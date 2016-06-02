图形界面 V: 垂直与水平滚动条 (第一章)

目录









简介

在有关在MetaTrader环境下开发图形界面系列的之前的文章中, 我们谈到，库的主要部分还在开发过程中，并且创建了几个界面元件：主菜单，上下文菜单，状态栏，按钮，按钮组和工具提示。本系列的第五部分将集中介绍滚动条和列表视图控件。在第一章中，我们会开发用于创建水平和垂直的滚动条的类，在第二章中，我们将开发列表视图 - 一个组合界面元件，它是组合的，因为滚动条将是它的一部分，所以让我们开始创建它。

滚动条控件

当列表视图和表格中的数据不能全部容纳在设计的区域中时，就需要在其中使用滚动条。滚动条的主要对象是用于每步移动数据的按钮和用于快速移动数据的滑动条，可以使用鼠标左键按住它然后进行拖动。

我们将使用五个图形对象构成滚动条。

主背景； 滑动条区域的背景； 两个用于按每步移动数据的按钮； 用于快速移动数据的滑动条。





图 1. 滚动条控件的组成部分。

滚动条可以有两种类型 - 水平的和垂直的，将每种类型创建为一个单独的类将会比较有用，它们将是派生类，含有每种类型滚动条的独特属性。

CScrollV – 垂直滚动条的派生类；

– 垂直滚动条的派生类； CScrollH – 水平滚动条的派生类；

CScroll类将是它们的基类，它将包含每种类型共有的栏位和方法。所有这三个类都将放到Scrolls.mqh文件中。滚动条控件的架构将如下所示:

图 2. 滚动条控件的架构





现在，我们将考虑这个控件的基类，CScroll的开发。

控件的基类

滚动条控件不是图形界面中的独立元件，它是一个辅助元件，将与其他需要在工作区域内滚动数据的元件相联系。也就是说，Scrolls.mqh文件不需要直接包含在WndContainer.mqh文件中，通过包含其他元件类的文件就可以在库中使用滚动条的类了。

在Scrolls.mqh文件中创建CScroll类，并在其中包含所有界面元件的标准方法：

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CScroll : public CElement { protected : CWindow *m_wnd; public : void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ) {} virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} }; CScroll::CScroll( void ) { } CScroll::~CScroll( void ) { }

跳过开头，需要说明的是，派生类必须在同一文件中创建，如以下代码所示。根据将要使用哪个类, 元件会在构造函数中得到对应的名称。

class CScrollV : public CScroll { public : CScrollV( void ); ~CScrollV( void ); }; CScrollV::CScrollV( void ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } CScrollV::~CScrollV( void ) { } class CScrollH : public CScroll { public : CScrollH( void ); ~CScrollH( void ); }; CScrollH::CScrollH( void ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } CScrollH::~CScrollH( void ) { }

之前已经提到，让我们启用滚动条外观的自定义，为此，在CScroll基类中创建用于设置如下元件对象参数的栏位和方法：

滚动条的宽度

一般背景边框的颜色

背景和滚动条滑块所在区域边框的颜色

背景和滑轨边框背景在不同状态下的颜色

当滚动数据时，按钮不同状态的图标



必须要注意的是，垂直滚动条它对象的宽度由X轴的大小决定，而水平滚动条的宽度由Y轴上的大小决定，默认宽度将是15 个像素。按钮默认图标会根据尺寸选择，它们位于通用背景之内，距离边缘1个像素点，所以它们不会覆盖背景的边框，它们的大小是13x13像素点。所以，如果您打算改变滚动条的宽度，您将需要改变按钮图标，让我们创建相关的方法。

