图形界面 IV: 信息界面元件 (第一章)

目录





简介

第一篇文章, 图形界面 I: 库结构的准备工作 (第一章) 详细考虑了这个库的目标. 文章链接的完整列表在系列文章每章的最后。在那里您可以找到和下载当前开发阶段的完整版本的库。文件在目录中的位置必须和在档案中相同。

在当前开发阶段，用于创建图形界面的库包含了表单以及可以附加其中的几个控件。之前已经说过，未来的文章中将有一篇专门致力于多窗口模式，现在，我们已经万事具备，我们将在下面的章节中讨论它。在本章中，我们将开发用于创建状态栏和工具提示信息界面元件的类。

状态栏元件

状态栏是图形界面的信息元件之一，这个元件是用于重要数据，详细信息，数值等内容的快速访问的。MetaTrader终端也有一个状态栏。它包含了几个部分(项目)，第一部分显示了鼠标光标所在终端部分的信息或程序命令的名称，还有一些项目在鼠标光标在价格图表区域中移动时显示了日期和价格，有些项目包含上下文菜单，可以同过点击鼠标左键弹出。MetaEditor 代码编辑器也有状态栏，它的项目也反映了程序的命令，光标的位置(行/列)以及文字输入的模式(插入/覆盖)，终端和代码编辑器状态栏的更加详细的信息可以在它们的帮助(F1)中找到。

在本文中，我们将创建一个简单的状态栏，不支持项目中包含上下文菜单选项。与其他界面元件类似，状态栏由几个基本对象构成:

背景.

项目.

分隔线.





图 1. 状态栏元件的组成部分.





创建StatusBar.mqh文件，并在WndContainer.mqh文件中包含它，这样整个库中就可以使用它了。以下代码显示了CStatusBar类以及所有控件类中使用的标准虚方法。

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CStatusBar : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CStatusBar( void ); ~CStatusBar( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) {} virtual void OnEventTimer( void ) {} virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); }; CStatusBar::CStatusBar( void ) { } CStatusBar::~CStatusBar( void ) { }

这个版本中并没有使用OnEvent()和OnEventTimer()事件处理函数，它们只是为了与其他控件类保持一致而保留。

现在，我们将探讨状态栏的属性。这里需要使用对象数组，包括通用属性和特定属性。特定属性只有项目的宽度，而通用属性列表要长一些，显示如下。

共有属性:

背景和背景边框的颜色；

文字颜色；

分隔线的颜色；

鼠标左键点击优先级。

在构造函数中使用默认值初始化属性栏位，在创建元件的时候，用户可以使用类的公有方法重新定义它们。

class CStatusBar : public CElement { private : int m_width[]; color m_area_color; color m_area_border_color; color m_label_color; int m_zorder; color m_sepline_dark_color; color m_sepline_light_color; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void SeparateLineDarkColor( const color clr) { m_sepline_dark_color=clr; } void SeparateLineLightColor( const color clr) { m_sepline_light_color=clr; } }; CStatusBar::CStatusBar( void ) : m_area_color( C'240,240,240' ), m_area_border_color( clrSilver ), m_label_color( clrBlack ), m_sepline_dark_color( C'160,160,160' ), m_sepline_light_color( clrWhite ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_zorder= 2 ; }

让我们考虑创建状态栏的方法，为了创建背景，我们将使用CRectLabel类型的基本对象，使用CEdit类型基本对象的动态数组来创建项目，之前已经写好了用于创建分隔线的CSeparateLine类，这个类可以用作独立的界面元件，而在本例中，它将被用作状态栏的组成部分，我们需要一个这种元件的数组。

必须在创建状态栏之前使用CStatusBar::AddItem()方法来增加项目，否则图形界面的创建就会中断。项目的数量可以通过调用CStatusBar::ItemsTotal()方法来获得。

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "SeparateLine.mqh" class CStatusBar : public CElement { private : CRectLabel m_area; CEdit m_items[]; CSeparateLine m_sep_line[]; public : bool CreateStatusBar( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateItems( void ); bool CreateSeparateLine( const int line_number, const int x, const int y); public : int ItemsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_items)); } void AddItem( const int width); };

