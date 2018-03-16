代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1011
等级:
(13)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus.mq5 (16.66 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorJJRSX.mq5 (20.26 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基于 ColorJJRSX 指标信号的交易系统，可以设置固定的仓位持有时间。当柱关闭时，如果指标移动的方向 (指标的颜色) 发生改变，就生成信号。一旦仓位持有时间超过了预设的固定限制，仓位会立刻关闭:

input bool   TimeTrade=true;      //启用根据时间关闭仓位
input uint   nTime=240;           //持有仓位的分钟数

本 EA 交易要使用编译好的指标文件 ColorJJRSX.ex5 来运行，要把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使我们可以使用 EA 交易运行于提供 非零点差的经济商，并且在仓位开启的同时设置止损和获利。您可以在这个链接中下载这个库的更多版本: Trade Algorithms（交易算法）.

EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 在图表上交易的实例

图 1. 在图表上交易的实例

在 2016 年 AUDUSD H4 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19666

ColorDerivative_HTF ColorDerivative_HTF

在输入参数中可以修改指标时段的 ColorDerivative 指标。

XIBS_Histogram XIBS_Histogram

以彩色柱形图形式实现的柱内强弱指数指标( Internal Bar Strength)。

VR 订单历史 MT5 轻量版 VR 订单历史 MT5 轻量版

VR 订单历史 MT5 轻量版 - 用于以 CSV 格式下载交易历史的脚本程序。

用于创建图形界面的 EasyAndFastGUI 开发库 用于创建图形界面的 EasyAndFastGUI 开发库

EasyAndFastGUI 开发库可以为自定义 MQL 程序创建图形界面。