滚动条其它对象的宽度(内部区域和滑轨)将根据它们与通用背景宽度的关系自动计算，长度也会自动计算，因为这个参数依赖于列表中项目的数量以及它们在Y轴上的大小。实现将会在本文中作进一步描述。

class CScroll : public CElement { protected : int m_area_width; int m_area_length; color m_area_color; color m_area_border_color; int m_bg_length; color m_bg_border_color; string m_inc_file_on; string m_inc_file_off; string m_dec_file_on; string m_dec_file_off; color m_thumb_color; color m_thumb_color_hover; color m_thumb_color_pressed; color m_thumb_border_color; color m_thumb_border_color_hover; color m_thumb_border_color_pressed; int m_thumb_width; int m_thumb_length; int m_thumb_min_length; double m_thumb_step_size; double m_thumb_steps_total; int m_area_zorder; int m_bg_zorder; int m_arrow_zorder; int m_thumb_zorder; public : void ScrollWidth( const int width) { m_area_width=width; } int ScrollWidth( void ) const { return (m_area_width); } void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void BgBorderColor( const color clr) { m_bg_border_color=clr; } void IncFileOn( const string file_path) { m_inc_file_on=file_path; } void IncFileOff( const string file_path) { m_inc_file_off=file_path; } void DecFileOn( const string file_path) { m_dec_file_on=file_path; } void DecFileOff( const string file_path) { m_dec_file_off=file_path; } void ThumbColor( const color clr) { m_thumb_border_color=clr; } void ThumbColorHover( const color clr) { m_thumb_border_color_hover=clr; } void ThumbColorPressed( const color clr) { m_thumb_border_color_pressed=clr; } void ThumbBorderColor( const color clr) { m_thumb_border_color=clr; } void ThumbBorderColorHover( const color clr) { m_thumb_border_color_hover=clr; } void ThumbBorderColorPressed( const color clr) { m_thumb_border_color_pressed=clr; } }; CScroll::CScroll( void ) : m_area_width( 15 ) , m_area_length( 0 ), m_inc_file_on( "" ), m_inc_file_off( "" ), m_dec_file_on( "" ), m_dec_file_off( "" ), m_thumb_width( 0 ), m_thumb_length( 0 ), m_thumb_min_length( 15 ), m_area_color( C'210,210,210' ), m_area_border_color( C'240,240,240' ), m_bg_border_color( C'210,210,210' ), m_thumb_color( C'190,190,190' ), m_thumb_color_hover( C'180,180,180' ), m_thumb_color_pressed( C'160,160,160' ), m_thumb_border_color( C'170,170,170' ), m_thumb_border_color_hover( C'160,160,160' ), m_thumb_border_color_pressed( C'140,140,140' ) { m_area_zorder = 8 ; m_bg_zorder = 9 ; m_arrow_zorder = 10 ; m_thumb_zorder = 11 ; }

让我们探讨用于创建滚动条元件的方法，它的每个部分都是由一个独立的私有方法创建的。列表视图的大小以及列表视图可见部分的大小必须作为最后两个参数传到主方法中，这些参数将被用于计算滚动条滑轨的步数。

class CScroll : public CElement { protected : CRectLabel m_area; CRectLabel m_bg; CBmpLabel m_inc; CBmpLabel m_dec; CRectLabel m_thumb; public : bool CreateScroll( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y, const int items_total, const int visible_items_total ); private : bool CreateArea( void ); bool CreateBg( void ); bool CreateInc( void ); bool CreateDec( void ); bool CreateThumb( void ); };

我们将只展示这些方法中的一部分作为示例，因为在其余的方法中使用的是类似的原则，很容易理解。看一下CScroll::CreateBg()方法的代码，请注意，对象名称的构造依赖于滚动条的类型以及是否指定了元件的索引，当开发组合空间，需要同一类型的多个滚动条时可能需要指定索引，这样的例子将会在以后的一篇文章中介绍。