我们将只会详细讨论创建状态栏项目的CStatusBar::CreateItems()方法，其他的方法与之前讨论的其他控件类没有本质区别。

项目设置在背景区域之内，不能超出边框，这就是为什么在最开头要在坐标上加上一个像素宽的边缘。然后会检查项目的数量，如果没有设置任何项目，会在日志中打印消息而图形界面的创建将终止。

我们将会实现，如果第一个项目的宽度没有定义，它将被自动计算。状态栏的宽度正好就是它所附加的表单的宽度(少两个像素以便位于表单区域之内)，为了得到第一个项目的宽度，将会在循环中加上其他项目的大小(宽度)，然后从表单宽度上减去这个值。

然后，在随后的循环中会创建项目，然后是创建分隔线的循环。分隔线的坐标是根据相对每个项目的坐标来计算的，第一个项目不用创建分隔线。通过这种方式，分隔线的数量总是比项目数量少一。

bool CStatusBar::CreateItems( void ) { int l_w= 0 ; int l_x=m_x+ 1 ; int l_y=m_y+ 1 ; int items_total=ItemsTotal(); if (items_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 将调用此方法, " "组中至少包含一个项目!使用 CStatusBar::AddItem() 方法" ); return ( false ); } if (m_width[ 0 ]< 1 ) { for ( int i= 1 ; i<items_total; i++) l_w+=m_width[i]; m_width[ 0 ]=m_wnd.XSize()-l_w-(items_total+ 2 ); } for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { string name=CElement::ProgramName()+ "_statusbar_edit_" + string (i)+ "__" +( string )CElement::Id(); l_x=(i> 0 )? l_x+m_width[i- 1 ] : l_x; if (!m_items[i].Create(m_chart_id,name,m_subwin,l_x,l_y,m_width[i],m_y_size- 2 )) return ( false ); m_items[i].Description( "" ); m_items[i].TextAlign( ALIGN_LEFT ); m_items[i].Font(FONT); m_items[i].FontSize(FONT_SIZE); m_items[i].Color(m_label_color); m_items[i].BorderColor(m_area_color); m_items[i].BackColor(m_area_color); m_items[i].Corner(m_corner); m_items[i].Anchor(m_anchor); m_items[i].Selectable( false ); m_items[i].Z_Order(m_zorder); m_items[i].ReadOnly( true ); m_items[i].Tooltip( "

" ); m_items[i].XGap(l_x-m_wnd.X()); m_items[i].YGap(l_y-m_wnd.Y()); m_items[i].X(l_x); m_items[i].Y(l_y); m_items[i].XSize(m_width[i]); m_items[i].YSize(m_y_size- 2 ); CElement::AddToArray(m_items[i]); } for ( int i= 1 ; i<items_total; i++) { l_x=m_items[i].X(); CreateSeparateLine(i,l_x,l_y+ 2 ); } return ( true ); }

我们还将需要一个公有方法用于修改每个项目的文字，让我们创建这样的方法并称它为CStatusBar::ValueToItem()。它将接收的参数是项目的索引编号和需要反映在其中的文字。

class CStatusBar : public CElement { public : void ValueToItem( const int index, const string value ); }; void CStatusBar::ValueToItem( const int index, const string value ) { int array_size=::ArraySize(m_items); if (array_size< 1 || index< 0 || index>=array_size) return ; m_items[index].Description( value ); }

状态栏的测试

我们已经准备测试状态栏元件了，我们将使用系列文章中前一部份(第三部分)的第一个EA来进行测试。保留住菜单和五个CIconButton类型的按钮，并且删除所有其他控件。 type and delete all other controls. StatusBar.mqh文件已经包含在库中，可以在CProgram自定义类中创建用于创建状态栏的方法和它的实例。

创建包含两个项目的状态栏，我们将不会定义第一个项目的宽度，它会被自动计算。在创建状态栏之后，设置文字«For Help, press F1(按F1以取得帮助)»作为例子。

class CProgram : public CWndEvents { private : CStatusBar m_status_bar; private : #define STATUSBAR1_GAP_X ( 1 ) #define STATUSBAR1_GAP_Y ( 175 ) bool CreateStatusBar( void ); }; bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateStatusBar()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); } bool CProgram::CreateStatusBar( void ) { #define STATUS_LABELS_TOTAL 2 m_status_bar.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+STATUSBAR1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+STATUSBAR1_GAP_Y; int width[]={ 0 , 110 }; m_status_bar.YSize( 24 ); for ( int i= 0 ; i<STATUS_LABELS_TOTAL; i++) m_status_bar.AddItem(width[i]); if (!m_status_bar.CreateStatusBar(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_status_bar.ValueToItem( 0 , "For Help, press F1" ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_status_bar); return ( true ); }

