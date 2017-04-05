图形界面 X: 渲染表格的新功能 (集成编译 9)

内容





概论

首篇文章 图形界面 I: 函数库结构准备 (第 1 章) 详细研究了函数的目的。您将在每章结尾处找到含有链接的文章列表。从那里, 您还可以下载当前开发阶段的函数库完整版。文件必须位于与存档相同的目录中。

时至今日, CTable 是函数库中所含的最先进类型表格。表格由 OBJ_EDIT 类型的编辑框汇集而成, 但其进一步开发成为问题。例如, 它难以实现通过手动拖动标题边框调整列的大小, 且不能管理表格的各个图形对象的可见区域。这已达到极限。

因此, 在函数库开发的当前阶段, 进而开发 CCanvasTable 类型的表格更为合理。有关渲染表格以前版本和更新的信息, 请参见此处:



屏幕截图展示了最新版渲染表格的外观。如您所见, 此刻它毫无生气。它只是一个带有数据的表格单元格。可以为单元格指定对齐方法。除了滚动条和窗体大小的自动调整之外, 该表格还没有其它交互性。

图例. 1. 渲染表格的以前版本。

为了纠正这种状况, 我们来用新功能补充渲染表格。在当前更新中将包含以下功能:



格式化斑马样式

选择表格行, 再次单击时弃选

添加了列标题, 可在鼠标悬浮和点击时改变颜色



当单元格空间不足时, 则依照文本自动调整列宽

能够通过拖动其边框来改变每列的标题宽度



格式化斑马样式

在最近的一篇文章里已将格式化斑马样式添加到 CTable 表格里。如果表格包含很多单元格, 它有助于更好地表格导航。让我们在渲染表格中实现这种模式。



使用 CCanvasTable::IsZebraFormatRows() 方法启用此模式。它将传递第二个颜色用于样式, 而通常的单元格颜色将使用第一个颜色。

class CCanvasTable : public CElement { private : color m_is_zebra_format_rows; public : void IsZebraFormatRows( const color clr) { m_is_zebra_format_rows=clr; } };

在不同类型的表格中这种风格的可视化方法有所不同。在 CCanvasTable 的情况下, 正常模式中 表格背景 (绘图画板) 完全用普通单元格颜色填充。当斑马样式被激活时, 开始一个循环。每次迭代中计算每行的坐标, 且用两种颜色交替为区域着色。这是利用绘制填充矩形的 FillRectangle() 方法完成的。

class CCanvasTable : public CElement { public : void DrawRows( void ); }; void CCanvasTable::DrawRows( void ) { if (m_is_zebra_format_rows== clrNONE ) { m_table.Erase(:: ColorToARGB (m_cell_color)); return ; } int x1= 0 ,x2=m_table_x_size; int y1= 0 ,y2= 0 ; for ( int r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { y1=(r*m_cell_y_size)-r; y2=y1+m_cell_y_size; uint clr=:: ColorToARGB ((r% 2 != 0 )? m_is_zebra_format_rows : m_cell_color); m_table.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,clr); } }

行颜色可根据您的喜好设置。结果就是, 斑马模式下的渲染表格将如下所示:

图例. 2. 格式化斑马样式模式下的渲染表格。

选择和弃选表格行

行选择将需要其它字段和方法进行存储和设置:

所选行的背景和文本的颜色

索引和文本

class CCanvasTable : public CElement { private : color m_selected_row_color; color m_selected_row_text_color; int m_selected_item; string m_selected_item_text; public : int SelectedItem( void ) const { return (m_selected_item); } string SelectedItemText( void ) const { return (m_selected_item_text); } private : void DrawRows( void ); };

可以通过 CCanvasTable::SelectableRow() 方法启用/禁用可选行模式:

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_selectable_row; public : void SelectableRow( const bool flag) { m_selectable_row=flag; } };