滚动条的类型也定义了参数的计算，例如(1)坐标, (2)滑轨区域的长度以及(3)它的大小。这个部分在以下代码中用蓝色强调显示。

bool CScroll::CreateBg( void ) { string name = "" ; string name_part =(CElement::ClassName()== "CScrollV" )? "_scrollv_bg_" : "_scrollh_bg_" ; if (CElement::Index()== WRONG_VALUE ) name=CElement::ProgramName()+ name_part +( string )CElement::Id(); else name=CElement::ProgramName()+ name_part +( string ) CElement::Index() + "__" +( string )CElement::Id(); int x= 0 ; int y= 0 ; int x_size= 0 ; int y_size= 0 ; if (CElement::ClassName()== "CScrollV" ) { m_bg_length =CElement::YSize()-(m_thumb_width* 2 )- 2 ; x =CElement::X()+ 1 ; y =CElement::Y()+m_thumb_width+ 1 ; x_size =m_thumb_width; y_size =m_bg_length; } else { m_bg_length =CElement::XSize()-(m_thumb_width* 2 )- 2 ; x =CElement::X()+m_thumb_width+ 1 ; y =CElement::Y()+ 1 ; x_size =m_bg_length; y_size =m_thumb_width; } if (!m_bg.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); m_bg.BackColor(m_area_color); m_bg.Color(m_bg_border_color); m_bg.BorderType( BORDER_FLAT ); m_bg.Corner(m_corner); m_bg.Selectable( false ); m_bg.Z_Order(m_bg_zorder); m_bg.Tooltip( "

" ); m_bg.X(x); m_bg.Y(y); m_bg.XGap(x-m_wnd.X()); m_bg.YGap(y-m_wnd.Y()); m_bg.XSize(x_size); m_bg.YSize(y_size); CElement::AddToArray(m_bg); return ( true ); }

当创建用于滚动条滑轨的图形对象时，我们将需要一个方法来计算它的长度，长度依赖于列表视图中项目的数量和可见部分项目的数量。让我们创建这样的方法并称它为CScroll::CalculateThumbSize()。

在此方法的开始有对滑轨区域大小的检查，如果此区域的长度小于滑轨的最小长度，就没有必要进行计算，方法会返回false，而滑轨将不会创建，因为这种情况不需要。如果检查通过，计算将有几个步骤:

计算滑轨步长，

如果去的的数值小于 1 , 就使得它等于 1 。

, 就使得它等于 。 计算用于移动滑轨的工作区域，

如果工作区域的大小小于移动滑轨的整个区域的大小，我们就要计算滑轨的长度，否则，就设置默认最小长度为 15 个像素点。

个像素点。 对滑轨长度计算的检查，包含在此方法的末尾转换为整数类型(int)，以及如果计算所得长度小于最小值时调整为最小值。

CScroll::CalculateThumbSize() 方法的详细代码如下所示。

class CScroll : public CElement { protected : public : bool CalculateThumbSize( void ); }; bool CScroll::CalculateThumbSize( void ) { if (m_bg_length<m_thumb_min_length) return ( false ); m_thumb_step_size=( double )(m_bg_length-m_thumb_min_length)/m_thumb_steps_total; m_thumb_step_size=(m_thumb_step_size< 1 )? 1 : m_thumb_step_size; double work_area=m_thumb_step_size*m_thumb_steps_total; double thumb_size=(work_area<m_bg_length)? m_bg_length-work_area+m_thumb_step_size : m_thumb_min_length; m_thumb_length=(( int )thumb_size<m_thumb_min_length)? m_thumb_min_length :( int )thumb_size; return ( true ); }

必须在CScroll::CreateThumb()方法中在创建对象之前调用CScroll::CalculateThumbSize()，之后，我们会演示另外一种情况，在使用控件的过程中计算滚动条的长度，我们会在开发此控件时介绍它。