状态栏的第二个项目将显示本地时间，为此，在应用程序的计时器函数中增加代码，如下所示。这意味着该项目将每隔500毫秒更新一次。

void CProgram::OnTimerEvent( void ) { CWndEvents::OnTimerEvent(); static int count= 0 ; if (count< 500 ) { count+=TIMER_STEP_MSC; return ; } count= 0 ; m_status_bar.ValueToItem( 1 , TimeToString ( TimeLocal (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); m_chart.Redraw(); }

如果一切工作正常，您将会得到如以下屏幕截图所示的结果：





图 2. 状态栏元件的测试.

我们已经完成了用于创建状态栏元件的类的开发，该类的完整版本可以在文章附件的文件中找到。

工具提示元件

现在，我们将开发用于创建工具提示(tooltips)的类。在本系列文章第一部分的第四章中，当讨论表单按钮的功能时，已经详细解释了为什么这个元件需要一个独立的类，简而言之，工具提示要求不能对字符数量加以限制并且要有选项可以高亮显示一些词语。为了实现这些，我们将使用一个用于绘制元件的类。如何绘制界面元件的例子之前已经演示过，本系列文章第二部分的第二章中开发了用于创建分隔线元件的CSeparateLine类。现在，根据相同的原则，我们将开发用于工具提示的类。





图 3. Word 中的工具提示实例.

创建Tooltip.mqh文件，并在包含所有界面元件的WndContainer.mqh文件中包含它。然后，在这个新的文件中创建一个类以及所有界面元件都有的，我们已经熟悉的标准方法。在这个类中，除了表单指针，我们还将需要工具提示所要附加的元件的指针以及保存这个指针的方法。

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CTooltip : public CElement { private : CWindow *m_wnd; CElement *m_element; public : void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=::GetPointer( object ); } void ElementPointer(CElement & object ) { m_element=::GetPointer( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); }; CTooltip::CTooltip( void ) { } CTooltip::~CTooltip( void ) { }

用户可以在创建工具提示之前设置的属性:

标题；

文字行数组；

其他属性将使用默认值。它们是:

工具提示背景渐变色；

背景边框的颜色；

标题颜色；

文字颜色；

Alpha 通道；用于管理工具提示的透明度。

文字行数组可以在创建工具提示之前，使用 CTooltip::AddString()方法一行一行地添加。

class CTooltip : public CElement { private : string m_header; string m_tooltip_lines[]; uchar m_alpha; color m_text_color; color m_header_color; color m_border_color; color m_array_color[]; public : void Header( const string text) { m_header=text; } void AddString( const string text); }; CTooltip::CTooltip( void ) : m_header( "" ), m_alpha( 0 ), m_text_color( clrDimGray ), m_header_color( C'50,50,50' ), m_border_color( C'118,118,118' ), m_gradient_top_color( clrWhite ), m_gradient_bottom_color( C'208,208,235' ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } void CTooltip::AddString( const string text) { int array_size=:: ArraySize (m_tooltip_lines); :: ArrayResize (m_tooltip_lines,array_size+ 1 ); m_tooltip_lines[array_size]=text; }

与分隔线元件类相似，我们将使用CRectCanvas类和两个方法(公有和私有)来创建工具提示。

class CTooltip : public CElement { private : CRectCanvas m_canvas; public : bool CreateTooltip ( const long chart_id, const int subwin); private : bool CreateCanvas( void ); };

