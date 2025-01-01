交易事务类型
当在交易账户上执行一些明确活动时，它的状态会发生变化。这种活动包括：
- 使用 OrderSend 和 OrderSendAsync 函数在客户端从任何MQL5应用发送交易请求及其进一步执行：
- 通过程序端图形界面发送交易请求及其进一步执行；
- 在服务器上激活挂单和止损订单；
- 在交易服务器上执行操作。
这些操作的结果会执行以下交易事务：
- 处理交易请求；
- 改变持仓订单；
- 改变订单历史记录；
- 改变交易历史记录；
- 改变持仓。
例如，当发送市场买入订单时，它会被处理，为账户创建一个适当的买入订单，然后执行订单并从持仓订单列表中移除，然后它被添加到订单历史记录，相应的交易也被添加到历史记录并创建新持仓。所有这些操作都是交易操作。
若要让程序员跟踪交易账户相关执行的操作，提供了OnTradeTransaction 函数。该处理程序允许交易事务应用到MQL5应用程序中的账户。交易事务描述使用MqlTradeTransaction 结构以OnTradeTransaction第一个参数提交。
交易事务类型以MqlTradeTransaction结构的类型参数提交。可能的交易事务类型通过以下枚举予以说明：
ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE
|
标识符
|
描述
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
|
新增新的持仓订单。
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
|
更新持仓订单。更新不仅包括明显的客户端或交易服务器的变化还包括设置时的订单状态的变化（例如，转换从 ORDER_STATE_STARTED 到 ORDER_STATE_PLACED 或从 ORDER_STATE_PLACED 到 ORDER_STATE_PARTIAL等等)。
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
|
从持仓订单列表移除订单。设置相应的请求或执行（填充）和移动到历史记录后，订单可以从持仓订单中删除。
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
|
添加交易到历史记录。订单执行执行操作或者执行账户结余操作。
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE
|
更新历史记录交易。可能会有之前执行的交易变更到服务器上的情况。例如，交易在之前交易商转移的外部交易系统（交换）中已经发生了变化。
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE
|
删除历史记录的交易。可能会有之前执行的交易从服务器删除的情况。例如，交易在之前交易商转移的外部交易系统（交换）中已经被删除。
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
|
添加订单到历史记录就是执行或取消的结果。
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE
|
改变位于订单历史中的订单。这个类型用于加强交易服务器的功能。
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE
|
删除订单历史记录的订单。这个类型用于加强交易服务器的功能。
|
TRADE_TRANSACTION_POSITION
|
改变与交易执行无关的持仓。这种事务类型表示持仓可以在交易服务器上改变。持仓交易量，开盘价，止损和获利水平可以改变。更改的数据以 MqlTradeTransaction 结构通过 OnTradeTransaction 处理器来提交。持仓变化（添加，更改或关闭），作为交易执行的结果，不会引起 TRADE_TRANSACTION_POSITION 事务的出现。
|
TRADE_TRANSACTION_REQUEST
|
服务器处理交易请求和处理结果的通知已经收到。只有类型字段（交易事务类型）必须以MqlTradeTransaction 结构分析该事务。 OnTradeTransaction (请求和结果)的第二和第三参数必须分析额外的数据。
根据交易事务类型，多种参数填写MqlTradeTransaction结构描述它。详细的提交数据描述显示在 "交易事务结构"。
另见