bool CScroll::CreateThumb( void ) { string name = "" ; string name_part =(CElement::ClassName()== "CScrollV" )? "_scrollv_thumb_" : "_scrollh_thumb_" ; if (CElement::Index()== WRONG_VALUE ) name=CElement::ProgramName()+name_part+( string )CElement::Id(); else name=CElement::ProgramName()+name_part+( string )CElement::Index()+ "__" +( string )CElement::Id(); int x= 0 ; int y= 0 ; int x_size= 0 ; int y_size= 0 ; if (!CalculateThumbSize()) return ( true ); if (CElement::ClassName()== "CScrollV" ) { x =(m_thumb.X()> 0 ) ? m_thumb.X() : m_x+ 1 ; y =(m_thumb.Y()> 0 ) ? m_thumb.Y() : m_y+m_thumb_width+ 1 ; x_size =m_thumb_width; y_size =m_thumb_length; } else { x =(m_thumb.X()> 0 ) ? m_thumb.X() : m_x+m_thumb_width+ 1 ; y =(m_thumb.Y()> 0 ) ? m_thumb.Y() : m_y+ 1 ; x_size =m_thumb_length; y_size =m_thumb_width; } if (!m_thumb.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); m_thumb.BackColor(m_thumb_color); m_thumb.Color(m_thumb_border_color); m_thumb.BorderType( BORDER_FLAT ); m_thumb.Corner(m_corner); m_thumb.Selectable( false ); m_thumb.Z_Order(m_thumb_zorder); m_thumb.Tooltip( "

" ); m_thumb.X(x); m_thumb.Y(y); m_thumb.XGap(x-m_wnd.X()); m_thumb.YGap(y-m_wnd.Y()); m_thumb.XSize(x_size); m_thumb.YSize(y_size); CElement::AddToArray(m_thumb); return ( true ); }

用于创建滚动条对象的其他方法用于个人学习，它们可以在本文附件中的文件中找到。

在创建滚动条的主(公有)方法中增加对类的类型的检查，类的名称将不会保存在元件的基类CScroll中，这就是为什么当试图使用基类创建滚动条时，图形界面的创建会被终止。日志中将会收到消息，说明必须使用派生类，CScrollV 或者CScrollH。请注意元件的这些参数是如何被初始化的，这样的做法可以使得库的用户在创建滚动条控件时，只需要指定最小数量的属性就能自动完成。

bool CScroll::CreateScroll( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y, const int items_total, const int visible_items_total) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 在创建滚动条之前, 类必须传入" "表单指针: CScroll::WindowPointer(CWindow &object)" ); return ( false ); } if (CElement::ClassName()== "" ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > 使用滚动条的派生类 (CScrollV 或者 CScrollH)." ); return ( false ); } m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =x; m_y =y; m_area_width =(CElement::ClassName()== "CScrollV" )? CElement::XSize() : CElement::YSize(); m_area_length =(CElement::ClassName()== "CScrollV" )? CElement::YSize() : CElement::XSize(); m_thumb_width =m_area_width- 2 ; m_thumb_steps_total =items_total-visible_items_total+ 1 ; CElement::XGap(m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap(m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateArea()) return ( false ); if (!CreateBg()) return ( false ); if (!CreateInc()) return ( false ); if (!CreateDec()) return ( false ); if (!CreateThumb()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

为了标识鼠标左键按钮与滚动条滑轨之间关系的状态，在Enums.mqh文件中创建ENUM_THUMB_MOUSE_STATE枚举。

enum ENUM_THUMB_MOUSE_STATE { THUMB_NOT_PRESSED = 0 , THUMB_PRESSED_OUTSIDE = 1 , THUMB_PRESSED_INSIDE = 2 };

为此，我们需要创建对应的栏位和方法。CScroll::CheckMouseButtonState()方法是用于标识鼠标左键是在哪个区域中按下的；CScroll::ZeroThumbVariables()方法是用于清空与移动滑轨相关的变量，当鼠标左键松开时在CScroll::CheckMouseButtonState()方法中调用。

请记住，当滚动条的模式是移动滑轨时，表单只有在元件不是下拉式的时候才会被屏蔽。这就需要当鼠标光标掠过其他元件，滚动条滑轨在移动模式下而光标在其范围之外的时候不要高亮显示它们。当禁用了滑轨的移动模式，表单必须在CScroll::ZeroThumbVariables() 方法中解除屏蔽。

class CScroll : public CElement { protected : bool m_scroll_state; int m_thumb_size_fixing; int m_thumb_point_fixing; ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_area_mouse; public : void CheckMouseButtonState( const bool mouse_state); void ZeroThumbVariables( void ); }; void CScroll::CheckMouseButtonState( const bool mouse_state) { if (!mouse_state) { ZeroThumbVariables(); return ; } if (mouse_state) { if (m_clamping_area_mouse!=THUMB_NOT_PRESSED) return ; if (!m_thumb.MouseFocus()) m_clamping_area_mouse=THUMB_PRESSED_OUTSIDE; else { m_clamping_area_mouse=THUMB_PRESSED_INSIDE; if (!CElement::IsDropdown()) { m_wnd.IsLocked( true ); m_wnd.IdActivatedElement(CElement::Id()); } } } } void CScroll::ZeroThumbVariables( void ) { if (!CElement::IsDropdown()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } m_thumb_size_fixing = 0 ; m_clamping_area_mouse =THUMB_NOT_PRESSED; }

为了根据鼠标光标位置和它左键的状态改变滚动条的颜色，创建CScroll::ChangeObjectsColor() 方法。在这个方法的开始，会检查表单是否被屏蔽以及滚动条的ID与内存中存储的ID是否不同，如果两个条件都符合，根据滚动条的当前模式和其按钮的焦点，它们得到一个对应的状态。滚动条可以有两种状态: (1) 空闲 以及(2) 滑轨移动过程中。在那之后，根据光标的位置以及鼠标左键在哪个区域内被按下，滑轨取得相关的颜色。滚动条的状态也在这里定义。

class CScroll : public CElement { public : void ChangeObjectsColor( void ); }; void CScroll::ChangeObjectsColor( void ) { if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ; if (!m_scroll_state) { m_inc.State(m_inc.MouseFocus()); m_dec.State(m_dec.MouseFocus()); } if (m_thumb.MouseFocus()) { if (m_clamping_area_mouse==THUMB_NOT_PRESSED) { m_scroll_state= false ; m_thumb.BackColor(m_thumb_color_hover); m_thumb.Color(m_thumb_border_color_hover); } else if (m_clamping_area_mouse==THUMB_PRESSED_INSIDE) { m_scroll_state= true ; m_thumb.BackColor(m_thumb_color_pressed); m_thumb.Color(m_thumb_border_color_pressed); } } else { if (m_clamping_area_mouse==THUMB_NOT_PRESSED) { m_scroll_state= false ; m_thumb.BackColor(m_thumb_color); m_thumb.Color(m_thumb_border_color); } } }

在开发使用滚动条的界面元件时，将需要能够取得滚动条按钮名称和状态的方法，另外，我们还需要用于设置和识别滚动条滑轨移动状态和与其所附加的列表视图当前相对位置的方法。

class CScroll : public CElement { protected : bool m_scroll_state; int m_current_pos; public : string ScrollIncName( void ) const { return (m_inc.Name()); } string ScrollDecName( void ) const { return (m_dec.Name()); } bool ScrollIncState( void ) const { return (m_inc.State()); } bool ScrollDecState( void ) const { return (m_dec.State()); } void ScrollState( const bool scroll_state) { m_scroll_state=scroll_state; } bool ScrollState( void ) const { return (m_scroll_state); } void CurrentPos( const int pos) { m_current_pos=pos; } int CurrentPos( void ) const { return (m_current_pos); } };

我们已经完成了滚动条基类的开发，现在，我们将填充该控件的派生类。

控件的派生类

滚动条的基类中填充了用于创建对象，设置参数以及取得它们的数值的通用方法，而派生类则用于管理这个控件。我们之前已经在Scrolls.mqh中创建了派生类CScrollV和CScrollH ，我们将只讨论它们中的一个 - 垂直滚动条(CScrollV)中的方法。在第二个类(CScrollH)中，一切都和它类似，只有一个对于滚动条类型的调整，在水平滚动条类中，我们在X坐标上操作，这与垂直滚动条不同，在其中我们在 Y 坐标上操作。