除了检查元件将要附加的表单的指针，CTooltip::CreateTooltip()公有方法还包含了对将要附加工具提示的元件的检查,如果元件指针存在，工具提示的坐标就根据与该元件坐标的相对关系进行计算，在我们的实例中，它比元件的底边低一个像素点。

bool CTooltip::CreateTooltip( const long chart_id, const int subwin) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 在创建工具提示之前，该类必须 " "传入表单指针: CTooltip::WindowPointer(CWindow &object)." ); return ( false ); } if (:: CheckPointer (m_element)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 在创建工具提示之前，该类必须 " "传入元件指针: CTooltip::ElementPointer(CElement &object)." ); return ( false ); } m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =m_element.X(); m_y =m_element.Y2()+ 1 ; CElement::XGap(m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap(m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateTooltip()) return ( false ); return ( true ); }

与CSeparateLine类中近似的方法不同, 在创建画布的CTooltip::CreateCanvas()私有方法中，需要进行以下操作，而不是在创建对象和设置属性后开始画图。

设置工具提示背景渐变色数组大小，数组的大小等于对象高度的像素点数( Y 轴大小)；

轴大小)； 初始化渐变色数组；

清空画布；设置透明度为100%时，alpha 通道值为零；

在方法的末尾，该对象被加入到元件对象的通用数组中。这个方法的代码显示如下。

bool CTooltip::CreateCanvas( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_help_tooltip_" +( string )CElement::Id(); if (!m_canvas.CreateBitmapLabel(m_chart_id,m_subwin,name,m_x,m_y,m_x_size,m_y_size, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) return ( false ); if (!m_canvas.Attach(m_chart_id,name,m_subwin, 1 )) return ( false ); m_canvas.Background( false ); m_canvas.XGap(m_x-m_wnd.X()); m_canvas.YGap(m_y-m_wnd.Y()); CElement::GradientColorsTotal(m_y_size); :: ArrayResize (m_array_color,m_y_size); CElement::InitColorArray(m_gradient_top_color,m_gradient_bottom_color,m_array_color); m_canvas.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); m_canvas.Update(); m_alpha= 0 ; CElement::AddToArray(m_canvas); return ( true ); }

让我们看一下绘制垂直渐变和边框的方法。对于渐变，在创建画布时已经有了使用所需数值初始化过的数组，这就是为什么我们只要循环中一行一行使用指定颜色画线就可以了，循环次数等于画布的高度。关于绘制边框，在方法的开始，先要声明和初始化画布每条边的坐标数组，在画完边框之后，角上要进行一个像素的圆滑，然后在画布内四个角上额外增加四个像素点。

这两个方法都只有一个参数 - alpha 通道，也就是说渐变色和边框的透明度可以在调用这些方法时指定。

void CTooltip::VerticalGradient( const uchar alpha) { int x1= 0 ; int x2=m_x_size; for ( int y= 0 ; y<m_y_size; y++) m_canvas.Line(x1,y,x2,y,:: ColorToARGB (m_array_color[y],alpha)); } void CTooltip::Border( const uchar alpha) { color clr=m_border_color; int x_size =m_canvas.X_Size()- 1 ; int y_size =m_canvas.Y_Size()- 1 ; int x1[ 4 ]; x1[ 0 ]= 0 ; x1[ 1 ]=x_size; x1[ 2 ]= 0 ; x1[ 3 ]= 0 ; int y1[ 4 ]; y1[ 0 ]= 0 ; y1[ 1 ]= 0 ; y1[ 2 ]=y_size; y1[ 3 ]= 0 ; int x2[ 4 ]; x2[ 0 ]=x_size; x2[ 1 ]=x_size; x2[ 2 ]=x_size; x2[ 3 ]= 0 ; int y2[ 4 ]; y2[ 0 ]= 0 ; y2[ 1 ]=y_size; y2[ 2 ]=y_size; y2[ 3 ]=y_size; for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) m_canvas.Line(x1[i],y1[i],x2[i],y2[i],:: ColorToARGB (clr,alpha)); clr= clrBlack ; m_canvas.PixelSet( 0 , 0 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); m_canvas.PixelSet( 0 ,m_y_size- 1 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 1 , 0 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 1 ,m_y_size- 1 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); clr= C'180,180,180' ; m_canvas.PixelSet( 1 , 1 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); m_canvas.PixelSet( 1 ,m_y_size- 2 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 2 , 1 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 2 ,m_y_size- 2 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); }

