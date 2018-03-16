基于 ColorJJRSX 指标信号的交易系统，可以设置固定的仓位持有时间。当柱关闭时，如果指标移动的方向 (指标的颜色) 发生改变，就生成信号。一旦仓位持有时间超过了预设的固定限制，仓位会立刻关闭:

input bool TimeTrade= true ; input uint nTime= 240 ;

本 EA 交易要使用编译好的指标文件 ColorJJRSX.ex5 来运行，要把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使我们可以使用 EA 交易运行于提供 非零点差的经济商，并且在仓位开启的同时设置止损和获利。您可以在这个链接中下载这个库的更多版本: Trade Algorithms（交易算法）.

EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 在图表上交易的实例

在 2016 年 AUDUSD H4 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表