首先，我们将探讨CScrollV::OnDragThumb() 和 CScrollV::UpdateThumb() 方法的代码，它们是设计用于移动滚动条的滑轨的。它们必须在类的私有部分声明，因为它们只是在CScrollV类的内部使用。

class CScrollV : public CScroll { private : void OnDragThumb( const int y); void UpdateThumb( const int new_y_point); };

CScrollV::OnDragThumb() 方法是用于识别用户移动滑轨的尝试的，如果在滚动条的滑轨上按下了鼠标键并且鼠标光标在Y轴上移动, 就意味着移动过程已经开始，对象需要被移动。滑轨滑块坐标的更新是通过使用CScrollV::UpdateThumb()进行的。

void CScrollV::OnDragThumb( const int y) { int new_y_point= 0 ; if (!CScroll::ScrollState()) { CScroll::m_thumb_size_fixing = 0 ; CScroll::m_thumb_point_fixing = 0 ; return ; } if (CScroll::m_thumb_point_fixing== 0 ) CScroll::m_thumb_point_fixing=y; if (CScroll::m_thumb_size_fixing== 0 ) CScroll::m_thumb_size_fixing=m_thumb.Y()-y; if (y-CScroll::m_thumb_point_fixing> 0 ) { new_y_point=y+CScroll::m_thumb_size_fixing; UpdateThumb(new_y_point); return ; } if (y-CScroll::m_thumb_point_fixing< 0 ) { new_y_point=y-:: fabs (CScroll::m_thumb_size_fixing); UpdateThumb(new_y_point); return ; } }

以下是CScrollV::UpdateThumb()方法的详细代码，向其中传入CScrollV::OnDragThumb()方法中计算得到的Y坐标，在其中会检测正确性。如果发现在移动滑轨的过程中超过了工作区域的界限，该数值会被调整。只有在那之后，坐标才会被更新并保存在基类的栏位中。

void CScrollV::UpdateThumb( const int new_y_point) { int y=new_y_point; CScroll::m_thumb_point_fixing= 0 ; if (new_y_point>m_bg.Y2()-CScroll::m_thumb_length) { y=m_bg.Y2()-CScroll::m_thumb_length; CScroll::CurrentPos( int (CScroll::m_thumb_steps_total)); } if (new_y_point<=m_bg.Y()) { y=m_bg.Y(); CScroll::CurrentPos( 0 ); } m_thumb.Y(y); m_thumb.Y_Distance(y); m_thumb.YGap(m_thumb.Y()-(CElement::Y()-CElement::YGap())); }

我们将需要另外一个私有方法用于修正滑轨滑块当前位置在Y轴上的相对坐标。让我们称它为CScrollV::CalculateThumbPos()，它的代码显示如下。

class CScrollV : public CScroll { private : void CalculateThumbPos( void ); }; void CScrollV::CalculateThumbPos( void ) { if (CScroll::m_thumb_step_size== 0 ) return ; CScroll::CurrentPos( int ((m_thumb.Y()-m_bg.Y())/CScroll::m_thumb_step_size)); if (m_thumb.Y2()>=m_bg.Y2()- 1 ) CScroll::CurrentPos( int (CScroll::m_thumb_steps_total- 1 )); if (m_thumb.Y()<m_bg.Y()) CScroll::CurrentPos( 0 ); }

现在，让我们创建CScrollV::ScrollBarControl()公有方法用于管理滑轨，所有以上讨论的私有方法都在这个方法中调用。它将在包含滚动条元件的OnEvent()事件处理函数中被调用。我们将在第二章中带来一个详细的实例，在那里我们将开发一个类用于创建列表视图控件，