让我们实现当鼠标光标掠过元件时，立即出现工具提示，而当光标离开元件区域，工具提示渐渐消失的效果。

我们创建CTooltip::ShowTooltip() 方法来显示工具提示。在这个方法的开始，会检查m_alpha栏位(alpha通道)的值，如果alpha通道的值等于或者大于255, 意思是程序已经完成，工具提示已经100%可见，不需要再继续了。否则，下一步是设置工具提示标题的坐标和边缘，以及绘制渐变和边框。如果用户没有指定标题的文字，标题就不会画出，如果提供了标题文字，那么会设置字体参数并画出标题。

在那之后，会根据标题的显示来设置工具提示主体文字的坐标，然后，再设置主体文字参数。与标题文字的粗体字不同(FW_BLACK), 主体部分的字体比较纤细(FW_THIN)。之后，工具提示文字会在循环中从用户初始化过的数组中写入画布，在每次迭代中，每行的Y坐标会根据指定值做调整，在最后，画布会更新并显示修改，设置的工具提示完全可见。这个方法的代码显示如下。

void CTooltip::ShowTooltip( void ) { if (m_alpha>= 255 ) return ; int x = 5 ; int y = 5 ; int y_offset = 15 ; VerticalGradient( 255 ); Border( 255 ); if (m_header!= "" ) { m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_BLACK ); m_canvas. TextOut (x,y,m_header,:: ColorToARGB (m_header_color), TA_LEFT | TA_TOP ); } x=(m_header!= "" )? 15 : 5 ; y=(m_header!= "" )? 25 : 5 ; m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_THIN ); int lines_total=:: ArraySize (m_tooltip_lines); for ( int i= 0 ; i<lines_total; i++) { m_canvas. TextOut (x,y,m_tooltip_lines[i],:: ColorToARGB (m_text_color), TA_LEFT | TA_TOP ); y=y+y_offset; } m_canvas.Update(); m_alpha= 255 ; }

让我们写一个方法来显示工具提示的逐渐淡出功能并把它命名为CTooltip::FadeOutTooltip()。在方法的开始，进行相反的alpha通道值的检查，它的意思是，如果已经完全透明，就没有必要继续了，如果不是这样，就在循环中使用指定步长淡出方式重绘画布，直到完全透明。以下部分是完整版代码。

void CTooltip::FadeOutTooltip( void ) { if (m_alpha< 1 ) return ; int y_offset= 15 ; uchar fadeout_step= 7 ; for ( uchar a=m_alpha; a>= 0 ; a-=fadeout_step) { if (a-fadeout_step< 0 ) { a= 0 ; m_canvas.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); m_canvas.Update(); m_alpha= 0 ; break ; } int x = 5 ; int y = 5 ; VerticalGradient(a); Border(a); if (m_header!= "" ) { m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_BLACK ); m_canvas. TextOut (x,y,m_header,:: ColorToARGB (m_header_color,a), TA_LEFT | TA_TOP ); } x=(m_header!= "" )? 15 : 5 ; y=(m_header!= "" )? 25 : 5 ; m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_THIN ); int lines_total=:: ArraySize (m_tooltip_lines); for ( int i= 0 ; i<lines_total; i++) { m_canvas. TextOut (x,y,m_tooltip_lines[i],:: ColorToARGB (m_text_color,a), TA_LEFT | TA_TOP ); y=y+y_offset; } m_canvas.Update(); } }

现在，我们已经有了创建和绘制工具提示的所有所需方法，它们将在元件的事件处理函数中调用。为了判断显示工具提示的按钮在表单上是否被按下，在CWindow类中创建>CWindow::TooltipBmpState()方法。

class CWindow : public CElement { public : bool TooltipBmpState( void ) const { return (m_button_tooltip.State()); } };

现在，如果元件上有焦点，并且启用了工具提示显示模式，工具提示就会显示出来，如果鼠标光标位于元件区域之外或者表单被屏蔽，那么工具提示就会隐藏。

void CTooltip::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (!m_wnd.TooltipBmpState()) return ; if (m_wnd.IsLocked()) { FadeOutTooltip(); return ; } if (m_element.MouseFocus()) ShowTooltip(); else FadeOutTooltip(); return ; } }