为了选择一行, 需要一个用于绘制用户定义区域的单独方法。下面给出了 CCanvasTable::DrawSelectedRow() 方法的代码。它计算画板上所选区域的坐标, 然后用于 绘制填充矩形。

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawSelectedRow( void ); }; void CCanvasTable::DrawSelectedRow( void ) { int y_offset=(m_selected_item*m_cell_y_size)-m_selected_item; int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2= 0 ; x1= 0 ; y1=y_offset; x2=m_table_x_size; y2=y_offset+m_cell_y_size- 1 ; m_table.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (m_selected_row_color)); }

一个辅助的 CCanvasTable::TextColor() 方法用来重绘文本, 它会判断单元格中的文本颜色:

class CCanvasTable : public CElement { private : uint TextColor( const int row_index); }; uint CCanvasTable::TextColor( const int row_index) { uint clr=:: ColorToARGB ((row_index==m_selected_item)? m_selected_row_text_color : m_cell_text_color); return (clr); }

若要选择表格行, 需要双击它。这需要 CCanvasTable::OnClickTable() 方法, 它通过 CHARTEVENT_OBJECT_CLICK 标识符在控件的事件处理器中调用。



在方法开始时应通过几个检查。程序会离开方法, 如果:

行选择模式被禁用;

滚动条已激活;

未在表格上点击。



如果检查通过, 则为了计算点击坐标, 需要获取 距画板边缘的当前偏移量 和 鼠标光标的 Y 坐标。在这之后, 在循环里 判断所点击的行。一旦找到该行, 需要检查当前是否已被选中, 如果是 — 取消选择。如果已选择该行, 则需要存储其索引和第一列中的文本。在循环中完成行搜索后重新绘制表格。发送一条消息, 其中包含:



ON_CLICK_LIST_ITEM 事件的标识符

事件的标识符 控件的标识符

所选行的索引

所选行的文本。

class CCanvasTable : public CElement { private : bool OnClickTable( const string clicked_object); }; bool CCanvasTable::OnClickTable( const string clicked_object) { if (!m_selectable_row) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (m_table.Name()!=clicked_object) return ( false ); int xoffset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int yoffset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); int y=m_mouse.Y()-m_table.Y()+yoffset; for ( int r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { int y_offset=(r*m_cell_y_size)-r; bool y_pos_check=(y>=y_offset && y<y_offset+m_cell_y_size); if (!y_pos_check) continue ; if (r==m_selected_item) { m_selected_item = WRONG_VALUE ; m_selected_item_text = "" ; break ; } m_selected_item =r; m_selected_item_text =m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[r]; break ; } DrawTable(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LIST_ITEM,CElementBase::Id(),m_selected_item,m_selected_item_text); return ( true ); }

带有选定行的渲染表格如下方式显示:





图例. 3. 选择和弃选渲染表格一行的演示。

列标题

任何没有标题的表格都是空白的。标题也将在这种类型的表中绘制, 但会在单独的画板上。为了做到这一点, 在 CCanvasTable 类中包含其它 CRectCanvas 类的实例, 并 创建一个单独的画板创建方法。此方法的代码不会在这里提供: 它几乎与创建表格相同。仅有的区别是预设对象的大小和位置。

class CCanvasTable : public CElement { private : CRectCanvas m_headers; private : bool CreateHeaders( void ); };

现在研究与列标题相关的属性。它们可在创建表之前进行配置。

表头的显示模式。

标题的大小 (高度)。

不同状态下的标题背景颜色。

标题文本颜色。

与这些属性相关的字段和方法:

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_show_headers; int m_header_y_size; color m_headers_color; color m_headers_color_hover; color m_headers_color_pressed; color m_headers_text_color; public : void ShowHeaders( const bool flag) { m_show_headers=flag; } void HeaderYSize( const int y_size) { m_header_y_size=y_size; } void HeadersColor( const color clr) { m_headers_color=clr; } void HeadersColorHover( const color clr) { m_headers_color_hover=clr; } void HeadersColorPressed( const color clr) { m_headers_color_pressed=clr; } void HeadersTextColor( const color clr) { m_headers_text_color=clr; } };

方法需要 设置标题名称。此外, 还需要一个 数组来保存这些数值。数组的大小等于列数, 并在设置表格大小时使用相同的 CCanvasTable::TableSize() 方法中设置。

class CCanvasTable : public CElement { private : string m_header_text[]; public : void SetHeaderText( const int column_index, const string value ); }; void CCanvasTable::SetHeaderText( const uint column_index, const string value ) { uint csize=::ArraySize(m_vcolumns); if (csize< 1 || column_index>=csize) return ; m_header_text[column_index]= value ; }

在单元格和标题中的文本对齐将使用通用的 CCanvasTable::TextAlign() 方法进行。在表格单元中沿 X 轴的对齐与标题相匹配, 而 沿 Y 轴的对齐通过传递的数值定义。在此版本里, 标题文本在 Y 轴上将位于中间 — TA_VCENTER, 且单元格的便宜自单元格的顶部边缘进行调整 — TA_TOP。

class CCanvasTable : public CElement { private : uint TextAlign( const int column_index, const uint anchor); }; uint CCanvasTable::TextAlign( const int column_index, const uint anchor ) { uint text_align= 0 ; switch (m_vcolumns[column_index].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : text_align= TA_CENTER | anchor ; break ; case ALIGN_RIGHT : text_align= TA_RIGHT | anchor ; break ; case ALIGN_LEFT : text_align= TA_LEFT | anchor ; break ; } return (text_align); }

在许多表格以及操作系统环境中, 当光标悬浮在两个标题之间的边界时, 指针会改变。以下截图通过 MetaTrader 5 交易终端工具箱窗口中表格的示例描述了这种情形。如果点击这个新出现的指针, 它将切换更改列宽度的模式。此列的背景颜色也会改变。

图例. 4. 鼠标指针悬浮在标题边界关联处。

我们来为所开发的函数库准备相同的图像。文章末尾的附件包含一个文件夹, 内有函数库控件的所有图像。在 Enums.mqh 文件里添加 新的指针标识符至 ENUM_MOUSE_POINTER 枚举, 用于沿 X 和 Y 轴的大小改变:

enum ENUM_MOUSE_POINTER { MP_CUSTOM = 0 , MP_X_RESIZE = 1 , MP_Y_RESIZE = 2 , MP_XY1_RESIZE = 3 , MP_XY2_RESIZE = 4 , MP_X_RESIZE_RELATIVE = 5 , MP_Y_RESIZE_RELATIVE = 6 , MP_X_SCROLL = 7 , MP_Y_SCROLL = 8 , MP_TEXT_SELECT = 9 };

需要在 CPointer 类中相应进行添加, 以使该指针类型可在控件的类中使用。

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp" class CPointer : public CElement { private : void SetPointerBmp( void ); }; void CPointer::SetPointerBmp( void ) { switch (m_type) { ... case MP_X_RESIZE_RELATIVE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp" ; break ; case MP_Y_RESIZE_RELATIVE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp" ; break ; ... } if (m_file_on== "" || m_file_off== "" ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > 必须为光标设置两个图像" ); }

此处需要附加的字段:

确定拖动标题边框的时刻

为了确定鼠标光标从一个标题区域移动到另一个标题区域的时刻。 这需要节省资源, 因此只有当相邻区域的边界交错时才会重新绘制标题。

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_prev_header_index_focus; int m_column_resize_control; };

CCanvasTable::HeaderColorCurrent() 方法可以根据当前模式、鼠标光标位置和鼠标左键状态获取标题的当前颜色。焦点覆盖标题 将在 CCanvasTable::DrawHeaders() 方法里判断, 该方法设计用于绘制标题背景, 并将被传递到此作为检查结果。

class CCanvasTable : public CElement { private : uint HeaderColorCurrent( const bool is_header_focus); }; uint CCanvasTable::HeaderColorCurrent( const bool is_header_focus ) { uint clr= clrNONE ; if (! is_header_focus || !m_headers.MouseFocus()) clr=m_headers_color; else { bool condition=(m_mouse.LeftButtonState() && m_column_resize_control== WRONG_VALUE ); clr=(condition)? m_headers_color_pressed : m_headers_color_hover; } return (:: ColorToARGB (clr)); }

CCanvasTable::DrawHeaders() 方法的代码表述如下。此处, 如果鼠标光标不在标题区域, 则 整个画板将以指定的颜色填充。如果焦点在标题上, 那么有必要确定它们当中的哪一个拥有焦点。为此, 需要确定鼠标光标的相对坐标, 并在计算标题坐标的循环中检查每个标题是否处于焦点。另外, 在此还要考虑改变列宽模式。在计算此模式中使用 附加偏移量。如果找到焦点, 则必须保存列索引。

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_sep_x_offset; private : void DrawHeaders( void ); }; void CCanvasTable::DrawHeaders( void ) { if (!m_headers.MouseFocus()) { m_headers.Erase(:: ColorToARGB (m_headers_color)); return ; } bool is_header_focus= false ; int x= 0 ; int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2=m_header_y_size; if (:: CheckPointer (m_mouse)!= POINTER_INVALID ) { int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset; } m_headers.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); int sep_x_offset=(m_column_resize_mode)? m_sep_x_offset : 0 ; for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { x2+=m_vcolumns[i].m_width; if (is_header_focus=x>x1+((i!= 0 )? sep_x_offset : 0 ) && x<=x2+sep_x_offset) m_prev_header_index_focus=i; m_headers.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,HeaderColorCurrent(is_header_focus)); x1+=m_vcolumns[i].m_width; } }

一旦绘制了标题背景, 就需要绘制网格 (标题框)。CCanvasTable::DrawHeadersGrid() 方法用于此目的。首先, 绘制通用框, 之后在循环里画 分割线。

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawHeadersGrid( void ); }; void CCanvasTable::DrawHeadersGrid( void ) { uint clr=:: ColorToARGB (m_grid_color); int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2= 0 ; x2=m_table_x_size- 1 ; y2=m_header_y_size- 1 ; m_headers.Rectangle(x1,y1,x2,y2,clr); x2=x1=m_vcolumns[ 0 ].m_width; for ( int i= 1 ; i<m_columns_total; i++) { m_headers.Line(x1,y1,x2,y2,clr); x2=x1+=m_vcolumns[i].m_width; } }

最后, 绘制标题文本。此任务用 CCanvasTable::DrawHeadersText() 方法执行。在此, 需要循环查看每个标题, 在每次迭代时确定 文本坐标 和 对齐方式。标题名称作为循环的最后一个操作。相对于列宽调整文本也在此进行。CCanvasTable::CorrectingText() 方法 即用于此目的。在本文的下一节将对其进行更详细的描述。

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawHeadersText( void ); }; void CCanvasTable::DrawHeadersText( void ) { int x= 0 ,y=m_header_y_size/ 2 ; int column_offset = 0 ; uint text_align = 0 ; uint clr=:: ColorToARGB (m_headers_text_color); m_headers.FontSet(CElementBase::Font(),-CElementBase::FontSize()* 10 , FW_NORMAL ); for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { x=TextX(c,column_offset); text_align=TextAlign(c, TA_VCENTER ); m_headers. TextOut (x,y, CorrectingText(c, 0 , true ) ,clr,text_align); } }

所有列出的绘制标题的方法均在通用的 CCanvasTable::DrawTableHeaders() 方法里调用。如果标题显示模式被禁用, 则禁止进入该方法。

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawTableHeaders( void ); }; void CCanvasTable::DrawTableHeaders( void ) { if (!m_show_headers) return ; DrawHeaders(); DrawHeadersGrid(); DrawHeadersText(); }

利用 CCanvasTable::CheckHeaderFocus() 方法检查焦点是否在标题上。程序在两种情况下会离开方法:



如果标题显示模式被禁用

或者如果更改列宽的过程已经开始。



此后, 获取光标在画板上的相对坐标。循环 搜索任何标题上的焦点 以及 检查自最后一次调用该方法后是否有变化。如果注册了新焦点 (标题边界交错的时刻), 则 需要重置之前保存的标题索引 并停止循环。

class CCanvasTable : public CElement { private : void CheckHeaderFocus( void ); }; void CCanvasTable::CheckHeaderFocus( void ) { if (!m_show_headers || m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) return ; int x1= 0 ,x2= 0 ; int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset; int sep_x_offset=(m_column_resize_mode)? m_sep_x_offset : 0 ; for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { x2+=m_vcolumns[i].m_width; if (( x>x1+sep_x_offset && x<=x2+sep_x_offset ) && m_prev_header_index_focus!=i ) { m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ; break ; } x1+=m_vcolumns[i].m_width; } }

与其相对, 只有当边界交错时, 标题才会重绘。这样可以节省 CPU 资源。CCanvasTable::ChangeHeadersColor() 方法设计用于此任务。在此, 如果标题显示模式被禁用, 或正在改变其宽度的过程, 程序将离开该方法。如果方法开头的检查通过, 则检查标题的焦点, 并重绘它们。

class CCanvasTable : public CElement { private : void ChangeHeadersColor( void ); }; void CCanvasTable::ChangeHeadersColor( void ) { if (!m_show_headers) return ; if (m_column_resize.IsVisible() && m_mouse.LeftButtonState()) { if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE ) m_column_resize_control=m_prev_header_index_focus; return ; } if (!m_headers.MouseFocus()) { if (m_prev_header_index_focus!= WRONG_VALUE ) { m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ; DrawTableHeaders(); m_headers.Update(); } } else { CheckHeaderFocus(); if (m_prev_header_index_focus== WRONG_VALUE ) { DrawTableHeaders(); m_headers.Update(); } } }

以下是 CCanvasTable::CheckColumnResizeFocus() 方法的代码。需要确定标题间边界的焦点, 并负责在更改列宽时显示/隐藏光标。在方法开始时有两次检查。如果列宽改变模式被禁用, 程序将离开该方法。如果启用并正在更改列宽, 则需要更新鼠标光标坐标并离开该方法。

如果更改列宽度的过程尚未开始, 那么如果光标位于标题区域中, 则 尝试在循环中确定其中一个 的边框上的焦点。如果发现焦点, 更新鼠标光标坐标, 令其可见 并离开方法。如果焦点未发现, 则 指针将被隐藏。

class CCanvasTable : public CElement { private : void CheckColumnResizeFocus( void ); }; void CCanvasTable::CheckColumnResizeFocus( void ) { if (!m_column_resize_mode) return ; if (m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) { m_column_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y()); return ; } bool is_focus= false ; if (m_headers.MouseFocus()) { int x1= 0 ,x2= 0 ; int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset; for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { x1=x2+=m_vcolumns[i].m_width; if (is_focus=x>x1-m_sep_x_offset && x<=x2+m_sep_x_offset) break ; } if (is_focus) { m_column_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y()); m_column_resize.Show(); return ; } } if (!m_headers.MouseFocus() || !is_focus) m_column_resize.Hide(); }

最终结果如下:

图例. 5. 列标题。

相对于列宽调整字符串长度

此前, 若要使文本不与相邻单元格重叠, 必须手动选择列宽并重新编译文件来查看结果。很自然, 这极不方便。



我们让字符串长度自动调整, 如果它不适合表格单元格。重新绘制表格时, 以前调整过的字符串将不会再次调整。将另一个数组添加到表格属性的结构中 以便保存这些字符串。

class CCanvasTable : public CElement { private : struct CTOptions { string m_vrows[]; string m_text[]; int m_width; ENUM_ALIGN_MODE m_text_align; }; CTOptions m_vcolumns[]; };

