继承算法
OOP属性特点是通过继承算法鼓励代码重复使用。新类从现存的，基本类中生成。衍生类使用基本类成员，但是也做以更改和补充。
许多类型是现存类型的变异。为每个类开发新代码非常乏味。此外，新代码意味着新的错误。衍生类继承了基本类的描述，因此不必重复开发和重复测试代码。继承关系是层级体系。
层级是一个允许复制所有多样性和复杂性元素的类函数。它介绍了对象等级。例如，元素周期表有气体。它们对所有的周期元素控制固有的属性。
惰性气体是下一重要子集的 构成。层级就是惰性气体，例如氩是气体，是系统的一部分。这样的层级可以很轻松的解释惰性气体。我们知道其原子包括质子和电子，对于所有其他元素也是如此。
我们知道如其他气体一样它们在常温也是气体状态。我们知道惰性气体子集中，无气体能与其他化学元素发生化学反应，它是所有惰性气体的特性。
考虑到几何图形的继承例子。描述各种简单图形（圆形，三角形，矩形，正方形等等），最好的方法就是创建基本类（ADT），它是所有衍生类的先祖。
让我们创建一个基本类 CShape，它包括描述图形最常用的构件。这些构件描述任何图形所特有的属性-图像类型和定位点主坐标。
示例：
|
//--- 基本类的形状
class CShape{}
{
protected:
int m_type; // 形状类型
int m_xpos; // 基本点的X - 坐标
int m_ypos; // 基本点的Y - 坐标
public:
CShape(){m_type=0; m_xpos=0; m_ypos=0;} // constructor
void SetXPos(int x){m_xpos=x;} // 设置 X
void SetYPos(int y){m_ypos=y;} // 设置 Y
};
下一步，创建基本类衍生出的新类，这里我们可以添加说明类的必要的字段。对于圆形添加包括半径值构件是必须的。正方形以边值为特点。因此，由继承基本类CShape而衍生的类如下声明：
|
//--- 派生类 圆形
class CCircle : public CShape // 冒号后定义基本类
{ // 从继承算法开始
private:
int m_radius; // 圆弧半径
public:
CCircle(){m_type=1;}// 构造函数, 类型 1
};
正方形类声明类似：
|
//--- 派生类 方形
class CSquare : public CShape // 冒号后定义基本类
{ // 从继承算法开始
private:
int m_square_side; // 方形的边
public:
CSquare(){m_type=2;} // 构造函数，类型2
};
注意对象创建时首先调用基本类构造函数，然后调用衍生类的构造函数。当对象毁坏时首先调用衍生类的析构函数，然后调用基本类析构函数。
因此，通过声明基本类中常用构件，我们可以在衍生类中添加额外构件，指定特殊类。继承算法允许创建多次重复使用的强大的代码函数库。
从现存类创建衍生类的句法如下：
|
class class_name :
(public | protected | private) opt base_class_name
{
class members declaration
};
衍生类一方面就是其构件的可见性（公开），继承人（继承）。关键字public， protected 和private用于指定范围，该范围中基本类构件也对衍生类有效。衍生类表头中冒号后的Public关键字表明基本类CShape的protected和public构件应该继承为衍生类CCircle的protected和public构件。
基本类的private类构件对衍生类无效。public继承也意味着衍生类 (CCircle and CSquare) 就是 CShapes。也就是，正方形(CSquare)是一个图形(CShape)，但是图形却不一定就是正方形。
衍生类是基本类的变体，它继承了基本类的protected 和 public构件。基本类的构造函数和析构函数不能继承。除了基本类的构件，新构件也会添加进衍生类中。
不同于基本类，衍生类包括执行构件函数。与重载无共同点，同名函数的意思会因签名不同而不同。
在protected继承中，基本类的public和protected构件成为衍生类的protected构件。在private 继承中，基本类的public 和protected构件成为衍生类的private构件。
在protected 和 private 继承中， “衍生类对象就是基本类对象”的关系不是真的。 protected 和 private 继承类型也很少见，每一个都需要小心使用。
应该了解继承类型(public，protected或private)不会影响从衍生类访问继承层次结构的基类成员的方法。任何继承类型中，只有public 和 protected访问说明符声明的基类成员可用衍生类。让我们考虑一下下面的示例：
|
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| 一些访问类型的示例类 |
//+------------------------------------------------------------------+
class CBaseClass
{
private: //--- 从衍生类，private成员不可用
int m_member;
protected: //--- 从基类及其衍生类，protected方法不可用
int Member(){return(m_member);}
public: //--- 类构造函数可用于类的所有成员
CBaseClass(){m_member=5;return;};
private: //--- 将值分配给m_member的private方法
void Member(int value) { m_member=value;};
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| 有错误的衍生类 |
//+------------------------------------------------------------------+
class CDerived: public CBaseClass // 由于默认的原因，public继承规范可以忽略。
{
public:
void Func() // 在衍生类中,定义调用到基类成员的函数。
{
//--- 试图修改基类的private成员
m_member=0; // 错误，基类private成员不可用
Member(0); // 错误，基类的private方法不可用在衍生类
//--- 阅读基类的成员
Print(m_member); // 错误，基类的private成员不可用
Print(Member()); // 没有错误，protected方法可从基类及其衍生类使用
}
};
在上面的示例中，CBaseClass只有一个public方法――构造函数。当创建类对象时构造函数会自动调用。因此，private成员m_member和protected方法Member()不能从外部调用。但是如果是public继承类型，基类的Member()方法将可以从衍生类使用。