CScrollV::ScrollBarControl()方法的代码显示如下。光标的坐标和鼠标左键的状态会作为参数传给它。在开始，我们检查滚动条上的焦点，然后，我们检查鼠标左键在哪个区域内按下，根据光标的位置和鼠标左键的状态，滚动条会改变颜色，在那之后，如果管理被传到滚动条，滚动条就移动到计算所得的新的Y坐标。 再计算与之相关的列表视图项目的数量。

class CScrollV : public CScroll { public : bool ScrollBarControl( const int x, const int y, const bool mouse_state); }; bool CScrollV::ScrollBarControl( const int x, const int y, const bool mouse_state) { m_thumb.MouseFocus(x>m_thumb.X() && x<m_thumb.X2() && y>m_thumb.Y() && y<m_thumb.Y2()); CScroll::CheckMouseButtonState(mouse_state); CScroll::ChangeObjectsColor(); if (CScroll::ScrollState()) { OnDragThumb(y); CalculateThumbPos(); return ( true ); } return ( false ); }

CScrollV::CalculateThumbPos() 方法把Y 坐标转换为列表视图项目的数量。我们还需要一个方法来做相反的转换，也就是计算滚动条当前位置相对的Y坐标。在此，也有对于超过工作区域的检测并在出现超出时做调整。在方法的末尾，更新坐标和对象的边缘。

class CScrollV : public CScroll { public : void CalculateThumbY( void ); }; void CScrollV::CalculateThumbY( void ) { int scroll_thumb_y= int (m_bg.Y()+(CScroll::CurrentPos()*CScroll::m_thumb_step_size)); if (scroll_thumb_y<=m_bg.Y()) scroll_thumb_y=m_bg.Y(); if (scroll_thumb_y+CScroll::m_thumb_length>=m_bg.Y2() || CScroll::CurrentPos()>=CScroll::m_thumb_steps_total- 1 ) { scroll_thumb_y= int (m_bg.Y2()-CScroll::m_thumb_length); } m_thumb.Y(scroll_thumb_y); m_thumb.Y_Distance(scroll_thumb_y); m_thumb.YGap(m_thumb.Y()-m_wnd.Y()); }

CScrollV::CalculateThumbY()方法将会在处理按下滚动条按钮的方法中调用，代码如下所示。对象的名称是传给CScrollV::OnClickScrollInc() 和 CScrollV::OnClickScrollDec() 方法的仅有参数。在方法的最开始会检查以下参数：



如果按钮被按下，就检查对象的名称。

滚动条的状态，如果检查通过，就一定是空闲模式。

必须定义步数，它的值不能小于一。

如果检查通过了，位置就会改变一步，而且要考虑到不能超出工作范围。在那之后, 在CScrollV::CalculateThumbY()方法中，还要计算和更新Y坐标，以及与表单边界的距离。在按钮被按下之后，它必须保持在按下状态。

class CScrollV : public CScroll { public : bool OnClickScrollInc( const string clicked_object); bool OnClickScrollDec( const string clicked_object); }; bool CScrollV::OnClickScrollInc( const string clicked_object) { if (m_inc.Name()!=clicked_object || CScroll::ScrollState() || CScroll::m_thumb_steps_total< 1 ) return ( false ); if (CScroll::CurrentPos()> 0 ) CScroll::m_current_pos--; CalculateThumbY(); m_inc.State( true ); return ( true ); } bool CScrollV::OnClickScrollDec( const string clicked_object) { if (m_dec.Name()!=clicked_object || CScroll::ScrollState() || CScroll::m_thumb_steps_total< 1 ) return ( false ); if (CScroll::CurrentPos()<CScroll::m_thumb_steps_total- 1 ) CScroll::m_current_pos++; CalculateThumbY(); m_dec.State( true ); return ( true ); }

用于管理垂直滚动条的方法已经开发结束了，水平类型滚动条的方法是一样的，只是计算是在X坐标上进行的。





结论

在本章中，我们已经探讨了垂直和水平滚动条，在以后的文章中，我们将开发图形界面的另外一个元件 - 列表视图(list view)。列表视图项目的数量可能无法容纳在可用的空间内，在那种情况下我们将需要在本文中开发的滚动条控件。

您可以在第五部分中下载资料来测试看它如何工作。如果您对使用这些文件中的资料有疑问, 您可以参考这个列表中界面库开发文章的对应部分, 或者在文章注释部分提出您的问题.

