENUS, 0 , 0 , "" ); }

测试在应用程序的自定义类中接收消息

现在, 我们在CProgram类的处理函数中测试消息的接收. 为此, 增加如下所示的代码:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > index: " ,lparam, "; id: " , int (dparam), "; description: " ,sparam); } }

现在, 编译文件并在图表中载入EA. 当菜单项被点击时, 会在EA的日志中打印那些菜单项参数的消息:

2015.10 . 23 20 : 16 : 27.389 TestLibrary (USDCAD,D1) CProgram::OnEvent > index: 4 ; id: 2 ; description : ContextMenu 1 Item 5 2015.10 . 23 20 : 16 : 10.895 TestLibrary (USDCAD,D1) CProgram::OnEvent > index: 0 ; id: 3 ; description : ContextMenu 2 Item 1 2015.10 . 23 19 : 27 : 58.520 TestLibrary (USDCAD,D1) CProgram::OnEvent > index: 5 ; id: 3 ; description : ContextMenu 2 Item 6 2015.10 . 23 19 : 27 : 26.739 TestLibrary (USDCAD,D1) CProgram::OnEvent > index: 2 ; id: 3 ; description : ContextMenu 2 Item 3 2015.10 . 23 19 : 27 : 23.351 TestLibrary (USDCAD,D1) CProgram::OnEvent > index: 3 ; id: 3 ; description : ContextMenu 2 Item 4 2015.10 . 23 19 : 27 : 19.822 TestLibrary (USDCAD,D1) CProgram::OnEvent > index: 4 ; id: 2 ; description : ContextMenu 1 Item 5 2015.10 . 23 19 : 27 : 15.550 TestLibrary (USDCAD,D1) CProgram::OnEvent > index: 1 ; id: 2 ; description : ContextMenu 1 Item 2

我们已经完成了创建上下文菜单的CContextMenu类主要部分的开发. 晚些时候还需要增加一些内容, 但是我们会在测试中遇到问题的时候再回到这里. 简而言之, 我们会根据叙述的顺序来更简单地学习这些资料.

结论

在本文中, 我们已经增强了前文创建的元件类. 现在我们已经完全具备了主菜单元件开发的条件. 我们会在下一篇文章进行处理.

您可以在本文中下载当前开发阶段的库文件, 图标和本文中其他程序文件(EA交易, 指标和脚本程序). 然后在 Metatrader 4 和 Metatrader 5 终端上进行测试. 如果您对如何使用资料中的文件有问题, 您可以参考列表文章中对库开发的详细描述, 并且在对应文章的注释部分问问题.

第二部分的文章(章节)列表: