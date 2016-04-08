图形界面 II: 主菜单元件 (第四章))

目录





简介

第一篇文章， 图形界面 I: 库结构的准备工作 (第一章) 详细探讨了这个库的目标。文章链接的完整列表在系列文章每章的最后。在那里您还可以下载当前开发阶段的库的完整版本。文件在目录中的位置必须和在档案中相同。

这是图形界面系列第二部分的最后一章。在此，我们将探讨主菜单的创建，演示这个控件的开发以及设置库中类的处理函数以正确回应用户的操作。我们还将讨论如何把上下文菜单附加到主菜单项目中。另外，我们还会谈到阻止当前非活动的元件。

开发创建主菜单的类

在前面的三章中，已经开发了用于创建程序主菜单的所有元件的类。我们已经有了以下的类：

CMenuItem – 菜单项。

– 菜单项。 CSeparateLine – 分隔线。

– 分隔线。 CContextMenu – 上下文菜单。

在Controls文件夹创建MenuBar.mqh 文件，该文件夹下包含了所有元件的文件。在这个文件中，包含基类的文件，表单类的文件以及构成它的所有组合元件的文件：

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "MenuItem.mqh" #include "ContextMenu.mqh"

主菜单的基本对象是背景和菜单项，上下文菜单将通过指针附加到主菜单的菜单项中。





图 1. 主菜单的基本部分.





CMenuBar 类的初始构造包含了所需类的实例，指针以及每个元件标准的虚方法如以下代码所示。

class CMenuBar : public CElement { private : CWindow *m_wnd; CRectLabel m_area; CMenuItem m_items[]; CContextMenu *m_contextmenus[]; public : CMenuBar( void ); ~CMenuBar( void ); void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=:: GetPointer ( object ); } virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); };

与任何其他界面元件类似，必须可以设置主菜单的外观。为此将特别创建用于设置的栏位和方法：

主菜单的背景属性；

菜单项的通用属性。

另外，还需要设置和取得主菜单当前状态的方法。所有这些栏位在构造函数中需要使用默认数值进行初始化。主菜单的默认高度是22个像素，菜单项的高度将根据主菜单背景的高度而自动计算。但是，这个值在把元件附加到图表之前也可以通过基类的CElement::YSize() 方法来修改。主菜单背景的宽度等于它将要附加到表单的宽度，这就是为什么我们让这个参数的计算在把元件附加到图表时自动进行。

class CMenuBar : public CElement { private : int m_area_zorder; color m_area_color; color m_area_color_hover; color m_area_border_color; int m_item_y_size; color m_item_color; color m_item_color_hover; color m_item_border_color; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_label_color; color m_label_color_hover; bool m_menubar_state; public : void MenuBackColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void MenuBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void ItemBackColor( const color clr) { m_item_color=clr; } void ItemBackColorHover( const color clr) { m_item_color_hover=clr; } void ItemBorderColor( const color clr) { m_item_border_color=clr; } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; } void State( const bool state); bool State( void ) const { return (m_menubar_state); } }; CMenuBar::CMenuBar( void ) : m_menubar_state( false ), m_area_zorder( 0 ), m_area_color( C'240,240,240' ), m_area_border_color( clrSilver ), m_item_color( C'240,240,240' ), m_item_color_hover( C'51,153,255' ), m_item_border_color( C'240,240,240' ), m_label_x_gap( 15 ), m_label_y_gap( 3 ), m_label_color( clrBlack ), m_label_color_hover( clrWhite ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_y_size= 22 ; } void CMenuBar::State( const bool state) { if (state) m_menubar_state= true ; else { m_menubar_state= false ; int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) m_items[i].ContextMenuState( false ); m_wnd.IsLocked( false ); } }

设置每个菜单项的属性需要数组。特别的属性是：

菜单项的宽度；

显示文字。

这些属性将在把主菜单附加到图表之前设置，也就是在把每个菜单项加到菜单的时候设置。为此，将使用CMenuBar::AddItem() 方法，它与之前创建的CContextMenu类中的方法类似，唯一的区别就是它们传入(设置)的参数不同。

让我们创建CMenuBar::AddContextMenuPointer() 方法用来把上下文菜单附加到主菜单的菜单项中，主菜单项的索引以及上下文菜单对象用于传入此方法，上下文菜单对象的指针将被保存在m_contextmenus[] 数组中。

class CMenuBar : public CElement { private : int m_width[]; string m_label_text[]; public : void AddItem( const int width, const string text); void AddContextMenuPointer( const int index,CContextMenu &object); }; void CMenuBar::AddItem( const int width, const string text) { int array_size=:: ArraySize (m_items); :: ArrayResize (m_items,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_contextmenus,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_width,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_label_text,array_size+ 1 ); m_width[array_size] =width; m_label_text[array_size] =text; } void CMenuBar::AddContextMenuPointer( const int index,CContextMenu &object) { int size=:: ArraySize (m_contextmenus); if (size< 1 || index< 0 || index>=size) return ; m_contextmenus[index]=:: GetPointer (object); }

我们还需要用于取得主菜单项指针以及附加到菜单项上上下文指针的方法，这些方法中的每个都要检查数组的大小，如果数组的范围被超出，就要调整索引。另外，还需要进行许多主菜单和上下文菜单中菜单项的循环迭代，这也是为什么需要取得它们数组大小的方法。

class CMenuBar : public CElement { public : CMenuItem *ItemPointerByIndex( const int index); CContextMenu *ContextMenuPointerByIndex( const int index); int ItemsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_items)); } int ContextMenusTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_contextmenus)); } }; CMenuItem *CMenuBar::ItemPointerByIndex( const int index) { int array_size=:: ArraySize (m_items); if (array_size< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 将调用此方法, " "主菜单至少要包含一个菜单项!" ); } int i=(index>=array_size)? array_size- 1 : (index< 0 )? 0 : index; return (:: GetPointer (m_items[i])); } CContextMenu *CMenuBar::ContextMenuPointerByIndex( const int index) { int array_size=:: ArraySize (m_contextmenus); if (array_size< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 将调用此方法, " "主菜单至少要包含一个菜单项!" ); } int i=(index>=array_size)? array_size- 1 : (index< 0 )? 0 : index; return (:: GetPointer (m_contextmenus[i])); }

构造主菜单的过程与在CContextMenu类中构建上下文菜单没有任何本质不同，实际上，主菜单的创建还更简单一些，因为主菜单不需要指向前一节点的指针。它也不包含分割线。为了节约文章的空间，我们就不探讨那些方法的代码了。您可以在附加于文章末尾的MenuBar.mqh文件中查询它们。

之前，为了确保上下文菜单的菜单项加到CWndContainer类中的元件库中，我们写了AddContextMenuElements() 特别方法。它会在CWndContainer::AddToElementsArray() 主方法中调用，把元件加到库中。为了主菜单元件，必须也要写相同的方法，否则菜单项就不能和表单一起移动，也不能在鼠标掠过它们时改变颜色。

以下是一个简短的操作列表，用于把主菜单的复合元件加到库中以及把主菜单元件指针加到私有数组中。

把元件类的文件包含到 WndContainer.mqh 文件中。

文件中。 把元件数组加到 WindowElements 结构中。

结构中。 加上 用于取得私有数组中主菜单数量的方法 .

. 声明并实现私有方法 用于把指针保存到属于另一个主元件的元件之中。

用于把指针保存到属于另一个主元件的元件之中。 把新方法的调用放到通用方法中 ，它是在应用程序类中专门用于把主元件指针加到库中的。

以下是来自WndContainer.mqh文件的精简版代码，只是显示了需要增加的代码部分：

#include "MenuBar.mqh" class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CMenuBar *m_menu_bars[]; }; public : int MenuBarsTotal( const int window_index); private : bool AddMenuBarElements( const int window_index,CElement &object); }; int CWndContainer::MenuBarsTotal( const int window_index) { if (window_index>=:: ArraySize (m_wnd)) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_menu_bars)); } void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement &object) { if (AddMenuBarElements(window_index,object)) return ; } bool CWndContainer::AddMenuBarElements( const int window_index,CElement &object) { if (object.ClassName()!= "CMenuBar" ) return ( false ); CMenuBar *mb=:: GetPointer (object); int items_total=mb.ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { int size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); CMenuItem *mi=mb.ItemPointerByIndex(i); m_wnd[window_index].m_elements[size]=mi; AddToObjectsArray(window_index,mi); } AddToRefArray(mb,m_wnd[window_index].m_menu_bars); return ( true ); }





测试主菜单的设置

在本阶段我们可以测试主菜单的设置。我们将使用三个菜单项构建此元件，需要设置每个元件的宽度和显示的文字，而其他属性将使用默认值。

在CProgram应用程序类中加入创建主菜单的代码，如以下代码所示。在那之前需要调整其他附加于表单的元件的坐标。并且最后，在用于创建图形界面的主方法中加入对CProgram::CreateMenuBar()新方法的调用。

class CProgram : public CWndEvents { private : CMenuBar m_menubar; private : #define MENUBAR_GAP_X ( 1 ) #define MENUBAR_GAP_Y ( 20 ) bool CreateMenuBar( void ); #define MENU_ITEM1_GAP_X ( 6 ) #define MENU_ITEM1_GAP_Y ( 45 ) #define SEP_LINE_GAP_X ( 6 ) #define SEP_LINE_GAP_Y ( 75 ) }; bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateMenuBar()) return ( false ); return ( true ); } bool CProgram::CreateMenuBar( void ) { #define MENUBAR_TOTAL 3 m_menubar.WindowPointer(m_window); int x=m_window.X()+MENUBAR_GAP_X; int y=m_window.Y()+MENUBAR_GAP_Y; int width[MENUBAR_TOTAL] ={ 50 , 55 , 53 }; string text[MENUBAR_TOTAL] ={ "File" , "View" , "Help" }; for ( int i= 0 ; i<MENUBAR_TOTAL; i++) m_menubar.AddItem(width[i],text[i]); if (!m_menubar.CreateMenuBar(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_menubar); return ( true ); }

编译文件并在图表中载入EA，结果应该如下图截屏所示。主菜单将与表单一起移动而且它的菜单项在有鼠标光标掠过时会改变颜色。





图 2. 测试主菜单元件.

阻止非活动控件

在创建上下文菜单并把它附加到主菜单项之前，我们的库需要当一个元件激活时，表单及其他元件被屏蔽的功能。为什么要做到这一点呢？这里所说的激活的元件就是通过其他元件调用而变得可见，而不再需要时就隐藏的元件。例如，下拉列表，上下文菜单，日历之类的都属于这种控件。试试在MetaTrader交易终端中激活任意的上下文菜单或者下拉列表，您会发现当这种类型的元件激活之后，整个终端中的其它控件都变得不可用了。这是显而易见的，例如，当鼠标光标掠过它们时，它们的颜色不再改变。这样屏蔽的原因是为了避免当前被下拉列表挡住的元件再对鼠标光标做出反应。



您所要做的就是复制这个行为，屏蔽被激活控件所属的表单。在这个表单上的任何其他元件都可以通过指针访问到，也就可以在任何时间取得它们的状态。这里的原则很简单 - 如果表单被屏蔽，那么就不需要调用改变元件颜色的方法了。

在CWindow类中增加一个特别的栏位和方法用于设置和取得表单的状态(屏蔽/未屏蔽)，代码如下所示。在构造函数中，m_is_locked栏位必须以false值做初始化，这就是说表单默认情况下必须是没有屏蔽的。我们可以增加条件，定义只有当表单没有被屏蔽时,表单和它的元件的颜色才能改变。

class CWindow : public CElement { private : bool m_is_locked; public : bool IsLocked( void ) const { return (m_is_locked); } void IsLocked( const bool flag) { m_is_locked=flag; } }; CWindow::CWindow( void ) : m_is_locked( false ) { } void CWindow::OnEventTimer( void ) { if (!m_is_locked) { ChangeObjectsColor(); } }

尽管相关其他的控件，我们现在只有一个可以点击的能够用于测试功能的控件 - 一个菜单项。当鼠标光标掠过时，菜单项的颜色发生改变，这将依赖于它所附加的表单的状态。所以，需要在CMenuItem类中加入一项检查，如以下代码所示。

void CMenuItem::OnEventTimer( void ) { if (!m_wnd.IsLocked()) { if (!m_context_menu_state) ChangeObjectsColor(); } }

当上下文菜单可见时，表单必须被屏蔽，代码处理在CContextMenu::Show()方法中。

void CContextMenu::Show( void ) { m_wnd.IsLocked( true ); }

也许看起来在CContextMenu::Hide()方法中调用CWindow::IsLocked() 方法就足可以去掉屏蔽了，这个选项在多个上下文菜单同时打开时就不适合了。并非它们中的全部都同时关闭。让我们回忆一下，在何种情况下上下文菜单会一起关闭，必须满足一些条件。例如，在CContextMenu::CheckHideContextMenus() 方法中，当检查完所有条件后，发送一个关闭所有上下文菜单的信号。第二种情况，在CContextMenu::ReceiveMessageFromMenuItem() 方法中，当正在处理ON_CLICK_MENU_ITEM事件时。

我们将会把解除表单屏蔽的代码加到这些方法中。以下是精简版的这些方法的代码。注释将有助于您找到使用黄色高亮显示的代码应当加到何处。

void CContextMenu::CheckHideContextMenus( void ) { m_wnd.IsLocked( false ); } void CContextMenu::ReceiveMessageFromMenuItem( const int id_item, const int index_item, const string message_item) { m_wnd.IsLocked( false ); }

如果在此阶段我们编译所有文件，把之前测试的EA载入到图表中，我们会立即看到，在上下文菜单开启之后，一切都运行得和我们所期待的非常不同。所有的菜单项，即使是那些在激活的上下文菜单中的，都不能改变颜色了。这是不应该发生的。在这种情况下，上下文菜单应该有自己的方法来改变它的菜单项的颜色。如以下代码所示，让我们在CContextMenu 类中创建这样一个方法并在计时器函数中进行调用。

class CContextMenu : public CElement { public : void ChangeObjectsColor( void ); }; void CContextMenu::OnEventTimer( void ) { ChangeObjectsColor(); } void CContextMenu::ChangeObjectsColor( void ) { if (!m_context_menu_state) return ; int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { m_items[i].ChangeObjectsColor(); } }

现在，一切都应该和设计得一样。





图 3. 测试屏蔽表单和所有控件，除了当前激活的控件。

与主菜单的通信方法

我们将继续开发用于创建主菜单的CMenuBar类。剩余的部分是关于此元件的管理。让我们仔细考虑主菜单如何在其他例子程序中工作。在程序载入时，主菜单默认是不激活的，在这种状态下，当鼠标光标掠过主菜单项时，它们只是会高亮显示。当点击了其中一个菜单项时，主菜单就被激活，并在点击的菜单项处出现上下文菜单。当主菜单通过这种方式激活时，如果鼠标光标掠过菜单项，上下文菜单会根据鼠标光标掠过哪个菜单项而自动切换。

在我们在库中实现这样的行为之前，让我们创建三个上下文菜单并加到主菜单的菜单项上。为了节约空间，我们将使用一个精简版本，您可以在文章末尾的EA中看到完整的文件。

以下代码只包含了很少的行数。请注意前一个节点的指针是如何传递到上下文菜单以及上下文菜单指针是如何保存在主菜单中的，当设置主菜单的属性时，上下文菜单的坐标就是根据主菜单项的底部来计算的。在其他方面，创建上下文菜单和之前探讨过的没有什么不同。

bool CProgram::CreateMBContextMenu1( void ) { m_mb_contextmenu1.WindowPointer(m_window); m_mb_contextmenu1.PrevNodePointer( m_menubar.ItemPointerByIndex( 0 ) ); m_menubar.AddContextMenuPointer( 0 ,m_mb_contextmenu1); m_mb_contextmenu1.FixSide(FIX_BOTTOM); if (!m_mb_contextmenu1.CreateContextMenu(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_mb_contextmenu1); return ( true ); }

现在，让我们设置主菜单的CMenuBar类中的事件处理函数。我们将从处理菜单项的点击开始，在那之前，与CMenuItem 和 CContextMenu 类相似, 我们将需要OnClickMenuItem() 方法以及用于从点击的对象名称中展开索引和菜单项ID的方法。

用于取得ID的方法与CContextMenu类相同，然而，CMenuBar类中对点击菜单项的处理有其特点。检查ID之后会通过从对象名称取得索引后检查上下文菜单指针是否正确，如果没有指针，就会发送一个关闭所有打开的上下文菜单的信号。如果有指针，就只有在点击了菜单项，关闭当前上下文菜单的情况下发送关闭所有上下文菜单的信号。

class CMenuBar : public CElement { private : bool OnClickMenuItem( const string clicked_object); int IdFromObjectName( const string object_name); int IndexFromObjectName( const string object_name); }; void CMenuBar::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickMenuItem(sparam)) return ; } } bool CMenuBar::OnClickMenuItem( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_menuitem_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id =IdFromObjectName(clicked_object); int index =IndexFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); if ( CheckPointer (m_contextmenus[index])!= POINTER_INVALID ) { m_menubar_state=(m_contextmenus[index].ContextMenuState())? false : true ; m_wnd.IsLocked(m_menubar_state); if (!m_menubar_state) :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_HIDE_CONTEXTMENUS, 0 , 0 , "" ); } else { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_HIDE_CONTEXTMENUS, 0 , 0 , "" ); } return ( true ); }

我们应该记得，ON_HIDE_CONTEXTMENUS事件的处理是在CWndEvents类中进行的。我们需要再多调用一轮CWndEvents::OnHideContextMenus()方法，这样就可以强制关闭所有在库中的主菜单。

bool CWndEvents::OnHideContextMenus( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_HIDE_CONTEXTMENUS) return ( false ); int cm_total=CWndContainer::ContextMenusTotal( 0 ); for ( int i= 0 ; i<cm_total; i++) m_wnd[ 0 ].m_context_menus[i].Hide(); int menu_bars_total=CWndContainer::MenuBarsTotal( 0 ); for ( int i= 0 ; i<menu_bars_total; i++) m_wnd[ 0 ].m_menu_bars[i].State( false ); return ( true ); }

如果我们编译所有文件并把EA载入到图表上，当点击了主菜单项时会打开上下文菜单，而第二次点击之后就会使它关闭。





图 4. 测试在主菜单中调用上下文菜单。

下面，我们将会实现当主菜单激活时，我们可以在鼠标光标掠过时切换上下文菜单的方法，就和Windows应用程序中的实现一样。为此，我们将需要一个用于高亮显示主菜单项的方法，当它被激活时还有一个辅助方法用于定义激活的主菜单中的活动菜单项 (有焦点的菜单项)。

class CMenuBar : public CElement { public : void ChangeObjectsColor( void ); private : int ActiveItemIndex( void ); }; void CMenuBar::ChangeObjectsColor( void ) { int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) m_items[i].ChangeObjectsColor(); } int CMenuBar::ActiveItemIndex( void ) { int active_item_index= WRONG_VALUE ; int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_items[i].MouseFocus()) { active_item_index=i; break ; } } return (active_item_index); }

另外，我们会创建一个方法，在鼠标光标掠过激活状态的主菜单时，执行上下文菜单的切换工作。让我们把这个方法命名为SwitchContextMenuByFocus()。向此方法传入的参数是主菜单中激活的菜单项的索引。这个索引将使得可以定义出哪个上下文菜单会显示出来，所有其他的上下文菜单将会隐藏。同时，需要检查是否有其他从主菜单项中调用打开的上下文菜单。如果有这样的菜单，就要生成ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS自定义事件，我们在本文中已经详细探讨了这个事件。

在上下文菜单隐藏后，必须重置菜单项的颜色以避免同时又两个主菜单项为高亮状态。

class CMenuBar : public CElement { private : void SwitchContextMenuByFocus( const int active_item_index); }; void CMenuBar::SwitchContextMenuByFocus( const int active_item_index) { int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (:: CheckPointer (m_contextmenus[i])== POINTER_INVALID ) continue ; if (i==active_item_index) m_contextmenus[i].Show(); else { CContextMenu *cm=m_contextmenus[i]; int cm_items_total=cm.ItemsTotal(); for ( int c= 0 ; c<cm_items_total; c++) { CMenuItem *mi=cm.ItemPointerByIndex(c); if (:: CheckPointer (mi)== POINTER_INVALID ) continue ; if (mi.TypeMenuItem()!=MI_HAS_CONTEXT_MENU) continue ; if (mi.ContextMenuState()) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS,CElement::Id(), 0 , "" ); break ; } } m_contextmenus[i].Hide(); m_items[i].ResetColors(); } } }

现在，我们只需要把新创建的方法加到CMenuBar类的CHARTEVENT_MOUSE_MOVE事件处理函数中，用于检查鼠标光标移动事件：

void CMenuBar::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!m_menubar_state) return ; int active_item_index=ActiveItemIndex(); if (active_item_index== WRONG_VALUE ) return ; ChangeObjectsColor(); SwitchContextMenuByFocus(active_item_index); return ; } }

主菜单的最终测试

现在，我们可以测试本文中所完成的全部内容了，在表单上加上几个独立的菜单项，再多增加一个内部的上下文菜单并把它附加到第三个上下文菜单的第二项上，如以下屏幕截图所示，

编译文件并在图表中载入EA，为了得到与以下屏幕截图相同的结果，您可以载入文章末尾附加的文件。





图 5. 主菜单的总测试.





本文末尾附加的文件中还包含了用于测试的指标，它与上面屏幕截图中的EA有类似的图形界面。还有用于MetaTrader 4交易平台测试的版本.

结论

这是本系列第二部分的最后一篇文章。图形界面开发库很大，但是我们已经探讨了几乎组成它的各个部分。当前的库结构可以用下图中的框架展示，详细的描述可以在第一部分的最后一章中找到。





图 6. 当前开发阶段库的结构。





如果您到达了这个阶段，好消息是最困难部分的工作已经完成。在本系列的第一和第二部分已经探讨了图形界面开发部分最复杂的主题，以后的文章主要侧重于控件的创建，这些资料就简单多了，并且不会再有那些多种多样的类。

您可以在本文中下载当前开发阶段的库文件，图标和本文中其他程序文件(EA交易, 指标和脚本程序)，然后在 Metatrader 4 和 Metatrader 5 终端上进行测试。如果您对如何使用资料中的文件有问题，您可以参考列表文章中对库开发的详细描述，并且在对应文章的注释部分问问题。

