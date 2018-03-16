请观看如何免费下载自动交易
ZigZagEvgeTrofi 版本1
Vladimir Karputov
2362
思路的作者: Evgeniy Trofimov, mq5 代码作者: barabashkakvn.
在新柱上工作，找到最近的之字转向指标的顶点:
- 在柱的最高价的顶点意味着买入信号以及关闭所有已经存在的卖出仓位，
- 在柱的最低价的顶点意味着卖出信号以及关闭所有已经存在的买入仓位。
Signal reverse 参数可以用来反转信号。
输入参数
- Depth - ZigZag 指标参数;
- Deviation - ZigZag 指标参数;
- Backstep - ZigZag 指标参数;
- Volume position - 建立仓位的交易量;
- Signal reverse - 用于反转仓位的标志;
- magic number - EA 交易标识符.
在 "每一分时"的分时生成模式下测试.
EURUSD,M30 (Signal reverse == false):
EURUSD,M30 (Signal reverse == true):
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19759