工具提示测试

现在，我们可以测试了，看它工作得如何。在测试EA的表单上，现在有5个按钮，让我们为每个按钮都创建一个工具提示。声明5个CTooltip类型的实例和5个方法，我们将展示其中一个实现来作为例子。

class CProgram : public CWndEvents { private : CTooltip m_tooltip1; CTooltip m_tooltip2; CTooltip m_tooltip3; CTooltip m_tooltip4; CTooltip m_tooltip5; private : bool CreateTooltip1( void ); bool CreateTooltip2( void ); bool CreateTooltip3( void ); bool CreateTooltip4( void ); bool CreateTooltip5( void ); }; bool CProgram::CreateTooltip5( void ) { #define TOOLTIP5_LINES_TOTAL 3 m_tooltip5.WindowPointer(m_window1); m_tooltip5.ElementPointer(m_icon_button5); string text[]= { "Control \"Icon button\" (5)." , "This is the second line of the tooltip." , "This is the third line of the tooltip." }; m_tooltip5.Header( "Icon Button 5" ); m_tooltip5.XSize( 250 ); m_tooltip5.YSize( 80 ); for ( int i= 0 ; i<TOOLTIP5_LINES_TOTAL; i++) m_tooltip5.AddString(text[i]); if (!m_tooltip5.CreateTooltip(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_tooltip5); return ( true ); }

工具提示的创建必须在创建图形界面方法的最后进行，这样它们就在库中元件数组的最后，通过这种方式，工具提示就一直在图表的其他对象上方。

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateTooltip1()) return ( false ); if (!CreateTooltip2()) return ( false ); if (!CreateTooltip3()) return ( false ); if (!CreateTooltip4()) return ( false ); if (!CreateTooltip5()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

为了在图表上显示工具提示按钮，在创建时使用CWindow::UseTooltipsButton()方法。

bool CProgram::CreateWindow1( const string caption_text) { CWndContainer::AddWindow(m_window1); int x= 1 ; int y= 20 ; m_window1.Movable( true ); m_window1.XSize( 251 ); m_window1.YSize( 200 ); m_window1.UseTooltipsButton(); m_window1.CaptionBgColor( clrCornflowerBlue ); m_window1.CaptionBgColorHover( C'150,190,240' ); if (!m_window1.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,caption_text,x,y)) return ( false ); return ( true ); }

您应该看到如以下屏幕截图所示的结果：





图 4. 工具提示的测试。

它看起来工作得很好！现在，这个元件需要在库中有一个私有的数组，当我们在多窗口模式下开发时，会说明什么时候我们会需要这样的数组。

工具提示的私有数组

所以，转到CWndContainer类，为它增加新成员，在WindowElements结构中增加了一个为工具提示使用的私有数组，我们还将创建 (1) CWndContainer::TooltipsTotal()方法以获得工具提示的数量，以及(2) CWndContainer::AddTooltipElements()方法，用来向私有数组中增加工具提示指针。

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CTooltip *m_tooltips[]; }; WindowElements m_wnd[]; public : int TooltipsTotal( const int window_index); private : bool AddTooltipElements( const int window_index,CElement &object); }; int CWndContainer::TooltipsTotal( const int window_index) { if (window_index>=:: ArraySize (m_wnd)) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_tooltips)); } bool CWndContainer::AddTooltipElements( const int window_index,CElement &object) { if (object.ClassName()!= "CTooltip" ) return ( false ); CTooltip *t=:: GetPointer (object); AddToRefArray(t,m_wnd[window_index].m_tooltips); return ( true ); }

CWndContainer::AddTooltipElements()方法是在CWndContainer::AddToElementsArray()公有方法中调用的, 它将在自定义类项库中增加元件时调用。它的精简版代码显示如下。

void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement & object ) { if (AddTooltipElements(window_index, object )) return ; }

创建工具提示类的开发现在完成了，它的完整版可以在本文附件的文件中下载。

结论

在本文中，我们探讨了状态栏和工具提示信息界面元件的开发，在下一章中，我们将实现创建多窗口图形界面，并且讨论鼠标左键点击优先级管理系统。

您可以在本系列的第一部分的附属文件中下载资料，这样您就可以测试看它如何工作。如果您对如何使用资料中的文件有问题，您可以参考列表文章中对库开发的详细描述，并且在对应文章的留言部分问问题。

第四部分文章列表(章节):