作为结果, m_vrows[] 将保存全部文本, 而 m_text[] 数组将保存调整版本的文本。

CCanvasTable::CorrectingText() 方法将负责调整 标题和表格单元两者内的 字符串长度。在识别操作的文本之后, 获取其宽度。接下来, 检查字符串的全文是否适合单元格, 同时考虑单元格边缘的所有偏移量。如果它适合, 将之保存在 m_text[] 数组里并离开方法。在当前版本中, 仅保存调整过的单元格文本, 但不针对标题。

如果文本不合适, 则 应修剪多余的字符, 并添加省略号 ('…')。省略号将表明所显示的文本已被裁剪。这个过程很容易实现:

1)获取字符串长度。



2)之后在循环里从最后一个字符开始遍历所有字符, 删除最后一个字符并将修剪后的文本保存在临时变量中。



如果没有字符剩下, 返回一个空字符串。



4)只要有字符剩下, 获取包含省略号在内的结果字符串宽度。



5)检查依次形成的字符串是否适合表格单元, 同时考虑自单元格边缘指定的偏移。



6)如果字符串合适, 则将其保存到方法的局部变量中并停止循环。



7)此后, 将调整后的字符串保存到 m_text[] 数组中, 并从方法返回。

class CCanvasTable : public CElement { private : string CorrectingText( const int column_index, const int row_index, const bool headers= false ); }; string CCanvasTable::CorrectingText( const int column_index, const int row_index, const bool headers= false ) { string corrected_text=(headers)? m_header_text[column_index]: m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index]; int x_offset=m_text_x_offset* 2 ; CRectCanvas *obj=(headers)? :: GetPointer (m_headers) : :: GetPointer (m_table); int full_text_width=obj.TextWidth(corrected_text); if (full_text_width<=m_vcolumns[column_index].m_width-x_offset) { if (!headers) m_vcolumns[column_index].m_text[row_index]=corrected_text; return (corrected_text); } else { string temp_text= "" ; int total=:: StringLen (corrected_text); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { temp_text=:: StringSubstr (corrected_text, 0 ,i); if (temp_text== "" ) { corrected_text= "" ; break ; } int text_width=obj.TextWidth(temp_text+ "..." ); if (text_width<m_vcolumns[column_index].m_width-x_offset) { corrected_text=temp_text+ "..." ; break ; } } } if (!headers) m_vcolumns[column_index].m_text[row_index]=corrected_text; return (corrected_text); }

当重绘表格时使用调整后的字符串, 在更改列宽过程中尤为重要。不必在所有表格单元格中反复替换调整的文本, 只需在列单元格中进行此操作, 宽度将会被改变。这样可以节省 CPU 资源。

class CCanvasTable : public CElement { private : string Text( const int column_index, const int row_index); }; string CCanvasTable::Text( const int column_index, const int row_index) { string text= "" ; if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE ) text=CorrectingText(column_index,row_index); else { if (column_index==m_column_resize_control) text=CorrectingText(column_index,row_index); else text=m_vcolumns[column_index].m_text[row_index]; } return (text); }

() 方法将确定是否需要调整指定列的文本, 或者发送以前调整的版本即可足矣。其代码如下所见:

以下是 CCanvasTable::ChangeColumnWidth() 方法的代码, 设计用于改变列宽。



最小列宽设为 30 像素。如果标题显示被禁用, 程序将离开方法。如果检查通过, 则在标题的边界处检查焦点。如果检查确定进程尚未开始/完成, 辅助变量为零, 程序离开方法。如果进程正在运行, 则获取光标的相对 X 坐标。如果 进程恰好刚刚开始, 则必须保存当前光标的 X 坐标 (x_fixed 变量) 和所拖拽列的宽度 (prev_width 变量)。涉及此目的的局部变量是静态的。因此, 每次进入此方法时, 它们的值将会保存, 直到进程完成为止。

现在, 计算列的新宽度。如果结果达到 最小列宽度, 程序将离开方法。否则, 指定列的新宽度保存在表格属性的结构中。此后, 重新计算并重新应用表格维度, 并在方法结束时重新绘制表格。

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_min_column_width; private : void ChangeColumnWidth( void ); }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) : m_min_column_width( 30 ) { ... } void CCanvasTable::ChangeColumnWidth( void ) { if (!m_show_headers) return ; CheckColumnResizeFocus(); static int x_fixed = 0 ; static int prev_width = 0 ; if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE ) { x_fixed = 0 ; prev_width = 0 ; return ; } int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset; if (x_fixed< 1 ) { x_fixed =x; prev_width =m_vcolumns[m_column_resize_control].m_width; } int new_width=prev_width+(x-x_fixed); if (new_width<m_min_column_width) return ; m_vcolumns[m_column_resize_control].m_width=new_width; CalculateTableSize(); ChangeTableSize(); DrawTable(); }

结果如下:

图例. 5. 相对于列的可变宽度调整字符串长度。

事件处理

表格对象的颜色管理 和 更变列宽度 是通过控件的鼠标移动事件 (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) 进行处理。

void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElementBase::IsVisible()) return ; if (!CElementBase::CheckSubwindowNumber()) return ; CElementBase::CheckMouseFocus(); m_headers.MouseFocus(m_mouse.X()>m_headers.X() && m_mouse.X()<m_headers.X2() && m_mouse.Y()>m_headers.Y() && m_mouse.Y()<m_headers.Y2()); if (m_scrollv.ScrollBarControl() || m_scrollh.ScrollBarControl()) { ShiftTable(); return ; } ChangeObjectsColor(); ChangeColumnWidth(); return ; } ... }

需要另一个新的事件标识符, 以便确定鼠标左键状态的变更时刻。需要在事件处理器程序代码的多个模块中摆脱重复检查和并发处理。将 ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON 标识符添加到 Define.mqh 文件:

#define ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON ( 33 )

此外, CMouse::CheckChangeLeftButtonState() 方法已经添加到类中以获取鼠标的当前参数 (CMouse)。它可以确定鼠标左键状态的变化时刻。该方法在类的处理器中调用。如果鼠标左键的状态发生变化, 方法发送消息 ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON 标识符。消息随后可在任何控件中被接收并处理。

class CMouse { private : bool CheckChangeLeftButtonState( const string mouse_state); }; void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { m_x =( int )lparam; m_y =( int )dparam; m_left_button_state =CheckChangeLeftButtonState(sparam); ... } } bool CMouse::CheckChangeLeftButtonState( const string mouse_state) { bool left_button_state=( bool ) int (mouse_state); if (m_left_button_state!=left_button_state) :: EventChartCustom (m_chart.ChartId(),ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON, 0 , 0.0 , "" ); return (left_button_state); }

所需的 ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON 标识符的事件处理在 CCanvasTable 类之中:

将类中的某些字段归零;

调整滚动条 ;

; 重绘表格 :

void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON) { if (!m_show_headers) return ; if (!m_mouse.LeftButtonState()) { m_column_resize_control= WRONG_VALUE ; m_column_resize.Hide(); HorizontalScrolling(m_scrollh.CurrentPos()); } m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ; ChangeObjectsColor(); } }

本文的动画截图展示了 MQL 应用程序的运行结果, 可从下面的链接下载, 以便进一步学习。

结论

函数库的当前更新改进了 CCanvasTable 类型的渲染表格。这不是表格的最终版本。它将进一步开发, 并将添加新的功能。

创建图形界面函数库的当前规划图如下所示。

图例. 6. 函数库结构的当前开发状态。

您可从下面下载最新版本的函数库和文件进行测试。