如果是protected继承类型的情况下，所有public和protected访问权限的基类成员都会成为protected。这就意味着如果public基类的数据成员和方法从外部访问，那么protected继承类型的情况下，他们只能从衍生类及其衍生品的类中使用。
|
//+------------------------------------------------------------------+
//| 一些访问类型的示例类 |
//+------------------------------------------------------------------+
class CBaseMathClass
{
private: //--- private成员不可从衍生类使用
double m_Pi;
public: //--- 获取和设置m_Pi值
void SetPI(double v){m_Pi=v;return;};
double GetPI(){return m_Pi;};
public: // 类构造函数可用于所有成员
CBaseMathClass() {SetPI(3.14); PrintFormat("%s",__FUNCTION__);};
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| 一个衍生类，在此m_Pi不能修改 |
//+------------------------------------------------------------------+
class CProtectedChildClass: protected CBaseMathClass // Protected继承类型
{
private:
double m_radius;
public: //--- 衍生类中的Public方法
void SetRadius(double r){m_radius=r; return;};
double GetCircleLength(){return GetPI()*m_radius;};
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本启动函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 创建衍生类时，基类的构造函数将自动调用
CProtectedChildClass pt;
//--- 指定半径
pt.SetRadius(10);
PrintFormat("Length=%G",pt.GetCircleLength());
//--- 如果评论下面的字符串，我们在编译阶段将得到一个错误,因为SetPi()现在是protected的类型
// pt.SetPI(3);
//--- 现在声明基类变量，尝试将Pi常量设置等于10
CBaseMathClass bc;
bc.SetPI(10);
//--- 下面是结果
PrintFormat("bc.GetPI()=%G",bc.GetPI());
}
实例表明，基类CBaseMathClass的方法SetPI()和GetPi()是开放状态并可以从程序的任何地方进行调用。但与此同时，对于从其衍生的CProtectedChildClass来说，这些方法只能从CProtectedChildClass类或其衍生类的方法进行调用。
如果是private继承类型，所有public和protected访问权限的基类成员都会成为private，并且在进一步继承中无法进行调用。
MQL5没有多继承算法。
方法隐藏
如果派生类定义了一个与基类中同名的方法，则父方法将被隐藏（在 MQL 编译器的早期版本中，子方法被基类中同名方法重载，所有这些方法在父方法中都保持可用）。
要调用隐藏基类方法，必须在调用时明确指定其作用域：
|
class Base
{
public:
void Print(int x) { ::Print("Base int: ", x); }
void Print(double y) { ::Print("Base double: ", y); }
};
class Derived : public Base
{
public:
void Print(string s) { ::Print("Derived string: ", s); }
};
void OnStart()
{
Derived d;
d.Print("text"); // 调用 Derived::Print(string)
d.Print(10); // Base::Print 隐藏, 无法被调用
d.Base::Print(10); // 显式调用父类的隐藏方法
}
使用 “using” 恢复重载
using 运算符将父级的隐藏重载返回到子级作用域：
|
class Base
{
protected:
void Print(int x) { ::Print("Base int: ", x); }
void Print(double y){ ::Print("Base double: ", y); }
};
class Derived : public Base
{
public:
void Print(string s){ ::Print("Derived string: ", s); }
using Base::Print; // 返回基类中的所有 Print 重载
};
void OnStart()
{
Derived d;
d.Print("text"); // Derived::Print(string)
d.Print(42); // Base::Print(int)
d.Print(3.14); // Base::Print(double)
}
如果删除了 “using Base::Print;”，d.Print(42) 和 d.Print(3.14) 调用将不可用；只会保留 Derived::Print(string)
此外，在这个例子中，你可以看到基类中的受保护方法在派生类中变得可访问（protected 被替换为 public）。
可访问性和作用域
using 运算符不仅可以将基类方法返回到派生类的作用域，还可以更改它们的访问级别。带有 protected 修饰符的基类方法只能从派生类方法中访问。然而，using 运算符也允许我们让外部代码访问它们 ―― 如果 using 声明位于派生类的 public 部分之内的话。
|
class Base
{
protected:
void Hidden() { ::Print("Base::Hidden"); }
};
class Derived : public Base
{
public:
using Base::Hidden; // 方法变成了 'public'
};
void OnStart()
{
Derived d;
d.Hidden(); // 现在可用了
}
另见
架构和类